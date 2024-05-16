Hogyan kezeljük és kerüljük el a technikai adósságot a scrumban?

A munkanap során a szoftverfejlesztő csapatok több tucat döntést hoznak, amelyek komplex kompromisszumokkal járnak. Minden választott programozási nyelv, írt integrációs kód vagy bevezetett automatizálási eszköz következményekkel jár a jövőben.

Ezeket a következményeket technikai adósságnak nevezik. A hagyományos vízesésmodellű szoftverfejlesztésben a technikai adósság rendkívül gyakori volt. Az agilis Scrum módszertanok olyan folyamatokat dolgoztak ki, amelyekkel ezek minimalizálhatók.

Ebben a blogbejegyzésben részletesen bemutatjuk, miért keletkezik a technikai adósság, és hogyan kerülheti el azt a projektjeiben.

A technikai adósság megértése a scrumban

A hagyományos szoftverfejlesztési folyamatok nagyon hosszú távú projektekre támaszkodtak, amelyek megvalósítása évekig tartott. Mire a projekt befejeződött, a piac megváltozott, az ügyfelek igényei fejlődtek, és maga a technológia is elavulttá vált, ami technikai adósságot eredményezett.

Mi az a technikai adósság?

A technikai adósság azokra a többletmunkákra utal, amelyek abból adódnak, hogy egy ésszerű, rövid távú megoldást választunk egy jobb, de hosszabb távú megközelítés helyett.

Lényegében ez olyan, mintha most egy rövidítést választanánk, ami rövid távon felgyorsíthatja a fejlesztést, de később gyakran megnövekedett költségekhez vezet, mivel az adósságot „le kell fizetni” az eredeti kompromisszumból fakadó problémák kijavításával.

Mi egy példa a technikai adósságra?

A meglévő technikai adósság legegyszerűbb példája az, amikor a szoros határidővel rendelkező fejlesztők alapos kódfelülvizsgálat és tesztelés nélkül bocsátják ki a kódot a termelésbe. A funkció elindításakor hibás, használhatatlan lesz, vagy a legrosszabb esetben kiberbiztonsági terhet jelent.

Hogyan segít a Scrum a technikai adósság kezelésében?

A vízesés módszer hatékonytalanságára válaszul megjelent a szoftverfejlesztés agilis Scrum modellje.

A scrum projektmenedzsment folyamatok a technikai adósság kezelésére lettek kialakítva.

A termékbacklog a követelmények egyértelműségére összpontosít.

A felhasználói történetek meghatározásai megkövetelik az elfogadási kritériumok teljességét.

A scrum mesterek és a termék tulajdonosok minden sprintben időt szánnak a technikai adósságok törlesztésére.

A kódfelülvizsgálati folyamatok úgy vannak kialakítva, hogy a technikai adósságok visszafizetését szem előtt tartják.

A legjobb erőfeszítések ellenére a technikai adósság elkerülhetetlen. Nézzük meg, miért.

Mi okozza a technikai adósságot a scrumban?

Számos belső és külső tényező okoz technikai adósságot a Scrum szoftverfejlesztési projektekben. A leggyakoribb okok közül néhány:

Piac/technológiai fejlődés

Az idő múlásával a technológia elavulhat, és a piaci igények változhatnak. Ez azt jelenti, hogy a korábban hozott döntéseket esetleg át kell dolgozni. Ez természetes, és a scrum csapatok ezt az agilis szoftverfejlesztési folyamat részének tekintik.

Az okok azonban nem mind természetesek.

A határidők betartásának sietsége

A scrum csapatok rögzített hosszúságú sprintekben dolgoznak, amelyek általában 1-2 hétig tartanak. A szoros határidőkön belül a kijelölt feladatok elvégzésének nyomása technikai adósságot okozhat, mivel a csapat tagjai gyorsabb, kevésbé optimális megoldások mellett döntenek.

A „kész” fogalmának nem megfelelő meghatározása

A „kész” (DoD) definíciója a scrumban kulcsfontosságú elem. Ez határozza meg az elfogadási kritériumokat, amelyeknek egy feladatnak meg kell felelnie ahhoz, hogy teljesítettnek minősüljön. A scrum csapatok ezt még a feladat sprintbe való felvétele előtt egyértelműen meghatározzák.

A nem megfelelő definíciók azonban gyakran kódadósságot okoznak. Például, ha a DoD nem követel meg teljesítménytesztelést, a csapat figyelmen kívül hagyhatja azokat a teljesítményproblémákat, amelyek kijavítása később jelentős erőfeszítéseket igényel.

Inkrementális változások holisztikus tervezés nélkül

Bár az inkrementális frissítések lehetővé teszik az új funkciók gyors szállítását, néha átfogó tervezés vagy tervezés hiányához vezethetnek. A sebesség érdekében a csapatok olyan szoftverfejlesztési sablonokat használhatnak, amelyek nem tükrözik a teljes képet.

Így a szoftver minden egyes eleme fokozatosan kerül kifejlesztésre és hozzáadásra, ami nem mindig veszi figyelembe a teljes rendszer architektúráját. Idővel ez egy darabos architektúrához vezethet, amely nem hatékony, nehezen karbantartható és kompatibilitási problémákkal terhelt.

Halasztott refaktorálás

Az iteratív megközelítésben mindig van egy következő iteráció, amely kijavítja vagy javítja a meglévő implementációt. Ez a gondolkodásmód oda vezethet, hogy elhalasztjuk a szükséges refaktorálást, abban a téves reményben, hogy később majd megoldjuk.

Ahogy egyre több funkciót épít fel a nem megfelelően átalakított kódra, a változtatások komplexitása és költségei növekednek, ami tovább növeli a technikai adósságot.

Még a scrum projektekben is különböző formájú technikai adósságok keletkezhetnek az üzleti, mérnöki és ügyfélkapcsolati csapatok közötti együttműködés eredményeként. Ez a technikai adósság jelentős következményekkel járhat.

Milyen hatással van a technikai adósság a scrumban?

A technikai adósság közvetlen következménye, hogy megfelelő pénzügyi adósságot eredményez újramunkálatok, idő és képzett munkaerő formájában. A technikai adósság közvetett hatásai azonban sokkal többek és sokkal súlyosabbak.

Csökkent fejlesztési sebesség: A technikai adóssággal terhelt agilis csapatok több időt töltenek a hibák kijavításával és a korábbi sprintekből származó problémák megoldásával, mint új funkciók kidolgozásával. Ez azt jelenti, hogy kevesebb idő jut új funkciók kidolgozására, és összességében lassabbá válik a szállítás.

Megnövekedett komplexitás: A technikai adósság felhalmozódásával a kódbázis egyre komplexebbé és nehezebben kezelhetővé válik. Minden alkalommal, amikor valamit meg kell változtatni, a fejlesztő időt kell szánjon a komplexitás feloldására, mielőtt bármilyen javítást végrehajtana.

Oktatási ráfordítás: A komplex kódbázis növeli a meglévő csapat tagjainak kognitív terhelését, ami megnehezíti a gyors és hatékony változtatásokat. Ezenkívül a Scrum csapatoknak több időt kell fordítaniuk az új csapat tagok beillesztésére.

Gyenge szoftverminőség: A technikai adósság jelentősen befolyásolja a szoftver minőségét, mivel csökkenti a karbantarthatóságot, növeli a hibák valószínűségét és rontja az általános teljesítményt.

Mérnöki hírnév: Ha termékfejlesztő csapatként a kódját folyamatosan át kell dolgoznia a technikai adósság visszafizetése érdekében, akkor mérnöki szervezetként hírneve jelentősen romolhat. Ez hatással lehet az új tehetségek vonzására is.

Ahhoz, hogy elkerülje ezeket a kihívásokat, és egyszerűen jobb szoftvereket fejlesszen a világ számára, minimalizálnia kell – ha nem is teljesen kiküszöbölnie – a technikai adósságot. Íme, hogyan teheti meg.

Stratégiák a technikai adósság minimalizálására és kezelésére

A technikai adósság minimalizálásának legegyszerűbb és leghatékonyabb módszerei közé tartozik a következetes folyamatok kialakítása. Egy ingyenes projektmenedzsment szoftver itt hatalmas értéket képviselhet. Íme, hogyan.

1. Végezzen alapos kódfelülvizsgálatokat

A kódfelülvizsgálat az a folyamat, amelynek során egy kolléga a minőségbiztosítási szabványok betartását ellenőrzi a csapattagok által írt kódban. Általában egy tapasztaltabb kolléga vagy egy technikai vezető végzi el a kódfelülvizsgálatot.

A kódlefedettség és a felülvizsgálati folyamatok csökkentik a technikai adósságot azáltal, hogy biztosítják a kódolási szabványok betartását és a problémák korai felismerését, mielőtt azok bekerülnének a fő kódbázisba.

Egy olyan projektmenedzsment eszköz, mint a ClickUp, segíthet ennek könnyed megvalósításában. A ClickUp egyedi státuszai lehetővé teszik, hogy a munkafolyamatba beépítse a „kódfelülvizsgálatot”.

Hozzon létre egyéni állapotokat a ClickUp-ban a technikai adósság figyelemmel kíséréséhez és nyomon követéséhez.

A ClickUp Automations lehetővé teszi, hogy a kódolás befejezése után automatikusan hozzárendelje a feladatokat a kódfelülvizsgálathoz. A ClickUp Checklists segítségével pedig biztosíthatja, hogy minden elfogadási kritérium teljesüljön.

Ha nem tudja, hol kezdje, itt találja a ClickUp agilis Scrum menedzsment sablonját, egy teljesen testreszabható keretrendszert, amelynek segítségével kevesebb hibával valósíthatja meg projektjeit, és már a kezdeti szakaszban elháríthatja a technikai adósságot.

2. Automatizálja a kódminőség-ellenőrzéseket

Az AI megjelenése, valamint a kiforrott tesztelési automatizálási gyakorlatok nagy lehetőségeket kínálnak a technikai adósság megszüntetésére. Például a kódolás nélküli alkalmazások használata segít csökkenteni a kézi kódolást, ezáltal csökkentve a hibák lehetőségét.

Az AI kódeszközöket és kódszerkesztőket a következőkre is felhasználhatja:

A kódhibák azonosítása

Tekintse meg a hibákra ajánlott alternatívákat!

Ellenőrizze a bevált gyakorlatok betartását

Hozzászólások hozzáadása és tudásmegosztás a csapat tagjai között

A kódfelülvizsgálatok és az automatizálás kritikus szerepet játszanak a minőségbiztosítási folyamatok balra tolódásában. Ha például egy fejlesztő potenciális biztonsági hibát azonosít egy új hitelesítési funkcióban, akkor a hiba beépülése előtt kijavíthatja azt, megelőzve ezzel a költséges jövőbeli javításokat és biztonsági kockázatokat.

A ClickUp Brain tovább javíthatja hatékonyságát azáltal, hogy felgyorsítja a Scrum projektmenedzsment feladatait. A ClickUp AI Knowledge Manager és AI Project Manager segítségével pillanatok alatt kérdéseket tehet fel, válaszokat kaphat és automatizálhatja a feladatokat.

A ClickUp Brain segítségével valós idejű válaszokat és betekintést kaphat kérdéseire

3. Tegye átláthatóvá a technikai adósságot

Ne kerülje a problémákat! Projektmenedzsment rendszerében egyértelműen jelölje meg a technikai adósságokat, hogy ezek a kérdések a sprint tervezés során a szükséges figyelmet és erőforrásokat megkapják.

A ClickUp rugalmas feladatkezelő szoftvere lehetővé teszi, hogy egy feladatot funkciónak, hibának, mérföldkőnek vagy visszajelzésnek jelöljön meg. A munkájának megfelelő kategorizálásával jobb prioritási döntéseket hozhat.

Testreszabhatja a névkonvenciókat és a feladat típusokat a ClickUp segítségével.

4. A technikai adósság láthatóságának növelése

A termék tulajdonosának bármikor képesnek kell lennie arra, hogy megválaszolja a következő kérdést: Mi a technikai adósságunk?

Ehhez világos, részletes áttekintésre van szükség a feladatokról. A ClickUp projektmenedzsment szoftvere úgy lett kialakítva, hogy ezt a szabadságot biztosítsa Önnek. A több mint 35 ClickApp és 15 nézet segítségével a feladatkezelést, a hibakövetést és a munkafolyamatok vizualizálását úgy alakíthatja ki, ahogyan az Önnek a legjobban megfelel.

Emellett létrehozhat egy egyéni nézetet a technikai adósság feladatokhoz, saját irányítópulttal, amelyen nyomon követheti az előrehaladást.

Válassza ki a ClickUp segítségével az Ön igényeinek leginkább megfelelő egyéni nézetet

5. Vonja be a termék tulajdonosát

A termék tulajdonos szerepe alapvető fontosságú az üzleti követelmények és a technikai kivitelezés közötti szakadék áthidalásában. Ők rendelkeznek a legnagyobb beleszólással a döntésekbe, hogy mikor és mennyi technikai adósságot kell kezelni az egyes sprintekben.

A szoftverfejlesztő csapatként szorosan együttműködjön a termék tulajdonosával. Tegye lehetővé számukra, hogy:

Ismerje meg a technikai adósság hatókörét és következményeit.

Kommunikáljon az üzleti érdekelt felekkel

Biztosítsa a szükséges támogatást és költségvetést

Építsen rendszereket a jövőbeli technikai adósságok kiküszöbölésére.

A ClickUp technikai adósság nyilvántartási sablonja hatékony eszköz a teljes folyamatok kezeléséhez. Ez a teljes mértékben testreszabható sablon főkönyvként szolgál az összes technikai adósság dokumentálásához, kezeléséhez, méréséhez és orvoslásához.

Kezelje az összes technikai adósságát a ClickUp technikai adósság nyilvántartási sablonjával.

6. Állítson be folyamatokat a technikai adósság visszafizetésére

Adatgyűjtés: Minden feladat keretében gyűjtsön részletes leírásokat a technikai adósságról, beleértve annak eredetét, hatását és lehetséges megoldásait, megkönnyítve ezzel a problémák szisztematikus kezelését.

Tervezés: A sprint megbeszélések során ugyanolyan szigorúan tervezze meg a technikai adósság kezelését és megoldását, mint az új funkciók vagy a hibajavítások esetében.

Rendszeresen refaktorálja a kódot: Tervezzen be rendszeres refaktorálást a kódbázis konszolidálása és egyszerűsítése érdekében.

Tegyük fel például, hogy egy fejlesztői csapat észreveszi, hogy alkalmazásuk több funkciója hasonló kódot használ a felhasználói adatok adatbázisból történő lekéréséhez. Ezeket a funkciókat úgy alakítják át, hogy létrehoznak egy egyetlen segédfunkciót, amely kezeli az adatbázis-hívásokat, és amelyet az összes többi funkció is használhat. Ez egyszerűsíti a kódbázist, megkönnyíti a karbantartást és csökkenti a hibalehetőségeket.

Szabaduljon meg a technikai adósságtól a ClickUp segítségével

Minden projekthez kapcsolódó döntésnek vannak előnyei és hátrányai. A rövid távú előnyök optimalizálása hosszú távú technikai adósságot eredményez. Még azok a csapatok is, amelyek ezt nagyon jól tudják, néha kénytelenek nem optimális döntéseket hozni.

A technikai adósság kezelése a Scrum-projektekben tehát egy folyamatos és iteratív folyamat. Ez minden sprinttervezési folyamat szerves része. A ClickUp projektmenedzsment szoftvere ezt megérti. Tele van rugalmas és testreszabható funkciókkal és AI-eszközökkel, amelyekre minden Scrum-csapatnak szüksége van.

Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!

Gyakran ismételt kérdések a technikai adósságról

1. Mi okozza a technikai adósságot a Scrumban?

A scrumban a technikai adósság a fejlődő piacokból, a sprint határidők betartásának sietségéből fakadhat, ami gyors megoldásokhoz vezet a fenntartható megoldások helyett. A szigorú minőség-ellenőrzéseket nem tartalmazó, nem megfelelő „kész” definíciók szintén hozzájárulhatnak az adósság felhalmozódásához.

Az ügyfél oldaláról a követelmények és prioritások gyakori változásai átdolgozásokhoz és következetlenségekhez vezethetnek a kódbázisban.

2. Mi történik, ha a technikai adósság növekszik a Scrumban?

Amikor a technikai adósság növekszik a Scrumban, a fejlesztés sebessége csökken, mivel több időt tölt a hibák kijavításával és a régi problémák megoldásával, mint az új funkciók fejlesztésével.

Ez gyakran alacsonyabb termékminőséget, a projekt kudarcának kockázatát és a csapat moráljának romlását eredményezi, mivel a tagok túlterhelteknek érezhetik magukat a növekvő karbantartási feladatok miatt.

3. Hogyan lehet elkerülni a technikai adósságot az agilis módszerekben?

Az agilis módszerekben a technikai adósság elkerüléséhez gondoskodjon arról, hogy szigorúan betartják a teljesítés átfogó definícióját, amely magában foglalja a minőségi szabványokat, például a kódfelülvizsgálatot és a tesztelést.

Helyezze előtérbe a rendszeres refaktorálást, és szánjon időt a technikai adósság kezelésére a sprint tervezés során. Ezenkívül tartson fenn világos és folyamatos kommunikációt a csapaton belül és az érdekelt felekkel, hogy hatékonyan kezelje az elvárásokat és a prioritásokat.