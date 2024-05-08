Túlélni az értesítések túlterhelését: Útmutató a nyugalom megtalálásához a mozgalmas digitális világban

Volt már olyan helyzetben, hogy megpróbált a munkájára koncentrálni, de pár percenként felugrott egy értesítés, elvonva a figyelmét? Nem vagy egyedül!

A beérkező e-mailek pingjétől a közösségi média frissítéseinek zümmögéséig folyamatosan értesítések szakítanak meg minket. Ezek a gyakori megszakítások nem csak bosszantóak, hanem ténylegesen rontják a termelékenységünket és fáradtságot okoznak.

A kutatások azt is kimutatták, hogy a gyakori megszakítások és a gyors válaszadás kényszere hatással lehet teljesítményünkre és stresszszintünkre.

Az értesítési fáradtság az a érzés, amikor a digitális eszközeinkről érkező folyamatos értesítések áradata eláraszt és mentálisan kimerít minket. Ez a jelenség pedig túlságosan is gyakori problémává vált a hiperkapcsolt világunkban.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk az értesítések túlterhelésének jelentését, forrásait, pszichológiai hatásait és néhány stratégiát annak csökkentésére.

Mi az értesítések túlterhelése?

Az értesítések túlterhelése akkor jelentkezik, amikor folyamatosan bombáznak különböző digitális forrásokból érkező értesítések, például e-mailek, szöveges üzenetek, közösségi média frissítések és olyan munkahelyi platformok, mint a Slack, a Skype stb. Ez az értesítésekkel kapcsolatos fáradtság elsődleges oka.

A értesítési fáradtság ugyanolyan valós jelenség, mint a Zoom-fáradtság. És nem Ön az egyetlen, aki ezt tapasztalja. Ez akkor fordul elő, amikor az értesítések hatalmas mennyisége túlterheli az Ön képességét, hogy azokat hatékonyan kezelje és megválaszolja.

Ez a túlterhelés stresszt, figyelemelterelést és kognitív túlterhelést okozhat. Emellett rontja a termelékenységet, és negatívan hat a koncentrációra és az általános jólétre.

Szóval, hogyan tudjuk csökkenteni?

Mivel a digitális eszközök személyes és szakmai életünk jelentős részét képezik, lehetetlen teljesen kizárni őket az életünkből. Ehelyett inkább olyan intézkedéseket tehetünk, amelyek csökkentik a stresszt.

De mielőtt döntene a stratégiákról, azonosítsuk a bejelentések túlterhelésének gyakori okait és forrásait.

Az értesítések túlterhelésének gyakori okai és forrásai

Digitális eszközeink az értesítések elsődleges forrásai. Manapság mindenhez alkalmazásokat használunk, a napi emlékeztetők megkapásától az időjárás ellenőrzésén át a egymás közötti kommunikációig. És ezek az alkalmazások mind napi értesítéseket küldenek nekünk. Nézzük meg, kik a bűnösök:.

Mobilalkalmazások: Az okostelefonok elterjedésével a mobilalkalmazások folyamatosan versengenek a figyelmünkért értesítésekkel, amelyek a közösségi média frissítéseitől a híralertig és az alkalmazásértesítésekig terjednek.

E-mailek: A munkahelyi kommunikációtól a hírlevelekig és promóciós üzenetekig terjedő e-mail értesítések áradata jelentősen hozzájárul az értesítések túlterheléséhez.

Közösségi média platformok: A közösségi média platformok az interakciókon alapulnak. Mindenről értesítést küldenek, beleértve a lájkokat, kommenteket, üzeneteket, születésnapokat és egyéb interakciókat, ami gyorsan túlterhelővé válhat.

Üzenetküldő alkalmazások: Az olyan azonnali üzenetküldő platformok, mint a WhatsApp, a Messenger és a Slack, megkönnyítik a valós idejű kommunikációt. Ugyanakkor azonban rengeteg értesítéssel bombázzák a felhasználókat, ami zavaró és túlterhelő lehet.

Naptár és emlékeztető alkalmazások : Bár hasznosak a menetrendek és feladatok szervezéséhez, a naptár és emlékeztető alkalmazások túlterhelhetnek minket a közelgő események, találkozók, határidők és feladatok értesítéseivel. Bár hasznosak a menetrendek és feladatok szervezéséhez, a naptár és emlékeztető alkalmazások túlterhelhetnek minket a közelgő események, találkozók, határidők és feladatok értesítéseivel.

Hírek és médiaalkalmazások: A híralkalmazások és weboldalak folyamatosan frissítik az aktuális eseményeket, értesítéseket küldenek a legfrissebb hírekről, ami szintén hozzájárul az információtúlterheléshez.

Push értesítések: A push értesítéseket webhelyek és alkalmazások küldik, hogy újra bevonzzák a felhasználókat a tartalomba vagy a frissítésekbe, de túlterhelőek lehetnek, ha nem személyre szabottak vagy nem megfelelően szabályozottak.

Okos eszközök és viselhető eszközök: Nem csak az okostelefonok a felelősek; az okosórák, fitneszkövetők és más viselhető eszközök is értesítéseket generálnak.

Munkahelyi eszközök: A munkahelyi eszközök és szoftverek, beleértve a projektmenedzsment platformokat, A munkahelyi eszközök és szoftverek, beleértve a projektmenedzsment platformokat, a csapatkommunikációs alkalmazásokat stb., gyakran generálnak értesítéseket a feladatokkal, határidőkkel és csapataktivitásokkal kapcsolatban.

Előfizetések és szolgáltatások: A különböző szolgáltatások, például streaming platformok, online vásárlási oldalak és termelékenységi eszközök előfizetései értesítéseket küldhetnek a fiók tevékenységével, ajánlatokkal és promóciókkal kapcsolatban.

Az értesítések hatása a termelékenységünkre

Az értesítések gyakran multitaskingra késztetnek minket, mivel elterelik a figyelmünket a munkánkról, és más feladatra irányítják, még ha csak rövid időre is.

A Stanford Egyetem egyik cikke szerint kutatásaik kimutatták, hogy a túl sok multitasking zavarhatja mind a munkamemóriát, mind a hosszú távú memóriát, és befolyásolhatja termelékenységünket.

Továbbá leírja annak hatását a feladataink elvégzésére: „Ha több dolog is lekötik a figyelmünket, akkor gyakran romlik a feladataink elvégzésének hatékonysága. Valószínűleg lassabban hajtogatja össze a ruhákat, vagy esetleg leejt néhány dolgot a földre, amikor a gyermekének segít a házi feladatban, szemben azzal, amikor egyedül hajtogatja össze a ruhákat.”

A multitasking és a kontextusváltás egyaránt jelentősen csökkenti termelékenységünket. Amikor kontextust váltunk, akár 10 percbe is beletelhet, mire újra összpontosítani tudunk az eredeti feladatra.

Eszközeink és azok értesítései hatással lehetnek mentális egészségünkre és termelékenységünkre. via Unsplash

Az értesítések túlterhelésének pszichológiai hatása

Tudja, mi történik, ha túl sok munkája van? Ez munkaterhelés-bénítást okozhat.

Hasonló történik, ha naponta jelentős számú értesítést kap. Elkezdi halogatni a dolgokat, ellenőrzi az értesítéseit, és még a készülékei iránt is apátiává válik. Ami még rosszabb, hogy ez hatással van mentális egészségünkre és koncentrációs képességünkre.

Íme néhány példa arra, hogy a túl sok értesítés milyen hatással van ránk:

Hatással van a koncentrációra és a figyelemre

Az értesítések állandó megszakításai zavarják koncentrációnkat és figyelemünket. Nehézséget okoznak a mély munkavégzésben és a feladatok hatékony elvégzésében. Még a rövid figyelemelterelések is csökkentik a termelékenységet és rontják a teljesítményt, mivel az agynak időbe telik, hogy minden megszakítás után újra összpontosítson.

Társadalmi elszigeteltség

Ez kissé ironikus – az értesítéseknek segíteniük kellene abban, hogy kapcsolatban maradjunk egymással. De a képernyőinkhez való ragaszkodás távolabb vihet minket a valódi emberi kapcsolatoktól. Gondoljon csak bele: hányszor volt már olyan helyzetben, hogy egy szobában tele emberekkel mindenki csak a telefonját bámulta?

A digitális eszközökkel való túlzott foglalkozás megnehezíti a tartalmas személyes beszélgetéseket és a másokkal való kapcsolatteremtést. Idővel ez magányosság, elidegenedés és elszigeteltség érzését okozhatja. Hatással lehet a tartozás érzésünkre és a társadalmi támogatásra is.

Stressz és szorongás

Az értesítések túlterhelése stressz és szorongás forrásává is válhat. A pszichológusok szerint az értesítések túlterhelik az agyunkat, ami szorongást és stresszt vált ki. A figyelmet igénylő értesítések végtelen áradata állandó sürgősségérzetet kelt, ami miatt folyamatosan idegesnek érezheti magát.

A fontos frissítések vagy lehetőségek FOMO (félelem a lemaradástól) szintén fokozza ezt a stresszt, ami arra késztet minket, hogy még pihenés vagy szabadidő alatt is ellenőrizzük eszközeinket.

Alvászavarok

A technológiának és az értesítéseknek való túlzott kitettség, különösen lefekvés előtt, megzavarhatja az alvási szokásokat. Okostelefonjaink és táblagépeink kék fényt bocsátanak ki, amely gátolja a melatonin termelését, egy olyan hormonét, amely az alvás-ébrenlét ciklusok szabályozásáért felelős.

Az esti kék fény hatása késlelteti az elalvást és csökkenti az alvás általános minőségét. Ez alvászavarokhoz, éjszakai gyakori ébredéshez és ébredéskor való fáradtságérzéshez vezethet.

Hogyan lehet megállítani az értesítések túlterhelését?

Most, hogy tudjuk, milyen súlyos hatással lehet az értesítések túlterhelése mentális egészségünkre, szükséges ezt kontrollálni. Talán azt gondolja: „Miért nem kapcsolom ki őket egyszerűen?”

Ez egy jó ötlet – a beállításokból közvetlenül kikapcsolhatja az értesítéseket. De vajon ez tényleg ilyen egyszerű? Nem, ha figyelembe vesszük az értesítések másik hatását.

Az értesítések dopamin termelést is kiválthatnak, amely hormon szerepet játszik az öröm és a motiváció érzésében. Így még akkor is, ha úgy dönt, hogy nem ellenőrzi őket, erős késztetést fog érezni, hogy megnézze és reagáljon rájuk.

Ez a szakemberekre is igaz. A Statista szerint az amerikai munkavállalók 43%-a néhány óránként ellenőrzi e-mailjeit munkaidőn kívül, míg 10%-uk folyamatosan ellenőrzi azokat.

Mit tehetünk tehát az értesítések túlterhelésének megszüntetése érdekében? Olvasson tovább!

Ellenőrizze értesítéseit

Az értesítések túlterhelésének megszüntetésének első módja az, hogy áttekinti az összes olyan alkalmazást és platformot, amely értesítéseket küld az eszközeire. Határozza meg, melyek azok, amelyek nélkülözhetetlenek, és melyek azok, amelyek nélkül meg tud lenni. A nélkülözhetetlenek közé tartozhatnak a munkahelyi kommunikációs eszközök, a telefonhívások stb. A nem nélkülözhetetlenek közé tartozhatnak a közösségi média alkalmazások, a játéküzenetek stb.

Kérdezze meg magától: azonnal tudnia kell, hogy ki lájkolta a legutóbbi közösségi média bejegyzését, vagy mikor kerül egy adott termék akcióba? Priorizálja az értesítéseit aszerint, hogy mely információkra van szüksége azonnal, és melyek várhatnak addig, amíg megnézheti az alkalmazást.

Ez a módszer jelentősen csökkenti a push értesítések számát. Az értesítések kezelése szintén az egyik legjobb módszer a koncentráció fenntartására.

Távolodjon el az eszközöktől

A fizikai akadályt könnyebb létrehozni a készülékei és ön között, mint a mentálisat. Ha a készülékeit fizikailag elérhetetlen helyen tartja , akkor biztosan nem fogja elvonni a figyelmét minden egyes csipogás és sípolás. Az okostelefonja üzenet-előnézetekkel és fényes képernyővel vonzza magához. Így például akkor is, ha kísértésbe esik, hogy megnézze a telefonját, van ideje emlékeztetni magát arra, miért tartja távol, és megállítani magát.

Használja a ClickUp alkalmazást az aszinkron kommunikációhoz kollégáival, és tartsa csendben a dolgokat, amikor szükséges

A készüléket le is fordíthatja, vagy bizonyos távolságra helyezheti. Ha fontos üzenetre vagy hívásra vár, és attól tart, hogy lemarad róla, használhat okosórát. Az okosórák csak bizonyos alkalmazások értesítéseit engedélyezik. Így elteheti a telefonját anélkül, hogy attól tartana, hogy lemarad valami fontosról.

Üzenetek ellenőrzésének ütemezése

Mindannyian tudjuk, milyen nehéz lehet csökkenteni a képernyő előtt töltött időt és figyelmen kívül hagyni a nem fontos üzeneteket. Ezért ne próbálja meg teljesen letiltani az értesítéseket. Ehelyett határozzon meg konkrét időpontokat a nap folyamán, amikor válaszol a közvetlen üzenetekre, csoportos csevegésekre és e-mailekre.

A legjobb módja ennek a szokásnak a kialakítására, ha minden alkalommal, amikor sikerül betartania ezt a menetrendet, pozitívan megerősíti magát. A jutalom legyen valami, amit szeret, például kedvenc snackje, egy pihentető tevékenység, egy rövid játék stb.

Ez a pozitív megerősítés segít abban, hogy hosszabb ideig fenntartsd ezt a szokást. Végül képes leszel elkerülni a folyamatos zavarásokat, és hosszabb ideig koncentrálni a feladatokra.

Használjon fókuszáló alkalmazásokat

Amellett, hogy távol tartja eszközeit és kezeli az értesítéseket, használhat koncentrációs alkalmazásokat és koncentrációs/ne zavarjanak módot is. Íme, mit tehet:

Fókusz/ne zavarjanak mód Android telefonokon a Google segítségével

Kapcsolja be a „Ne zavarjanak” módot vagy a fókusz módot, amikor mély munkára van szüksége és koncentrálnia kell.

Testreszabhatja az értesítési beállításokat, például letilthatja a riasztásokat, a szalagcímeket, a hangokat és a zárolási képernyő megjelenését.

Használjon olyan koncentrációt elősegítő alkalmazásokat , mint a Forest, a Serene, a Focus Bear stb. Sok alkalmazás jutalmazza a koncentrációt, segítve a napirend és a szokások kialakítását.

Rejtse el azokat az alkalmazásokat, amelyek elterelik a figyelmét

Töltse le az alkalmazásblokkolókat, hogy blokkolja azokat az alkalmazásokat vagy webhelyeket, amelyek elvonják a figyelmét.

Használja ki az inbox-zero megközelítést az e-mail feladatok kezeléséhez.

A munkához használt platformok számának korlátozása egy másik hatékony stratégia az értesítések kezelésére. Használjon olyan konszolidált feladat- és munkakezelő eszközt, mint a ClickUp, hogy minden munkáját egyetlen platformon kezelhesse. A ClickUp több mint 1000 termelékenységi eszközzel integrálható, így csökken a több alkalmazás használatának szükségessége.

Kezelje munkáját egyetlen platformon a ClickUp segítségével

A ClickUp Tasks teljes testreszabhatóságot és rugalmasságot kínál a projektek futtatásához és minden típusú munka kezeléséhez. Megjegyzéseket rendelhet hozzá cselekvési tételekként, megoszthat képernyőfelvételeket, testreszabhatja a munkaterületét, ellenőrzőlistákat hozhat létre és öt prioritási szint segítségével szervezheti a feladatokat. Ezek a funkciók biztosítják, hogy ne kelljen folyamatosan váltania az alkalmazások és platformok között.

Gyorsan állítsa be a feladat prioritását a ClickUp-ban, hogy jelezze, mi az, amire először figyelmet kell fordítani

Állítson be feladatprioritásokat 4 kategóriában: sürgős, magas, normál és alacsony. Beállíthat riasztásokat a magas prioritású feladatokhoz és biztosíthatja, hogy értesítést kapjon az ezekkel a feladatokkal kapcsolatos bármilyen változásról.

A ClickUp lehetővé teszi a beállítások testreszabását is, hogy értesítést kapjon, ha bármely feladat prioritása alacsonyról magasra vagy sürgőssé változik.

Gyors emlékeztetőket állíthat be a ClickUp Reminders segítségével

A ClickUp segítségével beállíthatja és kezelheti emlékeztetőit az összes eszközén. Mellékleteket adhat hozzá, ismétlődő ütemezéseket állíthat be, sőt, emlékeztetőket is létrehozhat megjegyzésekhez és beszélgetésekhez.

A ClickUp Docs lehetőséget kínál a Fókusz mód használatára, így kizárólag a jelenlegi feladatra koncentrálhat. Választhatja a Blokk fókusz módot, amely az oldalon minden más elemet szürkén jelenít meg, kivéve azt a blokkot, amelyben éppen dolgozik, vagy a Oldal fókusz módot, amely elrejti az oldalsávokat, amíg gépel.

Íme egy másik módszer, amellyel a ClickUp segítségével csökkentheti az értesítések túlterhelését:

Ütemezze meg ClickUp értesítéseit

A ClickUp átfogó testreszabási lehetőségeket kínál az értesítések kezeléséhez. Válasszon bármilyen műveletet, például kezdési dátumot, új megjegyzéseket, dátumváltozást vagy prioritásváltozást, hogy értesítést kapjon azokról a forrásokról, amelyekről ezeket kapja.

A ClickUp segítségével csak azokat az értesítéseket kapja meg, amelyeket szeretne, és azokból a forrásokból, amelyekből szeretné. Az értesítéseket be is ütemezheti, hogy ne zavarják meg, amikor elfoglalt. Továbbá hangos riasztásokat adhat hozzá a legfontosabbakhoz, és könnyedén kikapcsolhatja az irreleváns értesítéseket.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy külön értesítési szabályokat állítson be e-mail, böngésző, webalkalmazás, mobil és asztali számítógép számára.

Felhasználók által megosztott gyakorlatok és stratégiák az értesítések túlterhelésének minimalizálására

Átnéztük a Reddit és a Medium oldalakat, hogy első kézből származó stratégiákat gyűjtsünk, amelyeket a felhasználók hatékonynak találtak a legtöbb alkalmazás értesítési túlterhelésének minimalizálásában. Íme, mit mondtak:

Értesítések letiltása

Az első és leggyakoribb tanács, amit az emberek adnak, az, hogy teljesen tiltsa le az értesítéseket, különösen a munkahelyi laptopján és telefonján. Csak a fontos forrásokból érkező értesítéseket engedélyezze, például a munkahelyi kommunikációs alkalmazásokból.

Egy másik felhasználó hozzátette, hogy az értesítések hangjelzéseinek letiltása is segített neki minimalizálni az értesítések túlterhelését. A fontos alkalmazásokhoz manuálisan beállíthat hangjelzéseket.

Tegye unalmassá az alkalmazásait

Egy Reddit-felhasználó egyedi módszert javasolt az értesítések kezelésére. Törölte az összes nem személyes és ellentmondásos kapcsolatot a közösségi médiából, és csak a rövid, konkrét és értelmes tartalmakat hagyta meg.

Azáltal, hogy az alkalmazásait unalmassá teszi, megszünteti a vágyat, hogy folyamatosan ellenőrizze a telefonját. Így, amikor az alkalmazásokat használja, az értelmes és szórakoztató, de nem készteti arra, hogy még jobban vágyjon rájuk.

Használjon értesítéskezelő alkalmazásokat

Egy másik tanács, amit az emberek adtak, az volt, hogy használjon megbízható értesítéskezelő alkalmazást. Néhányan azt javasolták, hogy használjon figyelő eszközöket, amelyek AI-t használnak a nem fontos riasztások csökkentésére.

Válasszon olyan alkalmazásokat, amelyek kiterjedt testreszabási lehetőségeket, az egyes értesítések részletes vezérlését, platformok közötti kompatibilitást, értesítések elhalasztását vagy késleltetését, valamint intelligens szűrést kínálnak.

Találja meg az egyensúlyt az értesítések túlterhelése közepette a ClickUp segítségével

Tippek az értesítések túlterhelésének megelőzésére Ellenőrizze az összes értesítést; csak a legfontosabbakat tartsa meg.

Tartsa távol eszközeit

Szánjon időt az értesítések ellenőrzésére

Korlátozza a közösségi média feedjét, hogy csak rövid és konkrét tartalmak jelenjenek meg benne.

Használjon fókuszáló alkalmazásokat és ne zavarjanak módot munka közben.

Több eszköz munkáját egyesítse egyetlen platformon

A tájékozottság és a koncentráció közötti kényes egyensúly megtalálása nem kis kihívás. Az általunk bemutatott stratégiák segítségével azonban visszanyerheti az irányítást digitális életében, miközben naprakész marad.

A prioritások meghatározásától az értesítések ellenőrzéséig számos módszert alkalmazhat, hogy megvédje mentális egészségét az értesítések túlterheltségétől. Ne feledje, hogy az értesítések kezelése nem egy univerzális megoldás. Arról van szó, hogy megtalálja azt, ami Önnek és egyedi preferenciáinak leginkább megfelel. Ne habozzon kipróbálni különböző stratégiákat és eszközöket, amíg meg nem találja a legjobb megoldást, amely lehetővé teszi, hogy kapcsolatban maradjon anélkül, hogy feladná koncentrációját.

Időmegtakarítás érdekében javasoljuk, hogy kezdje a ClickUp használatával. A ClickUp átfogó funkciói lehetővé teszik az értesítések és riasztások részletes vezérlését. Regisztráljon ingyen, és próbálja ki saját maga!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Miért érzem magam túlterhelve az értesítések miatt?

Lehet, hogy elárasztják az értesítések, mert folyamatosan figyelmet igényelnek, megszakítják a koncentrált munkát és stresszt okoznak.

Mi az értesítési fáradtság?

Az értesítési fáradtság azt jelenti, hogy mentálisan kimerültnek vagy túlterheltnek érzed magad az összes alkalmazásodból érkező folyamatos értesítések miatt. Ez akkor fordul elő, amikor túl sok értesítést kapsz, ami csökkenti a reagálóképességedet és az értesítésekkel való foglalkozásodat.

Hogyan kapcsolhatom ki az értesítési korlátozásokat?

Az értesítési korlátok kikapcsolásához módosítania kell készüléke értesítési beállításait. Nyissa meg készüléke értesítési központját vagy a módosítani kívánt alkalmazást, és keresse meg a kapcsolót, amellyel kikapcsolhatja vagy módosíthatja az értesítési korlátokat.