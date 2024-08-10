Épp most hozott létre egy új Google űrlapot, hogy visszajelzéseket gyűjtsön ügyfeleitől a legújabb marketingkampányáról, de zavarja a csend.

Nincs egyetlen válasz sem. A fejét vakarja, próbálja kitalálni, mi lehet a baj, és rájön a hibára: az űrlapja nem nyilvános.

Ez a figyelmetlenség akadályozza az adatgyűjtést, így nem juthat hozzá a szükséges értékes információkhoz.

Ha elhatározta, hogy soha többé nem követi el ezt a hibát, akkor jó helyen jár. Ez az útmutató lépésről lépésre elmagyarázza, hogyan teheti nyilvánossá Google űrlapjait.

Hogyan teheted nyilvánossá a Google űrlapot

A Google űrlap nyilvánossá tételével bárki, aki rendelkezik a linkkel, megtekintheti és kitöltheti azt, így az űrlap szélesebb közönség számára elérhetővé válik, és a részvétel akadályai is megszűnnek.

Kövesse ezeket az egyszerű lépéseket, hogy megtanulja, hogyan teheti nyilvánossá Google űrlapját, és elkezdhesse gyűjteni a szükséges válaszokat.

Kövesse ezeket az egyszerű lépéseket, hogy megtanulja, hogyan teheti nyilvánossá Google űrlapját, és elkezdheti gyűjteni a szükséges válaszokat.

1. lépés: Nyissa meg a Google űrlapot

Ahhoz, hogy Google űrlapját nyilvánossá tegye, nyissa meg egy meglévő űrlapot, vagy hozzon létre egy újat a szükséges kérdésekkel.

Az űrlap megnyitása után lépjen a Beállítások fülre.

Nyissa meg a Google Forms alkalmazást a böngészőjében, és lépjen a beállításokhoz.

2. lépés: Győződjön meg arról, hogy a „Limit to 1” (1-re korlátozás) opció ki van kapcsolva.

Győződjön meg arról, hogy a Válaszok lapon a 1 válaszra korlátozás opció ki van kapcsolva. Ha ez az opció be van kapcsolva, a potenciális válaszadóknak be kell jelentkezniük Gmail-címükkel az űrlap kitöltéséhez, ami megakadályozza, hogy az űrlap nyilvánosan hozzáférhetővé váljon.

Válassza ki a Google Forms-ban az Ön igényeinek leginkább megfelelő opciót.

Érdemes megismerkednie egy másik beállítással is: az „E-mail cím gyűjtése” opcióval. Ha ezt bekapcsolja, a válaszadóknak be kell jelentkezniük Google-fiókjukkal vagy Google Workspace-fiókjukkal, és meg kell adniuk e-mail címüket az űrlap kitöltéséhez.

Kapcsolja ki, ha azt szeretné, hogy az űrlap a lehető legkönnyebben elérhető legyen, és nem szükséges e-mail címeket gyűjteni. Így bárki könnyebben kitöltheti az űrlapot bejelentkezés nélkül, ami több válaszra ösztönöz és egyszerűbbé teszi a folyamatot.

Például ez a beállítás kikapcsolása akkor lesz a helyes választás, ha közvélemény-kutatást végez, vagy az űrlapot ügyfél-visszajelzési eszközként használja.

Ha viszont ellenőriznie kell a válaszadók személyazonosságát és el kell kerülnie a többszöri beküldés lehetőségét, akkor hagyja bekapcsolva ezt a funkciót.

3. lépés: Ossza meg Google űrlapját

Miután beállította a beállításokat, a következő lépés a Google űrlap megosztása. Kattintson a jobb felső sarokban található Küldés opcióra.

A Google űrlapot a „Küldés” gombra kattintva teheti nyilvánossá.

Megnyílik egy felugró ablak, amelyben az összes megosztási lehetőség megjelenik, beleértve az e-mailt, a linket és a beágyazást.

Ahhoz, hogy Google űrlapját nyilvánossá tegye, válassza a második lehetőséget, amely lehetővé teszi az űrlap közvetlen linkként való megosztását. Ez a módszer biztosítja, hogy bárki, aki rendelkezik a linkkel, könnyen hozzáférhessen az űrlaphoz, maximalizálva ezzel az űrlap elérhetőségét és a részvételt.

Érintse meg a link ikont, és másolja át az űrlap egyéni linkjét közvetlenül a Google Forms-ból.

Szükség esetén rövidítse az URL-t az „URL rövidítése” jelölőnégyzet bejelölésével és a link másolásával.

Érintse meg a link ikont, és másolja át az űrlap egyéni linkjét közvetlenül a Google Forms-ból.

Amint az űrlapra válaszok érkeznek, azokat a Válaszok fülön követheti nyomon, ahol a begyűjtött válaszok összefoglalását láthatja. Részletesebb áttekintéshez kattintson a zöld táblázat ikonra, hogy az adatokat a Google Táblázatokba exportálja további elemzés céljából.

Gratulálunk! Most már van egy nyilvános Google űrlapja.

💡Profi tipp: Íme egy egyszerű Google Form trükk a kérdések sorrendjének véletlenszerűvé tételéhez. Ez a funkció a Beállítások menüpont alatt érhető el. A Bemutatás mellett kattintson a lefelé mutató nyílra. A Form bemutatás alatt kapcsolja be a Kérdések sorrendjének véletlenszerűsítése funkciót. Ez a funkció segít elkerülni az elfogultságot, mivel a kérdéseket minden alkalommal más sorrendben jeleníti meg, amikor az űrlapot kitöltik.

Kérdések sorrendjének keverése a Google űrlapon

Hogyan adhat hozzá együttműködőket?

Most, hogy már tudja, hogyan teheti nyilvánossá a Google űrlapot, érdemes lehet hozzáadni egy kollégát, hogy együtt dolgozhassanak rajta.

Ha együttműködőket szeretne hozzáadni az űrlapjához, kattintson a Küldés gomb melletti három pontra, válassza az „Együttműködők hozzáadása” lehetőséget, majd állítsa be a jogosultságokat a linkmegosztási lehetőségek alapján, például Korlátozott, A szervezet tagjai vagy Bárki, aki rendelkezik a linkkel.

Kattintson az „Együttműködők hozzáadása” gombra, hogy több csapattagjának szerkesztési hozzáférést biztosítson.

Ez az opció különösen hasznos lehet olyan esetekben, amikor több ember is részt vesz a folyamatban. Például, ha űrlapokat szeretne létrehozni a felhasználók funkciókéréséhez, és több csapattag is foglalkozik az űrlapokkal.

Hogyan teheted nyilvánossá a Google űrlapot, de nem szerkeszthetővé

Amikor megosztja Google űrlapját, mások kitölthetik, de nem szerkeszthetik. Csak akkor szerkeszthetik az űrlapot, ha Ön hozzáadja őket együttműködőként vagy szerkesztőként.

Ha nem adja hozzá őket, akkor nem kell attól tartania, hogy módosítják az űrlapot, még akkor sem, ha az nyilvános.

Azonban a Általános hozzáférés részt Korlátozott értékre kell állítania. Ez a beállítás a szerkesztési jogosultságokat csak az Ön által hozzáadott együttműködők számára tartja fenn, ahelyett, hogy az űrlapot nyilvánosan szerkeszthetővé tenné.

A Google Forms használatának korlátai

Bár a Google Forms hatékony eszköz információk és visszajelzések gyűjtésére, vannak korlátai. Ezen korlátok megértése segíthet eldönteni, hogy ez a megfelelő eszköz az Ön igényeinek, vagy inkább a Google Forms alternatívái lennének-e alkalmasabbak. Fedezzük fel a Google Forms használatának néhány legfontosabb korlátait.

Alapvető testreszabás : A Google Forms alapvető testreszabási lehetőségeket kínál, például háttérszínt, betűtípust stb., de nem teszi lehetővé az űrlap olyan mértékű testreszabását, hogy az tükrözze márkáját vagy vizuálisan vonzó legyen.

Korlátozott támogatás a fejlett logikához : Részletes felmérések gyűjtése esetén a Google Forms nem támogatja a fejlett logikát, például a komplex elágazásokat és a feltételes válaszokat. Ez korlátozhatja a komplexebb felmérés-tervezéshez és a személyre szabott felhasználói élményhez szükséges rugalmasságot.

Általános elemzés: A Google Forms jelentéskészítési és elemzési funkciói korlátozottak. Ha mélyreható elemzésre vagy fejlett adatvizualizációra van szüksége, akkor az adatokat át kell helyeznie egy másik eszközre.

Fájlfeltöltési korlátozások : A Google Forms csak akkor engedélyezi a fájlok feltöltését, ha a válaszadó bejelentkezett. Ezenkívül a Google Forms által megengedett maximális fájlfeltöltési méret 10 GB. Ez a korlátozás akadályt jelenthet, ha nagy közönségtől szeretne fájlokat gyűjteni.

Kompatibilitási problémák: A Google Forms zökkenőmentesen működik együtt a Workspace alkalmazásokkal, például a Google Docs és a Sheets alkalmazásokkal, de külső eszközökkel és alkalmazásokkal való integrációs képességei korlátozottak.

Űrlapok létrehozása a ClickUp segítségével

Ha el szeretné kerülni a Google Forms kihívásait, korlátozott testreszabhatóságát vagy kompatibilitását, a ClickUp segíthet. Sokoldalú és hasznos űrlapkészítő szoftvert kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az űrlapok zökkenőmentes létrehozását és kezelését. Lehetővé teszi testreszabott űrlapok létrehozását különböző célokra, például visszajelzések gyűjtésére, potenciális ügyfelek generálására és az adatgyűjtés egyszerűsítésére.

A ClickUp továbbfejlesztett funkcióinak és képességeinek köszönhetően az űrlapok létrehozása, kezelése és elemzése terén kiváló alternatívája a Google Forms-nak.

A ClickUp űrlapnézetével felgyorsíthatja az űrlapválaszok feldolgozását, biztosíthatja a minden részletre kiterjedő figyelmet, például a feladatok kiosztását, az állapotok nyomon követését és a határidők kezelését, valamint időt takaríthat meg a válaszok rendezésével.

Rögzítse a válaszokat, és alakítsa őket nyomon követhető feladatokká a ClickUp űrlapnézettel.

A Form View funkcióval a következőket teheti:

Az űrlapválaszokat automatikusan nyomon követhető feladatokká alakíthatja , hogy azokat közvetlenül beépíthesse a munkafolyamatába.

Rögzítse a releváns adatokat a feltételes logikai funkciók segítségével , amelyek lehetővé teszik az űrlapok dinamikus frissítését a válaszok alapján.

Testreszabhatja az űrlapokat bármilyen célra, a termékekkel kapcsolatos visszajelzésektől és kreatív kérésekig, az IT-bejelentkezésekig és felmérésekig, több kérdéskategóriával.

Hogyan lehet űrlapokat létrehozni a ClickUp segítségével

Tele van a feje ötletekkel, hogyan egyszerűsítheti a műveleteket az űrlapnézet segítségével? Nézzük meg, hogyan hozhat létre és kezelhet űrlapokat a ClickUp alkalmazásban.

1. lépés: Nyissa meg a ClickUp-ban azt a listát, mappát vagy teret, ahol az űrlapot létre kívánja hozni.

2. lépés: A bal oldali sávon kattintson a plusz jelre (+), válassza az Új létrehozása lehetőséget, majd válassza az Űrlap lehetőséget.

Könnyedén létrehozhat űrlapnézetet bármelyik területen, mappában vagy listában a ClickUp munkaterületén belül.

3. lépés: Miután megnyílt az új űrlap, írja be az űrlap nevét és leírását a megfelelő mezőkbe.

4. lépés: A drag-and-drop funkcióval bármilyen funkciót vagy mezőt hozzáadhat az űrlaphoz a bal oldali panelen.

A ClickUp űrlapnézetében egyszerűen testreszabhatja az űrlap logikáját azáltal, hogy prioritásalapú mezőfeltételeket állít be az adatgyűjtés egyszerűsítése érdekében.

Miután az űrlap elkészült, megoszthatja azt a kívánt személyekkel, vagy egyszerűen másolhatja a linket, hogy nyilvánosan megossza. Az Embed Code (Beágyazási kód) opcióval HTML-kód űrlapot adhat hozzá egy weboldalhoz.

Ossza meg űrlapjait dinamikus funkciókkal a ClickUp Űrlapnézet segítségével.

Testreszabás a ClickUp űrlapnézetével

Szeretné, hogy űrlapjai funkcionálisak és vizuálisan is vonzóak legyenek? A ClickUp segít Önnek. Ezekkel az űrlapokkal a következőket testreszabhatja:

Színek : Válassza ki az űrlap és a gombok színét, amelyek tükrözik márka identitását, egyéni érdeklődési körét vagy az általános témát.

Téma : Válasszon olyan témát, amely jól illeszkedik vállalata arculatához és kiemeli márkáját.

Borítókép : Adjon hozzá egy képet az űrlap tetejére, amelyet a válaszadók az űrlap megnyitásakor azonnal meglátnak.

Válaszüzenet: Hozzon létre egy egyéni üzenetet, amelyet a válaszadóknak küldhet el a válaszuk alapján.

Testreszabhatja űrlapját színek, témák és szövegdobozok hozzáadásával a ClickUp űrlapnézetében.

Az űrlapok nulláról történő létrehozása azonban időigényes lehet. A ClickUp erre is kínál megoldást. Használja a ClickUp űrlap sablonjait a folyamat egyszerűsítéséhez. Nézzük meg néhányat közülük:

ClickUp regisztrációs űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp űrlap sablonja úgy lett kialakítva, hogy egy helyen segítsen Önnek az űrlapok létrehozásában, kezelésében és nyomon követésében.

A ClickUp regisztrációs űrlap sablon egy teljesen testreszabható általános regisztrációs űrlap, amely egyszerűsíti a regisztrációt olyan eseményekre, mint képzések, szemináriumok, műhelyek vagy tanfolyamok. Lehetővé teszi a résztvevők alapvető adatainak hatékony és biztonságos gyűjtését.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Rendezze a részleteket, hogy a csapat tagjai könnyen áttekinthetik és intézkedhetnek

Csökkentse az adatok beviteléhez szükséges időt egy előre meghatározott szerkezetű, könnyen kitölthető űrlap segítségével.

Az űrlapválaszokat automatikusan kategorizálja olyan tényezők alapján, mint az életkor és a foglalkozás.

ClickUp visszajelzési űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp visszajelzési űrlap sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen összegyűjteni az ügyfelek visszajelzéseit és egy helyen rendszerezni az ügyféladatokat.

Ha visszajelzések gyűjtésére szolgáló űrlapot készít, a ClickUp visszajelzési űrlap sablonja hasznos eszköz lehet. Használja ezt a visszajelzési űrlap sablont, hogy az összes összegyűjtött visszajelzést egy helyen megtekintse, és a megfelelő termék- vagy szolgáltatási csapatnak rendelje hozzá beépítésre.

A visszajelzési űrlap sablonok használatával egyszerűsítheti az adatgyűjtést azáltal, hogy a válaszokat gyors elemzés céljából rendszerezi, és a visszajelzéseket a szolgáltatástípusok és az ügyfelek demográfiai adatai alapján kategorizálja.

ClickUp kérelem űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp kérelem űrlap sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni az alkalmazottak és a külső partnerek kérelmeit.

A ClickUp kérelem űrlap sablonja egyszerűsíti az új fiókok iránti kérelmek kezelését egy helyen, az információk gyors és strukturált mentésével.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Rendezze el az összes új kérést rendszerezett módon egy helyen

Automatikusan rendeljen feladatokat a csapat tagjaihoz, hogy minimalizálja az átfutási időt és biztosítsa, hogy egyetlen kérés se vesszen el.

A projektigénylő űrlap egységesítésével hatékonyan kezelheti az igényeket.

Végül a ClickUp Űrlapnézet funkciója áthidalja a Google Forms korlátait, és lehetőséget nyújt a munkafolyamatok egyszerűsítésére és az űrlapok használatának megkönnyítésére.

Dinamikus és könnyen megosztható űrlapok készítése a ClickUp segítségével

Az űrlapok elengedhetetlen eszközök a vállalkozások és magánszemélyek számára a válaszok gyűjtéséhez és a visszajelzések fogadásához. A Google űrlap nyilvánossá tétele hatékony módja annak, hogy szélesebb közönséget érjen el, és hatékonyan gyűjtsön értékes visszajelzéseket vagy adatokat. Ezenkívül a Google űrlap sablonok használata időt takarít meg, és hatékonyan alkalmazkodik az űrlapok különböző céljaihoz.

Ha azonban fejlettebb űrlapfunkciókat keres, például témák testreszabását és összetett feltételes válaszokat, akkor a ClickUp a legjobb választás. A ClickUp űrlapnézete biztosítja, hogy az összegyűjtött adatok alapján azonnal cselekedhessen: feladatokat hozhat létre és felelősségeket oszthat ki a csapatának.

Kezdje el még ma a ClickUp használatát! 🚀