A 11 legjobb AI fordítóeszköz 2026-ban

Az AI fordítóeszközök átalakították a kommunikációnkat azzal, hogy a nyelvi korlátokat a lehető legkisebbre csökkentették.

Ezek az eszközök valós időben képesek megfejteni, lefordítani és értelmezni a nyelveket. Gépi tanulási és természetes nyelvfeldolgozási technikákat alkalmaznak a szövegek fordításához, miközben megőrzik azok jelentését és kontextusát.

A megfelelő eszköz megtalálása kihívást jelenthet, mivel a piac tele van különféle eszközökkel, amelyek mind azt állítják magukról, hogy a legjobbak. De ne aggódjon, bemutatjuk Önnek a piacon elérhető legjobb AI fordítóeszközöket, valamint a legfontosabb funkciók listáját.

Az AI fordítóeszköz kiválasztásakor az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni:

Pontosság: Keressen olyan eszközöket, amelyek pontos és precíz fordításokat nyújtanak különböző nyelveken és kontextusokban. A magas pontosság biztosítja, hogy üzenetei helyesen kerüljenek átadásra, anélkül, hogy elveszítenék jelentésüket vagy árnyalataikat

Nyelvi támogatás: Ellenőrizze, hogy az eszköz mely nyelveket támogatja. A legjobb AI fordítóeszközök több nyelvet is kínálnak, hogy kielégítsék a változatos kommunikációs igényeket

Valós idejű fordítás: Válasszon olyan eszközöket, amelyek valós idejű fordítást kínálnak beszélgetések, megbeszélések vagy utazás közben

Biztonság és adatvédelem: Figyeljen az eszköz biztonsági intézkedéseire az érzékeny adatok védelme érdekében, biztosítva az adatvédelmi előírásoknak és az iparági szabványoknak való megfelelést

Felhasználói felület: Értékelje az eszköz felhasználói felületét a könnyű használhatóság és az intuitív navigáció szempontjából. A felhasználóbarát felület növeli a termelékenységet és a hatékonyságot

Árak és skálázhatóság: Mérlegelje az árstruktúrát és a skálázhatósági lehetőségeket, hogy eldöntse, az eszköz illeszkedik-e a költségvetéséhez és a növekedési terveihez

Integráció: Ha az eszközt meglévő munkafolyamatokban vagy alkalmazásokban kívánja használni, győződjön meg a más platformokkal vagy szoftverekkel való kompatibilitásról és integrációs lehetőségekről

Ügyfélszolgálat: Keressen olyan AI fordítóeszközöket, amelyek megbízható ügyfélszolgálatot nyújtanak, beleértve a technikai támogatást és a hibaelhárítási forrásokat, hogy bármilyen problémát azonnal megoldhassanak

Íme a legjobb AI fordítóeszközök, amelyeket 2025-ben érdemes használnia:

1. ClickUp

Próbálja ki még ma a ClickUp Brain-t Használja a ClickUp Brain-t a tartalom fordításához, hogy különböző háttérrel rendelkező emberek is használhassák azt

A ClickUp Brain egy központi tudásközpont, amely az AI segítségével összeköti az összes dokumentumát, munkatársát és a vállalati tudást, hogy zökkenőmentes és intelligens élményt nyújtson Önnek. A ClickUp összes funkciójában elérhető, így bárhonnan és bármikor használhatja.

Használja a ClickUp Brain-t jegyzetei, összefoglalói, jelentései és egyéb dokumentumai fordításához, hogy támogatást nyújtson vállalkozása minden háttérrel rendelkező munkatársának. A tartalom kutatásától és létrehozásától az adatok összefoglalásáig és az információk elemzéséig a ClickUp Brain képes forradalmasítani munkamódszerét. Könnyedén leírhat hangfelvételeket, valamint lefordíthatja és lokalizálhatja tartalmát.

És ez még nem minden! Tartalmat hozhat létre egyéni utasítások megadásával, a bevitt szöveg szerkesztésével, szerepkör-specifikus tartalom létrehozásával, meglévő tartalom szerkesztésével, csapatfrissítések írásával, tartalmak és csevegések összefoglalásával, sőt, e-mailekre való válaszadással is.

Fordítson tartalmakat több nyelvre anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét a ClickUp Brain segítségével

A Brain MAX, az asztali AI-társa segítségével pedig nem is kell a ClickUp-on belül lennie ahhoz, hogy mindezt megvalósítsa. Egyetlen helyről azonnal kereshet, fordíthat és lokalizálhat tartalmakat az összekapcsolt alkalmazásokban. Ha ezt a Talk to Text funkcióval kombinálja, jegyzeteket diktálhat vagy hangfelvételeket készíthet anyanyelvén, majd a Brain MAX leírja és lefordítja azokat a világ bármely pontján lévő csapattársainak. Ez egy gyorsabb, természetesebb módja a nyelvi korlátok lebontásának és a csapat tagjainak összehangolásának, függetlenül attól, hogy milyen eszközzel vagy nyelven dolgoznak.

Egy érdekes tény, ami a Talk to Textet még hatékonyabbá teszi? Több mint 50 nyelvet támogat! 🗣️

A ClickUp Brain legjobb funkciói

Fordítsa és lokalizálja tartalmát könnyedén

Készítsen tartalmat AI-sablonok segítségével

Gyorsan válaszoljon az e-mailekre

Integrálja több mint 1000 eszközzel a termelékenység növelése érdekében

Tegyen fel kérdéseket, és kapjon pontos válaszokat a ClickUp-ban tárolt feladataiból, dokumentumaiból és információiból

Összegezze csevegéseit, megjegyzéseit és tartalmait

Használja a beépített helyesírás- és nyelvtani ellenőrzőt a hibátlan íráshoz

Készíts táblázatokat és sablonokat az információk rendszerezéséhez

Legyen nyugodt a szigorú adatvédelmi és biztonsági intézkedéseknek köszönhetően

Készítsen szerepkör-specifikus tartalmakat, például projektterveket stb.

A ClickUp Brain korlátai

Van egy tanulási görbe

Egyes ügyfelek túl bonyolultnak találják a testreszabási lehetőségeket

A ClickUp Brain árai

ClickUp Brain értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladataihoz, mégis több mint 50% kerüli a használatát a munkahelyén. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudásbeli hiányosságok vagy a biztonsági aggályok. De mi van, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már eleve biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-asszisztense ezt valósággá teszi. Érti a köznyelvi utasításokat, megoldva ezzel az AI bevezetésével kapcsolatos mindhárom aggályt, miközben összeköti a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen belül. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

2. QuillBot AI

A Quillbot írási szolgáltatások csomagjának legújabb tagja, a QuillBot Translator egy 2023-ban bevezetett, mesterséges intelligenciával működő fordítóeszköz. Több mint 40 nyelven kínál fordítást, és automatikusan felismeri a beírt szöveg nyelvét.

Különösen hasznos azok számára, akik átfogalmazás vagy szerkesztés céljából használják, mivel ugyanazon a platformon fordíthatják le a szöveget.

Egyszerre akár 5000 karaktert is lefordíthat. Az eszköz teljesen ingyenes, és folyamatosan bővül új nyelvekkel, így tökéletes AI-eszköz nonprofit szervezetek, magánszemélyek és vállalkozások számára egyaránt.

A QuillBot AI legjobb funkciói

Fordítson rövidebb és hosszabb szövegeket a célnyelvre

Használja ingyenes fordítószolgáltatásunkat több mint 40 nyelvre

Szerkessz, fogalmazz át, idézz és fordíts egyetlen platformon

Fedezze fel a mobilbarát és könnyen használható felületet

Fordítson új nyelvekre, mivel az alkalmazás folyamatosan bővíti nyelvválasztékát és funkcióit

A QuillBot AI korlátai

Mivel a termék még korai stádiumban van, kevesebb nyelvet támogat, mint versenytársai

Nincs lehetőség dokumentumok fordítására

Egyszerre csak 5000 karakter fordítására ad lehetőséget

A QuillBot AI árai

Ingyenes

Prémium: 9,95 USD/hó

Csapatcsomag: 5–10 felhasználó: 3,75 USD/hó/felhasználó 11–50 felhasználó: 3,33 USD/hó/felhasználó 51 vagy több felhasználó: 2,91 USD/hó/felhasználó

5–10 felhasználó: 3,75 USD/hó felhasználónként

11–50 felhasználó: 3,33 USD/hó/felhasználó

51+ felhasználó: 2,91 USD/hó felhasználónként

5–10 felhasználó: 3,75 USD/hó felhasználónként

11–50 felhasználó: 3,33 USD/hó/felhasználó

51+ felhasználó: 2,91 USD/hó felhasználónként

QuillBot AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

Kapcsolódó: A legjobb 10 AI-eszköz az értekezletekhez

3. Copy.ai

A Copy.ai mesterséges intelligenciát használ, hogy kiváló fordítási képességeket nyújtson. Azt teszi, amit a gépi fordítás gyakran elmulaszt: lefordítja a szavakat, miközben megőrzi azok árnyalatát és szándékát. Használhatja marketing szövegek, blogbejegyzések, hideg e-mail sorozatok és egyebek készítéséhez.

Ez különösen hasznos a marketing- és értékesítési csapatok számára, mivel AI szövegíró eszközként működik, amely átalakítja és lokalizálja az üzeneteit. A csapatok hozzáadhatják a márka hangvételére vonatkozó útmutatójukat, hogy az eredmények a lehető legpontosabbak és legrelevánsabbak legyenek.

Több mint 25 nyelven kínál fordításokat. A legjobb benne az, hogy adatmegőrzés nélküli adatvédelmi politikát alkalmaz. Az egyetlen hátránya, hogy elsősorban nem fordítóeszköz.

A Copy.ai legjobb funkciói

Fedezzen fel több mint 25 nyelvet

Szerezzen releváns és kiváló minőségű fordításokat

Javítsa fordításait márka-hangnem-útmutatók hozzáadásával a jobb eredmények érdekében

Navigáljon könnyedén a felhasználóbarát felületen

Használja a kész munkafolyamat-sablonokat

Használja ki sokoldalúságát blogok írásához és fordításához, termékleírásokhoz, tartalomfordításhoz és még sok máshoz

Biztosítsa adatai biztonságát és titkosságát hatékony intézkedésekkel

Zökkenőmentesen integrálható több mint 2000 platformmal

A Copy.ai korlátai

Elsősorban nem fordítóeszköz, ezért a funkciók korlátozottak

Egyes felhasználók panaszkodtak a nem reagáló ügyfélszolgálatra

Copy.ai árak

Ingyenes

Pro: 49 USD/hó

Csapat: 249 USD/hó

Copy.ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (60 értékelés)

4. Google Translate

A Google Translate 2006-ban ingyenes gépi fordítási szolgáltatásként indult, és ma már könnyedén és pontosan képes lefordítani szövegeket, képeket, dokumentumokat és weboldalakat. 2016-ban áttért a neurális gépi fordításra, hogy természetesebb és relevánsabb fordításokat biztosítson.

Az eszköz könnyen elérhető, intuitív felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több mint 130 nyelvre fordítsanak.

Ennek az eszköznek az a különlegessége, hogy képes lefordítani írott szövegeket, weboldalakat, különféle dokumentumokat, beszédet, képeket és kézírásos nyelveket. Kétnyelvű beszélgetések fordítására és AI-alapú átírási eszközként is működik.

A Google Translate tökéletes választás magánszemélyek, nyelvtanulók és olyan csapatok számára, akiknek nincs szükségük kiterjedt fordítási funkciókra.

A Google Translate legjobb funkciói

Élvezze az egyszerű és interaktív felhasználói élményt

Több mint 130 nyelv fordításaihoz ingyenesen hozzáférhet

Használja ki a nyelvfelismerő funkciót

Hozzáférés az offline fordításokhoz a mobilalkalmazásban

Fordítson közvetlenül a szöveg kamerával történő beolvasásával

Töltse le a nyelveket az offline fordításokhoz

Mentse el a szavakat és kifejezéseket a gyorsabb fordítás érdekében

Segítsen elő a különböző nyelveket beszélő emberek közötti zökkenőmentes kommunikációt

A Google Translate korlátai

Pontatlan fordításokat eredményezhet

Nem garantálja a megosztott bemeneti vagy kimeneti adatok titkosságát

Néhány felhasználó panaszkodott arra, hogy az eszköz nem adja vissza a nyelvek finom árnyalatait

A Google Translate árai

Ingyenes

A Google Translate értékelései és véleményei

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

5. Smartling

A Smartling egy AI-alapú fordítóeszköz, amely gyors és pontos fordításokat, valamint tartalom-lokalizációt kínál. Számos funkcióval rendelkezik, például teljesítmény- és előrehaladási irányítópultokkal, kontextusfüggő CAT-eszközökkel és előre elkészített integrációkkal.

Akár emberi fordítást, akár neurális gépi fordítást szeretne, a Smartling mindkettőt kínálja. Több mint 150 nyelven támogatja a fordítást, és lehetővé teszi a tartalomkezelő rendszer integrálását a zökkenőmentes tartalomkezelés érdekében.

Fordíthat oktatóanyagokat, ajánlásokat, hirdetéseket, videókat, interjúkat és még sok mást a célnyelvre. A Smartling beszédfordítási, átírási és feliratozási szolgáltatásokat is kínál.

A Smartling legjobb funkciói

Fordítson több mint 150 nyelvre

Használja ki az emberi fordítás előnyeit

Integrálja a Smartlinget egyszerűen a CMS-be

Tapasztalja meg a teljesen átlátható munkafolyamatot

Használja ki a szigorú fordítási minőségértékelés előnyeit

Készítsen stílusútmutatókat és szószedeteket

Használja a fordítási memóriát és a terminológiakezelést

A Smartling korlátai

Nem kínál átlátható árazást

Megtanulása meglehetősen bonyolult

A Smartling árai

Core: Nem elérhető

Növekedés: Nem elérhető

Vállalati: Nem elérhető

Smartling értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 350 értékelés)

Capterra: 3,5/5 (15+ értékelés)

6. DeepL

A piacon elérhető számos gépi fordítóeszköz közül a DeepL pontos és árnyalt fordításairól ismert. A szavak mögötti árnyalatok és jelentések megragadására összpontosít, hogy a legrelevánsabb eredményt nyújtsa.

A felület intuitív és 30 nyelvet támogat. Neurális hálózatok segítségével az eszköz pontos és a kontextusnak megfelelő fordításokat készít.

Használhatja PDF-ek, Word-dokumentumok és PowerPoint-fájlok fordítására. Lehetővé teszi alternatív szavak vagy kifejezések kiválasztását is, és a kiválasztásnak megfelelően automatikusan módosítja a többi kifejezést.

A DeepL ingyenes verziója lehetővé teszi saját szótár létrehozását, beépített szótárat kínál, és szabályokat állíthat be bizonyos fordításokra vonatkozóan.

A DeepL Pro segítségével beállíthatja a fordítások hangvételét, integrálhatja a CAT-eszközével, és még sok másra is képes.

A DeepL legjobb funkciói

Használja az egyszerű és felhasználóbarát felületet

Zökkenőmentesen integrálható a Windows, az iOS és a Chrome rendszerbe

Használja ki a szakértői szintű, kivételes pontosságot a támogatott nyelveken

Állítson be szabályokat szavakra és kifejezésekre

Fordítson nagyobb fájlokat egyszerűen az egyszerű nyelvi fordítás segítségével

A Pro verzióval megőrizheti a szöveg eredeti formázását

Biztosítson magas szintű adatbiztonságot a bemeneti és kimeneti adatok számára

A DeepL korlátai

Számos funkció csak a fizetős verzióban érhető el

Az ingyenes verzióban csak 1500 karakter fordítható

Korlátozott testreszabási lehetőségek

A DeepL árai

Ingyenes

Kezdőcsomag: 10,49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 34,49 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 68,99 USD/hó felhasználónként

DeepL értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 130 értékelés)

7. Microsoft Bing Translator

A Microsoft Bing Translator a Microsoft Cognitive Services része, amely a Microsoft Office-szal, az Edge-del, a Binggel, a Skype-pal és más alkalmazásokkal is együttműködik. Szöveg-, beszéd-, több eszközön zajló beszélgetések, képek és offline fordításokat (csak Androidon) kínál.

A fordítóeszköz több mint 100 nyelvet támogat. A felület felhasználóbarát. Zökkenőmentes integrációt kínál a Microsoft termékekkel. Ha rendszeresen fordít e-maileket, hozzáadhatja a fordítót az Outlookhoz.

A Microsoft Translator for Business testreszabott fordítási funkciókat kínál a jobb és relevánsabb fordítások érdekében.

A Microsoft Bing Translator legjobb funkciói

Fordítson könnyedén a felhasználóbarát felület segítségével

Vegyen részt valós idejű beszélgetésekben és beszédfordításban

Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft alkalmazásokkal

A nyelv automatikus felismerése a gyors fordítás érdekében

Fordítson gyorsan a platformon elérhető, széles körben használt kifejezések segítségével

Fordítson több mint 100 nyelvre

A Microsoft Bing Translator korlátai

A felhasználók panaszkodtak a hosszú szövegek pontatlan fordítására

A beszédfunkció nem minden nyelven elérhető

Nem engedi megváltoztatni a lefordított szavakat

A Microsoft Bing Translator árai

Ingyenes

Fizessen a felhasználás szerint: Szövegfordítás: 10 USD/millió karakter Dokumentumfordítás: 15 USD/millió karakter Egyedi fordítás: 40 USD/millió karakter mind a szövegfordítás, mind a dokumentumfordítás esetében

Szövegfordítás: 10 USD/millió karakter

Dokumentumfordítás: 15 USD/millió karakter

Egyedi fordítás: 40 USD/millió karakter szövegfordítás és dokumentumfordítás esetén

Szövegfordítás: 10 USD/millió karakter

Dokumentumfordítás: 15 USD/millió karakter

Egyedi fordítás: 40 USD/millió karakter szövegfordítás és dokumentumfordítás esetén

A Microsoft Bing Translator értékelései és véleményei

G2: 4,3/5 (90+ értékelés)

Capterra: NA

8. Unbabel

Az Unbabel egy LangOps platform, amely emberi és AI-fordításokat kombinálva rendkívül pontos eredményeket kínál. Vállalatok és csapatok számára ideális, mivel átfogó, fejlett funkciókat kínál, beleértve a valós idejű jelentéseket, az átláthatóságot és az időt és költségeket megtakarító, AI-vezérelt munkafolyamatokat.

Az AI minőségbecslés átlátható képet nyújt a fordítási teljesítményéről. Ráadásul ISO 27001 tanúsítvánnyal rendelkezik, ami biztonságos platformmá teszi.

Az Unbabel legjobb funkciói

Hozzáférés 90 nyelvre fordított szövegekhez

Használja ki az AI és az emberi fordítók kombinációját a kiváló minőségű fordítások érdekében

Integrálja a Zendesk, a Salesforce és a HubSpot széles körű eszközeivel

Értékelje a fordítások minőségét a pontosság biztosítása érdekében

A fordítási munkafolyamatok igényeinek megfelelő testreszabása

Használjon kész sablonokat

Az Unbabel korlátai

Hibákat okozhat a fordításokban

Néhány felhasználó panaszkodott a hosszú fordítási időre

Az Unbabel árai

Starter: Standard: 0,00050 USD-tól szónként, minimum 30 000 USD éves elkötelezettséggel

Vállalati: 0,00046 USD-tól szónként, minimum 125 000 USD éves elkötelezettséggel

Unbabel értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (190 értékelés)

Capterra: 3,8/5 (4 értékelés)

9. Smartcat

A Smartcat egy olyan AI fordítóeszköz, amely kontextusfüggő fordításokat és intuitív felületet kínál. Együttműködési munkafolyamatokat és gyors fordításokat biztosít, így tökéletes választás globális vállalatok és csapatok számára. Lehetővé teszi, hogy tetszőleges számú felhasználót adjon hozzá.

A fordítás minősége és pontossága javul, ahogy egyre többet használja az eszközt. Az eszköz több mint 280 nyelvet és 50 fájlformátumot támogat. Több mint 30 integrációval összekapcsolhatja, hogy hatékonyabbá tegye munkáját.

A Smartcat legjobb funkciói

Használja a szótárakat és a fordítási memóriákat a jobb konzisztencia érdekében

Tekintse meg az egyes nyelvpárok pontossági értékeléseit

Fordítson több mint 280 nyelvre

Használja ki az emberi szakértelem és az AI-fordítások kombinációját

Használja ki a GPT-4 erejét a fejlettebb fordítási képességek érdekében

Használja az AI-alapú párosítást a legjobb nyelvészek megtalálásához

Szerkessze és ellenőrizze a lefordított tartalmat a Smartcat Editorban

A Smartcat korlátai

Nincs ingyenes verzió

Néhány felhasználó panaszkodott a nem reagáló ügyfélszolgálatra

A Smartcat árai

Starter : 99 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Smartcat értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 130 értékelés)

10. Reverso Translation

A Reverso neurális gépi fordítási modelleket használ, hogy természetes hangzású, pontos fordításokat nyújtson több mint 25 nyelven. Beírhatja a szöveget, vagy feltölthet egy dokumentumot, például PPT-t, Word-dokumentumot vagy PDF-et.

Az ingyenes alkalmazás olyan funkciókhoz biztosít hozzáférést, mint a könyvjelzők, a sötét mód, a hirdetésmentesség és az egykattintásos fordítás. Az integrált szótár segítségével szerkesztheti és finomíthatja a szöveget, a beépített nyelvtani ellenőrzővel ellenőrizheti a nyelvtant, valamint a szövegek meghallgatásával javíthatja a kiejtését.

Az alkalmazás Mac, Windows, iOS, Android, Chrome és Firefox rendszereken érhető el.

A Reverso Translation legjobb funkciói

Könnyű és gyors fordítás

Készítsen szókincset és tanuljon kártyákkal

Tartalombeli példák megtekintése

Fordítson dokumentumokat és szövegeket könnyedén

Használja ki a megbízható adatvédelem előnyeit

A fizetős verzióval hozzáférhet a hosszabb szövegek fordításához, az azonnali fordításhoz és a hirdetések nélküli felülethez

A Reverso Translation korlátai

A fizetős verzióban számos funkció elérhető

Kevesebb nyelvet támogat, mint az alternatívák

A Reverso Translation árai

Ingyenes

Prémium: 9,99 €/hó

Corporate Translator: Egyedi árazás

A Reverso Translation értékelései és véleményei

G2: 5/5 (1 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 30 értékelés)

11. Systran

A Systran egy valós idejű fordítóprogram, amely tökéletes megoldás azoknak a vállalatoknak, amelyek globális ügyfelekkel és munkatársakkal szeretnének együttműködni. Számos iparág legnagyobb szereplője használja, például a Deloitte, a Nestlé és a Swiss Post.

Több mint 55 nyelvet támogat, és az ingyenes verzióban akár 5000 karakteres fordítást is kínál. A fizetős verzió szakterület-specifikus fordítási funkciókat, korlátlan szövegfordítást és dokumentumfordítást kínál.

A Systran legjobb funkciói

Biztosítja az adatvédelemre vonatkozó szigorú adatvédelmi irányelveket

Képezze ki saját AI-modelljét a jobb eredmények érdekében

Szerezzen iparág- és szakterület-specifikus fordítást

Személyre szabhatja a fordításokat, hogy azok az Ön egyedi igényeinek megfeleljenek

Készítse el saját szószedetét és fordítási memóriáját

Használjon fejlett felhasználói szótárakat

Adjon meg egyéni szabályokat a fordítás eredményének finomításához

A Systran korlátai

A dokumentumfordítás csak a fizetős verzióban érhető el

Meredek tanulási görbe

A Systran árai

Ingyenes

Pro Plus: 19,99 €/hó/felhasználó

Pro Premium: 44,99 €/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Systran értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (2 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (6 értékelés)

A valós idejű fordításoktól a speciális igényeket kielégítő, testreszabható megoldásokig az AI fordítóeszközök mindenre képesek. Lehetővé teszik a vállalkozások számára az új piacokra való belépést, az egyének számára az ismeretlen területeken való eligazodást, az emberek számára pedig a sokszínűbb kapcsolatok ápolását.

Az AI-alapú nyelvi fordítási folyamatok nagyobb pontosságot, kontextusérzékenységet, alacsony költségeket és gyors fordításokat kínálnak. Az eszköz kiválasztásakor figyeljen a pontosságra, a sebességre, a felhasználóbarát felületre, az integrációs lehetőségekre és a támogatott nyelvek számára.

Ha olyan átfogóbb eszközt keres, amely minden lépésben javítja a fordítási folyamatot, a ClickUp nem fog csalódást okozni. Bármilyen méretű csapatnak megfelel, és soha nem látott módon javítja az együttműködést. Regisztráljon még ma ingyenes ClickUp-fiókjára !