10 Tallyfy alternatíva a munkafolyamatok javításához 2025-ben

Képzelje el a következő helyzetet: hétfő reggel van, és egy hosszú teendőlista jár a fejében, amikor munkába áll. Ahogy beilleszkedik, észreveszi, hogy a beérkező levelek mappája meglepően üres, és a csapat projektpanelje már naprakész.

Nem, nem történt egyik napról a másikra változás; ez a munkafolyamat-automatizálás varázslatos hatása. Amíg Ön távol volt az asztalától, az automatizálási eszközök elfoglalták magukat a találkozók ütemezésével, az e-mailek szűrésével és a projektállapotok frissítésével.

A munkafolyamat-automatizálás technológiát használ az ismétlődő vagy időigényes feladatok emberi beavatkozás nélküli elvégzéséhez. Javítja a csapat termelékenységét és fellendíti az üzleti tevékenységeket.

A Tallyfy egy népszerű üzleti folyamatkezelő eszköz a munkafolyamatok automatizálásához. Ugyanakkor nem mentes a problémáktól, mint például a testreszabási korlátozások, az értesítések túlterhelése és a komplex folyamatok teljesítményproblémái.

Szóval, melyik szoftvert érdemes használni az üzleti folyamatok automatizálásához? Ez a blogbejegyzés a tíz legjobb Tallyfy alternatívát mutatja be, amelyekkel javíthatja munkafolyamatát.

Mit kell keresnie a Tallyfy alternatíváiban?

Minden munkafolyamat-automatizáló eszköznek vannak előnyei és hátrányai, ezért ezeket ismernie kell, amikor választ. Kezdje azzal, hogy értékeljen bizonyos alapvető tényezőket, hogy meghatározza, melyik felel meg leginkább az üzleti igényeinek.

Könnyű integráció: A választott munkafolyamat-automatizáló szoftvernek technikai segítség nélkül integrálódnia kell a meglévő technológiai rendszerébe, így elkerülhető a manuális adatkezelés okozta stressz.

Felhasználóbarát: Nem szeretne olyat, ami bonyolult a megtanulásában. Gyorsan meg kell tudnia érteni, hogyan működik.

Funkcionalitás: Az üzleti folyamatok kezelési platformja rendelkezik-e az összes szükséges funkcióval, mint például a folyamatok dokumentumkezelése, a feladatok automatizálása, az adatgyűjtés és az elemzés a digitális átalakuláshoz?

Skálázhatóság: A munkafolyamat-automatizálási platformnak képesnek kell lennie a kapacitás bővítésére, ahogy vállalkozása növekszik, és projektjei mérete vagy összetettsége növekszik.

Biztonság: Mivel érzékeny vállalati adatokról van szó, olyan eszközre van szüksége, amely betartja az adatvédelmi és biztonsági törvényeket, és robusztus titkosítási intézkedésekkel védi az adatokat az adatvédelmi incidensek ellen.

Jelentések: Képesnek kell lennie részletes jelentések és elemzések készítésére különböző kulcsfontosságú mutatókról, mint például a feladat elvégzésének ideje, a hibaarány, a költségmegtakarítás és az ügyfél-elégedettség.

10 Tallyfy alternatíva a munkafolyamatok javításához

1. ClickUp

A ClickUp egy robusztus projektmenedzsment szoftver, amelynek célja a folyamatok optimalizálása és az időigényes, ismétlődő feladatok kiküszöbölése a napi munkarendből. A munkaalkalmazások egyetlen együttműködési környezetbe történő integrálása a ClickUp-on lehetővé teszi a munkafolyamatok automatizálását egy drag-and-drop felület segítségével.

Ez a platform több száz rugalmas funkcióval rendelkezik, beleértve a ClickUp Automations szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy több mint 100 előre elkészített automatizálási technikából válasszon a folyamatok, a rutin feladatok és a projektátadások egyszerűsítése érdekében, az automatizálás és a munkafolyamat-kezelés megkönnyítése érdekében.

Készítsen egyedi automatizálást a munkafolyamatai alapján a ClickUp Automation segítségével.

Akár automatikusan szeretne feladatokat vagy megjegyzéseket rendelni, egyértelmű SOP-kat bevezetni a csapatában, a feladatok felelőseit és prioritásait megváltoztatni, dinamikus határidőket beállítani vagy értesítéseket indítani, a ClickUp Automations segítségével mindez megvalósítható.

A ClickUp Process Flow Template (Folyamatábra-sablon) kifejezetten arra lett kialakítva, hogy segítsen vizualizálni, dokumentálni, nyomon követni és optimalizálni a folyamat vagy munkafolyamat összes lépését. Meghívhatja a releváns csapattagokat vagy vendégeket a sablonhoz, hogy megkezdjék az együttműködést.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse a projekt vizualizálását a teljes munkafolyamat áttekinthető és tömör áttekintésével.

A ClickUp Brain úgy működik, mint a saját virtuális szövegírója. Gyorsan válaszol az üzenetekre rövidítésekkel, és a hangvételét figyelembe véve teljesen új szövegeket készít. Akár automatizálhatja a projektösszefoglalókat és a haladásról szóló frissítéseket is, és megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy készítsen állapotjelentéseket a projektről és a csapat tagjairól.

A ClickUp legjobb funkciói

Ötleteljen, adjon hozzá jegyzeteket, fájlokat és linkeket, és gyűjtsön össze legjobb ötleteit egy kreatív vásznon a ClickUp Whiteboard segítségével.

Szervezze meg teljes munkafolyamatát, a legkisebb teendőtől kezdve a munkaterületek, terek, mappák, listák és feladatok között.

Használja a ClickUp Views alkalmazást a feladatok, projektek és munkafolyamatok számára legmegfelelőbb módon történő megjelenítéséhez. Több mint 15 testreszabható opcióval rendelkeznek.

Figyelje napi munkáját és kövesse nyomon az előrehaladást különböző formátumokban a ClickUp Views segítségével.

Integrálható több mint 1000 alkalmazással, többek között a Calendly, Google Sheets, Dropbox, Slack, Airtable és GitHub alkalmazásokkal.

Használja a Triggers and Actions (Kiváltók és műveletek) könyvtárat a feladatok testreszabásához és végrehajtásához.

A ClickUp Gantt Chart View segítségével ütemezheti a feladatokat, nyomon követheti a projektek előrehaladását, kezelheti a határidőket és megoldhatja a szűk keresztmetszeteket.

Állítson be automatizálási műveleteket, az állapotfrissítésektől a határidőkig, hogy a folyamat pontosan akkor induljon el, amikor szeretné.

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI egy fizetős funkció.

A ClickUp funkciói jelenleg nem mind elérhetők a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 dollár/hó/felhasználó

Üzleti: 12 dollár/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterületenkénti tagként.

ClickUp ügyfélértékelések

2. Process Street

via Process Street

A Process Street egy mesterséges intelligenciával működő ellenőrzőlista- és munkafolyamat-automatizáló szoftver, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára a meglévő folyamatok felépítését és nyomon követését, a csapatokkal való együttműködést és a feladatok nyomon követését.

Az egyik legfontosabb előnye, hogy a munkafolyamatokat úgy lehet beállítani, hogy azok automatikusan, rendszeresen vagy egy meghatározott időpontban futnak.

A Process Street számos feladatra használható, az új munkavállalók beillesztésétől és az értékesítési utánkövetéstől az eseménykezelésig.

A Process Street legjobb funkciói

Hozzáférés egy központi adattárhoz az adatok tárolásához

Rögzítsen, rendszerezzen és osszon meg SOP-kat és fontos csapatinformációkat egy egyszerű dokumentumszerkesztővel.

Hozzon létre és testreszabjon űrlapokat, felméréseket és kvízeket, amelyek könnyen integrálhatók az automatizált munkafolyamatokba.

Több ellenőrzőlista állapotát egyszerre követve áttekintést kaphat a platformon zajló összes tevékenységről.

A Process Street korlátai

A platform mobilalkalmazásának nincs Android-verziója.

A feladatok egyetlen személynek való kiosztása a munkafolyamaton belül nehézkes; az üzleti felhasználóknak új munkafolyamatot kell beállítaniuk, vagy a feladatokat egyenként kell kiosztaniuk.

Process Street árak

Startup: 100 dollár havonta

Előny: 1500 dollár havonta

Vállalatok: Egyedi árazás

Process Street ügyfélértékelések

G2: 4,6/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

3. Coolfire Core

via Coolfire Core

Ha valós idejű együttműködést biztosító, rugalmas munkamenedzsment rendszert keres, akkor a Coolfire Core az Ön számára ideális. Könnyen alkalmazkodik az egyedi üzleti igényekhez, segít Önnek és csapatának tudni, mi a határidő, mi a következő lépés, és mire kell figyelni.

Ez a Tallyfy alternatíva digitalizálja és automatizálja a belső csapatok, ügyfelek, alvállalkozók és beszállítók munkáját, valós idejű hozzáférést biztosítva számukra a feladataikhoz, megrendeléseikhez és szállításaikhoz.

A Coolfire Core egy megbízható üzleti folyamatkezelő platform vállalatok és kormányzati szervek számára, az amerikai hadsereg különleges műveleteitől az Enterprise Rent-A-Car és az American Expediting Company vállalatokig.

A Coolfire Core legjobb funkciói

Szervezze meg munkáját, ossza ki a teendőket a csapatának, és kövesse nyomon az előrehaladást a szabadalmaztatott Sessions technológiával.

Koordinálja a csapatán belüli és kívüli munkát Android és iOS mobilalkalmazásokkal, ossza meg a linkeket, és csatoljon fájlokat a haladás dokumentálásához.

Használjon digitális munkalapokat, amelyek strukturálják a feladatokat és rögzítik a munka elvégzéséhez szükséges pontos részleteket.

Coolfire Core korlátai

A gyakori szoftverfrissítések néha kisebb hibákat okozhatnak a rendszerben.

Coolfire Core árak

Ingyenes próba

Havi 450 dollártól kezdődik

Coolfire Core ügyfélértékelések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Microsoft Power Automate

a Microsoft Power Automate segítségével

A korábban Microsoft Flow néven ismert Microsoft Power Automate egy felhőalapú automatizálási platform, amelynek segítségével a vállalkozások automatizálhatják az ismétlődő manuális feladatokat és papír alapú folyamatokat egy drag-and-drop munkafolyamat-felület vagy egy szekvenciális, szabályalapú folyamat segítségével.

Például vizualizálhat egy folyamatot úgy, hogy létrehoz egy folyamatábrát, amely különböző lépéseket, változókat és hurkokat tartalmaz, majd ezt replikálja a Microsoft Power Automate alkalmazásban.

Ez az eszköz programozók és nem programozók számára egyaránt alkalmas. A gyors bevezetés érdekében több beépített munkafolyamat-sablon közül választhat, az adatbevitelektől az előre definiált egyéni jelentésekig.

A Microsoft Power Automate integrálható más Microsoft eszközökkel, például az Excel, a OneDrive és a Teams alkalmazásokkal, így biztosítva a zavartalan munkafolyamatot.

A Microsoft Power Automate legjobb funkciói

Küldjön e-mailben értesítéseket a releváns érdekelt feleknek, hogy naprakészek legyenek a legújabb eseményekről.

Használjon automatizált, előre elkészített vagy egyedi felhasználói felületű műveletekkel rendelkező régi rendszereket a robotizált folyamatok automatizálása (RPA) segítségével.

Használjon különböző automatizált adatgyűjtési folyamatokat, például PDF-fájlok szöveggé konvertálását, szöveg kivonását képekből vagy PDF-fájlok Word-fájlokká konvertálását.

A Microsoft Power Automate korlátai

A útmutatók és képzési anyagok hiánya miatt meredek a tanulási görbe.

Nagy adatmennyiségek feldolgozása esetén a teljesítmény romolhat, ami hatással lehet a rendszer hatékonyságára.

A Microsoft Power Automate árai

Ingyenes próba

Power Automate Premium: 15 USD/felhasználó/hónap

Power Automate Process: 150 dollár botonként havonta

Microsoft Power Automate ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4/4 (150+ értékelés)

5. Kissflow

via Kissflow

A Kissflow egy felhőalapú munkafolyamat-kezelő platform, amely segít a vállalkozásoknak a munkafolyamatok tervezésében, létrehozásában és testreszabásában anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írniuk kellene.

A kilométer-visszatérítéstől és a megrendelések számlázásától az új munkavállalók beillesztésén és a szoftverfejlesztésen át, a Kissflow felhasználóbarát felületén bármilyen munkafolyamatot szerkeszthet és kezelhet.

A munkafolyamatok gyors vizuális ábrázolásával azonosíthatja az operatív szűk keresztmetszeteket, és automatizálhatja a csapatának küldött e-maileket, hogy mindig naprakészek legyenek a feladatokkal és a határidőkkel kapcsolatban.

A Kissflow legjobb funkciói

Hatékonyan kövesse nyomon a munkafolyamatokat és a mutatókat előre elkészített jelentésekkel

Hozzáférhet előre megtervezett sablonokhoz, így nem kell a munkafolyamatokat a semmiből felépítenie.

Használja ki az egyszerű integrációs beállítás, a folyamatok bevezetése és a munkafolyamat-alkalmazások fejlesztése előnyeit technikai segítség nélkül.

Delegálja a feladatokat képletekkel, felhasználói listákkal és táblázatokkal, és szabályozza, ki indíthat el egy folyamatot, és mit láthat vagy szerkeszthet minden lépésben.

A Kissflow korlátai

Az ügyfélszolgálat lassan reagál, ami problémás, tekintve a platform hatalmas eszközválasztékát.

Az új verzióra való áttérés jelentős áremelkedéssel és unalmas migrációs folyamattal jár.

Kissflow árak

Alap: 1500 dollár havonta

Vállalatok: Egyedi árazás

Kissflow ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (55 értékelés)

6. Pipefy

via Pipefy

A Pipefy egy kódolás nélküli folyamatkezelő eszköz, amely segít a HR, pénzügyi, IT, ügyfélszolgálati és marketing csapatoknak egyetlen platformon létrehozni, szervezni és felügyelni munkafolyamataikat.

Mindenféle működési helyzet kezelésére alkalmas, és lehetővé teszi, hogy a folyamatábrázoló eszközök segítségével az iparág legjobb gyakorlatait alapul véve hozzon létre munkafolyamatokat.

Akár hatékonyabban szeretné nyomon követni az SLA-kat, javítani szeretné a csapatmunkát, vagy jobb ügyfélszolgálatot szeretne nyújtani, a Pipefy biztosítja a feladatok elvégzéséhez szükséges eszközöket.

A Pipefy legjobb funkciói

Használja ki az ERP-k, adatbázisok és vertikális megoldások integrálásának előnyeit, amelyek privát felhőben vagy helyszíni rendszerekben vannak tárolva.

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat a kiindulási pont, a fázisok és a szükséges integrációk meghatározásával. Használja a Kanban és a Scrum módszereket

Központosítsa az összes beszerzés-fizetés munkafolyamatot – beszerzés, fizetés, jóváhagyások és egyebek – és lépjen kapcsolatba az érdekelt felekkel egy központi hubon keresztül.

A Pipefy korlátai

Nincs lehetőség a csatlakoztatott adatbázis-rekordokról közvetlenül jelentést készíteni, ezért manuális megoldásokra van szükség.

Az adatszűrési lehetőségek korlátozottak, ami a címkézés túlzott használatához vezet.

Pipefy árak

Starter: Ingyenes

Üzleti: 20 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: 34 USD/felhasználó/hónap

Pipefy ügyfélértékelések

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6 (több mint 300 értékelés)

7. ProcessPlan

via Process Plan

A ProcessPlan egy dinamikus, mesterséges intelligenciával működő, felhőalapú megoldás, amely feladatfigyelés, fiókbranding, egyszeri bejelentkezés és ütemezési eszközök segítségével automatizálja az üzleti folyamatok teljes életciklusát.

A ProcessPlan gépi tanulási (ML) technológiája proaktívan azonosítja a potenciális problémákat, megelőzve azok felmerülését, ami elengedhetetlenül fontos olyan részlegek számára, mint a könyvelés, a projektmenedzsment és az operatív tevékenységek.

A kiterjedt erőforrás-könyvtár munkafolyamat-példákat és folyamat-sablonokat kínál több száz üzleti felhasználási esethez és iparághoz.

A ProcessPlan legjobb funkciói

Használjon képzett robotalkalmazottakat adminisztratív feladatok elvégzésére, például jelentések készítésére, kutatásokra és űrlapok kitöltésére.

Végezze el a kijelölt feladatokat e-mailen, csevegőn és más harmadik féltől származó programokon keresztül; nincs szükség bejelentkezésre.

A munkafolyamat végrehajtásakor automatikusan rendelje hozzá és ossza szét a feladatokat a megfelelő személyeknek a megfelelő időben.

A beépített tudásbázis segítségével biztonságosan kezelheti vállalati adatait, folyamatokat és munkafolyamatokat.

A ProcessPlan korlátai

Az automatizált műveletek zavarosak lehetnek, és nem minden kiválasztott mezővel működnek, ezért próbára és hibákra lehet szükség.

Kiterjedt kódolással nem reagálhat, és nincs automatikus mentési funkciója, ami megnehezíti a komplex automatizálás kezelését.

ProcessPlan árak

Humans: 29 dollár havonta felhasználónként

Robotok: Opcionális kiegészítő, egyedi árazással

ProcessPlan ügyfélértékelések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Next Matter

via Next Matter

A Next Matter egy üzleti folyamatkezelő platform közepes és nagy méretű vállalatok számára, amelyek a kritikus fontosságú feladatok automatizálását szeretnék integrálni rendszereikbe, beleértve a CRM funkciókat is.

Az üzleti folyamatok automatizálásának egyik tipikus példája a komplex munkafolyamatok testreszabása és kezelése kiterjedt jogosultság-vezérléssel, ami javítja a folyamatok átláthatóságát és az üzleti hatékonyságot.

Akár gyorsan növekvő fintech vállalkozás, akár a következő e-kereskedelmi óriás, a Next Matter rendkívül hasznos, mivel integrálható a Microsoft Office-szal, és részletes jelentéseket és elemzéseket nyújt a jobb döntéshozatal és a teljesítmény nyomon követése érdekében.

A Next Matter legjobb funkciói

Integrálja jelenlegi technológiai eszközeit egy egyedi REST API-val

Testreszabhatja a munkafolyamatokat, hogy azok meghatározott eseményeket követően induljanak el, szüneteljenek vagy befejeződjenek.

A csapatok számára szokásos feladatkiosztáson kívül egy vagy több folyamatlépést is hozzárendelhet külső együttműködőkhöz.

A Next Matter korlátai

A rendszer nagyobb folyamatai jelentős terhelési késleltetést tapasztalnak.

Az integrációk összetettek, a képzési anyagok szűkösek, a támogatás pedig az időzóna-különbségek miatt késedelmet szenved.

Next Matter árak

Készítse el saját munkafolyamatait: 180 dollár/munkafolyamat/hónap

A NextMatter munkafolyamatokat hoz létre Önnek: 300 dollár havonta munkafolyamatonként

Egyedi árazás

Next Matter ügyfélértékelések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. VisualCron

via VisualCron

A VisualCron egy Windows munkafolyamat-automatizálási és integrációs eszköz, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat a manuális folyamatok automatizálásában, például az adatkezelésben, a munkatervezésben, az ellenőrzésben és egyebekben.

Lehetővé teszi integrált feladatütemező használatát feladatok létrehozásához, azok csapatának kiosztásához és jelentések generálásához a teljesítmény felülvizsgálatához. Szűrők alkalmazásával mappák, fájlméret, dátum és tartalom alapján rendezheti a helyi vagy távoli fájlokat.

A VisualCron legjobb funkciói

Húzza, kattintson és hozzon létre egy következetes és könnyen megtanulható felületen.

Csatlakozzon helyileg vagy távolról az interneten keresztül a VisualCron Server vezérléséhez.

Használja a fájlátvitel és a szkript futtatás szabványos protokolljait különböző platformokon, például SFTP, SCP és HTTP.

Az API segítségével integrálhatja a rendszert több harmadik fél platformjával, például az SAP, OneDrive, SharePoint és Slack platformokkal.

A VisualCron korlátai

A hatalmas feladat- és változó kombinációk miatt meredek a tanulási görbe.

Kritizálják a licencátvitelhez, még a szerverek között is, kötelező támogatási terv megvásárlását.

VisualCron árak

1 szerver licenc (Basic): 229 USD havonta

1 szerver licenc (Pro): 249 USD havonta

Webhelylicenc (Pro): 1249 USD havonta

Országos licenc (Pro): 1599 USD havonta

Világszintű licenc (Pro): 1999 USD havonta

VisualCron ügyfélértékelések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. ProcessMaker

via ProcessMaker

A ProcessMaker egy alacsony kódszintű üzleti folyamatok automatizálására (BPA) szolgáló munkafolyamat-eszköz, amely automatizálja és telepíti a vállalati munkafolyamatokat, hogy optimalizálja az erőforrások elosztását a kritikus fontosságú feladatokhoz.

Leginkább közepes méretű vállalkozások tulajdonosainak, IT-vezetőknek, vállalati architektoknak és szoftverfejlesztőknek ajánlott. Az automatizált adatkinyerés és osztályozás segítségével értékes információkat nyerhet a strukturálatlan adatokból.

A Process Modeler vagy a ProcessMaker munkafolyamat-tervező szoftver kész sablonjaival könnyedén létrehozhatja saját alkalmazását is. Számos eszközzel integrálható, többek között a Typeform, a Salesforce, az SAP, a DocuSign, a Microsoft Dynamics 365 stb.

A ProcessMaker legjobb funkciói

Készítsen elektronikus nyugtákat, leveleket, visszaigazolásokat, számlákat és szerződéseket, amelyek bármely üzleti tevékenységhez szükségesek, a Document Builder segítségével.

Hozzon létre folyamatokat és szkripteket, és fordítsa le őket több nyelvre perceken belül.

Hozzáférhet az adatokhoz, mivel offline hozzáférést biztosít. Később, amikor online lesz, szinkronizálhatja azokat.

Biztosítsa technológiai rendszerének jövőbiztonságát az alapvető rendszerekkel való integrációval, az adatok és az alkalmazások szilárdításával.

A ProcessMaker korlátai

A gyakorlati használathoz programozási ismeretekre van szükség, különösen PHP és JavaScript területén, ami kevésbé teszi alkalmassá végfelhasználói fejlesztésre.

Az új verziók hibákat okozhatnak, és előzetes értesítés nélkül leállíthatják a rendszert.

ProcessMaker árak

Platform: Egyedi árazás

Előny: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

ProcessMaker ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

Javítsa munkafolyamatát a legjobb üzleti folyamatkezelő platformmal

Kutassa fel és mérlegelje, hogy az egyes Tallyfy alternatívák hogyan javíthatják a munkafolyamatokat és hogyan tehetik még produktívabbá a csapatát. A megfelelő üzleti folyamatok automatizálási szoftver segít abban, hogy magabiztos, adatokkal alátámasztott döntéseket hozzon az üzleti alkalmazások és a munkafolyamatok kezelése terén.

A ClickUp a legjobb Tallyfy alternatíva, amely segít Önnek és csapatának az adminisztratív feladatok elvégzésével való foglalkozás helyett az együttműködésre és a kreativitásra koncentrálni.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és kezdje el használni!