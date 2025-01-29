A 10 legjobb projektirányítási szoftver a projektmenedzsmenthez 2025-ben

A projekt sikeres befejezéséhez hatékony költségvetés-kezelés, intelligens erőforrás-elosztás, kockázatkezelés, az érdekelt felek elégedettsége és minőségi eredmények szükségesek. Ez rengeteg dolog, amit jól kell csinálni.

A dolgok könnyebbé válhatnak, ha projektirányító szoftvert használ, amellyel minden elemet egy helyen követhet nyomon. A megfelelő projektirányító szoftver növeli a projekt átláthatóságát, és javítja a költségvetés-kezelést és a kockázatkezelést a projekt teljes életciklusa alatt. Emellett kezeli a modern projektek összetettségét, segítve az erőforrások stratégiai tervezését a projektcélok elérése érdekében. Ebben a blogban a tíz legjobb projektirányító szoftvert és azok funkcióit mutatjuk be.

Mit kell keresni a projektirányítási szoftverben?

A projektirányítási szoftver keresésekor a projektmenedzsereknek a következő funkciókat kell előtérbe helyezniük:

Átfogó projektkövetés: Győződjön meg arról, hogy a szoftver képes nyomon követni a projekt feladatait, ütemtervét, mérföldköveit és költségvetését. Emellett valós idejű betekintést kell nyújtania a projekt teljesítményébe és előrehaladásába.

Erőforrás-kezelés: Tudja, hogy még egy közepes méretű projekt is aktív erőforrás-kezelést igényel a sikerhez. Válasszon olyan szoftvert, amely hatékony Tudja, hogy még egy közepes méretű projekt is aktív erőforrás-kezelést igényel a sikerhez. Válasszon olyan szoftvert, amely hatékony erőforrás-elosztást és -kezelést tesz lehetővé, beleértve a személyzetet, a berendezéseket és az anyagokat. Emellett előre kell jeleznie az erőforrás-igényeket, és segítenie kell az erőforrások rendelkezésre állásának nyomon követésében a projekt életciklusa során.

Költségvetés: Válasszon olyan szoftvert, amely támogatja a költségvetés és a költségek kezelését. Keressen olyan funkciókat, amelyekkel költségbecslést, kiadások nyomon követését és pénzügyi jelentéseket készíthet.

Költséghatékonyság: A projektirányítási szoftvernek költséghatékony előfizetési csomagokkal kell rendelkeznie, hogy megfeleljen az üzleti igényeinek, és prémium funkciókat kínáljon megfizethető áron. Az ingyenes csomag vagy ingyenes próba ideális, mivel időt ad arra, hogy megítélje a szoftver alkalmasságát anélkül, hogy kiadásokat vállalna.

Kockázatkezelési funkciók: Győződjön meg arról, hogy a projektirányító szoftver tartalmazza a projekt kockázatainak azonosítására, értékelésére és csökkentésére szolgáló funkciókat, hogy minimalizálja a projekt ütemtervének és költségvetésének esetleges zavarait.

Együttműködés: A legjobb projektirányító szoftver zökkenőmentes projektütemezés, tervezés, együttműködés és kommunikációs eszközöket kínál.

Felhasználói élmény: Ellenőriznie kell a szoftver skálázhatóságát, teljesítményét és felhasználóbarát jellegét is.

A projektmenedzsmenthez használható 10 legjobb projektirányítási szoftver

Az alábbiakban felsoroltuk a tíz legjobb projektirányítási szoftvert, amelyek megkönnyítik a projektmenedzsment folyamatokat.

1. ClickUp

Használja a ClickUp projektmenedzsment eszközét a projekttervek felgyorsításához, az erőforrások kezeléséhez, a prioritások meghatározásához, az előrehaladás megtekintéséhez és még sok máshoz

A ClickUp egy robusztus projektmenedzsment és -ellenőrző szoftver, amely számos, a projekt követelményeinek megfelelő funkciót kínál. Ez egy all-in-one platform, amely segít szorosan együttműködni a csapattal a kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, valós idejű irányítópultok és egyéb funkciók segítségével. Segít a projektcsapatoknak gyorsabban haladni, okosabban dolgozni és időt megtakarítani.

A Clickup projektmenedzsment megoldásai segítenek az erőforrások kezelésében, a teljesítmények nyomon követésében, a feladatok létrehozásában és kiosztásában, az előrehaladás figyelemmel kísérésében és a népszerű projekteszközök integrálásában – mindezt egy helyen.

Mi több? Használja a ClickUp irányítópultját a projekt állapotának vizualizálásához kártyák, táblázatok, listák és diagramok segítségével. Ez segít a teljes projektadatok összegyűjtésében és elemzésében is, így könnyen nyomon követheti az erőforrásokat, azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket és betarthatja a költségvetést. Testreszabhatja az irányítópultot az Ön igényeinek megfelelően a több mint 50 rendelkezésre álló widget segítségével.

Használja a ClickUp irányítópultját a projekt teljesítményének javításához és a sprintek kezeléséhez

A hatékony projektirányítás bonyolult megbeszéléseket és tárgyalásokat igényel. Lehet, hogy nem tudja elkerülni az összes megbeszélést, de időt takaríthat meg a ClickUp Brainintegrált AI asszisztens segítségével. Használja jegyzetek és megbeszélések összefoglalására, projektismertetők és jelentések készítésére, feladatok frissítésének és intézkedési pontok automatizálására, valamint adatok táblázatokba való automatikus kitöltésére.

Automatizálja a projekttervezést és a feladatkezelést a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp legjobb funkciói:

Töltse le ezt a sablont A ClickUp változáskezelési SOP sablonjával egységesítheti a változáskezelési folyamatot, hogy minimalizálja a zavarokat.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Hozzon létre egy szabványosított folyamatot a változások kérésére, felülvizsgálatára és jóváhagyására

Kövesse nyomon az egyes módosítási kérelmek állapotát, és gondoskodjon azok időben történő megoldásáról

A megfelelőség biztosítása érdekében vezessen átfogó ellenőrzési naplózást az összes változásról.

A ClickUp korlátai:

A testreszabhatóság eleinte nyomasztónak tűnhet

A mobilalkalmazás még nem rendelkezik az asztali alkalmazás összes funkciójával.

ClickUp árak:

Ingyenes örökös tervezet: Legalkalmasabb személyes használatra

Unlimited: Legalkalmasabb kis csapatok számára; 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Legalkalmasabb közepes méretű csapatok számára; 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkaterület-felhasználónként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Asana

via Asana

Az Asana egy másik felhasználóbarát vállalati projektirányító szoftver. Főbb funkciói közé tartozik a projektmenedzsment, a célok és a jelentések, az erőforrás-menedzsment, valamint a munkafolyamatok és az automatizálás. A felhasználók imádják intuitív felületét.

Ez a feladatkezelő platform lehetővé teszi projektek kidolgozását és tervezését, feladatok kiosztását és nyomon követését, valamint a projektek Kanban, idővonal és egyéb nézetekben való megtekintését. Áttekintést nyújt a különböző csapatok feladatairól is, így alkalmas funkciók közötti csapatmunka esetén nagy projektek kezelésére. Az Asana több mint 270 alkalmazással integrálható a projektirányítás automatizálása érdekében.

Az Asana legjobb funkciói:

Kezelje a projekteket végpontok között, és tartsa a csapatot szinkronban és ütemterv szerint, hogy elérjék céljaikat.

Összekapcsolja minden csapat munkáját a vállalat nagyobb céljával, miközben a jelentésekben valós idejű adatokkal követi nyomon az előrehaladást.

Növelje a csapat hatékonyságát automatizált munkafolyamatokkal és folyamatokkal

Tervezzen pontos ütemterveket, igazítsa a munkaterhelést, és tartsa be a projektfejlesztési célokat!

Az Asana korlátai:

Az adatok importálása és exportálása csak JSON és CSV fájlformátumokban lehetséges.

Csak egy személy rendelhet fel feladatokat, ami kihívást jelent a több projektérdekelt felet magában foglaló nagy csapatok számára. Emellett nem lehet feladatokat több személynek rendelni.

Asana árak:

Ingyenes: Örökre

Starter: 13,49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalat: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

3. Smartsheet

via Smartsheet

A Smartsheet ötvözi a táblázatkezelő programok rugalmasságát a projektmenedzsment eszközök hatékonyságával, így az egyik legsokoldalúbb projektirányítási megoldás. A Smartsheet felhasználóbarát felületével könnyedén vizualizálhatja és testreszabhatja a projektmenedzsmentet. A használata nagyon egyszerű, különösen, ha már van tapasztalata az Excel használatában.

Segít nyomon követni az összes projektadatot egy helyen, valós időben együttműködni a csapattal, automatizálni a munkafolyamatokat és elemezni a projekt legfontosabb teljesítménymutatóit. A SmartSheet automatikusan generált adatvizualizációval is lehetővé teszi az intelligens döntéshozatalt a projektekben. Ugyanakkor nem rendelkezik más alapvető projektmenedzsment funkciókkal, mint például a dokumentáció és a célkitűzés.

A Smartsheet legjobb funkciói:

A projektek gondos tervezése Kanban, Gannt, Card vagy Grid nézetek segítségével

Állítsa be a projekt költségvetését és figyelje a küszöbértékeket a projekt jövedelmezőségének növelése érdekében

Ossza fel projektjét különböző mérföldkövekre, fázisokra, feladatokra vagy megbízásokra a jobb projektmenedzsment érdekében.

Egyszerűsítse az együttműködést a dokumentumok megosztásával, ellenőrzésével, értesítésekkel és beszélgetési szálakkal

A projekt létrehozásának és jelentésének szabványosítása és automatizálása a komplex projektek méretezéséhez

A Smartsheet korlátai:

További funkciókat, például Pivot Table-t stb. kell vásárolnia.

Az új modellt új licenc megvásárlásával szerezheti be.

Nem nyújt elegendő támogatást a képletek és az adatok tárolásához

A Smartsheet árai:

Ingyenes: Örökre

Előny: 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 32 USD/hó felhasználónként, minimum 3 felhasználó esetén

Vállalat: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

4. Runn

via Runn

A Runn zökkenőmentes projekttervezést, erőforrás-elosztást és nyomon követést, valamint kapacitáskezelést tesz lehetővé, így kiváló projektirányítási szoftver a projekt erőforrásainak hatékony kezeléséhez.

Használja a Runn szoftvert a projekt ütemtervének meghatározásához, az erőforrás-igények előrejelzéséhez és a költségek nyomon követéséhez a projekt sikeres eredménye érdekében. Robusztus jelentéskészítési funkciói segítenek nyomon követni az erőforrás-igényeket és -kihasználást, elkülöníteni a számlázható és nem számlázható órákat, valamint hatékonyan dolgozni a célok elérése érdekében.

A csapatok a Chrome-bővítmény segítségével azonnali és pontos időkövetést végezhetnek.

A Runn legjobb funkciói:

Egyensúlyozza ki az egyes csapattagok munkaterhelését, és a meglévő feladatok, a tervezett szabadnapok és az ünnepek alapján készítse el a tervet.

Kezelje az időt és a pénzt különböző típusú projektekben, előrejelző betekintéssel az összes pénzügyi mutatójába.

Tartsa szem előtt az összes erőforrását, hogy könnyen nyomon követhesse a csapat teljesítményét és azonosíthassa az erőforrás-kihasználás tendenciáit.

A munkaidő-nyilvántartások segítségével pontosan mérhető a projekt előrehaladása és a kiadások

Készítsen tervet különböző „mi lenne, ha” forgatókönyvekre, hogy felkészült legyen minden változásra.

Runn korlátozások:

A testreszabási lehetőségek korlátozottak, és előfordulhat, hogy nem tudja az adott projekt elemeihez igazítani.

Lehet, hogy bonyolultnak találja a specifikus külső rendszerekkel való integrálását.

Runn árazás:

Ingyenes: Örökre

PRO: 10 dollár havonta felhasználónként

Vállalat: Egyedi árazás

Runn értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (Nincs elég értékelés)

Capterra: 4,8/5 (30 értékelés)

5. Float

via Float

A Float egy integrált platform a központosított erőforrás-kezeléshez és projekttervezéshez. Használhatja projektfeladatok kezelésére, költségvetések és számlázható árak meghatározására, valamint a projekt fázisainak és ütemtervének meghatározására.

Intuitív felületével és drag-and-drop funkciójával részletes erőforrás-ütemterveket készíthet, hatékonyan oszthatja el az erőforrásokat és azonosíthatja a potenciális szűk keresztmetszeteket. Időkövető funkciója áttekintést nyújt a feladatok becsült és tényleges időtartamáról, ami segít a projekt költségvetésének és ütemtervének ellenőrzésében.

A Float legjobb tulajdonságai:

Tekintse meg csapata projektütemtervét élőben, hogy hatékonyan tervezhesse a kapacitást és oszthassa el a munkát

Feladatok kiosztása, határidők meghatározása és költségvetések kiosztása, mindenki kihasználtsági arányának áttekintésével

Kövesse nyomon csapata előrehaladását és a projekt költségvetését valós időben, miközben csapattagjai könnyedén rögzítik és szerkesztik tényleges munkaóráikat.

Értesítést kaphat a nem számlázható munkák tendenciáiról és a potenciális veszteségekről

Float korlátozások:

Kis csapatok számára ez drága lehet

Lehet, hogy nem találja mobilbarátnak, és problémát okozhat a képernyő görgetése mobiltelefonon.

Korlátozott integrációs lehetőségeket kínál

Float árazás:

Ingyenes: 14 napos próba

Kezdő csomag: 7,5 USD/hó/felhasználó

Előny: 12,5 dollár havonta felhasználónként

Vállalat: Egyedi árazás

Float értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1500+ értékelés)

6. Teamdeck

via Teamdeck

A Teamdeck egy átfogó projektforrás-kezelési és ütemezési platform kreatív és technikai csapatok számára. Segít a források rendelkezésre állásának kezelésében, a számlázható órák nyomon követésében és a követelmények egyszerű előrejelzésében. A csapat naptárában valós időben követheti nyomon csapata jelenlegi és jövőbeli munkaterhelését, és ennek megfelelően oszthatja el a forrásokat.

A Teamdeck legjobb funkciói:

Rendelje hozzá a projekteket a csapata naptárához, és határozza meg azok órarendjét a rendelkezésre állás, a munkakör, a készségek és a saját maga által meghatározott attribútumok alapján.

Kezelje csapata szabadságait és kövesse nyomon az órákonkénti rendelkezésre állásukat, hogy tudja, mikor várható, hogy dolgoznak és mikor nem.

Testreszabhatja a jelentési sablonokat a különböző csapatok, például a projektmenedzsment, a HR, a pénzügy és az operatív részleg számára, hogy időt takarítson meg.

Könnyedén nyomon követheti az egyes tagok időráfordítását több projektben is

Készítsen jobb terveket a jövőbeli projektekhez azáltal, hogy teljes képet kap a jelenlegi folyamatokról és az erőforrások felhasználásáról.

A Teamdeck korlátai:

Nem értesíti senkit, ha egy csapattag szabadságot vesz ki, ami megnehezíti a csapat jelenléti arányának nyomon követését.

A felhasználók adathibákat találtak a jelentésekben

Nincs ingyenes csomag, csak ingyenes próba

A Teamdeck árai:

Ingyenes: 30 napos próba

Light tag: 2 dollár havonta

Teljes jogú tag: 6 USD/hó

Teamdeck értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (12 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (42 értékelés)

7. Jira

via Jira

A Jira egy problémakövető és agilis projektmenedzsment eszköz szoftverfejlesztő csapatok számára. A Jira segítségével könnyedén megtervezheti, nyomon követheti és kiadhatja szoftverprojekteket. Agilis módszertanokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy gyorsan reagáljanak a változó követelményekre, ezáltal növelve a projekt sikerességi arányát. Integrálja más fejlesztői alkalmazásokkal, hogy feltérképezze a vállalati célokat és felismerje a különböző részlegek közötti szűk keresztmetszeteket.

A Jira legjobb funkciói:

Tartsa összehangban csapatát és az érdekelt feleket azáltal, hogy epikákat, munkatételeket, függőségeket és kiadásokat ad hozzá az idővonalhoz.

Használjon scrum táblákat, hogy a nagy, összetett projekteket kezelhető feladatokra bontsa, így a sprintekben dolgozó csapatai gyorsabban tudnak eredményeket elérni.

Hozzon létre testreszabható munkafolyamatokat, amelyek bármilyen munkastílushoz illeszkednek

Állítsa be a DevOps-ot, és integrálja a Jira-t zökkenőmentesen más Atlassian termékekkel

Szerezzen valós idejű adatokat a kockázatokról és a projekt előrehaladásáról, hogy folyamatosan optimalizálhassa a teljesítményt.

A Jira korlátai:

Nem tudja a projekteket teljesen automatizálni

A felhasználók a Jira szoftvert rugalmatlannak és nehezen testreszabhatónak találták.

Bár CSV-import segítségével ötleteket importálhat egy projektbe, ezzel a módszerrel nem vihet át mezőbeállításokat, nézeteket vagy projektbeállításokat.

Jira árak:

Örökre ingyenes: Legfeljebb 10 felhasználó

Alapcsomag: 7,16 USD/hó/felhasználó

Prémium: 12,48 USD/hó/felhasználó

Vállalat: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 14 000 értékelés)

8. Basecamp

via Basecamp

A Basecamp egy másik projektmenedzsment és projektirányítási szoftver, amely különböző projekttervezési, nyomonkövetési és irányítási eszközöket kínál, például üzenőfalakat, teendőlistákat, csoportos csevegéseket és kártyatáblázatokat a projekt ütemezéséhez. Legnagyobb vonzereje az egyszerű felhasználói felület, amely kizárólag az online együttműködésre összpontosít.

A Basecamp segítségével automatikus bejelentkezéseket hozhat létre az ismétlődő csapatfeladatokhoz, és megtekintheti több projekt általános előrehaladását. Emellett események, határidők és projektmérföldkövek ütemezésére is lehetőséget kínál, biztosítva a projekt hatékonyságát és átláthatóságát.

A Basecamp legjobb funkciói:

Szervezze meg összes projektjét, feladatát és ütemtervét egy egyszerű, egyoldalas irányítópulton

Használjon szervezett tereket dokumentumok, fájlok és képek létrehozásához, megosztásához és megbeszéléséhez

Hatékony kommunikáció valós idejű csoportos csevegéssel

Állítson be automatikus bejelentkezéseket, hogy csökkentse a megbeszélések időtartamát

A Basecamp korlátai:

Hiányoznak belőle olyan alapvető projektmenedzsment funkciók, mint az időkövetés, a feladatkiosztás és a Gantt-diagramok.

Nem lehet címkéket hozzáadni a feladatok prioritásainak meghatározásához, elosztásához vagy kategorizálásához.

Nincs ingyenes csomag

A Basecamp árai:

Ingyenes 30 napos próba, nincs ingyenes csomag

Basecamp: 15 dollár havonta felhasználónként

Pro Unlimited csomag: 299 USD havonta

Basecamp értékelések és vélemények:

G2: 4. 1/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

9. Hub Planner

via Hub Planner

A Hub Planner segítségével megtervezheti és ütemezheti az erőforrásait a különböző projektekhez, és nyomon követheti azok teljesítményét az előre jelzett idő és a tényleges idő összehasonlításával. Ez segít nyomon követni a csapat teljesítményét a kitűzött célokhoz képest, és értékelni az egyes erőforrások készségeit. Emellett intuitív irányítópultokat és jelentéssablonokat is biztosít a projekt előrehaladásának és jövedelmezőségének nyomon követéséhez.

Emellett a munkafolyamat-bővítmény segítségével a felhasználók gyorsan igényelhetnek és jóváhagyhatnak erőforrásokat a rendszeren belül.

A Hub Planner legjobb funkciói:

Kövesse nyomon a projekt ütemtervét a Hub Planner munkaidő-nyilvántartásával, összehasonlítva az egyes feladatokra tervezett és a jelentett időt.

Könnyedén ütemezheti a projekteket a belső és külső csapatok között

A dinamikus hőtérkép segítségével gyorsan azonosíthatja a projekt ütemtervében lévő hiányosságokat, és vizualizálhatja csapata munkaterhelését.

Kezelje projektje kiadásait, és nyerjen betekintést projektje jövedelmezőségébe

A Hub Planner korlátai:

A projekt munkaidő-nyilvántartásában szereplő hibákat nem lehet szerkeszteni.

Egyes felhasználók kissé bonyolultnak tartják a projektjelentést

Bár kis csapatok számára hasznos, a szoftver nem feltétlenül felel meg a nagyobb csapatok komplex igényeinek.

A Hub Planner árai:

Plug & Play: 7 dollár havonta felhasználónként

Prémium: 18 USD/hó/felhasználó

Business Leader: 54 USD/hó/felhasználó

Hub Planner értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (19 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

10. Saviom

via Saviom

A Saviom Enterprise Project Portfolio Management megoldása segít a szervezeteknek több projekt egyidejű kezelésében. Valós időben nyomon követheti a projekt állapotát és eredményeit, korán felismerheti a projekt kockázatait és csökkentheti a szűk keresztmetszeteket.

Ezenkívül a Saviom elemzi a projekt teljesítményét a meghatározott költségvetéshez képest, hogy növelje a jövedelmezőséget. Segít előre jelezni a munkaerő-erőforrásokat és a projekt követelményeket, így minimalizálhatja a rezsiköltségeket és javíthatja a számlázható kihasználtságot.

A Saviom legjobb tulajdonságai:

Végezzen el több projektet kevesebb erőforrással az Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) megoldással, amely előrejelzéseket készít az erőforrásigényekről, segítve ezzel a kihasználtság maximalizálását.

A feladatok elosztása és áthelyezése egyszerű drag-and-drop mozdulattal

Hozzon jobb döntéseket a részletes, valós idejű irányítópultok és a szűrőkkel és egyéni mezőkkel testreszabható jelentések segítségével.

Különböző forgatókönyveket generálhat az üzleti kihívások előrejelzéséhez és tervezéséhez

Automatizált folyamatok és egyedi munkafolyamatok létrehozása idő- és energiamegtakarítás érdekében

A Saviom korlátai:

A dokumentáció korlátozott, ezért a dolgok kívánt módon történő beállítása némi kísérletezést igényel, és eleinte időigényes lehet.

A felhasználók kissé nehézkesnek és elavultnak találták a felületet.

A Saviom árai:

Power License: Egyedi árazás

Lite licenc: Egyedi árazás

Nem felhasználói licenc: Egyedi árazás

Saviom értékelések és vélemények:

G2: NA

Capterra: 4,2/5 (20 értékelés)

Biztosítsa a projekt sikerét a ClickUp segítségével

A projektmenedzserek projektirányító szoftverek segítségével biztosíthatják a komplex projektek sikerét az átláthatóság, a hatékonyság és az elszámoltathatóság elősegítésével. A ClickUp számos funkcióval rendelkezik a projektmenedzsment folyamatok egyszerűsítésére. A kapacitástervezéstől és -elosztástól a feladatok nyomon követéséig és a jelentésekig optimalizálja a munkafolyamatot a projekt sikeres megvalósítása érdekében.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, hogy elérje projektcéljait!