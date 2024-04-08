Monday és Teamwork: melyik projektmenedzsment eszköz a legjobb?

A projektmenedzsment eszközök közötti választás gyakran arra vezethető vissza, hogy megtalálja a csapatának leginkább megfelelőt. Ahogyan a tökéletes irodahelyiség vagy személyes munkaterület kialakítása jelentősen befolyásolhatja a termelékenységet, úgy a megfelelő platform kiválasztása, például a Monday és a Teamwork között, ugyanolyan fontos.

A tökéletes projektmenedzsment szoftver keresése során nem elég csak a legjobb programok és alternatívák listájára támaszkodni. A közvetlen összehasonlító útmutatók részletesen, pontról pontra elmagyarázzák, miért lehet az egyik jobb vagy rosszabb a másiknál. A Monday és a Teamwork összehasonlító útmutatónk mélyrehatóan bemutatja a funkciókat, az előnyöket és hátrányokat, valamint a relatív előnyöket.

Ezután egy harmadik lehetőséget is megvizsgálunk: a projektmenedzsment rendszer megtestesülését, amely tökéletes íróasztal-konfigurációt kínál, pont olyan, mint a mesében Goldilocksnak.

Mi az a Monday?

A Monday.com, más néven Monday, egy népszerű projektmenedzsment megoldás. A felhasználókat különböző projektekbe lehet meghívni, az adminisztrátorok pedig egyedi projekt-dashboardokat készíthetnek, vagy standard modelleket használhatnak, hogy mindenki munkába álljon.

A Monday.com megkönnyíti a kommunikációt és az együttműködést a belső csapatok, az ügyfél-beszállító csapatok és a különböző szabadúszókkal dolgozó csapatok között. Robusztus hozzáférési szinteket, többféle nézetet és komplex eszközöket kínál a munkafolyamatok létrehozásához, hogy a lehető legtöbb automatizálást beépítsék az ismétlődő projektek egyszerűsítése érdekében.

A Monday.com nem egyszerűen egy projektmenedzsment platform, hanem egy komplett „munkaoperációs rendszer”, így több, mint egy egyszerű csapatmunka-alternatíva.

Táblákkal, nézetekkel, irányítópultokkal és rendszergazdai eszközökkel rendelkezik, így minden vállalat a saját stílusában kezelheti a projekteket. A felhőalapú platform teljesen testreszabható automatizálási lehetőségeket és több száz integrációt támogat olyan vállalati szintű eszközökkel, mint a Trello, a Shopify és a Mailchimp.

A Monday funkciói

A Monday egy robusztusabb platform, mint sok versenytársa. Finomabb testreszabási lehetőségeket, több funkciót, továbbfejlesztett nézeteket és nagyobb komplexitást kínál. Bár a Monday összes funkciójának elsajátítása gyakran hosszú folyamat, a Monday elegendő funkciót kínál ahhoz, hogy a felhasználók azonnal jelentős előnyökhöz jussanak. Legfontosabb funkciói között szerepel a feladatkezelés, a felhasználóbarát felület és az automatizálás.

Feladatkezelés

A csapatok és az egyének ismétlődő feladatokat állíthatnak be, amelyek automatikusan elindulnak egy előre megtervezett munkafolyamat részeként. A kezdeti rácsos nézet lehetővé teszi az adminisztrátorok és a projektmenedzserek számára, hogy oszlopokat adjanak hozzá a részletekkel, mezőkkel, határidőkkel és egyéb funkciókkal. Ezután ezeket a mezőket beállíthatják úgy, hogy automatikusan frissüljenek, ahogy a feladatok a befejezés felé haladnak.

Az egyéni felhasználók elrendezhetik a mezőket úgy, hogy egy pillantással megkapják a szükséges információkat, és nem kell több lapon és ablakon keresztül dolgozniuk a feladatok elvégzéséhez.

Minden feladat egy különálló rekord, amely tartalmazhatja az összes szükséges erőforrást és részletet. A feladatok azonban sablonként is felhasználhatók jövőbeli projektekhez, vagy adatokként robusztus jelentésekben.

Könnyen használható felület

A Monday egyszerre hihetetlenül komplex és könnyen használható, és mindkettőt jól kezeli, mert a felülete nagyon intuitív. Azok az új alkalmazottak, akik még soha nem használták a platformot, talán nem tudnak mindenre választ adni, de gyorsan megtanulják kezelni az eszközöket és az új feladatokat. A tapasztaltabb vagy kíváncsiabb felhasználók mélyebbre merülhetnek a platformban, hogy jobban illeszkedjen a stílusukhoz.

Gyakorlatilag mindenki képes használni. Néhány oktatóanyag segítségével az új felhasználók is elsajátíthatják a program középhaladó szintű használatát.

Könnyű váltani a különböző nézetek között (például idővonalak, Gantt-diagramok, Kanban táblák és mások), kommunikálni a platformon belüli eszközökön keresztül, valamint dokumentumokat vagy feladatokat keresni a Kanban szoftverben.

Automatizálás nem technikai csapatok számára

A nem technikai háttérrel rendelkező marketingesek, könyvelők, HR-esek és mindenki más gyorsan beállíthatja az „ha ez, akkor az” automatizálásokat kódolás vagy rendszergazdai jogosultságok nélkül.

Sok robusztus munkafolyamat-ökoszisztéma esetében fejlesztő vagy IT-szakértő bevonására van szükség a platform testreszabásához. A Monday.com azonban úgy lett kialakítva, hogy bárki kattintással, húzással és elrendezéssel automatizált munkafolyamatokat hozhasson létre.

A felhasználók hozzáférhetnek egy előre konfigurált automatizálások listájához, amelyek üres mezőkkel ellátott mondatparancsokhoz hasonlítanak. Az időtartamok, elemek, integrált programnevek és akár munkatársak beírásával a megfelelő mezőkbe a felhasználók automatikus kiváltókat hozhatnak létre, és gondolkodás nélkül folytathatják a munkát.

Az integrációkkal kombinálva ez a Monday.com-ot minden projekt nagy részének automatizálására alkalmas hatékony központtá alakíthatja. Még azok is, akik fejlettebb funkciókat keresnek, hozzáférhetnek a platformon belüli fejlett funkciókhoz és vállalati szintű automatizálásokhoz.

A Monday árai

Ingyenes

Alap: 6 USD/hó/felhasználó

Standard: 10 USD/hó/felhasználó

Előny: 22 USD/hó/felhasználó

Vállalati: A részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Mi az a Teamwork?

A Teamwork egy projektmenedzsment megoldás, amely professzionális csapatoknak valós idejű együttműködési és feladatkezelési eszközöket biztosít. A felhasználók a Kanban táblák, Gantt diagramok, táblázatok és listák testreszabható nézetek segítségével úgy dolgozhatnak, ahogyan szeretnének. A különböző irányítópult-nézetek segítségével a szakemberek:

Irányítsa az embereket a feladatok koordinálásával és kiosztásával, a munkaterhelés automatizált kezelésével és a rendelkezésre állás figyelemmel kísérésével.

Kezelje a projekteket feladatok és alfeladatok kiosztásával, a haladás nyomon követésével és mérföldkövek használatával.

A Teamwork elsősorban ügyfélkapcsolati ügyfélszolgálati szervezetek számára készült. Tehát az ügyfélkezelés ugyanolyan része a Teamworknek, mint a projektmenedzsment.

A Teamwork segítségével

A felhasználók minden ügyfélfiókra fókuszáló irányítópultokat találnak, amelyekkel nyomon követhetik a költségvetést, a jövedelmezőséget, a fiókra fordított időt, valamint a fiókra fordított számlázható és nem számlázható órákat. A Teamwork emellett koordinálja a tevékenységeket és a kommunikációt a jobb fiókkezelés és ügyfélélmény érdekében.

A csapat tagjai, a csapatvezetők és a vezetői csapatok mindannyian úgy tudnak együttműködni a Teamwork felhőalapú projektmenedzsment ökoszisztémájában, ahogyan az a legjobban megfelel a szerepüknek és felelősségüknek.

Szüksége van egy feladatlista nézetre a napi teendőkhöz, vagy inkább a negyedév végén szeretné áttekinteni a részleg legnagyobb szűk keresztmetszeteit? Jelentéseket készíthet és olyan nézeteket használhat, amelyekkel megkapja a keresett kulcsfontosságú információkat.

A Teamwork funkciói

A Teamwork egy könnyen használható projektmenedzsment eszköz, amely az ügyfelek munkájának kezeléséhez szükséges összes alapvető funkciót tartalmazza. Azonban egy olyan online piacon, ahol rengeteg különböző projektmenedzsment megoldás létezik, fontos ismerni az egyes platformok kiemelkedő funkcióit. Nézze meg, hogy ez a három funkció kielégíti-e a szervezetének egyedi igényeit.

Időkövetési funkciók

Ha cége ügyfélszolgálatot nyújt, az időkövetés nem csupán a hatékonysági KPI-k része, hanem az üzleti tevékenység elengedhetetlen eleme. A Teamwork robusztus időkövető eszközök széles skáláját kínálja, így minden percet figyelembe vesz.

Könnyedén nyomon követheti a számlázható és nem számlázható órákat, és láthatja, mennyi maradt a költségvetésből. Az adatokba is belemerülhet, hogy felfedezze a szűk keresztmetszeteket és a hatékonysági hiányosságokat.

A szabványosított munkaidő-nyilvántartások és a natív időkövetés mellett a Teamwork minden projekthez időkeretet biztosít a felhasználóknak, így az időkövetés mindig a megfelelő alapokon indulhat.

A Teamwork segítségével

Beépített jelentési lehetőségek

A Teamwork beépített jelentései egyszerűvé teszik a jelentések és elemzések készítését. Bár számos egyéni mezőt és jelentéskészítési lehetőséget is kínál, standard opciói segítségével a leterhelt ügyfélkapcsolati csapatok jó kiindulási pontot kapnak a működés és a munkaterhelés kezelésének megértéséhez.

Hozzáférhet a költségvetésekre, a személyzet kihasználtságára, az ügyfélmutatókra és a feladatok teljesítésére vonatkozó jelentésekhez. A teljesítményre, a termelékenységre és a munkaterhelésre vonatkozó részletes jelentések mellett egyetlen érintéssel létrehozhat projektállapot-jelentéseket és kihasználtsági jelentéseket.

A humánerőforrás-menedzsment fontos szempont a csapat rendelkezésre állásának megítélésében. Ha a csapat munkaidejét és termelékenységét erőforrásként kezeli, akkor még pontosabban tudja beosztani a munkaterhelést, kiosztani a feladatokat és figyelemmel kísérni a hatékonyságot.

A Teamwork ehhez szükséges eszközöket biztosít azáltal, hogy nyomon követi a különböző típusú feladatokra fordított időt, és betekintést nyújt az egyes alkalmazottak munkaterhelésébe vagy rendelkezésre állásába. Még azt is meghatározhatja, hogy mikor kell bővíteni a csapatot, ki a legalkalmasabb a különböző feladatokra, és mennyi időt vesznek igénybe a különböző projektek a különböző csapatok számára.

A Teamwork árai

Legfeljebb öt felhasználó számára ingyenes

Starter: 8,99 USD/hó felhasználónként

Szállítás: 13,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként

Méretek: A részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Monday és Teamwork: funkciók összehasonlítása

A Teamwork és a Monday sok hasonlóságot mutat. Mindkettő testreszabható feladat- és projektkezelő munkaterületeket kínál, amelyek integrálhatók más népszerű üzleti eszközökkel. Mindkettő többféle nézetet kínál, megkönnyíti a kommunikációt, és virágzó közösségekkel rendelkezik, akik szeretnek a platformokon dolgozni.

De közös jellemzőik ellenére a Teamwork és a Monday.com egyedi erősségei és gyengeségei vannak, ami a projektmenedzsment eszközeiket illeti. Vegye figyelembe ezt a három funkciót, és azt, hogy mit kínál az egyes platformok a Monday és a Teamwork összehasonlításában.

Nézetek

A Gantt-diagramok, ütemtervek, listák és egyéb nézetek mindegyike egyedülálló lehetőséget kínál a felhasználóknak, hogy egy pillantással sok információt láthassanak. Egyes szakemberek inkább mindig egy nézetben dolgoznak, míg mások bizonyos feladatokhoz vagy projektekhez bizonyos nézeteket preferálnak. A Monday.com több nézetet kínál, ami több munkavállaló számára jobb eredményeket hoz.

Monday

A Monday több nézet opciót kínál. A platform táblázatos nézetei a következőket tartalmazzák:

Naptár

Táblázat

Fájlok

Idővonal

Térkép

Kanban tábla

Ez a átfogóbb nézetek és több testreszabási lehetőségek szélesebb körű munkastílusokhoz illeszkednek.

Teamwork

A Teamwork négy különböző nézetet kínál, amelyek segítségével feladatokat hozhat létre és projekteket kezelhet:

Listák Kanban táblák Táblázatok Gantt-diagramok

Szűrt nézeteket is kínál a személyes feladatokhoz, ügyfélspecifikus áttekintésekhez és „mindenhez”, de ezek a kiegészítő nézetek inkább alkategóriákba sorolt áttekintéseknek tekinthetők.

Ügyfélszolgálat

Az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő vállalkozásoknak mindig készen kell állniuk a kapcsolatok ápolására, ami azt jelenti, hogy olyan szoftvermegoldásokra van szükségük, amelyekre 24 órában, 7 napban a héten számíthatnak. A 100%-os rendelkezésre állással és nulla hibalehetőséggel működő, tökéletesen futó rendszer lehetetlen, ezért fontos, hogy a platformokat a rendelkezésre álló erőforrások alapján értékeljük, amikor valami baj történik. Mindkét eszköz támogatást nyújt, de a Monday és a Teamwork összehasonlításában egyértelmű a győztes: a Monday.

Monday

A Monday.com oldalon hatalmas útmutató-, oktatóanyag- és hasznos forrás-könyvtár is található. A Monday.com közössége nagy, így kérdéseire vagy kihívásaira online is megtalálhatja a választ.

Ha azonban segítségre van szüksége egy hiba, üzemszünet vagy hiba esetén, közvetlenül a forráshoz fordulhat: a Monday.com 24 órás élő ügyfélszolgálatot biztosít.

Teamwork

A Teamwork ügyfélszolgálati csatornákat kínál, de az élő ügyfélszolgálat nem elérhető éjjel-nappal. Hétköznapokon reggel 7-től éjfélig (IST, Indiai Standard Idő) érhető el. Ez több mint tíz órával meghaladja a New York-i keleti standard időt, így előfordulhat, hogy nem egyezik meg a legforgalmasabb óráival, vagy nem áll rendelkezésre egy péntek délutáni vészhelyzetben.

Számos alternatív forrás áll rendelkezésre. Számos útmutató és a Teamwork Academy áll rendelkezésre, ahol csapata megtanulhatja a platform használatát. Emellett elegendő felhasználó áll rendelkezésre, akikhez online szakmai fórumokon fordulhat tanácsért.

Sablonok feladatokhoz és projektekhez

A tágas munkaterület nagyszerű lehetőség, de megnehezítheti az új projektek elindítását. Mind a Monday, mind a Teamwork számos különböző sablont kínál. Ezek az erőforrások egyszerű, hasznos kiindulási pontot, valamint szabványosított munkafolyamatokat biztosítanak. De az egyik jobban teljesít, mint a másik.

Monday

A Teamwork segítségével

A Monday sokkal nagyobb sablonválasztékot kínál erőforrás-központjában, amely jelenleg több mint 200 sablont tartalmaz. Ezek a sablonok rendkívül részletesek lehetnek, így kiváló forrásként szolgálnak azoknak a szakembereknek, akik nem tudják, hogyan kezdjenek hozzá egy speciális feladathoz, vagy jobb folyamatot keresnek. A sablonközpontban több mint 19 kategória közül választhat, hogy megkezdje a keresést.

Teamwork

A Teamwork 26 ingyenes sablont kínál, amelyeket a felhasználók megnyithatnak a műszerfalukon a feladatok elvégzéséhez. Vannak operatív sablonok a teendőlistákhoz és a feladatkezeléshez, sokféle marketing sablon, sőt még mérnöki sablonok is a hibák nyomon követéséhez.

Bár a sablonok nagyon könnyen használhatók és testreszabhatók, ez a kis könyvtár nem kínál annyi kiindulási pontot, amennyit a szervezetek remélnének.

Monday és Teamwork a Redditen

Ha őszinte, kritikus véleményeket szeretne hallani a szoftverről, a Reddit oldalon megtalálja a választ.

Összességében a Monday.com fogadtatása pozitív. A felhasználók hosszú értékeléseket írnak, amelyek finom árnyalatokkal teli következtetéseket tartalmaznak, mint például u/SpecialistTale7438 következtetése: „Miután egy évig használtam a szolgáltatást, őszintén mondhatom, hogy pozitív élmény volt, néhány kivétellel.”

Vannak panaszok a mobil funkcionalitással és a komplex funkciók használatának egyszerűségével kapcsolatban. De a legtöbb felhasználó élvezi a hatékonyságot, az automatizálást és a fejlett opciókat, amelyek megkönnyítik a komplex munkák elvégzését.

A Teamwork viszont sokkal kevésbé népszerű alternatívája a Monday-nek. Egyes felhasználók imádják, mások utálják. Mások pedig elhagyják, amikor a kezdeti kedvezmény után életbe lép a normál ár.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Monday és a Teamwork legjobb alternatíváját

A ClickUp OKR Dashboardja, amely az all-in-one projektmenedzsment szoftverünk része, testreszabja a nézeteket a funkciók közötti projektekhez, automatizálással növeli a hatékonyságot, és szabványosítja a legjobb gyakorlatokat a skálázható siker érdekében.

Ha a Monday és a Teamwork között vacillál, de egyik sem felel meg az Ön projektmenedzsment-igényeinek, ne adja fel! Inkább fontolja meg egy harmadik lehetőséget: a ClickUp-ot. A ClickUp egy ingyenes projektmenedzsment-szoftver, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik a hatékony munkavégzéshez.

Csalódott a Teamwork néhány projektmenedzsment sablonjában, és nem nyűgözi le a Monday több száz sablonja? A ClickUp több ezer sablonnal rendelkezik. Találjon sablonokat projektfejlesztéshez, projektportfólió-menedzsmenthez, agilis projektekhez, projektállapot-jelentésekhez és minden máshoz, ami a teendőlistáján szerepel.

Használja a ClickUp AI-t, hogy a csapatának vagy osztályának megfelelő sablonokat hozzon létre különböző nézetekben.

Szeretné, ha mindenféle nézet és testreszabási lehetőség rendelkezésre állna, hogy az egyedi címkék színéig bezárólag megalkothassa az ideális munkakörnyezetet? A ClickUp-ot úgy alakítottuk ki, hogy a felhasználók minden egyes mezőt, triggert és részletet úgy állíthassanak be, hogy pontosan úgy működjön, ahogyan Önnek szüksége van rá – és hogy munkatársai is ugyanezt tehessék a projektek kezelése során.

Ha először fontolgatja a ClickUp használatát, ismerkedjen meg a három legjobban teljesítő funkcióval:

1. ClickUp rivális funkció: Projektmenedzsment

A testreszabható feladat típusokkal növelheti a projektek átláthatóságát, és javíthatja a feladatkezelési tevékenységek szervezettségét.

A ClickUp a legjobb all-in-one projektmenedzsment munkaterület egyének, kis csapatok és nagy szervezetek számára. A műszerfalak és nézetek segítségével a nagy projektekben elszigetelt vagy egymást követő feladatokat könnyen kezelhető, apróbb részekre lehet bontani, ami megkönnyíti a feladatkezelést és növeli a termelékenységet. A projektmenedzserek automatikus munkafolyamatokat és projektfolyamatokat hozhatnak létre, amelyek gyorsabbá teszik a munkát.

A ClickUp projektmenedzsment opciói azonban többet kínálnak, mint a teendőlisták és a projektmenedzsment eszközök a projektek végrehajtásához. Tartalmaznak tudásközpontokat, erőforrás-kezelési funkciókat, erőforrás-könyvtárakat és automatizálásokat, így minden munka elvégezhető a platformon.

A folyamatban lévő dokumentumokat a befejezésig tárolja, megtekintheti a több részlegre kiterjedő projekteket, és a munka befejezése után jelentések és elemző eszközök segítségével áttekintheti az adatokat, hogy legközelebb még jobb eredményt érjen el.

2. ClickUp rivális funkció: Feladatok

A kommentek szálak segítségével a beszélgetések rendezettek maradnak egy feladat keretein belül, így a felhasználóknak nem kell végiglapozniuk az összes kommentet.

A ClickUpban minden csapattag számára könnyen használható feladatkezelő funkciókat talál. A vezetők megtervezhetik és kioszthatják a ClickUp-feladatokat, a munkatársak pedig együttműködhetnek és elvégezhetik azokat. Minden felhasználó megtekintheti a feladatok állapotát, a saját teendőit és a csapat többi tagjának munkaterhelését.

A felhasználók többféle nézetben tekinthetik meg feladatlistáikat és projektjeiket, és a feladatok testreszabhatók. A feladatkezelő szoftver segítségével leírásokat, folyamatdokumentumokat, határidőket és tucatnyi egyéb részletet adhat hozzá.

3. A ClickUp rivális funkciója: Kanban táblák

Egy pillantással áttekintheti a feladatokat és projekteket, és könnyedén áthúzhatja, rendezheti és szűrheti a feladatokat a teljesen testreszabható Kanban táblával.

A sokoldalú ClickUp Kanban táblázatok az egyik legnépszerűbb opció a ClickUp kínálatában – és jó okkal. A felhasználók megnyithatják a műszerfalukat a táblázatos nézettel, hogy megtekintsék az összes feladatukat, a különböző projektelemek állapotát és azt, hogy mások min dolgoznak. Húzza át a feladatokat a táblán, és tekintse meg a legfontosabb részleteket az intuitív felületen anélkül, hogy az összes külön oldalt megnyitná.

Végezze el több munkát egyszerűen a ClickUp segítségével

A Monday és a Teamwork előnyeinek és korlátainak értékelése fontos a csapatod speciális igényeinek összehangolásához. Ne feledd, hogy a megfelelő választás hatékony munkafolyamatokat és jobb termelékenységet eredményez.

A ClickUp minden eszközt és egyedi funkciót biztosít, amire szükséged van ahhoz, hogy a virtuális munkaterületedet a saját igényeidnek megfelelően alakítsd ki. Ráadásul, ha regisztrálsz az örökre ingyenes csomagra, akkor ingyenesen használhatod. Állítsd be még ma a munkaterületedet, és fedezd fel az összes különböző opciót, nézetet és automatizálást, amelyekkel élvezheted a munkádat.