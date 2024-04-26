Microsoft Project vs. Wrike: melyik projektmenedzsment eszköz a legjobb?

Lehetetlen egy projektmenedzsernek segítség nélkül minden feladatot elvégezni. Célokat kell kitűznie, feladatokat kell kiosztania, a haladást kell nyomon követnie, és kiváló eredményeket kell elérnie, miközben a projektben érdekelt feleket is folyamatosan tájékoztatnia kell.

Ha kiváló csapattal rendelkezik, akkor valószínűleg megnyerte a főnyereményt. De ez önmagában nem elég. Minden sikeres projektmenedzser mögött a legjobb termelékenységi és projektmenedzsment eszközök kombinációja áll.

De ennyi kiváló eszköz közül nehéz lehet kiválasztani a legmegfelelőbbet.

Két kiváló lehetőség a Microsoft Project és a Wrike.

Ezek a platformok a projektmenedzserek két legkeresettebb eszköze. Számos funkciót kínálnak a feladatok szervezéséhez, a valós idejű csapatmunkához és a projektek nyomon követéséhez.

Ebben a blogbejegyzésben részletesen bemutatjuk ezt a két szoftvert, és megvizsgáljuk azok funkcióit, árait és a felhasználói értékeléseket. Ez segít kiválasztani a csapatának legmegfelelőbb projektmenedzsment szoftvert.

A végén egy bónusz opciót is bemutatunk, úgyhogy maradjon velünk, hogy megtudja!

Mi az a Microsoft Project?

a Microsoft Project segítségével

A Microsoft Project (más néven MS Project) egy átfogó projektmenedzsment eszköz, amely a Microsoft 365 alkalmazáscsomag része. Online hozzáférhet hozzá, vagy telepítheti a számítógépére.

Az MS Project segítségével egyetlen platformon belül kidolgozhat projektstratégiákat, ütemezhet, feladatokat oszthat ki és nyomon követheti az előrehaladást. Akár hagyományos, akár agilis megközelítést alkalmaz a projektje, a platform elég rugalmas ahhoz, hogy igényeit kielégítse.

Az MS Project elsajátítása időt és erőfeszítést igényelhet az alternatívákhoz képest, de az egyéb Microsoft-alkalmazásokkal való integrációja nagyszerű élményt nyújt. Minden méretű vállalkozás számára alkalmas, és olyan funkciókat kínál, mint a feladat- és erőforrás-kezelés, amelyek biztosítják a zökkenőmentes működést.

A Microsoft Project funkciói

A projekttervezéstől az ütemezésen át a portfóliókezelésig, az MS Project sok mindenre képes. Nézzük meg közelebbről néhány fontosabb funkcióját.

Gantt-diagramok és több projektnézet

a Microsoft Project segítségével

Az MS Project egyik kiemelkedő funkciója a több projektnézet. A Rácsnézet segítségével feladatlistákat készíthet, a Táblanézet segítségével a Kanban-táblán keresztül megtekintheti a munkafolyamatokat, az Idővonal nézetek, például a Gantt-diagram segítségével pedig időben ütemezheti a feladatokat.

A Gantt-diagram segítségével láthatja a feladatok kezdő- és végpontjait, valamint azok egymástól való függőségét. Ez segít a projektmenedzsereknek nyomon követni a projekt előrehaladását és biztosítani, hogy minden a terv szerint haladjon. A Gantt-diagramot tovább testreszabhatja a vizualizálni kívánt mutatók alapján.

Bármelyik nézetet is használja, az MS Project segít a szervezettségben és szükség esetén a könnyű változtatásokban.

Erőforrás-kezelés és költségvetés-nyomon követés

Kövesse nyomon a projekt feladatokhoz szükséges összes erőforrást, például a személyzetet, a berendezéseket és az anyagokat. Az MS Project erőforrás-kezelési funkciói segítenek abban, hogy erőforrásait optimálisan használja ki.

Az MS Project erőforrás-kiegyenlítő és -elosztó eszközei segítenek az erőforrások egyensúlyban tartásában, és biztosítják, hogy azok ne legyenek túlterheltek vagy pazarolva. Emellett erőforráscsoportokat is létrehozhat, hogy azok kezelése könnyebb legyen.

Ráadásul az MS Project segítségével nyomon követheti a költségeket, hogy ne lépje túl a költségvetést. Testreszabhatja a projekt igényeinek megfelelően, így megbízható eszközzé válik a pénzügyek és az erőforrások együttes kezeléséhez.

Előre elkészített jelentések és elemzések

Az MS Project megkönnyíti a jelentéstételt előre elkészített jelentésekkel, amelyeket megoszthat a csapatával. A projektmenedzserek ezeket felhasználhatják a haladás, a költségvetés vagy az erőforrások felhasználásának nyomon követésére.

Különböző típusú előre elkészített jelentések állnak rendelkezésre, például grafikonok, kimutató táblázatok és irányítópultok, amelyeket az Ön igényeihez igazíthat. Ezek a jelentések vizuálisan mutatják az adatokat, így könnyen felismerhetőek és megoldhatóak a problémák.

A Microsoft Project árai

Helyi/asztali verzió

Project Standard 2021: 679,99 USD (egyszeri vásárlás)

Project Professional 2021: 1129,99 USD (egyszeri vásárlás)

Felhőalapú megoldások

1. projektterv: 10 USD/felhasználó/hónap

3. projektterv: 30 USD/felhasználó havonta

Project Plan 5: 55 USD/felhasználó/hónap

Mi az a Wrike?

via Wrike

A Wrike egy projektmenedzsment szoftver, amely segíti a csapatok együttműködését. Minden dokumentumot és feladatot egy helyen tárol, így mindenki tudja, mit kell mikor elvégeznie.

A testreszabható irányítópultok és a fejlett automatizálási funkciók segítségével könnyen nyomon követheti a projekteket és időt takaríthat meg. Tervezze meg projektjeit olyan eszközökkel, mint a Gantt-diagramok, amelyek megmutatják, ki mit csinál és mikor. Ráadásul jól illeszkedik más, már használt alkalmazásokhoz, például a Google Docshoz vagy a Microsoft programokhoz.

Akár marketingcsapatként új ötletekkel áll elő termékbevezetési kampányához, akár mérnöki csapatként szeretné egyszerűsíteni a hibajelentéseket és a hibajavításokat, a Wrike segít Önnek a szervezettségben és a feladatok zökkenőmentes elvégzésében.

A Wrike funkciói

A Wrike projektmenedzsment megoldásként számos hatékony funkcióval rendelkezik. Vessünk rájuk egy pillantást!

Egyedi projektigénylő űrlapok

via Wrike

A Wrike egyik fő jellemzője, hogy egyedi projektigénylő űrlapokat lehet vele létrehozni. A beépített sablon segítségével speciális űrlapokat készíthet a projektjéhez szükséges dolgok igényléséhez.

Saját címmel és kérdésekkel ellátott egyedi űrlapokat hozhat létre, amelyekkel megszerezheti a szükséges információkat, például szövegbevitelt, fájlokat és képeket.

Miután valaki kitöltötte az űrlapot, automatizálhatja a válaszok alapján a műveleteket, például új projektjavaslatot hozhat létre vagy feladatokat rendelhet hozzá. Ezenkívül Ön szabályozhatja, hogy ki tekintheti meg az űrlapot és ki adhat jóváhagyást.

Munkafolyamat-automatizálás

via Wrike

A Wrike munkafolyamat-automatizálási funkciói egyszerűsítik csapata munkafolyamatát azáltal, hogy előre meghatározott feltételek alapján automatizálják az ismétlődő feladatokat és műveleteket.

Nem kell technikai zseninek lennie ahhoz, hogy beállítsa a munkafolyamat-automatizálást a Wrike-ban. Csak mutasson, kattintson, és válasszon a legördülő menükből a különböző opciók közül. Ez a felhasználóbarát felület megkönnyíti mindenki számára, hogy a csapat igényeire szabott automatizálási szabályokat hozzon létre.

Határozza meg az egyes automatizálási szabályok kiváltó tényezőit és műveleteit: automatizálja az állapotfrissítéseket, emlékeztetőket, üzenetküldést és más eszközökkel való integrációt. Például beállíthatja a Wrike-ot úgy, hogy a feladatok elvégzésével kapcsolatban azonnali üzeneteket küldjön a Slack-en a projekt következő lépéseiről.

Az automatizálási szabályok hatékonyságát is nyomon követheti. Az automatizálások kezdőlapja betekintést nyújt abba, hogy egy hónap alatt milyen gyakran használták az egyes szabályokat, így értékelheti azok hatását a csapat termelékenységére.

Fejlett elemzések

via Wrike

A Wrike fejlett elemzési funkciói nemcsak a projektek nyomon követését teszik lehetővé, hanem az adatok tanulmányozását is. Használja őket egyedi jelentések létrehozásához, hogy nyomon követhesse a célok elérésének folyamatát. A legjobb pedig az, hogy ezeket a műszerfalakat és jelentéseket könnyedén megoszthatja a csapatával.

A Wrike interaktív widgetekkel is rendelkezik, amelyek megkönnyítik a fontos adatok vizualizálását. Csak húzza őket a kívánt helyre, és máris készen áll a használatra.

Bár a Wrike elemzési funkciói kezdők számára bonyolultak lehetnek, több éves tapasztalattal rendelkező csapatok számára nagy előnyt jelentenek. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a Work Intelligence AI, a Wrike segít megszervezni a munkafolyamatokat és felismerni a problémákat, mielőtt azok komoly gondokká válnának.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat: 9,80 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 24,80 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Microsoft Project vs. Wrike: funkciók összehasonlítása

Ismerje meg, hogyan teljesít a Wrike az MS Projecthez képest ezzel a gyors összehasonlítással:

Funkció Microsoft Project Wrike Több nézet Igen, beleértve a Gantt, Board és Kanban funkciókat is. Igen Natív időkövetés Igen Igen Automatizálás és mesterséges intelligencia A munkafolyamatok automatizálásához integrálnia kell a Microsoft Power Automate-tel. Beépített munkafolyamat-automatizálási funkciókkal és AI-eszközökkel rendelkezik. Együttműködés Korlátozott; integrálni kell a Microsoft Sharepointtal és a Teams-szel Kiterjedt; lehetővé teszi a megjegyzések hozzáadását, a címkézést és a csapattagok megemlítését a feladatoknál. Kockázatkezelés Problémakövető és kockázatkezelő eszközökkel rendelkezik AI-alapú, projektalapú állapotfelmérést kínál Jelentések Integrálható az MS Excel programmal jelentések készítéséhez Beépített elemző eszközzel rendelkezik a valós idejű frissítések és jelentésekhez. Csapatkommunikáció Nem Ingyenes üzenetküldés az eszközön belül Fájlmegosztás Nem Igen Integrációk Csak a Microsoft 365 eszközökkel Több mint 400 alkalmazással integrálható Adatvédelem Igen Igen Árak 10 USD/hó, ingyenes próba 9,80 USD/hó, ingyenes csomag

Az MS Project és a Wrike egyaránt kiválóan teljesít a projektmenedzsment terén. Hasonlítsuk össze őket!

Projekt megvalósítás

Microsoft Project

Az MS Project segít a projektek hatékony kezelésében. Olyan eszközöket kínál, amelyek pontosan becsülik a munkaterhelést és több projektet is egyszerre kezelnek. A verziótól függően hozzáférhet további funkciókhoz, például egy projekt táblához, amely Kanban stílusban szervezi a feladatokat.

Wrike

A Wrike speciális beépített eszközökkel rendelkezik, amelyek segítenek a projektek sikeres befejezésében. A Wrike-ban feladatok hozhatók létre, amelyek fontos mérföldkövekké alakíthatók, majd az Analytics eszköz segítségével informatív jelentésekké alakíthatók. Ezenkívül a Wrike-ban extra szoftver nélkül testreszabhatja és automatizálhatja a munkafolyamatokat.

MS Project vagy Wrike? Ha olyan eszközt keres, amely a projekt megvalósításának javítására összpontosít, akkor a Wrike lehet a jobb választás az Ön számára.

Együttműködés

Microsoft Project

Az MS Project annyira a projektmenedzsmentre koncentrál, hogy együttműködési eszközei más munkamenedzsment eszközökhöz képest meglehetősen korlátozottak. Bár más Microsoft-alkalmazások, például a SharePoint és a Microsoft Teams is használhatók az együttműködéshez, az MS Project nem kínál ennyi beépített együttműködési funkciót.

Ez a korlátozás arra késztetheti Önt, hogy MS Project alternatívákat keressen.

Wrike

A Wrike viszont egy együttműködési eszközökkel teli asztali kliens. Üzeneteket küldhet a csapatának, a projektcsoportoknak vagy az egész vállalatnak. Ezen felül e-mailes értesítéseket vagy valós idejű értesítéseket kap a mobilalkalmazáson.

MS Project vagy Wrike? A megjegyzések, címkék és csapattagok megemlítése funkciókkal a Wrike központi kommunikációs és feladatkezelési központot biztosít, megkönnyítve az együttműködést.

Integrációk

Microsoft Project

Az MS Project jól integrálható más Microsoft Office 365 eszközökkel, például az Outlookkal, így könnyen elküldheti a feladatfrissítéseket a csapatának. Mivel sokan ismerik a Microsoft termékeit, ezeknek az integrációknak a beállítása általában egyszerű.

Wrike

A Wrike viszont több mint 400 előre elkészített integrációt kínál, köztük olyan népszerű eszközökkel, mint a Power BI, a Google Sheets, a Salesforce és a Microsoft Teams. Ezek az integrációk segíthetnek a Wrike funkcionalitásának bővítésében és a munkafolyamatok egyszerűsítésében. Ráadásul a Wrike Integrate lehetővé teszi, hogy annyi alkalmazást csatlakoztasson, amennyire szüksége van, és azokat igényei szerint testreszabja.

MS Project vagy Wrike? A Wrike egyértelmű választás, mivel több száz előre elkészített integrációt kínál, ami félelmetes versenytárssá teszi A Wrike egyértelmű választás, mivel több száz előre elkészített integrációt kínál, ami félelmetes versenytárssá teszi a Wrike alternatíváival szemben.

Árak

Microsoft Project

Az MS Project számos árazási tervet kínál, amelyek havi 10 dollártól 55 dollárig terjednek felhasználónként.

Azonban nincs ingyenes csomag. Ez nagyvállalatok számára nem jelenthet problémát, de kisvállalkozásokat vagy szabadúszókat elriaszthat.

Wrike

A Wrike viszont ingyenes csomagot kínál legfeljebb 5 felhasználó számára, valamint fizetős csomagokat, amelyek ára a Professional csomag esetében 9,80 dollár/felhasználó/hónap. Emellett egyedi árazású Enterprise csomagokat is kínálnak.

Ha fejlett funkciókra van szüksége, a Wrike Business csomagja olcsóbb lehet, mint a Microsoft Project Plan 3.

MS Project vagy Wrike? A Microsoft Project nem rendelkezik ingyenes verzióval. A Microsoft Project hatékonyabb, komplex projektütemezés, erőforrás-kezelés és jelentéskészítési funkciókat kínál. A Wrike az együttműködésre és a könnyű használatra összpontosít, így ideális egyszerűbb projektekhez vagy olyan projektekhez, amelyek valós idejű kommunikációt igényelnek. A Wrike leginkább a professzionális szolgáltatások, a marketing és a kreatív csapatok számára készült speciális csomagjairól ismert. Rugalmassága az árazás és az integráció terén alkalmassá teszi minden méretű és iparágú csapat számára.

Microsoft Project vs. Wrike a Redditen

Hogy jobban megértsük ezt az összehasonlítást, felkerestük a Reddit oldalt, és átnéztük a világszerte élő Reddit-felhasználók által megosztott véleményeket.

Összességében a felhasználók nem túl kedvelik az MS Projectet. Íme, mit mondott egy felhasználó a platform használatáról:

„Mert régimódi és nehezen használható. Ha rendesen szeretnéd szervezni a dolgokat, rengeteg akadályt kell leküzdened a megosztással stb. Nem éri meg a fejfájást, őszintén szólva. (sic)”

Eközben néhány Reddit-felhasználó vegyes véleményt fogalmazott meg a Wrike és a Microsoft Project közötti vitában.

„Jelenleg egy Wrike bevezetésén dolgozunk egy olyan csapatban, amely többnyire az MS Projecttel van tisztában. Tapasztalatom szerint az MS Project sokkal hatékonyabb eszköz projektmenedzserként, de az együttműködés nagyon nehéz, ha nincs valaki, aki a Project Online/SharePoint karbantartásával foglalkozik (ami nálunk nincs). A Wrike nem olyan hatékony, és van néhány kulcsfontosságú funkció, amelyet nagyon szeretnék, ha lenne benne (a nem emberekből álló erőforrások kezelésének natív módja és a részletesebb jogosultságok a legfontosabbak számomra), de az együttműködés sokkal könnyebb. (sic)”

Ennek ellenére a Wrike együttműködési funkciói plusz pontokat szereztek az MS Projecthez képest:

„A Wrike jobb választás távoli csapatok számára, mivel együttműködési funkciókkal rendelkezik. Úgy gondolom, felesleges mindkettőért fizetni, mivel a Wrike már eleve tartalmaz Gantt-diagramokat. (sic)”

Microsoft Project vs. Wrike: Ki a nyertes?

Ebben a Microsoft Project és Wrike közötti vitában a győztes kiválasztása az Ön konkrét igényeitől függ.

Ha már Microsoft eszközöket használ, akkor az MS Project lehet a legjobb választás. Zökkenőmentesen működik együtt más Microsoft eszközökkel, így tökéletesen illeszkedik a munkakörnyezetéhez. Ráadásul, ha olyan projekteket kezel, amelyek gondos kockázatkezelést és költségvetés-tervezést igényelnek, akkor az MS Project pontosan erre a célra lett kifejlesztve.

Ha viszont vállalatának világszerte vannak távoli csapatai, akkor a Wrike lehet a jobb választás. Együttműködési funkciókkal rendelkezik, fejlett automatizálást, natív időkövetést és több mint 400 integrációt kínál.

Ha pedig a legjobb megoldást szeretné mindkét területen – hatékony projektmenedzsmentet és zökkenőmentes együttműködést –, akkor van egy még jobb megoldásunk az Ön számára.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Microsoft Project és a Wrike legjobb alternatíváját!

Ismerje meg a ClickUp-ot – egy all-in-one projektmenedzsment platformot, amely több mint 1000 integrációt támogat, és mindenféle típusú és méretű csapat munkamenetét képes kezelni.

Kövesse nyomon heti prioritásait a ClickUp Dashboards segítségével.

Az ingyenes projektmenedzsment szoftver mindenki számára készült – az egyéni felhasználóktól a kisvállalkozásokon át a nagyvállalatokig! Intuitív felületével és hatalmas projektmenedzsment sablonkönyvtárával könnyedén kezelhet bármit, az iskolai projektektől a marketingkampányokig.

A ClickUp projektmenedzsment szoftverével időben szállíthatja le projektjeit.

Hozza közelebb a csapatokat a ClickUp Project Management összekapcsolt munkafolyamatokkal, dokumentumokkal és valós idejű irányítópultokkal.

A ClickUp projektmenedzsment szoftver segítségével könnyedén megtervezheti és fontossági sorrendbe állíthatja projektcéljait. Áttekintést nyújt a legapróbb projektrészletekről, miközben a vállalati célokkal való összhangra összpontosít.

Hozzon létre automatikus munkafolyamatokat és folyamatokat a munka felgyorsítása érdekében.

Tárolja a fontos dokumentumokat, kezelje az erőforrásokat, és használja a beépített csevegési szálakat és e-mail integrációt, hogy minden a platformon belül elvégezhető legyen.

Kövesse nyomon a folyamatban lévő projekteket, és nézze meg, min dolgoznak a különböző részlegek. A projekt befejezése után vizsgálja meg az adatokat jelentések és elemző eszközök segítségével, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

Szervezze meg munkafolyamatait a ClickUp Tasks segítségével

Ossza fel projektjeit kezelhető feladatokra, és ossza ki azokat a különböző csapattagok között, miközben figyelemmel kíséri az előrehaladást és a teljesítést.

Természetes, hogy nagy projekteknél el lehet veszni. De a ClickUp segítségével kisebb feladatokra bonthatja őket, és könnyedén kezelheti őket.

A ClickUp feladatok rendkívül testreszabhatók. A ClickApps segítségével bármilyen iparághoz, folyamathoz vagy munkafolyamathoz igazíthatja őket.

Itt Ön irányítja a munkafolyamatot. Feladatokat rendelhet több személyhez, prioritásokat állíthat be, fájlokat csatolhat, alfeladatokat adhat hozzá, ismétlődő műveleteket állíthat be, sőt, feladatokat is összekapcsolhat.

Ezenkívül a következőkre is hozzáférhet:

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon és kezelje feladatait a ClickUp feladatkezelési sablon segítségével, hogy időt és energiát takarítson meg.

Ha azonban kevés az ideje, és gyorsan el kell kezdenie a folyamatot, ne aggódjon. A jelentésektől a feladatlistákig a ClickUp szinte mindenhez kínál sablonokat.

Ebben az esetben használja a ClickUp feladatkezelési sablont a feladatok állapot, prioritás és osztály szerinti rendezéséhez, a munkafolyamatok optimalizálásához, valamint a csapatával való együttműködéshez olyan feladatokban, mint az ütemezés, a feladatok kiosztása és a feladatok elvégzése.

Áttekintést kaphat projektjeiről a Kanban táblák segítségével.

Vizualizálja munkafolyamatait a ClickUp táblázatos nézetével.

Használja a ClickUp Kanban tábláit a feladatok állapot, határidő, prioritás és egyéb kritériumok alapján történő szervezéséhez.

A legjobb az egészben, hogy a feladatokat egyszerűen áthúzhatja, így könnyebb összehangolni a dolgokat és módosítani az ütemtervet. A feladatokat szűrheti és rendezheti is, hogy gyorsan megtalálja, amire szüksége van.

Kattintson egy feladatra, hogy hozzáadjon részleteket, például a feladathoz rendelt csapattagokat és a várható teljesítési időt. A Kanban táblán néhány kattintással egyszerre több feladatot is frissíthet.

A ClickUp rendelkezik egy Everything nézettel is, amely különböző munkafolyamatokat egyesít egy Kanban táblán. Ez segít Önnek, hogy minden projektjét egy helyen követhesse nyomon.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a megemlítések, megjegyzések és hangulatjelek, valós időben együttműködhet a csapatával, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 19 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain bármely fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért tagonként és munkaterületenként.

Végezze el projektjeit időben, és tartsa elégedettnek csapatát és ügyfeleit a ClickUp segítségével.

A megfelelő projektmenedzsment szoftver kiválasztása jelentősen befolyásolhatja csapata termelékenységét és az ügyfelek elégedettségét. Míg a Microsoft Project és a Wrike már régóta jelen vannak a piacon, a ClickUp egy vonzó alternatívát kínál, amely robusztus funkciókat és kivételesen egyszerű használatot ötvöz.

A Microsoft Project-től eltérően a ClickUp felhasználóbarátabb élményt kínál, anélkül, hogy feláldozná a fejlett funkciókat, mint például a Gantt-diagramok és az erőforrás-kezelés. Ezenkívül a ClickUp árazási struktúrája általában kis csapatok számára is elérhetőbb.

A Wrike-hoz képest a ClickUp szélesebb körű beépített funkciókkal rendelkezik, így nincs szükség további integrációkra olyan funkciókhoz, mint a célkövetés és a dokumentumkezelés. A ClickUp ingyenes csomagot is kínál, így költséghatékony megoldás kezdő csapatok számára.

Használja ki a projekttervezés, az erőforrás-elosztás, az együttműködési eszközök és a valós idejű jelentések előnyeit egyetlen platformon belül. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma!