15 szórakoztató kommunikációs játék csapatok számára a munkahelyen

Képzelje el a munkahelyi csapatát egy jól összehangolt zenekarként. Minden zenész tökéletes harmóniában játszik a saját részét. De mi történik, ha egy hangszer nem tartja a ritmust? A dallam megakad, a ritmus megszakad, és az előadás elvész.

Pontosan ez történik a munkahelyen, amikor a kommunikáció nem folyik zökkenőmentesen.

A hatékony kommunikáció az a vezető, amely összehangolja a csapatot. Ez az, ami egy csoportnyi egyént magas teljesítményű csapattá alakít. Valójában a kutatások azt mutatják, hogy a szilárd kommunikációval rendelkező csapatok nemcsak termelékenyebbek, hanem 4,5-szer nagyobb eséllyel tartják meg alkalmazottaikat.

De itt van a kihívás: a kommunikáció nem jön magától – ápolni kell. Ahogyan az egy zenekarban a zenészek együtt gyakorolnak, hogy összhangban játszhassanak, úgy a csapatának is rendszeresen gyakorolnia kell a kommunikációt, hogy jobban tudjanak együtt dolgozni.

A csapatépítő tevékenységek a legjobb gyakorlatok közé tartoznak ehhez a fajta gyakorláshoz. Segítenek a csapat tagjainak az interperszonális készségek fejlesztésében és a mélyebb kapcsolatok kialakításában azáltal, hogy kilépnek a hagyományos munkakörnyezetükből, és közös élményekben vesznek részt.

Ez a cikk 15 szórakoztató és izgalmas kommunikációs játékot sorol fel, amelyek segíthetnek csapatának a hangulat javításában, valamint a kommunikációs készségek és a termelékenység fejlesztésében.

15 igazán szórakoztató csapatépítő kommunikációs játék

A kommunikációs csapatépítő játékok elengedhetetlenek minden magas teljesítményű csapat számára. Nézzünk meg néhány játékot, amelyeket a helyszíni és a távoli csapatokkal egyaránt játszhat.

Jégtörő játékok

Ahogy a cím is sugallja, ezek a játékok megtörik a jeget. Nyugodt légkört teremtenek, és elősegítik a csapat tagjai közötti kapcsolatok kialakulását.

Két igazság és egy hazugság

Ebben a klasszikus jégtörő játékban az egyik csapattag három állítást mond magáról: kettő igaz, egy pedig hazugság. A többi csapattag felváltva próbálja kitalálni, melyik állítás a hazugság.

Ez egy szórakoztató és magával ragadó módja annak, hogy érdekes tényeket tudjon meg kollégáiról, miközben ösztönzi a kritikus gondolkodást és a megfigyelőképességet.

Példa: Egy csapattag mondhatja például: „Ugrottam már ejtőernyővel, balkezes vagyok, és három különböző országban éltem.” A többieknek ki kell találniuk, melyik két állítás igaz, és melyik hamis.

Fontos tippek: Ösztönözze a kreativitást és a humort a kijelentésekben Gondoskodjon arról, hogy a hazugságok hihetőek legyenek, hogy a játék nagyobb kihívást jelentsen Ösztönözze az összes csapattag aktív részvételét

Kezdje el a ClickUp Docs használatát A ClickUp Docs segítségével több játékos is valós időben módosíthatja a játék dokumentumát

Emberi csomó

Ez az energikus jégtörő játék során a csapat tagjai körbe állnak, és véletlenszerűen két ember kezét fogják meg, így csomót alkotva. Az a csapat nyer, amelyik anélkül oldja ki a csomót, hogy elengedné bárki kezét.

A játék a csapatmunkát, a nyílt kommunikációt és a problémamegoldó képességeket helyezi előtérbe.

Fontos tippek: Gondoskodjon a biztonságról azzal, hogy emlékezteti a résztvevőket, hogy óvatosan bontsák ki a csomót Ossza fel a nagy csoportokat kisebb csapatokra a könnyebb irányítás érdekében Ösztönözze a türelmet és a kitartást, mivel a csomó kibogozása időbe telhet

Találj valakit, aki…

A játék lényege, hogy készítsen egy listát olyan kérdésekből vagy állításokból, amelyek így kezdődnek: „Keressen valakit, aki…” (pl. Keressen valakit, aki járt már Európában).

A csoport tagjai keverednek egymás között, és keresnek valakit, aki illik az egyes állításokhoz. Ez remek módszer az interakció ösztönzésére, a keveredés elősegítésére, valamint a kollégák tapasztalatainak és érdeklődési körének megismerésére.

Fontos tippek: Készítsen sokféle kérdést, hogy minden érdeklődési körnek megfeleljen Bátorítsa a csapat tagjait, hogy minél több emberrel beszélgessenek Határozzon meg időkorlátot a játékra, hogy fenntartsa az energia szintjét

Verbális kommunikációs játékok

Ezek a játékok a hatékony beszédre, hallgatásra és megértésre összpontosítanak.

Mesemondó lánc

Ez az együttműködésen alapuló kommunikációs gyakorlat elősegíti a kreativitást és az aktív hallgatást.

Kezdje egy mondattal, hogy elindítsa a történetet. Minden csapattag egymás után hozzáad egy mondatot, az előzőre építve, hogy egy összefüggő történetet alkossanak.

A kihívás abban rejlik, hogy megőrizzük a koherenciát és izgalmas fordulatokat építsünk be, miközben aktívan figyelünk mások hozzászólásaira.

Ez a játék ösztönzi a csapatmunkát, a kreativitást és mások ötleteire építkezést.

Példa: Az első személy mondhatja: „Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy varázslatos egyszarvú.” A következő személy hozzáteheti: „aki egy szivárványszínű kastélyban élt.” És így tovább.

Fontos tippek: Határozzon meg időkorlátot a tempó és az izgalom fenntartása érdekében Ösztönözze az élénk képzelőerőt és a fantáziadús történetelemeket

A távoli csapatok a ClickUp Chat View funkcióját használhatják a játék során az azonnali üzenetküldéshez

Törött telefon

Ez a klasszikus játék rávilágít a verbális kommunikációban rejlő félreértések lehetőségére. Ez egy személyes játék, amelyben egy üzenetet suttogva adnak át egyik személytől a másikig egy sorban. Az utolsó személy ezután hangosan kimondja a végső üzenetet.

Gyakran előfordul, hogy az eredeti üzenet jelentős változásokon megy keresztül, miközben végigfut a láncon, ami hangsúlyozza a világos és tömör kommunikáció fontosságát. Ez a játék rávilágít arra a kihívásra, hogy a verbális üzenetátvitel során hogyan lehet megőrizni a pontosságot.

Példa: Egy egyszerű mondat, mint például „A gyors barna róka átugrik a lusta kutyán”, teljesen megváltozhat, mire eljut a sor végére.

Fontos tippek: Kérje meg a résztvevőket, hogy az első üzenetet egyszerűen és világosan fogalmazzák meg Bátorítsa a résztvevőket, hogy figyelmesen hallgassanak, mielőtt megismétlik az üzenetet Hasonlítsa össze az eredeti és a végső üzeneteket

Szóasszociáció

Ez a villámgyors játék serkenti a gyors gondolkodást és a kreativitást. Egy személy kimond egy szót, a következő pedig azonnal válaszol azzal a szóval, ami elsőként eszébe jut. A lánc folytatódik, váratlan és gyakran humoros összefüggéseket teremtve.

Ez a játék ösztönzi a spontán gondolkodást, az aktív figyelést és a gyors reagálást.

Példa: Ha az első személy azt mondja, hogy „alma”, a következő válaszolhat azzal, hogy „piros”, majd „tűzoltóautó” stb.

Fontos tippek: Bátorítsa a résztvevőket, hogy ne gondolkodjanak túl sokat, hanem gyorsan reagáljanak Teremtsen élénk és energikus légkört Változtassa meg a kezdő szót, hogy különböző témákat vezessen be

Nonverbális kommunikációs játékok

A nonverbális kommunikációs játék a testbeszéd megértésére és annak a kommunikációra gyakorolt hatására összpontosít. Ez a feladat a szavak használata nélkül ösztönzi a megfigyelést, az értelmezést és a kifejezést.

Charades

A Charades egy klasszikus játék, amelyben egy személy eljátszik egy szót vagy kifejezést, míg a többiek kitalálják. A szereplőnek kizárólag a testbeszédre, az arckifejezésekre és a gesztusokra kell támaszkodnia a jelentés átadásához.

Az élmény fokozása érdekében érdemes kellékeket használni, vagy a résztvevőket csapatokra osztani, hogy versenyelem is legyen a játékban. A győzelem kulcsa a túlzás és a teljesítmény egyértelműsége.

Példa: A „kerékpározás” eljátszása magában foglalná a pedálozás mozdulatainak és az egyensúlyozási gesztusok utánozását

Fontos tippek: Ösztönözze a túlzott és kifejező mozdulatokat Változtassák meg a szerepeket, hogy mindenki kapjon lehetőséget a cselekvésre és a találgatásra

A ClickUp Whiteboards segít a vizuális együttműködésben az online kommunikációs játékokhoz

Vak rajzolás

Ez egy félig verbális, félig nonverbális játék, amely a világos és tömör verbális kommunikáció fontosságát hangsúlyozza.

Az egyik személy leír egy képet, míg a másik megpróbálja lerajzolni anélkül, hogy látná. A leíró személynek élénk képeket, leíró nyelvet és térbeli utalásokat kell használnia, hogy pontosan közvetítse a képet.

A rajzoló az aktív hallgatásra és a vizuális értelmezésre támaszkodik, hogy a verbális jelzések alapján ábrázolást készítsen.

Példa: Egy olyan összetett tárgy leírásához, mint egy űrhajó, pontos és képszerű nyelvhasználatra van szükség a pontos ábrázoláshoz. Az egyik személy leírja az űrhajót, a másik pedig megpróbálja lerajzolni az első személy által adott utasítások és részletek alapján.

Fontos tippek: Bátorítsa a leírót, hogy szavakkal festessen képet, és kerülje a homályos kifejezéseket Határozzon meg időkorlátot a rajzolásra, hogy a feladat kihívást jelentsen Változtassák meg a szerepeket, hogy mindenki lehetőséget kapjon a leírásra és a rajzolásra

Mirror Me

A Mirror Me egy olyan játék, amely a megfigyelésre, az utánzásra és a szinkronizálásra összpontosít. Két ember egymással szemben áll, és beszéd nélkül próbálja utánozni a másik mozgását. Ez a gyakorlat fejleszti a nonverbális kommunikációt, a koordinációt és a csapatmunkát.

Fontos, hogy egyszerű mozdulatokkal kezdjük, és fokozatosan növeljük a komplexitást, hogy kihívást jelentsen a résztvevők számára.

Példa: Az egyik játékos kezdhet egyszerű gesztusokkal, például integetéssel vagy tapsolással, a másiknak pedig pontosan utánoznia kell a mozdulatokat

Fontos tippek: Kezdje egyszerű mozdulatokkal, és fokozatosan növelje a komplexitást Bátorítsa a résztvevőket, hogy tartsák a szemkontaktust a hatékony tükrözés érdekében Kísérletezzen különböző testrészekkel és mozgásokkal

Technológia által támogatott kommunikációs játékok

Ezek a játékok modern megközelítést kínálnak a különböző csapatok közötti kommunikáció és együttműködés fejlesztéséhez a technológia kihasználásával.

Virtuális szabadulószoba

Ez a magával ragadó játék arra készteti a virtuális csapatokat, hogy megoldjanak rejtvényeket, feltörjenek kódokat és nyomokat keressenek, hogy egy meghatározott időhatárn belül kijussanak egy virtuális szobából. Kritikus gondolkodás, kommunikáció és csapatmunka szükséges az akadályok leküzdéséhez és a cél eléréséhez.

A virtuális szabadulószobák dinamikus és vonzó módszert kínálnak arra, hogy a csapatok megvitassák a problémát, együttműködjenek és megoldják azt.

Fontos tippek: A játékosoknak szükségük van a világos kommunikációra és az információk megosztására egymás között Ossza el a feladatokat az egyéni erősségek és preferenciák alapján Állítson be egy időzítőt, hogy sürgető érzést és izgalmat keltsen

Készítsen feladatokat, és gyorsan ossza ki azokat a csapattagoknak a ClickUp Feladatok funkciójával

Online Pictionary

Az Online Pictionary egy klasszikus játék digitális változata, amelyben egy személy rajzol, míg a többiek kitalálják a szót vagy kifejezést.

Ez a szórakoztató játék virtuális környezetben is fejleszti a rajzolási, kitalálási és kommunikációs készségeket. Ez egy csapatépítő tevékenység, amely ösztönzi a gyors gondolkodást, a leíró nyelvhasználatot és a hatékony csapatmunkát.

Fontos tippek: Változtassák fel a szerepeket, hogy mindenki kapjon lehetőséget rajzolni és kitalálni Használjon különféle szókategóriákat, hogy kihívást jelentsen a résztvevőknek

Online kvíz vagy vetélkedő

Ez az interaktív játék teszteli a tudást és elősegíti a barátságos versenyt.

A csapatok vagy az egyének egy adott témával vagy általános ismeretekkel kapcsolatos kérdésekre válaszolnak. Ez szórakoztató és vonzó formában fejleszti a kommunikációs készségeket, a csapatmunkát és az ismeretek megosztását.

Ez egy nagyon gyakori (és népszerű) online kommunikációs tevékenység a távoli csapatok körében.

Fontos tippek: Válasszon egy témát, amely érdekli a résztvevőket Készítsen egy válogatást könnyű és kihívást jelentő kérdésekből Ösztönözze a csapatmunkát és az együttműködést a kérdések megválaszolásához

Együttműködésen alapuló problémamegoldó játékok

Ezek a játékok ösztönzik a csapatmunkát és a kritikus gondolkodást, valamint fejlett problémamegoldó képességeket igényelnek.

Ezekhez hatékony kommunikációra, koordinációra és kreatív gondolkodásra is szükség van a kihívások leküzdéséhez és a közös cél eléréséhez.

Sivatagi sziget

Ez a feladat egy túlélési helyzetet szimulál, amely prioritások felállítását és erőforrások elosztását igényli. A résztvevőknek el kell dönteniük, melyek azok a nélkülözhetetlen tárgyak, amelyeket magukkal visznek egy lakatlan szigetre, figyelembe véve olyan tényezőket, mint a túlélés, a kényelem és a csapatmunka.

Ez a játék fejleszti a kommunikációs, tárgyalási és problémamegoldó készségeket. A résztvevőknek mérlegelniük kell a különböző tárgyak fontosságát, indokolniuk kell döntéseiket, és csapatként konszenzusra kell jutniuk.

Fontos tippek: A résztvevőknek nyíltan kell kommunikálniuk, és az aktív hallgatásra kell összpontosítaniuk Határozzon meg egyértelmű irányelveket a megengedett tárgyak számát illetően Vegye figyelembe az időkorlátokat, hogy fokozza a nyomást és a sürgősséget

Építs tornyot

Ez a klasszikus kihívás együttműködést, kreativitást és szerkezeti mérnöki ismereteket igényel. A csapatok korlátozott mennyiségű anyagot kapnak, például mályvacukrot, spagettit vagy indexkártyákat, hogy egy adott időkereten belül a lehető legmagasabb, önálló tornyot építsék meg.

Ez a játék a csapatmunkát, a problémamegoldást és az alkalmazkodóképességet helyezi előtérbe. A résztvevőknek különböző építési technikákat kell kipróbálniuk, figyelembe véve a súlyelosztást, a stabilitást és a magasságot. A szoros csapatmunka és a világos kommunikáció a kulcs a játékban való sikerhez.

Fontos tippek: Ösztönözze a kísérletezést és a próba-hiba módszert Hangsúlyozza a világos szerepkörök és felelősségi körök fontosságát Állítson be időkorlátot, hogy fokozza az izgalmat és a kihívást

Rube Goldberg-gép

Ez a kreatív kihívás egy komplex eseménylánc felépítését igényli egy egyszerű feladat elvégzéséhez. A csapatoknak különböző anyagok és kellékek felhasználásával kell megtervezniük és megépíteniük egy gépet. Ez a játék elősegíti a problémamegoldást, a kreativitást és a csapatmunkát.

A résztvevőknek hatékonyan kell kommunikálniuk, hogy ötleteket gyűjtsenek, kísérletezzenek a tervekkel és megoldják a felmerülő kihívásokat.

Fontos tippek: Kísérletezzen különböző anyagokkal és szögekkel a láncreakció optimalizálása érdekében Gondoskodjon arról, hogy minden lépés megbízhatóan elindítsa a következőt Fontolja meg videó felvétel készítését a gép teljesítményének rögzítésére és elemzésére

A ClickUp használata a csapatkommunikáció javítására

A ClickUp kiváló együttműködési és csapatépítő eszköz lehet a fent említett játékok tervezéséhez, kezeléséhez és lebonyolításához.

Nézzük meg, hogyan használhatja ki a játék alapvető funkcióit a csapat együttműködési élményének javítására.

ClickUp Whiteboards

Használja a ClickUp Whiteboards szolgáltatást online ötleteléshez, tervezéshez és vizuális együttműködéshez

A ClickUp Whiteboards dinamikus és interaktív teret kínál a csapatok számára az együttműködéshez, az ötleteléshez és az ötletek vizualizálásához. Olyan, mint egy virtuális vászon, amelyen szabadkézi rajzolás, jegyzetelés és ötlettérkép készítés végezhető.

Hogyan használható a csapaton belüli kommunikáció hatékonyabbá tételére?

Vizuális együttműködés: Dolgozzanak együtt valós időben, osszák meg ötleteiket és végezzenek módosításokat a táblán

Ötletek kidolgozása: Használjon vizuális segédeszközöket a brainstorming során, hogy a foglalkozások produktívabbak és vonzóbbak legyenek

Problémamegoldás: Ábrázolja a komplex problémákat, és bontsa azokat gyorsan kisebb lépésekre a megoldások azonosítása érdekében

Projekttervezés: Tervezzen és működjön együtt hatékonyan elosztott csapatokkal a projektekben gondolattérképek, folyamatábrák és egyéb vizuális ábrázolások segítségével

Tudásmegosztás: Dokumentálják közösen az ötleteket és a felismeréseket későbbi felhasználás céljából, hogy segítsék a döntéshozatalt

ClickUp Docs

Rendezze el az ötleteket, erőforrásokat és egyéb szükséges információkat egy helyen a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs egy központi platformot kínál a csapatok számára, ahol együtt dolgozhatnak a dokumentumokon, megoszthatják az információkat és nyomon követhetik az előrehaladást. Ez egy közös munkaterület, ahol dokumentumokat lehet létrehozni, szerkeszteni és megjegyzéseket fűzni hozzájuk.

Hogyan használható a csapaton belüli kommunikáció hatékonyabbá tételére?

Központi dokumentumtár: Tárolja az összes releváns dokumentumot egy helyen, hogy könnyen hozzáférhessen és utána tudjon nézni

Valós idejű együttműködés: Szerkessz dokumentumokat egyszerre, megkönnyítve az együttműködést és csökkentve a szűk keresztmetszeteket

Változatkezelés: Kövesse nyomon a dokumentumokban végzett módosításokat, és szükség esetén állítsa vissza a korábbi verziókat

Megjegyzések és visszajelzések: Hagyjon megjegyzéseket és javaslatokat közvetlenül a dokumentumokon, hogy megkönnyítse a megbeszélést és visszajelzést adjon

Integráció más eszközökkel: Zökkenőmentesen integrálható más ClickUp-funkciókkal, például a Feladatokkal és a Csevegéssel, így egységes munkafolyamatot biztosít

ClickUp Chat

Tegye hatékonyabbá a csapaton belüli kommunikációt, és alakítsa a csevegéseket cselekvéssé a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Chat több, mint egy egyszerű üzenetküldő eszköz; ez egy dinamikus, valós idejű kommunikációs platform, amelyen a csapatok kapcsolatba léphetnek egymással, együttműködhetnek és információkat oszthatnak meg. Azonnali üzenetküldést, fájlmegosztást és más ClickUp-funkciókkal való integrációt kínál a hatékony kommunikáció és csapatmunka érdekében.

Hogyan használható a csapaton belüli kommunikáció hatékonyabbá tételére?

Azonnali üzenetküldés: Valós időben kommunikálhat a csapattagokkal, így nincs szükség e-mailre vagy más, nem egyidejű kommunikációs módszerekre

Fájlmegosztás: Ossza meg dokumentumait, képeit és egyéb fájljait közvetlenül a csevegésen belül, így csökkentve a külső fájlmegosztó platformok iránti igényt

Integráció más eszközökkel: Kezelje zökkenőmentesen a munkafolyamatot az olyan funkciókkal való integráció révén, mint a ClickUp Tasks és a Docs

Feladat létrehozása: Alakítsa át a csevegőüzeneteket feladatokká, így biztosítva, hogy a teendők rögzítésre kerüljenek és nyomon követhetők legyenek

Valós idejű értesítések: Valós idejű értesítéseket kap az új üzenetekről, így mindig naprakész maradhat és aktívan részt vehet a beszélgetésekben

Megjegyzés: A ClickUp csevegőfunkciója szintén hatékony munkahelyi kommunikációs eszköz, amely lehetővé teszi a frissítések megosztását, az erőforrások összekapcsolását és még sok mást, így az egész csapat kommunikációját egy helyen összpontosítja.

ClickUp Clips

Használja a ClickUp Clips funkciót a fontos pillanatok rögzítéséhez

A ClickUp Clips egy hatékony képernyőfelvétel-készítő eszköz, amely lehetővé teszi a videotartalmak rögzítését, megosztását és elemzését a csapatmunkában. Egyszerű és gyors módszert kínál videoklipek rögzítésére és megosztására, elősegítve a gyorsabb tudásmegosztást, visszajelzést és dokumentálást.

Hogyan használható a csapaton belüli kommunikáció hatékonyabbá tételére?

Videofelvétel: Könnyedén rögzíthet rövid videókat közvetlenül a ClickUp-on belül, hogy megörökítse a fontos pillanatokat, prezentációkat vagy bemutatókat

Megosztás és együttműködés: Ossza meg a rögzített videókat a csapattagokkal visszajelzés, megbeszélés vagy referencia céljából

Integráció más eszközökkel: Integrálja más ClickUp funkciókkal, így videókat ágyazhat be dokumentumokba, megoszthatja őket a csevegésben, vagy csatolhatja őket feladatokhoz

Videószerkesztés: Használja ki a vágás és a kivágás szerkesztési funkcióit, hogy finomítsa a klipjeit, mielőtt megosztaná őket

Elemzés: Kövesse nyomon a megtekintések és az interakciós mutatókat, hogy felmérje videóinak hatását

ClickUp sablonok

A ClickUp egy sor előre elkészített sablont kínál, amelyek célja a csapatkommunikáció egyszerűsítése és az értekezletek kezelése. Ezek a sablonok strukturált keretrendszert biztosítanak a csapat interakcióinak szervezéséhez, valamint ahhoz, hogy mindenki tájékozott legyen és összhangban legyen a közös célokkal.

A ClickUp kommunikációs terv sablonja

Töltse le ezt a sablont A ClickUp kommunikációs terv sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen megtervezni és koordinálni a beszélgetéseket az érdekelt felekkel.

A ClickUp kommunikációs terv sablonja strukturált keretrendszert kínál a csapatokon belüli kommunikációhoz.

Hogyan használható a csapaton belüli kommunikáció hatékonyabbá tételére?

Közös tartalomkészítés: Vázolja fel az egyes kommunikációs anyagok legfontosabb információit, hogy a csapat tagjai közösen finomíthassák az üzeneteket és biztosíthassák azok egyértelműségét

Rugalmas tartalomkezelés: Használjon különböző típusú információkat, például bejelentéseket, projektfrissítéseket vagy ötletelési feladatokat a hatékony információmegosztás érdekében

A ClickUp csapatkommunikációs és értekezleti mátrix sablonja

Töltse le ezt a sablont A ClickUp csapatkommunikációs és értekezlet-mátrix sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni az értekezletek előrehaladását és a csapattagok közötti kommunikációt.

A ClickUp csapatkommunikációs és értekezleti mátrixsablonja hatékony eszközt kínál a csapatkommunikáció és az együttműködés javításához. Eredetileg a rutin interakciók és értekezletek kezelésére tervezték, de ez a sablon könnyen adaptálható a csapatépítő tevékenységekhez kapcsolódó kommunikáció kezelésére is.

Hogyan használható a csapaton belüli kommunikáció hatékonyabbá tételére?

Központi kommunikációs csomópont: Hozzon létre egy központi helyet az összes csapattal kapcsolatos kommunikációhoz, beleértve a frissítéseket, a bejelentéseket és a megbeszéléseket

Célzott információcsere: Szabja a kommunikációt az egyes csapatokhoz vagy egyénekhez a szerepeik és felelősségi köreik alapján

Hatékony értekezletvezetés: Használja a mátrixot az értekezletek napirendjének és a teendőknek a tervezéséhez, ütemezéséhez és nyomon követéséhez

Törje meg a jeget és építsen kapcsolatokat: próbálja ki ezeket a szórakoztató játékokat a csapatával

A játékok beépítése a munkahelyi környezetbe nem csupán szórakozás; stratégiai befektetés a csapatdinamikába.

Ez a 15 játék javítja a hangulatot és segít elérni a csapat kommunikációs céljait. Ha élvezetes munkahelyi élményt szeretne biztosítani a csapattagoknak, ne keressen tovább, mint a ClickUp.

A HR-csapatok világszerte a ClickUp-ot használják a csapatok közötti kommunikáció és együttműködés egyszerűsítésére és javítására, valamint emlékezetes munkavállalói élmények megteremtésére. Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!