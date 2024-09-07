Microsoft Teams és Google Workspace: összehasonlítás

Olyan platformot keres, amely optimalizálja csapata munkafolyamatát?

Valószínűleg már találkozott a Microsoft Teams és a Google Workspace nevű két vezető eszközzel, amelyek célja az együttműködés és a hatékonyság javítása.

Ebben a blogbejegyzésben részletesen összehasonlítjuk a két platform funkcióit, hogy segítsünk eldönteni, melyik felel meg leginkább kommunikációs, együttműködési és termelékenységi igényeinek.

Olvassa el cikkünket, és tudja meg, melyik a megfelelő a csapatának.

Mi az a Microsoft Teams?

A Microsoft Teams központi csomópontként szolgál minden csapat tevékenységéhez, egyszerűsítve a kommunikációt és az együttműködést a helyszíni és távoli csapatok számára.

A Microsoft Office 365 csomag részeként és a Google Workspace alternatívájaként a Microsoft Teams célja a csapatok termelékenységének növelése és a munkafolyamatok racionalizálása.

A Microsoft Teams funkciói

A Microsoft Teams számos funkciót kínál, a csevegéstől és videokonferenciáktól kezdve a csatornákig és a fájlmegosztási lehetőségekig. Nézzük meg ezeket egyenként!

1. 1. funkció: Csevegés

via Microsoft

A Microsoft Teams csevegővel bárhol is legyen, kapcsolatba léphet másokkal. A csevegővel a következőket teheti:

Vegyen részt egyéni és csoportos beszélgetésekben

Hozzon létre szálakat a beszélgetések rendezettségének megőrzése érdekében

Használja az @említéseket, hogy felhívja valakinek a figyelmét

Fájlok és képek megosztása közvetlenül a csevegésben

Könyvjelzővel jelölje meg a fontos beszélgetéseket, hogy később újra megtekintse őket.

Állíts be értesítéseket fontos vagy sürgős üzenetekre

2. 2. funkció: Csapatok és csatornák

A Microsoft Teams dedikált tereket kínál vállalatának csapatai vagy részlegei számára az együttműködéshez. Ezen terekben a tagok mindenről beszélgethetnek, a termékbevezetésektől a stratégiákig. Hozzon létre egy csoportot egy fókuszáltabb környezet érdekében, hogy a tagok kizárólag meghatározott projektekkel vagy témákkal foglalkozhassanak egy dedikált térben.

Végül is a Teams funkciói segítenek egyszerűsíteni a kommunikációt és megkönnyítik a csapat tagjai közötti együttműködést.

További információk: Microsoft Teams tippek

3. 3. funkció: Video- és audiokonferencia

via Microsoft

A Microsoft Teams videó- és hanghívási funkcióival bárhonnan a világon kapcsolatba léphet a csapatával.

Ezekkel a funkciókkal a következőket teheti:

Online értekezletek ütemezése, napirend összeállítása és meghívók megosztása

Ha úgy dönt, csak az audio részén szeretne részt venni a találkozón, akkor csak azt válassza ki.

Hívjon fel embereket, hogy csatlakozzanak a találkozóhoz

Némítsa el a zajokat, jelölje ki az előadókat, és ossza meg a képernyőjét a megbeszélésen.

Engedélyezze a valós idejű átírást, hogy a találkozó mindenki számára elérhető legyen.

Tegye kreatívvá és produktívvá az értekezleteket a Microsoft Whiteboards segítségével, ahol a csapat tagjai brainstormingot folytathatnak és kreatívan együttműködhetnek telefonon keresztül.

Egyedi háttérképek létrehozása

Webkonferenciákat és webináriumokat szervezhet, amelyekre akár 1000 résztvevőt is meghívhat.

Rögzítse a megbeszélést azoknak a csapattagoknak, akik nem tudtak részt venni rajta.

4. 4. funkció: Feladat- és dokumentumkezelés

A Microsoft Teams Tasks alkalmazás összefogja a Microsoft To Do és a Planner alkalmazások feladatait. Átfogó képet nyújt a feladatokról és azok határidejéről. Emellett lehetővé teszi a feladatok létrehozását, kiosztását és nyomon követését közvetlenül a Microsoft Teams alkalmazáson belül.

A feladatkezelés mellett a Microsoft Teams és a Microsoft 365 egyéb programjainak integrációja segít Önnek és csapatának a dokumentumkezelésben. Például a Microsoft Word, PowerPoint és Excel integrációja lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy dokumentumokat, prezentációkat és táblázatokat hozzon létre és osszon meg a Teams-en belül.

A Teams integrálható a SharePointtal és az OneDrive-val is, így Ön és csapata biztonságos, központi helyet kap a fájlok és dokumentumok tárolásához, eléréséhez és kezeléséhez.

A Microsoft Teams árai

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/felhasználó/hónap. Ezzel a csomaggal korlátlan csevegési, telefonos és webes támogatást, 300 résztvevővel tartható értekezletek lehetőségét, angol nyelvű élő feliratokat, felhasználónként 10 GB felhőalapú tárhelyet, alapszintű biztonságot és még sok mást kap.

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/felhasználó/hónap. A Microsoft Teams Essentials összes funkciója mellett 300 felhasználó kezelési kapacitás, spam- és rosszindulatú programok szűrése, több mint 10 további alkalmazás, 1 TB felhőalapú tárhely felhasználónként és még sok más is a rendelkezésére áll.

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó/hónap. A Microsoft 365 Business Basic összes funkciója mellett hozzáférést kapsz a közös munkavégzésre szolgáló munkaterületekhez, videószerkesztő és tervező eszközökhöz, webináriumok részvételi nyilvántartási és jelentési funkcióihoz és még sok máshoz.

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/felhasználó/hónap. A Microsoft 365 Business Standard összes funkciója mellett hozzáférést kap fejlett, kiváló minőségű értekezletek és webináriumok szervezéséhez, mesterséges intelligencia funkciókhoz, fejlett biztonsági funkciókhoz és még sok máshoz.

Mi az a Google Workspace?

A Google Workspace egy személyes és üzleti használatra szánt termelékenységi csomag. Intuitív felületével és átfogó alkalmazáskészletével javítja a csapatmunkát és egyszerűsíti az üzleti folyamatokat.

A Microsoft Teams kiemelkedő alternatívájaként úgy tervezték, hogy fokozza az együttműködést, a kommunikációt és a termelékenységet a szervezeten belüli és a csapatok közötti együttműködésben.

A Google Workspace funkciói

A Google Workspace számos funkciót és eszközt kínál, a Google Chat-től és a Meet-től a Google Drive-ig és a Csoportokig. Ahogyan az várható, tökéletesen integrálódik a Google webhelyekkel. Nézzük meg őket egyenként!

1. 1. funkció: Google Chat és Gmail

via Google

A Google Chat segítségével egyéni beszélgetéseket kezdeményezhet vagy csoportos csevegést hozhat létre. Az egyik legjobb csapatcsevegő alkalmazásként a következő lehetőségeket kínálja:

Üzeneteket küldhet közvetlenül a csapattagoknak

Emojik, reakciók és gifek hozzáadása az üzenetekhez

Jelölje meg egy adott csapattagot

Fájlok és egyéb dokumentumok csatolása és megosztása

A Chat mellett a Google Workspace egy másik hatékony üzleti üzenetküldő alkalmazást is kínál: a Gmailt. A Gmail egy széles körben használt e-mail szolgáltatás, amely lehetővé teszi a csapat tagokkal, ügyfelekkel és érdekelt felekkel folytatott formális és informális beszélgetések kezelését és irányítását. Lehetővé teszi a beérkező levelek kategorizálását, az e-mailek címkékkel és szűrőkkel való rendszerezését, valamint a fontos e-mailekről szóló értesítések beállítását.

2. 2. funkció: Google Spaces és csoportok

A Google Chat egyik funkciója, a Google Spaces külön területeket biztosít a csapatok számára, hogy együtt dolgozhassanak bizonyos projektekben vagy témákban. A Google Spaces-ben a csapat tagjai:

Ossza meg a munkájukhoz kapcsolódó üzeneteket és fájlokat

Szervezzen megbeszéléseket bizonyos témákról

Feladatok kiosztása és nyomon követése

Ez a funkció lehetővé teszi Önnek és csapattagjainak, hogy szervezetten és koncentráltan működjenek együtt, és hatékony projektmenedzsmentet valósítsanak meg.

A célzott csevegési terek mellett a Google Suite vagy a Workspace a Google Csoportok segítségével e-mail alapú beszélgetéseket is lehetővé tesz. Lehetővé teszi fórumok létrehozását, ahol a csapat tagjai szálakba rendezett beszélgetésekben vehetnek részt, információkat oszthatnak meg és e-mailen keresztül kezelhetik a csoportos kommunikációt.

3. 3. funkció: Google Meet

via Google

A Google videokonferencia-funkciója, a Google Meet lehetővé teszi, hogy videó- és hangalapú értekezleteket szervezzen a csapattagjaival. Ezzel a következőket teheti:

Indítson azonnali értekezleteket és ossza meg az értekezlet linkjeit

Ülések ütemezése későbbi időpontra

Ossza meg képernyőjét, és mutasson be fájlokat, dokumentumokat és prezentációkat

Rögzítse az értekezleteket, hogy mindenről naplófájlt vezethessen

Virtuális háttérképeket és vizuális effektusokat alkalmazva elrejtheti a valódi hátterét.

Élő feliratok hozzáadásával a találkozók minden tag számára elérhetővé válnak.

Tegye közzé élőben a vállalat egészét érintő eseményeket, például workshopokat, képzéseket, konferenciákat stb.

4. 4. funkció: Feladat- és dokumentumkezelés

A Google Workspace-en belül a Google Tasks és a Google Calendar megkönnyíti a feladatkezelést. Ezekkel az eszközökkel napi, heti és havi teendőlistákat hozhat létre és kezelhet, valamint nyomon követheti a feladatok határidejét.

A feladatkezelésen kívül az olyan együttműködési eszközök, mint a Google Docs, a Google Sheets és a Google Slides, segítenek a dokumentumok létrehozásában és kezelésében. Lehetővé teszik Önnek és csapatának, hogy valós időben hozzon létre, szerkesszen és formázzon dokumentumokat, táblázatokat és prezentációkat.

Természetesen ott van még a Google Drive tárolási funkciója is. Ezzel a fontos fájlokat és dokumentumokat egy központi helyen tárolhatja és kezelheti.

A Google Workspace árai

Business Starter: 6 USD/felhasználó/hónap. Ezzel a csomaggal hozzáférést kap egy személyre szabott és biztonságos üzleti e-mail fiókhoz, 100 résztvevővel tartható értekezletekhez, 30 GB közös tárhelyhez felhasználónként, biztonsági és felügyeleti eszközökhöz és még sok máshoz.

Business Standard: 12 USD/felhasználó/hónap. A Business Starter csomagban szereplő összes szolgáltatáson kívül hozzáférést kap a megosztott meghajtókhoz, lehetőséget 150 résztvevővel tartott és rögzített értekezletek szervezésére, 2 TB közös tárhelyet felhasználónként és még sok másra.

Business Plus: 18 USD/felhasználó/hónap. A Business Standard csomagban szereplő összes szolgáltatáson felül hozzáférést kap a jelenléti nyilvántartás funkciókhoz, akár 500 résztvevővel tartható értekezletek szervezéséhez, fejlett adminisztrációs vezérlőkhöz, 5 TB közös tárhelyhez felhasználónként és még sok máshoz.

Enterprise: 25 USD/felhasználó/hónap. A Business Plus csomagban szereplő összes szolgáltatáson felül hozzáférést kapsz akár 1000 résztvevővel lebonyolított értekezletekhez, zajszűréshez és élő közvetítéshez, fejlett megfelelőségi és biztonsági ellenőrzésekhez és még sok máshoz.

Google Workspace és Microsoft Teams: funkciók összehasonlítása

A Microsoft Teams és a Google Workspace egyaránt olyan eszközöket kínál, amelyekkel kommunikálhat és együttműködhet a csapatával, valamint növelheti az általános termelékenységet.

De melyik felel meg leginkább az üzleti igényeinek? Vessünk egy pillantást a funkciók összehasonlítására, hogy meglássuk, melyik platform emelkedik ki a többi közül.

1. funkció: Kommunikáció

A kommunikáció terén mindkét platform megbízható csevegési funkciókat kínál. A Microsoft Teams csevegéséhez és az Outlook integrációjához hasonlóan a Google Workspace is rendelkezik Google Chat és Gmail funkciókkal. Mindkét platform lehetővé teszi, hogy hatékonyan kezdeményezzen, kezeljen és kövessen nyomon beszélgetéseket a csapatával olyan fejlett funkciók segítségével, mint a címkézés, az értesítések, a könyvjelzők stb.

🏆 Győztes: A kommunikáció terén szoros a verseny, de a Google Workspace felhasználóbarát és egyszerű felületével kissé megelőzi a Microsoft Teams-t.

2. funkció: Együttműködés

A Google Workspace-hez képest a Microsoft Teams kiemelkedik a projektmenedzsmenthez szükséges csoportok szervezésében. Míg a Google Workspace olyan eszközöket kínál, mint a Google Space és a Groups, a Microsoft Teams csapata és csatornái robusztusabb és strukturáltabb megoldást nyújtanak a különböző projektek egyetlen platformon történő kezeléséhez.

🏆 Győztes: A Microsoft Teams nyer az együttműködés terén, mivel a Teams felületéről közvetlenül lehet feladatokat kiosztani és projekteket kezelni.

3. funkció: Videó- és audioértekezletek szervezésének lehetősége

A videó- és audiokonferenciák szervezése terén a Microsoft Teams és a Google Workspace heves versenyt folytatnak egymással. A Microsoft Teams azonban sokkal nagyobb résztvevői kapacitást biztosít alacsonyabb költségek mellett, mint a Google Workspace.

🏆 Győztes: Döntetlen. Mivel a Google találkozófelülete kiváló, de ha több száz résztvevőt vár egy találkozóra, akkor a Teams a jobb választás.

4. funkció: Feladat- és dokumentumkezelés

Mind a Microsoft Teams, mind a Google Workspace robusztus feladat- és dokumentumkezelési funkciókat kínál, azonban a Teams egységes megközelítésével tűnik ki.

🏆 Győztes: A Microsoft Teams nyeri a feladat- és dokumentumkezelés kategóriát. Zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft 365 eszközcsomaggal, így nagyvállalatok számára egységesebb élményt nyújt a feladatok nyomon követéséhez, a dokumentumokon való közös munkához és a fájlok biztonságos tárolásához.

Google Workspace és Microsoft Teams a Redditen

A Reddit segítségével felmértük az emberek véleményét a Microsoft Teams és a Google Workspace közötti vitáról.

Az MS Teams nemcsak hang-, hanem videohívásokhoz is kiválóan alkalmas. A videotalálkozókat rögzítheti, és a Google csevegéssel ellentétben a videó elmentésre kerül, és a beszélgetési szálban, a rögzítés helyén elérhető.

Az MS Teams nemcsak hang-, hanem videohívásokhoz is kiválóan alkalmas. A videotalálkozókat rögzítheti, és a Google csevegéssel ellentétben a videó elmentésre kerül, és a beszélgetési szálban, a rögzítés helyén elérhető.

Más felhasználók a Google Workspace e-mail, ütemezés és hanghívás funkcióit dicsérik:

A Gmail kiváló. Most már még egy találkozóütemezőt is tartalmaz (hasonló a Calendly-hez). A Google Meet kiválóan alkalmas hanghívásokra.

A Gmail kiváló. Most már még egy találkozóütemezőt is tartalmaz (hasonló a Calendly-hez). A Google Meet kiválóan alkalmas hanghívásokra.

Azok számára, akik rugalmasságot és skálázhatóságot keresnek korlátozott költségvetéssel, a Reddit felhasználói azt javasolják, hogy kezdjenek a Google Workspace-szel, majd a bővüléssel váltsanak át a Teams-re:

Kezdje a Google Workspace-szel és a Slackkel, ezek rugalmasabb (és valószínűleg költséghatékonyabb) választás, mint az MS. Ha már több mint 20 alkalmazottja van, és jobb központosított IT-re van szüksége, akkor az MS válik vonzóbbá.

Kezdje a Google Workspace-szel és a Slackkel, ezek rugalmasabb (és valószínűleg költséghatékonyabb) választás, mint az MS. Ha már több mint 20 alkalmazottja van, és jobb központosított IT-re van szüksége, akkor az MS válik vonzóbbá.

💡 Profi tipp: Legyen ura a munkanapjának ezekkel a praktikus időgazdálkodási tippekkel, amelyekkel növelheti termelékenységét.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Microsoft Teams és a Google Workspace legjobb alternatíváját

A Microsoft Teams és a Google Workspace mindegyike a maga módján kiváló. Ha azonban fejlettebb lehetőségeket keres a csapata változó munkafolyamatainak támogatásához, ismerje meg a ClickUp szolgáltatást.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amelynek célja, hogy kielégítse az egyének és a különböző méretű szervezetek kommunikációs, együttműködési és projektmenedzsment igényeit.

Vessünk egy pillantást a ClickUp funkcióira, és nézzük meg, hogyan viszonyulnak a Microsoft Teams és a Google Workspace funkcióihoz.

ClickUp első számú előnye: ClickUp Chat, Clips és egyéb funkciók

ClickUp Chat

Együttműködés a csapattal a ClickUp Chat segítségével Könnyedén kommunikáljon csapattagjaival a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Chat segítségével a csapat kommunikációját egy helyen összpontosíthatja. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyéni és csoportos beszélgetéseket folytasson a csapattagokkal.

Ez az aszinkron kommunikációs eszköz lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy:

Emojik és reakciók hozzáadása a beszélgetésekhez

Adjon hozzá tagokat a beszélgetésekhez, és hívja fel a csapattagok figyelmét egy feladatra az @mentions segítségével.

Kövesse nyomon a cselekvést igénylő megjegyzéseket a ClickUp Assign Comments funkciójával.

Testreszabhatja az értesítéseket, hogy soha ne maradjon le fontos információkról vagy frissítésekről.

Üzenetek formázása gazdag szerkesztőeszközökkel

Ossza meg a projekt linkjeit, fájljait és dokumentumait közvetlenül a csevegésekben

📮 ClickUp Insight: Felmérésünkből kiderült, hogy a tudásmunkások átlagosan napi 6 kapcsolatot tartanak fenn a munkahelyükön. Ez valószínűleg többszöri e-mailek, csevegések és projektmenedzsment eszközök közötti üzenetváltást jelent. Mi lenne, ha mindezeket a beszélgetéseket egy helyen összegyűjtené? A ClickUp segítségével ez lehetséges! Ez egy olyan alkalmazás, amely a munkához szükséges összes funkciót egy helyen egyesíti: projekteket, tudást és csevegést – mindezt AI segítségével, amely Önnek és csapatának segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

ClickUp Clips

Ossza meg ötleteit világosan a ClickUp Clips segítségével

A ClickUp Clips segítségével a csapat tagjaival való kommunikáció gyerekjáték lesz. Lehetővé teszi a képernyő rögzítését és az ötletek egyértelmű megosztását. A klipeket bárhol beágyazhatja és megoszthatja a ClickUp-ban. Például beágyazhatja egy beszélgetésbe vagy egy táblára, és letölthető videofájl vagy nyilvános link segítségével megoszthatja a csapat tagjaival.

A ClickUp Clips használata nem ér véget itt. Csatolhatja őket a feladatleírásokhoz, hogy azok végrehajtható feladatokká váljanak, és megjegyzéseket fűzve a kliphez visszajelzést adhat.

ClickUp előnye #2: ClickUp Meetings és AI jegyzetek

A ClickUp egyik kiemelkedő funkciója, a ClickUp Meetings segít könnyedén kezelni az értekezleteket. Lehetővé teszi számos értekezlet-eszköz integrálását, értekezletek ütemezését, napirendek kezelését és nyomon követését (ellenőrzőlistákkal), valamint az értekezletek egyszerű dokumentálását.

Összefoglalja a találkozók jegyzetét, napirendjét és még sok mást a ClickUp Brain segítségével

💡 Profi tipp: A megbeszélések gyakran időigényes jegyzetelést igényelnek, de az AI-alapú eszközökkel, mint például a ClickUp Brain, visszanyerheti ezt az időt. Ez az intelligens eszköz könnyedén generálja a megbeszélések jegyzetét, napirendjét, összefoglalóját, feladatait és a projekt frissítéseit – a csapata igényeinek megfelelően testreszabva.

ClickUp One Up #3: Feladat- és dokumentumkezelés

ClickUp feladatok

A ClickUp Tasks segítségével könnyedén tervezheti és kezelheti a különböző projektek feladatait

Tervezze, szervezze és kezelje bármely projekt feladatait a ClickUp Tasks segítségével. Ez az eszköz lehetővé teszi az alábbiakat:

Feladatok és alfeladatok létrehozása, kiosztása és határidők megadása

Testreszabhatja a feladatokat és nyomon követheti azok előrehaladását egyedi címkékkel és prioritási szintekkel.

Adjon kontextust feladataidhoz fájlok, linkek stb. segítségével.

Kapcsolódó és egymástól függő feladatok összekapcsolása

Tegye láthatóvá munkáját feladatok és alfeladatok hozzáadásával több listához.

ClickUp Docs

A ClickUp Docs segítségével valós időben hozhat létre, kezelhet és formázhat dokumentumokat a csapatával

A ClickUp Docs a tökéletes megoldás csapata dokumentumkezelési igényeinek kielégítésére. Lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy:

Dokumentumok létrehozása különböző projektekhez

Dolgozzon együtt valós időben ugyanazon a dokumentumon

Formázza dokumentumát a gazdag szerkesztési és formázási funkciók segítségével

Szövegek nyomon követhető feladatokká alakítása

Ossza meg fájljait és dokumentumait egyszerűen és biztonságosan

ClickUp: A válasz a Microsoft Teams és a Google Workspace közötti vitára

A modern munkaerőnek a legjobb kommunikációs, együttműködési és projektmenedzsment eszközökre van szüksége ahhoz, hogy a mai versenykörnyezetben sikeres legyen.

A Microsoft Teams és a Google Workspace alkalmazásokhoz képest a ClickUp egy all-in-one alkalmazás, amely robusztus eszközkészletet kínál az üzleti tevékenységek összetett munkafolyamataival kapcsolatos feladatokhoz. A ClickUp Chat, a ClickUp Tasks és a ClickUp Brain alkalmazásokkal átfogó megoldást kap a csapata kommunikációs, együttműködési és projektmenedzsment igényeinek kielégítésére.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és szabadítsa fel termelékenységét!