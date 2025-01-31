ClickUp blog
10 Tallyfy alternatíva a munkafolyamatok javításához 2025-ben

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
2025. január 31.

Képzelje el a következő helyzetet: hétfő reggel van, és egy hosszú teendőlista jár a fejében, amikor munkába áll. Ahogy beilleszkedik, észreveszi, hogy a beérkező levelek mappája meglepően üres, és a csapat projektpanelje már naprakész.

Nem, nem történt egyik napról a másikra változás; ez a munkafolyamat-automatizálás varázslatos hatása. Amíg Ön távol volt az asztalától, az automatizálási eszközök elfoglalták magukat a találkozók ütemezésével, az e-mailek szűrésével és a projektállapotok frissítésével.

A munkafolyamat-automatizálás technológiát használ az ismétlődő vagy időigényes feladatok emberi beavatkozás nélküli elvégzéséhez. Javítja a csapat termelékenységét és fellendíti az üzleti tevékenységeket.

A Tallyfy egy népszerű üzleti folyamatkezelő eszköz a munkafolyamatok automatizálásához. Ugyanakkor nem mentes a problémáktól, mint például a testreszabási korlátozások, az értesítések túlterhelése és a komplex folyamatok teljesítményproblémái.

Szóval, melyik szoftvert érdemes használni az üzleti folyamatok automatizálásához? Ez a blogbejegyzés a tíz legjobb Tallyfy alternatívát mutatja be, amelyekkel javíthatja munkafolyamatát.

Mit kell keresnie a Tallyfy alternatíváiban?

Minden munkafolyamat-automatizáló eszköznek vannak előnyei és hátrányai, ezért ezeket ismernie kell, amikor választ. Kezdje azzal, hogy értékeljen bizonyos alapvető tényezőket, hogy meghatározza, melyik felel meg leginkább az üzleti igényeinek.

  • Könnyű integráció: A választott munkafolyamat-automatizáló szoftvernek technikai segítség nélkül integrálódnia kell a meglévő technológiai rendszerébe, így elkerülhető a manuális adatkezelés okozta stressz.
  • Felhasználóbarát: Nem szeretne olyat, ami bonyolult a megtanulásában. Gyorsan meg kell tudnia érteni, hogyan működik.
  • Funkcionalitás: Az üzleti folyamatok kezelési platformja rendelkezik-e az összes szükséges funkcióval, mint például a folyamatok dokumentumkezelése, a feladatok automatizálása, az adatgyűjtés és az elemzés a digitális átalakuláshoz?
  • Skálázhatóság: A munkafolyamat-automatizálási platformnak képesnek kell lennie a kapacitás bővítésére, ahogy vállalkozása növekszik, és projektjei mérete vagy összetettsége növekszik.
  • Biztonság: Mivel érzékeny vállalati adatokról van szó, olyan eszközre van szüksége, amely betartja az adatvédelmi és biztonsági törvényeket, és robusztus titkosítási intézkedésekkel védi az adatokat az adatvédelmi incidensek ellen.
  • Jelentések: Képesnek kell lennie részletes jelentések és elemzések készítésére különböző kulcsfontosságú mutatókról, mint például a feladat elvégzésének ideje, a hibaarány, a költségmegtakarítás és az ügyfél-elégedettség.

10 Tallyfy alternatíva a munkafolyamatok javításához

1. ClickUp

A ClickUp egy robusztus projektmenedzsment szoftver, amelynek célja a folyamatok optimalizálása és az időigényes, ismétlődő feladatok kiküszöbölése a napi munkarendből. A munkaalkalmazások egyetlen együttműködési környezetbe történő integrálása a ClickUp-on lehetővé teszi a munkafolyamatok automatizálását egy drag-and-drop felület segítségével.

Ez a platform több száz rugalmas funkcióval rendelkezik, beleértve a ClickUp Automations szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy több mint 100 előre elkészített automatizálási technikából válasszon a folyamatok, a rutin feladatok és a projektátadások egyszerűsítése érdekében, az automatizálás és a munkafolyamat-kezelés megkönnyítése érdekében.

ClickUp Automation
Készítsen egyedi automatizálást a munkafolyamatai alapján a ClickUp Automation segítségével.

Akár automatikusan szeretne feladatokat vagy megjegyzéseket rendelni, egyértelmű SOP-kat bevezetni a csapatában, a feladatok felelőseit és prioritásait megváltoztatni, dinamikus határidőket beállítani vagy értesítéseket indítani, a ClickUp Automations segítségével mindez megvalósítható.

A ClickUp Process Flow Template (Folyamatábra-sablon) kifejezetten arra lett kialakítva, hogy segítsen vizualizálni, dokumentálni, nyomon követni és optimalizálni a folyamat vagy munkafolyamat összes lépését. Meghívhatja a releváns csapattagokat vagy vendégeket a sablonhoz, hogy megkezdjék az együttműködést.

Egyszerűsítse a projekt vizualizálását a teljes munkafolyamat áttekinthető és tömör áttekintésével.
Töltse le ezt a sablont
Egyszerűsítse a projekt vizualizálását a teljes munkafolyamat áttekinthető és tömör áttekintésével.

A ClickUp Brain úgy működik, mint a saját virtuális szövegírója. Gyorsan válaszol az üzenetekre rövidítésekkel, és a hangvételét figyelembe véve teljesen új szövegeket készít. Akár automatizálhatja a projektösszefoglalókat és a haladásról szóló frissítéseket is, és megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy készítsen állapotjelentéseket a projektről és a csapat tagjairól.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Ötleteljen, adjon hozzá jegyzeteket, fájlokat és linkeket, és gyűjtsön össze legjobb ötleteit egy kreatív vásznon a ClickUp Whiteboard segítségével.
  • Szervezze meg teljes munkafolyamatát, a legkisebb teendőtől kezdve a munkaterületek, terek, mappák, listák és feladatok között.
  • Használja a ClickUp Views alkalmazást a feladatok, projektek és munkafolyamatok számára legmegfelelőbb módon történő megjelenítéséhez. Több mint 15 testreszabható opcióval rendelkeznek.
ClickUp nézetek
Figyelje napi munkáját és kövesse nyomon az előrehaladást különböző formátumokban a ClickUp Views segítségével.
  • Integrálható több mint 1000 alkalmazással, többek között a Calendly, Google Sheets, Dropbox, Slack, Airtable és GitHub alkalmazásokkal.
  • Használja a Triggers and Actions (Kiváltók és műveletek) könyvtárat a feladatok testreszabásához és végrehajtásához.
  • A ClickUp Gantt Chart View segítségével ütemezheti a feladatokat, nyomon követheti a projektek előrehaladását, kezelheti a határidőket és megoldhatja a szűk keresztmetszeteket.
  • Állítson be automatizálási műveleteket, az állapotfrissítésektől a határidőkig, hogy a folyamat pontosan akkor induljon el, amikor szeretné.

A ClickUp korlátai

  • A ClickUp AI egy fizetős funkció.
  • A ClickUp funkciói jelenleg nem mind elérhetők a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 dollár/hó/felhasználó
  • Üzleti: 12 dollár/hó/felhasználó
  • Vállalatok: Egyedi árazás
  • ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterületenkénti tagként.

ClickUp ügyfélértékelések

2. Process Street

Process Street
via Process Street

A Process Street egy mesterséges intelligenciával működő ellenőrzőlista- és munkafolyamat-automatizáló szoftver, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára a meglévő folyamatok felépítését és nyomon követését, a csapatokkal való együttműködést és a feladatok nyomon követését.

Az egyik legfontosabb előnye, hogy a munkafolyamatokat úgy lehet beállítani, hogy azok automatikusan, rendszeresen vagy egy meghatározott időpontban futnak.

A Process Street számos feladatra használható, az új munkavállalók beillesztésétől és az értékesítési utánkövetéstől az eseménykezelésig.

A Process Street legjobb funkciói

  • Hozzáférés egy központi adattárhoz az adatok tárolásához
  • Rögzítsen, rendszerezzen és osszon meg SOP-kat és fontos csapatinformációkat egy egyszerű dokumentumszerkesztővel.
  • Hozzon létre és testreszabjon űrlapokat, felméréseket és kvízeket, amelyek könnyen integrálhatók az automatizált munkafolyamatokba.
  • Több ellenőrzőlista állapotát egyszerre követve áttekintést kaphat a platformon zajló összes tevékenységről.

A Process Street korlátai

  • A platform mobilalkalmazásának nincs Android-verziója.
  • A feladatok egyetlen személynek való kiosztása a munkafolyamaton belül nehézkes; az üzleti felhasználóknak új munkafolyamatot kell beállítaniuk, vagy a feladatokat egyenként kell kiosztaniuk.

Process Street árak

  • Startup: 100 dollár havonta
  • Előny: 1500 dollár havonta
  • Vállalatok: Egyedi árazás

Process Street ügyfélértékelések

  • G2: 4,6/5 (350+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

3. Coolfire Core

Coolfire Core
via Coolfire Core

Ha valós idejű együttműködést biztosító, rugalmas munkamenedzsment rendszert keres, akkor a Coolfire Core az Ön számára ideális. Könnyen alkalmazkodik az egyedi üzleti igényekhez, segít Önnek és csapatának tudni, mi a határidő, mi a következő lépés, és mire kell figyelni.

Ez a Tallyfy alternatíva digitalizálja és automatizálja a belső csapatok, ügyfelek, alvállalkozók és beszállítók munkáját, valós idejű hozzáférést biztosítva számukra a feladataikhoz, megrendeléseikhez és szállításaikhoz.

A Coolfire Core egy megbízható üzleti folyamatkezelő platform vállalatok és kormányzati szervek számára, az amerikai hadsereg különleges műveleteitől az Enterprise Rent-A-Car és az American Expediting Company vállalatokig.

A Coolfire Core legjobb funkciói

  • Szervezze meg munkáját, ossza ki a teendőket a csapatának, és kövesse nyomon az előrehaladást a szabadalmaztatott Sessions technológiával.
  • Koordinálja a csapatán belüli és kívüli munkát Android és iOS mobilalkalmazásokkal, ossza meg a linkeket, és csatoljon fájlokat a haladás dokumentálásához.
  • Használjon digitális munkalapokat, amelyek strukturálják a feladatokat és rögzítik a munka elvégzéséhez szükséges pontos részleteket.

Coolfire Core korlátai

  • A gyakori szoftverfrissítések néha kisebb hibákat okozhatnak a rendszerben.

Coolfire Core árak

  • Ingyenes próba
  • Havi 450 dollártól kezdődik

Coolfire Core ügyfélértékelések

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

4. Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate
a Microsoft Power Automate segítségével

A korábban Microsoft Flow néven ismert Microsoft Power Automate egy felhőalapú automatizálási platform, amelynek segítségével a vállalkozások automatizálhatják az ismétlődő manuális feladatokat és papír alapú folyamatokat egy drag-and-drop munkafolyamat-felület vagy egy szekvenciális, szabályalapú folyamat segítségével.

Például vizualizálhat egy folyamatot úgy, hogy létrehoz egy folyamatábrát, amely különböző lépéseket, változókat és hurkokat tartalmaz, majd ezt replikálja a Microsoft Power Automate alkalmazásban.

Ez az eszköz programozók és nem programozók számára egyaránt alkalmas. A gyors bevezetés érdekében több beépített munkafolyamat-sablon közül választhat, az adatbevitelektől az előre definiált egyéni jelentésekig.

A Microsoft Power Automate integrálható más Microsoft eszközökkel, például az Excel, a OneDrive és a Teams alkalmazásokkal, így biztosítva a zavartalan munkafolyamatot.

A Microsoft Power Automate legjobb funkciói

  • Küldjön e-mailben értesítéseket a releváns érdekelt feleknek, hogy naprakészek legyenek a legújabb eseményekről.
  • Használjon automatizált, előre elkészített vagy egyedi felhasználói felületű műveletekkel rendelkező régi rendszereket a robotizált folyamatok automatizálása (RPA) segítségével.
  • Használjon különböző automatizált adatgyűjtési folyamatokat, például PDF-fájlok szöveggé konvertálását, szöveg kivonását képekből vagy PDF-fájlok Word-fájlokká konvertálását.

A Microsoft Power Automate korlátai

  • A útmutatók és képzési anyagok hiánya miatt meredek a tanulási görbe.
  • Nagy adatmennyiségek feldolgozása esetén a teljesítmény romolhat, ami hatással lehet a rendszer hatékonyságára.

A Microsoft Power Automate árai

  • Ingyenes próba
  • Power Automate Premium: 15 USD/felhasználó/hónap
  • Power Automate Process: 150 dollár botonként havonta

Microsoft Power Automate ügyfélértékelések

  • G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4/4 (150+ értékelés)

5. Kissflow

kissflow termékpélda
via Kissflow

A Kissflow egy felhőalapú munkafolyamat-kezelő platform, amely segít a vállalkozásoknak a munkafolyamatok tervezésében, létrehozásában és testreszabásában anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írniuk kellene.

A kilométer-visszatérítéstől és a megrendelések számlázásától az új munkavállalók beillesztésén és a szoftverfejlesztésen át, a Kissflow felhasználóbarát felületén bármilyen munkafolyamatot szerkeszthet és kezelhet.

A munkafolyamatok gyors vizuális ábrázolásával azonosíthatja az operatív szűk keresztmetszeteket, és automatizálhatja a csapatának küldött e-maileket, hogy mindig naprakészek legyenek a feladatokkal és a határidőkkel kapcsolatban.

A Kissflow legjobb funkciói

  • Hatékonyan kövesse nyomon a munkafolyamatokat és a mutatókat előre elkészített jelentésekkel
  • Hozzáférhet előre megtervezett sablonokhoz, így nem kell a munkafolyamatokat a semmiből felépítenie.
  • Használja ki az egyszerű integrációs beállítás, a folyamatok bevezetése és a munkafolyamat-alkalmazások fejlesztése előnyeit technikai segítség nélkül.
  • Delegálja a feladatokat képletekkel, felhasználói listákkal és táblázatokkal, és szabályozza, ki indíthat el egy folyamatot, és mit láthat vagy szerkeszthet minden lépésben.

A Kissflow korlátai

  • Az ügyfélszolgálat lassan reagál, ami problémás, tekintve a platform hatalmas eszközválasztékát.
  • Az új verzióra való áttérés jelentős áremelkedéssel és unalmas migrációs folyamattal jár.

Kissflow árak

  • Alap: 1500 dollár havonta
  • Vállalatok: Egyedi árazás

Kissflow ügyfélértékelések

  • G2: 4,3/5 (500+ értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (55 értékelés)

6. Pipefy

Pipefy
via Pipefy

A Pipefy egy kódolás nélküli folyamatkezelő eszköz, amely segít a HR, pénzügyi, IT, ügyfélszolgálati és marketing csapatoknak egyetlen platformon létrehozni, szervezni és felügyelni munkafolyamataikat.

Mindenféle működési helyzet kezelésére alkalmas, és lehetővé teszi, hogy a folyamatábrázoló eszközök segítségével az iparág legjobb gyakorlatait alapul véve hozzon létre munkafolyamatokat.

Akár hatékonyabban szeretné nyomon követni az SLA-kat, javítani szeretné a csapatmunkát, vagy jobb ügyfélszolgálatot szeretne nyújtani, a Pipefy biztosítja a feladatok elvégzéséhez szükséges eszközöket.

A Pipefy legjobb funkciói

  • Használja ki az ERP-k, adatbázisok és vertikális megoldások integrálásának előnyeit, amelyek privát felhőben vagy helyszíni rendszerekben vannak tárolva.
  • Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat a kiindulási pont, a fázisok és a szükséges integrációk meghatározásával. Használja a Kanban és a Scrum módszereket
  • Központosítsa az összes beszerzés-fizetés munkafolyamatot – beszerzés, fizetés, jóváhagyások és egyebek – és lépjen kapcsolatba az érdekelt felekkel egy központi hubon keresztül.

A Pipefy korlátai

  • Nincs lehetőség a csatlakoztatott adatbázis-rekordokról közvetlenül jelentést készíteni, ezért manuális megoldásokra van szükség.
  • Az adatszűrési lehetőségek korlátozottak, ami a címkézés túlzott használatához vezet.

Pipefy árak

  • Starter: Ingyenes
  • Üzleti: 20 dollár felhasználónként havonta
  • Vállalati: 34 USD/felhasználó/hónap

Pipefy ügyfélértékelések

  • G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,6 (több mint 300 értékelés)

7. ProcessPlan

Folyamat terv
via Process Plan

A ProcessPlan egy dinamikus, mesterséges intelligenciával működő, felhőalapú megoldás, amely feladatfigyelés, fiókbranding, egyszeri bejelentkezés és ütemezési eszközök segítségével automatizálja az üzleti folyamatok teljes életciklusát.

A ProcessPlan gépi tanulási (ML) technológiája proaktívan azonosítja a potenciális problémákat, megelőzve azok felmerülését, ami elengedhetetlenül fontos olyan részlegek számára, mint a könyvelés, a projektmenedzsment és az operatív tevékenységek.

A kiterjedt erőforrás-könyvtár munkafolyamat-példákat és folyamat-sablonokat kínál több száz üzleti felhasználási esethez és iparághoz.

A ProcessPlan legjobb funkciói

  • Használjon képzett robotalkalmazottakat adminisztratív feladatok elvégzésére, például jelentések készítésére, kutatásokra és űrlapok kitöltésére.
  • Végezze el a kijelölt feladatokat e-mailen, csevegőn és más harmadik féltől származó programokon keresztül; nincs szükség bejelentkezésre.
  • A munkafolyamat végrehajtásakor automatikusan rendelje hozzá és ossza szét a feladatokat a megfelelő személyeknek a megfelelő időben.
  • A beépített tudásbázis segítségével biztonságosan kezelheti vállalati adatait, folyamatokat és munkafolyamatokat.

A ProcessPlan korlátai

  • Az automatizált műveletek zavarosak lehetnek, és nem minden kiválasztott mezővel működnek, ezért próbára és hibákra lehet szükség.
  • Kiterjedt kódolással nem reagálhat, és nincs automatikus mentési funkciója, ami megnehezíti a komplex automatizálás kezelését.

ProcessPlan árak

  • Humans: 29 dollár havonta felhasználónként
  • Robotok: Opcionális kiegészítő, egyedi árazással

ProcessPlan ügyfélértékelések

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

8. Next Matter

Következő téma
via Next Matter

A Next Matter egy üzleti folyamatkezelő platform közepes és nagy méretű vállalatok számára, amelyek a kritikus fontosságú feladatok automatizálását szeretnék integrálni rendszereikbe, beleértve a CRM funkciókat is.

Az üzleti folyamatok automatizálásának egyik tipikus példája a komplex munkafolyamatok testreszabása és kezelése kiterjedt jogosultság-vezérléssel, ami javítja a folyamatok átláthatóságát és az üzleti hatékonyságot.

Akár gyorsan növekvő fintech vállalkozás, akár a következő e-kereskedelmi óriás, a Next Matter rendkívül hasznos, mivel integrálható a Microsoft Office-szal, és részletes jelentéseket és elemzéseket nyújt a jobb döntéshozatal és a teljesítmény nyomon követése érdekében.

A Next Matter legjobb funkciói

  • Integrálja jelenlegi technológiai eszközeit egy egyedi REST API-val
  • Testreszabhatja a munkafolyamatokat, hogy azok meghatározott eseményeket követően induljanak el, szüneteljenek vagy befejeződjenek.
  • A csapatok számára szokásos feladatkiosztáson kívül egy vagy több folyamatlépést is hozzárendelhet külső együttműködőkhöz.

A Next Matter korlátai

  • A rendszer nagyobb folyamatai jelentős terhelési késleltetést tapasztalnak.
  • Az integrációk összetettek, a képzési anyagok szűkösek, a támogatás pedig az időzóna-különbségek miatt késedelmet szenved.

Next Matter árak

  • Készítse el saját munkafolyamatait: 180 dollár/munkafolyamat/hónap
  • A NextMatter munkafolyamatokat hoz létre Önnek: 300 dollár havonta munkafolyamatonként
  • Egyedi árazás

Next Matter ügyfélértékelések

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

9. VisualCron

VisualCron
via VisualCron

A VisualCron egy Windows munkafolyamat-automatizálási és integrációs eszköz, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat a manuális folyamatok automatizálásában, például az adatkezelésben, a munkatervezésben, az ellenőrzésben és egyebekben.

Lehetővé teszi integrált feladatütemező használatát feladatok létrehozásához, azok csapatának kiosztásához és jelentések generálásához a teljesítmény felülvizsgálatához. Szűrők alkalmazásával mappák, fájlméret, dátum és tartalom alapján rendezheti a helyi vagy távoli fájlokat.

A VisualCron legjobb funkciói

  • Húzza, kattintson és hozzon létre egy következetes és könnyen megtanulható felületen.
  • Csatlakozzon helyileg vagy távolról az interneten keresztül a VisualCron Server vezérléséhez.
  • Használja a fájlátvitel és a szkript futtatás szabványos protokolljait különböző platformokon, például SFTP, SCP és HTTP.
  • Az API segítségével integrálhatja a rendszert több harmadik fél platformjával, például az SAP, OneDrive, SharePoint és Slack platformokkal.

A VisualCron korlátai

  • A hatalmas feladat- és változó kombinációk miatt meredek a tanulási görbe.
  • Kritizálják a licencátvitelhez, még a szerverek között is, kötelező támogatási terv megvásárlását.

VisualCron árak

  • 1 szerver licenc (Basic): 229 USD havonta
  • 1 szerver licenc (Pro): 249 USD havonta
  • Webhelylicenc (Pro): 1249 USD havonta
  • Országos licenc (Pro): 1599 USD havonta
  • Világszintű licenc (Pro): 1999 USD havonta

VisualCron ügyfélértékelések

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

10. ProcessMaker

ProcessMaker
via ProcessMaker

A ProcessMaker egy alacsony kódszintű üzleti folyamatok automatizálására (BPA) szolgáló munkafolyamat-eszköz, amely automatizálja és telepíti a vállalati munkafolyamatokat, hogy optimalizálja az erőforrások elosztását a kritikus fontosságú feladatokhoz.

Leginkább közepes méretű vállalkozások tulajdonosainak, IT-vezetőknek, vállalati architektoknak és szoftverfejlesztőknek ajánlott. Az automatizált adatkinyerés és osztályozás segítségével értékes információkat nyerhet a strukturálatlan adatokból.

A Process Modeler vagy a ProcessMaker munkafolyamat-tervező szoftver kész sablonjaival könnyedén létrehozhatja saját alkalmazását is. Számos eszközzel integrálható, többek között a Typeform, a Salesforce, az SAP, a DocuSign, a Microsoft Dynamics 365 stb.

A ProcessMaker legjobb funkciói

  • Készítsen elektronikus nyugtákat, leveleket, visszaigazolásokat, számlákat és szerződéseket, amelyek bármely üzleti tevékenységhez szükségesek, a Document Builder segítségével.
  • Hozzon létre folyamatokat és szkripteket, és fordítsa le őket több nyelvre perceken belül.
  • Hozzáférhet az adatokhoz, mivel offline hozzáférést biztosít. Később, amikor online lesz, szinkronizálhatja azokat.
  • Biztosítsa technológiai rendszerének jövőbiztonságát az alapvető rendszerekkel való integrációval, az adatok és az alkalmazások szilárdításával.

A ProcessMaker korlátai

  • A gyakorlati használathoz programozási ismeretekre van szükség, különösen PHP és JavaScript területén, ami kevésbé teszi alkalmassá végfelhasználói fejlesztésre.
  • Az új verziók hibákat okozhatnak, és előzetes értesítés nélkül leállíthatják a rendszert.

ProcessMaker árak

  • Platform: Egyedi árazás
  • Előny: Egyedi árazás
  • Enterprise+: Egyedi árazás

ProcessMaker ügyfélértékelések

  • G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

Javítsa munkafolyamatát a legjobb üzleti folyamatkezelő platformmal

Kutassa fel és mérlegelje, hogy az egyes Tallyfy alternatívák hogyan javíthatják a munkafolyamatokat és hogyan tehetik még produktívabbá a csapatát. A megfelelő üzleti folyamatok automatizálási szoftver segít abban, hogy magabiztos, adatokkal alátámasztott döntéseket hozzon az üzleti alkalmazások és a munkafolyamatok kezelése terén.

A ClickUp a legjobb Tallyfy alternatíva, amely segít Önnek és csapatának az adminisztratív feladatok elvégzésével való foglalkozás helyett az együttműködésre és a kreativitásra koncentrálni.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és kezdje el használni!

