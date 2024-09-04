Hogyan valósítson meg emberközpontú vezetési stratégiákat?

Melanie Perkins, a Canva alapítója és vezérigazgatója így fogalmaz:

Vezetőként úgy érzem, hogy az én feladatom a vállalat jövőképének és céljainak meghatározása, majd az összes munkatárssal való együttműködés, hogy nagy és merész álmokat merjenek álmodni.

Emberközpontú vezetési stílusa révén a Canva az egyik legsikeresebb startup-unikornis lett. 2023-ban a Canva elnyerte a FastCompany magazin „Legjobb munkahely innovátorok számára” címet.

Hogyan történt ez?

A Canva már a kezdetektől fogva, még a toborzás során is az emberekre fókuszáló stratégiát alkalmazott. Azok a jelöltek, akik az interjúk során egy bizonyos szintig jutnak, ingyenes 6 hónapos Canva Pro előfizetést kapnak, még akkor is, ha nem őket választják ki az állásra.

Az Alphabet és az Etsy hasonló megközelítést alkalmaznak: arra koncentrálnak, hogy segítsék az alkalmazottakat a munka és a magánélet közötti egyensúly megőrzésében.

A Világgazdasági Fórum legutóbbi felmérése szerint a munkavállalók 48%-a elhagyná a munkahelyét, ha az megakadályozná őket abban, hogy „élvezzék az életet”.

Kíváncsi arra, hogyan teheti a saját szervezetét is emberközpontúbbá? Kezdjük az alapokkal!

Mi az emberközpontú vezetés?

Az emberközpontú vezetési stílus egy proaktív megközelítés, amelynek célja, hogy értelmes interperszonális kapcsolatokat építsen ki az alkalmazottakkal, miközben mentorálja őket. Arról szól, hogy az alkalmazottak érdekeit tartsa szem előtt.

Az emberekre összpontosító vezetők a munkaerőt elsődleges értéküknek tekintik. Arra törekednek, hogy meleg, barátságos munkakörnyezetet teremtsenek, ahol a munkavállalók boldogulnak, alacsony a fluktuáció, és virágoznak az ötletek és az innováció.

Az emberekre összpontosító vezetés fontossága a munkahelyi környezetben elképesztő lehet. A Gallups „State of the Global Workplace: 2023 Report” című jelentése szerint az elkötelezettségüket vesztett alkalmazottak évente 450–550 milliárd dollár veszteséget okoznak az amerikai vállalatoknak.

Tehát mindannyian egyetértünk abban, hogy egy emberközpontú vezető csodákat tesz a csapatával, a vállalatával és önmagával. Most nézzük meg, hogyan néz ki az emberközpontú vezetés.

Az emberközpontú vezetés jellemzői

Az emberközpontú vezető a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

Méltányosság: Méltányosak és elfogulatlanok minden csapattaggal szemben, és nem kedveznek senkinek. A kompenzáció, a szabadság, a túlóra és az előléptetés kérdéseit is méltányosan kezelik, az alkalmazottak érdekeit tartva szem előtt.

Megközelíthetőség: Az ilyen vezetők egyértelművé teszik, hogy a csapatuk minden tagja megkeresheti őket, és megoszthatja velük aggályait, ötleteit és visszajelzéseit. A őszinte visszajelzésekre hálával és alázatossággal reagálnak.

Együttműködő gondolkodásmód: Amikor ötleteket, terveket és aggályokat kell megosztaniuk csapattagjaikkal, proaktívak.

Empátia: Képesek belehelyezkedni alkalmazottaik helyzetébe, és a dolgokat az ő szemszögükből látni.

Érzelmi intelligencia: Rendszeresen értékelik az emberek hozzájárulását, és tapintatosan osztják meg velük a konstruktív visszajelzéseket.

Felhatalmazó gondolkodásmód: A vezetők mentor szerepet töltenek be, felhatalmazzák alkalmazottaikat a tanulásra, a fejlődésre és a felelősségvállalásra, és folyamatosan fejlesztik saját vezetői készségeiket

Bizalom: Hisznek csapattagjaik integritásában.

Megoldásorientáltság: Elsősorban az alkalmazottak problémáinak kezelésével azonosítják a folyamatok fejlesztendő területeit.

Ezek a FACETS egy emberközpontú vezető legfőbb erősségei!

Az emberközpontú vezetési stílusok gyakran ütköznek a feladatközpontú megközelítésekkel. Az emberközpontú vezetőkkel ellentétben a feladatközpontú vezetők a feladatok hatékony elvégzését helyezik előtérbe az üzleti célok elérése érdekében. Mindkét stílusnak megvannak a maga előnyei és hátrányai, és mindkettőnek vannak támogatói és ellenzői. Hasonlítsuk össze a két megközelítést!

Emberközpontú vs. feladatközpontú vezetés

A „emberközpontú vezetés” és a „feladatközpontú vezetés” kifejezések Fred Fiedler 1960-as évekbeli vezetési hatékonyságra vonatkozó kontingenciamodelljéből származnak. Fiedler szerint a vezetési hatékonyság a vezető stílusa és az adott helyzet közötti interakciótól függ.

Nézze meg, miben különböznek a két megközelítés:

Terület Feladatorientált vezetés Emberközpontú vezetés Fókusz Célok elérése és feladatok hatékony elvégzése Erős kapcsolatok építése és a csapat tagjainak támogatása Vezetési stílus Irányító, strukturált és gyakran tekintélyelvű Együttműködő, empatikus és támogató Kommunikáció Világos, gyakran egyirányú; hangsúlyozza az utasításokat Nyitott, kétirányú; ösztönzi a visszajelzéseket és a párbeszédet Döntéshozatal Határozott és gyakran egyoldalú Befogadó; figyelembe veszi a csapat véleményét és konszenzusát Motiváció Eredményorientált; teljesítménymutatókat használhat Kapcsolatok vezérelte; pozitív munkakörnyezetet teremt Csapatdinamika A szerepek egyértelműsége; mechanikus légkörhöz vezethet Csapatösszetartás; ösztönzi a kommunikációt, az együttműködést és a kreativitást. Alkalmazkodóképesség Kevésbé rugalmas; a kialakult folyamatokra összpontosít Rendkívül rugalmas; figyelembe veszi a csapat igényeit Lehetséges hátrányok Kimerültséghez, alacsony morálhoz és mikromanagementhez vezethet. Lehet, hogy nehezen boldogul a felelősségvállalással és a döntéshozatallal Ideális helyzetek Nagy nyomású környezet, ahol gyors eredményekre van szükség Innovációt és csapatmunkát igénylő környezetek

Melyik stílus lenne a legalkalmasabb az Ön számára? Ön és szervezete profitálna-e a vezetési stílus megváltoztatásából? És muszáj az egyiket vagy a másikat választania?

Az emberközpontú és a feladatközpontú vezetési stílusok közötti egyensúly megteremtése

A vállalkozások az eredményesség alapján működnek. Ha a célokat nem érik el, egyetlen vállalkozás sem maradhat fenn. Azonban a vállalatok jelenlegi kihívásai a képzett munkaerő felvételével és megtartásával kapcsolatban, valamint a munkahelyi környezet változásai – 2020 és 2023 között a teljes munkaidőben dolgozó szabadúszók száma 91%-kal nőtt – azt jelentik, hogy egyetlen vezető sem engedheti meg magának, hogy figyelmen kívül hagyja az emberi tényezőt.

Hogyan lehet tehát egyensúlyt teremteni? Kövesse az alábbi tippeket:

Új projekt tervezésekor gondosan ossza el az erőforrásokat és a személyzetet. Ne spóroljon ezen! Ne feledje Murphy törvényét: „Ha valami rosszul sülhet el, akkor az el is fog sülni. ”

Kommunikálja a célokat. A kezdetektől fogva fogalmazza meg az elvárásokat, biztosítsa alkalmazottai számára az elvárások teljesítéséhez szükséges eszközöket és erőforrásokat, rendszeresen kövesse nyomon az előrehaladásukat, és avatkozzon be, ha segítségre van szükségük.

Ne mikromanageáljon! Senki sem szereti, ha a főnöke állandóan a nyakában liheg.

Vezessen be és finomítson olyan gyakorlatokat, amelyek a csapata egyedi igényeire vannak szabva. Például a fiatalabb alkalmazottak értékelik a rugalmasságot, a tanulási lehetőségeket és az értékrendjükkel összhangban álló vállalati kultúrát, míg az idősebbek inkább a versenyképes javadalmazást és juttatásokat, a mentori lehetőségeket és a világos elvárásokat részesítik előnyben. (Természetesen mindenki szeretné a munka és a magánélet egyensúlyát!)

Jutalmazza az alkalmazottakat a jó munkáért. Ha az alkalmazottak túlórát dolgoznak, kezdeményezőképességet mutatnak vagy plusz erőfeszítéseket tesznek, a jó vezetők – függetlenül a vezetési stílusuktól – gondoskodnak arról, hogy elismerjék és jutalmazzák őket.

Az emberközpontú vezetés erősségei és gyengeségei

Menedzsment stílusként az emberekre fókuszáló vezetés úgy hangzik, mint egy mindenki számára előnyös megközelítés a munkavállalói elégedettség és a sikeres embermenedzsment terén. Néha ez igaz, máskor viszont nem annyira.

Az emberközpontú vezetés előnyei

A „emberközpontú vezetés” újkori mantrának tűnhet, de évek óta bevált módszer, amelynek gyökerei az 1960-as és 1970-es években publikált tanulmányokig nyúlnak vissza. Miért olyan népszerű? A válasz a következő előnyökben rejlik:

Hatékony csapatépítés: A nyitott kommunikáció, a bizalom és a kölcsönös támogatás elősegítésével az emberközpontú vezetők hozzájárulnak olyan erős és összetartó csapatok kialakításához, amelyek hatékonyan tudják elérni céljaikat. Ösztönzik az alkalmazottakat, hogy osszák meg ötleteiket, aggályaikat és véleményüket, ezzel elősegítve a felelősségvállalás és az elkötelezettség kialakulását.

A motiváció növelése: Amikor az alkalmazottak értékesnek, elismertnek és támogatottnak érzik magukat, nagyobb valószínűséggel motiváltak arra, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsák. Az emberközpontú vezetők aktívan törekszenek arra, hogy megértsék csapattagjaik igényeit és törekvéseit, és biztosítsák számukra a sikerhez szükséges erőforrásokat és lehetőségeket. Ez a megközelítés növelheti a munkával való elégedettséget, a elkötelezettséget és a termelékenységet.

Pszichológiai rugalmasság kialakítása a csapatokban: A támogató és empatikus munkakörnyezet megteremtésével az emberközpontú vezetők segítenek az alkalmazottaknak megbirkózni a stresszel, a kudarcokkal és a kihívásokkal. Ösztönzik a rugalmasságot azáltal, hogy elősegítik a pozitív gondolkodást, lehetőséget biztosítanak a növekedésre és a fejlődésre, és szükség esetén érzelmi támogatást nyújtanak.

Munkavállalói megtartás: Az emberközpontú vezetők elsődleges célként kezelik egy olyan pozitív munkakultúra megteremtését, amelyben a munkavállalók értékesnek, tiszteletben tartottnak és felhatalmazottnak érzik magukat. Ez a megközelítés növeli a munkavállalók lojalitását, csökkenti a fluktuációt és stabilabb munkaerőt eredményez.

Ezeket az előnyöket figyelembe véve a hatékony vezetők az embereket előtérbe helyező csapatmenedzsment gyakorlatokat alkalmaznak, hogy erős csapatokat építsenek, amelyek következetesen elérik a célokat.

Az emberközpontú vezetés hátrányai

Az emberközpontú megközelítés nem minden esetben megfelelő. Néha kihívásokkal járhat:

Lassabb döntéshozatal: Azok a vezetők, akik minden csapattag véleményét kikérik, döntéshozatal során figyelembe kell vegyék ezeket a véleményeket. Ez időigényes és hatástalan lehet.

Csökkent felelősségvállalás: Azok a vezetők, akik szoros kapcsolatot építenek ki alkalmazottaikkal, nehezen tudnak keményen fellépni, amikor arra szükség van – például amikor alulteljesítő alkalmazottal kell foglalkozniuk.

Csoportgondolkodás: A „csoportgondolkodás” arra utal, hogy a csapat tagjai pusztán a konformitás kedvéért értenek egyet egymással. Ez a csordaszellem a kritika elnyomásához és értékes betekintések elvesztéséhez vezethet.

A munkavállalók neheztelése: Azok a munkavállalók, akik hozzászoktak ahhoz, hogy meghallgatják a véleményüket, neheztelhetnek, ha nem tesznek lépéseket az általuk felvetett kérdésekkel kapcsolatban.

Kulturális eltérés: Nagyobb vagy strukturáltabb szervezetekben a munka jellege miatt hatékonyság és termelékenység fenntartása érdekében inkább a feladatokra összpontosító csapatvezetési stílusra lehet szükség.

Ezek azonban a legrosszabb esetek. A jól megtervezett csapatmenedzsment gyakorlatok és eszközök csökkenthetik ezek kockázatát. A ClickUp – egy olyan átfogó HR projektmenedzsment megoldás, amely segíthet az emberközpontú gyakorlatok bevezetésében a szervezetében – lehet az, amit keres.

Hogyan valósítsuk meg az emberközpontú vezetést a szervezetekben?

Vessünk egy pillantást néhány lépésre, amelyekkel az emberekre fókuszáló vezetési gyakorlatokat integrálhatja a munkakörnyezetébe:

1. Fejlessze az empátiát és a megértést

Figyeljen őszintén alkalmazottai véleményére, igényeire és aggályaira. Ezzel megmutatja, hogy értékeli véleményüket, és elkötelezett amellett, hogy megértse tapasztalataikat.

Fontolja meg továbbá empátia tréning biztosítását, hogy segítsen a vezetőknek fejleszteni érzelmi intelligenciájukat és jobban kapcsolódniuk a csapat tagjaikhoz. Az nyitott ajtó politika szintén ösztönözheti a nyílt kommunikációt és megkönnyítheti a munkavállalók számára gondolataik és érzéseik kifejezését.

2. Építsen bizalmat és kapcsolatokat

A bizalom erős és pozitív munkahelyi kultúrát eredményez. A kulcs a átláthatóság: legyen nyitott és őszinte a szervezeti célok, döntések és kihívások tekintetében. Ez bizalmat épít, és segít a munkavállalóknak abban, hogy tájékozottnak és bevonva érezzék magukat.

Az őszinteség is fontos; nyíltan és őszintén kommunikáljon csapattagjaival. Ez elősegíti a bizalom és a tisztelet kialakulását.

Építsen empátiára és megértésre épülő kultúrát a szervezetében a ClickUp Chat nézet segítségével.

A ClickUp Chat nézet segítségével aszinkron és valós időben is kommunikálhat a csapatokkal és az egyénekkel. Használja arra, hogy gratuláljon nekik a jól végzett munkához, konstruktív visszajelzést adjon nekik, és megossza velük a fontos frissítéseket. Ez egyben egy platformot is biztosít az alkalmazottai számára, ahol megoszthatják Önnel ötleteiket és aggályaikat.

3. Tegye prioritássá a munkavállalók jólétét

Az emberközpontú vezető megérti a munkavállalók jólétének fontosságát. Rugalmas munkarenddel és politikákkal elősegítheti az egészséges munka-magánélet egyensúlyt.

A wellness programok, például a stresszkezelési workshopok és az egészségügyi szűrések kínálata bizonyítja elkötelezettségét a munkavállalók fizikai és mentális egészségének iránt. A munkavállalói támogatási programok (EAP) szintén segíthetnek a rászoruló munkavállalóknak a személyes kihívások kezelésében.

4. Felhatalmazás és feladatok delegálása

Ha bízik abban, hogy alkalmazottai felelősséget vállalnak munkájukért és döntéseket hoznak, azzal megmutatja, hogy hisz képességeikben. A feladatok megfelelő delegálásával felhatalmazza alkalmazottait, csökkenti a munkaterhelést és elősegíti a felelősségérzet kialakulását. Rendszeresen adjon visszajelzést és elismerést, hogy motiválja és bátorítsa alkalmazottait. A pozitív megerősítés sokat segíthet a morál és a termelékenység növelésében.

A ClickUp feladatkezelési terv sablonja segíthet ebben.

Töltse le ezt a sablont Tartsa csapatát szervezettnek és céljaira koncentráltnak a ClickUp feladatkezelési sablonjával.

Ez a sablon hasznos a csapat tagjai közötti szerepek és felelősségek tisztázásában, növelve ezzel a termelékenységet. Segít a vezetőknek és az alkalmazottaknak a státuszjelentések, feladatnézetek és kategóriák testreszabásában a haladás nyomon követése érdekében.

Segít továbbá a feladatok kezelését és a prioritások meghatározását megkönnyítő célok felvázolásában és kitűzésében. Mindezek a megkülönböztető jellemzők együttesen megkönnyítik a munkavállalók közötti kommunikációt azáltal, hogy meghatározzák a felelősségi köröket és a várható eredményeket.

Íme egy áttekintés arról, mit kínál ez a sablon:

Használja az Agenda View funkciót a csapatértekezletek tervezéséhez és szervezéséhez .

Szervezzen megbeszéléseket osztályonként , hogy mindenki ideje hatékonyan legyen kihasználva az Osztályonkénti napirend nézet segítségével.

Kövesse nyomon az egyes részlegek előrehaladását és feladatait a „Státusz részlegek szerint” nézet segítségével.

Adjon a csapat tagjainak egy sikerhez vezető útitervet a Kezdő útmutatóval.

Rendezze a feladatokat öt különböző státuszba – Törölve, Befejezve, Megakadt, Teendő, Folyamatban –, hogy nyomon követhesse az előrehaladást.

A feladatok előrehaladtával frissítse az állapotokat , hogy az érdekelt felek folyamatosan tájékozottak legyenek a haladásról.

Figyelje és elemezze a feladatokat a maximális termelékenység biztosítása érdekében.

5. Támogassa a pozitív munkakultúrát

Hozzon létre olyan befogadó környezetet, ahol mindenki értékesnek és tiszteletben tartottnak érzi magát. Ünnepelje a sikereket, mind az egyéni, mind a csapat eredményeket, hogy növelje a morált és a teljesítmény érzését. A folyamatos tanulás és fejlődés ösztönzése bizonyítja elkötelezettségét az alkalmazottak növekedése és szakmai fejlődése iránt.

6. Mutasson példát

Vezetőként tettei hangosabbak, mint szavai. Ezért mutasson példát a csapattól elvárt viselkedéssel, például empátiával, bizalommal és tisztelettel. Ha őszinte és hiteles a munkatársaival való kapcsolataiban, az bizalmat és hitelességet épít.

Emellett az emberközpontú megközelítés kidolgozásakor figyelembe kell venni a szolgáló vezetést is. Amikor egy vezető az alkalmazottakat szolgálja, azt szolgáló vezetésnek nevezzük. Jó kiindulási pont, ha figyelünk az alkalmazottak időbeosztására és tiszteletben tartjuk határaikat. Mutassa meg nekik, hogyan kell szolgálni, és ők követni fogják a példáját.

7. Mérje és értékelje

Fontos, hogy mérje és értékelje erőfeszítéseit, hogy felmérje az emberközpontú vezetés hatékonyságát. Rendszeresen végezzen alkalmazotti felméréseket, hogy értékes visszajelzéseket kapjon vezetési stílusáról és a munkakörnyezetről. Emellett kövesse nyomon a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket), hogy mérje az emberközpontú megközelítés hatását a szervezeti eredményekre.

A ClickUp humánerőforrás-menedzsment platformjával feladatok kiosztása és vezetési stratégiáinak előrehaladásának nyomon követése.

A ClickUp humánerőforrás-menedzsment platformja megkönnyíti ezt a feladatot. Központi platformot biztosít a munkavállalók előrehaladásának nyomon követéséhez, a nyílt kommunikáció elősegítéséhez és a csapatok összehangolásához – a személyközpontú vezetés kulcsfontosságú elemeihez.

Számos funkcióval rendelkezik, amelyek segíthetnek a rendszeres munkavállalói felmérések elvégzésében és a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) nyomon követésében, hogy javítsa vezetési stílusát és az általános munkakörnyezetet.

Íme néhány a ClickUp legfontosabb funkciói közül:

Testreszabható felmérések: Készítsen testreszabott felméréseket Készítsen testreszabott felméréseket a ClickUp Forms segítségével, amelyeket az alkalmazottak között terjeszthet. Ez a testreszabás segít összegyűjteni a vezetési stílusokkal és a munkahelyi kultúrával kapcsolatos konkrét visszajelzéseket.

Elkötelezettség nyomon követése: Figyelje az alkalmazottak elkötelezettségi szintjét, amely közvetlenül kapcsolódhat a felmérés eredményeihez. Az elkötelezettségi adatok elemzésével azonosíthatja a vezetési megközelítésében javítandó területeket.

Feladatkezelés: Osztja ki a felelősségi köröket és kövesse nyomon a projekt előrehaladását, biztosítva, hogy a felmérésekből származó visszajelzésekre Osztja ki a felelősségi köröket és kövesse nyomon a projekt előrehaladását, biztosítva, hogy a felmérésekből származó visszajelzésekre a ClickUp Tasks segítségével reagáljanak.

Teljesítménymutatók: Kövesse nyomon a különböző teljesítménymutatókat Kövesse nyomon a különböző teljesítménymutatókat a ClickUp Dashboards segítségével. Ez a funkció lehetővé teszi a munkavállalói elégedettséghez és termelékenységhez kapcsolódó kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) valós idejű nyomon követését.

Célkitűzés és menedzsment: A ClickUp Goals segítségével támogatja a célkitűzést mind egyéni, mind csapat szinten. Hangolja össze ezeket a célokat a munkavállalók törekvéseivel és a szervezeti eredményekkel, és mérje a haladást rendszeres ellenőrzések és frissítések segítségével.

Összességében a ClickUp egy átfogó eszközkészletet kínál, amely segítségével hatékonyan gyűjtheti az alkalmazottak visszajelzéseit és mérheti vezetői munkájának hatását a szervezet eredményeire. Ezek a funkciók támogatják az emberközpontú vezetési készségeket, elősegítve a munkavállalók elkötelezettségét és termelékenységét.

A több emberközpontú vezető iránti igény

Ha az embereket helyezed előtérbe a feladatokkal szemben, ők pedig a vállalatot fogják előtérbe helyezni. Ha naponta bátorítod és bevonod alkalmazottaidat, a megfelelő vezetési stratégiák alkalmazásával , ők hatékonyabban fognak teljesíteni.

Egy mosoly, egy gratuláló szó, valamint a transzparens, tisztességes kommunikáció és az elvárások egyértelmű megfogalmazása jobb, emberközpontú vezetővé tesz. És ha eljutott idáig a cikkben, akkor biztos lehet benne, hogy már félúton jár!

Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy megtalálja a vállalati céljaihoz leginkább illeszkedő szoftvert. Ha már megkezdte a keresést, javasoljuk a ClickUp használatát, mivel funkciói segítenek Önnek vezetési stílusának fejlesztésében.

