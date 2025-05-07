10 Copymatic alternatíva az AI által generált szövegíráshoz 2025-ben

A figyelem felkeltése és az érdeklődés felkeltése minden szövegíró számára állandó kihívás. Még a legvonzóbb szöveg is elvész a zajban. És mi van, ha nem tudsz igény szerint kreativitásodat kihasználni?

Bármi is legyen az eset, van egy javaslatunk az Ön számára: AI által generált szöveg.

Bár az AI által generált szövegek nem minden típusú tartalomra jelentik a tökéletes megoldást, mindenképpen érdemes megfontolni őket, ha írói válsággal küzd, vagy unalmas és inspirálatlan szövegei miatt alacsony az érdeklődés.

Az AI-alapú szövegíró szoftverek, amelyek általában fejlett nagy nyelvi modelleken alapulnak, forradalmi eszközzé váltak, megváltoztatva a vállalkozások tartalomkészítési módszereit. Az egyik ilyen platform a Copymatic.

Számos funkciót és tartalom sablont kínál, amelyek könnyen használhatók és hozzáférhetők. Egyes felhasználók azonban korlátozottnak érezhetik a felületet, vagy egyszerűen csak több kreatív kontrollt és jobb SEO integrációt szeretnének.

Bármi is legyen az ok, a Copymatic, a ChatGPT és alternatívái túllépésével új perspektívák és lehetőségek tárulnak fel előtted.

Az AI-alapú kutatási asszisztensektől, amelyek segítenek információkat gyűjteni és ötleteket kidolgozni, a nyelvtani ellenőrzőkig, amelyek biztosítják, hogy írása kifinomult és professzionális legyen, ezek a Copymatic alternatívák segítenek tartalmát magasabb szintre emelni.

Mit kell keresnie a Copymatic alternatíváiban?

Az AI íróeszközök térnyerésével a szövegírók végre olyan partnert kaptak, amely segít nekik kiváló minőségű, kreatív és ügyfélközpontú szövegeket készíteni – mindez csak néhány kattintásra van!

De a Copymatic alternatívájaként a megfelelő eszköz kiválasztása az Ön igényeinek megfelelően ugyanolyan bonyolult lehet, mint magának a vonzó tartalom elkészítése.

Íme a döntés meghozatala előtt figyelembe veendő legfontosabb kritériumok:

Képzési adatméret : A nagyobb képzési adathalmazokkal rendelkező nyelvi modellek jobban teljesítenek. Válasszon olyan AI szövegírási eszközöket, amelyek fejlett AI nyelvi modellen alapulnak, és nagy, kiváló minőségű, iparágra vonatkozó adatokon vannak kiképezve, hogy pontos és elfogulatlan eredményeket biztosítsanak, amelyek rezonálnak a célközönségével.

Ellenőrzés és testreszabás: Tudja-e az AI-t konkrét hangnemmel, kulcsszavakkal vagy márka hangjával irányítani? Keressen olyan eszközöket, amelyek testreszabási lehetőségeket kínálnak, hogy a kimenetet pontosan az Ön igényeihez igazítsa.

SEO-optimalizálás: Válasszon egy olyan AI-tartalomgenerátort, amely segít a tartalom keresőmotorokhoz való optimalizálásában. A programnak kulcsszó-javaslatokat, olvashatósági elemzéseket és meta-leírások generálását kell biztosítania.

Minőség és eredetiség: Keressen olyan eszközöket, amelyek plágiumellenőrzést kínálnak a generált tartalom folyékonysága, koherenciája és egyedisége érdekében.

Integrációk: Egyetlen marketingcsapat sem tud egyetlen eszközzel megélni. Ha több marketingeszközzel rendelkezik, válasszon olyan opciót, amely integrálható a tartalomkezelő rendszereivel, e-mail marketing szoftvereivel vagy tervezőeszközeivel.

Árak: A ingyenes próbaverziók a barátok! Próbálja ki a különböző eszközöket, mielőtt elkötelezi magát. Vegye figyelembe olyan tényezőket, mint a költségvetése, a tartalom mennyisége és a kívánt funkciók, hogy megtalálja a szükségleteinek leginkább megfelelő megoldást.

Felhasználói felület és élmény: A nehézkes felület gyorsan megölheti kreativitását. Válasszon egy felhasználóbarát felülettel, világos utasításokkal és intuitív navigációval rendelkező AI írási asszisztenst!

A 10 legjobb Copymatic alternatíva

Vessünk egy pillantást a 10 legjobb Copymatic alternatívára, amelyek mindegyike egyedi erősségekkel és funkciókkal rendelkezik, hogy segítsen megtalálni a tökéletes AI írási eszközt a tartalomkészítési utazásához.

1. ClickUp

Tapasztalja meg a végtelen tartalomkészítési lehetőségeket egyetlen platformon a ClickUp Brain segítségével.

Felejtse el a szétszórt dokumentumokat és a hatástalan munkafolyamatokat – a ClickUp all-in-one megközelítése a termelékenységhez lehetővé teszi, hogy az igazán fontos dolgokra koncentráljon: a hatékony írásra.

A ClickUp beépített AI írási eszközzel rendelkezik, amely megszünteti az írói blokkot. A ClickUp Brain lehetővé teszi az írók és szövegírók számára, hogy a legjobb, kutatásokon alapuló útmutatások segítségével különféle marketing anyagokat hozzanak létre.

Akár nagy teljesítményű közösségi média bejegyzéseket, oktató blogcikkeket, kidolgozott termékleírásokat, vagy vonzó hirdetési szövegeket és kreatív briefeket szeretne létrehozni, a ClickUp AI Writer for Work segít Önnek marketingtevékenységeinek fejlesztésében.

Írja meg és csiszolja tartalmát a ClickUp Docs beépített, AI-alapú szerkesztőjével.

Az AI-alapú írás mellett a ClickUp segítségével egyetlen helyen szervezheti meg összes dokumentumát és tartalmát.

Ne csak a ClickUp Brain segítségével alkossa meg remekművét; használja a ClickUp Docs beépített dokumentumszerkesztőt, hogy minden rendezett legyen. A Docs fejlett AI modellt használ, hogy a tartalmat az Ön egyedi igényeihez igazítsa, például a hangnemhez és a célközönséghez, vagy hogy hosszú cikkek összefoglalóját készítse.

Zökkenőmentes munkafolyamat-kezelés is rendelkezésre áll. Miután elkészült a szöveg, csatlakoztassa a dokumentumokat a ClickUp Taskhez, hogy nyomon követhesse és figyelemmel kísérhesse a teljes tartalom-pipeline-t – a létrehozástól a terjesztésig és az optimalizálásig.

Valós időben együttműködhet tartalomcsapatával, biztosíthatja, hogy mindenki naprakész és tájékozott legyen, határidőket rendelhet hozzá, nyomon követheti az előrehaladást, és praktikus emlékeztetőket kaphat – tartalomnaptára mindig pontos marad.

Gyors tipp: Az AI által generált szövegek nem mindig tökéletesek vagy pontosak. Hasznos, ha az AI-t a kreatív folyamatod partnerének tekinted, nem pedig egy olyan eszköznek, amely teljesen átveszi az irányítást. Kérjük, ellenőrizd és igazold az AI által generált tartalmakat, mielőtt felhasználnád őket!

A ClickUp legjobb funkciói

Hosszú tartalmakat generálhat, kreatív szövegeket írhat, ötleteket gyűjthet, szövegeket összefoglalhat és még sok mást tehet a ClickUp Brain segítségével.

Szerkessze és javítsa az AI által generált szöveget, hogy biztosítsa annak egyértelműségét és hatását.

Dolgozzon együtt csapatával a Docs-ban a közös szerkesztési funkciók segítségével, emelje ki a legfontosabb pontokat a tartalom javítása érdekében, és használja ki a beépített formázási funkciók előnyeit.

Készítsen egyedi munkafolyamatokat, dokumentáljon projekteket és készítsen gyorsan folyamatábrákat a ClickUp sablonkönyvtár segítségével.

Vizuális brainstorming a Whiteboards és a Mind Maps segítségével, és az ötletek cselekvési tervekké alakítása.

Csatlakoztasson több mint 1000 eszközt, automatizálja az ismétlődő feladatokat, és egyszerűsítse tartalomkészítési munkafolyamatát.

A ClickUp korlátai

A ClickUp ingyenes verziójában nincsenek AI funkciók. Az AI feloldásához fizetős előfizetésre kell váltania.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollár/felhasználó/munkaterület áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (4000+ értékelés)

2. Articleforge

via Articleforge

Az Articleforge másodpercek alatt egyedi, kiváló minőségű szövegeket állít elő bármilyen témában.

Adjon meg egy kulcsszót az Articleforge-nak, és az különböző típusú tartalmakat hoz létre, például blogbejegyzéseket, rövid cikkeket és közösségi média feliratokat. Emellett több mint 1500 szavas cikkeket is generálhat, amelyek tele vannak a megfelelő kulcsszavakkal.

Az eszköz számos funkciót kínál, többek között többnyelvű generálást és WordPress integrációt. Valós idejű betekintéssel segít a trendi témákról írni, így mindig naprakész marad. Ráadásul, ha még nem áll készen a közzétételre, beállíthatja a posztok későbbi megjelenését.

ArticleForge legjobb funkciói

Érje el a határokon túl élő ügyfeleket hét nyelv támogatásával

Írj jól megfogalmazott és SEO-optimalizált szövegeket, hogy javítsd online láthatóságodat.

Használja a beépített plágiumellenőrzőt a tartalom eredetiségének automatikus ellenőrzéséhez.

Valós idejű betekintést használ, hogy a legújabb trendekről írjon, és több figyelmet vonzzon a tartalmára.

ArticleForge korlátai

Nincs ingyenes csomag

Csak WordPress-szel integrálható

A tartalom ismétlődővé válhat vagy eltérhet a témától.

ArticleForge árak

Akár 25 000 szó/hó és 1 felhasználó : 27 USD/hó

Akár 100 000 szó/hó és 1 felhasználó : 57 USD/hó

Akár 250 000 szó/hó és 1 felhasználó : 127 USD/hó

Akár 500 000 szó/hó és 3+ felhasználó : 247 USD/hó

Több mint 500 000 szó/hónap (Business): Egyedi árazás

ArticleForge értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (5+ értékelés)

3. Anyword

via Anyword

Az Anyword egy mesterséges intelligenciával működő írási eszköz, amely forradalmasítani kívánja a marketing szövegek létrehozását. Természetes nyelvfeldolgozást használ a tartalom generálásához és optimalizálásához különböző platformokon, beleértve a weboldalakat, a közösségi médiát és az e-mail klienseket.

Az eszköz felhasználóbarát, többféle másolási lehetőséget és korlátlan szószámot kínál minden csomagjában. Emellett olyan funkciókat is tartalmaz, mint a Brand Voice és a Copy Intelligence, amelyekkel finomíthatja a meglévő tartalmakat és elemezheti a teljesítményt.

Bár elsősorban marketingesek számára készült, az Anyword intuitív felülete és funkciói értékesek lehetnek különböző szerepkörökben és funkciókban dolgozó írók számára is (például projektmenedzserek, termékmenedzserek, csapatvezetők és felsővezetők). Tartalomjavító eszköze segít javítani az írás minőségét, függetlenül a felhasználó készségeitől.

Az Anyword zökkenőmentes platformintegrációt és megfizethető előfizetési lehetőségeket kínál. Könnyű használata, hatékony funkciói és rugalmassága miatt kiváló választás azoknak a marketingeseknek és íróknak, akik vonzó marketing szövegeket szeretnének létrehozni.

Az Anyword legjobb funkciói

Többféle szövegváltozatot generálhat összehasonlítás és finomítás céljából.

Zökkenőmentesen integrálható olyan platformokkal, mint a HubSpot, a Meta Ads, a LinkedIn Ads, a Facebook Pages és a Google Ads, és egyszerűsíti a munkafolyamatot.

Javítsd szövegeidet olyan funkciókkal, mint a Brand Voice és a Target Audience.

Korlátlan szószám minden csomagban

Az Anyword korlátai

Nincs alkalmazásintegrációs lehetőség

Nem működik offline

Anyword árak

Starter : 49 USD/hó

Adatvezérelt: 99 USD/hó

Üzleti : 499 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Anyword értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (350+ értékelés)

4. Copy AI

Kezdje a kutatással, ötleteljen, és hozzon létre vonzó tartalmakat perceken belül a Copy AI segítségével. Ezzel hosszú, SEO-gazdag blogbejegyzéseket, közösségi média feliratokat és termékleírásokat készíthet, hogy kielégítse a különböző marketingcsatornák tartalmi igényeit.

A Copy. ai több nyelvet is támogat, többek között az angolt, a spanyolt, a franciát, a németet és még sok mást.

Ellentétben néhány Copy.ai alternatívával, amelyek nem rendelkeznek személyre szabási funkcióval, ez olyan funkciókat kínál, mint a „Brand Voice” és az „Infobase”, amelyekkel olyan tartalmakat hozhat létre, amelyek rezonálnak a közönségével.

A tartalomgenerálás megkönnyítése érdekében több mint 90 tartalomírási sablon áll rendelkezésre. Akár vonzó blogbejegyzéseket, lenyűgöző termékleírásokat vagy frappáns közösségi média feliratokat szeretne készíteni, ezekkel a sablonokkal másodpercek alatt hatékony tartalmakat hozhat létre.

A Copy AI legjobb funkciói

Képezze az AI-t a márka hangjára azáltal, hogy meglévő tartalmának rövid kivonatait adagolja neki.

Olyan tartalmakat hozhat létre, amelyek megőrzik egyedi hangvételét és márkaidentitását.

Tárolja a vállalatával, termékeivel, marketingkampányaival és egyebekkel kapcsolatos legfontosabb adatokat az Infobase-ben, hogy könnyedén kontextust adjon a promptokhoz és személyre szabott tartalmat generáljon.

Finomítsa a parancsait a jobb eredmények érdekében, biztosítva a pontos és az Ön igényeire szabott tartalmat.

Használja az AI Marketing OS-t olyan funkciókkal, mint a tartalomkészítés, e-mail marketing és közösségi média posztok generálása, hogy segítsen az értékesítési csapatoknak teljesíteni a kvótákat olyan feladatok automatizálásával, mint a lead scoring, CRM higiénia és e-mailes elérhetőség.

A Copy AI korlátai

A tartalom minőségében előforduló alkalmi következetlenségek

A felhasználók szerint ügyfélszolgálatuk fejlesztésre szorul.

Copy AI árak

Ingyenes csomag

Pro : 49 USD/hó

Csapat : 249 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Copy AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

5. Writesonic

via Writesonic

A Writesonic robusztus funkciókat kínál a tartalomalkotóknak, jelentős időmegtakarítást és kreatív segítséget ígérve.

Lehetőségei között szerepelnek olyan testreszabási opciók, mint a hangnem kiválasztása, a kulcsszavak fókuszának beállítása vagy a kívánt képi stílus kiválasztása, hogy a generált tartalmat az Ön egyedi igényeihez és preferenciáihoz igazítsa.

A Writesonic számos eszközzel és platformmal, például a Zapierrel, a WordPressszel és a HubSpot-tal is összekapcsolható, így a tartalomkészítés zökkenőmentesen integrálható a meglévő munkafolyamatába. Ezenkívül a Chrome és a Firefox böngészőhöz készült bővítmények kényelmes hozzáférést biztosítanak a Writesonichoz közvetlenül a böngészőn belül.

A Writesonic legjobb funkciói

Határozza meg egyedi hangnemét és írásstílusát a Brand Voice funkcióval, hogy kapcsolatba lépjen célközönségével.

Készítsen tartalmat különböző közönségek számára nyelvi korlátok nélkül, több mint 25 nyelv támogatásával mind a tartalomgenerálás, mind a felhasználói felület terén.

Integrálja a népszerű platformokkal, hogy gyorsabban publikálhassa a szövegeket az eszközön belül.

A Writesonic korlátai

Az alacsonyabb szintű csomagoknál kisebb a szógenerálási limit.

A felhasználói felület használatának elsajátítása egy kis tanulási időt igényel.

Writesonic árak

Ingyenes csomag

Kis csapat : 13 USD/hó

Freelancer : 16 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1500+ értékelés)

6. Eloise AI

via Eloise AI

Ha tartalomalkotó, blogger, vállalkozó vagy bárki, aki rendszeresen dolgozik tartalommal, érdemes megismerkednie az Eloise AI-vel.

Az Eloise AI-alapú eszközkészletével a hosszú formátumú író funkció segít blogbejegyzések és más hosszú formátumú tartalmak szövegének megírásában.

Emellett finomíthatja a mondatokat, összefoglalhatja a komplex információkat és ötleteket generálhat, amelyek inspirálják az írását. Akár tömör bevezetéseket készít, akár teljes cikkeket bővít, az Eloise a hatékony és vonzó hosszú formátumú tartalmak titkos fegyvere lehet.

Ezenkívül a keresőmotorokhoz optimalizált szövegeken képzett hatékony nyelvi modelleknek köszönhetően tartalma magasabb rangsort, több organikus forgalmat és kiváló márkaismertséget érhet el.

Az Eloise AI legjobb funkciói

Optimalizálja tartalmát, hogy jobb rangsort érjen el, és elérje a kívánt közönséget egy képzett nyelvi modell segítségével.

Készítsen koherens, hatásos, hosszú cikkeket különböző témákról.

Az Eloise AI korlátai

Nincs integrálva más üzleti eszközökkel

Eloise AI árak

Ingyenes: akár 25 000 szóig

Pro : 4,99 USD/hó, akár 75 000 szó

Üzleti : 14,99 USD/hó, maximum 25 000 szó

Enterprise: 44,99 USD/hó, maximum 225 000 szó

Eloise AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Rytr

via Rytr

A Rytr egy AI-alapú írási eszköz, amely különböző formátumú tartalmakat generál, például blogbejegyzéseket, hosszú cikkeket, weboldal szövegeket stb. Előre betanított modelleket használ a felhasználói bevitelek alapján tartalom készítéséhez, és olyan funkciókat kínál, mint különböző kreatív szövegformátumok generálása, szöveg rövidítése vagy bővítése, valamint plágium ellenőrzése.

Továbbá másodpercek alatt kiváló minőségű tartalmat generálhat több mint 40 felhasználási esetben, például e-mailekben, blogokban, hirdetésekben és egyebekben. Csak be kell írnia néhány kulcsszót, megadnia egy-két példamondatot, és a Rytr generálja az Ön számára a tartalmat. Ezután szerkesztheti és finomíthatja a tartalmat ízlésének megfelelően.

A Rytr legjobb funkciói

Használja a SEO-elemzőt a kulcsszavak optimalizálásához, hogy tartalma jó helyezést érjen el a keresőmotorokban.

Továbbfejlesztett kulcsszó-javaslatok a Semrush integrációjával a blogcikkek kulcsszó-optimalizálása érdekében.

A Rytr korlátai

A generált tartalom hajlamos eltérni a témától, és kézi finomításra szorulhat.

Korlátozott karakterek száma, amely gyorsan elfogy

Rytr árak

Ingyenes csomag

Saver csomag : 9 USD/hó

Korlátlan csomag: 29 USD/hó

Rytr értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (700+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. PepperType a Pepper Content-től

via Pepper Content

A Pepper Content PepperType segít a tartalommarketing csapatoknak lenyűgöző tartalmakat létrehozni, de a legjobb az, hogy segít a tartalommarketingeseknek az egész tartalomgyártást és -terjesztést egyetlen platformra helyezni.

A platformon keresztül nyomon követheti a tartalom konverziós mutatóit, optimalizálhatja kampányait az elemzések segítségével, és ütemezheti a közösségi média bejegyzéseit.

A Pepper teljesítménymutatói és vizuális irányítópultjai lehetővé teszik a közönség elkötelezettségének nyomon követését, a tartalmak SERP-eredményeinek mérését és az adatok exportálását mélyreható elemzés céljából.

A testreszabható sablonok, a gazdag tartalomkönyvtár és a stratégiai tervezéshez szükséges szerkesztői naptár segítségével a Pepper Content segítségével a tartalomkészítés egyszerűvé válik.

Könnyedén testreszabhatja és kezelheti márkaidentitását minden tartalomformában.

A naptárkezelés segít a szervezettségben, míg az együttműködési eszközök zökkenőmentes csapatmunkát tesznek lehetővé.

Tartalom közzététele a tervezett időpontban és többcsatornás kampányok kihasználása, hogy elérje a közönségét, bárhol is legyenek.

A Pepper Content legjobb funkciói

Készítsen kiváló minőségű, személyre szabott tartalmakat a szerszám AI-alapú szövegszerkesztőjével.

Integrálja számos népszerű platformmal, mint például a Semrush, a Google Analytics és a WordPress.

A Pepper Content mesterséges intelligenciával működő írási asszisztensével plagizálásmentes, keresőmotorokhoz optimalizált tartalmakat hozhat létre.

Jósolja meg, kövesse nyomon és javítsa a tartalom hatását olyan hasznos információk segítségével, mint az organikus forgalom volumene, a SERP rangsor és a megjelenítések száma.

Pepper Content korlátai

Kis tanulási görbe új felhasználók számára

Az ár egyéni felhasználók számára nem feltétlenül megfelelő.

Pepper Content árak

Prémium: 399 USD/hó 3 felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árazás

Pepper Content értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. GetGenie

via GetGenie

A GetGenie egy mesterséges intelligenciával működő eszköz, amely átfogó funkciókkal segíti a tartalom létrehozását, a tartalomkészítési folyamat racionalizálását és a SEO-pontszámok javítását.

Az eszköz segítségével könnyedén és gyorsan hozhat létre tartalmakat többféle formátumban. A beépített kulcsszó-kutatás segít pozitív eredményeket elérni, amelyeket nyomon követhet és elemezhet a platformon.

Az eszköz mindenki számára alkalmas, aki magas színvonalú tartalmakat szeretne írni. Ingyenes csomagként vagy prémium csomagok előfizetésével érhető el.

A GetGenie legjobb funkciói

Készítsen kulcsszó-optimalizált tartalmat a keresőmotorok számára

Használja ki a SERP-elemzési adatokat, hogy magasabb rangú tartalmakat hozzon létre.

Készíts tartalmat és adj hozzá képeket egyetlen kattintással a GetGenie AI-alapú írási eszközével.

Vizualizálja a keresőmotorok találati oldalait (SERP), hogy lássa, hogyan rangsorolják tartalmát a versenytársakhoz képest.

Hozzon létre egy testreszabható személyiségű chatbotot, amely interakcióba lép a webhelye látogatóival.

A GetGenie korlátai

A Copymatic-tól eltérően a GetGenie nem biztosít API-hozzáférést a vállalkozások számára.

Bár a GetGenie integrálható olyan eszközökkel, mint az Elementor és a WooCommerce, nem integrálható a Facebookkal, a Google Ads-szel és a YouTube-mal.

GetGenie árak

Ingyenes csomag

Író : 19 USD/hó

Pro: 49 USD/hó

Agency Unlimited: 99 USD/hó

GetGenie értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Autoblogging AI

via Autoblogging AI

Az Autoblogging AI értékes eszköz a tartalomkészítés racionalizálásához, a keresőmotorok teljesítményének javításához és a tartalomkészítő csapatok termelékenységének növeléséhez.

Három szintet kínál a tartalomkészítéshez: a Gyors mód gyorsan generál általános cikkeket; a Pro mód testreszabást tesz lehetővé, de több időt vesz igénybe; a Godlike mód pedig fejlett funkciókat kínál, beleértve a magas rangú kulcsszavak automatikus beírását a cikkekbe. Ezenkívül Amazon-értékelő cikkeket is generálhat.

A népszerű CMS platformokkal való zökkenőmentes integráció képessége az Autoblogging AI egyik legjobb tulajdonsága.

Annak érdekében, hogy biztosan elérje a közönségét, az Autoblogging mesterséges intelligenciája tanul és alkalmazkodik az Ön preferenciáihoz, így garantálva, hogy a létrehozott tartalom az Ön konkrét igényeihez és márkájának hangjához igazodjon.

Az automatikus blogírás AI legjobb funkciói

WordPress cikkeket generálhat és publikálhat tömegesen. Használjon extra krediteket a Gyors módhoz vagy az Isteni módhoz, hogy felgyorsítsa a folyamatot.

Növelje webhelye láthatóságát és rangsorolását a beépített SEO funkciókkal.

Több mint 30 nyelvet támogat, hogy olyan tartalmakat hozhasson létre, amelyek világszerte elérik az ügyfeleket.

Az automatikus blogírás AI korlátai

Drágább, mint más Copymatic alternatívák

A megvásárolt kreditek nem vihetők át a következő számlázási ciklusba.

Autoblogging AI árak

Normál: 49 USD/hó

Standard : 99 USD/hó

Prémium: 249 USD/hó

Autoblogging AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Ne elégedjen meg kevesebbel – szabadítsa fel tartalmának teljes potenciálját a ClickUp segítségével!

Az AI szövegírási eszközök segítségével könnyedén generálhat ötleteket, kutathat, írhat, szerkeszthet és formázhat tartalmakat, ezzel értékes időt takaríthat meg és javíthat írási készségein. Az olyan eszközök, mint a Copymatic, hatékonyan segítik a tartalomkészítési munkafolyamatot. Mindent elvégeznek a tartalomkészítéstől az eredmények nyomon követéséig.

De ne feledje, hogy tartalmi igényei folyamatosan változnak, és az AI-eszközök is. Ezért van szüksége olyan lehetőségekre, amelyek többet nyújtanak, ahogy vállalkozása növekszik és a piacok változnak.

A Copymatic alternatívái közül válasszon sablonokat, webes felületeket, integrációs támogatást és képalkotási lehetőségeket keresve. Értékelje a funkciókat, a véleményeket és a korlátozásokat, hogy megtalálja a tartalom mennyiségének és minőségének igényeinek megfelelő eszközt.

A ClickUp Brain például hatékony AI írási funkciókat kombinál átfogó projektmenedzsment szoftverrel, ami vonzó választássá teszi. A kulcs az, hogy olyan eszközt találjon, amely zökkenőmentesen illeszkedik az Ön igényeihez, egyensúlyt teremtve a mennyiség, a minőség és a könnyű használat között.

Fedezze fel az AI-alapú tartalomkészítő eszközök által kínált számos lehetőséget, és kezdjen el jobb és gyorsabban írni. Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra.