10 Tallyfy alternatíva a munkafolyamatok javításához 2025-ben

Képzelje el a következő helyzetet: hétfő reggel van, és egy hosszú teendőlista jár a fejében, amikor munkába áll. Ahogy beilleszkedik, észreveszi, hogy a beérkező levelek mappája meglepően üres, és a csapat projektpanelje már naprakész.
Nem, nem történt egyik napról a másikra változás; ez a munkafolyamat-automatizálás varázslatos hatása. Amíg Ön távol volt az asztalától, az automatizálási eszközök elfoglalták magukat a találkozók ütemezésével, az e-mailek szűrésével és a projektállapotok frissítésével.
A munkafolyamat-automatizálás technológiát használ az ismétlődő vagy időigényes feladatok emberi beavatkozás nélküli elvégzéséhez. Javítja a csapat termelékenységét és fellendíti az üzleti tevékenységeket.
A Tallyfy egy népszerű üzleti folyamatkezelő eszköz a munkafolyamatok automatizálásához. Ugyanakkor nem mentes a problémáktól, mint például a testreszabási korlátozások, az értesítések túlterhelése és a komplex folyamatok teljesítményproblémái.
Szóval, melyik szoftvert érdemes használni az üzleti folyamatok automatizálásához? Ez a blogbejegyzés a tíz legjobb Tallyfy alternatívát mutatja be, amelyekkel javíthatja munkafolyamatát.
Mit kell keresnie a Tallyfy alternatíváiban?
Minden munkafolyamat-automatizáló eszköznek vannak előnyei és hátrányai, ezért ezeket ismernie kell, amikor választ. Kezdje azzal, hogy értékeljen bizonyos alapvető tényezőket, hogy meghatározza, melyik felel meg leginkább az üzleti igényeinek.
- Könnyű integráció: A választott munkafolyamat-automatizáló szoftvernek technikai segítség nélkül integrálódnia kell a meglévő technológiai rendszerébe, így elkerülhető a manuális adatkezelés okozta stressz.
- Felhasználóbarát: Nem szeretne olyat, ami bonyolult a megtanulásában. Gyorsan meg kell tudnia érteni, hogyan működik.
- Funkcionalitás: Az üzleti folyamatok kezelési platformja rendelkezik-e az összes szükséges funkcióval, mint például a folyamatok dokumentumkezelése, a feladatok automatizálása, az adatgyűjtés és az elemzés a digitális átalakuláshoz?
- Skálázhatóság: A munkafolyamat-automatizálási platformnak képesnek kell lennie a kapacitás bővítésére, ahogy vállalkozása növekszik, és projektjei mérete vagy összetettsége növekszik.
- Biztonság: Mivel érzékeny vállalati adatokról van szó, olyan eszközre van szüksége, amely betartja az adatvédelmi és biztonsági törvényeket, és robusztus titkosítási intézkedésekkel védi az adatokat az adatvédelmi incidensek ellen.
- Jelentések: Képesnek kell lennie részletes jelentések és elemzések készítésére különböző kulcsfontosságú mutatókról, mint például a feladat elvégzésének ideje, a hibaarány, a költségmegtakarítás és az ügyfél-elégedettség.
10 Tallyfy alternatíva a munkafolyamatok javításához
1. ClickUp
A ClickUp egy robusztus projektmenedzsment szoftver, amelynek célja a folyamatok optimalizálása és az időigényes, ismétlődő feladatok kiküszöbölése a napi munkarendből. A munkaalkalmazások egyetlen együttműködési környezetbe történő integrálása a ClickUp-on lehetővé teszi a munkafolyamatok automatizálását egy drag-and-drop felület segítségével.
Ez a platform több száz rugalmas funkcióval rendelkezik, beleértve a ClickUp Automations szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy több mint 100 előre elkészített automatizálási technikából válasszon a folyamatok, a rutin feladatok és a projektátadások egyszerűsítése érdekében, az automatizálás és a munkafolyamat-kezelés megkönnyítése érdekében.
Akár automatikusan szeretne feladatokat vagy megjegyzéseket rendelni, egyértelmű SOP-kat bevezetni a csapatában, a feladatok felelőseit és prioritásait megváltoztatni, dinamikus határidőket beállítani vagy értesítéseket indítani, a ClickUp Automations segítségével mindez megvalósítható.
A ClickUp Process Flow Template (Folyamatábra-sablon) kifejezetten arra lett kialakítva, hogy segítsen vizualizálni, dokumentálni, nyomon követni és optimalizálni a folyamat vagy munkafolyamat összes lépését. Meghívhatja a releváns csapattagokat vagy vendégeket a sablonhoz, hogy megkezdjék az együttműködést.
A ClickUp Brain úgy működik, mint a saját virtuális szövegírója. Gyorsan válaszol az üzenetekre rövidítésekkel, és a hangvételét figyelembe véve teljesen új szövegeket készít. Akár automatizálhatja a projektösszefoglalókat és a haladásról szóló frissítéseket is, és megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy készítsen állapotjelentéseket a projektről és a csapat tagjairól.
A ClickUp legjobb funkciói
- Ötleteljen, adjon hozzá jegyzeteket, fájlokat és linkeket, és gyűjtsön össze legjobb ötleteit egy kreatív vásznon a ClickUp Whiteboard segítségével.
- Szervezze meg teljes munkafolyamatát, a legkisebb teendőtől kezdve a munkaterületek, terek, mappák, listák és feladatok között.
- Használja a ClickUp Views alkalmazást a feladatok, projektek és munkafolyamatok számára legmegfelelőbb módon történő megjelenítéséhez. Több mint 15 testreszabható opcióval rendelkeznek.
- Integrálható több mint 1000 alkalmazással, többek között a Calendly, Google Sheets, Dropbox, Slack, Airtable és GitHub alkalmazásokkal.
- Használja a Triggers and Actions (Kiváltók és műveletek) könyvtárat a feladatok testreszabásához és végrehajtásához.
- A ClickUp Gantt Chart View segítségével ütemezheti a feladatokat, nyomon követheti a projektek előrehaladását, kezelheti a határidőket és megoldhatja a szűk keresztmetszeteket.
- Állítson be automatizálási műveleteket, az állapotfrissítésektől a határidőkig, hogy a folyamat pontosan akkor induljon el, amikor szeretné.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp AI egy fizetős funkció.
- A ClickUp funkciói jelenleg nem mind elérhetők a mobilalkalmazásban.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 dollár/hó/felhasználó
- Üzleti: 12 dollár/hó/felhasználó
- Vállalatok: Egyedi árazás
- ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterületenkénti tagként.
ClickUp ügyfélértékelések
- G2: 4,7/5 ( 9400+ értékelés )
- Capterra: 4,7/5 ( több mint 4000 értékelés )
2. Process Street
A Process Street egy mesterséges intelligenciával működő ellenőrzőlista- és munkafolyamat-automatizáló szoftver, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára a meglévő folyamatok felépítését és nyomon követését, a csapatokkal való együttműködést és a feladatok nyomon követését.
Az egyik legfontosabb előnye, hogy a munkafolyamatokat úgy lehet beállítani, hogy azok automatikusan, rendszeresen vagy egy meghatározott időpontban futnak.
A Process Street számos feladatra használható, az új munkavállalók beillesztésétől és az értékesítési utánkövetéstől az eseménykezelésig.
A Process Street legjobb funkciói
- Hozzáférés egy központi adattárhoz az adatok tárolásához
- Rögzítsen, rendszerezzen és osszon meg SOP-kat és fontos csapatinformációkat egy egyszerű dokumentumszerkesztővel.
- Hozzon létre és testreszabjon űrlapokat, felméréseket és kvízeket, amelyek könnyen integrálhatók az automatizált munkafolyamatokba.
- Több ellenőrzőlista állapotát egyszerre követve áttekintést kaphat a platformon zajló összes tevékenységről.
A Process Street korlátai
- A platform mobilalkalmazásának nincs Android-verziója.
- A feladatok egyetlen személynek való kiosztása a munkafolyamaton belül nehézkes; az üzleti felhasználóknak új munkafolyamatot kell beállítaniuk, vagy a feladatokat egyenként kell kiosztaniuk.
Process Street árak
- Startup: 100 dollár havonta
- Előny: 1500 dollár havonta
- Vállalatok: Egyedi árazás
Process Street ügyfélértékelések
- G2: 4,6/5 (350+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)
3. Coolfire Core
Ha valós idejű együttműködést biztosító, rugalmas munkamenedzsment rendszert keres, akkor a Coolfire Core az Ön számára ideális. Könnyen alkalmazkodik az egyedi üzleti igényekhez, segít Önnek és csapatának tudni, mi a határidő, mi a következő lépés, és mire kell figyelni.
Ez a Tallyfy alternatíva digitalizálja és automatizálja a belső csapatok, ügyfelek, alvállalkozók és beszállítók munkáját, valós idejű hozzáférést biztosítva számukra a feladataikhoz, megrendeléseikhez és szállításaikhoz.
A Coolfire Core egy megbízható üzleti folyamatkezelő platform vállalatok és kormányzati szervek számára, az amerikai hadsereg különleges műveleteitől az Enterprise Rent-A-Car és az American Expediting Company vállalatokig.
A Coolfire Core legjobb funkciói
- Szervezze meg munkáját, ossza ki a teendőket a csapatának, és kövesse nyomon az előrehaladást a szabadalmaztatott Sessions technológiával.
- Koordinálja a csapatán belüli és kívüli munkát Android és iOS mobilalkalmazásokkal, ossza meg a linkeket, és csatoljon fájlokat a haladás dokumentálásához.
- Használjon digitális munkalapokat, amelyek strukturálják a feladatokat és rögzítik a munka elvégzéséhez szükséges pontos részleteket.
Coolfire Core korlátai
- A gyakori szoftverfrissítések néha kisebb hibákat okozhatnak a rendszerben.
Coolfire Core árak
- Ingyenes próba
- Havi 450 dollártól kezdődik
Coolfire Core ügyfélértékelések
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
4. Microsoft Power Automate
A korábban Microsoft Flow néven ismert Microsoft Power Automate egy felhőalapú automatizálási platform, amelynek segítségével a vállalkozások automatizálhatják az ismétlődő manuális feladatokat és papír alapú folyamatokat egy drag-and-drop munkafolyamat-felület vagy egy szekvenciális, szabályalapú folyamat segítségével.
Például vizualizálhat egy folyamatot úgy, hogy létrehoz egy folyamatábrát, amely különböző lépéseket, változókat és hurkokat tartalmaz, majd ezt replikálja a Microsoft Power Automate alkalmazásban.
Ez az eszköz programozók és nem programozók számára egyaránt alkalmas. A gyors bevezetés érdekében több beépített munkafolyamat-sablon közül választhat, az adatbevitelektől az előre definiált egyéni jelentésekig.
A Microsoft Power Automate integrálható más Microsoft eszközökkel, például az Excel, a OneDrive és a Teams alkalmazásokkal, így biztosítva a zavartalan munkafolyamatot.
A Microsoft Power Automate legjobb funkciói
- Küldjön e-mailben értesítéseket a releváns érdekelt feleknek, hogy naprakészek legyenek a legújabb eseményekről.
- Használjon automatizált, előre elkészített vagy egyedi felhasználói felületű műveletekkel rendelkező régi rendszereket a robotizált folyamatok automatizálása (RPA) segítségével.
- Használjon különböző automatizált adatgyűjtési folyamatokat, például PDF-fájlok szöveggé konvertálását, szöveg kivonását képekből vagy PDF-fájlok Word-fájlokká konvertálását.
A Microsoft Power Automate korlátai
- A útmutatók és képzési anyagok hiánya miatt meredek a tanulási görbe.
- Nagy adatmennyiségek feldolgozása esetén a teljesítmény romolhat, ami hatással lehet a rendszer hatékonyságára.
A Microsoft Power Automate árai
- Ingyenes próba
- Power Automate Premium: 15 USD/felhasználó/hónap
- Power Automate Process: 150 dollár botonként havonta
Microsoft Power Automate ügyfélértékelések
- G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4/4 (150+ értékelés)
5. Kissflow
A Kissflow egy felhőalapú munkafolyamat-kezelő platform, amely segít a vállalkozásoknak a munkafolyamatok tervezésében, létrehozásában és testreszabásában anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írniuk kellene.
A kilométer-visszatérítéstől és a megrendelések számlázásától az új munkavállalók beillesztésén és a szoftverfejlesztésen át, a Kissflow felhasználóbarát felületén bármilyen munkafolyamatot szerkeszthet és kezelhet.
A munkafolyamatok gyors vizuális ábrázolásával azonosíthatja az operatív szűk keresztmetszeteket, és automatizálhatja a csapatának küldött e-maileket, hogy mindig naprakészek legyenek a feladatokkal és a határidőkkel kapcsolatban.
A Kissflow legjobb funkciói
- Hatékonyan kövesse nyomon a munkafolyamatokat és a mutatókat előre elkészített jelentésekkel
- Hozzáférhet előre megtervezett sablonokhoz, így nem kell a munkafolyamatokat a semmiből felépítenie.
- Használja ki az egyszerű integrációs beállítás, a folyamatok bevezetése és a munkafolyamat-alkalmazások fejlesztése előnyeit technikai segítség nélkül.
- Delegálja a feladatokat képletekkel, felhasználói listákkal és táblázatokkal, és szabályozza, ki indíthat el egy folyamatot, és mit láthat vagy szerkeszthet minden lépésben.
A Kissflow korlátai
- Az ügyfélszolgálat lassan reagál, ami problémás, tekintve a platform hatalmas eszközválasztékát.
- Az új verzióra való áttérés jelentős áremelkedéssel és unalmas migrációs folyamattal jár.
Kissflow árak
- Alap: 1500 dollár havonta
- Vállalatok: Egyedi árazás
Kissflow ügyfélértékelések
- G2: 4,3/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (55 értékelés)
6. Pipefy
A Pipefy egy kódolás nélküli folyamatkezelő eszköz, amely segít a HR, pénzügyi, IT, ügyfélszolgálati és marketing csapatoknak egyetlen platformon létrehozni, szervezni és felügyelni munkafolyamataikat.
Mindenféle működési helyzet kezelésére alkalmas, és lehetővé teszi, hogy a folyamatábrázoló eszközök segítségével az iparág legjobb gyakorlatait alapul véve hozzon létre munkafolyamatokat.
Akár hatékonyabban szeretné nyomon követni az SLA-kat, javítani szeretné a csapatmunkát, vagy jobb ügyfélszolgálatot szeretne nyújtani, a Pipefy biztosítja a feladatok elvégzéséhez szükséges eszközöket.
A Pipefy legjobb funkciói
- Használja ki az ERP-k, adatbázisok és vertikális megoldások integrálásának előnyeit, amelyek privát felhőben vagy helyszíni rendszerekben vannak tárolva.
- Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat a kiindulási pont, a fázisok és a szükséges integrációk meghatározásával. Használja a Kanban és a Scrum módszereket
- Központosítsa az összes beszerzés-fizetés munkafolyamatot – beszerzés, fizetés, jóváhagyások és egyebek – és lépjen kapcsolatba az érdekelt felekkel egy központi hubon keresztül.
A Pipefy korlátai
- Nincs lehetőség a csatlakoztatott adatbázis-rekordokról közvetlenül jelentést készíteni, ezért manuális megoldásokra van szükség.
- Az adatszűrési lehetőségek korlátozottak, ami a címkézés túlzott használatához vezet.
Pipefy árak
- Starter: Ingyenes
- Üzleti: 20 dollár felhasználónként havonta
- Vállalati: 34 USD/felhasználó/hónap
Pipefy ügyfélértékelések
- G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,6 (több mint 300 értékelés)
7. ProcessPlan
A ProcessPlan egy dinamikus, mesterséges intelligenciával működő, felhőalapú megoldás, amely feladatfigyelés, fiókbranding, egyszeri bejelentkezés és ütemezési eszközök segítségével automatizálja az üzleti folyamatok teljes életciklusát.
A ProcessPlan gépi tanulási (ML) technológiája proaktívan azonosítja a potenciális problémákat, megelőzve azok felmerülését, ami elengedhetetlenül fontos olyan részlegek számára, mint a könyvelés, a projektmenedzsment és az operatív tevékenységek.
A kiterjedt erőforrás-könyvtár munkafolyamat-példákat és folyamat-sablonokat kínál több száz üzleti felhasználási esethez és iparághoz.
A ProcessPlan legjobb funkciói
- Használjon képzett robotalkalmazottakat adminisztratív feladatok elvégzésére, például jelentések készítésére, kutatásokra és űrlapok kitöltésére.
- Végezze el a kijelölt feladatokat e-mailen, csevegőn és más harmadik féltől származó programokon keresztül; nincs szükség bejelentkezésre.
- A munkafolyamat végrehajtásakor automatikusan rendelje hozzá és ossza szét a feladatokat a megfelelő személyeknek a megfelelő időben.
- A beépített tudásbázis segítségével biztonságosan kezelheti vállalati adatait, folyamatokat és munkafolyamatokat.
A ProcessPlan korlátai
- Az automatizált műveletek zavarosak lehetnek, és nem minden kiválasztott mezővel működnek, ezért próbára és hibákra lehet szükség.
- Kiterjedt kódolással nem reagálhat, és nincs automatikus mentési funkciója, ami megnehezíti a komplex automatizálás kezelését.
ProcessPlan árak
- Humans: 29 dollár havonta felhasználónként
- Robotok: Opcionális kiegészítő, egyedi árazással
ProcessPlan ügyfélértékelések
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. Next Matter
A Next Matter egy üzleti folyamatkezelő platform közepes és nagy méretű vállalatok számára, amelyek a kritikus fontosságú feladatok automatizálását szeretnék integrálni rendszereikbe, beleértve a CRM funkciókat is.
Az üzleti folyamatok automatizálásának egyik tipikus példája a komplex munkafolyamatok testreszabása és kezelése kiterjedt jogosultság-vezérléssel, ami javítja a folyamatok átláthatóságát és az üzleti hatékonyságot.
Akár gyorsan növekvő fintech vállalkozás, akár a következő e-kereskedelmi óriás, a Next Matter rendkívül hasznos, mivel integrálható a Microsoft Office-szal, és részletes jelentéseket és elemzéseket nyújt a jobb döntéshozatal és a teljesítmény nyomon követése érdekében.
A Next Matter legjobb funkciói
- Integrálja jelenlegi technológiai eszközeit egy egyedi REST API-val
- Testreszabhatja a munkafolyamatokat, hogy azok meghatározott eseményeket követően induljanak el, szüneteljenek vagy befejeződjenek.
- A csapatok számára szokásos feladatkiosztáson kívül egy vagy több folyamatlépést is hozzárendelhet külső együttműködőkhöz.
A Next Matter korlátai
- A rendszer nagyobb folyamatai jelentős terhelési késleltetést tapasztalnak.
- Az integrációk összetettek, a képzési anyagok szűkösek, a támogatás pedig az időzóna-különbségek miatt késedelmet szenved.
Next Matter árak
- Készítse el saját munkafolyamatait: 180 dollár/munkafolyamat/hónap
- A NextMatter munkafolyamatokat hoz létre Önnek: 300 dollár havonta munkafolyamatonként
- Egyedi árazás
Next Matter ügyfélértékelések
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
9. VisualCron
A VisualCron egy Windows munkafolyamat-automatizálási és integrációs eszköz, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat a manuális folyamatok automatizálásában, például az adatkezelésben, a munkatervezésben, az ellenőrzésben és egyebekben.
Lehetővé teszi integrált feladatütemező használatát feladatok létrehozásához, azok csapatának kiosztásához és jelentések generálásához a teljesítmény felülvizsgálatához. Szűrők alkalmazásával mappák, fájlméret, dátum és tartalom alapján rendezheti a helyi vagy távoli fájlokat.
A VisualCron legjobb funkciói
- Húzza, kattintson és hozzon létre egy következetes és könnyen megtanulható felületen.
- Csatlakozzon helyileg vagy távolról az interneten keresztül a VisualCron Server vezérléséhez.
- Használja a fájlátvitel és a szkript futtatás szabványos protokolljait különböző platformokon, például SFTP, SCP és HTTP.
- Az API segítségével integrálhatja a rendszert több harmadik fél platformjával, például az SAP, OneDrive, SharePoint és Slack platformokkal.
A VisualCron korlátai
- A hatalmas feladat- és változó kombinációk miatt meredek a tanulási görbe.
- Kritizálják a licencátvitelhez, még a szerverek között is, kötelező támogatási terv megvásárlását.
VisualCron árak
- 1 szerver licenc (Basic): 229 USD havonta
- 1 szerver licenc (Pro): 249 USD havonta
- Webhelylicenc (Pro): 1249 USD havonta
- Országos licenc (Pro): 1599 USD havonta
- Világszintű licenc (Pro): 1999 USD havonta
VisualCron ügyfélértékelések
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. ProcessMaker
A ProcessMaker egy alacsony kódszintű üzleti folyamatok automatizálására (BPA) szolgáló munkafolyamat-eszköz, amely automatizálja és telepíti a vállalati munkafolyamatokat, hogy optimalizálja az erőforrások elosztását a kritikus fontosságú feladatokhoz.
Leginkább közepes méretű vállalkozások tulajdonosainak, IT-vezetőknek, vállalati architektoknak és szoftverfejlesztőknek ajánlott. Az automatizált adatkinyerés és osztályozás segítségével értékes információkat nyerhet a strukturálatlan adatokból.
A Process Modeler vagy a ProcessMaker munkafolyamat-tervező szoftver kész sablonjaival könnyedén létrehozhatja saját alkalmazását is. Számos eszközzel integrálható, többek között a Typeform, a Salesforce, az SAP, a DocuSign, a Microsoft Dynamics 365 stb.
A ProcessMaker legjobb funkciói
- Készítsen elektronikus nyugtákat, leveleket, visszaigazolásokat, számlákat és szerződéseket, amelyek bármely üzleti tevékenységhez szükségesek, a Document Builder segítségével.
- Hozzon létre folyamatokat és szkripteket, és fordítsa le őket több nyelvre perceken belül.
- Hozzáférhet az adatokhoz, mivel offline hozzáférést biztosít. Később, amikor online lesz, szinkronizálhatja azokat.
- Biztosítsa technológiai rendszerének jövőbiztonságát az alapvető rendszerekkel való integrációval, az adatok és az alkalmazások szilárdításával.
A ProcessMaker korlátai
- A gyakorlati használathoz programozási ismeretekre van szükség, különösen PHP és JavaScript területén, ami kevésbé teszi alkalmassá végfelhasználói fejlesztésre.
- Az új verziók hibákat okozhatnak, és előzetes értesítés nélkül leállíthatják a rendszert.
ProcessMaker árak
- Platform: Egyedi árazás
- Előny: Egyedi árazás
- Enterprise+: Egyedi árazás
ProcessMaker ügyfélértékelések
- G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
Javítsa munkafolyamatát a legjobb üzleti folyamatkezelő platformmal
Kutassa fel és mérlegelje, hogy az egyes Tallyfy alternatívák hogyan javíthatják a munkafolyamatokat és hogyan tehetik még produktívabbá a csapatát. A megfelelő üzleti folyamatok automatizálási szoftver segít abban, hogy magabiztos, adatokkal alátámasztott döntéseket hozzon az üzleti alkalmazások és a munkafolyamatok kezelése terén.
A ClickUp a legjobb Tallyfy alternatíva, amely segít Önnek és csapatának az adminisztratív feladatok elvégzésével való foglalkozás helyett az együttműködésre és a kreativitásra koncentrálni.
Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és kezdje el használni!