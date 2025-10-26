25 szoftverfejlesztési KPI példákkal

A célok kitűzését elkerülhetetlenül követi azok megvalósításának nyomon követése. Ez minden projektmenedzser egyik legfontosabb feladata, és a szoftverfejlesztési menedzserek esetében sincs ez másképp.

A projektmenedzserek specifikus KPI-ket használnak a szoftverfejlesztési projektek hatékony irányításához. A fejlesztési sebesség, a ciklusidő és az átfutási idő mind olyan KPI-k, amelyek felhasználhatók a szoftverprojektek nyomon követésére.

Ezek a szoftverfejlesztési KPI-k objektív adatokból álló eszköztárat jelentenek, amelyekkel nyomon követheti a szoftverfejlesztési életciklus minden lépését, azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket, és a folyamatos fejlesztés felé haladhat.

Nézzük meg, hogyan optimalizálhatják a szoftverfejlesztő csapatok a fejlesztési folyamatot a döntéshozatalt segítő 25 legfontosabb szoftverfejlesztési KPI (kulcsfontosságú teljesítménymutató) segítségével.

25 KPI-mutató a szoftverfejlesztéshez

Számtalan KPI létezik, amelyek konkrét üzleti célokhoz és folyamatban lévő projektekhez igazodnak. Íme a 25 legfontosabb, amelyek átfogóan segítik fejlesztői csapatát a célok elérésében.

Vizsgáljuk meg őket részletesen az alábbiakban.

1. Fejlesztési sebesség

Mérje a szoftverfejlesztő csapat teljesítményét a fejlesztési sebességgel. Ez azt mutatja, hogy a csapat összesen mennyi munkát tud elvégezni egy sprint alatt (egy meghatározott időszak, amely alatt a feladatokat el kell végezni).

Egy sprint során használjon sztoripontokat a feladat elvégzéséhez szükséges erőfeszítés kiszámításához egy tízes skálán, ahol az egy a leggyorsabb, a tíz pedig a legbonyolultabb. Az egyes sprintek és sztoripontok mérése révén megismerheti fejlesztőcsapatának átlagos sebességét három sprint alatt.

Ezen mutatók nélkül nehéz lesz tervezni, prioritásokat felállítani, erőforrásokat allokálni és reális elvárásokat meghatározni a jövőbeli projektekre vonatkozóan.

Fejlesztési sebesség = egy sprint során teljesített összes sztoripont

2. Ciklusidő

A ciklusidő egy DevOps Research and Assessment (DORA) mutató, amely egy adott feladat elvégzésére fordított időt méri. Számszerűsíti a csapat teljesítményét, és becsüli a jövőbeli feladatok befejezéséhez szükséges időt.

Például a szoftverfejlesztésben a ciklusidő arra az időre utalhat, amely egy hiba kijavításához szükséges, attól kezdve, hogy a hibát egy fejlesztőhöz rendelik, és a kód stabilitási és tesztelési fázisain átmegy, egészen addig, amíg a hibát kijavítják és a minőségbiztosítás jóváhagyja.

Ez a mutató segít felmérni a fejlesztői csapat termelékenységét és azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket. Összehasonlíthatja az egyes feladatok ciklusidejét a kívánt időtartammal, hogy elemezze, hol vannak hiányosságok a csapat munkájában.

Ciklusidő = Befejezés ideje – Kezdés ideje

3. Kódlefedettség

A kódlefedettség, más néven tesztlefedettség, a tesztelt kód százalékos arányát méri. Ez a DevOps-mutató a szoftver minőségét méri termelési és tesztelési célokra.

Elsőbbséget ad a tesztvezérelt fejlesztésnek (TDD) és azonosítja a kódokban található hibákat. Minél nagyobb a kódlefedettség, annál kisebb az esély a hibákra.

Kódlefedettség = (a tesztek által végrehajtott kódsorok száma / a kódsorok teljes száma) X 100

4. Telepítési gyakoriság

Az agilis módszertanok bevezetése megnehezítheti a vállalat teljesítményének mérését, mivel az egész csapatnak az egész fejlesztési ciklus során nyomon kell követnie az agilis mutatókat. Ha ilyen folyamat keretében követi nyomon a szoftverfejlesztési eszközök és folyamatok teljesítményét, akkor támaszkodhat a telepítési gyakoriság KPI-jára.

Ez határozza meg azt a sebességet, amellyel a telepítési csapat a kódot a különböző részlegekbe, például a staging, a tesztelés és a termelés részlegébe telepíti. Ez a KPI a négy DORA-mutató egyike, és összefügg más mutatókkal, például a változások hibaarányával, a változások átfutási idejével és az átlagos helyreállítási idővel.

Ez a szoftveres KPI betekintést nyújt a fejlesztőcsapat hatékonyságába és rugalmasságába, referenciaértékeket állapít meg a telepítési gyakorlatok javításához, és segít a folyamatos fejlesztésben.

Telepítési gyakoriság = Telepítések összesen / Időszak

5. Net Promoter Score

A Net Promoter Score (NPS) a vevői elégedettséget 0 és 10 közötti skálán méri, ahol a 0 a legrosszabb felhasználói élményt, a 10 pedig a legjobbat jelenti.

Azokat, akik a szoftvert 0 és 6 között értékelik, kritikusoknak, a 7 és 8 közöttieket passzívaknak, a 9 és 10 közöttieket pedig támogatóknak nevezzük. Ha a támogatók száma meghaladja a kritikusokét, akkor a szoftver jól teljesít.

Net Promoter Score = (a támogatók aránya) – (a kritikusok aránya)

6. Átlagos meghibásodás közötti idő (MTBF)

A szoftver megbízhatóságának felméréséhez az MTBF mutató számszerűsíti a két szoftverhiba közötti átlagos időt.

A szoftverfejlesztésben, ahol a hibák elkerülhetetlenek, az MTBF mutató kritikus fontosságú a szoftverfeladatok értékelésében és a javítási stratégiák kidolgozásában.

Átlagos meghibásodás közötti idő (MTBF) = Teljes üzemidő / Meghibásodások teljes száma

7. A változások kudarcának aránya

A szoftverminőség mérése szubjektivitása miatt bonyolult feladat. A változás-meghibásodási arány mutatója betekintést nyújt a szoftverminőségbe azáltal, hogy kiszámítja a termelésben meghibásodáshoz vezető telepítések százalékos arányát.

Az alacsony változás-hibaság arány kevesebb hibát és magas minőséget jelez. Ezzel szemben a magas arány több hibát és a kód átdolgozásának szükségességét jelzi a csapat számára.

CFR = (A sikertelen változtatások száma / A változtatások száma) / 100

8. Pull Request (PR) mérete

A pull request mérete egy olyan szoftverfejlesztési mutató, amely egy adott pull requestben végrehajtott kódmódosítások számát méri, tükrözve a fejlesztő által bevezetett változtatások méretét vagy hatókörét.

A kisebb pull requesteket könnyebb áttekinteni és feldolgozni, ami gyorsabb integrációt tesz lehetővé, pontosabb visszajelzést biztosít és csökkenti a hibák kockázatát. Ezzel szemben a nagyobb pull requestek megértése, áttekintése és kijavítása több időt igényel.

9. Hibaészlelési arány (DDR)

A DDR-arány a kiadás előtt talált hibák számát méri a kiadás után talált hibákhoz viszonyítva.

Használja a DDR mutatót annak értékelésére, hogy a tesztelő csapat hány hibát nem észlelt, és azok milyen negatív hatással voltak az ügyfelek felhasználói élményére.

Hibajelentési arány = (Egy fázisban talált hibák + Összes hiba) X 100

10. Kódforgalom

A szoftverfrissítések és az új funkciók bevezetése miatt a kódokat gyakran kell felülvizsgálni. A kódforgalom mutatója azt méri, hogy egy adott időszak alatt hányszor kell iterálni a szoftverkódot. A magasabb kódforgalom nagyobb karbantartási igényt és kockázatot jelez.

Például a DevOp-csapatok általában átlagosan 25%-os kódcserélési arány mellett működnek, ami azt jelzi, hogy a kódok 75%-ban hatékonyak.

Kódváltási arány = A kezdeti kódsorok száma – (Hozzáadott sorok + törölt sorok + módosított sorok)/ Kódsorok száma X 100

11. Kód egyszerűsége

Egy egyszerű, sikeresen végrehajtott kód jobb, mint egy bonyolult kód, amely folyamatos iterációkat igényel. A kód egyszerűsége több mutatóval is mérhető, például a ciklomatikus komplexitással, a kódduplikációval, a kódforgalommal stb.

A jó kód egyszerűsége azt jelzi, hogy a kód kevesebb időt vesz igénybe, kevesebb iterációt igényel és kevesebb hibát tartalmaz.

A kód egyszerűségének mérésére nincs olyan közvetlen képlet, mint a ciklomatikus komplexitás, mivel ez inkább kvalitatív, mint kvantitatív mutató.

12. Kumulatív áramlás

A szoftverfejlesztési vezetők gyakran szeretnék tudni, hogy a szoftverfejlesztési projektek milyen szakaszban vannak. A kumulatív áramlás vizuális diagramok segítségével mutatja meg, hogy egy feladat jóváhagyott, folyamatban van-e, vagy a hátralévő feladatok között szerepel-e.

A különböző színek különböző állapotokat jelölnek. Ezen felül a sáv szélessége a ciklusidőt jelzi. Ez a szoftverfejlesztési KPI lehetővé teszi a szoftverfejlesztés állapotának felmérését, a szűk keresztmetszetek azonosítását, valamint a hátralévő feladatok elvégzéséhez szükséges erőfeszítés kiszámítását.

13. Hibaarány

A hibaszám a szoftvertesztelés során azonosított hibák számát jelzi. A legtöbb szoftverfejlesztő csapat ezt a mutatót használja a hibaszámok összehasonlítására a különböző projektek, csapatok és időtartamok között, referenciaértékek megállapítására, valamint reális célok kitűzésére a hibák számának csökkentése érdekében.

Két szempontból is megvizsgálhatja őket: az észlelt hibák teljes száma és az azonosított hibák súlyossága alapján.

Hibaszám = (Az észlelt hibák száma / A kódsorok teljes száma) X 100

14. Sprint Burndown

Mérje meg a sprint során végrehajtott feladatok teljes számát a sprint burndown mutatóval. Ez az egyik legfontosabb szoftverfejlesztési KPI, amely meghatározza a sprintek során elvégzett munkát. Ha az eredmények nem felelnek meg az elvárásoknak, módosítsa a csapat teljesítményét.

A vállalatok gyakran használnak sprint burndown diagramokat, és a történetpontokban mérik a befejezéshez szükséges időt és munkamennyiséget, hogy ellenőrizzék, nincs-e eltérés az ideális haladástól.

15. Kiadási burndown

A kiadás-burndown KPI mutató méri a termékkiadás előrehaladását, és a korábbi sprintek alapján megjósolja, hány sprintre lesz szükség egy verzió elkészítéséhez.

Használjon kiadási burndown diagramot annak felmérésére, hogy a műveletek időben haladnak-e vagy lemaradnak-e a tervtől, és mutassa be a projekt előrehaladását az érdekelt feleknek.

16. Folyamat hatékonyság

A folyamat hatékonyságának kulcsfontosságú teljesítménymutatója a teljes és az aktív idő arányát követi nyomon, hogy betekintést nyújtson a leállási időszakokba és optimalizálja a munkafolyamatot.

Folyamat hatékonyság = (Értéknövelő idő / Átfutási idő) X 100

Értéknövelő idő = Azokra a tevékenységekre fordított idő, amelyek közvetlenül hozzájárulnak az ügyfél igényeinek kielégítéséhez, például a forráskód írása vagy a tesztelés.

Teljes átfutási idő = Az az idő, amely egy munkatétel Kanban-rendszerbe való bekerülésétől az ügyfélnek történő átadásáig telik el.

17. Átlagos javítási idő (MTTR)

A javítási átlagos idő (Mean Time to Repair) arra az időtartamra utal, amely alatt a rendszer egy problémát vagy meghibásodást kijavít. Ez magában foglalja a javítási és tesztelési időt, valamint az összes időt, amíg a szoftver teljes mértékben működőképes nem lesz.

A szoftverfejlesztési projektekben a magas MTTR nem tervezett leállásokhoz vezethet.

Az MTTR értékeli rendszereinek és berendezéseinek megbízhatóságát és rendelkezésre állását, valamint azonosítja a fejlesztési területeket és a meghibásodások tendenciáit, hogy szoftverfejlesztői optimalizálhassák a karbantartási stratégiákat.

MTTR = Teljes karbantartási idő / Javítások száma

18. Várakozási idő

A várakozási idő az a feldolgozási idő, amely a jegy kiadásától annak megoldásáig tart. Arra az időszakra utal, amikor a jegy még a várólistán van, és még nem foglalkoztak vele, illetve nem oldották meg.

A hosszú várakozási idők oka lehet a minőségbiztosítási szakemberek hiánya, a gyenge belső kommunikáció, vagy a nem megfelelő eszközök és támogatás. Ez a KPI azt mutatja, mennyire optimalizált a folyamat; ezért minél alacsonyabb az érték, annál jobb.

19. A feladatok teljesítési aránya

Minél gyorsabb a jegyek lezárásának folyamata, annál pozitívabban tükrözi a szoftverfejlesztő csapat hatékonyságát. A feladatlezárási arány egy olyan mutató, amely meghatározza a sprint során lezárt jegyek teljes számát.

Az alacsony teljesítési arány nem optimalizált folyamatokra, irreális célokra vagy túl kevés munkatársra utal.

20. Hozzáadott feladatok

A hozzáadott terjedelem minden szoftverfejlesztési vezető számára kritikus mutató, mivel ez a sprint kezdete után hozzáadott történetpontok teljes számát jelenti.

A magas hozzáadott százalék a jövőbeli kihívások felmérésére irányuló tervezés hiányát jelzi. Ez megzavarja a sprinttervezést, mivel csökkenti az új munkák elvégzésének lehetőségét.

A hozzáadott feladatok körének csökkentése érdekében távolítsa el azokat a funkciókat, amelyek több időt igényelnek, mint amennyit a csapata ráfordíthat. Készíthet egy karbantartási előrejelzést is, amelyben meghatározza a funkció hosszú távú működéséhez szükséges időt és erőfeszítést.

21. Átfutási idő

Az átfutási idő egy feladat teljes időtartamát méri a kérésétől a befejezéséig. A szoftverfejlesztő csapatok ciklusidejétől eltérően ez figyelembe veszi a feladat befejezése előtt szükséges várakozási időt, jóváhagyásokat és felülvizsgálatokat is.

A rövidebb átfutási idő gyorsabb piacra lépést, nagyobb rugalmasságot és hatékony erőforrás-kihasználást jelent. Ezek a tényezők együttesen hozzájárulnak a magasabb ügyfél-elégedettséghez.

Átfutási idő = Telepítés időbélyeg – Commit időbélyeg

22. Elpazarolt erőfeszítés

A felesleges erőfeszítések mutatója méri a végső projekthez vagy az üzleti célokhoz nem hozzájáruló feladatokra fordított időt és erőforrásokat.

Például, ha a csapat egy olyan szoftverfunkción dolgozott, amelyet két hét után irrelevánsnak ítéltek, akkor az elpazarolt erőfeszítés megegyezik azzal az összeggel, amelyet az összes fejlesztőnek fizettek a két hét alatt végzett munkájukért.

A termelékenység növelése és a piacra jutás idejének csökkentése érdekében mérje a szoftverfejlesztési KPI-ket, például a felesleges erőfeszítéseket, és keressen módszereket azok csökkentésére a projekt sikerének érdekében.

Elpazarolt erőfeszítés = (Teljes elpazarolt erőfeszítés / Teljes erőfeszítés) X 100

23. Megszakítások

A megszakítások mutatói egy adott időszakon belül a megszakított feladatok teljes számát mérik. A pontosabb képet érdekében mérheti a feladaton belüli megszakítások teljes számát is.

A zavaró tényezők közvetlenül befolyásolják a teljesítményt, ezért azokat mérni kell, hogy a reális ütemtervet be lehessen tartani. A zavaró tényezők közé tartoznak például a technikai problémák, a rendszerhibák, a személyes zavaró tényezők, vagy az erőforrások elérhetetlensége miatt bekövetkező események.

Megszakítási arány = (A megszakítások összesen száma / A ledolgozott idő összesen) X 100

24. Felvétel és beilleszkedési idő

A szoftverfejlesztési életciklus végrehajtásához megfelelő erőforrásokra van szükség. A képzett fejlesztőkből álló csapat felvétele néha időbe telik, ami aláhúzza annak fontosságát, hogy reális elvárásokat állítson fel a feladatok teljesítésére vonatkozóan.

A felvételi idő azt az időszakot jelenti, amely a jelölt álláspályázatának benyújtásától az állás elfogadásáig tart. Ehhez vegye figyelembe a beilleszkedési időt is, amely arra az időszakra utal, amely a jelölt felvétele és a pozícióban való teljes termelékenység elérésének időpontja között telik el.

A szoftverfejlesztési életciklus becslésekor vegye figyelembe mindkét mutatót.

Az érdekelt felek gyakran kérnek becsült szállítási dátumot a szoftver elkészültére vonatkozóan, és ez a KPI segíti a különböző részlegeket a munkájuk tervezésében.

A szállítási dátum a műveletek előrehaladtával változhat, és módosulhat, ha változások következnek be.

A szoftverfejlesztési KPI-k bevezetésének kihívásai és tippek azok leküzdésére

A megfelelő KPI-k kiválasztása

A szoftverfejlesztési KPI-k meghatározásakor kihívást jelenthet a projekt szempontjából legrelevánsabb mutatók kiválasztása. Hogyan válassza ki a legfontosabb teljesítménymutatókat a számos lehetőség közül?

Javasoljuk, hogy kezdje a szervezeti célokkal és a stratégiai kezdeményezéseket támogató KPI-kkal. Például a szoftverfejlesztés jelentősen befolyásolhatja a termékminőség javítását, az ügyfél-elégedettség növelését és a piacra jutás idejének csökkentését.

A üzleti értéket növelő megfelelő KPI-k között szerepel a kódlefedettség, a ciklusidő, a kódminőség, az MTTR a termékminőség javításához, az NPS az ügyfél-elégedettséghez, valamint a bevezetési gyakoriság a piacra lépéshez.

Gyűjtsön össze visszajelzéseket mérnököktől, tesztelőktől, fejlesztőktől, projektmenedzserektől és termékfejlesztőktől, hogy ez egy közös erőfeszítés legyen, és növelje a sikeres megvalósítás esélyét.

A KPI-k rendszeres kiigazítása és nyomon követése

A KPI-k nem statikusak; rendszeresen hozzá kell igazítani őket a változó követelményekhez és üzleti célokhoz. Kövesse nyomon őket táblázatokban; azonban ennek korlátozott a skálázhatósága a verziókezelés, az automatizált adatmódosítások hiánya és a szerepkörökön alapuló hozzáférés miatt.

Szüksége van egy szoftverre vagy sablonra a szoftverfejlesztési KPI-k nyomon követéséhez és kiigazításához a projekt sikeres befejezése érdekében.

A csapatokon belüli összehangoltság hiánya

Tegyük fel, hogy a fejlesztőcsapat méri és prioritásként kezeli az NPS-pontszámot, de elfelejti ezt közölni az ügyfélszolgálati csapattal. Ezen összehangolás hiányában az ügyfélszolgálati csapat előfordulhat, hogy a sebességet helyezi előtérbe az ügyfélélmény helyett, ami aláássa az üzleti célkitűzést.

A releváns KPI-mutatók mérése mellett ezeket közölnie kell a megfelelő csapattagokkal is, hogy megértsék azok jelentőségét és összhangját a vállalati célokkal.

Közös irányítópult vagy szoftver használata nélkül hogyan biztosíthatja, hogy mindenki tisztában legyen a KPI-kkal, és képes legyen hozzájárulni azok eléréséhez?

Az adatok minősége és pontossága

A táblázatkezelő programokon alapuló adatkövetésnek számos hátránya van, többek között az ismétlődő bejegyzések, a kézi adatbevitel során elkövetett hibák és az elavult információk, amelyek félrevezető döntésekhez vezethetnek.

Adatsilók alakulnak ki sok vállalatnál, ahol az egyes részlegek egymástól elszigetelten, saját adataikkal és módszereikkel dolgoznak.

Például a szervezeten belüli kiberbiztonsági csapat különböző adatforrásokkal dolgozhat. Ezzel szemben a fejlesztőcsapatnak eltérő módszertana lehet, miközben ezeknek a csapatoknak közös céljuk van: a kibertámadásokra hajlamos szoftveres sebezhetőségek csökkentése.

Az eredmény egy széttagolt környezet, amelyben nincs egyetlen megbízható információforrás. A szervezetek nem becsülhetik alá az adathigiénia és az időszerűség fontosságát a megalapozott döntéshozatal szempontjából, különösen akkor, ha többfunkciós csapatok dolgoznak együtt egy közös cél elérése érdekében. Elengedhetetlen, hogy legyen egy egyetlen megbízható információforrás, amelyhez minden csapat hozzáférhet ugyanazokhoz a központosított adatokhoz.

Fedezze fel a ClickUp irányítópultjait

A minőségbiztosítás hatása a szoftverfejlesztési KPI-kra

A minőségbiztosításnak központi szerepet kell játszania a szoftverfejlesztési mutatók mérésében, a biztonsági hibák azonosításától a szoftver teszteléséig a hibák felismerése érdekében.

A strukturált és megbízható tesztelési folyamat biztosítja, hogy a fejlesztőcsapat minden hibát és problémát kijavítson, mielőtt az ügyfél használatba venné a terméket/szoftvert.

Ezen felül az optimális minőségű szállítás csökkenti a kód átdolgozási idejét, valamint a hibák arányát és a hibajelentések arányát. Éppen ezért javasoljuk a minőségbiztosítás optimalizálását a gyors és zökkenőmentes szoftverfejlesztési folyamatok érdekében.

Mérje a szoftverfejlesztési KPI-ket, hogy maximalizálja a projekt sikeres megvalósításának esélyét

A szoftverfejlesztés egy iteratív folyamat, amely gyakori nyomon követést és kiigazításokat igényel a projekt sikerének biztosítása érdekében. A szoftverfejlesztési KPI-k meghatározása mindenki számára felelősséget ró, és biztosítja, hogy a szoftverfejlesztési erőfeszítések az üzleti célokra összpontosuljanak.

Ezek a szoftverfejlesztő csapatok számára iránytűként szolgálnak, mérik a napi előrehaladást, és segítenek a vezetőségnek és a menedzsereknek jobban átlátni a teljes képet.

