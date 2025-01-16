10 ingyenes készségmátrix-sablon Excelben és ClickUpban

Mi teszi egy vezetőt nagyszerűvé? Az, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy csapata minden tagja sikeres legyen. 🎉

A kiváló vállalati vezetők tudják, hogy elengedhetetlen befektetni minden egyes alkalmazott növekedésébe és fejlődésébe. Hogyan? Úgy, hogy gondoskodnak arról, hogy az egyének ne stagnáljanak karrierjükben, folyamatosan új készségeket sajátítsanak el, és következetesen növeljék szakértelmük szintjét.

A készségmátrix egy olyan eszköz, amelyet a HR-csapatok és az osztályvezetők használnak a csapat minden tagjának konkrét készségeinek rögzítésére, nyomon követésére és végső soron fejlesztésére. A készségmátrix egy táblázatot hoz létre az osztály vagy projekt minden tagjáról, majd feltünteti a megfelelő pozícióhoz szükséges készségeket. Idővel a készségmátrix felhasználható a felvételi folyamatok, az erőforrás-elosztás, valamint a képzés és fejlesztés javítására. 👏👏

Kíváncsi arra, hogyan lehet készíteni egy készségmátrixot? Olvasson tovább! Ha készségmátrixot szeretne készíteni, nem kell a nulláról kezdenie. Az alábbiakban bemutatjuk, mi is az a készségmátrix, mi teszi egy sablont kiválóvá, és 10 készségmátrix-sablont mutatunk be, amelyeket felhasználhat a vállalatában. 📚

Mi az a készségmátrix-sablon?

Egyszerűen fogalmazva: a készségmátrix feltérképezi, hogy a csapatának milyen készségekre van szüksége a sikerhez. A humánerőforrás-szakemberek és az osztályvezetők gyakran használnak készségmátrixokat, hogy vizuálisan ábrázolják, mely készségek szükségesek, melyek vannak lefedve és melyek hiányoznak az egyes projektekből. 👍

A készségmátrix (néha kompetenciamátrixnak is nevezik) egy táblázatot hoz létre, amely tartalmazza az egyes részlegekhez vagy projektekhez szükséges készségeket vagy tulajdonságokat. Míg minden készségmátrix az Ön egyedi szervezetétől függően eltérő lesz, egy minta sablonban az egyes oszlopokban a csapat tagjai, az egyes sorokban pedig a kívánt készségek szerepelhetnek. Ebből kiindulva a csapatvezetők gyorsan azonosíthatják a szervezeten belüli készséghiányokat.

A legtöbb alkalmazotti monitoring szoftverplatformon megtalálható fizetős készségmátrix-sablon. Vagy rengeteg ingyenes, letölthető sablont találhat online. Egyszerűen töltse le a sablont Excelbe, Wordbe vagy más eszközbe, személyre szabja a készségkészleteket a szervezetéhez, és rendszeresen frissítse, hogy nyomon követhesse az alkalmazottak fejlődését.

Mi teszi jóvá egy készségmátrix-sablont?

A legjobb készségmátrix-sablonok segítenek a szervezetnek a feladatok és felelősségek jobb elosztásában a csapat tagjai között. A megfelelő sablonnak könnyen érthetőnek, könnyen frissíthetőnek kell lennie, és 360 fokos áttekintést kell nyújtania az egyes részlegek erősségeiről és készségfejlesztési lehetőségeiről. 👊

A megfelelő készségmátrix segítségével a vállalat vezetése jobban felkészülhet a következőkre:

Jobb döntések a toborzás során: A készségmátrix elengedhetetlen A készségmátrix elengedhetetlen eszköz a munkavállalók irányításában . Ha egy adott készség hiányzik az egész csapatból, az azt jelezheti, hogy új munkatársat kell felvenni.

Új képzés szervezése: Ha egy adott készség csak néhány csapattag rendelkezik, ez jó alkalom lehet a tanulási és fejlődési lehetőségek bővítésére. Gondolkodjon el egy ebéd és tanulás vagy belső képzési nap szervezésén, hogy a csapattagok felzárkózhassanak.

Előléptetések felajánlása: Ha olyan csapattagot talál, akinek a készségei fejlettebbek, mint társaié, akkor ő alkalmasabb lehet vezetői pozícióra.

Feladatok és felelősségek kiosztása: Nézzünk szembe a tényekkel: az emberek szeretik azokat a feladatokat elvégezni, amelyekben kiemelkedőek. Az egyes csapattagok soft és technikai készségeinek elemzésével a feladatok kiosztása az egyéni erősségeknek megfelelően történhet.

A teljesítményértékelések egyszerűsítése: A teljesítményértékelések mind a felettesek, mind az beosztottak számára előnyösek. A megfelelő készségmátrix segítségével a csapat tagjai tájékozódhatnak arról, mely készségeken kell még dolgozniuk.

Egyéni célok kitűzése: Annak érdekében, hogy a munkavállalók negyedévről negyedévre fejlesszék készségeiket, használjon készségmátrixot az egyes pozíciókra vonatkozó Annak érdekében, hogy a munkavállalók negyedévről negyedévre fejlesszék készségeiket, használjon készségmátrixot az egyes pozíciókra vonatkozó célok kitűzéséhez

10 használható készségfejlesztési mátrix sablon

Készségmátrix-sablont keres, hogy mélyebben beleláthasson az egyes csapattagok erősségeibe? Ha vizuális ábrázolást szeretne kapni az egyes részlegek készségeiről, érdemes ezeket a sablonokat használnia.

1. ClickUp készségmátrix sablon

Töltse le ezt a sablont Mérje fel az egyes csapattagok készségeinek szintjét ezzel a ClickUp által készített táblázatkészlet-sablonnal.

Hihetetlenül egyszerű módszert keres a csapat tagjainak készségeinek nyomon követésére? A ClickUp Board készségmátrix sablonja könnyen követhető elrendezéssel rendelkezik, amely minden csapat tagnak egy sort szentel. Minden oszlop egy-egy nyomon követni kívánt készségnek van fenntartva, például vezetői készségek, pénzügyi ismeretek vagy kockázatkezelés.

Ha egy alkalmazott bizonyítja, hogy jártas egy bizonyos készségben, egyszerűen jelölje be az adott oszlopot. Könnyedén kicserélheti az alkalmazottak nevét, hogy tükrözze az új alkalmazottakat, vagy hozzáadhat, kicserélhet vagy törölhet készségeket, hogy azok a legjobban tükrözzék az egyes részlegek igényeit.

2. ClickUp képzési mátrix sablon

Töltse le ezt a sablont Értékelje csapata jelenlegi készségeit a ClickUp képzési mátrix sablonjával.

Hatékony képzési programot szeretne létrehozni? A ClickUp képzési mátrix sablonja megkönnyíti csapata készségeinek kezelését, naplózását és nyomon követését. A sablon rendszeres használata segíthet a képzési és fejlesztési programok racionalizálásában.

A képzési mátrix sablon segítségével nyomon követheti az egyes munkatársak soft és hard készségeit. Minden sorban helyet talál az alkalmazott neve, beosztása, osztálya és egyéni készségeinek megadására. A beosztások és osztályok színkóddal vannak jelölve, míg az erősségek könnyen követhető rangsorolási rendszert kínálnak.

Egyedi nézeteket hozhat létre, hogy átfogó képet kapjon az alkalmazottak teljesítményéről. Ezenkívül egyedi státuszokat is létrehozhat, hogy a feladatokat befejezettként, a vállalattól elválasztottként vagy felülvizsgálat alatt állónak jelölje meg.

3. ClickUp készségek feltérképezési sablon

Töltse le ezt a sablont Kérje meg a marketingeseket, hogy értékeljék készségeiket a ClickUp Skill Mapping Template sablonban található egyéni űrlap segítségével.

Ha azt szeretné, hogy cége zökkenőmentesen működjön, a megfelelő embereket kell a megfelelő feladatokhoz rendelnie. Hogyan teheti ezt meg? Megértve, hogy hol vannak az erősségeik.

A ClickUp készségtérkép-sablonjával azonosíthatja, nyomon követheti és feltérképezheti az egyes alkalmazottak egyedi készségeit. Egyszerűen sorolja fel az egyes csapattagokat (osztályok szerint csoportosítva), és adjon nekik 1-5 közötti értékelést az egyes készségek elsajátításának szintje alapján. A sablon kitöltése után azonosíthatja az egyes személyek és az egész osztály készséghiányait.

Idővel a készségek feltérképezési sablon segíthet abban, hogy jobb döntéseket hozzon a felvétel, a képzés és a tanulási lehetőségek terén.

4. ClickUp személyzeti mátrix sablon

Töltse le ezt a sablont Hozzon stratégiai döntéseket a toborzás során, és biztosítsa alkalmazottai számára a megérdemelt előléptetést a ClickUp személyzeti mátrix sablonjával.

A vállalatát a következő szintre emeli? Mielőtt új csapattagot vesz fel, tudnia kell, hogy milyen készségeket szeretne hozzáadni a csapatához.

A ClickUp személyzeti mátrix sablonja felsorolja az egyes pozíciókhoz szükséges készségeket. Minden pozícióhoz egyszerűen készítsen egy listát a kívánt tulajdonságokról. Ezután bejelölheti az egyes készségeket, így a felső vezetés áttekintheti, mely készségek hiányoznak az egyes részlegekben.

A személyzeti mátrix egy rácsos elrendezést kínál, ahol felsorolhatja az egyes szerepköröket, majd a munkaköri leírást, az osztályt és a szükséges készségeket. Egyszerűen cserélje ki az egyes egyéni mezőket, vagy hozzon létre saját, egyedi színkódolási rendszert, amely a legjobban illeszkedik a vállalatához.

5. ClickUp technikai készségmátrix sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon csapata technikai szakértelmét a ClickUp technikai készségmátrix sablonjával.

A technikai készségek nyomon követése elengedhetetlen minden vállalat növekedéséhez, különösen az IT, a mérnöki vagy a termékmenedzsment részlegek esetében. Ha átalakítani szeretné a felvételi folyamatot vagy a belső képzést, akkor érdemes kihasználnia a ClickUp technikai készségmátrix sablonját.

Ez a készségmátrix-sablon segít a csapatoknak eligazodni a tehetségmenedzsment bonyolult világában. Minden osztály egy-egy sort kap, amely az egyes alkalmazottakra vonatkozik. Az egyes oszlopok pedig egy-egy készségre koncentrálnak, például szoftverfejlesztésre, programozási nyelvekre, tesztelési eljárásokra vagy hibakeresésre.

A sablonban helyet találsz a saját készségértékelési skálád létrehozására, amelyben minden készséget 1-től 4-ig rangsorolhatsz. Ha valaki egy adott terület szakértője, írd be a 4-est. Ha valaki kezdő, írd be az 1-est.

A sablon automatikusan színkódokkal jelöli az értékelés eredményét, így átfogó képet ad a csapat technikai felkészültségéről.

6. ClickUp IT készségmátrix sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon az összes IT-készséget a ClickUp IT-készségmátrix-sablonjával.

Minden IT-osztálynak szüksége van a megfelelő készségek és szakértelem kombinációjára a sikerhez. A ClickUp IT Skills Matrix Template segítségével nyomon követheti csapata erősségeit, gyengeségeit és a technikai készségek terén fennálló hiányosságait.

Ez a táblázat vizuálisan ábrázolja az IT-osztályon dolgozó egyes személyek szakértelmének mértékét. Új készségkészlet hozzáadásához egyszerűen lépjen a Készségtábla nézetre, kattintson a plusz jelre, majd adja hozzá a szakértelem területét. Megtekintheti és értékelheti a csapat egészének készségeit, vagy elmélyülhet az osztály egyes tagjainak készségeiben.

7. Excel készségmátrix sablon az AIHR-től

via AIHR

Egyszerű módszert keres a csapata készségeinek értékelésére és kezelésére? A készségértékelések segítenek a vállalat vezetésének befektetni a munkavállalók fejlesztésébe, okos döntéseket hozni a felvételek során, és elosztani az erőforrásokat az egyes projektek között.

Az AIHR egyszerű Excel készségmátrix-sablonjával szervezeted könnyedén naprakészen tarthatja készségkezelését. Egyszerűen írd be az egyes alkalmazottak nevét az oszlopok tetejére, és rendelj minden sorhoz egy készséget. Ezután rögzítsd az egyes csapattagok jártasságát és érdeklődési szintjét az egyes készségek tekintetében.

8. Excel készségmátrix sablon az AG5-től

via AG5

A munkavállalók készségeinek nyomon követése nem feltétlenül bonyolult folyamat. Az AG5 ingyenes sablonjával könnyedén nyomon követheti a munkavállalók kemény és puha készségeit.

A készségmátrix Excel, Microsoft Word és PDF fájlformátumokban tölthető le. Egyszerűen töltse le a választott formátumban, majd töltse ki a csapattagok nevét és rendelkezésre álló készségeit. A sablon beépített színpalettával rendelkezik, amelyben minden egyes személy az alábbi státuszok egyikével van besorolva: nincs ismerete, kezdő, önálló, szakértő vagy oktató.

9. Excel készségmátrix sablon a Skilltree-től

via Skilltree

Itt van egy másik sablon, amelyhez nincs szükség készségmátrix-szoftverre, és közvetlenül az Excelben használható. Ráadásul ingyenesen letölthető.

Ez a Skilltree által készített Excel-sablon mindent tartalmaz, amire szükséged van a vállalatod készséghiányának elemzéséhez. Egyszerűen sorold fel az egyes alkalmazottak keresztnevét, vezetéknevét és beosztását, majd a kívánt soft és hard készségeiket. Minden alkalmazott kap egy saját sort, ahol könnyedén rögzítheted az elemzett készségek elsajátításának szintjét.

A sablon vizuálisan ábrázolja az egyes projektek vagy részlegek erősségeit és készséghiányait. A negyedéves értékelő megbeszéléseken a munkavállalók kitölthetik önértékelési eszközként, vagy a vezetők dokumentálhatják a jártassági szinteket a feladatok kiosztása, az előléptetések megadása vagy a projektvezetők kijelölése céljából.

10. Excel készségmátrix sablon a CIToolkit-től

via CIToolkit

A készségmátrix-sablonok felbecsülhetetlen értékű kommunikációs eszközök lehetnek a munkavállalók és az osztályvezetők között. A készségmátrix segítségével könnyen azonosíthatók a munkavállalók képzésében, képesítésében vagy oktatásában fellelhető hiányosságok az egész csapat tekintetében. Ez alapján a vállalat vezetése átalakíthatja a beilleszkedési folyamatot, ösztönözheti a felsőfokú oktatást, vagy akár helyszíni képzést is biztosíthat.

A beszélgetés megkezdéséhez érdemes letölteni a CIToolkit Excel Skills Matrix Template (Excel készségmátrix sablon) nevű sablont. Ez a könnyen használható sablon lehetővé teszi az egész csapat készségeinek értékelését. Egyszerűen írja be a csapat tagjainak nevét a bal oldali oszlopba, és adjon hozzá egy készséget minden sor elejére.

Ez a mátrix könnyen testreszabható a vállalat igényeinek megfelelően. Ez alapján átalakíthatja képzési igényeit, hogy segítsen alkalmazottainak új készségek elsajátításában.

Fektessen be a munkavállalók fejlesztésébe a ClickUp készségmátrix sablonjainak használatával.

Cégének sikere az egyes alkalmazottak sikerétől függ. Annak érdekében, hogy csapata tagjai fejlesszék a szükséges készségeket, használjon készségmátrix-sablont. 🤩

A készségmátrix-sablon egy alapvető csapatmenedzsment eszköz, amelyet HR-szakemberek és csapatvezetők egyaránt használnak. Ha minden alkalmazott kemény és puha készségeit rögzíti, jobb döntéseket hozhat a felvételek során, javíthatja az alkalmazottak beilleszkedését, és biztosíthatja, hogy egyetlen csapattag sem legyen túlterhelve.

A készségmátrix-sablon használatához használja a ClickUp alkalmazást. A ClickUp segítségével könnyedén cserélhet egyéni mezőket, válthat a különböző nézetek között, és végül személyre szabhatja a sablont, hogy az megfeleljen a szervezetének. Ráadásul a készségmátrix-sablonon kívül egy teljes projektmenedzsment-funkciócsomagot, több mint 1000 integrációt, 100 MB tárhelyet, korlátlan számú feladatot és örökre ingyenes funkciókat is kap.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!