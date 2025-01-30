A 10 legjobb eszköz a technikai adósság kezeléséhez és nyomon követéséhez 2025-ben

Legyen szó a sprint határidők betartásának nyomásáról, sürgős problémák ideiglenes megoldásáról, technológiai korlátokról, mint például a régi rendszerek, vagy egyszerűen csak a szakértelem hiányáról, a technikai adósság számos módon felhalmozódhat a kódbázisban.

A rövid távú javítások és megoldások segíthetnek a közvetlen kihívások megoldásában, de hosszú távon általában nehézségekhez vezetnek – lassabb fejlesztés, hibák és jelentős biztonsági réseket.

Ezért kell a szoftverfejlesztő csapatoknak létrehozniuk egy rendszert a növekvő technikai adósságuk kezelésére. A legkényelmesebb módszer erre a technikai adósságkezelő eszközök, például kódszerkesztők és AI kódolási eszközök használata.

Ebben a blogban összeállítottuk a piacon elérhető 10 legjobb technikai adósságkezelő eszköz listáját. Ismerje meg kiemelkedő funkcióikat, és hogy hogyan segíthetnek Önnek a kód színvonalának fenntartásában.

Amikor technikai adósságkezelő eszközt választ a szervezetének, fontos, hogy az összhangban legyen a fejlesztői csapat céljaival, szinkronban legyen a meglévő szoftverfejlesztő eszközökkel, és kompatibilis legyen a jelenlegi munkafolyamatokkal és folyamatokkal.

Íme néhány jellemző, amelyet érdemes értékelni, hogy átgondolt döntést hozhasson:

Átfogó kódelemzés : Győződjön meg arról, hogy az eszköz robusztus kódelemzési funkciókat kínál, például kódhibák, duplikációk és komplexitás felismerését, hogy hatékonyan nyomon követhesse a technikai adósságot.

Nyelvi támogatás : Ellenőrizze, hogy a technikai adósságkezelő eszköz támogatja-e az Ön által használt programozási nyelveket és platformokat.

Vizualizáció és jelentések : Ellenőrizze, hogy az eszköz vizualizációs funkciókat kínál-e, például interaktív irányítópultokat, : Ellenőrizze, hogy az eszköz vizualizációs funkciókat kínál-e, például interaktív irányítópultokat, sebességdiagramokat és egyebeket, amelyek segítenek nyomon követni és elemezni a technikai adósság mutatóit az idő múlásával.

Integrációk : Keressen olyan eszközöket, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő DevOps eszközökkel, verziókezelő rendszerekkel, : Keressen olyan eszközöket, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő DevOps eszközökkel, verziókezelő rendszerekkel, munkafolyamat-automatizáló szoftverekkel , projektmenedzsment eszközökkel és egyebekkel.

Biztonsági elemzés : A kód minőségének elemzése mellett ellenőrizze, hogy a technikai adósságkezelő eszköz teszteli-e a kódot biztonsági réseket és megfelelőségi problémákat illetően, hogy azokat időben orvosolhassa.

Adatvédelem és biztonság: Győződjön meg arról, hogy az eszköz megfelel az adatvédelmi előírásoknak és az iparági szabványoknak az érzékeny kódok és projektinformációk kezelése tekintetében. Rendelkeznie kell olyan funkciókkal, mint a szerepköralapú hozzáférés-vezérlés és az adat titkosítás.

Legfőképpen olyan technikai adósságkezelő eszközt válasszon, amely megfelel a csapata preferenciáinak, növeli a fejlesztők termelékenységét és lehetővé teszi számukra a kód minőségének fenntartását.

A piacon nincs hiány technikai adósságkezelő eszközökből. De nem mindegyik alkalmas minden felhasználási esetre. Ez a lista a fejlesztői csapat számára a kód hatékonyságának nyomon követésére és mérésére alkalmas 10 legjobb eszközt elemzi.

Ezeket az eszközöket több körös tesztelés és visszajelzés után választottuk ki, így nem kell mindent elölről kezdened. Kezdjük!

1. ClickUp

A ClickUp egy termelékenységi és munkaterület-kezelő platform, amely segíti a szoftverfejlesztő csapatokat a sprintek tervezésében, a követelmények kezelésében és a hibakeresés egyszerűsítésében egyetlen konzolról.

A ClickUp ugyan nem egy kifejezetten technikai adósságkezelésre szolgáló eszköz, de testreszabható szoftverfejlesztési sablonjai, projektmenedzsment funkciói és mesterséges intelligenciával támogatott kódelemző funkciói igazi áldás a szoftverfejlesztő csapatok számára a technikai adósság hatékony nyomon követése és kezelése szempontjából.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp technikai adósság nyilvántartási sablonját a technikai adósság nyomon követéséhez, kezeléséhez és csökkentéséhez.

A fejlesztőcsapatok kezdetnek lemásolhatják és testreszabhatják a ClickUp technikai adósság nyilvántartási sablonját. Ez a használatra kész projektsablon lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy agilis módszerek és keretrendszerek segítségével nyilvántartásba vegyék és nyomon kövessék technikai adósságukat.

Így használhatja a sablont (öt egyszerű lépésben):

Regisztráljon a ClickUp-ra (ha még nem tette meg), és hozzon létre egy munkaterületet a szervezetének. Ezután hozzon létre egy teret a szoftverfejlesztő csapatának.

A Space-en belül hozzon létre egy külön projektet, amelyben kezelheti az összes technikai adósság kérdést és megállapítást.

Állítson be egy prioritási táblát, és osztályozza az adósságokat prioritásuk alapján, hogy tudja, mikor melyik adósságot kell kiválasztania.

Használja a Kanban táblát, hogy áttekintést kapjon az összes technikai adósságáról és azok állapotáról.

Regisztrálja az új technikai adósságokat feladatokként, és adjon hozzájuk kontextust, például indoklást, súlyossági szintet és egyebeket.

Készítsen részletes dokumentációt, például stratégiát, indoklást és intézkedési pontokat a komplex technikai adósságokhoz a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs -ban minden egyes technikai adósságra vonatkozóan külön dokumentumot hozhat létre, és hozzáadhatja a feladathoz a vonatkozó linket, hogy elősegítse a csapatok közötti átláthatóságot és együttműködést.

A technikai vezetők létrehozhatnak egy fő dokumentumot is, amelyben felvázolják a technikai adósság kezelésének alapvető irányelveit a szervezetükben. Ezzel egységesíthetik a folyamatot, különösen akkor, ha a szervezetnek több fejlesztői csapata van.

Elemezze a kódrészleteket a logikai hiányosságok felkutatásához, ötleteljen a kód tisztításához, és szerezzen be friss információkat a technikai adósságáról a ClickUp Brain segítségével.

A kódminőség ellenőrzéséhez különösen hasznos funkció a ClickUp Brain. A generatív AI eszköz, a ClickUp Brain segítségével a fejlesztők elemezhetik a kódot hibák szempontjából, javaslatokat kaphatnak a kód átalakításához, ötleteket gyűjthetnek a kódhoz és még sok minden mást.

A csapatok az eszköz segítségével automatizálhatják az állapotfrissítéseket, összefoglalhatják a dokumentumokat és projekteket, valamint megtalálhatják a fontos információkat. Ezáltal kiváló virtuális asszisztenssé válik azoknak a fejlesztőknek, akik javítani szeretnék termelékenységüket és hatékonyságukat.

A ClickUp legjobb funkciói

Regisztrálja a technikai adósságot: Egyszerűsítse a technikai adósság tételek naplózásának folyamatát azáltal, hogy azokat egy különálló projekthez adja hozzá a ClickUp-ban, vagy címkéket és jelöléseket használ.

Figyelje a korábbi adósságtrendeket : Vizualizálja az általános technikai adósságát, és kövesse nyomon a trendeket, hogy : Vizualizálja az általános technikai adósságát, és kövesse nyomon a trendeket, hogy mérje a technikai adósság arányát az idő függvényében.

Dokumentálja a folyamatokat: Kezelje a technikai adóssággal kapcsolatos összes dokumentációt, beleértve a régi kódot, az architektúra átalakításának terveit és egyebeket.

Brainstorming AI-val : Használja a ClickUp Brain GenAI képességeit a kód elemzéséhez vagy a kódolási kihívások megoldásainak megtalálásához.

Integrálja a kódelemző eszközökkel: Bár a ClickUp nem kínál beépített kódelemzést, integrálható kódelemző eszközökkel. Így a technikai adósság problémákat közvetlenül importálhatja a ClickUp feladatokba a jobb nyomon követés érdekében.

A ClickUp korlátai

A ClickUp Brain csak a fizetős csomagokban érhető el.

Egyes felhasználók kissé meredek tanulási görbéről számoltak be.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért tagonként és munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. CodeScene

via CodeScene

A CodeScene egy kódelemző és vizualizáló eszköz, amely ellenőrzi a kód minőségét, és összefüggésbe hozza annak állapotát más tényezőkkel, például a kód típusával, szerzőivel és projektekkel. Ezáltal a felhasználók betekintést nyerhetnek a csapat viselkedési mintáiba és azok kódra gyakorolt hatásaiba.

Például megismerheti csapata erősségeit, mint például technikai tudásukat vagy rendszerismeretüket, és megtudhatja, hogy szükséges-e különböző erőforrásokat allokálni egy projekthez a kód állapotának javítása érdekében.

A CodeScene emellett betekintést nyújt a kódbázis általános „architektúrájának állapotába”. Ez olyan mutatókat tartalmaz, mint a kódkapcsolat és a kohézió, amelyek segítenek azonosítani a technikai adóssághoz hozzájáruló potenciális tervezési hibákat.

A CodeScene legjobb funkciói

Ismerje meg a kód állapotát egyedi programozók, csapatok vagy projektek szerint, és nyerjen betekintést csapata dinamikájába.

Automatizálja a kódfelülvizsgálatokat előre meghatározott minőség-ellenőrzésekkel, hogy csökkentse a fejlesztési időt.

Refactoringolja a régi kódot, és könnyedén kezelje a technikai adósságot az AI-alapú kódrefactoring eszközökkel.

A CodeScene korlátai

A felhasználók arról számolnak be, hogy a tanulási görbe meredek, amit a kevésbé intuitív felhasználói élmény még tovább nehezít.

A CodeScene a fejlesztők és a kód közötti interakcióra helyezi a hangsúlyt, ami nem feltétlenül oldja meg közvetlenül az összes technikai adóssággal kapcsolatos problémát.

CodeScene árak

Standard : 20 €/hó aktív szerzőnként

Pro : 30 €/hó aktív szerzőnként

Vállalati: Egyedi árazás

CodeScene értékelések és vélemények

G2 : Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

3. Perforce

A Perforce egy all-in-one DevOps platform, amely lehetővé teszi a fejlesztőcsapatok számára, hogy mindent kezeljenek a verziókezeléstől és a kódfelülvizsgálattól a követelménykezelésig és az agilis projektmenedzsmentig.

A nagyvállalati szoftvercégek számára tervezett Perforce olyan kulcsfontosságú megoldásokat tartalmaz, mint az alkalmazás életciklus-kezelés, a statikus kódelemzés és az IT-infrastruktúra automatizálása, hogy csak néhányat említsünk.

A fejlesztők a Perforce agilis projektmenedzsment eszközével naplózhatják technikai adósságukat és nyomon követhetik a különböző problémák állapotát. A fejlesztői termelékenység és az üzemeltetési menedzsment funkciók kombinációja a Perforce-ot kiváló eszközzé teszi a komplex szoftverprojekteket kezelő nagyvállalatok számára.

A Perforce legjobb funkciói

Hozzon létre izolált kódágakat kísérleti és refaktorálási célokra, és védje meg kódbázisát.

Vizualizálja a technikai adósságkezelési folyamatot, és adjon hozzá további kontextust a Perforce diagramkészítő eszközével, a Gliffy-vel.

Egyszerűsítse az összes működési stratégiát és folyamatot (új funkciók fejlesztése, kockázatértékelés, tesztelés és hibakeresés) egy konzolról.

Ismerje meg és kezelje a korábbi technikai adósságokat a Perforce verziókezelési előzményeinek és egyesítési funkcióinak segítségével.

Végezzen különféle tesztelési tevékenységeket, például biometrikus, folyamatos és geológiai vizsgálatokat, hogy a problémákat korán felismerje.

A Perforce korlátai

Komplex kódvizsgálatok futtatásakor lassú és nehézkes lehet.

Egyes felhasználók a megfelelő képzés és erőforrások hiánya miatt meredek tanulási görbéről számolnak be.

Kis- és középvállalkozások számára drágának bizonyulhat.

Perforce árak

Egyedi árazás

Perforce értékelések és vélemények

G2 : Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

4. Stepsize AI

via Stepsize AI

A Stepsize AI egy generatív AI eszköz, amely segít a fejlesztői csapatoknak a technikai adósság hatékonyabb nyomon követésében és kezelésében. Más kódelemző eszközöktől eltérően a Stepsize AI egy „nyomkövető”, amely segít a fejlesztőknek a technikai adósságok felsorolásában a projekt életciklusa során, és azok kezelésében az egyes projektekben.

A Stepsize AI mesterséges intelligencia képességeiről ismert, például kontextusfüggő jelentések és automatizált, projekt szintű összefoglalók készítéséről a technikai adósságokról. Segítségével a mérnökök a technikai adósságokat a ráfordított erőfeszítés és a hatások alapján mérhetik, így jobban tudják prioritásukat meghatározni.

A Stepsize AI legjobb funkciói

Szerezzen projekt szintű betekintést és kommentárokat az adatáramlásról, a technikai adósságról és a problémák nyomon követéséről.

Az AI segítségével automatikus frissítéseket generálhat a technikai adósságával és a legújabb problémákkal kapcsolatban.

Adjon hozzá inline megjegyzéseket a kódjához, hogy kontextust adjon hozzá, és kezelje a technikai adósság problémáit közvetlenül a kódszerkesztőjéből.

Integrálja az összes népszerű kódszerkesztővel és hibajelentővel, hogy szinkronizálja a technikai adósságát az összes platformon.

A Stepsize AI korlátai

Csak korlátozott számú programozási nyelvet támogat.

A Stepsize AI-t más kódelemző eszközökkel kell integrálnia a kód minőségének alapos teszteléséhez és a sebezhetőségek felderítéséhez.

Egyes felhasználók szerint a Stepsize AI más eszközökkel való integrálása bonyolult lehet.

A Stepsize AI árazása

Csapat : 29 USD/hó Jira táblánként vagy Linear Team-enként

Személyre szabott beállítás: 29 USD/hó Jira táblánként vagy Linear Team-enként

Stepsize AI értékelések és vélemények

G2 : Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

5. Sonarqube

via SonarQube

A SonarQube egy nyílt forráskódú alternatíva a kereskedelmi kódtesztelő és -elemző eszközökkel szemben. Több mint 30 programozási nyelvet támogat, és számos kódelemzési és minőségirányítási megoldást kínál a szoftverfejlesztő csapatok számára.

A legfontosabb funkciók között szerepel az egyedi kódelemzés, a technikai adósság mérése mélyreható kódállapot-mutatók (komplexitási pontszám, duplikációk stb.) segítségével, sőt, még egy titkos felderítő eszköz is, amely megakadályozza a biztonsági rések kialakulását.

A SonarQube egy élénk fejlesztői közösséggel és több mint 50 bővítménnyel is rendelkezik, amelyek segítségével a fejlesztők választ kaphatnak kérdéseikre és hatékonyabbá válhatnak.

A Sonarqube AI legjobb funkciói

Használja a statikus alkalmazásbiztonsági tesztelő (SAST) motort statikus kódelemzés futtatásához és a potenciális problémák jelzéséhez.

Pontos visszajelzéseket és hasznos információkat kap a programozási nyelv és a fejlesztési stílus alapján.

Automatikusan utasítsa el azokat a folyamatokat, amelyek nem felelnek meg az előre meghatározott kódirányelveknek vagy formázási szabályoknak.

A SonarQube integrálásával az integrált fejlesztői környezetbe (IDE) és a folyamatos szállítási (CD) folyamatokba a fejlesztési ciklus korai szakaszában felismerheti és kijavíthatja a problémákat.

A Sonarqube AI korlátai

A Sonarqube-ről beszámoltak, hogy egyes esetekben hamis pozitív hibajelentéseket generál.

A SonarQube beállítása nagy fejlesztői csapatok számára nagy erőfeszítést és időt igénylő folyamat lehet.

Hasonló technikai adósságkezelő eszközökhöz képest korlátozott jelentéskészítési funkciók

Sonarqube AI árak

Ingyenes

Sonar Cloud : 11,81 dollártól 100 ezer sor kódért (havi számlázás)

Fejlesztő : 160 dollártól 100 ezer sor kódért (éves számlázás)

Enterprise : 1 millió sor kód esetén 21 600 dollártól (éves számlázás)

Data Center: 136 600 dollártól 20 millió sor kódra (éves számlázás)

Sonarqube AI értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

6. CAST Highlight

via CAST Highlight

A CAST Highlight egy szoftverintelligencia-eszköz, amely a fejlesztői csapatoknak átfogó áttekintést nyújt a kódbázis állapotáról és az esetlegesen felmerülő potenciális akadályokról.

Főbb funkciói között szerepel egy központi konzol az összes alkalmazás állapotának figyelemmel kíséréséhez, egy sebezhetőség-ellenőrző az automatizált kódvizsgálatok futtatásához és a problémák jelzéséhez, valamint testreszabható irányítópultok, amelyek részletes betekintést nyújtanak a kód teljesítményébe.

A CAST Highlight egyik különösen egyedülálló funkciója a fenntarthatósági elemzés. Az olyan adatokkal, mint a zöld hatások pontszámai, a CO2-kibocsátás becslései és a zöld hiányosságok, csökkentheti szoftvere környezeti lábnyomát, és energia- és költséghatékonyabbá válhat.

CAST Kiemelt funkciók

Azonosítsa a kódjában használt nyílt forráskódú könyvtárak gyenge pontjait, és elemezze azok potenciális kockázatát az alkalmazásaira nézve.

Személyre szabhatja a műszerfalakat a legfontosabb mutatókkal, és így világos képet kaphat szoftverportfóliójának állapotáról az idő múlásával.

Automatikusan szegmentálja és rangsorolja az alkalmazásokat a felhőbe történő migrációhoz az üzleti hatások és a technikai szempontok alapján.

Azonosítsa a kódjában található „zöld hiányosságokat”, például a CO2-kibocsátás csökkentését vagy az energiahatékonyság javítását.

CAST Korlátozások kiemelése

Kis- és középvállalkozások számára nem alkalmas.

Egyes felhasználók a folyamatos riasztások és értesítések miatt „adat túlterhelésről” számolnak be.

CAST Highlight árak

Complete : 39 000 dollártól 25 alkalmazás esetén (éves számlázás)

Cloud : 27 000 dollártól 25 alkalmazás esetén (éves számlázás)

SCA : 28 000 dollártól 25 alkalmazás esetén (éves számlázás)

Zöld: 11 000 dollártól 25 alkalmazás esetén (éves számlázás)

CAST Kiemelt értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nem elérhető

7. ReSharper

via ReSharper

A JetBrains ReSharper egy népszerű kódelemző kiterjesztés . NET fejlesztők számára. Elsősorban a Microsoft Visual Studio-ban használják, és fejlett kódelemzési és refaktorálási funkciókkal, egyszerűsített kódnavigációval, intelligens kódkiegészítéssel és még sok mással rendelkezik.

A ReSharper emellett javítja az IntelliSense (a Visual Studio beépített kódkiegészítő eszköze) felhasználói élményét a .NET fejlesztők számára, olyan további funkciókkal, mint a kontextusalapú kódjavaslatok és az automatikus importálási javaslatok.

A ReSharper legjobb funkciói

Átszervezze a kódot a beépített refaktorálási opciók segítségével, és javítsa a kód szervezettségét és olvashatóságát.

Futtass kódellenőrzéseket, és javítsd ki a potenciális problémákat a ReSharper automatizált gyorsjavítási javaslataival.

Állítson be nyelvspecifikus kódformázási irányelveket, és szabványosítsa kódbázisát.

Használja a kódgeneráló műveleteket tulajdonságok és túlterhelések generálásához, valamint sablonkódok létrehozásához.

A ReSharper korlátai

A ReSharper a .NET ökoszisztémához lett kifejlesztve, és más fejlesztési rendszereket nem támogat.

A komplex kódelemzés futtatása lelassíthatja a rendszert.

Egyes felhasználók tanulási görbéről számoltak be.

ReSharper árak

Ingyenes : A ReSharper ingyenes diákok, tanárok és közösségek számára.

Szervezetek : 34,90 USD/hó/felhasználó áron kezdődik.

Egyéni felhasználók: 13,90 USD/hó/felhasználó áron kezdődik.

ReSharper értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nem elérhető

8. Checkstyle

via Checkstyle

A 2000-es évek elején bevezetett Checkstyle egy nyílt forráskódú kódformázó és statikus kódelemző eszköz Java projektekhez. Segítségével a fejlesztők egységes kódolási stílust alakíthatnak ki a projektekben, például névkonvenciók, szóközök és egyéb elemek hozzáadásával.

A Checkstyle-t integrálhatja CI/CD folyamatokba, és automatizálhatja a kódfelülvizsgálatokat, hogy minden kód megfeleljen az előre meghatározott szabályoknak és irányelveknek. Ez különösen előnyös olyan nyílt forráskódú projektek esetében, amelyeknek sokféle közreműködője van, vagy kis Java-csapatok esetében, amelyeknek ingyenes és egyszerű formázás-ellenőrzőre van szükségük.

A Checkstyle legjobb funkciói

Szabványosítsa kódbázisának formázását az olvashatóság biztosítása érdekében.

Hozzon létre egyedi szabályokat, hogy jelölje a szervezetére jellemző formázási problémákat.

Integrálja az IDE-kkel, és kapjon valós idejű riasztásokat a kódformázási szabályok megsértéséről.

A Checkstyle korlátai

A Checkstyle csak Java-t támogat.

Csak alapvető kódminőség-ellenőrzéseket kínál.

Checkstyle árak

Ingyenesen használható

Checkstyle értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (21 értékelés)

Capterra: Nem elérhető

9. Mend. io

A Mend célja az alkalmazások biztonságának egyszerűsítése a folyamatok automatizálásával és a fejlesztők számára a biztonságos kód írásához szükséges eszközök biztosításával. A fejlesztői és biztonsági csapatok számára készült, vállalati szintű AppSec eszközként a Mend mindkét funkcióhoz egyedi, de egymást kiegészítő eszközökkel rendelkezik.

Az alkalmazás biztonságának különböző aspektusait kezelő eszközkészletet kínál, amely különösen a feladatok automatizálására és a fejlesztői csapatok terheinek csökkentésére összpontosít. Néhány fontos funkciója között szerepel az egyedi kódelemzés, az automatizált nyílt forráskódú kockázatok azonosítása és a sebezhetőségek korai felismerése.

A Mend. io legjobb funkciói

Növelje a fejlesztési sebességet és a kód minőségét a kód szkennelésével és az adósságproblémák valós idejű kezelésével.

Konszolidálja az adatáramlásokat, egyesítse a gyakori problémákat, és egyetlen kódmódosítással kezelje a többszörös sebezhetőségeket.

Kapjon világos, megvalósítható lépéseket arra vonatkozóan, hogyan javíthatja ki a problémákat és hogyan előzheti meg a hasonlókat a jövőben.

Kezdeményezzen rendszeres, automatizált biztonsági ellenőrzéseket a fejlesztési életciklus során, hogy időben felismerje a sebezhetőségeket és elkerülje a megfelelőségi problémákat.

A Mend. io korlátai

A Mend. io kisebb vállalatok számára nem feltétlenül megfelelő, mivel csak legalább 25 fejlesztő számára szóló éves csomagokat kínál.

Más hasonló eszközökhöz képest korlátozott testreszabási lehetőségek

Mend. io árak

Mend Renovate : Évi 25 000 dollártól 100 fejlesztő számára

Mend SCA : Évi 18 000 dollártól 25 fejlesztő számára

Mend Container : Éves díja 100 fejlesztő esetén 15 000 dollártól kezdődik.

Mend SAST: Éves díja 18 000 dollártól kezdődik 25 fejlesztő esetén.

Mend. io értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nem elérhető

10. Teamscale

via Teamscale

A CQSE Teamscale egy szoftverminőség-kezelő platform, amelyet 2010-ben hoztak létre a Müncheni Műszaki Egyetem kutatói.

Az eszköz ma már automatizált kódelemzési képességeiről ismert, mint például a folyamatos ellenőrzés, a testreszabható minőségi profilok és a biztonsági elemzési funkciók.

A Teamscale további fontos jellemzői közé tartozik a programozási nyelvek és keretrendszerek széles skálája, valamint a technikai adósság arányának és a kódminőség trendjeinek figyelemmel kísérésére és kezelésére szolgáló átfogó jelentések és irányítópultok.

Emellett integrálható olyan népszerű hibajelentő és termék-backlog rendszerekkel is, mint a Jira és a GitHub, amelyek több csapat közötti együttműködést tesznek lehetővé.

A Teamscale legjobb funkciói

Elemezze a különböző forrásokból származó adatokat, például kódtárolókat, hibajelentőket és akár követelménykezelő eszközöket is.

Jelölje ki a teszteletlen kódrészeket, és végezzen rendszeres minőségbiztosítási teszteket a kódján.

Szerezzen be részletes adatokat és mutatókat a kód minőségéről, elemezze a biztonsági problémákat, és tesztelje a szoftver architektúráját.

Integrálja a Teamscale-t az együttműködési, kódkezelési és hibakövetési eszközeivel , hogy egységesítse adatait.

A Teamscale korlátai

A Teamscale nem kínál ingyenes csomagot vagy ingyenes próbaverziót a felhasználók számára.

Jelenleg nincs elérhető mesterséges intelligencia funkció.

Teamscale árak

Pay-as-you-go: 110 eurótól kezdődik felhasználónként öt felhasználó esetén, havonta.

Teamscale értékelések és vélemények

G2 : Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

Kódelemzés és technikai adósság csökkentése a ClickUp segítségével

A kódbázisban végzett technikai adósságkezelés számos előnnyel jár: javíthatja fejlesztői csapatának sebességét és növelheti kódjának biztonságát. Ez pedig könnyen megvalósítható a praktikus technikai adósságkezelő eszközök segítségével.

Használhatja a blogban felsorolt bármelyik eszközt, amelyek biztosan hasznosak lesznek a szoftverfejlesztő csapatának.

Mi azonban azt javasoljuk, hogy próbálja ki a ClickUp alkalmazást a technikai adósság kezelésének megkezdéséhez.

A ClickUp egy all-in-one munkaterület-kezelő megoldás, amely beépített eszközökkel rendelkezik a projektmenedzsmenthez, a dokumentumok létrehozásához és a csapatok közötti kommunikációhoz. Ezáltal kiváló eszköz a technikai adósság nyomon követéséhez és az API-korlátozások, üzleti inkonzisztenciák és egyéb tényezők magyarázatát tartalmazó dokumentációk létrehozásához.

Csapatai a ClickUp platformon belül is közvetlenül együttműködhetnek egymással a beépített kommunikációs és együttműködési eszközök, például a ClickUp Whiteboards, Clips, Chat view és mások segítségével.

Miért ne próbálná ki a ClickUp-ot? Regisztráljon ingyenesen, és fedezze fel, hogyan segíthet a ClickUp a kódbázis finomításában és a fejlesztők termelékenységének növelésében.