A 10 legjobb Instapage alternatíva 2025-ben (vélemények és árak)

A céloldal-készítő segítségével kevés technikai ismerettel is percek alatt gyönyörű, magas konverziós arányú céloldalakat hozhat létre. Ez sok marketinges és kisvállalkozás tulajdonosának nagy segítséget jelent.

Sokak számára az Instapage az első választás a pixel-tökéletes céloldalak létrehozásához.

De korlátozott e-kereskedelmi lehetőségeket kínál, ami korlátozza alkalmasságát azok számára, akik online értékesíteni szeretnének. Emellett korlátozott számú céloldal-sablonnal rendelkezik, ami jelentősen korlátozza a tervezés rugalmasságát.

Szerencsére az Instapage nem az egyetlen céloldal-készítő a piacon. Ha meg szeretné ismerni a legjobb Instapage alternatívákat, amelyek jobb egyensúlyt kínálnak a funkciók és az árak között, akkor jó helyen jár.

Bemutatjuk az Instapage 10 legjobb alternatíváját, amelyek mindegyike az online jelenlét javítására lett tervezve.

Mit kell keresnie az Instapage alternatíváiban?

Mielőtt belevetnénk magunkat a listába, íme egy gyors tipp. Az Instapage alternatívájának kiválasztása sokkal könnyebbé válik, ha pontosan tudja, mit kell keresnie. Az opciók értékelése során tartsa szem előtt a következő tényezőket:

Árak: Hasonlítsa össze az árak tervezetét, és győződjön meg arról, hogy az alternatíva illeszkedik a költségvetéséhez, és olyan funkciókat kínál, amelyekre vállalkozásának szüksége van. Kerülje el a felesleges kiadásokat olyan látványos funkciókra, amelyeket nem fog használni.

Sablonok: A professzionálisan tervezett sablonok sokszínű választéka A professzionálisan tervezett sablonok sokszínű választéka időt takarít meg és segít vizuálisan vonzó céloldalak létrehozásában.

Jellemzők és funkcionalitás: Keressen olyan platformot, amely kiváló minőségű Keressen olyan platformot, amely kiváló minőségű tartalomírási sablonokkal sitemap sablonokkal , robusztus A/B tesztelési képességekkel, drag-and-drop építővel és zökkenőmentes integrációval rendelkezik a kedvenc bejövő marketing eszközeivel.

Együttműködési lehetőségek: Ha csapatban dolgozik, válasszon olyan Instapage alternatívát, amely megkönnyíti a landing oldalak közös szerkesztését és az együttműködést.

Mobilresponszivitás: Mivel egyre több felhasználó ér el weboldalakat mobil eszközökkel ( Mivel egyre több felhasználó ér el weboldalakat mobil eszközökkel ( 2024 decemberében 56,1% ), a létrehozott céloldalaknak mobilresponszívnak kell lenniük.

Testreszabási lehetőségek: Győződjön meg arról, hogy a választott platform elegendő testreszabási lehetőséget kínál ahhoz, hogy a céloldalakon tükröződjön márkájának személyisége.

Teljesítményelemzés: Keressen olyan elemzési és Keressen olyan elemzési és jelentéskészítő eszközöket , mint a konverziókövetés és a hőtérképek, amelyek segítségével csökkentheti a kilépési arányt, javíthatja az elkötelezettséget és növelheti az eladásokat.

A 10 legjobb Instapage alternatíva

Most, hogy már van egy mentális térképed a megfelelő Instapage alternatíva kiválasztásához, íme a 10 legjobb lehetőség listája, amelyek jelenleg a piacon elérhetők.

1. Unbounce

via Unbounce

Az Unbounce egy felhasználóbarát céloldal-készítő. Drag-and-drop felületének köszönhetően nincs szükség programozási ismeretekre a látogatókat vonzó és konvertáló céloldalak létrehozásához.

A céloldal létrehozásához választhat a Classic Builder és a Smart Builder között. Minden Unbounce-csomag hozzáférést biztosít mindkettőhöz. Míg a Classic Builder az eredeti drag-and-drop élményt kínálja fejlett kódolással és testreszabási lehetőségekkel, a Smart Builder mesterséges intelligenciát használ, hogy adatvezérelt ajánlásokkal felgyorsítsa a céloldalak létrehozását.

WordPress-felhasználók számára az Unbounce WP plugin segítségével zökkenőmentesen tehet közzé egyedi céloldalakat közvetlenül a WordPress-webhelyén.

Az Unbounce a Smart Traffic funkciójáról ismert, amely AI-alapú optimalizálással javítja a konverziós arányokat és csökkenti az akvizíciós költségeket.

Az Unbounce legjobb funkciói

Válasszon több mint 100 drag-and-drop céloldal-sablon közül, A/B teszteléssel.

Használjon mobilbarát felugró ablakokat és rögzített sávokat a görgetés közbeni állandó CTA-khoz.

Csatlakozzon harmadik féltől származó eszközökhöz, például a Google Analyticshez.

A beépített biztonsági funkciók segítségével gondoskodhat fiókja és céloldalai biztonságáról.

Testreszabhatja a videó háttérképeket, a light boxokat, az egyszerű lead-gen űrlapokat és a köszönő üzeneteket.

Az Unbounce korlátai

Az ideális, mobilbarát céloldalak elkészítése kihívást jelent.

Unbounce árak

Launch : 99 USD/hó

Optimalizálás : 145 USD/hó

Accelerate : 240 USD/hó

Concierge: 625 USD/hó-tól

Unbounce értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (250+ értékelés)

2. Landingi

via Landingi

A Landingi segítségével bárki képes funkcionális és vizuálisan vonzó weboldalakat készíteni kódolás nélkül. A tervezési folyamat egyszerűsítése érdekében a platform intuitív drag-and-drop építőt kínál, valamint több mint 200 testreszabható sablonból álló könyvtárat.

A személyre szabott megjelenés érdekében a Landingi intelligens szakaszokat és rugalmas, egyedi HTML/CSS integrációt kínál. A vizuális vonzerőt ingyenes képek és ikonok zökkenőmentes beépítésével növelheti a tervezésbe.

Az egy kattintással működő másolási funkcióval könnyedén lemásolhatja a céloldalakat, megőrizve a dizájnt, miközben módosítja a tartalmat, például fordított változatok létrehozásakor. Emellett lehetővé teszi a céloldalak hatékony csoportosítását meghatározott kategóriák vagy kampányok alapján.

A beépített A/B tesztelési funkciók segítségével tovább optimalizálhatja webhelye teljesítményét.

Végül, a Landingi zökkenőmentesen integrálódik különböző e-mail marketing, CRM, e-kereskedelmi, elemzési és közösségi média platformokkal, beleértve a Hubspotot, a Salesforce-t, az ActiveCampaign-t, a Google Analytics-t és a PayPal-t, hogy megkönnyítse marketinges feladatait.

A Landingi legjobb funkciói

Hozzáférés több mint 300 testreszabott és magas konverziós arányú céloldal-sablonhoz

Személyre szabhatja a céloldalakat dinamikus tartalommal a célzott elkötelezettség érdekében.

Korlátlan számú céloldal létrehozása

A Landingi korlátai

Korlátozott ügyfélszolgálat; nincs chat-támogatás

Landingi árak

Lite : 29 USD/hó

Professzionális: 49 USD/hó

Ügynökség : 149 USD/hó

Korlátlan: 1000 USD/hó

Landingi értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (270+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (170+ értékelés)

3. Leadpages

via Leadpages

A Leadpages az Instapage alternatívái közé tartozik, amely lehetővé teszi potenciális ügyfelek generálását és konverzióközpontú oldalak létrehozását. A céloldalakon kívül ezzel az eszközzel könnyedén készíthet pop-up ablakokat és figyelmeztető sávokat, sőt teljes weboldalakat is.

De ez még nem minden. A platform prediktív elemzési funkciója lehetővé teszi, hogy értékelje és optimalizálja céloldalának teljesítményét, megalapozott módosítások és változtatások végrehajtásával. Emellett hozzáférést kap a lead generációs szakértők személyre szabott coachingjához is.

A Leadpages legjobb funkciói

Konverziós tippeket kaphat valós időben, miközben oldalakat készít.

Hozzáférés a Leadpages fizetési oldalakhoz magasabb szintű csomagokkal

Zökkenőmentesen integrálható a népszerű e-mail szolgáltatókkal (ConvertKit, ActiveCampaign, AWeber)

Csatlakozzon a WordPresshez egy speciális plugin segítségével.

Világszínvonalú technikai tanácsadást kaphat e-mailben, csevegésben vagy telefonon.

A Leadpages korlátai

A standard csomag nem tartalmaz A/B tesztelést.

Nem skálázható komplex és bonyolult weboldalakhoz

Leadpages árak

Standard: 37 USD/hó

Pro: 74 USD/hó

Haladó: Egyedi árazás

Leadpages értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (290+ értékelés)

4. Elegant Themes

via Elegant Themes

Bár a Divi by Elegant Themes-t gyakran WordPress-témaként kategorizálják, valójában egy komplett tervezési keretrendszerről van szó, amely lehetővé teszi, hogy webhelyének minden aspektusát a semmiből építse fel és testre szabja.

A Divi felülmúlja a tipikus sablonokat, és különféle egyedi oldalelemek beépítésével javítja a céloldal esztétikáját.

A kezdők és profik számára egyaránt elérhető vizuális szerkesztőjével könnyedén tervezhet kiváló minőségű céloldalakat. A legfontosabb funkciók között szerepel az inline szövegszerkesztés és a testreszabható CSS-vezérlés a haladó felhasználók számára.

Az Elegant Themes legjobb funkciói

Engedélyezze a webhely módosításait, hogy azok megfeleljenek a változó üzleti igényeknek.

Készítsen reszponzív weboldalakat, és szabályozza azok megjelenését mobil eszközökön.

Rendszeresen frissítse és fejlessze a funkciókat a téma funkcionalitásának javítása érdekében.

Használjon webhelyszintű tervezési elemeket a globális változtatásokhoz.

Az Elegant Themes korlátai

Az Elegant Themes segítségével létrehozott weboldalak lassú betöltési idővel rendelkeznek.

A layout nem kerül automatikusan át a mobil és más eszközökre.

Elegant Themes árak

Divi: 89 USD/év

Divi Pro: 569 USD/év

Divi Lifetime: 249 dollár

Divi Pro + Lifetime: 729 dollár

Elegant Themes értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1000+ értékelés)

5. Click Funnels

via Click Funnels

A ClickFunnels egy online értékesítési eszköz, amelynek segítségével a vállalkozások racionalizálhatják marketingcsatornáikat, a termékbevezetésektől az e-mailes feliratkozásokig és az értékesítésig. Valójában ez egy all-in-one megoldás e-kereskedelmi vállalkozások számára, amely számos funkciót kínál, például CRM, elemzések, értékesítési oldalak, tagsági oldalak és még sok más.

A testreszabható céloldalakkal és e-mail automatikus válaszadókkal a ClickFunnels egyszerűvé teszi a marketingcsatornák létrehozását. Felhasználóbarát felületet és integrációt kínál különböző marketingplatformokkal is. Az olyan funkciók, mint a megrendelőlapok és a köszönőoldalak létrehozása teszik teljessé a csomagot.

Akár kisvállalkozás tulajdonosa, online vállalkozó vagy egy nagyobb vállalat tagja, a ClickFunnels segítségével növelheti a konverziós arányokat azáltal, hogy minden lépésnél azonosítja a csatorna optimalizálásának lehetőségeit.

A Click Funnels legjobb funkciói

Hozzáférés 22 professzionális csatornasablonhoz, amelyek különböző üzleti helyzetekhez vannak igazítva, például termékbevezetésekhez, értékesítési oldalakhoz és rendezvények promóciójához.

Használja az intuitív drag-and-drop szerkesztőt, hogy könnyedén készítsen értékesítési csatornákat és céloldalakat; nincs szükség programozási ismeretekre.

Optimalizálja csatornáit A/B split teszteléssel

Használja a kódszerkesztőt egyedi funkciók hozzáadásához.

A Click Funnels korlátai

A felhasználói élmény javításra szorul

Meredek tanulási görbe

ClickFunnels árak

Alap : 147 USD/hó

Pro : 197 USD/hó

Funnel Hacker: 497 USD/hó

ClickFunnels értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (380+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (640+ értékelés)

6. Pagewiz

via Pagewiz

A Pagewiz segítségével a céloldalak létrehozása hasonló egy egyszerű prezentáció elkészítéséhez.

Intuitív drag-and-drop szerkesztője segítségével technikai ismeretek nélkül is pixel-tökéletes céloldalakat hozhat létre. Ez igaz: az elemeket bárhová elhelyezheti, pixel pontossággal. Csak mutasson, kattintson, és könnyedén tegyen közzé több oldalt – akár mobil eszközön is.

A Pagewiz szintén egy népszerű céloldal-szoftver kampánycéloldalak létrehozásához, különösen azért, mert lehetővé teszi tömeges e-mailek küldését. A legfrissebb statisztikákat és konverziós arányokat mindig ellenőrizheti a fő kampányoldalon. Ráadásul a potenciális ügyfelek adatai biztonságosan tárolódnak a Pagewiz szerverein.

A Pagewiz legjobb funkciói

Hozzáférjen a céloldalak fejlett testreszabási lehetőségeihez egyedi HTML, CSS és JavaScript segítségével.

Szerezzen be korlátlan számú betűtípust ingyen a Google Fonts könyvtárból.

Videókat könnyedén hozzáadhat beágyazott kód használata nélkül.

Hozzon létre többféle mezőtípussal rendelkező űrlapokat, és tervezzen új mezőtípusokat.

A Pagewiz korlátai

A tervezési elrendezés kissé korlátozó.

Pagewiz árak

Alap : 25 USD/hó

Standard : 42 USD/hó

Plusz: 84 USD/hó

Pro: 169 USD/hó

Pagewiz értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. HubSpot

via HubSpot

A HubSpot egy all-in-one platform bejövő marketing, értékesítés és szolgáltatások számára, amely eszközöket biztosít a vásárlói út minden szakaszához. A platform tartalmaz egy hatékony CMS-t SEO-optimalizált tartalom létrehozásához, valamint az online láthatóság és elkötelezettség javításához.

A HubSpot egyik legfontosabb előnye a kiterjedt integrációs csomagja, amely javítja az általános marketing és értékesítési termelékenységet. Robusztus elemzési funkciói értékes betekintést nyújtanak a vásárlói viselkedésbe és a kampányok teljesítményébe, támogatva a tájékozott, adatalapú döntéshozatalt.

A HubSpot egy remek céloldal-készítő, amely lehetővé teszi, hogy ingyenesen összekapcsoljon egy egyéni domaint a CMS-sel. Így nem a technikai kihívásokra kell koncentrálnia, hanem arra, ami a legfontosabb: kivételes ügyfélélmény létrehozására.

A HubSpot legjobb funkciói

Használja a beépített eszközöket a SEO, a blogolás és a közösségi média kezeléséhez, hogy vonzza és konvertálja az ügyfeleket.

Az automatizálás és a mesterséges intelligencia segítségével egyszerűsítse a rutin feladatokat.

Hozzon létre, személyre szabjon és automatizáljon e-mail kampányokat az ügyfelek viselkedése alapján.

Kövesse nyomon kampányai teljesítményét hatékony elemzési és jelentési funkciók segítségével.

A HubSpot korlátai

A magasabb árak visszatartó erőként hatnak a kisvállalkozásokra és a startupokra.

Az automatizálás és a fejlett jelentéskészítés funkciók csak a magasabb árú csomagokban érhetők el.

HubSpot árak

Ingyenes

Starter : 18 USD/hó

Professzionális : 800 USD/hó

Vállalati: 3600 USD/hó-tól

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3900 értékelés)

8. Brevo

via Brevo

A Brevo, korábban Sendinblue néven ismert, e-mail marketing eszközéről híres, de egy teljes értékű céloldal-készítő is. Az Instapage egyik legjobb alternatívájaként a Brevo olyan funkciókkal büszkélkedhet, mint a CRM, az SMS-üzenetek és a Facebook-hirdetések.

A Tracker szkriptje különbözteti meg a Brevót, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék kapcsolattartóik webhelyen való viselkedését. A vállalkozások ezt az információt felhasználhatják olyan automatizált munkafolyamatok tervezéséhez, amelyek elősegítik a növekedést.

A platform drag-and-drop céloldal-készítője felhasználóbarát felületet biztosít, javítva a leadeket és növelve a konverziókat. A Brevo értékes megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek sokoldalú és praktikus marketingplatformot keresnek.

A Brevo legjobb funkciói

Egyszerűsítse a feladatokat egy könnyen használható és egyszerű felülettel.

Kövesse nyomon a céloldalak forgalmát a Google Analytics segítségével.

Könnyedén adjon hozzá űrlapokat bármely oldalhoz

A Brevo korlátai

Meredek tanulási görbe

Nehéz tagokat hozzáadni/eltávolítani egy tervből

Brevo árak

Ingyenes

Starter : 25 USD/hó

Üzleti : 65 USD/hó

BrevoPlus: Egyedi árazás

Brevo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (650+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1900 értékelés)

9. GetResponse

via GetResponse

E-mail marketing automatizálási eszközként létrehozott GetResponse mára egy sokoldalú marketingplatformmá fejlődött, amely számos funkcióval rendelkezik, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy céloldalakat hozzanak létre, webináriumokat tartsanak és még sok minden mást.

A GetResponse olyan funkciókat kínál, mint a mobilra optimalizált sablonok és egy integrált képszerkesztő, amely támogatja a Shutterstock képeit és a Giphy GIF-jeit. A céloldal-készítője teljes csomagot kínál A/B teszt funkcióval, élő csevegéssel és webes push értesítésekkel.

A GetResponse legjobb funkciói

Válasszon több mint 200 céloldal-sablon közül az Ön konkrét céljaihoz.

Használja a vizuális értékesítési csatorna-építőt a megtérülés növelése érdekében.

Optimalizált céloldalak létrehozása AI segítségével

Valós idejű betekintést nyerhet az analitikai irányítópult segítségével.

A GetResponse korlátai

Javítani kell a használhatóságot.

A kifinomultabb funkciók, mint például a marketing automatizálás, a webináriumok szervezése és az e-kereskedelmi eszközök, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

GetResponse árak

E-mail marketing : 19 USD/hó

Marketing automatizálás : 59 USD/hó

E-kereskedelmi marketing: 119 USD/hó

GetResponse értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (630+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 470 értékelés)

10. Groove

via Groove

A GroovePages a Groove céloldal-készítő és marketingeszközök sorozatának legújabb tagja, amely mind a kis-, mind a nagyvállalkozások tulajdonosainak igényeit kielégíti.

A GroovePages ingyenes csomagja előzetes költségek nélkül kínál alternatívát az Instapage-hez. Az ingyenes csomag azonban bizonyos korlátozásokkal jár.

Azok számára, akik kiterjedtebb funkciókat keresnek, a Groove korlátozott idejű, fizetős, életre szóló ajánlatot kínál, amely hozzáférést biztosít az összes integrált eszközhöz, anélkül, hogy havi ismétlődő díjakat kellene fizetni.

A Groove tagság számos eszközt tartalmaz, többek között a GroovePages, GrooveMail, GrooveSell, GrooveKart, GrooveAffiliate, GrooveMember, GrooveVideo, GrooveBlog és még sok más eszközt, így egy átfogó marketing megoldásokból álló csomagot kínál.

A Groove legjobb funkciói

Optimalizálja a sablonokat, vagy építse fel az oldalakat blokkról blokkra.

A beépített affiliate menedzsment rendszerrel zökkenőmentesen kezelheti affiliate partnereit.

Használja a kódolás nélküli, drag-and-drop típusú céloldal-készítőt, hogy könnyedén hozzon létre weboldalakat.

Oldalak szerkesztése és előnézete az egyes eszközök méretének megfelelően

A Groove korlátai

Néha hibás és inkonzisztens lehet.

Groove árak

Start-up tervezet: Ingyenes

Free-Lite csomag: Ingyenes

Creator+ csomag: 42 USD/hó

Premium+ csomag: 299 USD/hó

Premium+ Lifetime: 2497 dollár

Groove értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2900 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

A céloldalak létrehozása csak egy aprócska része annak, hogy vállalkozását online felületre helyezze. Meg kell terveznie egy megfelelő weboldalt, létre kell hoznia egy online áruházat, amely rendelkezik fizetési funkciókkal és fizetési átjárókkal, meg kell hirdetnie azt a közönségének, és optimalizálnia kell a konverziók érdekében.

Az Instapage és alternatívái kiválóan alkalmasak a céloldalak elkészítésére, de a weboldalak átfogó projektmenedzsmentjéhez mindenképpen további eszközökre lesz szükséged. És mi lehetne jobb egy olyan alkalmazásnál, amely mindezt lehetővé teszi?

Ismerje meg a ClickUp-ot!

ClickUp

A ClickUp különböző eszközökkel és funkciókkal segíti a marketingcsapatokat a webfejlesztés egyszerűsítésében – a vonzó céloldalak szövegének megírásától a marketing munkafolyamatok kezeléséig.

A ClickUp AI például segít a céloldalak nulláról történő létrehozásában és elindításában. Használja azt, hogy gyönyörű és konverzióközpontú elrendezéseket hozzon létre vállalkozása számára, ezzel időt és energiát takarítva meg.

Ezenkívül optimalizálja a céloldal tartalmát a nagyobb elkötelezettség és konverzió érdekében, az AI-vezérelt eszköz segítségével, amelynek segítségével hatékony címsorokat, meggyőző cselekvésre ösztönző mondatokat és vonzó termékleírásokat készíthet.

Ébressze fel kreativitását, hozzon létre céloldal-sablonokat, vagy villámgyorsan készítsen szövegeket a világ legjobb brainstorming partnerével.

Ha nem szeretne landing page-elrendezéseket generálni, akkor a ClickUp landing page sablon jában találhat ötleteket és inspirációt.

Készítsen magas konverziós arányú céloldalakat a ClickUp céloldal-sablonjával.

Profi tipp? A ClickUp képességei nem korlátozódnak csak a céloldalak létrehozására. Ez egy átfogó tartalommarketing szoftver is.

Fokozza tartalomtervezési tevékenységét a ClickUp tartalommarketing-terv sablonjával.

A ClickUp marketinghez rugalmas munkaterületet kínál, ahol csapata tartalmakat hozhat létre, feladatokat oszthat ki, tartalmi munkafolyamatokat kezelhet és projekt eredményeket elemezhet.

Vizuálisan hasonlítsa össze a csapatok munkaterhelését, és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Timeline nézet segítségével.

A ClickUp robusztus tartalomkezelési és tervezési eszközöket is kínál. Tartalomnaptár-sablonjai segítségével a marketingcsapatok hatékonyan szervezhetik és vizualizálhatják tartalmi stratégiájukat. Ezek a sablonok segítenek a tartalomkészítés ütemtervének felvázolásában, a közzététel dátumainak ütemezésében és a kampányok következetességének fenntartásában.

Tervezze meg tartalmát könnyedén a ClickUp tartalomnaptár sablonjával.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp AI segítségével azonnal megváltoztathatja az írás hangnemét és stílusát.

Készítsen kiváló minőségű tartalmakat AI-segítségével

Optimalizálja a kijelölt szöveget az AI eszköztár segítségével, zökkenőmentesen.

Hozzon létre hatékonyan azonnali összefoglalókat és teendőket

Fordítson nyelveket és végezzen helyesírás-ellenőrzést az alkalmazáson belül

Zökkenőmentes együttműködés a ClickUp Whiteboards segítségével

Tervezze meg a munkafolyamatokat testreszabható sablonokkal

Közösen kezelje a kreatív briefeket a ClickUp Docs segítségével

Gyorsítsa fel a tervezési visszajelzési folyamatot az integrált korrektúrafunkcióval.

A ClickUp korlátai

A széleskörű testreszabási lehetőségek túlnyomóak lehetnek az új felhasználók számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

A jobb céloldalak létrehozása felé

Amikor a legjobb Instapage alternatívákat keresi, tudja, hogy a döntés nem csupán egy gyors helyettesítő megtalálásáról szól. Arról van szó, hogy olyan megoldást találjon, amely hozzáadott értéket jelent webfejlesztési és marketing tevékenységéhez.

Kiválasztott listánk segít Önnek a sokféle AI-alapú weboldal-készítő közül a legmegfelelőbbet kiválasztani. Próbálja ki a ClickUp sokoldalú megoldását, hogy kihasználhassa az AI-alapú tartalomkészítés és együttműködés előnyeit.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!