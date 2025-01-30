A portfólió teljesítményét növelő 13 legjobb Planview versenytárs

Termékportfóliók kezelése a megfelelő eszközök nélkül? Nos, ez olyan, mintha egykerékű biciklin lángoló kardokkal zsonglőrködne.

Káosz és kockázat.

Saját szememmel láttam, hogyan növelik a termékportfólió-eszközök a bevételt és az ügyfél-elégedettséget. Bár a Planview népszerű választás, nem biztos, hogy minden vállalkozás számára a legmegfelelőbb.

A megfelelő megoldás megtalálása azonban erőforrás-igényes, és olyan időt igényel, amelyet gyakran nem tudunk ráfordítani.

De ne aggódjon! A folyamat felgyorsítása érdekében a ClickUp csapata és én összeállítottunk egy listát a 13 legjobb Planview versenytársról, amelyeket mindenképpen figyelembe kell vennie. Az előnyöktől és hátrányoktól az árakig mindenre kiterjedünk, amire szüksége van a tájékozott döntés meghozatalához.

Mit kell keresnie a Planview versenytársaiban?

Mielőtt belevágnánk a Planview versenytársainak listájába, állítsuk fel a mércét. Íme öt olyan funkció, amelynek minden eszköznek rendelkeznie kell, ha versenybe szállhat a helyért:

Könnyű használat: Minden termékcsapat az intuitív felhasználói felületet részesíti előnyben a túl bonyolult navigációjú felületekkel szemben. Keressen olyan lehetőségeket, amelyekkel gyorsan el lehet kezdeni a munkát, anélkül, hogy hetekig tartó képzésre lenne szükség.

Testreszabás: A projektportfólió-kezelésben ritkán működik az egy méret mindenre jó megoldás. A Planview versenytársainak magas szintű testreszabási lehetőségeket kell kínálniuk. Ez magában foglalja a munkafolyamatok testreszabását és a portfólió-dashboardok bármilyen egyedi folyamathoz való igazítását.

Együttműködési eszközök: A szilók a fejlődés ellenségei. Én egy olyan platformot választanék, amely zökkenőmentes kommunikációt és csapatmunkát tesz lehetővé. Ez legjobban csevegési vagy élő szerkesztési funkciókkal valósítható meg.

Analitikai betekintés és vizualizáció: A stratégiai portfóliókezelő eszköz adatvezérelt erőforrás-kezelési funkciókkal és analitikai alapú vizualizációval rendelkezik. Ez magában foglalja A stratégiai portfóliókezelő eszköz adatvezérelt erőforrás-kezelési funkciókkal és analitikai alapú vizualizációval rendelkezik. Ez magában foglalja a stratégiai projektmenedzsment funkciókat is, például a kockázatkezelést.

Integrációs képességek: A technológiai eszközei nem mennek sehova. Az Ön által választott eszköznek integrálódnia kell a meglévő eszközökhöz, mint például a CRM, a projektmenedzsment szoftver és a pénzügyi rendszerek.

Bár ezek az elemek rendkívül fontosak, nem szabad elfelejteni, hogy a kiválasztott eszköznek illeszkednie kell a költségvetéséhez, és azt igazolnia kell.

A 13 legjobb Planview alternatíva, amelyet érdemes megfontolni

Akár fejlett projektmenedzsment funkciókat, továbbfejlesztett együttműködési eszközöket vagy jobb integrációs lehetőségeket keres, a ClickUp szakértői és én összeállítottunk egy listát a 13 legjobb Planview alternatíváról, amelyek megkönnyítik a munkafolyamatokat és növelik a termelékenységet.

1. ClickUp (A legjobb általános projekt- és portfóliókezeléshez)

A ClickUp portfóliókezelő szoftverrel ütemezheti a funkciók fejlesztését, nyomon követheti a portfólió ütemtervét és vizualizálhatja az adatokon alapuló betekintéseket.

A ClickUp Portfolio Management a tökéletes, mindent magában foglaló szoftvermegoldás minden PMO-val kapcsolatos feladathoz, különösen a termékportfóliókhoz.

A projektmenedzsment terén nagy tapasztalattal rendelkező ClickUp zökkenőmentesen integrálja a feladatkezelést, a dokumentációt és a kommunikációt egy platformba. Emellett egyedi célok meghatározását és testreszabható irányítópultokat kínál a termékportfólió holisztikus áttekintéséhez.

Tehát, ha a vállalkozásoknak olyan eszközre van szükségük, amely valós idejű betekintést nyújt, hatékony, ugyanakkor könnyen kezelhető, akkor a ClickUp az ideális választás.

A dedikált portfólió megoldás mellett a ClickUp egy átfogó, teljes körű projektmenedzsment szoftver is.

A stratégiai összehangolástól a menetrendek és feladatok vizualizálásáig – növelje portfóliójának teljesítményét a ClickUp projektmenedzsment szoftverrel

A ClickUp projektmenedzsment szoftver egy robusztus projektmenedzsment megoldás, amely a tervezéstől a kivitelezésig növeli a termelékenységet és a hatékonyságot.

Portfóliókezelési megoldásához hasonlóan azonnali automatizálási és vizuális jelentéskészítő eszközöket is kínál. Ez elengedhetetlen a munkafolyamatok és az adatalapú döntések racionalizálásához.

A csapatok imádják a nyilvános ClickUp API-t, amely tökéletesen alkalmas egyedi megoldások vagy portfólió mutatók feltérképezésére. A ClickUp emellett több mint 30 platformeszközzel és 1000+ integrációval rendelkezik, hogy minden egyedi igényt kielégítsen.

A ClickUp számos projektkövető keretrendszert és portfóliókezelési sablont is kínál kész megoldásként. Íme két előre megtervezett keretrendszer, amelyek időt takarítanak meg anélkül, hogy a lényeges funkciókból engednének:

További információ: Hogyan készítsünk projekttervet 5 lépésben (példákkal és sablonokkal), ha el szeretné kezdeni termékstratégiájának kidolgozását.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A műszerfalak testreszabása a portfólió konkrét igényeihez időbe telhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, tagonként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Microsoft Project és portfóliókezelés (legalkalmasabb nagy léptékű üzleti projektekhez)

a Microsofton keresztül

A Planview versenytársainak listáján a következő a Microsoft, a termelékenységi eszközök egyik nagyágyúja. Dinamikus vizualizációkkal és intuitív együttműködési eszközökkel támogatja a nagy létszámú csapatokat.

Ugyanakkor ez a szoftver asztali alkalmazása csak Windows operációs rendszerre készült, és a webböngésző funkciói viszonylag korlátozottak.

A Microsoft Project és Portfolio Management legjobb funkciói

Használja kifinomult fenyegetés-információs rendszerét az érzékeny információk biztonságának garantálásához.

Használjon fejlett vizualizációs funkciókat, beleértve a Gantt-diagramokat, a kritikus út elemzését és a költségvetési jelentéseket, hogy jobban megértse a projektet.

Integrálja a Microsoft ökoszisztémájába, beleértve olyan eszközöket, mint a Teams, a SharePoint, a Power BI és az Azure, hogy növelje a munkafolyamatok hatékonyságát.

A Microsoft Project és a portfóliókezelés korlátai

A átfogó funkciókat nehéz felfedezni és megtanulni

A kisebb csapatok számára az árak magasabbak lesznek, mint a Microsoft versenytársainál.

A Microsoft Project és Portfolio Management árai

Előfizetés: 55 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Egyszeri vásárlás: 679,99 dollártól.

Microsoft Project és portfóliókezelés értékelések és vélemények

G2: 4/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1900 értékelés)

3. Oracle (a legjobb ERP-integráció és megfelelőségi fókusz szempontjából)

via Or ac le

Az Oracle egy szoftveróriás, amely ERP- és termékéletciklus-megoldásairól ismert. Ha portfóliókezelést szeretne integrálni tervezési rendszereibe, ez az eszköz kiváló választás. Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy aktívan alkalmazzák a megfelelőségi protokollokat, és minőség-első megközelítést alkalmazzanak a projekttervezés során.

Bár a megoldás átfogó, jelentős munkaerő-képzést és szakértelmet igényel.

Az Oracle legjobb funkciói

Kezelje hatékonyan a komplex projektportfóliókat a stratégiai tervezés és a teljesítmény nyomon követése érdekében.

Integrálja az ERP-rendszerekkel, hogy könnyen hozzáférhessen a pénzügyi és működési adatokhoz a jobb projektmenedzsment érdekében.

A beépített ellenőrzésekkel biztosítsa a szabályozási követelményeknek és az iparági szabványoknak való megfelelést.

Az Oracle korlátai

A magas licenc- és implementációs költségek akadályt jelentenek a kisebb szervezetek számára.

Bármilyen testreszabás további erőfeszítést, költségeket és szakértelmet igényel.

Oracle árak

Egyedi árak

Oracle értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (26 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Asana (A leghatékonyabb feladatkezeléshez)

via Asana

Az Asana legfőbb előnye a vonzó felülete, amely áttekinthető képet nyújt és elősegíti az átláthatóságot. Emellett portfólió nézeteket is kínál az erőforrások azonnali nyomon követéséhez, valamint munkafolyamat-automatizálást, amely segít a projektmenedzsereknek a nyomon követés és a végrehajtás optimalizálásában.

Sokoldalúsága ellenére hiányoznak belőle a komplex projektportfóliók kezeléséhez szükséges dedikált portfóliókezelési funkciók.

Az Asana legjobb funkciói

Használja a könnyen kezelhető felületet és a kiváló együttműködési funkciókat a csapatmunka és a projektek sikerességének javításához.

Rugalmas projekt- és feladatkezelési funkciókkal alkalmazkodjon a különböző üzleti stílusokhoz.

Növelje a termelékenységet és egyszerűsítse a folyamatokat a népszerű eszközökkel való kiterjedt integrációk révén.

Az Asana korlátai

Asana árak

Személyes: 0 USD

Starter: 8,50 USD/hó felhasználónként

Haladó: 19,21 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Enterprise+: Egyedi árak

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 900 értékelés)

5. Jira (A legjobb agilis megközelítésekhez és munkafolyamat-kezeléshez)

via Jira

A Jira egy hatékony portfóliókezelési megoldás, amely rugalmas munkafolyamatokkal és testreszabható irányítópultokkal rendelkezik. Kiválóan alkalmas a portfólió egészében a feladatok, a függőségek és az erőforrások kezelésére szolgáló agilis módszerekhez.

Azonban a megvalósítás unalmassá válhat, ha nincs meglévő Atlassian ökoszisztéma.

A Jira legjobb funkciói

Használja a hatékony problémakövetési és agilis projektmenedzsment funkciókat a hatékony termékfejlesztés biztosításához.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat és kihasználhatja a plugin-ökoszisztémát, hogy bármilyen termékstratégiához és folyamathoz alkalmazkodni tudjon.

Integrálja több mint 2000 másik eszközzel, hogy egyszerűsítse technológiai eszközeit.

A Jira korlátai

A portfóliókezelési képességek korlátozottak lehetnek más, dedikált portfóliókezelési eszközökkel rendelkező Planview versenytársakhoz képest.

Megtanulása nehéz, ami hosszabb bevezetési időt és speciális képzést igényel.

Jira árak

Ingyenes

Standard: 7,16 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,48 USD/hó felhasználónként (az árak a felhasználók számától függően változnak)

Vállalati: Egyedi árak

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5900 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 14 500 értékelés)

6. Smartsheet (A legjobb táblázatos stílusú projektkövetéshez)

via Smartsheet

Amikor a megszokott felületű lehetőségeket fontolgattam, azonnal a Smartsheet táblázatos stílusa jutott eszembe. Ez a Planview versenytársa könnyen használható, hatékony vizualizációkat kínál és testreszabható útvonaltervezési funkciókkal rendelkezik.

Bár a Smartsheet viszonylag megfizethető megoldás kis csapatok számára, a portfóliókezelési funkciókat kiegészítőként kell megvásárolni.

A Smartsheet legjobb funkciói

Használja ki a sok más projektmenedzsment eszközhöz képest kedvező árú lehetőségeket!

Használja a hatékony, testreszabható jelentéskészítő eszközöket és projektvizualizációkat, hogy értékes betekintést nyerjen a projektekbe.

A Smartsheet korlátai

Nem alkalmas nagyobb portfóliók kezelésére, amelyek számos projektet és bonyolult függőségeket tartalmaznak.

Az oldalak nem frissülnek valós időben.

Smartsheet árak

Előny: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árak

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 16 900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3300 értékelés)

7. Wrike (A legjobb a nagyon funkcionális projektekhez)

via Wrike

A Wrike ideális több érdekelt felet érintő projektekhez és értékáram-kezeléshez. Intuitív funkciói, mint például a Gantt-diagramok, a feladatkezelés és a valós idejű együttműködés, megkönnyítik a csapatok számára a projektek hatékony tervezését, végrehajtását és nyomon követését.

Testreszabási funkciói miatt a Wrike tökéletes választás a gyorsan változó környezetben dolgozó kis- és közepes méretű csapatok számára.

Bár ez a megoldás nagyon hatékony, fejlett funkciói és szolgáltatásai gyakran speciális képzést igényelnek.

A Wrike legjobb funkciói

A munkafolyamatokat és nézeteket könnyedén testreszabhatja az adott projekt igényeihez és preferenciáihoz.

Használja ki a valós idejű kommunikációs és együttműködési funkciókat a zökkenőmentes csapatmunka elősegítése érdekében.

Csatlakoztasson számos harmadik féltől származó alkalmazást a zökkenőmentes adatmegosztás és -kezelés érdekében.

A Wrike korlátai

A funkciók egyszerű projektek esetében feleslegessé és túlterhelővé válhatnak.

Az árazási lehetőségek nem alkalmasak közepes és nagy méretű szervezetek számára.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,8 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Pinnacle: Egyedi árak

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (3700+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2600 értékelés)

8. LiquidPlanner (A legjobb prediktív projektütemezéshez)

via LiquidPlanner

A Planview egyik legjobb versenytársa, a LiquidPlanner, a tervezés automatizálására helyezi a hangsúlyt a projektmenedzsment egyszerűsítése érdekében. Ez az eszköz egy projektmenedzsment megoldás, amely előrejelző ütemezésben és erőforrás-kezelésben jeleskedik. Az erőforrások rendelkezésre állása alapján reális projektütemterveket generál.

Bár a LiquidPLanner kiváló ellenőrzést és előrejelzhetőséget kínál, versenytársaihoz képest korlátozott portfóliókezelési képességekkel rendelkezik.

A LiquidPlanner legjobb funkciói

Optimalizálja a projekt ütemtervét és az erőforrások elosztását az automatizált és prediktív ütemezéssel.

Használja az intuitív drag-and-drop felületet a feladatok hatékony prioritásainak meghatározásához és frissítéséhez.

Növelje a csapatmunkát és a projektek átláthatóságát valós idejű együttműködési és kommunikációs funkciókkal.

A LiquidPlanner korlátai

A komplex projektfüggőségek és erőforrás-korlátok beállítása unalmas feladat.

Az egyedi ütemezési és erőforrás-kezelési funkciók elsajátítása időbe telhet.

LiquidPlanner árak

Essentials: 15 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Professzionális: 28 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Ultimate: 42 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

LiquidPlanner értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 650 értékelés)

9. Basecamp (A legjobb egyszerű projektmunkához)

via Basecamp

A Basecamp egy projektmenedzsment és csapatkommunikációs eszköz, amely egyszerűségéről és a felesleges funkciók kiküszöbölésére való összpontosításáról ismert. Ez a megoldás mindenbe beépíti az együttműködést – a központosított megbeszélésektől és ütemezéstől a fájlmegosztásig.

A minimalista kialakítás és a könnyű használat mellett fontos megjegyezni, hogy a Basecamp funkciói elsősorban az együttműködésre, nem pedig a menedzsmentre irányulnak.

A Basecamp legjobb funkciói

A könnyen használható felületnek köszönhetően a fontos feladatok kezelése mindig kéznél van.

A beépített csevegő és az automatikus bejelentkezés révén elősegítheti a csapat tagjai közötti valós idejű kommunikációt.

Kezelje több projektet is egyszerűen egyetlen oldalas projektnézetekkel

A Basecamp korlátai

Más Basecamp alternatívák robusztusabb jelentéskészítő eszközökkel rendelkeznek.

Időkövetés nem elérhető

Korlátozott árképzési lehetőségek és nincs ingyenes csomag a alapos kipróbáláshoz

Basecamp árak

Basecamp: 15 USD/hó felhasználónként

Basecamp Pro Unlimited: 349 USD/hó (korlátlan számú felhasználó)

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 5300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 400 értékelés)

10. Monday.com (A legjobb a munkafolyamatok vizualizálásához)

A Monday.com az egyik népszerű Planview versenytárs, amely a vizualizációra összpontosít. Ez a szoftver tökéletes azok számára, akik kedvelik az intuitív és együttműködésen alapuló felületet.

Fejlett automatizálási funkciókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik az ismétlődő feladatok és értesítések kezelését. Az eszköz portfóliókezelési funkciókkal is rendelkezik, mint például az erőforrás-tervezés és a forgatókönyv-tervezés.

Bár funkciói kiterjedtek, a monday.com nagyobb csapatok számára költségessé válhat.

Monday.com legjobb funkciói

Használja az asztali és mobil alkalmazásokat a portfóliók útközbeni kezeléséhez.

Az intuitív irányítópultok segítségével vizualizálhatja a projektportfóliókat, és megalapozott döntéseket hozhat.

Csökkentse az ismétlődő munkát az egyszerű automatizálási eszközzel hasznos munkafolyamatok létrehozásával.

Monday.com korlátai

A legtöbb átfogó funkció csak a drágább árazási csomagokban érhető el.

A számos függőséggel és bonyolult munkafolyamatokkal járó komplex projektek megvalósítása nem egyszerű feladat.

Monday.com árak

Ingyenes: 14 napos próba (legfeljebb 2 felhasználó)

Alap: 12 USD/hó/felhasználó

Standard: 14 USD/hó/felhasználó

Előny: 24 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árak

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 14 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5000+ értékelés)

11. Teamwork (A legjobb ügyfél-együttműködési projektekhez)

via Teamwork

A Planview versenytársainak áttekintése során, amelyek az ügyfelekkel való együttműködésre összpontosítottak, a Teamwork igazán kiemelkedett. A megosztott projektnézetekkel és ügyfélspecifikus irányítópultokkal ez a megoldás minden érdekelt felet tájékoztat és bevon.

A Teamwork beépített üzenetküldő és fájlmegosztó funkciókat is kínál, így a kommunikáció egyszerűvé válik. A megoldás központi platformja kiváló eszköz az erős ügyfélkapcsolatok ápolásához.

Ugyanakkor a Teamwork nem teljesen rugalmas, ami korlátozást jelenthet az egyedi igényekkel rendelkező csapatok számára.

A Teamwork legjobb funkciói

Átfogó ügyfélportál-eszközök fenntartása a kommunikáció és az ügyfél-elkötelezettség javítása érdekében

Hatékony projektkövetés és erőforrás-kezelés a hatékony erőforrás-optimalizálás érdekében

Jobb kommunikáció azonnali üzenetküldéssel a platformon belül

Csapatmunka korlátai

További elemzésekhez a vállalkozásoknak külső integrációkat kell használniuk.

Nagy szervezetek számára, amelyek több projekttel és csapattal rendelkeznek, bonyolulttá válhat.

Teamwork árak

Szállítás: 13,99 USD/hó felhasználónként (minimum 3 felhasználó)

Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként (minimum 5 felhasználó)

Ár: 69,99 USD/hó felhasználónként (minimum 5 felhasználó)

Vállalati: Egyedi árak

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (40 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (850+ értékelés)

12. Trello (a legjobb Kanban-alapú projektmenedzsmenthez)

via Trello

A Planview alternatíváinak listáján szereplő másik eszköz az Atlassian Kanban-stílusú Trello, amely ideális azoknak a csapatoknak, akik rugalmasságot, gyorsabb feladatfrissítéseket és zökkenőmentes együttműködést keresnek. Vizuális és intuitív megközelítéséről ismert a projektek, feladatok és munkafolyamatok kezelésében.

A Trello egy olyan megoldás, amely elsősorban táblákat, listákat és kártyákat használ a projektek szervezéséhez, és kiválóan alkalmas kisebb csapatok és agilis munkafolyamatok számára.

Mindazonáltal, ha sokan vesznek részt a Trello használatában, az egy táblán található kártyák, megjegyzések és frissítések mennyisége gyorsan zavarossá válhat.

A Trello legjobb funkciói

Használja a Trello vizuálisan intuitív Kanban tábláját a roadmap felelősségre vonhatóságának és nyomon követhetőségének javításához.

A beépített megjegyzések és említések segítségével együttműködhet a csapatmunkát elősegítve.

További funkciókat adhat hozzá a Power-Ups nevű eszközintegrációk segítségével.

A Trello korlátai

Az egyszerűség leginkább az egyértelmű, nem pedig a komplex projektekhez alkalmas.

Nincs átfogó jelentéskészítő és elemző eszközökkel

Trello árak

Ingyenes: 0 USD

Standard: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

13. ServiceNow (a legjobb IT-szolgáltatási munkafolyamatokhoz)

via ServiceNow

A ServiceNow egy jól ismert IT-szolgáltatáskezelő eszköz. Robusztus IT-üzletvezetési csomagja miatt szerepel a Planview versenytársainak listáján.

Ez a megoldás egy speciális PPM (projektportfólió-kezelés) funkciót is tartalmaz a projektportfóliók tervezéséhez, prioritásainak meghatározásához és nyomon követéséhez. Az ITSM-re való összpontosítással kombinálva az erőforrás-optimalizálás és a munkaterhelés-kezelés zökkenőmentessé válik.

A ServiceNow legjobb funkciói

Alkalmazzon adaptív munkafolyamat-automatizálást és integrációt a termelékenység növelése és a manuális munkavégzés minimalizálása érdekében.

Elemezze az adatokat a ServiceNow átfogó jelentéskészítő eszközeivel, hogy a projekt eredményeit még tovább javítsa.

Kezelje hatékonyan a szolgáltatási kéréseket átfogó problémakövetéssel

A ServiceNow korlátai

Jelentős testreszabás és konfigurálás szükséges ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználhassa portfóliókezelési képességeit.

Kisebb szervezetek vagy korlátozott IT-költségvetéssel rendelkező szervezetek számára bonyolult és drága megoldás.

ServiceNow árak

Egyedi árak

ServiceNow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

Változtassa meg portfóliókezelési készségeit a ClickUp segítségével

A megfelelő projektportfólió-kezelő eszköz rendet teremt a projekttevékenységek káoszában. Bár a Planview egy megbízható választás, elengedhetetlen az alternatívák feltérképezése.

A kiválasztási folyamat egyszerűsítése érdekében bemutattuk a 13 legjobb Planview versenytársat. Ezek közül az egyik eszköz kiemelkedő partnerként tűnik ki: a ClickUp.

Átfogó projektmenedzsment eszközeivel, valós idejű erőforrás-kezelésével és munkafolyamat-automatizálásával a ClickUp gondoskodik arról, hogy termékstratégiái a tervek szerint haladjanak és zökkenőmentesen működjenek.

Ne habozzon! Regisztráljon a ClickUp-ra, és kezdje el még ma!