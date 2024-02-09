A 6 legjobb termékmenedzsment konferencia, amelyeken érdemes részt venni 2025-ben

Termékvezetőként pontosan tudja, milyen gyorsan változik a termékmenedzsment területe. Új ötletek és innovatív stratégiák mindig felbukkannak, de Önön múlik, hogy ezeket az új ismereteket visszajuttassa a csapatához. Ha nem olvas rendszeresen iparági híreket, akkor a termékmenedzsment konferenciák a legjobb módja annak, hogy naprakész legyen a termékmenedzsment területén.

A termékmenedzsment konferenciák olyan szakmai találkozók, amelyeket a termékfejlesztésben részt vevő szakemberek számára szerveznek. A termékfejlesztés területe folyamatosan növekszik, és a termékmenedzsment iránti igény rendkívül magas.

Akár egy startupot vezet, akár egy nagyvállalat tapasztalt vezetője, a konferenciákon való részvétel rengeteg tudást és lehetőséget biztosít csapatának az iparági szakértőkkel való eszmecserére. ?

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, miért érdemes részt venni termékkonferenciákon – hátha szükséged lesz rá, hogy meggyőzd a feletteseidet.

Emellett felsoroljuk a 2024-es év legfontosabb termékkonferenciáit, és ajánlunk néhány hasznos eszközt és technikát a konferencia szervezésétől a részvétel nyomon követéséig.

A termékkonferenciák értéke

A termékfejlesztés és -menedzsment nem történhet vákuumban. Ezek az innovációtól élnek, amihez kapcsolatba kell lépni más szakemberekkel a saját területén. A konferenciák lehetőséget adnak a termékfejlesztőknek, hogy csiszolják tudásukat és nagyobb értéket teremtsenek. És ki ne szeretne jobb lenni a munkájában?

A termékkonferenciák emellett lehetőséget nyújtanak Önnek és csapatának a következőkre:

Ismerje meg az iparág vezetőitől a legújabb trendeket és termékstratégiákat!

Vegyen részt esettanulmányokban és vitákban a felhasználói élményről, a terméktervezésről és az ütemterv-tervezésről.

Építsen kapcsolatokat termékcsapatokkal, UX-tervezőkkel, termékfejlesztési igazgatókkal és társalapítókkal olyan nagyvállalatoktól, mint az Amazon, az Uber, a LinkedIn és a Slack.

Szerezzen betekintést a főelőadók előadásaiból, hogy jobb termékeket tervezhessen ügyfelei számára.

Az egyéni kapcsolatok kialakításának élményét egyszerűen nem lehet utánozni. Jó dolog az iparági publikációkat olvasni és továbbképzésekre jelentkezni, de ha a csapatát szeretné képezni és inspirálni, akkor a termékmenedzsment konferenciák a legjobb választás.

6 termékkonferencia, amelyeken érdemes részt venni 2024-ben

A nagy konferenciák látogatása több lehetőséget kínál csapatának a hálózatépítésre és a termékterületen megjelenő új, érdekes dolgok megismerésére. Ne hagyja figyelmen kívül ezeket a fontos termékmenedzsment konferenciákat, amikor megtervezi a 2024-es konferenciaszezont.

1. ProductCon

Dátum: 2024. május 29.

Helyszín: New York City

Ár: Ingyenes

A ProductCon a Product School, egy online tanúsítási és képzési központ ötlete. Ez a világ legnagyobb termékmenedzsment konferenciája, amely minden évben több mint 100 000 résztvevőt vonz. Ó, és említettük már, hogy a jegyek mindig ingyenesek? ?

A ProductCon évente négyszer kerül megrendezésre, így ha lemaradt az utolsó ülésről, ne aggódjon. 2024-ben számos rendezvényt szerveznek az Egyesült Államokban és Európában, többek között:

London : 2024. február 20.

New York : 2024. május 29.

Online: 2024 augusztus

San Francisco: 2024. október 16.

2. A termékkonferencia

Dátum: 2024. szeptember 23–25.

Helyszín: Cleveland, Ohio

Ár: 845–2245 dollár

A Product Collective minden évben megrendezi az „Industry: The Product Conference ” konferenciát a világ minden tájáról érkező szoftvertermék-menedzserek számára. A 2024-es program több mint 30 előadást, kerekasztal-beszélgetéseket, kérdések-válaszok szekciókat és (természetesen) egy termékkiállítást tartalmaz. Az év során négy rendezvényt szerveznek, többek között:

New York City: 2024. április 18.

EMEA : 2024. június 17–19.

Globális ( Cleveland , Ohio): 2024. szeptember 23–25.

Virtuális: 2024. október 17.

A virtuális konferencia vonzza a legtöbb résztvevőt, de a clevelandi rendezvény a legnépszerűbb személyes esemény, amely a termékfejlesztők globális közösségét vonzza.

A drágább jegyekkel exkluzív félnapos workshopokon és csoportos képzéseken vehet részt. Az ára meghaladja az 1500 dollárt, de a résztvevők egyöntetűen dicsérik a termékmenedzsment konferencia színvonalát.

3. ProductWorld

Dátum: 2024. február 21–29.

Helyszín: San Francisco, Kalifornia (és online)

Ár: 100–1590 dollár

A ProductWorld lenyűgöző választékot kínál a következő témákban:

Interjú legjobb gyakorlatok

Csapat szerepek

Termékfejlesztési életciklus

UI-tervezés

Új szoftverek és technológiák

Válasszon konferenciákat esettanulmányok, módszertanok, szoftverek és innováció, termékcsapatok és termékmenedzseri kerekasztalok témakörében. Az esemény magában foglalja a február 21-23. között megrendezésre kerülő személyes workshopokat, a február 5-23. között megrendezésre kerülő online hackathont, valamint a február 27-29. között megrendezésre kerülő élő online eseményeket.

4. Termékvezérelt csúcstalálkozó

Dátum: 2024. február 13–14.

Helyszín: Austin, Texas

Ár: 999–1999 dollár

Hallgassa meg az Upwork, az Indeed, a Keller Williams Realty, a GoodRx és a Walgreens szakembereinek véleményét az idei Product-Led Summit konferencián. A kétnapos termékmenedzsment konferencia olyan témákra fog összpontosítani, mint a mesterséges intelligencia, az ügyfélélmény és az adatközpontú növekedés. Minden jegyhez hozzáférést biztosítunk a szekciókhoz, a networking eseményekhez, az étkezéshez, az on-demand felvételekhez és a kiállítási területhez. Ha PLA Pro+ előfizetésre vált, akkor hozzáférést kap a tanúsítási keretrendszerekhez, a mentori programhoz, exkluzív tartalmakhoz és élő közvetítésekhez is.

5. Termékfejlesztési igazgatók csúcstalálkozója

Dátum: 2024. március 20.

Helyszín: New York City

Ár: Ingyenes–1999 dollár

A Chief Product Officer Summit ugyan meglehetősen kicsi, évente átlagosan 80 résztvevővel, de speciális tartalma miatt alkalmas a felső vezetés számára. Idén a konferencia programjában szerepelnek a termelékenység, a generatív mesterséges intelligencia és a kultúraépítés témájú előadások.

Ha nem tud részt venni a New York-i rendezvényen, 2024-ben más rendezvények is lesznek világszerte, többek között:

Amszterdam: 2024. május 15.

San Francisco: 2024. szeptember 4.

London: 2024. november 20.

6. ProductCamp

Dátum: még nem ismert

Helyszín: Austin, Texas

Ár: Ingyenes

A ProductCamp egy „nem konferencia” néven hirdeti magát, amely kevésbé strukturált, mint más rendezvények, de mégis az év egyik legjobb termékmenedzsment konferenciája. Minden résztvevő szavazhat arra, hogy melyik előadást szeretné megnézni – valójában a konferencia napjáig nem is tudhatja, hogy melyik előadásokra kerül sor! A ProductCamp 2024 még tervezési szakaszban van, ezért figyelje az idei konferencia híreit.

Tippek termékkonferencia szervezéséhez és látogatásához a csapatod számára

Mint láthatja, 2024-ben rengeteg termékmenedzsment konferencia közül választhat csapata számára. De tudjuk, hogy a konferencia kiválasztása csak a feladatok felét jelenti: a konferencia látogatásából kézzelfogható értéket is ki kell hoznia. Kövesse ezeket a tippeket, hogy értékes 2024-es konferencia-szezont tervezzen csapatának.

Gondoljon a helyszínre és az időzítésre

Van értelme az összes termékcsapat tagot elküldeni konferenciákra 2024 folyamán? Valószínűleg nem. Végül is a csapata folyamatosan úton lenne, ami alacsony morált és bonyolult projektütemezést eredményezne. Ha kevés az ideje vagy a pénze, jelöljön ki néhány képviselőt a csapatából, akik részt vesznek a konferencián, és beszámolnak a tapasztalataikról. ?️

Fontos figyelembe venni a földrajzi korlátokat is. Ha például Floridában tartózkodik, akkor valószínűleg logisztikai okokból is ésszerűbb egy amerikai konferencián részt venni, mint egy ázsiai vagy európai rendezvényen.

Helyezze előtérbe a hálózatépítési lehetőségeket

A tudás hatalom, de a személyes termékmenedzsment konferenciákra való részvétel legnagyobb előnye az, hogy kapcsolatba kerülhet más szakemberekkel. Keressen olyan konferenciákat, amelyekre sok résztvevő érkezik különböző szakmákból, például UX-tervezők, termékvezetők és mások.

A ClickUp segítségével egyszerűsítheti a konferencia-résztvételt

Használja a ClickUp Docs alkalmazást a konferencia jegyzetek készítéséhez, hogy lássa, mit tanulnak a többi csapattagok, és ötleteljen, hogyan tudja a tanultakat a munkába való visszatérés után alkalmazni.

A csapatával való konferencia-látogatás logisztikai szempontból bonyolult egyensúlyt igényel, és a csapatutazás szervezésének káoszában könnyű valamit figyelmen kívül hagyni. Ha csapatával együtt szeretne részt venni egy konferencián, használjon egy olyan tervezőeszközt, mint a ClickUp, hogy minden a terv szerint haladjon. ?

A termékcsapatok a ClickUp-ra támaszkodnak a következő területeken:

Konferencia menedzsment: A ClickUp konferencia menedzsment sablonjával egy helyen követheti nyomon a feladatokat, a résztvevőket és a konferencia szinte minden aspektusát. A sablon gyors áttekintést nyújt az összes mozgó alkatrészről, és központosítja az összes konferencia részletet – így nem kell többé információkat keresgélnie. A ClickUp konferencia menedzsment sablonjával egy helyen követheti nyomon a feladatokat, a résztvevőket és a konferencia szinte minden aspektusát. A sablon gyors áttekintést nyújt az összes mozgó alkatrészről, és központosítja az összes konferencia részletet – így nem kell többé információkat keresgélnie.

Feladatok kiosztása: Használja a ClickUp alkalmazást, hogy Használja a ClickUp alkalmazást, hogy a konferencia előtti feladatokat kiosztja a csapat tagjainak. Ez magában foglalhatja a fő előadók kutatását, találkozók tervezését termékfejlesztőkkel, vagy kérdések előkészítését kerekasztal-megbeszélésekhez.

Ütemezés: A ClickUp Naptár nézet egyetlen képernyőn áttekintést ad a konferencia programjáról. Adja meg a legfontosabb előadásokat, workshopokat és networking eseményeket, hogy csapata tudja, hol és mikor kell lennie.

Jegyzetelés: A ClickUp Docs segítségével a csapat tagjai jegyzeteket készíthetnek a foglalkozások során, és megoszthatják azokat a csapattal. Ez különösen hasznos az esettanulmányokból vagy termékstratégiai foglalkozásokból nyert betekintések rögzítéséhez. A ClickUp Docs segítségével a csapat tagjai jegyzeteket készíthetnek a foglalkozások során, és megoszthatják azokat a csapattal. Ez különösen hasznos az esettanulmányokból vagy termékstratégiai foglalkozásokból nyert betekintések rögzítéséhez.

Időkövetés: A párhuzamosan zajló előadások esetében használja A párhuzamosan zajló előadások esetében használja a ClickUp időkövető funkcióját , hogy nyomon követhesse, mennyi időt töltött az egyes csapattagok a különböző előadásokon. Ez segíthet a konferencia leghasznosabb aspektusainak értékelésében.

De ez csak a jéghegy csúcsa. A ClickUp a konferencia-résztvételét, a napi teendőket, a táblás brainstorming üléseket, az ügyféladatokat, a hibajelentéseket és még sok minden mást is kezeli. Már csak a termékmenedzsment sablonjaink is el fogják kápráztatni.

Jelentkezzen be készségfejlesztő foglalkozásokra és workshopokra

A legtöbb konferencia valamilyen formában bővített műhelymunkákat vagy hálózatépítési lehetőségeket kínál. Legyen szó félnapos szemináriumról vagy gyakorlati mentorálási tapasztalatról, többet profitálhat egy termékmenedzsment konferenciából, ha olyanra jelentkezik, amely mélyreható tanulást is magában foglal.

Természetesen beírathatja csapatát egy virtuális képzésre, de a konferencián való személyes képzés pótolhatatlan. A megfelelő workshop néhány óra alatt javítja csapata termékmenedzsment-készségeit, így még nagyobb megtérülést biztosít.

Nem mindenki rajong a kiállítási csarnokért, de valójában ez egy remek alkalom a legújabb termékmenedzsment eszközök kipróbálására. Lehet, hogy néhány értékesítési beszédet is meg kell hallgatnia, de ha a termékek megkönnyítik a munkáját és időt takarítanak meg, akkor a kiállítási csarnokba tett látogatása megérte. Keresse az innovációkat a termékmarketing szoftverek és más SaaS eszközök terén, amelyek jelentősen megkönnyítik az életét.

Kövesse nyomon a mutatókat

A ClickUp 3.0 Dashboards segítségével átfogó képet kaphat a projekt állásáról és a csapatában vagy osztályán még elvégzendő feladatokról.

A vállalat vezetői valószínűleg szeretnék látni a befektetés megtérülését, különösen a drága konferencia-jegyek esetében. Ráadásul tudnia kell, hogy a csapata valóban profitált-e a konferenciából.

Kövesse nyomon termékmenedzsment KPI-jeit és mutatóit a konferencia előtt és után. A termékmenedzsment konferenciák látogatása természetesen nem csodaszer, de fontos mutatók javításában segíthet, mint például:

Megtartási arány

Konverziós arányok

Ügyfélszerzési költség (CAC)

Hibák és a hibák észlelésének hatékonysága

Támogatási jegyek

Ismétlődő bevétel

A lényeg az, hogy ezeken a konferenciákon való rendszeres részvételnek köszönhetően csapata mindig a legjobb formájában lesz, így jobban tudja szolgálni vállalkozását és ügyfeleit. Ha ez nem történik meg, az nem jelenti azt, hogy le kell mondania a jövőbeli konferenciákat. Ez egyszerűen csak arra ösztönzi, hogy alaposabban vizsgálja meg az adatokat, és határozza meg, hogy mi kell változtatni, ha egyáltalán kell.

A ClickUp támogatja a termékfejlesztőket

A termékmenedzsment konferenciák látogatása minden termékfejlesztő számára átalakító élmény. A termékstratégiai ismeretek bővítésétől az iparági szakemberekkel való kapcsolatépítésig ezek a konferenciák a szakmai fejlődés kincsesbányái.

Az egyetlen hátrány, hogy a konferencia részvétel sok tervezést igényel. A repülőjegyektől a jegyekig és a munkaterhelés kiegyensúlyozásáig sok minden történik a kulisszák mögött, hogy egy konferencia sikeresen lezajlódjon. A ClickUp segítségével összehangolhatja csapatát. Az all-in-one platformunk tökéletes a konferencia részvétel, a napi munkák és az összes nagy ötlet kezelésére egy helyen.

Nem kell csak a szavunkat elhinni. Hozzon létre most ingyenes ClickUp munkaterületet, hogy hatékonyabbá tegye következő termékmenedzsment konferenciáját.

GYIK

1. Mennyi ideig tartanak a termékkonferenciák?

A termékkonferenciák általában egy-három napig tartanak. A nagyobb, több szekcióval vagy műhelymunkával rendelkező konferenciák öt vagy akár hét napig is tarthatnak.

2. Mi a konferencia célja?

A konferenciák célja, hogy összehozzák a szakembereket, hogy megosszák tudásukat, megbeszéljék az új trendeket és kapcsolatokat építsenek. Ezek az események a tanulás és a szakmai fejlődés platformjai, valamint a termékfejlesztéshez hasonló gyorsan változó területeken nagyon szükséges inspirációs források.

3. Mi a konferenciák jelentősége és fontossága?

Nehéz időt szakítani egy konferencia látogatására, de ez egy remek módja a folyamatos növekedés és fejlődés kultúrájának előmozdítására. A konferenciák ötletek olvasztótégelyei, ahol a szakemberek tanulhatnak másoktól, sőt előadóként is hírnevet szerezhetnek maguknak.

4. Mi a célja egy termékkonferenciának?

A termékkonferenciák kifejezetten a termékmenedzsment és a termékfejlesztés területén dolgozó szakembereknek szólnak. Minden konferencia más és más, de a legtöbb esemény olyan témákra koncentrál, mint:

Termékstratégia

Valós esettanulmányok

Útiterv

Felhasználói élmény

A termékkonferenciák végső célja, hogy csapata betekintést nyerjen az új trendekbe, eszközökbe és technikákba, hogy jobb termékeket tudjon készíteni ügyfelei számára.

5. Érdemes részt venni termékkonferenciákon?

A legtöbb ember úgy véli, hogy a termékmenedzsment konferenciákra érdemes befektetni. Természetesen ez a csapatától, a céljaitól, a költségvetésétől és magától a konferenciától is függ. A konferenciákból azt hozhatja ki, amit akar, ezért is olyan fontos, hogy a konferencia kezdete előtt minden rendben legyen, például a ClickUp segítségével.