Mesterséges intelligencia kontra ember által létrehozott tartalom: előnyök és hátrányok

Ezt a blogbejegyzést kutatva megkértem a Verse by Verse-t, a Google „kísérleti, AI-alapú múzsáját”, hogy írjon egy verset a robotok képzeletéről, ötvözve Edgar Allen Poe, Emily Dickinson és Ralph Waldo Emerson stílusát. Az eredmény a következő.

AI által generált vers a Google Research Verse by Verse alkalmazásával

A költészet, az irodalom, a marketing és még a filmipar területén is egyre nagyobb teret hódít a mesterséges intelligencia (AI) mint fontos eszköz. A legutóbbi számítások szerint 603 AI írási asszisztens létezik, beleértve a saját ClickUp Brain-ünket is. Minden írási szoftver, a Google Docs-tól a Quillbot-ig, ma már integrált AI-vel rendelkezik.

Másrészt a Salesforce által megkérdezett marketingesek több mint fele már használja vagy kísérletezik a generatív AI-vel a munkában. A csapatok szöveg, kép és akár videó formájában is készítenek tartalmat AI segítségével. Akár tetszik, akár nem, az AI által generált tartalom máris együtt létezik az ember által generált tartalommal.

Ha szeretné elfogadni ezt a valóságot, és megérteni, hogyan működnek együtt (vagy éppen nem), itt talál egy bevezetőt az AI által generált tartalmak előnyeiről és hátrányairól.

Az AI-tartalom megértése

Mielőtt belemennénk az AI által generált tartalom és az ember által írt tartalom közötti vitába, először is nézzük meg, hogyan működik ez.

Mi az AI-tartalom?

Az AI által generált tartalom alatt bármely olyan szöveget vagy médiát értünk, amelyet gépi tanulási algoritmusok hoznak létre emberi beavatkozásra (ún. promptokra) reagálva. Tartalom létrehozásához használhat olyan AI-alapú tartalomkészítő eszközöket, mint a ChatGPT, a Microsoft CoPilot, a Google Gemini stb.

Hogyan működik az AI által generált tartalom?

Az AI-tartalom létrehozásának tipikus felhasználói útja a következő lenne.

Válassza ki az eszközét

Nyissa meg egy AI-eszközt a tartalomkészítéshez. Igényeitől, a használat egyszerűségétől, az ártól stb. függően számos, ma már elérhető AI-szöveggenerátor közül választhat.

Adjon utasítást az AI-nek

Írja be a létrehozni kívánt tartalom leírását. Például mondhatja azt, hogy „írjon egy Twitter-bejegyzést a ma esti jégtörő rendezvényemről”, vagy „mi az a gyors alkalmazásfejlesztés?”.

Tekintse át az eredményt

A mesterséges intelligencia természetes nyelvfeldolgozási (NLP) technikákat fog használni, hogy megértse a bevitelét, és megfelelő válaszokat adjon. Ellenőrizze, hogy azok megfelelnek-e az Ön igényeinek.

Finomítsa a végeredményt

Nem kell elfogadnia az első vázlatot úgy, ahogy van. Adjon további utasításokat az AI-nek. Például mondhatja, hogy „bontsa ezt pontokra” vagy „használjon több filmhivatkozást”.

Ellenőrizze a kimenet minőségét

A mesterséges intelligencia nem mindenható. A mesterséges intelligencia által generált tartalom létrehozása során fennáll a pontatlanság, a téveszmék, sőt néha a zavaros szöveg kockázata. Ezért végezzen alapos minőség-ellenőrzést.

Most már készen áll arra, hogy az AI által generált tartalmat bármilyen módon felhasználja. Az AI-tartalom leggyakoribb felhasználási módjai a következők.

Hogyan használjuk az AI-tartalmakat?

Az AI-tartalmakat ugyanazokra a célokra használhatja, mint az ember által írt szövegeket. Néhány példa:

Brainstorming: Használja az AI-eszközt ötletek kidolgozásához, vázlatok és első vázlatok készítéséhez stb., amelyeket később emberi érintéssel egészíthet ki.

Tartalom újrafelhasználása: Miután létrehozott egy tartalomformát, használja az AI-t annak más formákba való átalakításához. Például bevihet egy blogbejegyzést az AI-ba, és kérheti:

Rövid összefoglaló

Meta cím és leírás

Közösségi média bejegyzések

E-mailes hírlevél promóciók

Keresőmotor-hirdetések

Tartalom skálázása: Ha nagy számú termékhez kell e-kereskedelmi leírásokat írnia, az AI fantasztikus eszköz. Automatikusan létrehozhat tartalmat a termékoldalaihoz, összhangban a márka hangvételével és stílusával.

Fordítás: Bár nem minden nyelven jártas, a mesterséges intelligencia hatékony eszköz a fordításhoz. Különösen nagy léptékű projekteknél, például használati utasítások, feliratozás stb. esetén jelentősen segíthet.

Ez számos előnnyel jár.

A mesterséges intelligencia által generált tartalom használatának előnyei és hátrányai

A generatív mesterséges intelligencia olyan lehetőségeket nyit meg a tartalomkészítés terén, amelyekre eddig egyetlen technológia sem volt képes. Előnyei messze felülmúlják bármely digitális eszköz által kínáltakat.

Skálázhatóság

Az AI legnagyobb előnye a hatékonysága. Bármely AI-eszköznek mindössze 2–3 másodpercbe telik egy teljes blogbejegyzés első vázlatának elkészítése bármilyen témában, függetlenül attól, hogy az mennyire bonyolult. Képzelje el, hány első vázlatot tudna így elkészíteni minden munkanapon! Arról nem is beszélve, hogy az AI ténylegesen a nap 24 órájában, a hét 7 napján működhet.

Hatékonyság

Az AI-írási eszközök hatékonyak a tartalom nagy mennyiségű létrehozásában. Ugyanakkor az emberi csapatok hatékonyságát is növelik.

Bármely témában azonnal elkészítik az első vázlatot, így megszüntetik az írói blokkot

Azáltal, hogy felhasználható tartalmi elemeket biztosít, a mesterséges intelligencia csökkenti az írók írási idejét

Sparringpartnerként az AI segít az emberi írónak ötleteket felvetni és ítélkezés nélkül megtekinteni az eredményt

Az összes szükséges adatpont beépítésével az AI minimálisra csökkenti a kutatási időt

A helyesírás-ellenőrzéssel, lektorálással és szerkesztéssel az AI az írási folyamat minden szakaszában növeli a hatékonyságot.

Jobb SEO

Az AI-alapú tartalomkészítő eszközök az írók számára az egyik leghatékonyabb SEO-támogatás. Nemcsak releváns kulcsszavakat javasolnak, hanem azt is megmutatják, hogyan lehet ezeket organikusan beépíteni a cikkbe, hogy a tartalma jó helyezést érjen el a keresőmotorokban.

Következetesség

Be kell tartania egy stílusútmutatót? Meg kell őriznie a következetes hangnemet? Van egy márkaüzenete, amelyet mindenhol be kell építenie? Semmi gond. Az AI-írási eszközök biztosíthatják, hogy minden tartalma következetesen és megfelelően tartsa be ezeket az irányelveket.

Számos előnye ellenére az AI-tartalom nem tökéletes. Néhány kritikus hátránya a következő.

Korlátozott kreativitás

Lényegében egy AI-eszköz különböző forrásokból származó meglévő adatokat vesz alapul, és azokat érthető válaszokká alakítja konkrét kérdésekre. Tehát annak ellenére, hogy képes tartalmat létrehozni, az AI-t a betanításához használt adatok határai korlátozzák.

Ennél is fontosabb, hogy az AI még nem képes eredeti ötleteket kitalálni. Inspirációt adhat, és megmutathatja az emberi tartalomíróknak a lehetőségek egy részét. De az AI maga még nem rendelkezik képzelőerővel, hogy úgy mondjam. Tehát, ha két emberi tartalomalkotó ugyanazt az eszközt használja ugyanazon téma megírásához, előfordulhat, hogy egymás másolatai lesznek.

Kérdéses minőség

Minden AI-tartalomgenerátorhoz tartozik egy jogi nyilatkozat, mint például ez a Google Gemini-től:

„A Gemini pontatlan információkat jeleníthet meg, többek között személyekről is, ezért érdemes ellenőrizni a válaszait.”

Ennek oka, hogy az AI még mindig nem megbízható a tartalomkészítés terén. Néhány minőségi probléma, amellyel szembesülhet:

Pontatlanságok : Az AI tényeket, eseményeket és egyéb információkat hallucinál

Redundanciák : az AI ismétli önmagát, vagy ami még rosszabb, bonyolítja vagy félreérthetővé teszi a meglévő információkat

A kontextus hiánya : az AI még nem képes megérteni a különböző kulturális kontextusok finom árnyalatait

Mélység hiánya : A mesterséges intelligencia által generált tartalom néha felszínes lehet, gyakran csak meglévő vagy akár elavult ismereteket ismételget anélkül, hogy új betekintést nyújtana

Természetellenes nyelv : Ironikus módon az AI által generált tartalom természetellenes, esetlen, robotos és érzéketlen lehet

Plagizálás: Végül is az AI nyilvánosan elérhető adatok alapján van betanítva, ami azt jelenti, hogy a szerzői jogokkal és a plagizálással kapcsolatos kérdések továbbra is nagyon szürke zónát jelentenek.

Az emberi beavatkozás szükségessége

Jelenleg nincs olyan AI-eszköz, amely emberi beavatkozás nélkül publikálható tartalmat hozna létre. Minden eszköz elismeri az AI kockázatait, és arra ösztönzi a felhasználókat, hogy alakítsanak ki saját minőség-ellenőrzési folyamatokat.

Ez azt jelenti, hogy az AI-eszközök használata ellenére a szervezeteknek továbbra is szükségük van emberi írókra, szerkesztőkre és lektorokra ahhoz, hogy a tartalom publikálásra érdemes legyen. Az emberek bevonása felügyelőként a folyamatba olyan rendkívüli előnyökkel jár, amelyeket az AI még nem tud utánozni. Erről beszélünk a következő részben.

Az ember által létrehozott tartalom előnyei és hátrányai

Ugyanazon a skálán, amelyen az AI által generált tartalmakat mértük, nézzük meg az emberek által írtakat is. Legfőbb előnyei a következők:

Kreativitás : Az emberi írók gyakran gondolatokat, képzelőerőt és saját élettapasztalataikat is beleviszik a tartalmaikba, amit az AI soha nem tud utánozni

Pontosság : Az emberek nagyobb valószínűséggel veszik észre a munkájukban előforduló pontatlanságokat, és alaposabb tényellenőrzést végeznek.

Felelősség : Az írók felelősek az általuk írt szavakért; a nevük is szerepel a cikkek alatt!

Kritikus gondolkodás : Az írók megkérdőjelezik a status quo-t, kritikus szemmel értékelik azt, amit látnak/hallanak, és olyan betekintést nyújtanak, amire a mesterséges intelligencia nem képes

Kontextusértelmezés: Az emberek a tartalmaikat kulturális érzékenység és inkluzivitás szempontjából, valamint a visszajelzésekre reagálva tudják testre szabni

Az ember által írt tartalom legnagyobb hátránya azonban az, hogy az emberi képességek korlátozzák. Egy író csak annyit tud tenni, amennyit tud. És a legjobb erőfeszítéseik ellenére az emberek hibáznak. Elrontanak dolgokat, félreértenek dolgokat, és egyes esetekben egyszerűen csak rossz napjuk van.

Ez nem azt jelenti, hogy az AI-tartalom haszontalan lenne, vagy hogy az ember által írt tartalom elfogult lenne. A következő részben megnézzük, hogyan tudod megkülönböztetni a kettőt, vagy hogyan kombinálhatod őket az igényeidnek megfelelően.

Az ember által generált és az AI által generált tartalom közötti különbség

Egyszerűen fogalmazva: az ember által generált tartalmat egy személy írja. Az AI által generált tartalmat egy algoritmus írja. A mai világban azonban a különbségtétel nem ennyire egyszerű. Mi van például akkor, ha egy ember AI-t használ a vázlat kidolgozásához, de a tartalom vázlatát saját maga írja meg? A lektorálás is az írás részének számít?

Az ilyen egzisztenciális kérdéseket majd máskor vitassuk meg. 🤷

Ma az ember által írt és a mesterséges intelligencia által generált tartalmak közötti legfontosabb különbségekre fogunk összpontosítani.

Kreativitás

Az emberek természetüknél fogva kreatívak. Az Iliásztól a TikTokig az emberi kreativitás felelős minden egyes eszközért és technológiáért, ami körülvesz minket. Ezért az ember által generált tartalom mindig meg fogja őrizni azt a potenciált, hogy olyan módon mutassa be a képzelőerőt és a nyers kreativitást, ahogyan az AI egyszerűen nem képes.

A mesterséges intelligencia által generált tartalom a már létező dolgok újrahasznosítása. Mivel az embereket korlátozza a sebesség és a termelési mennyiség, a mesterséges intelligencia soha nem képes teljesen eredeti dolgot létrehozni. Ráadásul, mivel minden tartalom emberi utasítások alapján jön létre, nyugodtan kijelenthetjük, hogy ha bármilyen fantázia is szerepet játszik benne, az a felhasználótól származik.

Emberi író 1️⃣ AI 0️⃣

Hatékonyság

Minden író küzd az inspirációval és azzal, hogy folyamatosan bizonyos színvonalú tartalmat hozzon létre. Bármennyire is tapasztalt vagy képzett, van egy határ, hogy mennyi tartalmat tudsz létrehozni egy 8 órás munkanap alatt.

Az AI-nak nincs igazán ilyen problémája. A barátságos szomszéd AI nem fog írói válságba kerülni, ha megkéri, hogy írjon egy 1000 szavas esszét. Nem fog inspirációval vagy kreatív válsággal küszködni. Tehát az AI által generált tartalom hatékonyabb és következetesebb, mint az emberi tartalom valaha is lehet.

Emberi szerző 0️⃣AI 1️⃣

Szubjektivitás és érzelmi mélység

Az embereknek vannak élettapasztalataik. Osztály, kaszt, faj, életkor, nem, szexuális orientáció stb. tekintetében rengeteg olyan élmény létezik, amelyekből érzelmi mélységet hordozó, nagyszerű történetek születhetnek. Ezek az emberi olvasók számára (akik még mindig a legnagyobb közönségcsoportot alkotják) is jobban azonosulhatók és meghatóbbak.

A legtöbb AI-eszköz meglévő adathalmazokon van betanítva, ami azt jelenti, hogy nincs saját intelligenciájuk. Ezért kissé egyformák és unalmasak a történetmesélés terén. Ezt azonban nem szabad összetéveszteni az objektivitással. Valójában ez egy teljesen új koncepció, amelyet a következő részben tárunk fel.

Emberi író 1️⃣AI 0️⃣

Előítélet

Mindenkinek vannak előítéletei, amelyeket tapasztalatai alapján szerzett tudásból merít. Bármilyen tartalmat is hoznak létre, az ilyen előítéletek terméke.

Például egy grafikus, aki úgy véli, hogy a tetoválással rendelkező jelöltek nem alkalmasak szakmai környezetbe, soha nem készítene olyan képeket, amelyeken ilyenek szerepelnek.

Másrészt az AI-t emberek által létrehozott adatok alapján tanítják be. Az algoritmusokban tükröződnek az emberek előítéletei.

Például egy hírhedt eset során egy meglévő alkalmazottak önéletrajzain edzett AI-önéletrajz-szűrő megtanulta, hogy magas pontszámot adjon azoknak, akik a baseballt vagy a kosárlabdát jelölték meg hobbijukként, viszont pontokat vont le a softballért.

Röviden: az elfogultság nem az ember és a mesterséges intelligencia közötti kérdés. Az elfogultság velünk született tulajdonság, ezért a mesterséges intelligenciában is benne rejlik. Az ember azonban felismeri ezeket az elfogultságokat (önmagától, vagy ha például egy felettese rámutat rájuk), és dolgozhat azon, hogy megszabaduljon tőlük.

Az AI-t kifejezetten erre a feladatra kell programozni

Emberi író 0️⃣AI 0️⃣

A generatív mesterséges intelligencia jelenlegi állása szerint az emberi írás előnyei meghaladják a mesterséges intelligencia által generált tartalmak előnyeit. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen el kellene kerülnie a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat. Valójában a mesterséges intelligencia által generált hatékonyság rendkívül értékes, ha az emberi képzelőerővel, eredetiséggel és minőség-ellenőrzéssel párosul.

Összefoglalva, íme a különbség az ember által generált és az AI által generált tartalom között.

Funkció Mesterséges intelligenciával generált tartalom Mesterséges intelligenciával generált tartalom Eredetiség Lehetségesen magas Nagyon alacsony Hatékonyság Alacsony vagy közepes Nagyon magas Következetesség Moderálás Nagyon magas Skálázhatóság Kihívást jelentő és költséges Egyszerűbb és költséghatékonyabb Előítélet Lehetséges Lehetséges Megbízhatóság Magas, ha kritikus gondolkodást alkalmaznak Alacsony, mivel az AI hallucinálhat és pontatlan lehet Minőség Közepes vagy magas szintű, konkrét és releváns példákkal Alacsony vagy közepes szintű, redundanciákkal és akadozó nyelvezettel Legalkalmasabb Kreatív és vonzó tartalmakra van szükség (pl. regények, esszék, marketingtartalmak) Szabványosított és ismétlődő tartalmi igények (pl. műszaki dokumentáció, meta leírások, videó átiratok)

Az emberi kreativitás és a mesterséges intelligencia hatékonyságának ötvözése

Bár hevesen vitázhat az ember és a mesterséges intelligencia közötti különbségről, a gyakorlati szempontok azt diktálják, hogy a legjobb megoldás a kettő átgondolt kombinációja. Íme, hogyan valósul ez meg a gyakorlatban.

Az AI az inspirációért, az emberek a hozzáadott értékért

Az AI jelenlegi legjobb felhasználási területe az inspiráció és az ötletelés. Nyissa meg egy AI írási eszközt, és használja az AI-eszközt arra, hogy beírja a feladatot és elkészítse az első vázlatot, vagy összefoglalja a kész vázlat tartalmát.

Integrálja a ClickUp Brain-t közvetlenül a dokumentumaiba

Nem tudja, hol kezdje? Próbáljon ki egy tartalomírási sablont, amely egyszerű módszert kínál vonzó, kiváló minőségű tartalom létrehozásához.

AI a kutatáshoz, emberek az elemzéshez

Az AI-alapú csevegőrobotok kiváló kutatási asszisztensek. Elakadt már valaha a „mi a szó a…" kérdésnél? Kutatási asszisztense segíthet. Elfelejtette, hová mentette a szerkesztett dokumentumot? A Connected Search segíthet. Szüksége van a projektmenedzsment eszközéből származó szervezeti adatokra? Az AI tudja a választ.

ClickUp Brain, a tökéletes kutatási asszisztens

Ha azonban jelentéshez vagy ajánlathoz készít tartalmat, ahhoz emberi rálátásra van szükség. Az AI-alapú dokumentumösszefoglalók megadhatják Önnek azokat az információkat, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy belőlük következtetéseket vonjon le.

Például a projektmenedzsment eszközéből kiderülhet, hogy a csapatai átlagosan két hetet töltenek egy-egy blogbejegyzés közzétételével. Lehet, hogy azt is jelzi, hogy ez az idő egy héttel nőtt a hat hónappal ezelőtti szokásos értékhez képest. De ez azt is jelentheti, hogy:

Csapatának létszáma csökkent

A csapatai ki vannak merülve

Tartalmának hossza és minősége javult

Csökkentette a blogbejegyzések számát, és helyette a videotartalmakra koncentrál

Az ilyen betekintés és a hozzá tartozó cselekvési pontok továbbra is gondolkodó emberektől kell, hogy származzanak.

Egyébként, ha írókból álló csapatot vezet, itt talál egy bevezető útmutatót az AI tartalommarketingben való felhasználásáról, amely hasznos lehet az Ön számára.

Az emberek a kreativitásért, az AI a méretgazdaságosságért

Vegyük példaként a marketinganyagok tartalmát. A közzétett tartalmak bőségesek. Még a leghosszabb hosszú farkú kulcsszavakhoz is több száz oldalnyi tartalom tartozik. Ami megkülönbözteti a sikeres szervezeteket a többitől, az az, hogy mennyire egyedi, vonzó, érdekes és értékes a tartalmuk. Ehhez emberi képzelőerőre van szükség.

Ezt követően az AI átveheti a stafétát. Lektorálhatja a szöveget, és ellenőrizheti a hangnem és a stílus következetességét. Készíthet terjesztési anyagokat a közösségi médiához, e-mailekhez, videóforgatókönyvekhez stb. Az AI emellett könnyedén személyre szabhatja a tartalmat a különböző célcsoportok számára.

Így, az emberek kreativitásának és a mesterséges intelligencia hatékonyságának ötvözésével a szervezetek valóban rendkívüli tartalmakat hozhatnak létre.

Ahhoz, hogy verset írjon, a Google Verse by Verse alkalmazásában néhány dolgot meg kell tennie: ki kell választania a vers stílusát, három szerzőt, akik a múzsái lesznek, és meg kell írnia az első sort is. Miután ezt megtette, a mesterséges intelligencia választási lehetőségeket kínál fel – itt a következő sort már magának kell kiválasztania.

A lényeg az, hogy a generatív AI (még) nem egy önállóan tartalmat létrehozó, érző-érző lény. Ugyanakkor egy jól tájékozott asszisztens, amely segíthet az inspirációban, az ötletelésben, a kutatásban, a helyesírás-ellenőrzésben, a lektorálásban stb.

Hatékony, de megbízhatatlan is. Nincs benne szubjektivitás, de elfogult is. Következetes, de a minősége megkérdőjelezhető.

Ezeknek a dilemmáknak ellenére az AI-t tartalomgenerálásra használó lelkes felhasználók tudják, hogy a technológia hatékony lehet, ha okosan alkalmazzák. Számos felhasználási esetben segíthet az írók mindennapi munkájában. Akár a standup-megbeszélés összefoglalóját, egy szívből jövő búcsúlevelet vagy az elnök beszédét írja, az AI-nak mindig van mit kínálnia.

A projektmenedzsment eszközbe integrált mesterséges intelligencia segítségével megtalálhatja a kapcsolódó feladatokat, válaszolhat a projektekkel kapcsolatos kérdésekre, összefoglalhatja a hosszú dokumentumokat, példákkal bővítheti az ötleteket, tartalomírási sablonokat készíthet, és még sok minden mást.

