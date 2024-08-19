Maradjon versenyelőnyben: benchmarking példák az üzleti növekedéshez

A 20. század közepén a Toyota egy kis japán autógyártó volt, amely nehezen tudott versenyezni az iparág óriásaival, mint a Ford és a General Motors. A folyamatok és termékek fejlesztése érdekében a Toyota benchmarkingot kezdett alkalmazni versenytársaival szemben.

A Toyota mérnököket küldött a Ford amerikai gyártóüzemeibe. Megfigyelték és dokumentálták a Ford gyártósorának folyamatait és minőség-ellenőrzési intézkedéseit. Ezután fejlesztették ezeket a folyamatokat, hogy létrehozzák a Toyota Gyártási Rendszert, és vezető szerepet vettek át a gyártási üzletágban, vitathatatlanul meghaladva azokat a vállalatokat, amelyektől tanultak.

Ennyire hatékony a benchmarking. Ha összehasonlítja erőfeszítéseit az iparág vezetőivel, és alkalmazza azok gyakorlatát, akkor sikerre vezeti magát.

Ez a blog különböző benchmarking példákat ismertet, és azt, hogyan alkalmazhatja őket a szervezetében. Mert ha a legjobbakhoz mérjük magunkat, akkor a lehetőségek végtelenek! 🚀

Mi az a benchmarking?

A benchmarking összehasonlítja a szervezet folyamatát, teljesítményét, pénzügyi mutatóit és gyakorlatát az iparág vezetőivel vagy más vállalatokkal. A cél a fejlesztésre szoruló területek azonosítása és a teljesítmény javítása.

A benchmarking elemzés rendkívül fontos, mert segít megérteni versenyképességét, átvenni a bevált gyakorlatokat és ösztönözni a folyamatos fejlesztést. Amikor összehasonlítja magát a legfontosabb versenytársakkal és az iparág vezetőivel, őket használja referenciapontként saját üzleti tevékenységének és eredményeinek értékeléséhez.

Miután elolvasta, szinte biztos, hogy hiányosságokat fog találni teljesítményében és folyamataiban. Ezután konkrét lépéseket tehet és stratégiákat dolgozhat ki ezeknek a hiányosságoknak a pótlására. A folyamatos benchmarking segítségével folyamatos fejlesztési ciklust hozhat létre folyamataiban és általános üzleti teljesítményében.

Különböző benchmarking típusok példákkal

Teljesítmény-benchmarking

A teljesítmény-benchmarking a leggyakrabban használt benchmarking technika. Ez magában foglalja a vállalat teljesítménymutatóinak összehasonlítását az iparágban működő más vállalatokéval és versenytársakéval, hogy azonosítsák az erősségeket, gyengeségeket és a fejlesztési lehetőségeket.

Ez segít megérteni piaci pozícióját is. A versenytársak adatainak elemzése betekintést nyújthat a sikeres stratégiákba és a működési hatékonyságba.

Példa: Egy kiskereskedelmi vállalat összehasonlíthatja értékesítési növekedését, ügyfél-elégedettségi pontszámát és készletforgalmi rátáját a vezető versenytársakéval, hogy azonosítsa a működésében és ügyfélszolgálatában javítandó területeket. Így a teljesítmény-benchmarking magában foglalja a pénzügyi benchmarking elemeit is.

A hatékony benchmarkinghoz különböző teljesítményadatokhoz kell hozzáférnie, például:

Pénzügyi teljesítménymutatók : bevétel, haszonkulcs

Ügyfél-elégedettségi pontszámok : Net Promoter Score

Értékesítési mutatók: piaci penetráció, éves szerződésérték, konverziós arány, ügyfélélettartam-érték (CLTV)

A szervezet értékesítésének alapos értékeléséhez nyomon követheti az értékesítési KPI-ket is, mint például az értékesítési célokat, az értékesítési képviselőnkénti értékesítést, az értékesítési ciklus hosszát, valamint az új potenciális ügyfeleket és lehetőségeket.

Folyamat-benchmarking

A folyamatok benchmarkingja a vállalat folyamatainak és rendszereinek belső vagy külső felülvizsgálatát jelenti.

Ez segít azonosítani azokat a bevált gyakorlatokat, amelyeket a vezető vállalatok alkalmaznak a kiváló teljesítmény elérése érdekében. Ezután megfelelően javíthatja folyamatait, hogy versenyelőnyre tegyen szert.

Példa: Egy gyártó vállalat megvizsgálhatja gyártási folyamatának hatékonyságát azáltal, hogy termékmenedzsment KPI-jeit összehasonlítja egy vezető versenytárséval, amely a lean gyártási gyakorlatokról ismert. A vállalat elemzi a ciklusidőket, a hibaarányokat és a gyártási költségeket, hogy azonosítsa a folyamatok racionalizálásának lehetőségeit.

A hatékony folyamat-benchmarkinghoz hozzáférnie kell a folyamatok következő menedzsmentadataihoz:

Részletes belső adatok : munkafolyamatok lépései, ciklusidők és teljesítménymutatók

Külső adatok : Iparági benchmarkok vagy versenytársak folyamatadatai

Információforrások: Iparági jelentések, közös benchmarking tanulmányok vagy benchmarking szervezetekkel kötött partnerségek.

Stratégiai benchmarking

A stratégiai benchmarking során összehasonlítja üzleti stratégiáját az iparág vezetőivel, hogy azonosítsa a hiányosságokat, és tanuljon azok növekedéséből és sikeréből.

Ez összehangolja stratégiai céljait az iparág legjobb gyakorlataival, hogy versenyképes maradjon.

Példa: Egy technológiai startup összehasonlítja marketing KPI-jait és terjeszkedési stratégiáit olyan sikeres vállalatokkal, mint az Apple vagy a Google. Stratégiai döntéseinek elemzésével a startup azonosítja azokat a területeket, ahol stratégiáját finomítani kell, például a termékfejlesztés, a marketingmegközelítések és a globális terjeszkedési tervek terén.

A stratégiai benchmarkinghoz a következő adatokra van szükség:

Stratégiai tervek és dokumentumok : üzleti tervek, növekedési stratégiák és versenyképességi elemzések

Iparági vezető adatok : Esettanulmányok, éves jelentések és az iparági vezetők stratégiai elemzése

Benchmarking keretrendszerek : SWOT-elemzés, PESTEL-elemzés

Szakértői betekintés: tanácsadói jelentések, iparági fehér könyvek és gondolatvezető cikkek

Funkcionális benchmarking

A funkcionális benchmarking a belső funkciók és műveletek összehasonlítása az iparági szabványokkal, hogy azonosítsák a fejlesztésre szoruló területeket.

Segít javítani bizonyos funkciókat azáltal, hogy azonosítja a hatékonysági hiányosságokat és átveszi az iparág legjobb gyakorlatait. Javíthatja a teljesítményt, csökkentheti a költségeket és jobban kihasználhatja az erőforrásokat a legfontosabb működési területeken.

Példa: Egy vállalat HR-osztálya a felvételi folyamatot az iparági szabványokhoz viszonyítva értékeli, elemezve a felvételhez szükséges időt, a felvétel költségeit és a munkavállalói megtartási arányokat. Ez az összehasonlítás segít a vállalatnak a felvételi folyamat racionalizálásában és a bevált gyakorlatok bevezetésében.

A funkcionális benchmarkinghoz hozzáférnie kell a következő belső funkcionális adatokhoz:

Részletes mutatók a jelenlegi folyamatokról: munkafolyamatok lépései, alkalmazottak teljesítménymutatói, átfutási idők, leállási és üzemidő-mutatók

Iparági szabványok és benchmarking: összehasonlító adatok iparági jelentésekből, szakmai szövetségekből és benchmarking adatbázisokból.

Elemző eszközök : olyan szoftverek használata, mint : olyan szoftverek használata, mint a ClickUp a folyamatok feltérképezéséhez, a teljesítményelemzéshez és a benchmarking tanulmányokhoz.

Szakértői konzultációk: Iparági szakértők, tanácsadók és szakmai hálózatok betekintése

Belső benchmarking

A belső benchmarking során a saját vállalkozásán belül különböző csoportokat, csapatokat és folyamatokat hasonlít össze, hogy azonosítsa a bevált gyakorlatokat és a fejlesztésre szoruló területeket.

Ez lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy jobban kihasználják belső sikereiket és működésüket, elősegítve az összhangot és a hatékonyságot.

Példa: Egy nagy kiskereskedelmi lánc összehasonlítja az egyes üzleteinek értékesítési teljesítményét és ügyfélszolgálati mutatóit. A legjobban teljesítő üzletek azonosítása segít a láncnak a sikeres gyakorlatokat más üzletekben is alkalmazni, javítva ezzel az általános teljesítményt.

A belső benchmarkinghoz hozzáférésre van szüksége a következő belső funkcióadatokhoz:

Részletes belső adatok : Folyamatok dokumentálása és munkafolyamatok, ügyfél-visszajelzések és elégedettségi pontszámok, alkalmazottak teljesítményértékelései

Benchmarking eszközök és módszerek : Teljesítménymutatók, belső felmérések és visszajelzési eszközök, folyamatelemző és -térképező szoftverek

Kommunikációs és együttműködési platformok: eszközök a tudásmegosztáshoz és az együttműködéshez, osztályok közötti megbeszélésekhez és workshopokhoz

Külső benchmarking

A külső benchmarking egy általános kifejezés, amely azt jelenti, hogy összehasonlítja vállalatának teljesítménymutatóit, például a termékmarketing KPI-ket, az árbevételt stb. más, hasonló piaci szegmensben vagy vertikális piacon működő szervezetek mutatóival, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket és a bevált gyakorlatokat.

Szélesebb perspektívát nyújt az iparági szabványokról, és segít megfigyelni és alkalmazni azokat az innovatív gyakorlatokat, amelyeket közvetlen versenytársai is követhetnek.

Példa: Egy egészségügyi szolgáltató összehasonlítja páciensei elégedettségi pontszámait, kezelési eredményeit és működési költségeit a vezető regionális kórházakéval. Ez az összehasonlítás segít azonosítani a hiányosságokat és bevezetni a legjobb gyakorlatokat a betegellátás eredményeinek és a működési hatékonyság javítása érdekében.

A hatékony külső benchmarkinghoz a következő adatokhoz és jelentésekhez kell hozzáférnie:

Hozzáférés összehasonlító adatokhoz : iparági jelentések és benchmarking tanulmányok, versenytársak teljesítménymutatói, piacelemzések és felmérések

Részletes belső adatok : termékmarketing KPI-k, pénzügyi teljesítménymutatók, folyamatok és munkafolyamatok dokumentációja

Benchmarking eszközök és források: Adatösszehasonlításra szolgáló elemző eszközök, piacelemzésre és teljesítménykövetésre szolgáló szoftverek, hozzáférés az iparági benchmarking adatbázisokhoz.

Versenyalapú benchmarking

A versenyképességi benchmarking során a szervezeten belüli különböző csoportokat, csapatokat és folyamatokat hasonlítják össze a versenytársakkal, hogy azonosítsák az erősségeket, gyengeségeket és a fejlesztési lehetőségeket.

A versenytársak stratégiáinak és teljesítményének elemzésével a vállalatok átvehetik a bevált gyakorlatokat, megszüntethetik a teljesítménybeli hiányosságokat és javíthatják piaci pozíciójukat.

Példa: Egy e-kereskedelmi vállalat összehasonlítja márkaismertségi KPI-jeit, például a követőket, a közösségi megosztásokat és a márkaemlítéseket egy vezető versenytárséval, hogy megtalálja a hiányosságokat és a különbségeket. Miután több ilyen marketingtermelékenységi mutatót összehasonlított, a vállalat jobb ismertségi kampányokat indít, hogy célközönsége előtt megjelenjen.

A hatékony versenyképességi benchmarkinghoz a következő adatokhoz és jelentésekhez kell hozzáférnie:

Versenyzői adatokhoz való hozzáférés: Iparági jelentések olyan forrásokból, mint a Gartner, a Forrester vagy az IBISWorld, versenytársak pénzügyi jelentései és éves beszámolói, esettanulmányok iparági kiadványokból vagy kutatócégekből.

Belső adatgyűjtés: Részletes mutatók az ügyfélszolgálati válaszadási időkről, az ügyfél-elégedettségi felmérések eredményeiről, a belső folyamatok dokumentálásáról és a munkafolyamatok elemzéséről.

Benchmarking eszközök és szoftverek : Adat-összehasonlító és teljesítménykövető eszközök, mint például a ClickUp, piacelemző eszközök, mint például a SEMrush vagy a SimilarWeb.

Hálózatépítés és együttműködés adatok: tagság iparági szövetségekben (pl. AMA, CMI), részvétel benchmarking konzorciumokban vagy csoportokban (pl. APQC)

A legjobb benchmarking

A legjobbak benchmarkingja, ahogy a neve is sugallja, összehasonlítja a szervezeten belüli különböző csoportokat, csapatokat és folyamatokat azokkal, amelyek egy adott funkcióban a legjobbaknak számítanak, függetlenül az iparágtól, hogy azonosítsa a kiváló gyakorlatokat és teljesítménystandardokat.

Tanulhat ezekből a vezetőktől, és megőrizheti versenyelőnyét.

Példa: Egy marketingcsapat összehasonlítja KPI-jeit, például a konverziós arányt, az ügyfélvesztési arányt és az upsell arányt egy olyan, rendkívül innovatív, vírusmarketing stratégiáiról ismert, kiemelkedő teljesítményű ügynökségével. Az eredmények alapján a részleg javítja hatékonyságát és ügyfelei elégedettségét.

A hatékony, kategóriájában legjobb benchmarkinghoz a következő adatokhoz és jelentésekhez kell hozzáférnie:

A legjobb adatok: Esettanulmányok és jelentések a szervezetek legjobban teljesítő részlegeiről, iparági díjak és elismerések (pl. kiváló gyártási részlegek), kiadványok vagy fehér könyvek, amelyek a legjobb gyakorlatokat mutatják be.

Belső adatgyűjtés: Ügyfél-visszajelzések és elégedettségi felmérések eredményei, belső teljesítményadatok és munkafolyamat-elemzés

A benchmarking legfontosabb teljesítménymutatói

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) olyan konkrét mérőszámok, amelyek stratégiai üzleti célokhoz kapcsolódnak. Lényegében olyan adatpontok, amelyek segítenek a szervezetnek a teljesítmény figyelemmel kísérésében, a trendek azonosításában és a megalapozott döntések meghozatalában.

Az emberek gyakran keverik össze a mutatókat és a KPI-ket, pedig közöttük egyértelmű különbség van. Míg minden KPI mutató, nem minden mutató KPI. A mutatók olyan mennyiségi mérőszámok, amelyeket az egyes üzleti folyamatok minőségének nyomon követésére és értékelésére használnak.

A benchmarkinghoz KPI-kra van szükség, hogy összehasonlíthassa üzleti teljesítményét a szervezeten belül vagy a versenytársakkal.

Íme néhány KPI, amelyet érdemes nyomon követnie:

Bevétel növekedés: Egy vállalat értékesítésének növekedését méri egy adott időszak alatt.

Bevétel növekedés = (jelenlegi bevétel – előző bevétel) / előző bevétel × 100

Nyereségarány: A bevételek és a költségek közötti százalékos arányt jelzi.

Nyereségarány = (nettó nyereség / bevétel) × 100

Net Promoter Score (NPS): A vásárlók hűségét értékeli annak alapján, hogy mennyire valószínű, hogy ajánlani fogják a vállalatot.

NPS = % támogatók − % kritikusok

Ügyfélmegtartási arány: Az egy adott időszak alatt megtartott ügyfelek százalékos arányát mutatja.

Ügyfélmegtartási arány = ((végső ügyfelek – új ügyfelek) / kezdeti ügyfelek) × 100

Ügyfélszerzési költség (CAC): Kiszámítja az új ügyfélszerzés költségeit.

CAC = teljes akvizíciós költség / új ügyfelek száma

Ügyfélélettartam-érték (CLV): Becsüli az ügyfél élettartama alatt generált teljes bevételt.

CLV = átlagos vásárlási érték × vásárlási gyakoriság × ügyfélélettartam

Minden KPI-hez léteznek speciális képletek, de a mutatók kézi kiszámítása helyett előre elkészített sablonokat is használhat.

A ClickUp különböző sablonokat kínál, például a KPI-követési sablont, amelyek segítségével gyorsan elindulhat. Ez a sablon előre konfigurált mezőket és nézeteket tartalmaz, amelyek időt takarítanak meg és biztosítják a benchmarkok követésének következetességét.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon és ábrázolja a legfontosabb teljesítménymutatókat a ClickUp KPI sablon segítségével.

Ez a sablon áttekintést ad a csapat céljai felé tett előrelépéseiről, és lehetővé teszi a vezetőség számára, hogy adatokon alapuló döntéseket hozzon. Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Állítson fel mérhető és elérhető célokat a ClickUp Goals segítségével!

Szervezze meg a feladatokat, kövesse nyomon őket, és ossza meg a frissítéseket az érdekelt felekkel.

Kövesse nyomon a mutatókat az automatizált elemző eszközökkel

Használja a Gantt-diagram nézetet a teljesítmény nyomon követéséhez és a szükséges korrekciók elvégzéséhez.

Használja a ClickUp alkalmazást a benchmarking egyszerű és hatékony elvégzéséhez

A ClickUp egy robusztus projektmenedzsment eszköz, amely segít a feladatok szervezésében, nyomon követésében és kezelésében. A kizárólag a feladatkezelésre összpontosító hagyományos projektmenedzsment eszközöktől eltérően a ClickUp más átfogó funkciókat is kínál, mint például a Célok, Feladatok és Egyéni mezők, valamint többféle módot az összesített adatok megtekintésére és a csapatával és az érdekelt felekkel való együttműködésre.

Ezek a funkciók segítenek a projektek tervezésében és végrehajtásában, miközben összehasonlítják a különböző mutatókat, így a ClickUp kiváló eszköz a benchmarkinghoz.

A ClickUp különböző külső forrásokból származó adatokkal is integrálható, ami megkönnyíti a különböző üzleti részlegek teljesítményének összehasonlítását és elemzését. A ClickUp segítségével egyértelmű benchmarkokat állíthat be, összehangolhatja a feladatokat a célok eléréséhez, és valós időben nyomon követheti az előrehaladást.

Négy egyszerű lépésben kezdheti el a benchmarkingot a ClickUp-ban:

1. lépés: Hozzon létre egy erre a célra kijelölt helyet

Ez segít megszervezni a benchmarking tevékenységeket. A ClickUp dedikált területe központi helyszíne lesz minden benchmarking feladatának, dokumentumának és adatának.

Így hozhat létre egy dedikált teret a ClickUp-ban:

Hozzon létre egy új teret: Lépjen a ClickUp Spaces (Terek) szakaszába, és hozzon létre egy új teret kifejezetten a benchmarking tevékenységekhez.

Hozzon létre tereket a ClickUp-ban a projektek központi kezeléséhez

Rendezés mappákkal és listákkal: Hozzon létre egyéni mappákat és listákat ebben a térben, hogy különböző benchmarking projekteket (pl. pénzügyi, működési, ügyfél-elégedettségi) kategorizálhasson.

2. lépés: Határozza meg céljait

Használja a ClickUp célkövetési funkcióját, hogy zökkenőmentesen állítsa be, kövesse nyomon és érje el benchmarking céljait.

Állítson fel SMART célokat : Gondoskodjon arról, hogy céljai konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, relevánsak és időhöz kötöttek legyenek. Ez a világosság segít a pontos nyomon követésben és értékelésben.

Célok létrehozása a ClickUp-ban: Lépjen a ClickUp Célok szakaszába, és kattintson az „Új cél” gombra. Töltse ki a cél részleteit, beleértve a nevet, a leírást, a határidőt és a releváns mutatókat.

A ClickUp Goals segítségével egyetlen helyen kezelheti az összes projektcélját

Link ClickUp feladatok és célok összekapcsolása: Kapcsolja össze konkrét feladatokat és projekteket céljaival, hogy minden tevékenység hozzájáruljon azok eléréséhez. Ezzel egyértelmű összhangot teremt a napi működés és a stratégiai célok között.

Hozzon létre konkrét célokat, és kövesse nyomon azok elérését a ClickUp Goals segítségével

3. lépés: Kövesse nyomon az előrehaladást

A ClickUp egyéni mezői és irányítópultjai hatékony eszközöket nyújtanak az előrehaladás nyomon követéséhez és elemzéséhez.

Egyéni mezők létrehozása: Az egyéni mezők segítségével nyomon követheti a benchmarkinghoz kapcsolódó konkrét adatokat. Például hozzon létre egyéni mezőket olyan kulcsfontosságú teljesítménymutatókhoz (KPI-k), mint a bevétel növekedése, az ügyfél-elégedettségi pontszámok vagy a termelési hatékonyság.

Egyszerűen hozzáadhat pénzügyi értékeket a feladatokhoz, hogy a projekt költségvetése a terv szerint alakuljon.

Átfogó irányítópultok létrehozása: Használja a ClickUp irányítópultjait , hogy vizuálisan áttekintse az előrehaladását. Widgeteket adhat hozzá, hogy megjelenítsen adatokat az egyéni mezőkből, célokból és feladatokból. Ez a vizualizáció segít azonosítani a trendeket, felismerni a problémákat és megalapozott döntéseket hozni.

A ClickUp 3. 0 Dashboards funkciójával átfogó képet kaphat a projekt állásáról és a csapatában vagy osztályán még elvégzendő feladatokról.

Jelentések automatizálása: Használja a ClickUp automatizálási funkcióit rendszeres jelentések létrehozásához, így manuális beavatkozás nélkül is naprakész információkkal rendelkezik a benchmarking tevékenységéről.

Ahhoz, hogy folyamatosan teljesítsd és túlteljesítsd a benchmarkokat, elengedhetetlen, hogy a benchmarking folyamatod dinamikus legyen és reagáljon az új adatokra. Ehhez a következőket teheted:

Rendszeres felülvizsgálatok ütemezése : A ClickUp alkalmazásban ismétlődő feladatokat vagy emlékeztetőket állíthat be, hogy rendszeresen felülvizsgálja a benchmarking adatait. Ezt hetente, havonta vagy negyedévente teheti meg.

Eredmények elemzése : A műszerfalak és jelentések adatait felhasználva azonosíthatja azokat a területeket, ahol túlteljesíti a benchmarkokat, valamint a fejlesztési lehetőségeket.

Célok és stratégiák módosítása : Elemzése alapján szükség szerint módosítsa céljait és stratégiáját. Újradefiniálhatja céljait, átcsoportosíthatja erőforrásait vagy megváltoztathatja folyamatait, hogy azok jobban illeszkedjenek a benchmarkokhoz.

Tájékoztassa a változásokról: Használja : Használja a ClickUp csevegőablakát , hogy minden csapattag naprakész legyen a változásokkal kapcsolatban.

A Csevegés nézetben cselekvési elemeket rendelhet hozzá úgy, hogy megemlíti csapattagjait és megosztja a projekt linkjeit. A Csevegés nézetben értesítéseket is kap, így mindig tudni fogja, mi történik.

A ClickUp Chat segítségével egyesítse a csapat kommunikációját egy helyen, és könnyedén ossza meg a frissítéseket, linkelje az erőforrásokat, és működjön együtt

Kezdje el a hatékony benchmarkingot a ClickUp segítségével

Minden típusú benchmarking gyakorlat hatékonysága konkrét képleteken és adatokon alapul. Ezek manuális végrehajtása órákat vesz igénybe, és hibalehetőséget is rejt magában. Éppen ezért van szüksége egy olyan robusztus benchmarking eszközre, mint a ClickUp.

A ClickUp KPI-sablonokkal, célokkal és irányítópultokkal rendelkezik, amelyek segítségével nyomon követheti és kezelheti benchmarkjait. A ClickUp segítségével automatizálhatja a benchmarking folyamatot és betekintést nyerhet az előrehaladásába. Ezután a Chat View segítségével könnyedén megoszthatja a jelentéseket a csapatával és más érdekelt felekkel.

