Óravázlat-sablonok a Google Docs-ban

A tantervek kidolgozása olyan lehet, mint a kötéltánc: gondos egyensúlyt igényel, hogy több tantárgyat kezeljünk és a diákok kérdéseire válaszoljunk, miközben szem előtt tartjuk a célt: a hatékony tanítást.

De legyünk őszinték: a formázási következetlenségek és a tantervekben szereplő homályos részletek kezelése elterelheti a figyelmünket.

A Google Docs már régóta a tantervek kidolgozásának szövetségese. Rugalmassága, ismertsége és hozzáférhetősége lehetővé teszi az oktatók számára, hogy magas színvonalú tantermi eredményeket érjenek el.

Összeállítottunk egy listát négy ingyenes Google Docs óravázlat-sablonról és 10 további, modernebb alternatíváról, hogy bemutassuk a testreszabható irányítópultokat az osztálytermi dokumentumok kezeléséhez.

Fedezzük fel, hogyan forradalmasíthatják ezek a szerkeszthető sablonok az óravázlatok készítésének módszerét, így kevesebb papírmunkával és több tanítási szenvedéllyel foglalkozhat. Készüljön fel arra, hogy óravázlatait a jóból kiválóvá alakítsa! 🧑‍🏫

Mi teszi jóvá egy óravázlat-sablont a Google Docs-ban?

A Google Docs jó óravázlat-sablonja általában egyszerűsíti az óravázlat-készítés munkafolyamatát. Meg kell jelölnie az óra menetét és a tanulási célokat, valamint a foglalkozáshoz kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket.

Vessünk egy pillantást néhány olyan kulcsfontosságú funkcióra, amelynek minden jó óravázlat-sablonban szerepelnie kell a Google Docs-ban:

Szerkezet: Minden óraelemhez egyértelműen meghatározott szakaszok, például célok, anyagok, feladatok és értékelések, hogy biztosítsák az óra átfogó előkészítését.

Rugalmasság: Elég rugalmas ahhoz, hogy különböző tanítási stílusokhoz és osztályméretekhez alkalmazkodjon, így többféle óraformátumhoz illeszkedik különböző tantárgyak és speciális igények esetén.

Egyértelműség: Egyszerű és intuitív kialakítás, hogy minden diák, állandó alkalmazott és helyettesítő tanár könnyen megértse

Források összekapcsolása: Külső források, például oktatóvideók, kiegészítő olvasmányok vagy interaktív tevékenységek beágyazásának vagy közvetlen összekapcsolásának lehetősége a tanulási élmény gazdagítása érdekében.

Hatékonyság: Időt megtakarító funkciók, például legördülő menük, ellenőrzőlisták és előre kitöltött, az oktatási célokkal összhangban lévő szabványok

Visszajelzések beépítése: Olyan szakaszokat vagy funkciókat tartalmaz, amelyek egyszerűsítik a diákok vagy a kollégák visszajelzéseinek beépítését vagy nyomon követését, elősegítve a tanítási gyakorlatok folyamatos fejlesztését.

Óravázlat-sablonok a Google Docs-ban

Íme néhány ingyenes tanári óravázlat-sablon a Google Docs-ban, amelyek segítenek a tananyagok dokumentálásában, nyomon követésében, kinyomtatásában és megosztásában.

1. Google Docs alapvető építőelemek napi óravázlat-sablon a CloudHQ-tól

a Google Docs sablonok segítségével

A CloudHQ által készített Google Docs Basic Building Blocks Daily Lesson Plan Template (Google Docs alapvető építőelemek napi óravázlat-sablon) azoknak az oktatóknak készült, akiknek egyszerű napi óravázlat-készítő eszközre van szükségük. A sablon tömören szervezi a napi óravázlatokat és tevékenységeket, a kidolgozott funkciók listája pedig megkönnyíti a szervezést.

A sablon könnyen követhető formátumot biztosít a részletes tevékenységleírásokhoz, és kiemeli az értékelések elvégzéséhez szükséges anyagokat. Hasznos az általános iskolai tanárok számára. Ha új a tanításban, egyszerű keretet biztosíthat a napi órák alapvető aspektusainak lefedéséhez.

Ez a sablon minimalista kialakításával megszünteti a felesleges bonyolultságokat, és közvetlen megközelítést kínál az óravázlatok elkészítéséhez. Segítségével teljes mértékben a pedagógiai tartalomra koncentrálhat, anélkül, hogy elterelné a figyelmét a tervezési folyamat.

2. Google Docs E-Learning óravázlat-sablon a GooDocs-tól

via Goo Docs

A GooDocs által készített Google Docs e-learning óravázlat-sablon a digitális oktatási források iránti növekvő igényt hivatott kielégíteni. Virtuális tantermek és online oktatási foglalkozások számára készült, és segít az e-learning órák strukturálásában.

Külön fejezetek foglalkoznak a diákok számára szükséges technológia és AI-eszközök beállításával, a diákok elkötelezettségének értékelési stratégiáival és a legfontosabb tanulási célok nyomon követésével.

Kiválóan alkalmas azoknak a tanároknak, akik online órákat tartanak, és magas szintű diák-interakciót szeretnének fenntartani. Adja hozzá ezt az online tanítási eszköztárához, és állítson be elérhető SMART célokat a távolról órákat vevő egyetemi hallgatók számára.

Ez az átfogó sablon lehetővé teszi, hogy olyan elemeket adjon hozzá, mint az egyes tevékenységek időbeosztása. Sőt, a sablon virtuális értékelési módszereket és ingyenes tippeket is kínál a diákok termelékenységének fenntartásához virtuális környezetben.

3. Google Docs tanfolyamegység óravázlat-sablon a Template.net webhelyről

Ez a Google Docs tanfolyamegység-óravázlat-sablon teljes mértékben testreszabható azoknak az oktatóknak, akik hosszabb tananyagegységet terveznek. Újrafelhasználható, egységes arculatú és felhasználóbarát.

A nagyobb egységeket egyedi órákra oszthatja, és áttekintést adhat a tanfolyam oktatási pályájáról. Alkalmas középiskolai tanárok számára, akiknek több hónapra előre kell megtervezniük tantárgyaikat.

Egyszerűsítheti a részletes tervezési technikákat, hogy ne kelljen szigorú formázási irányelvekhez igazodnia. Ez megkönnyíti a különböző tanítási módszerek integrálását is, az előadásoktól és beszélgetésektől a projektalapú tanulásig és az AI tanfolyamokig.

Ez a tanterv-elrendezés úgy van felépítve, hogy ösztönözze a pedagógiai megközelítés átgondolását. Ez megkönnyíti a pedagógusok számára a tananyag értékelését és finomítását a tanítás előrehaladtával.

💡Tipp: Ezeket az óravázlatokat akár mellékes tevékenységként tananyagok készítésére is felhasználhatja, és digitális tartalomként értékesítheti a saját szakterületén.

4. Google Docs óravázlat-sablon a TPT-től

via Teachers Pay Teachers

Ez a Google Docs óravázlat-sablon jó egyensúlyt teremt, strukturált keretet biztosít a részletes tervezéshez, miközben kreatív rugalmasságot is lehetővé tesz. A tanulási célok és a differenciálási stratégiák kidolgozására szolgáló szakaszai különböző tantárgyakhoz és tanítási módszerekhez igazodnak.

Ha átfogó dokumentációra és alkalmazkodó AI-eszközökre van szüksége az óravázlatok elkészítéséhez, amelyek több oktatási helyzethez is alkalmazhatók, akkor érdemes megfontolnia ezt a Google Docs sablont.

Különösen élvezni fogja a közös tervezési funkciókat, amelyek lehetővé teszik a kollégák számára, hogy valós időben hozzájáruljanak az óravázlatokhoz és módosítsák azokat. Ez leginkább olyan közös tanítási ökoszisztémákban működik jól, ahol a különböző tantárgyak tananyagának integrálása prioritást élvez.

A Google Docs használatának korlátai az óravázlat-sablonok esetében

Az előnyök ellenére a Google Docs használata óravázlat-sablonokhoz néhány korlátozással jár:

Korlátozott offline hozzáférés: A teljes funkcionalitás és hozzáféréshez internetkapcsolat szükséges.

Formázási következetlenségek: Problémák más formátumokba, például Microsoft Wordba való konvertáláskor

Sablonok testreszabása: Az alapvető tervezőeszközök korlátozzák a fejlett testreszabási lehetőségeket

Adatbiztonság: Aggodalmak a bizalmas oktatási anyagok titkosságával és ellenőrzésével kapcsolatban

Verziókezelés: Lehet, hogy nem felel meg a komplex dokumentumtörténetek igényeinek

Integrációs korlátok: Korlátozott integráció nem Google- vagy speciális oktatási platformokkal

A Google ökoszisztémától való függőség: A Google ökoszisztémán belül, olyan eszközökkel együtt használva, mint a Google Slides, a Google Drive és a Google Sheets, kevésbé rugalmas önállóan.

Nincs vagy csak minimális fejlett elemzés: Nem kínál beépített elemzést a dokumentumokkal való felhasználói interakciókhoz.

Korlátozott multimédiás támogatás: A videók és interaktív média beágyazása kevésbé egyszerű, mint a speciális szoftverekben.

Automatizált funkciók: Nincs fejlett automatizálási képessége a dinamikus tartalomhoz

Alternatívák a Google Docs óravázlat-sablonjaihoz

A fenti korlátozásokat figyelembe véve nézzünk meg 10 bevált Google Docs alternatívát az óravázlatok kidolgozásához.

A ClickUp hatékony oktatási csomagjának ingyenes óravázlat-sablonjai számos alapvető funkcióval rendelkeznek, amelyekkel javíthatja az óravázlatok tervezését, megírását és dokumentálását. Emellett egyszerű szerkesztési lehetőségeket és értékelési technikákat is kínálnak a munkafolyamatok racionalizálása érdekében.

1. Tantervtervezési sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont A ClickUp tanterv-tervezési sablonja segít a tanfolyam tantervének megtervezésében.

Gyűjtsd össze az összes tanterv-tervezési anyagot egy helyen. Ide tartoznak a tanulási források, az óraindexek és a különböző tantárgyakhoz kapcsolódó tananyag-ötletek.

A ClickUp tanterv-tervezési sablonja segít könnyen érthető tanterv kidolgozásában. A kurzus idővonalának vizualizálásától az előadási anyagok kategorizálásáig, a meglévő tanterveket is testreszabhatja és finomíthatja a szervezetével vagy a tanári csoporttal.

Biztosítson a diákoknak következetes tananyagot, és hangolja össze a kurzus legfontosabb óráit és céljait a releváns feladatokkal. Fontolja meg a ClickUp nézetek, például az Idővonal nézet, a Tábla nézet, a Naptár nézet és az Útmutató nézet használatát, hogy tájékozott maradjon a határidőkről, a együttműködőkről, az értékelő megbeszélésekről és egyebekről.

A sablon vázlatkészítő funkciója segít a kiegészítések, például a kurzusleírások és az értékelési szabályok beillesztésében. Összességében ez a sablon lehetővé teszi, hogy kezelhető kisebb feladatokon keresztül átfogó tanterveket állítson össze.

2. Főiskolai óravázlat-sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont A ClickUp főiskolai óravázlat-sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítse az oktatókat a főiskolai kurzusok óravázlatainak elkészítésében, kezelésében és nyomon követésében.

A ClickUp egyetemi óravázlat-sablonjávalötleteket gyűjthet, nyomon követhet és vonzó óravázlatokat készíthet egyetemi oktatási célokra. Ez a sablon lehetővé teszi az anyagok közös létrehozását és testreszabását is, hogy a diákok minőségi tananyagot kapjanak.

Dolgozzon együtt más oktatókkal, és dolgozzon ki heti óravázlatokat, hogy segítsen a diákoknak elérni tanulási céljaikat. Az Egyéni mezők funkcióval adatokat adhat meg az óra felépítéséről, az osztályzatokról, az értékelés állapotáról és egyebekről. Ez segít megszervezni az egyes órák szerkezeti felépítését, hogy azok megfeleljenek a kívánt minőségi szabványoknak.

A ClickUp projektmenedzsment funkcióival nyomon követheti az egyes feladatokra fordított időt, és előre meghatározott ellenőrzési pontok alapján automatizálhatja a riasztásokat és az e-mailes értesítéseket.

3. Óratervezési sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont A ClickUp óravázlat-sablonja több osztály szervezésében és tervezésében segít.

Az egyes órák óravázlatainak elkészítése időigényes lehet, ha nincs előre meghatározott folyamat a témák és al témák kiválasztására. A ClickUp osztálytervezési sablonja lehetővé teszi, hogy egy útitervet kövessen a szükséges alfejezetek és tevékenységek kiválasztásához.

Ez a sablon keretet kínál a tanítási fájlok előzetes szervezéséhez és egy előre megadott óravázlat követéséhez, hogy maximalizálja az órákon tanított anyagot.

Ez egy megbízható napi óravázlat-készítő, amely összeállítja az órák kisebb részeit, és végül minden tantárgyi modult előkészít, anélkül, hogy bármilyen témát vagy értékelést kihagyná.

Az egyéni mezők segítségével releváns tananyagokat csatolhat, és felmérheti felkészültségét az előadás előtt.

Profi tipp: Használja az automatizálási funkciót, hogy minden héten emlékeztesse magát a felkészülés határidejére vagy a feladatok értékelésére.

4. Osztálytervezési sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont A ClickUp osztálytermi menedzsment terv sablonja segít megszervezni és nyomon követni az osztálytermi munkát.

Az osztálytermi menedzsment terv elkészítése iránymutatást ad a diákoknak a megfelelő fegyelem fenntartásához.

A ClickUp osztálytermi menedzsment terv sablonja lehetővé teszi, hogy egyértelmű szabályokat állítson fel a diákok viselkedésére vonatkozóan. Használhatja azt a jelenléti szabályok és protokollok vázlatos leírására is az osztálytermi értékelések előtt és után.

A ClickUp ezen sablonjával szabályokat hozhat létre az ülésrend és a házi feladatok benyújtásának eljárásaira vonatkozóan, valamint megoszthatja a heti óravázlatokat és naptárakat. Az ötlet az, hogy cselekvési terveket készítsen különböző osztálytermi helyzetekre, például gyakorlati, elméleti vagy vita stílusú előadásokra.

5. Tanári cselekvési terv sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont A tanároknak gondoskodniuk kell arról, hogy cselekvési terveik tükrözzék a diákok igényeit.

Használja a ClickUp tanári cselekvési terv sablonját, hogy elkerülje a rossz kezelést olyan feladatok ellátása során, mint a tananyag összeállítása, az értékelőlapok kitöltése és a szülői értekezletek előkészítése. Ez a sablon segíthet Önnek:

Frissítsd az egyéni mezőket, hogy személyre szabott értékelési rendszereket tervezz különböző tantárgyakhoz és diákokhoz több évfolyamon át.

Állítson be SOP-kat a fegyelmi panaszok, a diákok jelenlétével kapcsolatos problémák vagy a nem kielégítő osztálytermi környezet kezelésére. A ClickUp Views segítségével stratégiailag megfigyelheti és kezelheti a több feladatot , mint iskolai tanár.

Delegálja a feladatokat az osztályfelügyelőknek, és ossza meg velük ezt a sablont, hogy csökkentse a vizsga frissítéseinek vagy fontos órai jegyzetek kiemelésével kapcsolatos munkaterhelését.

6. Órarend-sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont A ClickUp osztálytermi órarend-sablonja segít megszervezni és nyomon követni az osztálytermi mindennapokat.

Minden tanár legnagyobb rémálma az egyetemen több hallgatói csoport órarendjének kezelése. A ClickUp órarend-sablonja lehetővé teszi, hogy a nagyobb ütemezési feladatokat kisebb, könnyebben kezelhető feladatokra bontsa.

Készítsen egyszerű ütemterveket a jelenléti adatok ellenőrzéséhez, valamint a feladatok létrehozásához és kiosztásához. Ez a sablon biztosítja azt is, hogy az ütemtervben szerepeljen idő a diákokkal való visszajelzések megbeszélésére a tesztelési eredmények vagy a kétségek tisztázása alapján.

Használja az egyéni állapotokat, hogy megtervezze saját munkafolyamatait az osztálytermi tevékenységek, azok eredményeinek és az extra előadásokon való részvétel nyomon követéséhez. Ezenkívül a 15 egyedi egyéni nézet segít a tantárgyak szerinti órarendek szervezésében, hogy elkerülje a több órarend összekeveredését.

7. Speciális oktatási osztálytermi órarend-sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont A ClickUp speciális oktatási osztálytermi órarend-sablonja segít a diákok, az osztálytermek, az órák és a tevékenységek kezelésében.

A speciális oktatási osztályok kezelése nagyobb kihívást jelenthet, mivel további oktatási és kommunikációs réteget jelentenek. A ClickUp speciális oktatási osztályok órarend-sablonja segít olyan oktatási tervek kidolgozásában, amelyek eltávolítják a zavaró tényezőket és a hatékonyabb oktatási környezet megteremtésére összpontosítanak.

Ez a sablon lehetőséget kínál a diákok befogadásának növelésére gondos felszerelés és személyre szabott tanítási stratégiák révén.

A „Saját mezők” részben tájékoztathatja a szülőket és gondviselőket a találkozókról, tesztekről vagy a diákok visszajelzéseiről.

Ezenkívül az egyéni nézetek tökéletesen alkalmasak a különböző szemeszterekben a kiemelt fontosságú tantárgyakhoz tartozó értékes osztálytermi jegyzetek, tevékenységek és órarendek ellenőrzésére.

8. Osztályjegyzet-sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Ez a sablon egy szerkeszthető, másolható és bármely tantárgyhoz vagy feladathoz alkalmazható mintaoldalt tartalmaz.

Még a tapasztalt tanárok is túlterhelteknek érezhetik magukat a különböző típusú osztálytermi információk miatt. A ClickUp osztályjegyzet-sablonja segít hatékonyabban kezelni a diákok házi feladatait, az osztálytermi fegyelmet, az osztályozási kritériumokat, az ellenőrzőket és egyebeket.

Kezelje személyes és közös jegyzeteit egy helyen, és színekkel és egyéni nevekkel rendezze a fájlokat könnyen hozzáférhető elrendezésben. Fájlmegosztási rétegei hatékony együttműködési eszközzé teszik a diákcsoportok számára.

Ráadásul a ClickUp hatékonyan kínál testreszabási lehetőségeket, amelyekkel játszhat a jegyzetek formázásával, linkekkel, hivatkozásokkal, megjegyzésekkel és kiemelésekkel. Hozzáférhet a jegyzetekben tárolt adatokhoz, és könnyedén megoszthatja és szerkesztheti ezeket a dokumentumokat kollégáival.

9. Osztályfeladat-sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont A ClickUp osztályfeladat-sablonja az osztályokkal kapcsolatos feladatok szervezésében és kezelésében segít.

A feladatok adatainak egy helyen történő rendezése hetente több órát is megtakaríthat. A ClickUp osztályfeladat-sablonja a feladatokat tantárgyak, prioritások, célok és több testreszabható paraméter alapján kategorizálja.

Gyorsabban készítheti el a feladatok vázlatait, hogy jó előre eloszthassa a diákok feladatait. A sablon olyan funkciókkal rendelkezik, amelyekkel a diákokkal való aktív kommunikáció alapján módosíthatja a feladatok határidejét.

Ez a sablon formátuma segít a tanároknak elkerülni, hogy minden alkalommal újra kelljen létrehozniuk a feladatokat, és a diákoknak is segítséget nyújt a feladatok nyomon követésében és a visszajelzések oszlopában, így elkerülhető a manuális teher.

10. Diákok előrehaladásának sablonja a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont A ClickUp diákok előrehaladását bemutató sablonja segít nyomon követni a diákok teljesítményét és előrehaladását.

20-40 fős osztályok vezetése olyan feladatnak tűnhet, amely csak Maria Montessori számára alkalmas, hacsak nem rendelkezik a diákok fejlődésének nyomon követéséhez szükséges eszközökkel. A ClickUp diákok fejlődésének nyomon követésére szolgáló sablonja segít az Önhöz hasonló tanároknak nyomon követni diákjaik tanulmányi eredményeit.

A sablon célja, hogy nyomon kövesse az egyes diákok teljesítményét, és részletes jelentéseket készítsen, amelyeket megbeszélhet a szülőkkel és a kollégákkal. Összehasonlíthatja az értékeléseiket olyan területeken, mint az osztályszint, a viselkedés és az iskolán kívüli tevékenységek, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

Használja ezt a sablont, hogy gyors áttekintést készítsen a diákok előrehaladásáról, és figyelmüket a fejlesztendő területekre irányítsa. Ez a sablon segíthet felismerni azokat a különösen tehetséges diákokat, akik nagyobb hajlamot mutatnak a kritikus gondolkodásra, és akiket egy nagyobb osztályban nehéz lenne kiszúrni.

Használjon modernizált óravázlat-sablonokat a jobb tanulmányi segítségért

A tanári munkával sok felelősség jár. Az adminisztratív és személyre szabott feladatok együttesen többet igényelnek, mint a munkaidő, a feladatok elkészítésétől a vizsgadolgozatok ellenőrzésén át az osztálytermi tevékenységek figyelemmel kíséréséig és a diákok tanulmányi fejlődésének támogatásáig.

Mindazonáltal előbb-utóbb le kell tenned a tollat, és egyszerűen meg kell várnod, amíg megszólalnak a szünet csengői. A ClickUp ingyenes óravázlat-sablonjai azért lettek létrehozva, hogy elkerüljék az ilyen kiégést, és minimalizálják az óravázlatok elkészítésével járó munkaterhet.

KWL-sablonjaink további segítséget nyújtanak abban, hogy nyomon kövessük és értékeljük, mit értenek a diákok, és mely információkat kell jobban feldolgozni.

Az automatizálási funkciók és a testreszabható mezők kombinációja a pontos oktatási és jelentési dokumentumok elkészítéséhez teszi a ClickUp-ot az Ön kedvenc projektmenedzsment asszisztensévé.

A ClickUp és a képzési szoftver integrálásával egyszerűsítheti az oktatási tartalmak létrehozását és átadását. Végül is tanítani szeretne, és nem a tanórák előkészítésével törni a fejét!

Szóval, mire vársz még? Kezdd el még ma ingyenesen használni a ClickUp-ot, és fejleszd tovább óravázlataidat!