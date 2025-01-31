A 10 legjobb gyártási ERP szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

A gyártási ERP szoftver kiválasztása nem könnyű feladat. A piacon elérhető számtalan lehetőség közül nehéz megtalálni azt, amelyik nemcsak az üzleti igényeinek, hanem a költségvetésének is megfelel.

Szerencséjére, összeállítottuk a legjobb gyártási ERP szoftvermegoldások listáját, hogy könnyebben eligazodjon a kínálatban. Megtalálja a 10 legjobb választásunkat, árak, funkciók, előnyök és hátrányok szerint csoportosítva.

Emellett kiemeljük, mire kell figyelnie, amikor gyártóvállalkozása számára szoftvert választ, hogy javítsa a folyamatokat a termék megalkotásától a kivitelezésig. ?

Mit kell keresnie a gyártási ERP szoftverekben?

Az vállalati erőforrás-tervező (ERP) szoftver megkönnyíti a gyártóipari vállalkozások működtetését. Kezel minden területet, a könyveléstől, a humánerőforrás-gazdálkodástól, az ellátási láncotól és a beszerzéstől kezdve, így Ön a termékek zökkenőmentes gyártására koncentrálhat.

A gyártási ERP szoftvereknél a következőkre kell figyelni:

Készletgazdálkodás: A gyártóknak olyan szoftverre van szükségük, amely percről percre friss információkat nyújt a szállítási láncban található fontos anyagok rendelkezésre állásáról, állapotáról és helyéről ⚒️

Kapacitástervezés: Csak annyi terméket gyárthat, amennyit kapacitása lehetővé tesz. Keressen olyan eszközt, amely jelentésekkel és előrejelzésekkel segíti a kapacitás és a munkaterhelés tervezését.

Feladatkezelés: A gyártás több tucatnyi, különböző részlegekhez tartozó munkatárs munkáját igényli. Válasszon olyan platformot, amely automatizáláshoz hasonló A gyártás több tucatnyi, különböző részlegekhez tartozó munkatárs munkáját igényli. Válasszon olyan platformot, amely automatizáláshoz hasonló feladatkezelési funkciókat kínál a folyamatok egyszerűsítéséhez.

Ügyfélszolgálat: A gyártási ERP szoftvereknek ügyfélszolgálati eszközöket is kínálniuk kell, például ügyfélkapcsolat-kezelést (CRM), hogy kezelni tudják a hibajelentéseket és megoldani tudják a felhasználói problémákat.

A 10 legjobb gyártási ERP szoftver 2024-ben

Ez a 10 gyártási ERP szoftvermegoldás segíthet a munkafolyamatok racionalizálásában, a készletek nyomon követésében és a munka automatizálásában. Akár termékötleteket gyűjt, a kapacitás növelését tervezi, vagy a gyártási sikerekről készít jelentést, ezek az eszközök segítenek a feladat elvégzésében. ?

1. ClickUp

Növelje termelékenységét a feladatok racionalizálásával és az alkalmazkodó ClickUp Views használatával, amely segítségével minden típusú munkát szervezhet és nyomon követhet.

Kezelje gyártási vállalkozásának napi ügyeit a ClickUp segítségével, egy projektmenedzsment eszközzel, amely termék- és vállalati funkciókat kínál szervezetek számára. Ezzel a felhőalapú platformmal vállalati szintű átláthatóságot érhet el, automatizálhatja a folyamatokat és javíthatja a valós idejű együttműködést a részlegek között. ?

A ClickUp Enterprise szoftvermegoldása egyszerűsíti a funkciók közötti csapatmunkát azáltal, hogy egy helyen világosan meghatározza a célokat, egyértelmű nyomon követést biztosít és javítja a jelentéstételt.

Hozzon létre feladatokat, és adjon hozzá több felelőst a munka felosztásához. Adjon hozzá prioritásokat és függőségeket, hogy az egész csapat tudja, mi az elsődleges feladat.

Csoportosítsa, szűrje vagy rejtse el a feladatokat a ClickUp 3. 0 Gantt-diagramokban, hogy nyomon követhesse és összekapcsolhassa az összes munkájában végzett munkafolyamatokat.

A ClickUp Gantt-diagram nézetével megosztható ütemtervet hozhat létre, amelynek segítségével nyomon követheti az összes gyártási folyamatot és elkerülheti az akadályokat. A dinamikus ütemterv lehetővé teszi, hogy menet közben módosítson, ha problémákat azonosít, vagy felgyorsítsa a folyamatot. A színkódolási opciók átfogó áttekintést nyújtanak az összes gyártási munkáról, így mindenki számára útvonalterveket és projektterveket készíthet.

A ClickUp termékfunkciójával a brainstormingtól a bevezetésig és a végrehajtásig vezető út gyorsabb, mint valaha. ?

A DevOps integrációk lehetővé teszik, hogy az összes termékfejlesztéshez használt eszközt egy helyen összekapcsolja. A munkafolyamat-automatizálás racionalizálja a folyamatokat és biztosítja a projektek zavartalan előrehaladását, míg a hibakövetési funkciók segítségével gyorsan megoldhatók az UX-problémák.

Többet szeretne? A ClickUp erőforrás-kezelési funkciója folyamatosan tájékoztatja Önt az eszközhasználatról, az időkövetésről és a beszállítói űrlapokról. Az űrlapok segítségével készleteket igényelhet és költségeket számolhat, vagy a különböző nézetek segítségével közelebbről megvizsgálhatja az egyes részlegek kapacitását és munkaterhelését. ?

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes funkciók, például a ClickUp AI, csak fizetős csomagokban érhetők el.

Az összes funkció elsajátításához tanulási folyamatra van szükség.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)

2. SAP

via SAP

Az SAP Digital Manufacturing egy új generációs eszköz, amely egyszerűsíti az ellátási lánc menedzsmentjét és segít növelni a bevételeket az erőforrások kezelésével. Használja a gyártási folyamat minden szakaszában a végrehajtás racionalizálására és a kapacitás kihasználására.

Ráadásul a veszélyek azonosítására és a kockázatok csökkentésére szolgáló eszközök biztosítják vállalkozása megfelelőségét, és megalapozzák az egészséges munkakörnyezetet. ?

SAP legjobb funkciói

A beépített intelligencia betekintést nyújt az ellátási láncba és a gyártási folyamatba, hogy csökkentse a kockázatokat és optimalizálja az erőforrásokat.

Az SAP S/4HANA 3D-s vizualizációkat és egyedi adatparamétereket kínál az útvonalak kezeléséhez és a gyártási folyamatok kialakításához.

A kommunikációs és kockázati irányítópultok segítségével jelölheti a veszélyeket és azonnal kezelheti azokat, javítva ezzel a munkahelyi biztonságot ⚠️

Az auditálható környezeti hatással kapcsolatos folyamatok segítik a megfelelőségi jelentések elkészítését és minimalizálják az erőforrások pazarlását.

SAP korlátai

Az ERP bevezetése időbe telhet, különösen, ha egyedi megoldásokra van szüksége gyártási vállalkozásához.

Az eszköz egyes folyamatokhoz RDP technológiát használ, amely nem a legújabb elérhető technológia.

SAP árak

Hívjon minket az árakért!

SAP értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: N/A

3. Oracle Netsuite

via Netsuite

Az Oracle Netsuite ERP egy all-in-one gyártási, gyártási folyamat és beszerzési eszköz. A felhasználók imádják a testreszabás rugalmasságát. A többnyelvű és több pénznemű funkciók különösen hasznosak a globális gyártók számára.

Használja a szoftvert, hogy betekintést nyerjen az ügyfelek pénzügyi irányításába, valamint a gyártási és termelési folyamatok ellenőrzésébe. ??‍?

A Netsuite legjobb funkciói

A rendeléskezelő eszközök javítják a készletellenőrzést, így maximalizálhatja a termelékenységet és hatékonyan felhasználhatja az erőforrásokat a teljes folyamat során.

Használjon naptárakat vagy Gantt-diagramokat a valós idejű ütemezés optimalizálásához és a készletek ellenőrzéséhez ott, ahol arra szükség van.

A beszállítói helyszínkezelés, a teljes disztribúciós igénytervezés és a több helyszínt érintő tervezési eszközök globális áttekinthetőséget biztosítanak az ellátási lánc számára.

A beépített CRM egy felhőalapú megoldás, amely összeköti Önt az ügyfelekkel, automatizálja a marketing folyamatokat és valós felhasználói betekintést nyújt.

A Netsuite korlátai

A tanulási görbe meredek, különösen akkor, ha elkezdi testreszabni az ERP platformot.

Korlátozások vonatkoznak az exportálható dokumentumok típusaira, és nem minden információ kerül át megfelelően.

Netsuite árak

Érdeklődjön az árakról

Netsuite értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (több mint 2800 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 1400 értékelés)

4. Infor

via Infor

Az Infor egy vezető gyártási ERP-megoldás, amely automatizálja a gyártási folyamatokat, és valós idejű adatokat és átláthatóságot biztosít az ellátási lánc minden pontján. A felhőalapú ERP-t számos iparágban működő gyártó vállalat használja, többek között a repülőgépiparban, az egészségügyben és a vendéglátásban. ?‍⚕️

Használja a vegyipari termelés feldolgozásának kezelésére vagy munkafolyamatok és erőforrás-kezelési folyamatok kialakítására az autóipari tervezéshez.

Infor legjobb funkciói

Az adatközpontú jelentések áttekintést nyújtanak a szállítási lánc folyamatairól, a kereslet-előrejelzéssel és a beszállítói kapcsolatok kezelésével (SRM) együtt.

A tervezőeszközök segítségével ütemezheti az erőforrásokat és a kapacitást, így mindig időben szállíthat az ügyfeleknek.

Az együttműködési eszközök lehetővé teszik az egész csapat számára, hogy közösen dolgozzanak a folyamatok javításán, és a legfrissebb információkat kapják a változásokról.

Könnyedén nyomon követheti a munkamegbízásokat, létrehozhat ügyfélprofilokat és letölthet jelentéseket a zökkenőmentes termelés tervezéséhez.

Infor korlátai

Bár az eszköz testreszabható, a bevezetéshez tanácsadó alkalmazására lehet szükség.

Egyes modulok csak prémium csomagokban érhetők el.

Infor árak

Érdeklődjön az árakról

Infor értékelések és vélemények

G2 : 3,8/5 (118+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (50+ értékelés)

5. Odoo

via Odoo

Az Odoo egy gyártási ERP-rendszer, amely mindent kezel, a MES-től és a gyártásirányítástól a minőségirányításig és a karbantartásig. Testreszabhatja az eszközt egyedi igényeinek megfelelően, és racionalizálhatja a raktárkezelést, nyomon követheti a forgalmazókat és ellenőrizheti a készletszinteket. ?

Az Odoo emellett átfogó betekintést nyújt a gyártási folyamat minden szakaszában a megrendelésekbe, a nyersanyagokba és a folyamatokba.

Az Odoo legjobb funkciói

Az egyetlen alkalmazás egy helyen tárolja az összes gyártási folyamatot, és kiváló skálázhatóságot biztosít, függetlenül attól, hogy kisvállalkozásról vagy nagyvállalatról van szó.

A valós idejű szimulációk segítségével kipróbálhatja a kapacitástervezést, a rendelkezésre állást és a költségkontrollt a jövedelmezőség javítása érdekében.

A Gantt-diagramok megkönnyítik az ütemezést vizuális irányítópultokkal, amelyekkel megtervezheti a gyártási megrendeléseket.

Használja az IoT (Internet of Things) integrációkat és kiegészítőket a vonalkódnyomtatók, e-kereskedelmi eszközök és minőségbiztosítási alkalmazások összekapcsolásához, hogy minden eszközét egy helyen használhassa.

Az Odoo korlátai

Van egy tanulási görbe, különösen azoknak a felhasználóknak, akik még nem használtak ERP szoftvermegoldásokat.

Egyes felhasználók hibákat és üzemzavarokat találtak a szoftverben, amelyek késleltették a termelékenységet.

Odoo árak

Egy alkalmazás ingyenes : Korlátlan számú felhasználó, csak egy alkalmazás

Standard : 31 USD/felhasználó/hónap

Egyedi: 46,80 USD/felhasználó/hónap

Odoo értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (700+ értékelés)

6. Oracle Manufacturing

via Oracle Manufacturing

Az Oracle Fusion Cloud Manufacturing egy testreszabható ERP eszköz, amely több tucat funkcióval rendelkezik, hogy megfeleljen az Ön egyedi igényeinek. Az üzleti intelligencia eszközök betekintést nyújtanak az alapadatokba, így javíthatja a döntéshozatalt. A termelés ütemezésére és a gyártási műveletekre vonatkozó funkciók racionalizálják a munkafolyamatokat, javítják az erőforrások felhasználását és optimalizálják a minőséget. ??

Oracle Manufacturing legjobb funkciói

A diszkrét gyártási és folyamatirányítási eszközök között megtalálható a receptkezelés, a nyomon követés és a genealógia, valamint a tételek végrehajtása.

Készítsen ütemterveket a valós idejű erőforrás-elérhetőség alapján, hogy javítsa a termelést a gyártásirányítási életciklus egészében.

A többszintű láthatóság lehetővé teszi a belső, külső és szerződéses raktárakban zajló folyamatok áttekintését, így biztosítva a magas szintű minőség-ellenőrzést.

Használja az IOT funkciót a járművek útvonalainak figyelemmel kísérésére, az ügyfélélmény személyre szabására és a karbantartási gépek láthatóságának javítására.

Oracle Gyártási korlátozások

Egyes felhasználóknak nehézséget okozott az eszközök integrálása a testreszabott dokumentáció nélkül.

A felhasználói felület navigálása bonyolult lehet, különösen a bevezetés során.

Oracle Manufacturing árak

Érdeklődjön az árakról

Oracle Manufacturing értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: N/A

7. Acumatica

az Acumatica segítségével

Az Acumatica egy ERP szoftverrendszer, amely egyszerűsíti az üzleti műveleteket azáltal, hogy átfogó áttekinthetőséget biztosít, valamint tervezési és ütemezési eszközöket kínál. Használja anyagjegyzékek készítéséhez, ügyfélkapcsolati folyamatok kezeléséhez és a gyártási folyamatokhoz elengedhetetlen erőforrások nyomon követhetőségének javításához.

Az Acumatica legjobb funkciói

A termékkezelő eszköz minden típusú gyártási környezetet szervez, függetlenül attól, hogy Ön a tételgyártásra vagy a megrendelésre készített projektekre koncentrál.

A műszaki változtatások ellenőrzése a beépített CAD és PLM funkcióknak köszönhetően könnyebbé teszi az alkatrészlisták készítését, mint valaha.

A szerepkörökön alapuló irányítópultok a gyártási folyamat minden aspektusát részletesen elemzik, hogy minimalizálják az állásidőt, növeljék a termelékenységet és növeljék a bevételeket.

A gépi tanulási eszközök valós idejű adatokkal és mutatókkal javítják a készlet- és értékesítési megrendelések kezelését, amelyek segítségével biztosíthatja, hogy mindig rendelkezésre álljon a kapacitás.

Acumatica korlátai

Az időkövetési funkciók továbbfejleszthetők a munkafolyamatok további optimalizálása érdekében.

A jelentések nulláról történő létrehozása meredek tanulási görbét igényel.

Acumatica árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon!

Acumatica értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

8. Microsoft Dynamics 365

a Microsoft Dynamics 365 segítségével

Használja a Microsoft Dynamics 365 helyszíni ERP rendszert, hogy üzleti folyamatait bevételi erőforrássá alakítsa. A gyártási és disztribúciós tervezés, valamint az eszközkezelés és az értékesítési támogatás révén ez az eszköz egy all-in-one gyártási ERP szoftverközpont.

A Microsoft Dynamics 365 legjobb funkciói

A tervezési és képzési eszközök egyszerűsítik a vállalati együttműködést és lerövidítik a brainstormingtól a végrehajtásig eltelő időt.

A beépített IoT- és AI-eszközök összekapcsolják a gyárakat, így mindenki valós időben kap friss információkat az erőforrások rendelkezésre állásáról és az ellátási lánc problémáiról.

Használja a gyártási ütemező szoftvert a gyártási folyamat minden lépésének megtervezéséhez és végrehajtásához.

Építsen ki jobb ügyfélkapcsolatokat az értékesítési irányítópult segítségével, amely nyomon követi az új potenciális ügyfeleket és új kapcsolatokat hoz létre a különböző csatornákon keresztül.

A Microsoft Dynamics 365 korlátai

Egyes felhasználók nehezen tudtak segítséget kapni az ügyfélszolgálati csapattól.

Az integrációk nem mindig működnek zökkenőmentesen, különösen a dokumentáció esetében.

Microsoft Dynamics 365 árak

Ellátási lánc menedzsment : 180 USD/felhasználó/hónap, majd 30 USD/felhasználó/hónap minden további alkalmazásért

Intelligens megrendeléskezelés: 300 dollártól kezdődően, havi 1000 megrendeléssoronként

Microsoft Dynamics 365 értékelések és vélemények

G2 : 3,8/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4/5 (100+ értékelés)

9. IFS

via IFS

Az IFS egy felhőalapú gyártási ERP-rendszer, amely végpontok közötti terméktámogatást kínál minden típusú vállalkozás számára. Akár vegyi anyagokkal, élelmiszerekkel és italokkal, akár ipari anyagokkal foglalkozik gyártási folyamata, ez az eszköz javíthatja üzleti tevékenységének módját. ✍️

Az IFS legjobb funkciói

Az integrált gyártási folyamatok és a tételoptimalizáló eszközök egyszerűsítik a szabályoknak való megfelelést, különösen a vegyi anyagokkal foglalkozó vállalatok esetében.

A végpontok közötti nyomonkövethetőség pontosan megmutatja, hol vannak az összes nyersanyagai, és valós idejű áttekintést biztosít a kapacitás kiigazításához.

Használja a beépített CRM-et az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez és a jobb termékek és szolgáltatások gyorsabb szállításához.

A gyártásirányítási rendszerek (MES) eszközei segítségével gyorsabban és hatékonyabban azonosíthatja a mintákat, felismerheti a problémákat és meghozhatja a kockázati döntéseket.

Az IFS korlátai

Egyes modulok zökkenőmentes működéséhez speciális licenc vagy fizetős kiegészítők szükségesek.

A jogosultságok és szerepkörök kezelése bonyolult lehet, attól függően, hogy a rendszer hogyan van megvalósítva.

IFS árak

Érdeklődjön az árakról

IFS értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 3,8/5 (20+ értékelés)

10. SYSPRO

via SYSPRO

A SYSPRO gyártási műveletek menedzsment (MOM) szoftver egy üzleti menedzsment eszköz, amely a termelékenység növelésére és a szállítási lánc veszteségeinek minimalizálására összpontosít. Használja az eszközt a gyártási folyamatok tervezéséhez, a nyersanyagok ütemezéséhez és az adatok elemzéséhez a jobb döntéshozatal érdekében.

A SYSPRO legjobb funkciói

A gyártási folyamatok 360 fokos áttekintése lehetővé teszi a gyártási életciklus egyetlen helyen történő vizualizálását.

A Smart Factory funkciók segítségével azonnal összegyűjtheti az adatokat és kommunikálhat a gyártócsarnokban található gépekkel, így megvalósítva a hálózatba kapcsolt gyártási megközelítést.

Az intuitív tervezési és ütemezési műszerfalaknak köszönhetően a csapat minden tagja láthatja, mi várható.

Az integrációk összekapcsolják az összes szoftvert és eszközt egy digitális térben, megkönnyítve az irányítást.

SYSPRO korlátai

Nincsenek HR modulok, amelyeket egyes versenytársak kínálnak.

A platform eleinte nehezen kezelhető lehet, ezért tervezzen be képzést a bevezetés során.

SYSPRO árak

Érdeklődjön az árakról

SYSPRO értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

Optimalizálja gyártási folyamatait a ClickUp segítségével

Ezekkel a gyártási ERP szoftver opciókkal jobb üzleti döntéseket hozhat és racionalizálhatja gyártási folyamatait. Mindegyik saját szintű testreszabási lehetőségeket és speciális funkciókat kínál, amelyek megfelelhetnek az Ön igényeinek.

Ha jobb gyártási folyamatokat szeretne kialakítani és egyszerűsíteni szeretné a munkafolyamatokat, miért ne választaná a ClickUp-ot? A nyomon követéshez és jelentéskészítéshez szükséges vállalati eszközökkel jobb rálátást kaphat a gyártás minden szakaszában zajló eseményekre.

Ráadásul a termék- és erőforrás-kezelő eszközök segítségével hatékonyabban kezelheti eszközeit és erőforrásait, növelve ezzel termelékenységét és jövedelmezőségét. ?

Nem kell tovább várnia. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!