Hogyan alkalmazzuk a helyzethez igazodó vezetési stílust a munkahelyen?

Ha tettei olyan örökséget hagynak hátra, amely másokat arra inspirál, hogy többet álmodjanak, többet tanuljanak, többet tegyenek és többé váljanak, akkor Ön kiváló vezető.

Ha tettei olyan örökséget hagynak hátra, amely másokat arra inspirál, hogy többet álmodjanak, többet tanuljanak, többet tegyenek és többé váljanak, akkor Ön kiváló vezető.

A country zene talán nem az első hely, ahová gondolsz, ha ragyogó példákat keresel a vezetői képességekre. Dolly Parton, aki 11-szeres Grammy-díjas, mégis megtestesíti az inspiráló vezető eszményét.

Parton azt az elképzelést támogatja, hogy az embereknek szabadon kell kutatniuk, alkotniuk és újítaniuk. A döntéshozatalra vonatkozó inkluzív megközelítése a zeneszerzői és közösségépítő csapatain belül a tartozás és a tisztelet érzését kelti.

Vezetői története egyértelműen megmutatja, hogy az egységes vezetési stratégia ma már ugyanolyan elavult, mint egy írógép. Más szavakkal, szituációs vezetésre van szükség – a vezetési stílusodat az embereid igényeihez és helyzetükhöz kell igazítanod.

Mi is az a szituációs vezetés? És hogyan alkalmazhatja azt a saját előnyére?

Mi a helyzethez igazodó vezetési stílus?

A szituációs vezetés egy elmélet, amelyet Dr. Paul Hersey és Dr. Ken Blanchard dolgozott ki Management of Organizational Behavior (Szervezeti viselkedés menedzsmentje) című könyvükben. Ez egy szituációs megközelítés, amely a csapat konkrét igényeihez igazítja a vezetési stílusokat.

A Hersey Blanchard szituációs vezetési modell szerint nincs egyetlen legjobb vezetési stílus. A vezetőknek a csapatuk érettségéhez, készségeihez és képességeihez kell alkalmazkodniuk.

A szituációs vezetési modell gyakran két dimenziót használ: feladatviselkedés (irányítás) és kapcsolatviselkedés (közelség). A vezetők hozzáigazítják megközelítésüket, több útmutatást adva a kevésbé érett csapatoknak és több autonómiát a tapasztaltabbaknak.

A szituációs vezetés elméletei

A szituációs vezetés hangsúlyozza, hogy a hatékony vezetés olyan tényezőktől függ, mint a csapat képességei, motivációja és a feladatok összetettsége. A koncepciót több egymással versengő elmélet is leírja – nézze meg őket:

Először is, nézzük meg az alapvető elméletet. Hersey és Blanchard 1969-ben bemutatott szituációs vezetési elméletében azt javasolják, hogy a csapat érettségi szintjéhez igazítsa vezetési stílusát, négyféle stílus alkalmazásával: utasítás, meggyőzés, részvétel és feladatok átadása .

Daniel Goleman tanulmányozta az érzelmi intelligencia szerepét a vezetésben. Hat fő vezetési stílust azonosított: kényszerítő (igényes és irányító), tekintélyelvű (vízióval inspiráló), affiliatív (a harmónia építésére összpontosító), demokratikus (a csapat döntéshozatalban való részvételét ösztönző), tempót meghatározó (személyes példával magas színvonalat meghatározó) és coaching (útmutatás és támogatás nyújtása az egyéni fejlődéshez).

Ezt követően a Path-Goal Theory (Útvonal-cél elmélet) hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a vezetők viselkedésüket a követőik motiválásához igazítsák. A Path-Goal elmélet feltételezi, hogy a követőket több tényező kombinációja motiválja, míg Hersey-Blanchard és Goleman nem tárgyalják kifejezetten a követők motivációját.

Más modellek, mint például Tannenbaum és Schmidt kontinuuma vagy a Leader-Member Exchange Theory (Vezető-tag csereelmélet), a vezetést a vezetők és a követők közötti dinamikus kapcsolatként vizsgálják.

Ezeknek a megközelítéseknek a megértésével jobban tudod alkalmazkodni vezetési stílusoddal a csapatod egyedi igényeihez.

A helyzethez igazodó vezető tulajdonságai

Ahhoz, hogy sikeres helyzetfüggő vezető legyél, egyedi tulajdonságokkal kell rendelkezned. Alkalmazkodóképesnek kell lenned, és stílusodat a helyzethez kell igazítanod. Empatikusnak kell lenned, meg kell értened a csapatod igényeit, és rugalmasnak kell lenned az új megközelítések kipróbálásában. A világos kommunikáció elengedhetetlen. Végül is értékelned kell a csapatodat, és ennek megfelelően kell alakítanod vezetési stílusodat.

Helyzethez igazodó vezetési stílusok

A szituációs megközelítés négy vezetési stílusból áll, amelyek között a csapat igényeinek megfelelően válthat. Minden vezetési stílus más-más funkciót lát el, alkalmazkodva a csapat hatékony vezetéshez fűződő igényeihez.

Utasítás (irányítás) : Ezt a magas feladatigényű, alacsony kapcsolati stílust akkor alkalmazzák, amikor a csapat tagjai tapasztalatlanok vagy bizonytalanok. A vezetők egyértelmű, közvetlen utasításokat adnak és szoros felügyeletet gyakorolnak. Gondoljon a régi iskola, felülről lefelé irányuló vezetési stílusára.

Értékesítés (coaching) : Magas szintű feladat- és kapcsolatorientált megközelítés. A vezetők továbbra is irányítják a feladatokat, de több támogatást és motivációt nyújtanak a hajlandó, de habozó csapat tagoknak. A névben rejlik a kulcs: ez olyan, mint a kemény, de igazságos középiskolai futballedző!

Résztvevő (támogató) : Ez az alacsony feladatigényű, magas kapcsolati stílus olyan csapatok számára alkalmas, amelyek rendelkeznek a szükséges készségekkel, de hiányzik belőlük a magabiztosság. A vezetők : Ez az alacsony feladatigényű, magas kapcsolati stílus olyan csapatok számára alkalmas, amelyek rendelkeznek a szükséges készségekkel, de hiányzik belőlük a magabiztosság. A vezetők a döntéshozatalra összpontosítanak az együttműködésen keresztül, támogatást és bátorítást nyújtva.

Feladatok delegálása: Tapasztalt, független csapatokkal dolgozva a vezetők minimális felügyeletet gyakorolnak. Ez a kevés feladatot és kevés kapcsolatot igénylő stílus lehetővé teszi a csapat számára, hogy teljes felelősséget vállaljon a munkájáért.

Ne feledje: attól függően, hogy a csapata milyen helyzetben van, és mennyi tapasztalattal rendelkezik, előfordulhat, hogy a helyzetnek megfelelően váltania kell ezek között a stílusok között.

A szituációs vezetés alkalmazása a való világban

A szituációs vezetés különböző munkakörnyezetekhez és minden szintű vezetőnek megfelelő, lehetővé téve, hogy stílusát a kontextushoz igazítsa. Az egyes vezetési stílusok alkalmazásának ideális időpontjai a következők:

Új tagok beillesztése : Használja a Telling stílust, hogy világos útmutatást és részletes utasításokat adjon az új alkalmazottaknak, biztosítva, hogy gyorsan felzárkózzanak.

Összetett projektek : Több érdekelt felet érintő projektek esetében az Értékesítés stílus segíthet motiválni a csapatot és biztosítani az együttműködést, miközben végigvezeti őket a projekt összetettségén.

Változások ideje : részvételi stílust, hogy bevonja csapatát a döntéshozatali folyamatba. Szervezeti változások idején, például átszervezés vagy fúzió esetén, alkalmazza astílust, hogy bevonja csapatát a döntéshozatali folyamatba.

A magas teljesítményű csapatok felhatalmazása: Használja a delegálás stílusát, hogy átadja a hatalmat és az autonómiát a képzett csapatoknak, lehetővé téve számukra, hogy teljes mértékben felelősséget vállaljanak feladataikért.

Olvassa el még: Hogyan válhat hatékony projektvezetővé a csapatában?

Projektmenedzsment szoftver használata a szituációs vezetésben

A projektmenedzsment szoftverek segíthetnek a helyzetfüggő vezetőknek abban, hogy megközelítésüket a csapatuk konkrét igényeihez igazítsák. A csapat előrehaladásának nyomon követésével, a fejlesztésre szoruló területek azonosításával, valamint a szükséges támogatás és útmutatás biztosításával kezelhetik a felmerülő helyzeteket.

Például a ClickUp egy sokoldalú projektmenedzsment eszköz, amely segít a szituációs vezetőknek alkalmazkodni a csapatuk igényeihez azáltal, hogy olyan funkciókat kínál, amelyek nyomon követik az előrehaladást, célokat tűznek ki és megkönnyítik az együttműködést. Íme, hogyan:

Célkitűzés : Határozzon meg egyértelmű célokat, és kövesse nyomon az előrehaladást valós időben : Határozzon meg egyértelmű célokat, és kövesse nyomon az előrehaladást valós időben a ClickUp Célok funkciójával, így csapata mindig a mérhető célokhoz igazodva dolgozhat.

Feladatkiosztás : A ClickUp Tasks segítségével ossza ki a feladatokat a csapat tagjainak erősségei és fejlesztési igényei alapján.

Haladás nyomon követése : Figyelje az egyéni és a csapat teljesítményét, hogy azonosítsa a fejlesztendő területeket, és időben nyújtson támogatást : Figyelje az egyéni és a csapat teljesítményét, hogy azonosítsa a fejlesztendő területeket, és időben nyújtson támogatást a ClickUp Dashboards segítségével.

Automatizálás : Automatizálja az ismétlődő feladatokat : Automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével, így a vezetőknek több idejük marad a coachingra és a mentorálásra.

Kommunikáció: Használja : Használja a ClickUp Chat és Comments funkciókat a valós idejű visszajelzésekhez és az együttműködéshez.

A ClickUp széles körű funkcióival lehetővé teszi, hogy megközelítését az egyes csapattagok igényeihez és az adott helyzethez igazítsa. Nézzük meg részletesen néhányat ezek közül a legfontosabb funkciók közül.

ClickUp műszerfalak

A ClickUp Dashboards egy hatékony eszköz, amely támogatja a szituációs vezetést. Hozzon létre személyre szabott nézeteket, például Kanban táblákat, listákat vagy naptárakat, hogy láthatóvá tegye csapata munkáját és nyomon követhesse az előrehaladást. Használja a kulcsfontosságú mutatók figyelemmel kísérésére és a fejlesztésre szoruló területek azonosítására.

Készítsen másodpercek alatt bármilyen irányítópultot, hogy projektjeit rugalmas, az Ön munkájához igazított adat-, lista-, kártya-, táblázat- és grafikonokból álló felületgé alakítsa.

Például, ha új csapattaggal dolgozik, létrehozhat egy Kanban táblát egyértelmű szakaszokkal és határidőkkel, hogy vizuálisan ábrázolja a feladataikat és elvárásaikat.

ClickUp célok

A ClickUp Goals felbecsülhetetlen értékű a helyzethez igazodó vezetés megvalósításában. A csapat tagjai számára SMART célokat tűzve ki, tovább finomíthatja vezetési megközelítését, hogy biztosítsa számukra a szükséges támogatást és útmutatást.

A ClickUp Goals segítségével könnyedén állíthat be és követhet nyomon célokat és mérföldköveket.

A Célmappák funkcióval a célokat kategóriákba rendezheti, például sprint ciklusok, OKR-ek, heti alkalmazotti teljesítményértékelések vagy más releváns csapatcélok szerint.

A világos ütemtervek, mérhető célok és automatikus haladáskövetés segítségével minden csapattag esetében hatékonyan figyelemmel kísérheti a csapat teljesítményét, és egyúttal erős csapatvezetést is megvalósíthat.

ClickUp feladatok

Tervezzen, szervezzen és működjön együtt bármely projekten, olyan konkrét feladatokkal, amelyek bármilyen munkafolyamathoz vagy munkatípushoz alkalmazkodnak.

A ClickUp Tasks egy hatékony eszköz a feladatok delegálására az egyes csapattagok erősségei és fejlesztendő területei alapján. Ezeknek a feladatoknak a tulajdonjogának kiosztása egyértelműen biztosítja, hogy a csapattagok felelősségteljesek legyenek, boldoguljanak és teljes potenciáljukat kihasználják, miközben hatékonyan teljesítik az Ön céljait is.

ClickUp automatizálás

Használja a ClickUp előre elkészített automatizálási funkcióit, vagy testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően, hogy csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhasson.

A ClickUp Automation kezeli az ismétlődő feladatokat, mint például emlékeztető küldése vagy a feladatállapotok frissítése. A rendszeres, de monoton feladatok automatizálásával időt szabadíthat fel, hogy a coachingra, a mentorálásra és a csapat tagokkal való szilárd kapcsolatok építésére koncentrálhasson.

ClickUp Chat

Nincs többé több eszközzel való zsonglőrködés és szétszórt beszélgetések: használja a ClickUp Chat funkciót a frissítések megosztásához, az erőforrások összekapcsolásához és a zökkenőmentes együttműködéshez.

A ClickUp Chat és a ClickUp Assigned Comments kommunikációs eszközök segítségével azonnali visszajelzést adhat, kérdéseket válaszolhat meg és további támogatást nyújthat, biztosítva ezzel, hogy csapata rendelkezzen a sikeres munkavégzéshez szükséges erőforrásokkal.

Próbálja ki a következő funkciókat, amelyek elősegíthetik a csapat tagjai közötti kommunikációt:

Adjon hozzá bárkit a munkával kapcsolatos beszélgetésekhez az @mentions segítségével, és használja a megjegyzéseket, hogy csapata tovább haladjon a teendőkkel.

Weboldalakat, táblázatokat, videókat és egyéb elemeket ágyazhat be konkrét feladatokba vagy dokumentumokba, hogy azok könnyen elérhetők legyenek.

Ezek a kommunikációs csatornák elengedhetetlenek a helyzethez igazodó vezetés megvalósításához, mivel lehetővé teszik, hogy gyorsan alkalmazkodjon a vezetési stílusához a csapattagok konkrét helyzetéhez. A zökkenőmentes kommunikáció szintén jelentős pozitív hatással lehet a csapat dinamikájára.

Végül, a ClickUp csapatmenedzsment terv sablonja egy sokoldalú megoldás, amely segíthet a helyzethez igazodó vezetőknek a szerepek egyértelmű meghatározásában, a feladatok kiosztásában és annak biztosításában, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Töltse le ezt a sablont Tervezze és irányítsa a projekteket világosan, kommunikálva és összehangolva a ClickUp csapatirányítási sablonjának segítségével.

A sablon néhány legfontosabb előnye:

A szerepek egyértelműsége : Egy jól meghatározott : Egy jól meghatározott csapatirányítási terv segíthet tisztázni az egyes csapattagok szerepeit és felelősségeit, csökkentve ezzel a zavart és a félreértéseket.

Jobb együttműködés : Világos elvárások és irányelvek meghatározásával elősegítheti a produktívabb és összetartóbb munkakörnyezet kialakulását.

Megnövekedett termelékenység : A feladatok és a határidők egyértelmű meghatározásával segíthet a csapatot a helyes úton tartani és elkerülni a szűk keresztmetszeteket.

Fokozott felelősségvállalás: A szerepek és felelősségek egyértelmű meghatározásával, valamint a célok elérésének nyomon követésével a vezetők biztosíthatják, hogy mindenki felelősséget vállaljon tetteiért.

Olvassa el még: A 20 legjobb feladatkezelő szoftver, amely javítja a munkafolyamatokat

Helyzeti vezetési példák és esettanulmányok

A történelem során számos sikeres politikai és üzleti vezető alkalmazta a szituációs vezetést. Nézzünk meg két kiemelkedő példát: Steve Jobs és Jacinda Ardern.

Steve Jobs

Steve Jobs, az Apple társalapítója egy másik befolyásos személyiség volt, aki hatékonyan alkalmazta a szituációs vezetési stílusokat.

Kiemelkedő személyiségéről és karizmájáról volt ismert, de emellett rendkívüli képességgel rendelkezett arra is, hogy vezetési stílusát a csapata és a vállalat igényeihez igazítsa.

A helyzet : Jobs azzal a kihívással szembesült, hogy újjáélessze az Apple-t, miután a vállalat az 1990-es évek végén a csőd szélére került.

A feladat : Új, innovatív termékeket kellett bevezetnie, újra kellett építenie az Apple márkát, és helyre kellett állítania a vállalat pénzügyi helyzetét.

A cselekvés : Kezdetben inkább irányító és autoriter vezetési stílust alkalmazott, kiváló teljesítményt követelve és a csapatot a határaikig hajtva. Az Apple fellendülésével azonban Jobs fokozatosan átállt egy együttműködőbb és több lehetőséget biztosító vezetési stílusra, ösztönözve az innovációt és a kreativitást a vállalaton belül.

Az eredmény: Jobs vezetői képességei segítették az Apple-t abban, hogy újra a piac egyik legfontosabb szereplőjévé váljon.

Jacinda Ardern

Jacinda Ardern Új-Zéland miniszterelnöke volt a COVID-19 világjárvány idején, amely a világ országai számára rendkívül nehéz időszak volt. A nehéz időkben tanúsított vezetői képességeit gyakran emlegetik példaként a kiváló válságkezelésre.

A helyzet : Ardern vezette Új-Zéland kezdeti válaszát a 2020-as COVID-19 járványra. A korai szakaszban a közegészségügyi tisztviselők még keresték a legjobb megoldást, és nehéz volt megbízható információkat szerezni a betegség előrehaladásáról és az ország egészségügyi rendszerére és gazdaságára gyakorolt szélesebb körű hatásáról.

A feladat : A helyzetet nyíltan kellett kezelni, hogy bizalmat és magabiztosságot építsünk ki a nyilvánosság előtt.

A cselekvés : Ardern nyílt és őszinte volt a polgárokkal, és minden szakaszban bizalmat keltett bennük az ország pandémiás válságkezelési tervével kapcsolatban. Még akkor is, amikor Új-Zélandon csak hat esetet jelentettek, Ardern merészen lezárta az ország határait a külföldiek előtt. Miután világossá vált, hogy a COVID-19-es esetek száma messze meghaladja az ország kórházi ellátási kapacitását, bejelentette egy riasztási rendszer bevezetését, amelynek célja a közegészségügyi intézkedések közzététele a lakosság számára, és olyan intézkedéseket vezetett be, mint a „maradjon otthon, hogy életeket mentsen”. Empatikus volt azok iránt, akiknek családi és munkahelyi életét megzavarta a helyzet. Emellett sokat nyilatkozott a médiának, hogy mindenki naprakész legyen.

Az eredmény: Jacinda Ardern közegészségügyi válságkezelését : Jacinda Ardern közegészségügyi válságkezelését „a válságkezelés mesteri példájaként ” dicsérik. A határozott fellépés és az empatikus kommunikációs stílus egyensúlyával példát mutatott a helyzethez igazodó vezetési stílusra, amelynek lényege, hogy az egyén stílusát a helyzet konkrét igényeihez igazítja.

Azáltal, hogy alkalmazkodtak a helyzethez és az emberek irányítását tették elsődleges prioritássá, ezek a vezetők a legjobbat hozták ki a nehéz helyzetekből és kerültek ki győztesen.

Olvassa el még: Hogyan segíti a csapatok fejlődését a kialakulóban lévő vezetői stílus?

A szituációs vezetés korlátai és ellentmondásai

Bár a szituációs vezetés rugalmas és alkalmazkodó megközelítést kínál a menedzsmenthez, nem mentes a kritikától.

Egyesek szerint a elmélet túlságosan leegyszerűsített és nem képes megragadni a valós vezetés finom árnyalatait. Emellett vannak olyan speciális helyzetek, ahol a szituációs vezetés nem feltétlenül a leghatékonyabb megközelítés.

A szituációs vezetési elméletet értő kritika megértése

A szituációs vezetés kritikusai gyakran rámutatnak ezekre a korlátokra:

Túlzott leegyszerűsítés : Egyesek szerint a elmélet túlzottan leegyszerűsíti a vezetés komplexitását, mivel nem veszi figyelembe az egyéni különbségeket és a kulturális árnyalatokat.

Empirikus bizonyítékok hiánya : Bár az elmélet népszerűségre tett szert, egyes kritikusok megkérdőjelezik az állításait alátámasztó empirikus bizonyítékok erejét és megbízhatóságát.

A felkészültség értékelésének nehézsége : A csapat tagjainak felkészültségi szintjének pontos meghatározása kihívást jelenthet, mivel ez mind a képességeket, mind a szándékot magában foglalja.

Inkonzisztencia lehetősége: A helyzetbeli tényezők alapján történő gyakori vezetési stílusváltások néha inkonzisztenciához és zavarhoz vezethetnek a csapat tagjai között.

Hol nem szabad helyzetfüggő vezetési stílust alkalmazni?

Íme néhány olyan helyzet, amelyekben ez a vezetési stílus kevésbé hatékony lehet:

Szigorúan szabályozott iparágak

Az olyan iparágakban, mint az egészségügy, a pénzügyek vagy a légi közlekedés, ahol szigorú szabályok és protokollok betartása kötelező, a vezetőknek gyakran rögzített, tekintélyelvű megközelítést kell követniük a biztonság és a szabályok betartásának biztosítása érdekében.

A szituációs vezetés rugalmassága következetlen döntéshozatalhoz vezethet, ami veszélyezteti a kritikus szabványok betartását. Például egy orvosi vészhelyzetben a kórházi környezetben a határozott és irányító vezetési megközelítés fontosabb, mint az egyes csapattagok véleményéhez való alkalmazkodás.

Válsághelyzetek vagy nagy nyomású helyzetek

A vezetőknek gyorsan és határozottan kell cselekedniük válságok vagy jelentős instabilitás idején, például természeti katasztrófák, üzleti kudarcok vagy gazdasági visszaesések esetén. Gyakran nincs idő a csapat tagjainak érettségi szintjét vagy kompetenciáját értékelni, hogy a vezetési stílust az egyéni igényekhez igazítsák, különösen azoknak, akik többfunkciós csapatokat vezetnek.

Egy határozott és tekintélyes megközelítés, amely egyértelmű iránymutatást ad, alkalmasabb lehet, mint a helyzethez igazodó vezetési stílus, amely lassíthatja a döntéshozatali folyamatokat. Például egy vállalat pénzügyi összeomlása során a vezetőknek gyors döntéseket kell hozniuk anélkül, hogy a szervezet minden szintjével konzultálnának, vagy a csapat igényeihez igazítanák stílusukat.

Az elképzeléssel kulturálisan összeférhetetlen környezetek

A szituációs vezetés kevésbé hatékony lehet olyan kultúrákban vagy munkakörnyezetekben (pl. a hadseregben), ahol a hierarchikus vezetési megközelítéseket értékelik. Egyes régiókban vagy szervezetekben, ahol erős a hatalmi távolság, az alkalmazottak világos, irányító vezetést várnak el, és rosszul reagálnak a vezetési stílusok gyakori változásaira.

A helyzethez igazodó vezetés rugalmas megközelítése zavart vagy akár ellenállást is okozhat olyan környezetben, ahol a hatalom és az irányítás fontosabb, mint az alkalmazkodóképesség.

A szituációs vezetés alkalmazásának előnyei

Íme néhány fontos előnye a szituációs vezetési modell alkalmazásának.

Csapat teljesítmény

Ha vezetési stílusát az egyes csapattagok igényeihez igazítja, elősegítheti a termelékenység növelését. Ha csapata megfelelő szintű iránymutatást kap, motiváltabb lesz a célok elérésében. A szituációs vezetők a csapattagok egyedi igényeihez igazítva megközelítésüket optimalizálhatják a teljesítményt és a termelékenységet.

Alkalmazkodóképesség és rugalmasság

A szituációs vezetés rugalmasabbá teszi csapatát. A körülmények változásával a megközelítését is változtatva segít csapatának gyors tempójú környezetben is rugalmas maradni, így hatékonyan tudnak megbirkózni az új kihívásokkal.

A munkavállalók elkötelezettsége és motivációja

Ha világosan megérti csapata igényeit és megfelelő támogatást nyújt, az alkalmazottak értékesnek érzik magukat. Ez nagyobb elkötelezettséghez, nagyobb lojalitáshoz és motiváltabb csapathoz vezet. Valójában a magas alkalmazotti elkötelezettségű szervezeteknél 59%-kal alacsonyabb a fluktuációs arány.

Csapatfejlesztés és növekedés

Emellett tanulási lehetőségek biztosításával ösztönözheti a csapat tagjainak fejlődését. Ez a befektetés nemcsak karrierjüket segíti elő, hanem hosszú távon javítja az általános teljesítményt is.

Vigye vezetői képességeit a következő szintre!

A helyzethez igazodó vezetési stílus produktívabb, elkötelezettebb és rugalmasabb csapatot, és végső soron hatékonyabb munkakörnyezetet eredményezhet. A kulcs az, hogy felmérje csapattagjai erősségeit és igényeit, és ennek megfelelően módosítsa megközelítését.

A ClickUphoz hasonló projektmenedzsment eszközök használata a helyzethez igazodó vezetési stílus hatékony megvalósításához megkönnyítheti a munkáját, és segíthet a csapatának abban, hogy azokra a feladatokra koncentráljon, amelyeket a legjobban tud végezni. A ClickUp testreszabható munkafolyamatai és feladatkezelési funkciói segíthetnek nyomon követni a csapat előrehaladását, azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, és biztosítani számukra a szükséges támogatást és útmutatást.

Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és fejlessze helyzethez igazodó vezetési stílusát!