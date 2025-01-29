A 10 legjobb P&ID szoftver csővezeték- és műszerezési diagramokhoz 2025-ben

Részletes csővezeték- és műszerezési diagramok (P&ID-k) készítése nehéz feladat lehet, különösen akkor, ha olyan szoftvert használ, amely nehezen kezelhető, hiányoznak belőle fontos funkciók, vagy egyszerűen nem alkalmas csapatmunkára.

Ezek a problémák lassíthatják a munkát és ronthatják annak minőségét.

De már nem kell aggódnia. Összegyűjtöttük a 10 legjobb P&ID szoftvert, amelyek széles körű igényeket és felhasználási eseteket szolgálnak ki. Maradjon velünk, hogy megtudja, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára, és készüljön fel arra, hogy P&ID projektjei sokkal zökkenőmentesebbé váljanak. ✨

Mit kell keresnie a P&ID szoftverekben?

A legjobb P&ID szoftver keresésekor figyeljen ezekre a kulcsfontosságú jellemzőkre és funkciókra, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelőt:

Intuitív felület, amely minimálisra csökkenti a P&ID szoftver elsajátításának nehézségét

2D és/vagy 3D P&ID-k létrehozásának lehetősége

Sablonkönyvtár a projektek gyors elindításához és a munkafolyamatok optimalizálásához

Szabványosított szimbólumkönyvtárak a világos, professzionális és egységes tervezéshez

Diagramok importálása és exportálása a kívánt fájlformátumokban

Rugalmasan használható webes, asztali, mobil alkalmazásokban vagy a három kombinációjában

Valós idejű együttműködés, megjegyzések és visszajelzések támogatása

Integráció felhőalapú tárolóval (például Google Drive), prototípus-készítő eszközökkel , csapatmunkát támogató szoftverekkel és egyéb üzleti alkalmazásokkal.

Átfogó dokumentáció és megbízható ügyfélszolgálat

A 10 legjobb P&ID szoftver 2024-ben

Vessünk egy pillantást a 10 legjobb P&ID szoftver megoldásra, amelyek garantáltan optimalizálják a tervezési munkafolyamatokat, professzionális P&ID rajzokat készítenek és teljesítik a projekt céljait. ?

Okosabb tervezés a ClickUp segítségével A ClickUp Whiteboards funkciójával komplex ötleteket, például felhasználói folyamatokat, vázlatokat és műszaki diagramokat ábrázolhat vizuálisan.

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment eszköz mérnöki projektek és műveletek, valamint gyakorlatilag az üzleti tevékenységek minden más területének kezeléséhez.

A platform rendelkezik ClickUp Mind Maps funkcióval, amely nagyon hasznos az ötletek feltérképezéséhez és a projektek lefolyásának megtervezéséhez. Szüksége van ezeket az ötleteket tervbe foglalni? Több száz sablon áll rendelkezésre, amelyekkel ezt gyorsan megteheti. ⚡️

Ide tartozik a ClickUp folyamatábrázolási sablonja is. Ez tökéletes a P&ID munkafolyamatok szabványosításához – függetlenül attól, hogy P&ID rendszereket tervez-e a semmiből, karbantartási ellenőrzéseket végez-e, vagy meglévő rendszereket fejleszt-e.

Amikor P&ID rendszerekkel kapcsolatos ötleteket kell gyűjteni, a ClickUp táblái kiválóan alkalmasak a csapatmunkára. A toll, a post-it és az alakzat eszközök segítségével könnyen megtervezhetők a folyamatábrák és vázlatdiagramok. A táblába beágyazhatja a ClickUp Mind Maps, a ClickUp Docs, képek, linkek és fájlok is, hogy jobb áttekintést kapjon ötleteiről és erőforrásairól.

A brainstorming során felmerült egy ötlet, amelyet végre kell hajtani? Konvertálja a szöveget feladattá közvetlenül a ClickUp Whiteboards alkalmazásban. A feladatkezelési funkcióknak köszönhetően ezeket a feladatokat könnyedén hozzárendelheti a csapat tagjaihoz, határidőt adhat hozzájuk, és csatolhatja a feladat elvégzéséhez szükséges releváns részleteket és fájlokat.

Így mindenki ugyanazon az oldalon áll, és semmi sem marad ki.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp webes, asztali és mobil alkalmazásain keresztül érhető el.

Dokumentálja az üzleti folyamatokat és az SOP-kat a ClickUp Docs-ban

Ossza meg visszajelzéseit és frissítéseit csapatával @mentions, megjegyzések és csevegés segítségével.

Ütemezzen ismétlődő feladatokat, például karbantartási ellenőrzéseket a Naptár nézetben, és kapjon értesítést, amikor azok határideje közeledik ⏰

Csatlakozzon több mint 1000 harmadik féltől származó alkalmazáshoz, többek között a Gmailhez, az Outlookhoz, a Githubhoz, a Zoomhoz és a Microsoft Teamshez.

A ClickUp korlátai

Néhány webes és asztali funkció nem érhető el a mobilalkalmazásban.

A ClickUp nem rendelkezik szabványos P&ID szimbólumok könyvtárával a rendszerek tervezéséhez.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3900 értékelés)

2. Lucidchart

via Lucidchart

A Lucidchart egy folyamatábra-szoftver, amely komplex ötleteit, terveit és folyamatait egyszerű és színes diagramokká alakítja. Többféle alakzat- és szimbólumkönyvtárral rendelkezik folyamatábrák, folyamatdiagramok, P&ID-diagramok, gondolattérképek, vázlatok és affinitási diagramok tervezéséhez.

Ha nem szeretné ezeket a terveket a semmiből felépíteni, több mint 900 P&ID és mérnöki sablon áll rendelkezésre, amelyek segítenek az indulásban. Importálhat és szerkeszthet meglévő fájlokat a Microsoft Visio, Gliffy, Draw. io és OmniGraffle programokból is.

Lucidchart legjobb funkciói

Ossza meg a Lucidchart dokumentumához vezető linkeket, és állítsa be a jogosultságokat, például „szerkesztés”, „szerkesztés és megosztás”, „megjegyzés” és „megtekintés”.

Dolgozzon együtt csapatával valós idejű szerkesztések, @említések, csevegés és megjegyzések segítségével.

Állítsa be a dokumentum állapotát, hogy a kollaborátorok tudják, hogy a dokumentum felülvizsgálatra vár, jóváhagyásra került vagy elutasításra került.

Integrálja a Lucidchartot több mint 50 alkalmazással, köztük a Slackkel, a Confluence-szel, a Jirával, a Figmával és a Loommal.

Lucidchart korlátai

Nincs asztali alkalmazása.

Az ingyenes csomag három szerkeszthető dokumentumra, dokumentumonként 60 alakzatra és 100 sablonra korlátozódik.

Lucidchart árak

Ingyenes

Egyéni: 7,95 USD/hó

Csapat: 9,00 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lucidchart értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 4900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

3. EdrawMax

via EdrawMax

Az EdrawMax egy online diagramkészítő eszköz, amellyel több mint 280 diagramtípust hozhat létre, beleértve P&ID diagramokat, folyamatábrákat, gondolattérképeket, vázlatokat, alaprajzokat és elektromos rajzokat.

Az EdrawMax segítségével több mint 1500 natív sablonhoz (mérnöki, UI és UX, termékmenedzsment és üzleti területeken) és további 20 000 sablonhoz férhet hozzá a közösségi sablonkönyvtárán keresztül.

EdrawMax legjobb funkciói

Több mint 10 nyelvet támogat, köztük az angolt, franciát, spanyolt és németet.

Ossza meg Edraw dokumentumait linkek, e-mail, közösségi média vagy QR-kódok segítségével

Importálja a Visio, SVG és CAD fájlokat, és exportálja a végleges diagramokat több mint 10 formátumba, beleértve a PDF, JPG, Excel, HTML és PS/EPS formátumokat.

Használja az EdrawMax szoftvert webes, asztali (Windows, MacOS és Linux) és mobil (Android és iOS) eszközökön.

EdrawMax korlátai

Az ingyenes csomag három szerkeszthető fájlra korlátozódik, és korlátozza a sablonokhoz való hozzáférést.

Az ingyenes csomagban exportált diagramok vízjelet tartalmaznak.

EdrawMax árak

Ingyenes

Féléves előfizetési csomag: 69 USD

Éves előfizetési csomag: 99 USD

Örökös tervezet: 245 dollár

Csapat és üzlet: 119 USD/év felhasználónként

EdrawMax értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

4. M4 PLANT

via M4 PLANT

Az M4 Plant egy üzemtervező szoftver, amely 2D és 3D gyár- és üzemtervezéshez használható, bármilyen méretben. 17 modulja van, beleértve a csővezeték-izometrikus ábrákat, csővezeték- és műszerezési diagramokat, acélszerkezeteket, HVAC-csatornákat és elektromos vezetékeket.

Az M4 Plant egyik legfontosabb funkciója az anyagjegyzékek (BOM), alkatrészlisták és sorlisták létrehozása a tervezés bármely szakaszában. Ez nagyon hasznos a költségek becsléséhez és annak biztosításához, hogy a projekt során minden szükséges anyag és alkatrész figyelembe legyen véve. ✔️

M4 PLANT legjobb funkciói

Hozzon létre új szimbólumkatalógusokat, vagy bővítse a meglévőket egyedi P&ID szimbólumokkal.

Tervezzen egyedi P&ID szimbólumokat a P&ID tervek egyes részeinek mentésével.

Futtasson ellenőrzéseket a hibák kiküszöbölése és a tervek optimalizálása érdekében ?

Részletes dokumentáció és videó oktatóanyagok segítségével ismerkedjen meg a platform funkcióival.

M4 PLANT korlátai

Nincs ingyenes csomag, azonban kérésre 30 napos ingyenes próbaidőszak vehető igénybe.

Korlátozott sablonok és natív integrációk

M4 PLANT árak

M4 Factory: 196 USD/hó

M4 Piping: 196 USD/hó

M4 Plant: 240 USD/hó

M4 PLANT értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

5. SmartDraw

via SmartDraw

A SmartDraw egy másik felhasználóbarát diagramkészítő eszköz, amely ábrák, gondolattérképek, csővezeték-tervek, vázlatok, térkiosztási tervek és egyebek készítésére alkalmas. Mindegyik tervhez külön szimbólumkönyvtárak tartoznak. Így csővezeték- és műszerezési diagramjaihoz több mint 300 szimbólum közül választhat, hogy professzionális terveket készíthessen.

Egy praktikus funkció a SmartDraw Apps telepítése a Google Workspace, a Microsoft Teams, a Confluence, a Jira és a Trello alkalmazásokba, hogy ezeket az alkalmazásokat elhagyva is együtt dolgozhasson a diagramjain. Amikor a tervei készen vannak, megoszthatja a linket, vagy exportálhatja őket PDF, PNG vagy SVG fájlként.

A SmartDraw legjobb funkciói

Használja a SmartDraw webalkalmazását több mint 100 nyelven, beleértve az angolt, franciát, németet és olaszt ?

Kezdje el a több mint 30 mérnöki, folyamatábra és P&ID sablon bármelyikével!

Importáljon Visio sablonokat, Visio és Lucidchart fájlokat, és exportálja a végleges diagramokat Visio, PDF, SVG, PNG és JPG formátumba.

Hozzáférés a részletes dokumentációhoz és a gyors ügyfélszolgálathoz

A SmartDraw korlátai

Az árak havi alapon vannak feltüntetve, de a számlázás évente történik.

Csak az interneten és Windows asztali alkalmazásként érhető el.

Nincs ingyenes csomag, csak 7 napos ingyenes próba.

SmartDraw árak

Egyéni: 9,95 USD/hó

Csapat: 8,25 USD/hó felhasználónként (minimum 3 felhasználó)

Webhely: 2995 USD/évtől (fix ár az egész szervezet számára)

SmartDraw értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (260 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)

6. Procad P&ID

A Procad P&ID egy speciális P&ID szoftver 2D és 3D csővezeték- és üzemtervezéshez. Kiterjedt könyvtárral rendelkezik szabványosított szimbólumokról motorokhoz, szelepekhez, hőcserélőkhöz és egyebekhez, valamint lehetőséget kínál ezeknek a szimbólumoknak az egyedi igényeidhez való testreszabására. ?️

A Procad rajzai DWG fájlként kerülnek mentésre, amely fájlformátumot olyan népszerű CAD alkalmazások támogatják, mint az AutoCAD. Így könnyen megoszthatók külső érdekelt felekkel, akik a kívánt szoftverben megtekinthetik és szerkeszthetik őket. Amikor visszakapja a fájlokat, a Procad beolvassa és megjelöli az esetleges változásokat, így Önnek lehetősége van azokat elfogadni vagy elvetni.

Procad P&ID legjobb funkciói

Készítsen szelepek alkatrészlistáit, valamint berendezések, műszerek és vezetékek számlistáit egy rajzhoz vagy egy egész projekthez.

Ismerkedjen meg a platform funkcióival az ingyenes induló képzés és a webes oktatóanyagok segítségével.

Használjon automatizálási eszközöket, mint például az automatikus útvonaltervezés, az automatikus hegesztés és az automatikus tömítés, hogy felgyorsítsa a tervezést.

Automatikus értesítést kap, ha a meglévő tervekben változás történik.

Procad P&ID korlátai

Nincs ingyenes csomag, csak 15 napos ingyenes próba.

A Procad P&ID nem rendelkezik webes és mobil alkalmazásokkal, csak Windows 10 (vagy újabb) operációs rendszeren fut.

Procad P&ID árak

Ha már rendelkezik AutoCAD szoftverrel, 25% kedvezményt kap:

Havi díj: 75 USD/hó

1 éves előre fizetés: 60 USD/hó-tól

3 éves előre fizetett: 49 USD/hó-tól

Procad P&ID értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

7. Sphera

via Sphera

A Sphera szolgáltatásokat és szoftvereket kínál a munkahelyi biztonság és a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) teljesítmény javítására. Kockázat- és fenntarthatósági menedzsment platformjuk, a SpheraCloud, rendelkezik egy P&ID modullal, amely egyszerűsíti az elszigetelési tervezést a lezárási/jelölési eljárásokkal.

Töltse fel a vázlatok PDF-fájlját a platformra, és jelölje meg az elszigetelési pontokat és szabályokat. Ezzel csapata teljes áttekintést kap a berendezések állapotáról és a potenciális kockázati területekről. ?

A Sphera legjobb funkciói

Könnyedén navigálhat a SpheraCloud intuitív felületén

Mélyüljön el a kockázatkezelésben azáltal, hogy összekapcsolja más modulokkal, mint például a folyamatbiztonsági kockázat, a megfelelőség biztosítása és a hulladékkezelés.

Vegyen igénybe tanácsadási szolgáltatásokat üzleti stratégiákhoz olyan területeken, mint az ESG, a fenntarthatósági benchmarking és a vállalati szén-dioxid-lábnyom.

A Sphera korlátai

Nincs ingyenes csomag vagy próbaidőszak.

A Sphera nem rendelkezik asztali alkalmazással.

Egyes felhasználók alkalmanként késleltetést tapasztalnak.

Sphera árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sphera értékelések és vélemények

G2: 4/5 (11 értékelés)

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

8. IronCAD

via IronCAD

Az IronCAD nem kifejezetten P&ID szoftver, de kiválóan alkalmas 2D és 3D CAD terméktervezéshez. Hasznos, ha CAD tervezési munkája mellett P&ID feladatokkal is foglalkoznia kell. ?‍♂️

A legtöbb CAD szoftvertől eltérően az IronCAD rendelkezik egy TriBall eszközzel, amely rendkívül egyszerűvé és gyorssá teszi az objektumok mozgatását és manipulálását. Az IronCAD képességeit kiegészítőkkel is bővítheti, amelyek stresszanalízist, mozgáselemzést és valósághű 3D-modell renderelést tesznek lehetővé.

Az IronCAD legjobb funkciói

Hozzáférés az iparági szabványoknak megfelelő alkatrészek és alkatrészek kiterjedt könyvtárához a tervezés felgyorsítása érdekében

Iratkozzon fel az ingyenes IronCAD kezdő kurzusra, vagy foglaljon egyéni képzéseket, hogy megismerje a platform funkcióit.

Gyorsan oldja meg a problémákat a gyors és megbízható ügyfélszolgálat támogatásával.

IronCAD korlátai

Az IronCAD nem rendelkezik webalkalmazással, és csak Windows operációs rendszeren fut.

Nincs ingyenes csomag (de 30 napos ingyenes próbaidőszakot igényelhet).

A technikai támogatás egy fizetős kiegészítő szolgáltatás, amelynek ára 695 dollár/évtől kezdődik.

IronCAD árak

Kezdőcsomag: 199 dollár

Örökös (12 havi részlet): 779 USD

Örökös (egyszeri fizetés): 8490 USD

IronCAD értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (60 értékelés)

9. Visual Paradigm

via Visual Paradigm

A Visual Paradigm egy rendszer modellező és diagramkészítő szoftver vizuális tervek létrehozásához. Készítse el ezeket a terveket a semmiből, vagy válasszon a több mint 800 folyamatábra, folyamatábra (PFD), P&ID és vázlat sablon közül, hogy gyorsan belekezdjen a munkába.

Üzleti igényeitől függően a Visual Paradigm szoftvert felhőalapú, helyszíni vagy hibrid környezetben is használhatja.

A Visual Paradigm legjobb funkciói

A Visual Paradigm legfontosabb funkcióit a webalkalmazás és az asztali alkalmazás (Visual Paradigm Community) ingyenes verziójában is kipróbálhatja.

Tekintse át a tervezőpartnerek megjegyzéseit a tervéről, válaszoljon rájuk, és hajtsa végre a szükséges változtatásokat.

Személyre szabhatja a felületet egyéni menükkel, eszköztárakkal és gyorsbillentyűkkel.

A Visual Paradigm korlátai

A desktop funkciók egy része nem elérhető a webalkalmazásban.

Korlátozott natív integrációkkal rendelkezik.

Visual Paradigm árak

Modeler: 6 USD/hó felhasználónként

Standard: 19 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 89 USD/hó felhasználónként

Visual Paradigm értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (17 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (18 értékelés)

10. AutoCAD

via Autodesk

Az Autodesk CAD tervezőszoftvere, az AutoCAD hasonló az IronCAD-hez. Az AutoCAD azonban még egy lépéssel tovább megy az AutoCAD Plant 3D-vel, amely CAD funkcióit P&ID és 3D csővezeték funkciókkal kombinálja.

Ha csak egy kedvező árú 2D P&ID szoftverre van szüksége, az AutoCAD LT a megfelelő választás. Az AutoCAD és az AutoCAD LT Windows, MacOS és Linux eszközökön is működik. Ha bármelyik verziót megvásárolja, hozzáférést kap az AutoCAD webes és mobil alkalmazásaihoz (AutoCAD Web).

AutoCAD legjobb funkciói

14 nyelvet támogat, köztük az angolt, spanyolt, lengyelt, kínait és olaszt.

Több AutoCAD fájl megnyitása egy munkamenetben

Kövesse nyomon a megosztott AutoCAD-dokumentumban végzett módosításokat egy tevékenységnapló segítségével ?

Használja az AutoCAD-et más Autodesk termékekkel, például a Revit, a Fusion 360, a Civil 3D és az Inventor programokkal együtt.

AutoCAD korlátai

Az új felhasználóknak meredek tanulási görbén kell átesniük.

Nincs ingyenes verzió, de 15 napos ingyenes próbaidőszakot vehet igénybe.

A desktop alkalmazás sok számítási teljesítményt igényel, és a tervek betöltése egy ideig tart.

AutoCAD árak

AutoCAD: 245 USD/hó felhasználónként

AutoCAD LT: 60 USD/hó felhasználónként

AutoCAD Web: 100 USD/hó felhasználónként

AutoCAD értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2900 értékelés)

Optimalizálja P&ID munkafolyamatait és készítsen minőségi terveket

Ezek a P&ID szoftverek mindegyike egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyek javítják a diagramkészítési folyamatot és a terveket. Gondosan értékelje mindegyiket, hogy kiválaszthassa azt a P&ID szoftvert, amely tökéletesen illeszkedik a folyamatipari munkafolyamatához és preferenciáihoz.

Ha pedig egy all-in-one diagramkészítő, brainstorming és projektmenedzsment eszközt keres, nézze meg a ClickUp-ot. Bármilyen eszközről elérheti, szinkronban maradhat a csapatával, és könnyen integrálhatja a technológiai eszköztárába. ?

