Működési mutatók példái és azok nyomon követése

Ha mérni tudja, amiről beszél, és számokkal tudja kifejezni, akkor tud valamit róla; de ha nem tudja mérni, ha nem tudja számokkal kifejezni, akkor tudása csekély és nem kielégítő.

Egyszerűbben fogalmazva: azt, amit nem mérünk, nem tudjuk javítani. Ezért állítunk fel célokat, célkitűzéseket és operatív mutatókat magunknak, csapatainknak és vállalkozásunknak.

De vajon a vállalkozása megfelelő aspektusait méri? A megfelelő időtávlatokban követi nyomon őket? Rendelkezik a fejlesztésekhez szükséges betekintéssel? Íme egy bevezető a működési mutatók helyes használatához.

Mik azok az operatív mutatók?

Az operatív mutatók olyan mutatók, amelyeket a vállalkozások a napi működésük hatékonyságának és eredményességének értékelésére használnak.

Például, ha Ön egy ügyfélszolgálati szervezet, amelynek tevékenysége panaszok fogadását és megoldását foglalja magában, akkor a tevékenység hatékonyságát az átlagos válaszadási idő, az első alkalommal megoldott panaszok aránya stb. alapján lehetne mérni.

Miben különböznek az operatív mutatók a stratégiai KPI-ktől?

A stratégiai kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) magas szintű, eredményalapú mutatók, amelyek a vállalkozás hosszú távú sikeréhez kapcsolódnak. Az operatív mutatók a mindennapi működés részleteire koncentrálnak.

Íme néhány további fontos különbség a stratégiai KPI-k és az operatív mutatók között:

Stratégiai KPI-k Működési mutatók A hosszú távú üzleti teljesítmény mérése Méri a napi műveletek hatékonyságát Kapcsolódik a vállalkozás általános céljaihoz Kapcsolódik az egyes részlegek rendszeres működéséhez Minőségi és mennyiségi mérőszámokat tartalmaz. A hatékonyság és a termelékenység köré épülő konkrét kvantitatív adatpontok alapján alakított A vállalat víziójához, stratégiájához és képességeihez igazítva Általában a mérendő részleghez, iparághoz vagy folyamathoz igazítva szabványosítva. Hosszabb távon, például negyedév vagy év alatt nyomon követve Kövesse nyomon valós időben vagy rövidebb időtávon, például naponta, hetente vagy sprintenként.

Miért érdemes nyomon követni az operatív mutatókat?

A legtöbb szervezet magas szintű célokkal indul, például a bevételek vagy a tehetségek megszerzése terén. Azonban amikor a vállalat növekszik és a tevékenységek bővülnek, elveszítik az áttekintést az összes változó tényezőről. Pontosan ezt a problémát oldják meg az operatív mutatók. A következőket teszik lehetővé.

Adatokon alapuló döntéshozatal

A jó operatív mutatók alapul szolgálnak a fontos döntésekhez. Például, ha az ügyfél-elégedettségi pontszám (CSAT) alacsony, érdemes megnézni egy olyan operatív mutatót, mint a várakozási idő.

Ha a várakozási idő túl hosszú, akkor további erőforrásokat vehet fel, automatizálhat bizonyos folyamatokat, vagy befektethet az önkiszolgáló ügyfélszolgálatba.

Stratégiai összehangolás

Az operatív mutatók biztosítják, hogy a napi működés jól illeszkedjen a szélesebb üzleti célokhoz. Emellett segítenek jobban nyomon követni az előrehaladást.

Például, ha üzleti stratégiája az ügyfélmegtartás, akkor befektet az ügyfélsiker-csapatok működésének megerősítésébe.

A problémák korai felismerése

A következetes nyomon követés segít a potenciális problémák vagy negatív tendenciák korai felismerésében. Ez lehetővé teszi, hogy proaktív módon beavatkozzon és korrigáljon.

Például, ha az operatív mutatók azt mutatják, hogy egy adott ügyfél ismételten késedelmesen fizet, beszélhet vele, büntetési záradékot vehet fel, vagy ennek megfelelően módosíthatja az árakat.

Alkalmazottak teljesítménye

Az operatív mutatók segítik a források méltányos és hatékony elosztását. Ezen mutatók emellett konkrét célokat és visszajelzéseket is nyújtanak az alkalmazottaknak.

Például, ha a fejlesztőinek feladata, hogy sprintenként x számú story pontot építsenek, ez egyértelmű elvárásokat támaszt, és segít megelőzni a túlterheltséget vagy a kiégést.

Végül is az operatív mutatók hasznos információkat nyújtanak vállalkozásának. Segítenek felismerni a trendeket és összehasonlítani a teljesítményt az iparági szabványokkal vagy a korábbi adatokkal. Felelősségre vonják a csapatokat és információval szolgálnak a hosszú távú üzleti tervezéshez.

Rendben, akkor mit érdemes nyomon követni? Nézzük meg!

Fontos operatív mutatók, amelyekre figyelni kell

Az Ön által használt mutatók határozzák meg, hogy mit javít, ami viszont hatással van a teljesítményére. Ezért minden vállalkozásnak szüksége van alapvető mutatókra. Íme néhány, amelyet minden szervezetnek érdemes figyelembe vennie.

1. Bevétel növekedés (év/év)

Mi: A bevétel növekedése az előző év azonos időszakához képest a bevétel növekedését vagy csökkenését méri.

Miért: Ahogy Eliyahu Goldratt mondja, minden vállalkozás elsődleges célja a pénzkeresés. Ez a mutató nyomon követi, hogy elérted-e ezt a célt.

Hogyan: A bevételek százalékos növekedése az előző évhez képest

2. Bruttó haszonkulcs

Mi: A bruttó haszonkulcs a termék gyártásával vagy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bevétel és kiadás közötti különbség. Más szavakkal, az eladott áruk költségét meghaladó bevétel százalékos arányát tükrözi.

Miért: A pénzkeresés nem csak a bevételről szól. Ha többet költ, mint amennyit keres, akkor az üzlet nem nyereséges. A bruttó haszonkulcs méri, hogy mennyire jól teljesít.

Hogyan: (Bevétel – Eladott áruk költsége)/Bevétel. Minél magasabb a margó, annál jobb a termékek költségeinek és az árstratégiának az ellenőrzése.

3. Ügyfélszerzési költség (CAC)

Mi: Az ügyfélszerzési költség az a összeg, amelyet a szervezet új ügyfelek szerzésére fordít. Ez általában magában foglalja az értékesítéssel, az értékesítés előkészítésével, a marketinggel, a reklámozással, a promóciókkal stb. kapcsolatos összes költséget.

Miért: A CAC minden vállalkozás számára jelentős költségtétel. Az egyik legfontosabb sikermutató az, hogy az ügyfél által generált üzleti eredmény messze meghaladja-e az ügyfél megszerzésének költségeit.

Hogyan: (Teljes marketingköltség + értékesítési költség)/új ügyfelek száma. Minél alacsonyabb a CAC, annál jobb az üzlet számára.

4. Ügyfélélettartam-érték (CLV)

Mi: Az ügyfél életre szóló értéke az az érték/bevétel, amelyet egy ügyfél a vállalkozással való kapcsolata során generál. Egyes szervezetek figyelembe veszik az ajánlások hatását is, beleértve azokat a bevételeket, amelyeket azok generálnak, akiknek ajánlják a vállalatot.

Miért: Ez egy kulcsfontosságú mutató, különösen a SaaS-vállalkozások esetében, mert az évről évre megújító előfizetők idővel exponenciális értéket generálnak. Az erős ügyfélmegtartási arány növeli a CLV-t.

Hogyan: Az üzleti kapcsolat során egy ügyfélnek eladott teljes érték. A magasabb CLV jövedelmezőbb és befektetésre alkalmasabb üzletet jelez.

5. Készletforgalmi ráta

Mi: A készletforgalmi ráta azt méri, hogy a termékek milyen gyorsan kerülnek értékesítésre. Nyomon követi, hogy egy adott időszak alatt milyen gyakran kerül sor a készlet kiürítésére és pótlására.

Miért: A készletforgalmi ráta a termék vagy szolgáltatás iránti piaci kereslet mutatója. Hasznos a termelés irányításában is.

Például, ha túl hamar elfogy a készlet, akkor lehet, hogy nem gyárt elegendő terméket a kereslet kielégítéséhez.

Hogyan: Eladott áruk költsége/átlagos készletköltség. A magasabb forgalmi arány hatékony készletgazdálkodásra és erős értékesítési teljesítményre utal.

6. EBITDA

Mi: Az adózás, kamatfizetés és amortizáció előtti eredmény (EBITDA) egy vállalat működési nyeresége. Figyelembe veszi a közvetlen és közvetett költségeket, az eseti kiadásokat és a tőkekiadásokat nem számítva.

Miért: Egy adott évben egy vállalkozás új gyártóüzemet vásárolhat vagy felvásárolhat egy másik vállalkozást. Ezek a kiadások aránytalanul nagy hatással lehetnek az eredménykimutatásra. Az EBITDA csak a működési kiadásokat veszi figyelembe, így reálisabb képet ad a vállalkozásról.

Hogyan: Bevétel – (közvetlen költségek + közvetett költségek). Minél magasabb az EBITDA, annál nagyobb a vállalat jövedelemtermelő potenciálja.

7. Nettó jövedelem

Mi: A bruttó haszonkulcshoz hasonlóan a nettó jövedelem vagy nettó nyereség is a jövedelmezőséget méri. Kivéve, hogy ez túlmutat a termék gyártásának/szolgáltatás nyújtásának közvetlen költségein, és magában foglalja a közvetett költségeket is.

Miért: Egy szervezetnek többféle költsége is van. A közvetlen költségek az eladott áruk költségében szerepelnek. Azonban a közvetett költségek, mint például a szoftverek, utazások stb., amelyek hozzáadódnak a vállalkozás működési költségeihez, valamint egyéb díjak, mint például a hitelek kamatai vagy adók, nem szerepelnek benne. A nettó jövedelem mindezt figyelembe veszi.

Hogyan: Bevétel – (közvetlen költségek + közvetett költségek + egyéb költségek). A pozitív nettó jövedelem jövedelmező üzleti tevékenységet jelez.

8. Burn rate

Mi: A Burn az a ráta, amellyel vállalata tőkéjét elköltik.

Miért: Havonta számított adatként ez egy alapvető mutató a startupok számára, hogy megértsék, milyen gyorsan merülnek ki készpénz tartalékaik, és mikor lesz szükségük további finanszírozásra.

Hogyan: Havi összköltségek

Ez a nyolc operatív KPI teljes képet ad az üzleti vezetőknek, a részvényeseknek és a befektetőknek a szervezetről. Megmutatja nekik, hogy a vállalat milyen eredményeket ér el, és hogyan alakul a jövője. Emellett segít nekik összehasonlítani az iparági referenciaértékekkel, hogy megértsék, hol áll a vállalkozás a versenytársakhoz képest.

A fentiak azonban csak az általános képet mutatják. A jó operatív mutatók a legapróbb részletekre is figyelnek. Ezért állapítanak meg a szervezetek operatív mutatókat minden egyes részleg számára. Nézzük meg, melyek ezek és hogyan segítenek.

Működési mutatók osztályonként

Az egyes részlegek mutatói és KPI-jei nagyban függnek a szervezet átfogó stratégiájától és céljaitól. Például, ha a költségmegtakarítás a szervezet célja, akkor minden részlegnek a kiadások csökkentésére vonatkozó mutatókat kell meghatározni. Ha a növekedés a cél, akkor a részlegek a terjeszkedésre, a növekedési költségek megtérülésére stb. fognak összpontosítani.

Mindkét esetben vannak olyan standard operatív mutatók minden részleg számára, amelyek segítenek nyomon követni a hatékonyságot, a termelékenységet és az eredményességet. Az alábbiakban mindegyiket részletesen bemutatjuk.

Üzleti mutatók az értékesítéshez

Az értékesítési osztály alapvető célja természetesen a bevétel növelése. E cél elérése érdekében az értékesítési osztály számos mutatót felhasználhat az operatív hatékonyság javítására, például:

Lead-to-opportunity arány

Mi: Ez a mutató összehasonlítja a teljes leadszámot a minősített leadekkel. Megméri, hogy az Ön által generált leadek közül hánynak van ténylegesen potenciálja arra, hogy ügyféllé váljon.

Miért: Megmutatja, hogy marketingkampányai a megfelelő ügyfeleket célozzák-e meg, amelyek nélkül a csatorna eltömődne.

Hogyan: Minősített potenciális ügyfelek száma/összes potenciális ügyfél száma. Például, ha 100 potenciális ügyfelet generál, amelyek közül 25 minősül ideális ügyfélprofilnak (ICP), akkor a potenciális ügyfelek és lehetőségek aránya 25/100, azaz 25%.

Értékesítési ciklus hossza

Mi: Az értékesítési ciklus hossza az az idő, amely a vevő első kapcsolatfelvételétől az üzletkötésig telik el.

Miért: A hosszú értékesítési ciklus késlelteti a bevételek realizálását. Fennáll a kockázata, hogy a potenciális ügyfelek elfeledkeznek a folyamatban lévő ügyletekről, vagy meggondolják magukat. Az értékesítési ciklus hossza méri az értékesítési folyamat hatékonyságát.

Hogyan: Az üzletkötés dátuma – az első kapcsolatfelvétel dátuma

Értékesítési csatorna értéke

Mi: Ez a mutató az értékesítési folyamatban lévő összes aktív lehetőségből származó potenciális bevétel.

Miért: Az egészséges értékesítési folyamat lehetőségeket teremt, amelyeket az értékesítési csapat konvertálhat. Ez azt jelzi, hogy a bejövő és kimenő marketing- és értékesítési tevékenységek hatékonyak.

Hogyan: A minősített potenciális ügyfelek potenciális értéke a csatorna minden szakaszában

Konverziós arány

Mi: A konverziós arány azokra a potenciális ügyfelekre vonatkozik, akik a vállalat értékesítési vagy marketingtevékenységeinek eredményeként válnak ügyfelekké.

Miért: Ez a mutató az értékesítési és marketing tevékenységek hatékonyságának jelzője.

Például, ha a konverziós arány túl alacsony, az azt jelentheti, hogy nem a megfelelő embereket vonzza, vagy hogy a termék nem felel meg a piaci igényeknek.

Hogyan: Konvertált potenciális ügyfelek/összes potenciális ügyfél. Ha 100 potenciális ügyfelet szerez, és 20 üzletet köt, akkor a konverziós aránya 20%. Minél magasabb a konverziós aránya, annál jobb.

Üzleti mutatók a marketing területén

A marketingcsapatok manapság számos tevékenységet végeznek, többek között organikus keresőoptimalizálást, tartalommarketinget, fizetett keresést, közösségi médiát, digitális hirdetést, influencer marketinget, online eseményeket és még sok mást. Ezek a tevékenységek a következő marketing KPI-k segítségével mérhetők.

Reklámköltés megtérülése (ROAS)

Mi: A ROAS az egyes hirdetési kampányok által generált bevétel. Bár általában a SaaS-ban használják digitális és közösségi hirdetésekhez, televíziós vagy nyomtatott hirdetésekhez is alkalmazható.

Miért: A ROAS egy kulcsfontosságú optimalizálási eszköz. Segít a csapatoknak kampányötleteket kipróbálni és a bevált megoldások alapján optimalizálni a befektetéseket.

Hogyan: A hirdetési kampány révén megszerzett ügyfelek által generált bevétel/a hirdetési kampány költsége

Marketingből származó bevétel

Mi: Ez a marketingtevékenységekből közvetlenül származó teljes bevétel.

Miért: A mutató összehasonlítja a marketing sikereit más ügyfélszerzési tevékenységekkel, például a hideghívásokkal. Különösen akkor, amikor a szervezetek egyre több pénzt költenek a digitális marketingre, ez a mutató rendszeresen nyomon követi annak hatékonyságát. Segít elérni a termékmarketing KPI-ket és finomítani a növekedési stratégiákat.

Hogyan: A marketing révén szerzett ügyfelekből származó teljes bevétel, mint elsődleges forrás

Kattintási arány (CTR)

Mi: Ez egy még részletesebb operatív mutató, amely a digitális hirdetések és tartalmak hatékonyságát méri az elkötelezettség növelése terén.

Miért: A magasabb CTR jobb hirdetés-/tartalomteljesítményt jelez, ami pozitív hatással van a CAC-ra, a CLV-re és a jövedelmezőségre.

Hogyan: kattintások száma/látogatók száma vagy megjelenítések száma

Operatív mutatók a logisztikában

A logisztika egy hatalmas gépezet, amely több mozgó alkatrészből áll. A csomagolástól a szállításig és a házhoz szállításig több ember és folyamat vesz részt. A hatékony logisztikai műveletek végrehajtásához erős mutatókra van szükség, például:

Megrendelések teljesítési aránya

Mi: A teljesítési arány a megrendelések feldolgozásának és teljesítésének idejét jelenti.

Miért: A gyorsabb szállítás növeli az ügyfelek elégedettségét és javítja a készletgazdálkodás hatékonyságát.

Hogyan: Megrendelés dátuma – szállítás dátuma

Pontos szállítás

Mi: A megígért szállítási idő és a tényleges szállítási idő közötti különbség.

Miért: A kiskereskedelemben, a CPG- és a divatiparban a pontos szállítás javítja az ügyfélélményt és bizalmat épít, ami alapvető fontosságú olyan mutatók szempontjából, mint a CLV.

Hogyan: Megígért szállítási dátum – tényleges szállítási dátum

Szállítói átfutási idő

Mi: Minden ellátási láncban több beszállító is van, akiknek időben el kell végezniük a munkájukat, hogy az Ön munkája is elkészülhessen. A beszállítói átfutási idő ezt méri. Ez az az átfutási idő, amelyre minden beszállítónak szüksége van a nyersanyagok szállításához a megrendelés dátumától számítva.

Miért: A beszállítói szállítás akadályt jelenthet a saját gyártási folyamatában. A rövidebb átfutási idők elősegítik az optimális készletgazdálkodást.

Hogyan: Megrendelés dátuma – szállítás dátuma

Működési mutatók a humánerőforrás területén

Az emberek irányítása, különösen a tudásalapú gazdaságban, sokkal nehezebb, mint amilyennek látszik. A HR-nek nagy feladata van az operatív mutatók kidolgozásában és nyomon követésében.

Távolléti arány

Mi: A hiányzási arány az egy alkalmazottra jutó nem tervezett hiányzások száma.

Miért: A hiányzások felborítják a menetrendeket, késéseket okoznak és negatívan befolyásolják a termelékenységi mutatókat.

Hogyan: A jóváhagyott betegszabadságok és szabadságok nélküli, nem tervezett távollétek összesen

Munkavállalói megtartási arány

Mi: A megtartási arány az a szám, amely megmutatja, hogy egy adott időszakban, általában egy évben, hány alkalmazott dönt úgy, hogy a szervezetnél marad.

Miért: A toborzás, az új munkavállalók beillesztése és a képzés drága; a magasabb megtartási arány növeli a befektetés megtérülését és a munkavállalók magasabb elégedettségét jelzi.

Hogyan: (Az év végén még alkalmazásban álló munkavállalók – az adott évben felvett munkavállalók)/az év elején alkalmazásban álló munkavállalók összlétszáma

Kihasználtsági arány

Mi: A kihasználtsági arány az az időszázalék, amelyet a munkavállaló bevételt generáló tevékenységekkel tölt.

Miért: Egy szervezetnek elegendő kapacitással kell rendelkeznie ahhoz, hogy a projekt követelményeit erőforrások pazarlása nélkül teljesíthesse; a kihasználtsági arány segít ennek nyomon követésében.

Hogyan: Számlázható órák száma/teljes munkaidő száma

Sokszínűség, méltányosság és befogadás mutatói

Mi: A DEI mutatók a szervezet teljesítményét jelzik a különböző háttérrel rendelkező munkavállalók felvételében, megtartásában, előléptetésében és ösztönzésében.

Miért: A sokszínűség nemcsak igazságos, hanem üzleti szempontból is tökéletesen ésszerű.

Hogyan: A DEI legfontosabb mutatói között szerepel a szervezetben dolgozó nők aránya, a vezető pozíciókban dolgozó nők aránya, a munkakörökben dolgozó alkalmazottak faji megoszlása, valamint a nem vagy faj alapján meghatározott javadalmazás.

Működési mutatók a pénzügyekben

A pénzügyi működési mutatók segítenek a részleg teljesítményének kezelésében, a szabályoknak való megfelelésben, a stratégiák üzleti célokkal való összehangolásában, valamint abban, hogy a bejövő/kimenő pénzmozgások a vállalat érdekeit szolgálják. A legfontosabb működési mutatók a következők:

Adósság-saját tőke arány

Mi: Ahogy a neve is sugallja, ez a teljes adósság a részvényesi tőkéhez viszonyítva.

Miért: Ez a mutató segít értékelni a vállalat további tőke bevonására vagy működési költségeinek finanszírozására való képességét.

Például, ha egy startup minden 0,5 dollár saját tőkére 1 dollár adóssággal rendelkezik, az azt jelzi, hogy a befektetők nem bíznak a vállalatban annyira, hogy kockázatot vállaljanak.

Hogyan: Teljes adósság/teljes saját tőke.

Gyors arány

Mi: A vállalat azon képessége, hogy rövid lejáratú kötelezettségeit azonnal fedezze.

Miért: Ez a mutató azt mutatja, hogy a vállalat képes-e rövid távon átvészelni a nehézségeket; tágabb értelemben a rugalmasságot és a pénzügyi stabilitást is jelzi.

Hogyan: Rövid lejáratú kötelezettségek/likvid eszközök

Működési cash flow

Mi: Az operatív cash flow azt ellenőrzi, hogy több pénz jön-e be, mint amennyi kifolyik.

Miért: Bár a cash flow és a burn rate nem ugyanaz, mindkettő a bejövő/kimenő pénzmozgások problémáját kezeli. A negatív cash flow azt jelzi, hogy nehézségekbe ütközik a közvetlen kötelezettségek, például a fizetések vagy a szoftverköltségek kifizetése.

Hogyan: Bevételek – kiadások egy adott időszakban

Költségvetési eltérés

Mi: A költségvetési eltérés a tervezett és a ténylegesen elköltött összeg közötti különbséget jelenti.

Miért: A költségvetések a vállalat jövőjének pénzügyi víziója. Céljuk az üzleti célok támogatása. Ha rendszeresen túllépik őket, az azt jelenti, hogy a tervezés hibás, ami későbbi következményekkel járhat a tőkebevonás, az értékesítés, a marketing stb. terén.

Hogyan: (Túllépett költségvetési tételek/teljes költségvetési tételek) x 100

💡 Profi tipp: Ha mérnöki vezető vagy, és nem látod a fenti listában a saját részlegedet, ne aggódj! Íme néhány termékmenedzsment KPI és mutató, amelyet felhasználhatsz.

A fenti példák alapján azt gondolhatja, hogy ezeknek a mutatóknak a kiszámítása egyszerű feladat. Vegyük például az utolsót, a költségvetési eltérést. Csak annyit kell tudnia, hogy a költségvetésében hány tétel túllépte a keretet. Egyszerű? Nem.

Egy átlagos szervezetnek több száz tétele van, amelyek mindegyike stratégiájának megfelelően meghatározott költségvetéssel rendelkezik. Például csak a marketing költségvetése a következőket tartalmazhatja:

Fizetések

Tanácsadói költségek

Szoftverköltségek

Online események, például webináriumok

Helyszíni események (beleértve az utazást, a helyszínt, a szállást stb.)

Reklámozás (csatornák szerint bontva)

Influencerekkel való együttműködés

Elemzők együttműködése

A célok kitűzése és nyomon követése hamar kezelhetetlenné válhat, hacsak nem rendelkezik egy kifejezetten erre a célra tervezett projektmenedzsment eszközzel, mint például a ClickUp. Nézzük meg, hogyan követheti nyomon és kezelheti operatív mutatóit a teljesítmény figyelemmel kísérése és az eredmények javítása érdekében.

Hogyan lehet nyomon követni és kezelni az operatív mutatókat?

Az operatív mutatók beállításának, nyomon követésének és kezelésének átfogó módszerének kidolgozásához stratégiai megközelítésre van szükség. Íme egy keretrendszer, amely magában foglalja a különböző szempontokat, és hasznos eszközöket kínál, mint például KPI-szoftver, irányítópultok és sablonok.

1. Határozza meg céljait

Vázolja fel, mit szeretne, hogy az osztálya elérjen ebben az évben. Ezeket a szervezet céljaiból vezesse le, hogy összhangban maradjanak.

Tegyük fel például, hogy az értékesítési csapat célja az, hogy a következő évben 50%-kal növelje a bevételt. Ön kiválasztja az operatív mutatókat, amelyekkel ezt a célt elérheti. Legyen tehát körültekintő!

Állítson fel célokat csapatként a ClickUp Whiteboards segítségével

A legjobb célok azok, amelyeket a csapatok aktívan magukévá tesznek. Ennek biztosítása érdekében határozza meg céljait közösen. Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást az előző évi teljesítmény áttekintéséhez, a jövőbeli elképzelések megvitatásához és az idei célok kitűzéséhez.

Ha még nem jártas ebben, próbálja ki a ClickUp célkitűzés-beállítási sablonjait, hogy jól csinálja.

2. Válassza ki a releváns mutatókat

A következő lépés az, hogy kiválassza azokat a mutatókat, amelyek összhangban vannak az imént meghatározott célokkal. Ha a bevétel növelése a célja, akkor az operatív mutatók és az értékesítési KPI-k a következőket tartalmaznák:

Növekedés az egy ügyfélre jutó bevételben

Konverziós arány

Pipeline érték

Lead-to-opportunity arány

Értékesítési ciklus hossza

Például a konverziós arány egy kiváló mutató, mert megmutatja, hogy a értékesítési célok eléréséhez vagy a konverziós arányt kell növelnie, vagy a potenciális ügyfelek értékét.

Töltse le ezt a sablont ClickUp projektmutatók sablonja

Ha segítségre van szüksége a vállalkozása működéséhez megfelelő mutatók beállításában, próbálja ki a ClickUp projektmutató-sablonját. Ez a teljesen testreszabható, kezdőknek is könnyen használható sablon lehetővé teszi a projekt teljesítményének valós idejű nyomon követését és a csapat célorientált munkavégzését.

3. Állítson be időzített célokat minden mutatóhoz

Az időzített célok és referenciaértékek meghatározása segít megérteni, mi működik és mi nem. Ez az alapja az operatív folyamatok javításának. Amikor célokat tűz ki, azok legyenek SMART, azaz konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, relevánsak és időhöz kötöttek.

Az előző példában az üzleti lehetőségek konverziós arányát 20%-ra állíthatja be az idei évre.

Állítson fel célokat és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp segítségével.

A ClickUp Goals az egyik legjobb célkövető alkalmazás, amely több felhasználó esetében is valós időben figyelemmel kíséri az egyes mutatókat. A ClickUp segítségével pénzügyi célokat állíthat be, hogy nyomon követhesse bevételeit.

Feladatcélokat állíthat be a befejezett munkák nyomon követéséhez. Például minden lehetőséget feladattá állíthat be. Amikor minden feladat befejeződik (vagy az állapot megváltozik), a ClickUp automatikusan értékeli a teljesítményt a mutatói alapján!

Mi több? A kapcsolódó célokat mappákba is rendezheti, és egy nézetben követheti nyomon a teljesítményt több cél esetében is.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon és vizualizálja az üzleti siker szempontjából kulcsfontosságú KPI-ket a ClickUp KPI sablon segítségével.

A megfelelő célok kitűzéséhez inspirációt találhat a Clickup KPI-sablonjában. Használja a KPI-k vizualizálására, a csapat tagjainak a célokhoz való igazítására és az eredmények vizualizálására.

4. Hozzon létre rendszereket az egyes mutatókhoz tartozó adatok gyűjtésére

Az egyik legfőbb ok, amiért a mutatók haszontalanná válnak, az, hogy nem gyűjtik össze a pontos és időszerű adatokat mindegyikről. Például, honnan tudja, hogy mekkora a konverziós aránya, ha nem követi nyomon minden egyes potenciális ügyfelet, lehetőséget és üzletet egy platformon?

Hozzon létre egy átfogó platformot, amely minden kapcsolódó adatot rögzít. Adjon hozzáférést minden releváns felhasználónak ehhez a platformhoz, hogy rendszeresen frissíthessék az információkat.

Célok egy lépésben!

A ClickUp segítségével céljait és terveit feladatokká alakíthatja. Egy helyen rendelhet felhasználókat, határidőket állíthat be, függőségeket kapcsolhat össze, egyéni állapotokat/mezőket hozhat létre, megjegyzésekkel együttműködhet, és elérheti céljait.

5. Teljesítmény felülvizsgálata

Miután összegyűjtötte az összes adatot, használjon jelentéskészítő eszközt, hogy összehasonlítsa működési teljesítményét a megállapított referenciaértékekkel, iparági szabványokkal vagy a korábbi teljesítményekkel.

Ha konverziós aránya még nem éri el a 25%-ot, végezzen retrospektív elemzést a csapattal, hogy megértsék az okát. Vizsgálja meg a problémák vagy az alulteljesítés kiváltó okait. Vezessen be stratégiákat a konverziós arányok gyors javítására.

Kövesse nyomon a munka előrehaladását és szerezzen fontos betekintést a ClickUp segítségével.

A ClickUp Dashboards segít az operációs vezetőknek valós időben nyomon követni a csapat teljesítményét a különböző projektekben. Használja a ClickUp-ot a következőkre:

Kövesse nyomon a részletes mutatókat

A haladás vizualizálása

Hozzon létre egy egyetlen ablakban megjelenő nézetet a fontos mutatókról.

Ismerje meg a napi működést

Végezzen kiigazításokat és érjen el javulást!

Fejlessze működését a ClickUp segítségével

Az operatív mutatók lényegében egyfajta figyelemfelkeltő eszközök. Ez a vállalkozások módszere a mindennapi munka apró részleteinek megfigyelésére.

Ha a leadek költsége hirtelen megugrik, a mutató figyelmezteti a marketingelemzőt. Ha a csapat folyamatosan túllépi a költségvetést, a pénzügyi vezetőnek okkal kell aggódnia. Ha az értékesítési csapat rekordszintű konverziós arányt ér el, a növekedési vezetőnek oka van az ünneplésre. A fontos operatív mutatók segítik a vállalkozásokat a valós helyzet megismerésében.

A megfelelő eszközök nélkül, amelyekkel ezeket a mutatókat beállíthatja, nyomon követheti és kezelheti, egy vállalkozás megbotlik és elbukik, vagy túl közel repül a naphoz.

Kerülje el ezeket a helyzeteket a ClickUp célra tervezett mutatókövető rendszereivel. A ClickUp segítségével célokat állíthat be, azokat feladatokra bontva, adatokat gyűjthet, KPI-jelentéseket készíthet és betekintést nyerhet a működési hatékonyság exponenciális javításához.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot.