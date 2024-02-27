Loom és Zoom: melyik videóeszköz a legjobb 2025-ben?

A személyes találkozók nem mindig praktikusak, különösen távoli vagy hibrid csapatok esetében. Szerencsére a megfelelő digitális kommunikációs eszközök kombinációja pótolja a hiányosságokat, lehetővé téve, hogy egy gombnyomással kapcsolatba lépjen főnökével, munkatársaival és ügyfeleivel.

A probléma az, hogy rengeteg videokonferencia-eszköz létezik. Mi a legjobb választás?

Ha döntés előtt áll, akkor talán a Loom és a Zoom között vacillál. Mindkét platform videokonferencia és képernyőfelvétel funkcióval rendelkezik, valamint egyéb vonzó előnyökkel is. Akár professzionális találkozókhoz, iskolai célokra, akár csak a barátaival és családjával való kapcsolattartáshoz keres eszközt, érdemes megismerni a Loom és a Zoom erősségeit és gyengeségeit, hogy megtalálja a legjobb megoldást.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan működik az egyes platformok, összehasonlítjuk funkcióikat, és bemutatunk egy nem túl titkos alternatívát, amely messze felülmúlja a Zoomot és a Loomot.

Mi az a Zoom?

A Zoom videokonferencia-eszközként indult, ma azonban már számos funkciót ellát, az online értekezletektől és webináriumoktól a videohívásokig és élő videós ülésekig.

A Zoom egy felhasználóbarát platform, amelyet az emberek személyes és szakmai kommunikációra egyaránt használnak. Főként videokonferenciákat kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy időzónától függetlenül valós időben kapcsolatba lépjen másokkal. Emellett olyan funkciókkal is rendelkezik, mint a képernyő megosztás, a táblák, a felvételek és még a leírási szolgáltatások is.

Zoom funkciók

A Zoom mindenből kínál egy kicsit, így nem csoda, hogy ez a platform a világ legnépszerűbb videokonferencia-eszköze. Vessen egy pillantást a Zoom leghasznosabb funkcióira.

1. Videokonferencia

A Zoom segítségével

A Zoom egy all-in-one egységes kommunikációs platformként hirdeti magát. Természetesen a virtuális találkozók jelentik a fő tevékenységét, de emellett időpont-ütemezőket, VoIP-telefonokat és csevegőeszközöket is kínál. Windows, Mac, iOS és Android rendszereken is elérhető, így bármilyen eszközön szabadon létrehozhat, csatlakozhat és ütemezhet találkozókat.

Ha aggódik a Zoom-bombázás miatt, megnyugodhat, mert a Zoom komolyan veszi a biztonságot. Minden találkozó titkosítva van. A platform szerepkörökön alapuló biztonságot, jelszavakat és várótermeket is kínál, hogy a véletlenszerű személyek ne kerülhessenek be a találkozókra.

A Zoom segítségével

A Zoom számos együttműködési funkcióval bővült, például csapatcsevegéssel, videofelvételekkel és táblákkal, hogy a professzionális csapatok mindig a terv szerint haladjanak. A kiemelkedő funkciók között szerepel a Zoom képernyőmegosztás és táblák, amelyek rendkívül hasznosak prezentációk, bemutatók és együttműködési ülések során. A felhasználók valós időben is megoszthatják képernyőiket, és dinamikusan kommunikálhatnak videokonferenciák során. Ha valaki nem tud részt venni a találkozón, használja a felvételi funkciót vagy a leiratokat, hogy a találkozót utólag könnyebben megoszthassa.

Ó, és ha szeretnéd feldobni a Zoom-találkozóidat, a platform virtuális háttérképeket és hangulatjeleket is kínál. Ezek nem feltétlenül szükségesek, de szórakoztatóbbá teszik a találkozókat! 🎉

3. Integrációk

A Zoom, a Slack, a Gmail és a Microsoft Excel között váltogatni nem túl szórakoztató. Szerencsére a Zoom számos népszerű munkaeszközzel integrálható. Lehet, hogy továbbra is váltogatnia kell a platformok között, de a Zoom integrációi mindenképpen egyszerűsítik a munkafolyamatokat.

4. AI

A Zoom segítségével

A Zoom AI Companion egy új, hatékony funkció. Kérje meg a Zoom AI-t, hogy:

Feldolgozza a felvételeket elemzésekkel, témajelzőkkel és intelligens fejezetekkel

Találkozók napirendjének és összefoglalójának elkészítése

Prezentációs mutatók lekérése

32 nyelv automatikus fordítása

Írjon csevegési válaszokat

Összefoglalja a csevegési szálakat

Írjon e-maileket és eseményleírásokat a Zoom Events számára

Készítsen táblatartalmat

A Zoom AI Companion minden fizetős Zoom-csomagban ingyenes, miért ne próbálná ki?

Zoom árak

Alap: Ingyenes

Előny: 13,33 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 18,33 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Business Plus: 22,49 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Mi az a Loom?

A Loom leginkább képernyőfelvevő eszközként ismert, de számos hasznos funkcióval bővült, amelyeket a távoli csapatok imádni fognak. A Loom segítségével videókat rögzíthet a képernyőjéről – és opcionálisan webkamerás felvételeket is beilleszthet –, majd létrehozhat egy linket, amelyet azonnal megoszthat a csapatával, ügyfeleivel és másokkal. A hagyományos videokonferencia-platformokkal, például a Zoommal ellentétben a Loom aszinkron, így nem kell valós időben kommunikálnia másokkal.

Loom funkciók

Lehet, hogy a Loom segítségével nem tud élő találkozókat tartani, de ez a platform mégis népszerű választás utasítások, visszajelzések vagy magyarázatok megosztására, amelyeket a címzett újra és újra megnézhet. Nézzük meg a Loom legnépszerűbb funkcióit!

1. Képernyőfelvételek

Via Loom

A Loom legfontosabb funkciója, hogy néhány kattintással rögzítheti és megoszthatja a képernyőn megjelenő tartalmakat. Mivel mind a képernyőt, mind a webkamerát rögzítheti, a Loom segítségével könnyedén létrehozhat személyesebb, vonzóbb aszinkron élményt. Akár feladatokat, cselekvésre ösztönző felhívásokat, megjegyzéseket és hangulatjeleket is beilleszthet, hogy a videók még vonzóbbak legyenek.

Őszintén szólva, a Loom ingyenes verziója elég robusztus. Ha alapvető képernyőfelvevő eszközt szeretne, ez mind egyéni felhasználók, mind kis csapatok számára elérhető. Természetesen, ha fejlettebb funkciókat szeretne, mindig fizethet, de az ingyenes képernyőfelvevő eszköz nagy előny.

A Loom asztali alkalmazás, mobilalkalmazás vagy Chrome-bővítmény formájában is elérhető, így szabadon rögzítheti és megoszthatja az információkat, bárhol is szeretne dolgozni.

A Zoomhoz hasonlóan a Loom is kiváló minőségű, vállalati szintű biztonságot kínál. Lehetővé teszi az adatmegőrzési és adatvédelmi beállítások testreszabását, valamint az egyszeri bejelentkezés és egyéb biztonsági intézkedések beállítását.

2. Szerkesztés és személyre szabás

Via Loom

Ha a felvétel nem sikerült tökéletesen az első próbálkozásnál, ne aggódjon! A Loom számos szerkesztési funkcióval rendelkezik, amelyekkel eltávolíthatja a bakikat, összerakhatja a klipeket, vagy akár logókkal és miniatűrökkel is testreszabhatja a videót. A „Szerkesztés átirat alapján” funkcióval akár írásos dokumentumokhoz hasonlóan szerkesztheti a videókat, ami rengeteg időt takarít meg.

3. Integrációk

Kinek van ideje kilépni a Google Docsból, rögzíteni egy Loomot, majd visszailleszteni azt a PM-megoldásába? Senki sem akarja ezt csinálni, ezért használja ki a Loom integrációit, hogy néhány kattintással beágyazhassa vagy megoszthassa a Loomokat kollégáival.

4. AI

Via Loom

A Loom is felkapaszkodott az AI-vonatra, hogy gyorsabbá és könnyebbé tegye a munkát. A Loom AI segítségével a felhasználók egyetlen kattintással generálhatnak címeket és összefoglalókat. Az AI videó átiratot generál, és azt elemzi, hogy:

Írjon e-maileket

CTA-k automatikus beágyazása

Távolítsa el a töltelékszavakat és a kínos szüneteket

Feladatok automatikus generálása átiratokból vagy értekezletjegyzetekből

Konvertáljon egy Loomot személyre szabott változatokká

Több mint 50 nyelv fordítása

A hátránya, hogy a Loom AI nem része a havi előfizetésnek. A Loom havi 4 dollárt számol fel felhasználónként, éves számlázással, az AI-hozzáférésért. 🤖

Loom árak

Starter: Ingyenes

Üzleti: 12,50 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Nézze meg ezeket a Loom alternatívákat!

Loom és Zoom: funkciók összehasonlítása

Az emberek szeretik a Zoomot és a Loomot egy kategóriába sorolni, de ezek nem teljesen azonosak. A legnagyobb különbség az, hogy a Zoom egy szinkron platform, ahol minden interakció valós időben történik, míg a Loom egy aszinkron platform, ahol előre rögzítheti az üzeneteket, szerkesztheti őket, és megoszthatja őket a csapatával a jövőbeni felhasználás céljából.

De ezek nem az egyetlen különbségek. Hasonlítsuk össze a Loom és a Zoom funkcióit, hogy meglássuk, melyik megoldás melyik területen nyújt kiemelkedő teljesítményt.

AI

Mind a Zoom, mind a Loom AI-alapú funkciókat kínál, bár ezek hasznossága és költsége eltérő. A Zoom AI 32 nyelvet fordít, míg a Loom több mint 50-et. A Zoom és a Loom AI egyaránt e-maileket hoz létre, csevegéseket ír és mutatókat generál.

Azonban itt a „győzelmet” a Loomnak kell adnunk. Az AI képessége, hogy eltávolítja a töltelékszavakat, személyre szabott üzeneteket generál egyetlen videóból, és feladatokat hoz létre, értékesebbé teszi, mint a Zoom AI-ját. Most már külön díjat kell fizetnie a Loom AI-jához való hozzáférésért, de sok felhasználó szerint megéri a pénzt.

Győztes: Loom

Már tudjuk, hogy a Zoom jobb az élő videokonferenciákhoz, míg a Loom a képernyőfelvételekhez. Mindkettő kínál interaktív és együttműködési eszközöket, bár különböző célokra, így az a kérdés, hogy melyik funkciók illeszkednek legjobban az Ön munkastílusához. 🛠️

A Zoom interaktív eszközöket kínál, mint például táblák, szavazások és kis csoportok számára kialakított szobák, amelyek tökéletesen alkalmasak a nézők bevonására a valós idejű találkozókba. A Loom elősegíti a bevonást, de főként megjegyzések, reakciók és rögzített visszajelzések révén. Ez időt ad a felhasználóknak, hogy a saját tempójukban interakcióba lépjenek a tartalommal. Ez ideális azok számára, akik attól tartanak, hogy elkövetnek egy Zoom-etikett szabályszegést.

Egyik opció sem jobb a másiknál; csak az Ön felhasználási esetétől és attól függ, hogy mit szeretne az eszközzel elérni.

Győztes: Zoom az élő együttműködéshez; Loom az aszinkron munkához vagy a dokumentált visszajelzésekhez.

Árak

Ha kizárólag az árakat vesszük figyelembe, a Zoom drágább, mint a Loom. Pro csomagja körülbelül 1 dollárral drágább, mint a Loomé. Ha azonban a Loom havi 4 dolláros felhasználónkénti AI-kiegészítőt fizet, akkor a Zoom olcsóbb.

Mivel a Zoom és a Loom két különálló funkciót lát el, ez nem éppen egy egy az egyben összehasonlítás. Mindkét eszköz alapvető ingyenes csomagokat kínál, ezért próbálja ki mindkét platformot, hogy megtalálja a legmegfelelőbbet.

Végül azonban a Loom tűnik a legjobb ár-érték arányú választásnak, figyelembe véve a Zoom Business és Business Plus csomagok magasabb költségeit.

Győztes: Loom

Zoom vs Loom a Redditen

A Zoom és a Loom mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai. Javasoljuk, hogy hallgassa meg a mindennapi felhasználók véleményét, hogy kiderüljön, melyik platform felel meg leginkább az Ön igényeinek.

Egy Reddit-felhasználó úgy vélte, hogy a Loom forradalmasította az ügyfélszolgálatot, és így fogalmazott: „Most vettem elő Loom-előfizetést az egész csapatomnak. Szerintem ez egy fantasztikus eszköz, amellyel új módon lehet kapcsolatba lépni az ügyfelekkel.”

Azonban nem mindenki szereti a Loomot. Egy másik Reddit-felhasználó így fogalmaz: „Csak én utálom a Loomot? Miért kell elővennem a fejhallgatómat, és megnéznem egy videót, amelyben olyasmit magyarázol, amit egy mondattal is könnyen elmondhattál volna? Vagy csak túl öreg vagyok ahhoz, hogy megértsem?”

Az üzleti felhasználók túlnyomórészt a Zoomot részesítik előnyben a szinkron kommunikációhoz, különösen olyan megoldásokhoz képest, mint a Microsoft Teams. Egy felhasználó így fogalmazott: „A Zoom, ellentétben a Teams-szel, egyszerűen működik. Mi már 3 éve dolgozunk a Zoommal, és még egyszer sem kaptunk jegyet vagy kérést egy felhasználótól, hogy segítsünk a Zoom használatában. A telefonrendszerüket is használjuk, így ez egy all-in-one alkalmazás, ami nagyon hasznos a felhasználóink számára.”

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb alternatívát a Loom és a Zoom

A Zoom és a Loom népszerűsége nem véletlen, de ezek a kommunikációs eszközök nem képesek mindenre. A Zoom nem rendelkezik átfogó projektmenedzsment funkcióval, míg a Loom még mindig lemarad a kommunikáció és az interakció terén.

A ClickUp a Zoom és a Loom közötti vita egyszerű megoldása. Nemcsak olyan eszközökkel integrálódunk, mint a Zoom, hanem egyetlen helyen támogatjuk a végpontok közötti együttműködést is. Végre egy all-in-one megoldás a munka tervezéséhez, kommunikációjához és végrehajtásához.

Egyszerű képernyőfelvételek

Ossza meg képernyőfelvételeit, hogy pontosan közvetítse üzenetét, anélkül, hogy e-mail láncot kellene indítania vagy személyes találkozót kellene szerveznie a Clip by ClickUp segítségével.

A ClickUp nem kínál natív videokonferencia-szolgáltatást, de integráljuk olyan platformokkal, mint a Zoom, hogy könnyedén megtervezhesse élő videocsevegéseit munkatársaival.

A ClickUp Clip funkció azonban könnyedén helyettesíti az olyan megoldásokat, mint a Loom. Rögzítsd a képernyődet vagy a böngésző fülét, adj hozzá hangot a mikrofonoddal, azonnal oszd meg a videókat a kollégáiddal, és hozz létre feladatokat a felvételekből. Mivel a ClickUp elsősorban projektmenedzsment megoldás, egy kattintással kontextust adhatsz az üzenetekhez.

All-in-one együttműködés

A ClickUp Chat segítségével egyesítheti a csapat kommunikációját egy helyen, és könnyedén megoszthatja a frissítéseket, linkelhet forrásokat és együttműködhet.

Mi imádjuk a Zoomot, de a mai munkafolyamatok nagy része aszinkron módon zajlik. A ClickUp támogatja az aszinkron kommunikációt a Chat nézettel, amely egy adott projekt vagy feladat teljes csevegési előzményeit megjeleníti – így soha többé nem kell a Slack és a feladatok között váltogatnia. A vizuális együttműködők számára a ClickUp Whiteboards valós idejű együttműködést támogat brainstorminghoz, folyamatok feltérképezéséhez és még sok máshoz.

Időmegtakarító AI eszköz

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

A ClickUp AI egy olyan mesterséges intelligencia eszköz, amely mindet felváltja. Mondja el mesterséges intelligenciánknak, hogy mi a munkaköre, és az személyre szabott javaslatokkal segít megtakarítani a legtöbb időt. Nemcsak hasznos csevegőrobotként szolgál a ClickUp-on belüli emberek, feladatok és dokumentumok kereséséhez, hanem a mesterséges intelligencia automatizálja az átadásokat, sablonokat hoz létre, átiratokat generál és még sok mást.

Ossza meg videóit kevesebb idő alatt a ClickUp segítségével

A Zoom videók kiválóan alkalmasak a személyes beszélgetések online utánozására, míg a szakemberek a Loom videókat használják visszajelzések megosztására a digitális munkaterületeken. Mindkét eszköznek megvan a maga ideje és helye, de messze nem tökéletesek.

Takarítson meg több időt, és ne váltson többé a kommunikációs platformok között. A ClickUp integrálódik a Zoommal a valós idejű videóüzenetekhez, és egyszerű, egy kattintással elvégezhető felvételeket kínál, amelyek kontextust adnak bármely projekthez.

Próbálja ki a ClickUp-ot, hogy első kézből tapasztalja meg együttműködési képességeinket. Hozzon létre most ingyenes ClickUp munkaterületet.