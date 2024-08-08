Hogyan lehet elősegíteni az eredményorientált vezetést a munkahelyén?

Az amerikai énekes-dalszerző Dennis DeYoung így fogalmazott: „A győztesek azok a vesztesek, akik felálltak és még egy próbát tettek.” Lényegében a győzelem vagy a célok elérése nem egyszeri tevékenység. Ez egy munkamódszer, egy gondolkodásmód és folyamatos gyakorlat.

A vezető feladata természetesen az, hogy a csapatot a célok felé irányítsa. De ennél sokkal többről van szó. A vezető felelőssége egy olyan kultúra megteremtése, amelyben a fókusz, a motiváció és a magas teljesítmény dominál. Pontosan ezt teszi lehetővé az eredményorientált vezetés.

Ebben a blogbejegyzésben azt vizsgáljuk, mit jelent eredményorientált vezetőnek lenni, miért és hogyan lehet azzá válni.

Mi az eredményorientált vezetés?

Ahogy a neve is sugallja, az eredményorientált vezetés azt jelenti, hogy a csapatot motiválják ambiciózus célok kitűzésére, azok elérése érdekében való törekvésre és azok megvalósítására.

A teljesítményorientált vezetés eredete

A teljesítményorientált vezetés egy olyan koncepció, amelyet az 1970-es években Martin Evans és Robert House kutatók fejlesztettek ki, és amely a path-goal elmélet szerint a vezetők négy viselkedésformájának egyike.

Térjünk vissza egy lépéssel.

A célorientált elmélet egy vezetési filozófia, amely azt vizsgálja, hogy a vezetők hogyan motiválják követőiket/csapat tagjaikat a célok elérésére. Ebben a folyamatban a kutatók négyféle vezetői magatartást azonosítanak.

Irányító : Az irányító vezetés útmutatást ad a csapat tagjainak, hogy mit kell tenniük, hogyan kell azt megtenniük, és mikor kell befejezniük.

Támogató : A támogató vezető egyenlőként kezeli csapattagjait, figyelembe veszi igényeiket és támogatást nyújt nekik.

Részvételi : A részvételi vezetés együttműködésen alapul, és minden csapattagot bevon a célok eléréséhez vezető úton.

Teljesítményorientált: A teljesítményorientált vezető a kiválóságra törekszik, folyamatos fejlesztést keres, és a csapatot a célok felé irányítja.

Őszintén szólva, több tucatnyi vezetési stílus és elmélet létezik. A laissez-faire vezetési stílus, a változásorientált vezetés, az ENTP vezetés, a szolgáló vezető elmélet stb. mind népszerűek a modern munkahelyeken. Mit kínál az eredményorientált vezetés, amit a korábbi keretrendszerek nem?

Hogyan segít a teljesítményorientált vezetés a magas teljesítmény elérésében?

A teljesítményorientált vezetési stílus legnagyobb hozzájárulása az üzleti sikerhez az irányvonal egyértelműsége. A teljesítményorientált vezetés lehetővé teszi:

Egyértelműség: Az „eredmény” fogalmának meghatározása kristálytiszta. Ez azt jelenti, hogy minden csapattag tudja, mi a saját, a csapata és a szervezet célja, ami segít nekik hatékonyan elérni azokat.

Iránymutatás: A szolgáló vezetéssel ellentétben az eredményorientált megközelítés lehetővé teszi a vezetők számára, hogy iránymutatást adjanak, tanítsák a csapat tagjait és a célokra összpontosítsanak. Ennek eredményeként a csapat tagjai akadályok nélkül tudnak teljesíteni.

Motiváció: Ezen vezetési megközelítés egyik kritikus tényezője a csapat motiválása, valamint a céljaik eléréséhez szükséges eszközök és erőforrások biztosítása számukra. A vezetők felelősséget vállalnak azért, hogy csapataik mindig éberek legyenek.

Szerkezet: A teljesítményorientált vezetés a jelenlegi helyzetből, a készségekből és a tervekből kiindulva biztosít egy szerkezetet a célok eléréséhez. Ezzel elkerülhető, hogy a csapat tagjai akadályokat kelljen leküzdeniük munkájuk elvégzése során.

Kihívás: A vezetők hisznek a folyamatos fejlődésben, és arra ösztönzik a csapat tagjait, hogy mindig jobb teljesítményt nyújtsanak. A projekt során folyamatosan kihívásokkal teli célokat tűznek ki.

Tudjuk, hogy az eredményorientált vezetés számos versenykörnyezetben működik. Például, ha értékesítéssel foglalkozik, munkája célja konkrét és ismétlődő célok elérése. Az eredményorientált vezető ebben a helyzetben kiválóan teljesít.

Ez a vezetési stílus akkor is hatékony, ha kevés az idő vagy a költségvetés, válságot kell megoldani, vagy rövid távú projekteket kell végrehajtani, például házat építeni vagy mérnöki vezetőt felvenni.

De milyen is egy teljesítményorientált vezető? Nézzük meg!

A teljesítményorientált vezetők főbb jellemzői

A teljesítményorientált vezető nem egy másik világból érkezett idegen, hanem egy átlagos ember, aki bizonyos jellemzőkkel, tulajdonságokkal és viselkedésmóddal rendelkezik. Nézzünk meg néhányat!

Célorientáltság

A teljesítményorientált vezetők a teljesítményre koncentrálnak. Világosan meghatározzák a célokat, láthatóvá teszik azokat, és kitartóan haladnak az irányba. Minden támogatást, iránymutatást és motivációt megadnak a csapatnak, amire szüksége van a célok eléréséhez.

Magas színvonal

A teljesítményorientált vezetők szigorú elvárásokat támasztanak magukkal és másokkal szemben. Magas szintű teljesítményt nyújtanak, és hasonló teljesítményt várnak el csapatuktól is. Elsődleges fontosságot tulajdonítanak a magas színvonalú munkának, és folyamatosan törekednek a fejlődésre.

Kommunikáció

A teljesítményorientált vezetőnek el kell távolítania a figyelemelterelő tényezőket. Ezért nyíltan és átláthatóan kommunikál. A lényegre tér, és a problémákat gyakorlatiasan tárgyalja. Kényelmesen ad visszajelzést és rendszeresen coachingol.

Felelősség

A teljesítményorientált vezetők magas szintű felelősségtudattal rendelkeznek. Felelősséget vállalnak munkájukért, elismerik, hogy feladataik közé tartozik a csapat tagjainak lehetőséget biztosítani a kibontakozásra, és nyíltan elismerik csapatuk hozzájárulását.

Vízió

Ahhoz, hogy eredményorientált legyen, egy vezetőnek jövőképpel kell rendelkeznie. A jó eredményorientált vezető általában előrelátó, és vészhelyzeti tervekkel rendelkezik minden olyan kihívásra, amely a céljai elérésének útjában felmerülhet.

Miközben ezeket a tulajdonságokat fejleszti és gyakorolja, nézzük meg, hogyan alkalmazhatja őket a szervezetében.

Hogyan lehet elősegíteni az eredményorientált vezetést?

Bár a vezetés gyakran viselkedésbeli kérdés, egy terv és egy robusztus projektmenedzsment eszköz, mint például a ClickUp segítségével szervezhető. Nézzük meg, hogyan.

Legyen teljesítményorientált célok kitűzésével

A megfelelő célok kitűzése az első lépés az eredményorientált vezetési stílusok megvalósításában. Ez az az északcsillag, amely felé a csapatot irányítani fogja. A megfelelő célok kitűzéséhez:

Állítson fel célokat, rendszerezze őket, és ossza meg őket csapatával a ClickUp segítségével

A ClickUp Goals kiváló eszköz az eredményorientált vezetés céljainak meghatározásához és nyomon követéséhez. Használja a ClickUp Goals alkalmazást, hogy céljait sürgősség, prioritás és hatékonyság alapján feladatokra bontsa. Rendezze őket mappákba, és tegye láthatóvá minden érintett számára.

Ha még nem jártas a célkitűzésben, próbálja ki ezeket a célkitűzési sablonokat kiindulási pontként.

Kommunikáljon világosan és hatékonyan

A következő lépés a kommunikáció. Készítsen stratégiákat és teremtsen lehetőségeket, hogy csapata minden szükséges információt megkapjon.

Szervezés: Hozzon létre egy világos és érthető struktúrát a csapatok munkájához. Használjon például egy feladatkezelő szoftvert, mint például a ClickUp Tasks, hogy a komplex projekteket megvalósítható feladatokra bontsa, és azokat a megfelelő személyeknek ossza ki.

Feladatátadás: Tanulja meg, hogyan kell feladatokat átadni. Írjon részletes leírásokat és elfogadási kritériumokat minden egyes feladathoz. Ebben a lépésben határozza meg, mi is az a „teljesítmény”.

Használjon ellenőrzőlistákat a könnyű hozzáférés érdekében. A projektre vonatkozó elvárások vagy a szabványos működési eljárások (SOP) esetében használjon hosszabb dokumentumokat egy olyan eszközön, mint a ClickUp Docs.

Együttműködés: Az eredményorientált vezetésnek támogatnia és motiválnia kell a csapat tagjait a céljaik elérésének minden lépésében. Ehhez a csapatvezetőnek ösztönöznie kell az együttműködést a csapat felhatalmazása érdekében.

Beszélje meg a munkát a feladatokban elhelyezett megjegyzések segítségével. Használja a ClickUp Chat nézetet, hogy az összes üzenetét egy helyen láthassa, és kontextusban válaszolhasson.

Irányítsa az útját a célok eléréséhez

A projekt során Ön is vezetőként működik. Ezért irányítsa csapatát a célok elérése felé.

Kezelje a munkaterhelést: Szerezzen be a csapattagjainak egy munkaterhelés-kezelő eszközt, például a ClickUp-ot, és ösztönözze őket, hogy állítsák be a rendelkezésre állásukat. Használja a ClickUp Workload nézetet, hogy senki ne legyen túlterhelve vagy alulterhelve.

Csapatirányítás: A ClickUp segítségével minden funkcionális csapat tagját egy hullámhosszra hozhat. Használja a ClickUp csapatirányítási terv sablonját virtuális munkaterület létrehozásához, feladatok kiosztásához, együttműködéshez és célok eléréséhez.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp csapatmenedzsment-terv sablonjával összehangolhatja a csapatot, megtervezheti és kezelheti a projekteket, valamint közölheti a feladatokat.

Kockázatok kezelése: Figyelje szorosan a teljesítményt, hogy azonosítsa a kockázatokat és a kihívásokat. Próbálja ki a mérföldkőkövető szoftvert, hogy fontos információkhoz jusson.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a fontos mutatók előrehaladásának mérésére. Ha egyik mutató sem javul, hívjon össze retrospektív megbeszélést, és kalibrálja újra a projektterveket.

Célokat állítson fel és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Dashboardon.

Időgazdálkodás: Az eredményorientált vezetés azt is jelenti, hogy a célokat időben teljesítjük. Használja a ClickUp Gantt-diagram nézetét vagy Naptár nézetét a menetrend kezeléséhez. Jelölje meg a függőségeket és tervezze meg az átfedéseket.

A ClickUp segítségével időben szállítsa le a projekteket, és tartsa összehangoltan a csapatát!

Bónusz: Tervezze meg projektjeit gyorsan és hatékonyan ezekkel a mérföldkő sablonokkal.

Az eredményorientált vezetés megvalósítása során ne feledje, hogy kihívásokkal is szembesülhet. Mielőtt befejeznénk, vizsgáljuk meg ennek a vezetési stratégiának az előnyeit és kihívásait.

A teljesítményorientált vezetés előnyei és kihívásai

A teljesítményorientált vezetés a kiválóságra összpontosít. Ez a csapat teljesítményéhez való hozzáállás lehetővé teszi a vezetők számára, hogy kiaknázzák csapataik teljes potenciálját a siker érdekében, ami rendkívüli előnyökkel jár.

Teljesítmény: Az egyértelműség, az iránymutatás és a magas elvárások ösztönzik a csapatokat a jobb teljesítményre. Ez növeli a termelékenységet és az eredményeket.

Munkavállalói elégedettség: Az eredményorientált vezetővel való együttműködés egyértelmű irányt és fókuszt ad a csapatoknak. A kétértelműség hiánya egyszerűbbé teszi a csapatok életét, növelve elégedettségüket.

Növekedés: A teljesítményorientált vezetők folyamatosan ösztönzik csapataikat a fejlődésre. Szinte elkerülhetetlen, hogy minden csapattag személyes növekedést tapasztaljon karrierje során.

Ez azonban kihívásokkal is jár, például:

A kiégés kockázata: A magas elvárásoknak és a nagyratörő céloknak való megfelelés olyan érzést kelthet, mintha egy futókeréken futnánk, ami kiégéshez vezethet.

Elismerés hiánya: A folyamatos fejlődésre való összpontosítás néha azt jelentheti, hogy a vezetők nem értékelik a kisebb sikereket, ami kontraproduktív módon demotiváló hatással lehet.

Rugalmatlanság: Ha valaki teljesítményorientált, a csapatvezetés hajlamos szigorú struktúrákat és merev korlátokat felállítani a munka elvégzésére vonatkozóan. Ez gátolhatja az innovációt és a kísérletezést, még akkor is, ha a szervezet sikeres.

Vezesse csapatait a célok eléréséhez a ClickUp segítségével

Minden vállalkozás elsődleges célja a pénzkeresés. E cél eléréséhez különböző célokat kell teljesíteni a termékfejlesztés, a marketing, az értékesítés, az ügyfélszolgálat stb. területén. Ahhoz, hogy minden óramű pontossággal működjön és a várakozásokat felülmúlja, a vállalkozásoknak teljesítményorientált vezetők kellenek.

Néha célokat kell kitűznie, rendszereket kell létrehoznia, tanácsokat kell adnia, problémákat kell megoldania, teljesítményt kell figyelnie, a munkahelyet kell optimalizálnia és még sok minden mást. Ehhez egy robusztus, többcélú eszközre van szüksége, mint például a ClickUp.

Használja a ClickUp-ot, hogy a megfoghatatlan dolgokat kézzelfoghatóvá tegye. Tegye láthatóvá a célokat. Automatizálja a folyamatokat. Hozzon létre rendszereket. Gyűjtsön információkat. Mindezt egy helyen, a ClickUp segítségével.

Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp alkalmazást.