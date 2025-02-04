A legjobb kockázati nyilvántartó szoftverek 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Mindannyian tudjuk, hogy minden üzleti tevékenység bizonyos kockázattal jár. Ezért elengedhetetlen, hogy minden projektmenedzser eszköztárában legyen egy megbízható kockázati nyilvántartó szoftver.

Legyen szó pénzügyi kihívásról vagy projekthez kapcsolódó szűk keresztmetszetről, a kockázati nyilvántartó eszközzel Ön és csapata adat alapú döntéseket hozhat, és zökkenőmentesen kezelheti az üzleti fenyegetéseket.

Ha Ön projektkockázat-kezelőként kockázatkezelési programhoz alkalmas eszközöket értékel, akkor jó helyen jár! Az évek során a ClickUp munkatársai és én számtalan kockázati nyilvántartó szoftvert teszteltünk, hogy megtaláljuk a leghatékonyabb eszközt erre a célra.

Ebben a blogban felsorolom a 10 legjobb kockázatkezelő szoftvert, amelyet mi is használtunk és nagyon megszerettünk. Kezdjük!

Mit kell keresnie egy kockázati nyilvántartó szoftverben?

Az ideális kockázati nyilvántartási eszköz elsősorban három célt szolgál: a kockázatok azonosítását, kezelését és csökkentését. Íme öt alapvető kritérium, amelyre figyelnie kell egy eszköznél, hogy hatékonyan nyomon követhesse és kezelhesse a kockázati kitettséget:

Könnyű használat: Válasszon olyan eszközt, amely felhasználóbarát felülettel rendelkezik és minimális tanulási görbét igényel. Ez segít Önnek és más kockázatkezelőknek a zökkenőmentes navigációban és a maximális előnyök kiaknázásában.

Testreszabás: Válasszon egy olyan kockázatkezelő eszközt, amely széles körű testreszabási lehetőségeket kínál. Így az Ön vállalkozásának egyedi kockázatkezelési igényeihez igazíthatja azt.

Munkafolyamat-automatizálás: Válasszon olyan kockázati nyilvántartási eszközt, amely automatizálja az ismétlődő feladatokat. Ez minimálisra csökkenti a kockázatértékeléshez szükséges kézi munkát, és zökkenőmentesebbé teszi a kockázatkezelési folyamatot.

Integrációk: Keressen olyan eszközt, amely integrálható azokkal a főbb eszközökkel és szoftverekkel, amelyeket nap mint nap használ. Ez segít optimalizálni a munkafolyamatot.

Jelentések és elemzések: Válasszon olyan eszközt, amely valós idejű kockázatkezelési jelentéseket és elemzéseket nyújt a kockázatcsökkentés maximalizálása érdekében.

A 10 legjobb kockázati nyilvántartó szoftver 2024-ben

Íme a 10 legjobb fizetős és ingyenes kockázati nyilvántartó szoftver az én listámon:

1. ClickUp (A legjobb kockázatkezeléshez)

A ClickUp átfogó funkciói miatt ez az én első számú kockázatkezelő szoftverem. Azonban sokoldalúsága csak egyike azoknak a tulajdonságoknak, amelyek miatt ez az eszköz olyan jó választás. A ClickUp emellett rendkívül testreszabható, együttműködésre alkalmas és hatékony – a tökéletes recept az optimalizált kockázatkezeléshez.

Hogy rövid áttekintést nyújtsak a ClickUp kínálatáról, összefoglalom Önnek a legjobb kockázatkezelési funkciókat.

Ellenőrizze projektje állapotjelentését, nézze meg, mely feladatok esedékesek, és elemezze csapata munkáját, hogy pontosan kiszámítsa a kockázatokat a ClickUp Dashboards segítségével

Először is ott vannak a ClickUp Dashboards, amelyek számomra egyértelműen a platform egyik legjobb funkciója. Sokszor nem tudjuk megfelelően előre látni egy projekt kockázatait, mert nem tudjuk nyomon követni annak állapotát, erőforrásait stb. A ClickUp Dashboards ezt megkönnyíti. Gyors, könnyen áttekinthető képet adnak az összes folyamatban lévő projektemről, ami segít előre azonosítani és megoldani a felmerülő kihívásokat.

Használja a ClickUp időkövetési funkcióit az alkalmazottak munkaidejének nyomon követéséhez és szabályozásához

Az idő a legfontosabb erőforrás – ezt a projektmenedzserek már régóta tudják. A ClickUp időkövetési funkciói lehetővé teszik, hogy ezt az erőforrást körültekintően használjam. Tetszik, hogy nyomon követi az egy adott feladatra fordított időt, és ennek alapján becsüli meg a projekt időigényét.

Automatizálja a projekt kockázatkezelést a ClickUp Automations segítségével

A leterhelt munkafolyamat akadályozza a hatékony kockázatkezelést? Én a ClickUp Automations-ra esküszöm, ami ebben a tekintetben nagy segítségemre van! Lehetővé teszi számomra, hogy egyedi automatizálásokat hozzak létre, amelyekkel biztosíthatom, hogy minden projektem eredménye időben elkészüljön. Ráadásul több mint 100 testreszabható sablon közül választhatok, ami segít automatizálni azokat a feladatokat is, amelyek egyébként a csapatom értékes idejét és hatékonyságát emésztenék fel.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp kockázatnyilvántartási sablonjával hatékonyan kezelheti, nyomon követheti és csökkentheti projektjei kockázatait.

A sablonokról szólva, meséltem már a ClickUp kockázati nyilvántartási sablonról? Ez a sablon kizárólag a kockázatok csökkentésére és kezelésére törekvő csapatok számára készült, és nekem a következőket segíti:

Azonosítsa a potenciális kockázatokat, mielőtt azok valóra válnának!

Kövesse nyomon a kockázatok állapotát, tulajdonosát és hatását, hogy megérthesse azok mélységét.

Szervezze meg a kockázatértékeléseket, hogy azokat szisztematikus módon oldhassa meg.

Összességében a ClickUp jelentősen egyszerűsítette a kockázatkezelést számomra, csökkentve az ehhez korábban használt eszközök számát.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak lehet, hogy egy kis tanulási folyamaton kell átesniük.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Starter: 7 USD/hó felhasználónként

Haladó: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9600+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4100 értékelés)

2. Mitratech (a legjobb jogi kockázatkezeléshez)

via Mitratech

A Mitratech átfogó kormányzati, kockázatkezelési és megfelelőségi (GRC) megoldásai a legkeresettebb termékek közé tartoznak. Úgy tervezték őket, hogy segítsenek Önnek a megfelelőség fenntartásában, függetlenül attól, hogy vállalkozása mely iparághoz vagy szabványokhoz tartozik. A szoftver segít Önnek a szervezeten belüli és a harmadik fél beszállítókkal való megfelelőség figyelemmel kísérésében. Jelentősen csökkenti a gondatlanságból eredő jogi kockázatokat és növeli hatékonyságát.

A Mitratech legjobb funkciói

Válasszon a számos testreszabott GRC-megoldás közül, hogy megtalálja a vállalkozásának legmegfelelőbbet.

Mérje és figyelje szervezetének megfelelőségi szintjét

Hozzon létre, futtasson és kezeljen kódírás nélküli kockázatkezelési munkafolyamatokat a szervezetében.

Használja ki az alkalmazáson belüli együttműködési funkciókat, hogy maximalizálja a kommunikáció hatékonyságát a csapatában.

A Mitratech korlátai

Korlátozott rugalmasságot kínál a testreszabás terén.

Megtanulása nehéz

Mitratech árak

Egyedi árazás

Mitratech értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Hyperproof (A legjobb a megfelelési kockázatok nyomon követéséhez és kezeléséhez)

via Hyperproof

Az IHyperproof a hagyományos kockázatkezelésre, a beszállítói menedzsmentre és az auditkezelésre specializálódott. Több mint 90 megfelelőségi keretrendszer-sablont tartalmaz, hogy megfeleljen a különböző vállalkozások sokféle megfelelőségi követelményeinek.

A platform rendkívül fejlett. A kockázatkövetési és -csökkentési funkciók többsége automatizált, így minimálisra csökkenti az emberi beavatkozás és ezáltal a hibalehetőségek mértékét. Ez egy másik fontos ok, amiért ez a kockázatkezelő szoftver szerepel a listánkon.

A Hyperproof legjobb funkciói

Biztosítsa a SOC 2, HIPPA, GDPR és FedRAMP több mint 100 keretrendszernek való megfelelést.

Használja a beépített exportálható irányítópultokat, hogy szemmel tartsa kockázati helyzetét.

Automatizálja a beszállítói kockázatkezelést, hogy csökkentse a veszteség esélyét.

Egyszerűsítse belső audit előkészítését azáltal, hogy a munkát egy helyen központosítja.

Integrálja olyan eszközökkel, mint az Azure, a GitHub, a Google Drive és mások.

Hyperproof korlátai

Bonyolult beállítási és konfigurációs folyamat

A testreszabási funkciók nagyon korlátozottak.

Hyperproof árak

Egyedi árak

Hyperproof értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (127 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (48 értékelés)

4. Diligent One Platform (a legjobb IT-kockázatkezeléshez)

a Diligent One segítségével

A Diligent One Platform (korábban HighBond) egy kockázatkezelési és -csökkentési platform. Ha IT-vállalkozást vezet, akkor nagyon ajánlom ezt a szoftvert. Kínálata – a beszállítói kockázatkezeléstől az ERM-ig – pontosan az IT-ipar igényeire van szabva.

A Diligent One egy konszolidált platformként működik, ahol ellenőrizheti szervezetének teljes kockázati profilját – és ez számomra egy plusz pont. Ráadásul folyamatos figyelemmel kísérése biztosítja, hogy minden üzleti területen megfeleljen a szabályoknak és kockázatmentes legyen.

A Diligent One Platform legjobb funkciói

Használja ki az AI erejét a kockázatok nyomon követéséhez és csökkentéséhez

Csatlakoztassa a platformot bármely választott adatforráshoz, hogy maximalizálja a munkafolyamat hatékonyságát.

Pontos adatok és betekintés a kockázatok elkerüléséhez és megalapozott döntések meghozatalához

Integrálja vezető szoftverekkel, mint például a Salesforce, a Microsoft, az Oracle stb.

A Diligent One Platform korlátai

Bonyolult beállítási folyamat

Korlátozott mobilalkalmazás-funkciók

A Diligent One Platform árai

Egyedi árak

Diligent One Platform értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (124 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (83 értékelés)

5. ServiceNow (A legjobb átfogó kockázatkezeléshez)

a ServiceNow -n keresztül

Ez egy másik AI-alapú platform, amely egyszerűsíti a kockázatkezelést.

A ServiceNow egy integrált platform, amely segít a kockázatok nyomon követésében, figyelemmel kísérésében és ellenőrzésében. A szabályzati és megfelelési kockázatkezeléstől az operatív kockázatkezelésig – ez a szoftver mindent megkönnyít. Az AI-alapú ServiceNow automatizálja és központosítja a kockázatkezelési tevékenységek nagy részét. Ez egy robusztus eszköz, amely lehetővé teszi, hogy jobb, adatalapú kockázatkezelési döntéseket hozzon.

A ServiceNow legjobb funkciói

Engedélyezze az üzleti hatások elemzését, hogy a kockázatokat a lehető leghatékonyabban rangsorolhassa és kezelhesse.

Jósolja meg és előzze meg a kockázatokat AI-alapú eszközökkel és funkciókkal

Használja a kockázati adatokat az audit tervek körültekintő meghatározásához és prioritásainak megállapításához.

Szerezzen pontos teljesítményelemzéseket, hogy előre láthassa a trendeket és mindig egy lépéssel előrébb járjon.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Microsoft, Salesforce, Oracle stb.

A ServiceNow korlátai

Kiterjedt konfigurációt igényel

Bizonyos csapatok számára túl bonyolult lehet

ServiceNow árak

Egyedi árak

ServiceNow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1988 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (246 értékelés)

6. TimeCamp (a legjobb a projektekkel kapcsolatos kockázatok nyomon követéséhez)

via TimeCamp

A TimeCamp kiegészítő eszköz a kockázatkezelési eszköztáramban. Mivel időkövető eszközről van szó, segít a projekt ütemtervének ellenőrzésében, és ezáltal a kapcsolódó kockázatok elkerülésében.

A TimeCampot a piacon található hagyományos időkövető szoftverek közül az különbözteti meg, hogy átfogó megközelítést alkalmaz a projektkockázat-kezeléshez. Először is, ez egy teljesen automatizált eszköz, ami azt jelenti, hogy nem kell manuálisan végeznie az időkövetést. Emellett többféle célt is szolgál: számlázási órák, termelékenység, jövedelmezőség, jelenlét stb. követését.

A TimeCamp legjobb funkciói

Kövesse nyomon a munkaidőt, hogy jobban megértse a projekt időigényét.

Valós idejű betekintést nyerhet a munka előrehaladásába és a projekt állásába, hogy elkerülje a túllépéseket.

Használja a GPS-követési funkciót az alkalmazottak helyének és termelékenységének nyomon követéséhez a terepen.

Rögzítse a munkába érkezés és távozás idejét a termelékenységi jelentésekhez

Integrálja más munkafolyamatában használt eszközökkel, mint például a Quickbooks, Github, Airtable, Jira stb.

A TimeCamp korlátai

Elsősorban az időkövetésre összpontosít, kevésbé robusztus a kockázatkezelés terén.

Nem integrálható fontos kockázatkezelési eszközökkel

Korlátozott offline funkciók

TimeCamp árak

Örökre ingyenes

Starter: 1,99 USD/hó felhasználónként

Prémium: 3,99 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 5,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 14,99 USD/hó felhasználónként

TimeCamp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (304 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (597 értékelés)

7. GOAT (A legjobb kockázatkövetéshez és -értékeléshez)

via GOAT

Ha még nincs tapasztalata egy teljes értékű kockázati nyilvántartási eszköz kezelésében, a GOAT ideális választás az Ön számára. A robusztus funkciók mellett egyszerű kialakításával és felületével is büszkélkedhet, ami megkönnyíti a használatát.

Ami a szolgáltatásait illeti, a GOAT Risk számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyeket hasznosnak találtam. Először is, több testreszabható kockázati nyilvántartási sablont tartalmaz, amelyeket felhasználhat a kockázatkezelési kezdeményezéseinek elindításához. A drag-and-drop kockázatértékelési pontszámítási funkcióval prioritásokat rendelhet a kockázatokhoz a hatékony megoldás érdekében. Ezenkívül a GOAT rendkívül együttműködésorientált. Ha egy csapat alkalmazottja foglalkozik egy bizonyos projekttel, meghívhatja őket, hogy működjenek együtt az eszközön, és kezeljék az összes felmerülő kockázatot.

A GOAT legjobb funkciói

Készítsen és vizsgáljon meg kockázati profilokat minden üzleti részleg, projekt stb. számára.

Készítsen és valósítson meg SMART cselekvési terveket a kockázat-önértékelési funkcióval.

Automatizálja munkafolyamatát, hogy nyomon követhesse és kezelhesse minden projekttevékenységet, és minimalizálhassa a jövőbeli kockázatokat.

Rendeljen mutatókat a kockázatokhoz, hogy teljesítményorientált megközelítéssel figyelemmel kísérhesse és kezelhesse azokat.

Részletes, adatalapú kockázatértékelési jelentések és elemzések

GOAT korlátai

Nincs ingyenes próba/csomag elérhető.

Korlátozott testreszabási funkciók

Nincs integrációs képessége

GOAT Risk árak

Starter: 400 USD/év

Standard: 1200 USD/év

Vállalati: 4800 USD/év

Enterprise PRO: 7200 USD/év

GOAT Kockázati besorolások és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (51 értékelés)

8. Resolver (A legjobb vállalati kockázatkezeléshez)

via Resolver

A Resolver egy másik jól ismert név a kockázati nyilvántartási eszközök ligájában. Bár funkciói kiterjednek az auditra, a megfelelőségre és számos más kockázatkezelési formára, én a vállalati kockázatok kezelésére tartom a legalkalmasabbnak.

A Resolver ERM funkciói kimerítően kidolgozottak. Egységes kockázati nyilvántartásai elősegítik a belső együttműködést azáltal, hogy a szervezeten belüli összes érintett részleg számára hozzáférést biztosítanak a kockázati adatokhoz. Az eszköz emellett kellőképpen testreszabható. Minden ERM megoldást az üzleti igényeinek megfelelően személyre szabhat. Ezenkívül a Resolver megkönnyíti a folyamatok és a munkafolyamatok automatizálását a műveletek racionalizálása érdekében.

A Resolver legjobb funkciói

A műszerfalon megtekintheti és megoszthatja a kockázati adatokat vizualizált formában.

Részletes, pontos jelentéseket és elemzéseket kap, hogy adat alapú kockázatkezelési döntéseket hozhasson.

Használja a robusztus szoftverintegrációkat a kockázati adatok egyik rendszerből a másikba történő importálásához.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack, a Jira és a Microsoft Azure.

A Resolver korlátai

Korlátozott mobilalkalmazás-funkciók

Bizonyos csapatok számára túl bonyolult lehet

Resolver árak

Egyedi árak

Resolver értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (107 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (46 értékelés)

9. MasterControl (A legjobb minőségi kockázatkezeléshez)

via MasterControl

A MasterControl Quality Excellence megkönnyíti a minőség kockázatkezelést a vállalkozások számára. Átfogó funkciói segítségével könnyedén megfelelhet minden minőségi és megfelelőségi szabványnak.

Számomra ennek az eszköznek a legjobb tulajdonsága a 360 fokos megközelítése. A MasterControl minőségi kockázatkezelési szolgáltatásai a kockázatelemzéssel kezdődnek és a kockázattudatossággal végződnek. Ez a mélyreható megközelítés alkalmassá teszi a termelés minden pontján felmerülő kockázatok kezelésére és figyelemmel kísérésére. Emellett biztosítja, hogy minden megfelelési követelménynek megfeleljen, és mindig készen álljon az ellenőrzésre.

A MasterControl legjobb funkciói

Indítson minőségi kockázatértékeléseket a rendszer bármely pontjáról, hogy korai szakaszban azonosítsa és csökkentse a termékkel kapcsolatos kockázatokat.

Kövesse nyomon és kezelje az alkalmazottak képzését, hogy biztosítsa a minőségi előírások és szabványok betartását.

Automatizálja a belső és külső auditok ütemezését, tervezését és végrehajtását.

Gyorsítsa fel a kockázati tevékenységeket az elektronikus munkafolyamatok és aláírások segítségével a dokumentumok azonnali áttekintésével és jóváhagyásával.

A MasterControl korlátai

A felhasználók szerint a felület nehezen kezelhető.

Korlátozott testreszabási funkciókat kínál

MasterControl árak

Egyedi árak

MasterControl értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (323 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (422 értékelés)

10. Archer IT (A legjobb integrált kockázatkezeléshez)

az Archer Community -n keresztül

Ezt a listát egy integrált kockázatkezelő eszközzel, az Archer IT-vel zárom. Az Archer mindenféle kockázati megfelelésre és kezelésre specializálódott. Ide tartozik az auditkezelés, a dokumentumkezelés, a biztonsági kockázatkezelés, az ERM stb.

Bár megkövetel némi tanulási időt, az Archer IT-vel sok mindent el lehet érni, ha egyszer megszokja. Ez egy rendkívül rugalmas platform, amely minden szervezet egyedi megfelelőségi igényeihez igazodik. Számomra az Archer legkiemelkedőbb tulajdonsága a kollaboratív kialakítása. Meghívhatja az érdekelt feleket is a kockázatok hatékony kezelésébe, amit a legtöbb platform nem kínál.

Az Archer IT legjobb funkciói

Hozzon létre központosított kockázati nyilvántartásokat a különböző üzleti kockázatok dokumentálásához, nyomon követéséhez és kezeléséhez.

Dolgozzon együtt a szervezeten belüli csapattagjaival a jobb kockázatkezelés érdekében.

Azonosítsa és kategorizálja szervezetének folyamatait és rendszereit a kockázatok korai felismerése érdekében.

Átfogó betekintést nyerhet a kockázatok jobb rangsorolásához.

Archer IT korlátai

Megtanulása nehéz

A felhasználók a bevezetési folyamatot bonyolultnak és hosszadalmasnak találták.

Archer IT árak

Egyedi árak

Archer IT értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

