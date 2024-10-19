Hogyan optimalizálható a felhasználás menedzsmentje az egészségügyben?

Azok az élethelyzetek, amikor orvosi ellátásra van szükség, általában nem ideálisak. És néha az egészségügyi ellátás bonyolult rendszere csak tovább rontja a helyzetet. Az egészségügyi szolgáltatók, adminisztratív csapatok, ambuláns sebészeti központok, biztosítótársaságok, gyógyszertárak, technológiai szolgáltatók stb. között való rohangálás megterhelő lehet. A hatékony és eredményorientált betegellátás megszerzése pedig olyan lehet, mintha különböző akadályokat kellene leküzdeni.

A hatékony felhasználáskezelés az egészségügyben egyszerűsítheti a folyamatokat az egészségügyi szakemberek és a betegellátást igénybe vevők számára. Ha jól végzik, akkor kritikus szerepet játszhat az összes érintett számára nyújtott általános élmény javításában és a betegellátás eredményeinek javításában.

Mi az a felhasználáskezelés?

Az egészségügyi ellátás kihasználtságának kezelése az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának szükségességét, hatékonyságát és költséghatékonyságát biztosító folyamatok összessége.

Az egészségügyi ellátás kihasználtságának kezeléséről szóló tanulmányban a kutatók a következőket állítják „A felhasználáskezelés a fokozatosan felhalmozódó tapasztalatokra és adatokra épül, amelyek arra utalnak, hogy a javasolt orvosi szolgáltatások helyességének külső értékelése konstruktív módon befolyásolhatja az ellátás módját, és ennek következtében hozzájárulhat az egészségügyi költségek korlátozásához."

A felhasználáskezelés rövid története

De először egy kis történelemlecke.

Az Egyesült Államokban a depresszió utáni korszakban a magánbiztosítások váltak az egészségügyi ellátás finanszírozásának legnépszerűbb formájává. Ebben az időszakban több fontos trend is kialakult.

Az egészségügyi költségek meredeken emelkedtek. Az 1950-es években a szövetségi kormányon belül aggodalmak merültek fel a növekvő költségek miatt, ami arra késztette őket, hogy a költségek ellenőrzése érdekében tegyenek lépéseket.

Ezt követte a munkáltatók bevonása az 1960-as években, amikor különböző nagy szervezetek – amelyek fizették a biztosítást – saját felhasználáskezelési programokat vezettek be a munkavállalói juttatások érdekében.

Másrészt tanulmányok kimutatták, hogy számos ajánlott orvosi eljárás vagy kezelés felesleges volt. Ez az egészségügyi költségek megugrásának egyik fő okának tekinthető. A betegek oktatása az orvosi szolgáltatások nyújtásának kritikus részévé vált.

Ennek eredményeként a fogyasztók, a harmadik fél fizetők és a biztosítóknak alapos folyamatra volt szükségük annak biztosításához, hogy minden szolgáltatás szükséges, megfelelő és költséghatékony legyen.

Ez eredményezte az egészségügyi felhasználás menedzsmentjét, ahogyan azt ma ismerjük.

A felhasználáskezelés fontossága

Lényegében a felhasználáskezelés az egészségügyi ellátással kapcsolatos döntések objektív értékelésének folyamata. Ez több okból is fontos, például:

Költségkontroll: Az egészségügyi költségek drámaian emelkedtek, mióta a biztosítás vált a de facto modellé. Ez szükségessé teszi a felesleges kórházi ápolások, vizsgálatok és eljárások szigorú ellenőrzését, ami a felhasználáskezeléshez vezet.

Folyamatos értékelés: Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása bizonyos szintű felügyeletet igényel, amelyet a felhasználáskezelés biztosít. A folyamat során hozott döntéseket értékeli, biztosítva a folyamatos tanulást és fejlesztést.

Gondozási koordináció: Mivel az egészségügyi ellátás folyamatában több érdekelt fél is részt vesz, a felhasználáskezelés a betegek gondozásának koordinációs pontjaként szolgál.

Fejlett technológia: A modern technológia olcsóbb és pontosabb módszereket tett lehetővé az adatok nagy mennyiségű rögzítésére és elemzésére. Az egyszerű integráció a klinikai menedzsment szoftverekkel hatékonnyá, költséghatékonnyá és skálázhatóvá teszi az értékeléseket.

Mivel ez egy rendkívül kritikus folyamat, a különböző szervezetek eltérő megközelítéseket alkalmaznak a felhasználáskezelés végrehajtásában. Nézzük meg, hogyan.

Az egészségügyi ellátás felhasználáskezelésének típusai

Alapvetően háromféle felhasználáskezelés létezik: retrospektív felülvizsgálat, párhuzamos felülvizsgálat és prospektív felülvizsgálat.

Retrospektív felülvizsgálat

A felhasználáskezelés egy retrospektív folyamattal kezdődött, amelynek során a felülvizsgálók a korábbi adatokat vizsgálják meg, hogy értékeljék a betegnek nyújtott ellátás megfelelőségét. A szolgáltatás nyújtása után a felülvizsgálók a következőket vizsgálják:

Kárigények számlázási hibák, csalárd tevékenységek, túlzott felhasználás stb. esetén.

Orvosi dokumentáció a kezelés megfelelőségéről, a szabványok betartásáról, a szabályoknak való megfelelésről stb.

Minták a felhasználás és a megelőző egészségügyi szolgáltatások potenciáljának megértéséhez

Párhuzamos felülvizsgálat

A párhuzamos felülvizsgálat a szolgáltatásnyújtás során történik. Ekkor az esetkezelők figyelemmel kísérik a folyamatban lévő ellátást, hogy az továbbra is megfelelő és szükséges legyen. Ez magában foglalja:

Esettanulmányok kezelése és koordinációja annak biztosítása érdekében, hogy a betegek a megfelelő időben a megfelelő ellátást kapják.

A tartózkodás időtartamának felülvizsgálata annak biztosítása érdekében, hogy a tartózkodás klinikailag indokolt legyen.

Kórházi elbocsátás tervezése és szükség szerinti utánkövetés

Prospektív felülvizsgálat

A prospektív felülvizsgálatok egy újabb jelenség. Ez egy prediktív típusú felhasználáskezelési folyamat, amelyet az orvosi szolgáltatás nyújtása előtt végeznek. A biztosítók értékelik a javasolt kezelési lehetőségeket, és előzetesen jóváhagyják azokat. A prospektív felülvizsgálatok elsősorban kétféleek.

Előzetes engedélyezés : Bizonyos eljárások értékelése és jóváhagyása annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a betegek orvosi igényeinek és a biztosítási feltételeknek.

Felvételi felülvizsgálat: Értékelés arról, hogy a kórházi felvétel szükséges-e vagy klinikailag indokolt-e a fekvőbetegek előzetes fizetési rendszerének részeként.

Fontos megjegyezni, hogy ez a három típusú felhasználáskezelés nem zárja ki egymást. A biztosítók minden egyes esetben egy vagy többet is alkalmazhatnak ezek közül a teljesség és a hatékonyság biztosítása érdekében.

Például egy eljárást előzetes engedélyezéssel párhuzamosan felülvizsgálhatnak, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy az a tervek szerint zajlik. Vagy a műtét utáni retrospektív felülvizsgálatot követően a biztosító előre megtervezheti a követő eljárásokat.

Íme, miért lehet ez előnyös.

A hatékony felhasználáskezelés előnyei

Az egészségügyi ellátás kihasználtságának kezelésének alapvető célja a költségek visszafogása. Ugyanakkor ez sokkal többet kínál a betegek, az egészségügyi szolgáltatók, a biztosítótársaságok és a munkáltatók/harmadik fél fizetők számára.

Megfelelő orvosi ellátás biztosítása

Bár a hangsúly a költségkontrollon van, a felhasználás középpontjában az áll, hogy az egészségügyi ellátás megfelelő és szükséges legyen. Ennek eredményeként a betegek hosszú távon jobb ellátásban részesülnek, ami jobb egészségügyi eredményekhez vezet.

A szolgáltatások pazarlásának kiküszöbölése

A felhasználáskezelés a szolgáltatások orvosi szükségességének és hatékonyságának kettős ellenőrzéseként működik. Emellett megakadályozza, hogy a betegeket feleslegesen drága szakorvosokhoz, vizsgálatokra stb. utalják. Ösztönzi az orvosokat és az egészségügyi szolgáltatókat, hogy alacsonyabb költségekkel nagyobb sikerrel járó kezelési módszereket válasszanak.

A kártérítési kérelmek elutasításának csökkentése

A felhasználáskezelési irányelvek előírják az egészségügyi szolgáltatóknak, hogy teljes, pontos és jól alátámasztott igényeket nyújtsanak be, amelyeket a biztosítók kevésbé valószínű, hogy elutasítanak. Ez biztosítja, hogy a betegek megkapják a jogos egészségügyi ellátást.

Adatokon alapuló döntések meghozatala

A nagy adathalmazok és az analitikai technológiák fejlődésével a felhasználáskezelés biztosítja, hogy az orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos döntések pontosak és objektívek legyenek. Lehetővé teszi a biztosítók és az egészségügyi szolgáltatók számára, hogy közösen jobb döntéseket hozzanak a betegek érdekében, és hatékonyabban kezeljék az egészségügyi költségeket.

A döntések egységesítése

A biztosítók által alkalmazott, bizonyítékokon alapuló irányelvek és kritériumok segítik a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos döntések egységesítését. Ezáltal a fogyasztók/betegek számára következetes és nagyrészt előre jelezhető szolgáltatásokat kínálnak.

Minden fontosságának és előnyének ellenére a felhasználáskezelésnek is megvannak a maga kihívásai.

A felhasználáskezelés kihívásai és korlátai

Az egészségügyi rendszer kihasználtságkezeléssel kapcsolatos első és legfontosabb kihívása a költség és a minőség közötti egyensúly.

Költségek kontra minőség

Bár a felhasználáskezelés középpontjában a költségkontroll áll, ez nem mehet a szolgáltatás minőségének rovására. A költségkontroll érdekében történő szolgáltatásmegtagadás negatívan befolyásolhatja a betegek eredményeit. Az ilyen esetekben a hibalehetőség rendkívül alacsony. A megfelelő egyensúly megtalálása hatalmas és kritikus kihívás.

Adminisztratív munka

A jó felhasználáskezeléshez olyan adatokra van szükség, amelyek alapján döntéseket lehet hozni. Ezeknek az adatoknak a különböző érdekelt felektől történő összegyűjtése, a megfelelő nyilvántartások vezetése és azok elemzése unalmas feladat lehet. A dokumentációban szereplő bármilyen hiba elutasításhoz vagy késedelemhez vezethet.

Az adatok jelentette kihívás és annak hatalmas mérete kézi erőfeszítésekkel nem oldható meg.

Késések és a betegek elégedetlensége

A biztosítási jóváhagyások és előzetes engedélyezések időkritikusak.

A beteg számára még a legkisebb késedelem is kritikus lehet. A várakozási idő frusztráló. A visszamenőleges felülvizsgálatok a kérelem elutasításához vezethetnek, ami arra kényszeríti a beteget, hogy saját zsebből fizessen.

A felhasználáskezelés felesleges beavatkozásnak tűnhet az orvosi csapat számára. Úgy érezhetik, hogy Ön megkérdőjelezi autonómiájukat. A bonyolult benyújtási folyamat értékes időt vehet el az orvosi személyzettől, ami tovább frusztrálja őket.

Etikai tényezők

Az egészségügyi ellátásban alapvető érdekellentét áll fenn a költségek és a minőség között. A csökkenő kártérítési igények pénzügyi ösztönzői hatással lehetnek a betegek orvosi igényeire.

Emellett etikai aggályok is felmerülnek a betegek érzékeny adatainak magánéletével, biztonságával és titkosságával kapcsolatban.

Technológiai korlátok

A felhasználáskezelés adatigényes folyamat. A fejlett elemző rendszerekhez szükséges technológia, szoftver és felhőalapú infrastruktúra kisvállalkozások számára megfizethetetlen lehet, ezért kénytelenek ezt manuálisan elvégezni. Ez természetesen skálázhatósági problémákat, hatékonyságcsökkenést és késedelmet eredményez.

Másrészt a mai technikai rendszerek többsége szilárd struktúrájú, egymástól elszigetelt adatbázisokból áll, ami megnehezíti az adatok tisztítását és előfeldolgozását.

Ezek közül több kihívás is leküzdhető egy világos és átfogó felhasználáskezelési folyamattal.

Hogyan hozzunk létre felhasználáskezelési folyamatot?

Egy robusztus felhasználáskezelési program létrehozásához stratégiai megközelítésre és egy átfogó projektmenedzsment eszközre, például a ClickUp for Healthcare-re van szükség. Ebben a részben bemutatjuk, hogyan használhatja mindkettőt.

1. Határozza meg a felhasználáskezelés céljait

Szervezetén belül világosan határozza meg a felhasználáskezelési erőfeszítéseinek céljait. Vegye figyelembe a felhasználáskezelés hatókörét a különböző szolgáltatások és betegcsoportok tekintetében.

Ha a költségcsökkentés az elsődleges célja, gondolja át, milyen kompromisszumokat hajlandó megkötni ennek elérése érdekében. Ezután bontsa le a célt kisebb részcélokra, például a visszafogadások minimalizálására vagy a betegek elégedettségi mutatójának (CSAT) javítására.

A ClickUp Goals remek módszer arra, hogy minden célját egy helyen tartsa. Emellett összefoglalhatja a különböző feladatok vagy esetek előrehaladását, így racionalizálva az egészségügyi projektmenedzsmentet.

Célok, célkitűzések, előrehaladás nyomon követése és még sok más egy helyen

2. Határozott felhasználáskezelési irányelvek meghatározása

Ezek azok a kritériumok, amelyek alapján döntéseket hoz. Ezen irányelvek egyértelmű meghatározása biztosítja a betegek és a szolgáltatók számára az egységes élményt. Emellett fenntartja a szolgáltatás minőségét is.

Készítsen lépésről lépésre haladó útmutatót minden követendő folyamathoz!

Ehhez alkalmazzon betegközpontú megközelítést, és helyezze előtérbe a betegek preferenciáit és igényeit.

A folyamat minden egyes részéért a megfelelő személyeket jelölje ki felelősnek.

Vegyen figyelembe minden apró lehetőséget, és állítson fel irányelveket azokhoz. Ha például egy engedélyezési folyamatot dokumentál, készítsen egy részletes folyamatábrát.

A ClickUp Whiteboards dinamikus felületet kínál, amelyre szükség van a brainstorminghoz, az iterációhoz és a folyamatok tervezéséhez. Használja különböző érdekelt felekkel és szakértőkkel együttműködve, hogy hibátlan munkafolyamatokat tervezzen.

Bármilyen bonyolult is legyen a folyamat, rajzolja le a ClickUp Whiteboards-on

3. Építsen csapatot, és adjon nekik lehetőséget

A felhasználáskezelési folyamatokhoz több emberre van szükség. Ezért állítson össze egy multidiszciplináris csapatot, és gondoskodjon arról, hogy jól működjenek együtt.

Toborzás: Vegyünk fel szakértőket és szakembereket, például orvosokat, ápolókat, gondozókat stb. Hasznos lehet, ha már rendelkeznek felhasználáskezelési tapasztalattal.

Feladatkiosztás: Határozza meg egyértelműen az egyes személyek szerepét és felelősségi körét. Például az előzetes engedélyezési kérelmeket az orvosoknak kell feltölteniük, míg az esetkezelők végzik el a felülvizsgálatot.

Használja a ClickUp Tasks szoftvert egészségügyi projektmenedzsment szoftverként, hogy összesítse a betegellátással és a kártérítési igényekkel kapcsolatos összes információt. Használja az egyéni mezőket a szükséges adatok nyomon követéséhez. Ha például a visszafogadások számát szeretné nyomon követni, állítsa be ezt egyéni legördülő menüként vagy feladat típusként.

Használja az egyéni állapotokat a munkafolyamatok tükrözésére. Ossza meg biztonságosan ezeket a feladatnézeteket a megfelelő érdekelt felekkel felülvizsgálat, véleményezés, megjegyzések stb. céljából.

Virtuális munkaterület és adat-hozzáférés egészségügyi szervezetek számára a ClickUp segítségével

Együttműködés: Hívja meg a különböző érdekelt feleket, hogy megszokják az együttműködési platformot. Ösztönözze őket a ClickUp tábláinak, gondolattérképeinek, csevegéseinek, megjegyzéseinek, klipjeinek stb. használatára, hogy hatékonyan kommunikálhassanak valós időben vagy aszinkron módon. Mutassa meg nekik a legjobb gyakorlatokat a döntések gyorsításához az együttműködés révén.

Képzés: Folyamatos képzési programokat szervezzen minden csapattag számára. Tartsa naprakészen a legújabb eljárások, bizonyítékon alapuló folyamatok, irányelvek és bevált gyakorlatok nyilvántartását. Használja a ClickUp Docs szolgáltatást az információk összeállításához és közzétételéhez. Ossza meg biztonságosan az adatokat, és ellenőrizze a hozzáférést egy központi adminisztrációs irányítópultról.

Hozzon létre ClickUp feladatellenőrző listákat a folyamatok végrehajtásának következetességének biztosítása érdekében. Készítsen sablonokat az egyéni ellenőrző listáiból, és szükség szerint automatikusan alkalmazza azokat az egyes feladatokra.

4. Hatékony adatkezelés beállítása

A felhasználáskezelési programjának szilárd adatbázisra van szüksége. Íme néhány fontos szempont, amelyet figyelembe kell venni.

Határozza meg a szükséges adatokat: Szüksége lehet olyan mutatókra, mint a felvételi arány, az újbóli felvételi arány, a javasolt orvosi eljárások, az egy esetre jutó költség stb. Hozzon létre egyéni mezőket, hogy mindezt nyomon követhesse.

Feladatok automatizálása: Állítsa be a ClickUp Automations funkciót számítások elvégzéséhez, emlékeztetők indításához stb. az erőforrások kihasználtságának javítása érdekében.

Például automatizálja a munkafolyamatot, hogy kiszámítsa az esetenkénti költségeket, amikor állapotváltozás történik.

Dashboardok létrehozása: Állítsa be a ClickUp Dashboardokat az Ön számára fontos mutatók alapján. Testreszabhatja a widgeteket, hogy valós időben követhesse a mutatókat, és ennek megfelelően végezzen kiigazításokat.

Kövesse nyomon a felhasználáskezelési mutatókat a ClickUp Dashboards segítségével.

5. Rendszeresen értékelje újra a helyzetet

Még a legjobb folyamatoknak is alkalmazkodniuk kell a változásokhoz és fejlődniük kell az idővel. Ezért hozzon létre folyamatos fejlesztési folyamatokat.

Rendszeresen figyelje a legfontosabb mutatókat

Kérjen visszajelzést minden érdekelt féltől, a betegektől, az ellátást nyújtóktól, az adminisztratív személyzettől stb. Használja a ClickUp Forms alkalmazást ennek automatizálásához és a visszajelzések integrálásához a folyamatba.

Integrálja a külső adatforrásokat a kontextus szerinti és holisztikus áttekinthetőség érdekében. Ha például a szabályzatok másolatait a Google Drive-ban vagy a Dropboxban tárolja, integrálja azokat a ClickUpba a biztonságos univerzális keresés érdekében.

Értékelje folyamatainak és irányelveinek megfelelőségét az egészségügy, a gyógyszeripar, a technológia és az adatvédelem területén folyamatosan változó szabályozási keretekkel.

Az eredmények alapján javítsa a folyamatokat. Használjon jó betegkezelő szoftvert, és hozzon létre zökkenőmentes élményeket.

Ha ez a tevékenység nagyságrendje elsöprőnek tűnik Önnek, megértjük.

Használatkezelési példák

A felhasználáskezelés egy összetett és kifinomult folyamat, amelynek hatékony megvalósításához nagy csapatokra van szükség. Íme néhány példa kisebb folyamatokra, amelyekkel kezdhet.

Retrospektív felülvizsgálat példája A felhasználáskezelés minden sebészeti beavatkozás során elengedhetetlen. A felülvizsgálat során a felülvizsgáló a következőket végzi el: Ajánlások : Döntések meghozatala a kérelmek jóváhagyásáról, elutasításáról vagy felfüggesztéséről

Orvosi dokumentációk áttekintése : A kórházi zárójelentés, a rehabilitáció, az orvosi ajánlások stb. adatainak értékelése.

Kárigény-adatok áttekintése: A kárigény-űrlapok tanulmányozása a kezelés megfelelőségének megértése, a felesleges eljárások, a túl hosszú kórházi tartózkodás stb. azonosítása érdekében.

Párhuzamos felülvizsgálat példája A párhuzamos felülvizsgálatok akkor történnek, amikor a gondozási menedzser a gyógyszeres kezelés folyamata alatt ellátásfelhasználás-kezelési feladatokat lát el. Ez a következőket foglalja magában: Monitoring : Rehabilitációs szolgáltatások, gyógyszeres kezelés, rendszeres monitoring vagy ellenőrző vizsgálatok megszervezése a visszafelvételek megelőzése érdekében.

Esettanulmányok kezelése: Az ellátás koordinálása annak biztosítása érdekében, hogy a betegek a megfelelő időben a megfelelő ellátást kapják.

A kórházi tartózkodás időtartamának felülvizsgálata: A kórházi tartózkodás állapotának napi felülvizsgálata annak biztosítása érdekében, hogy az klinikailag indokolt legyen.

Kórházi elbocsátás tervezése: Együttműködés az ellátó csapatokkal a kórházi elbocsátás tervezésének és az ellátás folytonosságának szükség szerinti koordinálása érdekében.

Prospektív felülvizsgálati példa Egy olyan eljárás, mint az MRI vagy a biopszia, gyakran megköveteli a biztosítótársaság előzetes engedélyezését. Ilyen esetekben a folyamat a következő: Jóváhagyás/elutasítás : Ha minden kritérium teljesül, az esetkezelő jóváhagyja a kérelmet. Ha nem, akkor alternatív kezeléseket javasolhat.

Kérelem : Az orvosi csapat benyújtja a kérelmet.

Értékelés: Az esetkezelő a beteg korábbi adatait és jelenlegi igényeit az orvosi szabványok és irányelvek alapján értékeli.

A fentieken túlmenően számos új megközelítés alakul ki a felhasználás terén.

Használatkezelési trendek

Az egészségügyi ágazat három dimenzióban fejlődik: a betegekkel való kapcsolatok, az ellátási modellek és a technológiai fejlődés terén.

Betegkapcsolatok

A betegek oktatása világszerte egyre fontosabbá válik. A betegek joggal kérdeznek a nekik nyújtott ellátás pontos természetéről és következményeiről. Ezért, ha a döntésbe az egészségügyi szolgáltató mellett a biztosító is részt vesz, a betegek azt is követelik, hogy döntéseikről átlátható módon tájékoztassák őket.

✅ Legyen egy lépéssel előrébb ebben a trendben az alábbiakkal:

A betegek értelmes és empatikus bevonása a kezdetektől fogva

Teremtsen átláthatóságra épülő kultúrát a szervezetében, amely kiterjed a betegekre is.

Eszközök és irányítópultok beállítása a betegellátással kapcsolatos objektív és hatékony döntések meghozatalához

Értékalapú ellátás

Az új, értékalapú modell előtérbe helyezi az egészségügyi ellátás proaktív és megelőző megközelítéseit. Rendszeres ellenőrzéseket, monitorozást, mentális egészséget stb. javasol a kórházi felvételek minimalizálása és az egészségügyi eredmények javítása érdekében.

Azok számára, akik ezt a modellt választják, a biztosítók olyan biztosítási feltételeket dolgoznak ki, amelyek előretekintő felhasználáskezelést tartalmaznak, hogy minimalizálják az ellátás költségeit és a biztosítási díjakat.

✅ Értékalapú ellátás bevezetése az alábbiak révén:

A megelőző ellátás politikájának megerősítése

Adat alapú alapok létrehozása a jövőbeli felülvizsgálatokhoz

Az ellátás átalakítása és a megfelelő mutatók ösztönzése

Technológiai fejlődés

Az orvosi technológia és az egészségügyi adatok az elmúlt néhány évben exponenciálisan növekedtek. A hordható eszközök és a nyomkövetők egyre népszerűbbé válásával a biztosítók sokat tanulhatnak. Használja ki a technológia előnyeit az alábbiak szerint:

Az összes rendelkezésre álló adat gyűjtése, tisztítása, egységesítése és felhasználása

Fejlett elemzési és megelőző modellek használata a felhasználáskezeléshez

Az emberi beavatkozást nem igénylő folyamatok automatizálása

Hozzon létre egy megingathatatlan technológiai alapot egészségügyi szervezetének a ClickUp segítségével

A COVID után az egészségügyi ellátás helyzete megváltozott. A mentális egészség fontossága egyértelműbbé vált (például a munkahelyeken is). A megelőző egészségügyi ellátás ma már a legtöbb ember számára prioritás. Az egészségügyi mutatók nyomon követése, hordható eszközök vagy otthoni tesztek segítségével, ma már alapvető fontosságú.

Ezek a változások hihetetlen lehetőséget kínálnak a biztosítóknak a felhasználás és a betegek kezelési eredményeinek optimalizálására. Ahhoz, hogy ezt a lehetőséget ki tudják használni, a felhasználáskezelő szervezeteknek megfelelő eszközökre van szükségük.

A ClickUp pontosan erre a célra lett kifejlesztve. A SOC2 és HIPAA előírásoknak megfelelő szoftver teljes ellenőrzést biztosít a betegadatok és a betegellátás felett. Könnyedén összeköti a különböző érdekelt feleket, lehetővé téve a valós idejű együttműködést. Segít az ellátó csapatoknak az adatok elemzésében és a betegellátást előtérbe helyező döntések meghozatalában.

Egyszerűsítse a felhasználáskezelési folyamatokat. Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp alkalmazást.