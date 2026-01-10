Hogyan készíts jegyzeteket egy videóból, mint egy profi

Volt idő, amikor a személyes előadásokon való részvétel és a tábláról való jegyzetelés volt a szokás.

De manapság? Digitális képernyők, Zoom-órák és online videók vesznek körül minket. Ennek ellenére a jegyzetelés művészete továbbra is virágzik.

Végül is, ahogy az amerikai szerző, Ben Casnocha bölcsen megjegyezte: „Ha nem írja le, amit hall és tanul, mekkora az esélye, hogy emlékezni fog rá?”

De a helyzet a következő: a jegyzetelés az évek során jelentősen megváltozott.

Manapság az AI-alapú eszközök automatikusan összefoglalják a videókat, és segítenek nekünk tömörebb jegyzeteket készíteni.

De mi különbözteti meg a jó jegyzetelést a kiválótól, és hogyan tudod kihasználni az AI-eszközöket, hogy a legtöbbet hozd ki a videókból? Fedezzük fel ezt úgy, hogy először megértjük, hogyan lehet hatékonyan jegyzetelni egy videóból, és miért ez még mindig a tanulás elengedhetetlen eleme. ✍️

Miért továbbra is elengedhetetlen a videókból való jegyzetelés a tanuláshoz?

Régen a jegyzetelést mindig a figyelmes, komolyan tanuló vagy hallgató jeleinek tekintették. De valóban javítja-e a jegyzetelés a tanulást? Íme, mit mond erről a tudomány:

A Norvég Tudományos és Műszaki Egyetem (NTNU) kutatói, Audrey van der Meer és Ruud van der Weel tanulmánya szerint az emberek gondolkodás nélkül készítenek jegyzeteket.

„Nagyon csábító leírni mindent, amit az előadó mond. Mintha a füledön keresztül menne be, és az ujjaidon keresztül jönne ki, de nem dolgozod fel a beérkező információt” – jegyezte meg.

2022-ben a Koi YouTube-csatorna közzétett egy videót „ Miért rontja el a jegyeidet a rossz jegyzetelésed ” címmel . A videóban a narrátor elmagyarázza a „kognitív terhelés” nevű fogalmat.

Ő az agyunkat egy telefonhoz hasonlítja, ahol a kognitív terhelés az akkumulátort jelenti. Kiemeli, hogy agyunk nem a többfeladatos munkavégzésre lett kialakítva, ami túlterheli azt.

A narrátor egy személyes élményét meséli el az orvostudományi egyetem második évéről, amikor a jegyzetelés iránti megszállottsága megakadályozta abban, hogy a betegekre koncentráljon. Ahelyett, hogy a fontos információkat megjegyezte volna, nehezen tudott releváns kérdéseket feltenni. Amint átállt a túlzott jegyzetelésről az aktív hallgatásra, jelentősen javult a betegekkel való kapcsolata.

De hogyan működik a jegyzetelés más médiumok, például videók esetében? Használhatja-e az AI-t a jegyzeteléshez videónézés közben? (Tipp: igen, a ClickUp segít Önnek!)

Hogyan készíthet jobb jegyzeteket bármely videóból?

A videó alapján történő jegyzetelés akkor működik a legjobban, ha előre felkészül, irányítja a lejátszást, és menet közben strukturálja az információkat – anélkül, hogy megpróbálna mindent szó szerint rögzíteni.

A videó megtekintése előtt készítse elő a jegyzetformátumot, a módszert és a videó hosszát

Használja a feliratokat, a leiratokat és a lejátszásvezérlőket a kognitív terhelés csökkentése érdekében

Szüneteltesse, tekerje vissza és foglalja össze a legfontosabb gondolatokat saját szavaival

Rendezze a jegyzeteket címsorokkal, felsorolási jelekkel, időbélyegekkel és kiemelésekkel

Kérdőív: Mi a legnagyobb kihívás számodra, amikor jegyzeteket készítesz egy videóból? 🎥 Lépést tartani a gyors tempójú tartalmakkal (ahol nem lehet egyszerre jegyzetelni és hallgatni) Hogyan maradhat koncentrált a hosszabb videók alatt A jegyzetek hatékony rendszerezése (akár a videó közben, akár utána) A videó vége után a fontos részletek megjegyzése Bármi is legyen a válasza, megoldásunk van az összes fenti kihívásra. Olvasson tovább 🙂

Mielőtt elkezdené a videóból jegyzeteket készíteni, végezze el az alábbi előkészületeket:

Döntse el, hol tárolja a jegyzeteket. Papírra vagy digitálisan jegyzetel? Jegyzetelő alkalmazást használ, vagy csak egy dokumentumot a laptopján?

Válassza ki a számára legmegfelelőbb jegyzetelési módszert . Választhatja a vázlatmódszert , a táblázatos módszert , vagy akár alkalmazhat egy Cornell-jegyzet sablont is.

Nézze meg előzetesen azt a videót, amelyből jegyzeteket készít. Mérje fel, hogy mennyi ideig tart, és van-e hozzá már meglévő átírás vagy könyvjelző.

Most, hogy készen áll, íme néhány bevált stratégia jegyzetek készítéséhez bármilyen videóból:

1. Kapcsolja be a feliratokat

A jegyzetelés dilemmájára egy egyszerű megoldás a feliratok használata.

Például YouTube-videók nézése közben kapcsolja be a feliratozás vagy a felirat funkciót. Ez lehetővé teszi, hogy a videó megtekintése közben olvassa a képernyőn megjelenő szöveget. Ez jelentősen javítja a szövegértést, és jobban leköt a tartalom.

Ne feledje, hogy a feliratok nem azonosak a zárt feliratokkal. A zárt feliratok tartalmazzák a háttérhangokat és a nem verbális jelzéseket is, így ideálisak a hallássérült emberek számára, míg a feliratok azoknak a nézőknek szólnak, akik szeretnék követni a szöveget.

2. Keressen videó átiratokat

Egyes oktatóvideókhoz leiratok is tartoznak, amelyek rendkívül hasznosak lehetnek a jegyzeteléshez. A feliratokkal ellentétben a leiratok lehetővé teszik, hogy a tartalmat a saját tempójában olvassa el.

👀 Íme egy időtakarékos technika azokhoz a YouTube-videókhoz, amelyekhez leírás is rendelkezésre áll Ugrás a videó leírásához Görgessen lefelé, és kattintson a „Jelentés megjelenítése” gombra. A videó jobb oldalán megjelenik egy időbélyeggel ellátott átírás Görgessen végig a releváns szakaszokon, és készítse el a jegyzeteket

Ha Ön egy elfoglalt diák, aki több tantárgyat is egyszerre tanul, ez az eszköz igazi életmentő lehet.

Ahelyett, hogy a vizsga előtt újra megnézné az egész előadást, gyorsan átkutathatja a leiratot, hogy megtalálja és átnézze a legrelevánsabb részeket. Ez időt takarít meg, és biztosítja, hogy a legfontosabb információkra koncentráljon.

Stressz? Eltűnt. 🙌

💡Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével néhány perc alatt automatikusan leírathatja felvételeit az AI segítségével. A ClickUp kereshető és időbélyeggel ellátott átiratot biztosít, amelyet könnyedén megjegyzésekkel láthat el vagy kiemelhet. Ezzel a videókból származó legfontosabb pontok dokumentálása kezelhetőbbé és hatékonyabbá válik.

3. Állítsa be a videó lejátszási sebességét

Ha a tartalom túl gyorsan halad, lassítsa le a videó lejátszását 0,75-szeres sebességre (vagy alacsonyabb sebességre, ha úgy tetszik).

Így több ideje marad az információk befogadására és a jegyzetek készítésére, például az értekezlet jegyzőkönyvének megírására, anélkül, hogy sietnie kellene.

💡Profi tipp: Használja a Pomodoro-technikát 🍅 Hosszabb videók (1–3 órás videók vagy több tucat órát felölelő előadássorozatok) nézése közben próbálja ki a Pomodoro-technikát a koncentráció fenntartása érdekében. Nézze a videót 25 percig, tartson 5 perces szünetet, majd ismételje meg a folyamatot. Ez segít abban, hogy friss maradjon és több információt tudjon megjegyezni.

4. Állítsa le a videót, hogy jegyzeteket készítsen

Videóelőadások esetén a hatékony jegyzeteléshez elengedhetetlen a kulcsszavak és fogalmak aktív figyelése. A feliratok használata javíthatja a megértést és a figyelmet, biztosítva, hogy alaposabban megértsd az anyagot.

Nem tud lépést tartani a videóval? Semmi gond – állítsa meg annyiszor, amennyiszer csak szükséges, hogy leírhassa a legfontosabb információkat.

💡Profi tipp: A ClickUp Clips segítségével rögzítheti a képernyőjét, hozzáadhat saját megjegyzéseket későbbi áttekintéshez, és bármikor szüneteltetheti a felvételt, hogy részletes jegyzeteket készítsen. Ez lehetővé teszi, hogy rögzítse a videók lényeges pontjait, és zökkenőmentesen megossza vagy beágyazza a klipeket közvetlenül a ClickUp Docs-ba dokumentálás és áttekintés céljából.

🏷️ Példa: Képzelje el, hogy egy vizsgákra készülő hallgató. Ahelyett, hogy nehezen próbálna lépést tartani a gyors tempójú videóelőadásokkal, szüneteltetheti a videót, és nyugodtan jegyzetelhet, hogy minden fontos pontot megfogalmazhasson. Később, a felülvizsgálat során nézze át újra az egyes videókat és a készített jegyzeteket, hogy biztosan ne hagyjon ki semmi fontosat.

5. Tekerje vissza, ha valami nem világos

Lehet, hogy nyilvánvalónak tűnik, de nagyon fontos: ha valamit nem értesz, tekerje vissza a videót, és nézze meg újra. Addig tekerje vissza és nézze meg újra, amíg a fogalom világossá nem válik.

Ez az egyik legjobb dolog a rögzített videókban: a saját tempójában tudja befogadni az anyagot. Az anyag megértése elengedhetetlen a pontos és hatékony jegyzeteléshez.

Ismét a ClickUp Clips lehet itt rendkívül hasznos. Felveheti és rögzítheti a videó fontosabb részeit, és jegyzetelés közben annyiszor nézheti át őket, amennyiszer csak szükséges.

6. Szervezze a jegyzeteket főcímekkel és alcímekkel

Készíts vázlatot úgy, hogy a videóban tárgyalt fő témák alapján címsorokat és alcímsorokat adsz hozzá. Ez a felépítés segít rendszerezni a gondolataidat, és megkönnyíti a későbbi áttekintést.

Bár a Google Docs vagy más digitális eszközök is egyszerűsíthetik a jegyzetelést és csökkenthetik az időigényes szerkesztési munkát, a ClickUp Docs egy jobb alternatíva. Feladatkezelést, testreszabható formázást, valamint videók és egyéb források közvetlen beágyazásának lehetőségét kínálja a jegyzetekbe.

A jegyzeteket címsorokkal, alcímsorokkal és felsorolási pontokkal formázhatja, miközben közvetlenül hivatkozhat a feladatokra vagy a munkafolyamaton belüli egyéb releváns dokumentumokra.

🏷️ Példa: A sűrű napirenddel rendelkező szakemberek a ClickUp Docs segítségével rendszerezhetik és könnyen elérhetik projektjegyzeteiket és fontos dokumentumaikat. Amikor eljön az ideje egy megbeszélés előkészítésének vagy egy projekt határidejének betartásának, azonnal belevághat a legfontosabb feladatokba, anélkül, hogy időt pazarolna szétszórt fájlok között való keresgélésre.

💡 Profi tipp: Jelölje meg jegyzetét színekkel különböző kiemelésekkel, hogy könnyebben visszatérhessen a főbb fogalmakhoz, kérdésekhez és ötletekhez. Ez vizuális rendszert teremt, és segít az áttekintés során. 🎨

7. Használjon felsorolási pontokat a legfontosabb részletekhez

Jegyzeteléskor sorolja fel az egyes fontos részleteket felsoroláspontok formájában. Külön felsoroláspontokat szenteljen a következőkre is:

Új szavak vagy kifejezések, amelyekkel még nem ismeri

Fontos személyek

Dátumok

Főbb fogalmak

A felsorolásjelek világosabbá és követhetőbbé teszik a jegyzeteket. Ha a főbb fogalmakra koncentrál, és azokat felsorolásjelekbe rendezi, hatékonyan alakíthatja jegyzetét tömör, lényegre törő összefoglalássá.

💡 Profi tipp: A ClickUp Docs és a ClickUp Notepad funkciók segítségével pontokba szedheted és hatékonyan rendszerezheted a jegyzeteket, így később könnyen áttekintheted és hozzáférhetsz hozzájuk.

🏷️ Példa: A szoftverdémókat néző mérnökök az AI-összefoglalók segítségével lebontják a bonyolult kódmagyarázatokat könnyen érthető pontokra.

8. Írjon rövid és egyszerű mondatokat

Ne feledje: jegyzeteket készít, nem pedig részletes esszét ír.

Használjon rövid kifejezéseket, töredékeket és rövidítéseket, hogy gyorsan átadja a fő gondolatokat, anélkül, hogy időt pazarolna hosszú mondatok leírására.

A jegyzetekbe bármikor időbélyegeket helyezhet el, hogy később visszatérhessen a videó releváns szakaszaihoz.

9. Használja a saját szavait

Mindig saját szavaival készítsen jegyzeteket a videókból. Ez a gyakorlat segít megerősíteni az információkat, és megkönnyíti azok későbbi felidézését.

Ne másolja le a beszélő szavait szó szerint – dolgozza fel az információkat úgy, ahogyan az Ön számára a legérthetőbb, és személyre szabja a tanulást.

Mini-útmutató: Hogyan maradhat koncentrált, miközben jegyzeteket készít egy videóból 🔕 Szüntesse meg a zavaró tényezőket: Zárja be a nem kapcsolódó lapokat, és kapcsolja ki az értesítéseket 🎯 Használja a Fókusz módot: Ha a ClickUp Docs-ban készít jegyzeteket, használja a Fókusz módot, hogy minimalizálja a zavaró tényezőket, és kizárólag a jegyzetelésre koncentrálhasson ⏸️ Tartson szüneteket: Állítsa le a videót, és 20 percenként tartson rövid szünetet, hogy több információt tudjon megjegyezni. Kutatások szerint a szünetek javítják a koncentrációt és a termelékenységet 📝 Összefoglalás 5 percenként: 5–10 percenként álljon meg, és saját szavakkal foglalja össze, amit éppen megtanult

10. Jelölje ki a legfontosabb kifejezéseket, személyeket és fogalmakat

Figyeljen a videóban szereplő kulcsszavakra, fontos számokra, dátumokra és főbb fogalmakra. Ezeket gyakran vizuálisan és verbálisan is kiemelik.

Jelölje ki vagy aláhúzza ezeket a jegyzetekben, hogy kiemelje őket.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain, egy intelligens AI-asszisztens, lehetővé teszi, hogy AI-összefoglalókat készítsen videókból. Ezzel testreszabhatja és átfogalmazhatja a szöveget a jobb érthetőség érdekében.

11. Rajzoljon egyszerű diagramokat a videó alapján

Ha a videó fontos ábrákat vagy grafikákat tartalmaz, állítsa meg a lejátszást, és másolja át azokat a jegyzetébe.

Ha digitális jegyzeteket készít, készítsen képernyőképeket a ClickUp Clips segítségével, és ágyazza be őket közvetlenül a ClickUp Docs-ba.

Ha még egy lépéssel tovább szeretne menni, használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást gondolattérképek rajzolásához és a kulcsfontosságú fogalmak közötti kapcsolatok vizualizálásához.

Egy tanulmány szerint a vizuális jegyzetelés jobb tanulási stratégia, mint a hagyományos módszer.

🏷️ Példa: Ha egy tartalommarketing-trendekről szóló webináriumot néz, a ClickUp Whiteboard funkcióját használva vizuálisan is felvázolhatja ötleteit és észrevételeit. Ez lehetővé teszi, hogy jegyzetelés közben ötleteket is gyűjtsön, és a videóból nyert betekintéseket megvalósítható stratégiákká alakítsa.

12. Figyeljen az olyan jelzésekre, mint a hangnem és a háttérzene

A videóknak van egy egyedülálló előnyük: a nem verbális jelzések, mint például a hangszín, a háttérzene és a hanghatások, gyakran kiemelik a legfontosabb pontokat.

A ClickUp Clips segítségével könnyedén rögzítheti ezeket a finom részleteket. A Clip ingyenes Chrome-bővítményként lehetővé teszi a képernyő rögzítését, valamint kiváló minőségű, tiszta üzenetek küldését link, e-mail vagy közvetlenül a ClickUp-on keresztül.

13. Használja a videó időbélyegeit a jegyzetek strukturálásához

Egyes videók időjelöléseket vagy fejezeteket tartalmaznak, amelyek kiváló útmutatóként szolgálhatnak a jegyzetek rendszerezéséhez. Használja ezeket az időjelölőket a jegyzetek fejlécének, és sorolja fel az egyes fejezetek alatt a legfontosabb részleteket.

Ez a módszer biztosítja, hogy a jegyzetek kövessék a videó logikai menetét.

A ClickUp Brain segítségével automatikusan leírhatja a videoklipeket, időbélyegekkel ellátva. Később könnyedén kereshet és rendszerezhet jegyzeteket a legfontosabb pillanatok köré.

💡 Profi tipp: Rendezze a jegyzeteket címkékkel és címkékkel A ClickUp Docs alkalmazásban címkéket vagy jelöléseket adhat a jegyzetek egyes szakaszaihoz. Használjon olyan címkéket, mint „Fontos”, „Később átnézni” vagy „Kulcsfogalom”, hogy hatékonyan kategorizálja a jegyzeteket. Ez akkor segít, ha gyorsan vissza kell térnie bizonyos szakaszokhoz.

Milyen gondolkodásmód segít abban, hogy jobb jegyzeteket készítsen a videókból?

Az eddig bemutatott tippek javítják a jegyzetelés hatékonyságát és eredményességét.

Először is, mindig tartsd szem előtt, hogy a jegyzetek a megtekintett tartalomról készült személyes feljegyzéseid. Céljuk, hogy segítsenek a felülvizsgálatban és az emlékezésben. Nem pedig átírások!

Így érdemes megközelítenie a jegyzetelést:

Koncentráljon a főbb fogalmakra, ne minden apró részletre

Használjon felsorolási pontokat vagy gondolattérképeket

Építsen be memória-kiváltókat

Személyre szabhatja a jegyzeteket

Készítsen olyan jegyzeteket, amelyek hónapokkal később is hasznosak (és érthetőek) lesznek

Ezeknek a stratégiáknak az alkalmazása után át kell nézni és finomítani kell a jegyzeteket.

Hogyan lehet áttekinteni és javítani a jegyzeteket egy videó megtekintése után?

A jegyzetek megtekintés utáni azonnali áttekintése segít azonosítani a hiányosságokat, tisztázni az ötleteket és megerősíteni az emlékezetet. Az összefoglalók átírása, a pontok átszervezése és a nyelv egyszerűsítése biztosítja, hogy a jegyzetek hetekkel vagy hónapokkal később is hasznosak maradjanak.

A jegyzetek átnézése a jegyzetelés legfontosabb része (kivéve magát a videó megtekintését/a szemináriumon való részvételt stb.).

Ez segít azonosítani a hiányosságokat, a rosszul elhelyezett információkat vagy a tisztázásra szoruló területeket.

Íme azok a lépések, amelyek segíthetnek a videóból készült jegyzetek finomításában és az információk hatékony megőrzésében:

1. Nézze át és ellenőrizze a jegyzeteket

Nézze át az összes jegyzetet, amit a videó alapján készített. Ellenőrizze a következőket:

Hiányzó információk

Pontok, amelyekről további részleteket szeretne tudni

Fontos gondolatok és szavak, amelyeket aláhúzhat vagy kiemelhet

A pontokba szedendő dolgok

A könnyebb érthetőség érdekében külön szakaszban felsorolt pontok

Bármely információ, amelyet most feleslegesnek talál

Az információáramlás megszakadásai

Ahogy fentebb javasoltuk, próbálja ki a ClickUp Brain-t, hogy finomítsa jegyzetét a videotartalom AI-összefoglalójának automatikus generálásával.

🏷️ Példa: Képzelje el, hogy egy projektmenedzser áttekinti a rögzített csapatértekezletet. A ClickUp Brain segítségével leírja és összefoglalja a megbeszélést, kiemelve a legfontosabb teendőket és a meghozott döntéseket. Ez lehetővé teszi számára, hogy gyorsan finomítsa a jegyzetét, biztosítva, hogy minden kritikus pontot rögzítsen és hatékonyan közöljön a csapattal.

2. Írja át (vagy gépelje be) újra az információkat, hogy jobban megmaradjanak az emlékezetében

Igen, jól hallotta. Ha a tanultakat saját szavakkal ismételje el, az segíthet jobban megérteni és megjegyezni azokat.

Tehát, függetlenül attól, hogy papíron vagy digitálisan készített jegyzeteket, írjon le róluk egy összefoglalót a saját szavaival, hogy megerősítse a tanultakat.

Ha az információk között bonyolult gondolatok is szerepelnek, próbáljon meg egy gondolattérképet készíteni, hogy összekapcsolja a különböző témákat.

Hogyan segíthet az AI a videókból való automatikus jegyzetelésben?

Bár a hatékony jegyzetelés mindannyiunknak elengedhetetlen készsége, néha jó lenne, ha egyszerűen csak hallgathatnánk a mondanivalót anélkül, hogy a jegyzetek miatt kellene aggódnunk.

Nos, most már megteheti!

Próbálja ki az AI Notetaker alkalmazást

A ClickUp AI Notetaker biztosítja, hogy a beszélgetés minden pontja rögzítésre kerüljön, és azokból cselekvésre kész jegyzet és teendőlista készüljön.

Csak adja hozzá a jegyzetelőt a Zoom, Google Meet vagy Teams hívásához. A hívás végén összefoglalót és átiratot kap. Semmi gond!

Ráadásul a jegyzetek a ClickUp-ban kerülnek tárolásra, így az AI segítségével bármikor átkutathatja őket, és megválaszolhatja kérdéseit, akár hetekkel később is.

És ez még nem minden. Egyetlen kattintással a jegyzetek bármely részét AI segítségével feladattá alakíthatja a ClickUp-ban. Egy újabb kattintással megoszthatja azokat egy csevegőcsatornában, így mindenki hozzáférhet az információkhoz, akinek szüksége van rá.

Erről nincs vita. A jegyzetek mindannyiunkat jobb tanulókká tehetnek. De a jegyzetelés nem csak azt jelenti, hogy leírunk mindent, amit egy videóban hallunk. Ez egy olyan készség, amely, ha jól használjuk, kiváló memóriatámogatóként és időmegtakarítóként szolgálhat a későbbi áttekintéshez.

A ClickUp egyszerűsítheti az eredményes és hatékony jegyzeteléshez vezető utat. Használja a ClickUp Brain-t a meglévő videók AI-val történő összefoglalásához, a ClickUp Clips-et részletes jegyzetekhez szükséges videoklipek létrehozásához, a ClickUp Docs-ot videoklipek beágyazásához és a jegyzetek formázásához, valamint a ClickUp Whiteboards-ot a koncepciók vizualizálásához. Vagy egyszerűen csak adja hozzá a ClickUp AI Notetaker-t a híváshoz, és azonnal kapjon használatra kész jegyzeteket.

