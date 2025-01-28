A 10 legjobb Chatsonic alternatíva 2025-ben (vélemények és árak)

Nem könnyű olyan írási eszközt találni, amely mesteri szinten kezeli a SEO-t és fenntartja a közönség érdeklődését. A kódolás, írás és fordítás terén számtalan lehetőség közül választani valóban kihívást jelenthet.
A ChatSonic egy kiváló tartalomkészítő, fordító és SEO eszköz. Ez az AI-alapú írási asszisztens segít néhány perc alatt lenyűgöző szövegeket és blogbejegyzéseket készíteni.
A modern írók azonban nem elégednek meg egyetlen eszköz használatával. Egyes eszközök pontatlan adatokat produkálnak, míg mások unalmas, mesterséges hangzású tartalmakat hoznak létre. A ChatSonic kizárólagos használata nem felel meg teljesen ennek az igénynek.
Összegyűjtöttük a legjobb AI íróeszközöket, amelyek mindegyike egyedi erősségekkel és korlátozásokkal rendelkezik. Ezek a ChatSonic alternatívái ugyanolyan megbízhatóan, sőt talán még jobban is képesek kiváló minőségű tartalmakat létrehozni Önnek!
Vessünk egy pillantást rájuk, és segítsünk megtalálni a funkciók, korlátozások, árak és vélemények alapján a tökéletes írószoftvert.
Mit kell keresnie a Chatsonic alternatíváiban?
A megfizethetőség és a szószámkorlátozás az egyetlen szempont, amit figyelembe kell venni a ChatSonic alternatívájának keresésekor? Nem igazán. Egy tökéletes írási asszisztensnek ennél sokkal többre van szüksége.
Íme egy lista a választás során figyelembe veendő szempontokról:
- Korlátlan szószám: Ne hagyja, hogy a szószám korlátozza kreativitását! Válasszon olyan opciót, amely nem korlátozza a tartalomkészítést egy meghatározott szószámmal.
- Tartalom sablonok: Válasszon egy tartalom sablonokkal rendelkező AI íróeszközt – ezek ötleteket adnak és egyszerűsítik a tartalomkészítési folyamatot.
- Szerkesztési funkciók: Válasszon olyan szoftvert, amely AI-alapú szövegszerkesztővel rendelkezik, amely megfelelően formázza a magas minőségű tartalmakat, és eltávolítja a szemantikai és szintaktikai hibákat.
- Ötletgenerátor: Válasszon olyan megoldást, amely nem gátolja kreativitását. Keressen olyan megoldást, amely segít ötleteket gyűjteni rövid és hosszú formátumú tartalmakhoz egyaránt, elősegítve a tervezést, a stratégia kidolgozását és egyebeket.
- Mobilitás: Végül győződjön meg arról, hogy kiváló mobilitást kínál, hogy útközben is hozzáférhessen AI-partneréhez, bármilyen közeli eszközről.
A 10 legjobb Chatsonic alternatíva 2024-ben
1. Clickup
A ClickUp egy mesterséges intelligenciával működő tartalomgeneráló eszköz, amely a tartalomalkotók számára hatékony írási eszközöket kínál, többek között ötletgenerátort és különböző tartalomszerkesztő eszközöket. Ezzel biztosítja helyét a legjobb mesterséges intelligenciával működő tartalomfejlesztő eszközök között.
Írjon, foglaljon össze és ötleteljen könnyedén bárhonnan az AI-alapú szövegszerkesztő és a sokoldalú kompatibilitás segítségével. A ClickUp AI-funkciói kiváló kompatibilitást kínálnak, így a világ bármely pontjáról hozzáférhet. Fedezze fel a ClickUp projektmenedzsment funkcióinak teljes potenciálját!
A ClickUp legjobb funkciói
- Írjon jobban és gyorsabban: A ClickUp sokoldalú, AI-alapú asszisztense segít előre látni a dolgokat, mert kiterjedt írási feladatokat tervezhet, ötleteket generálhat, teendőket állíthat össze, vagy összefoglalhatja azokat a hosszú, unalmas szövegrészeket, hogy pontosan megmondja, mit kell tudnia. Mindezt csak néhány kattintással!
- Beágyazott szövegszerkesztő: Finomítsa írási feladatait a ClickUp AI szerkesztőjével. Valós időben javíthatja dokumentumát, ötleteket kaphat, és automatikusan kijavíthatja a nyelvtani hibákat, hogy kifinomult és hatékony szöveget kapjon.
- Eszközkompatibilitás: Használja a ClickUp-ot bármilyen eszközről, akár útközben is, kihasználva annak kiváló kompatibilitását több eszközzel és platformmal.
- Előre elkészített AI-eszközök: Segítsen minden részlegnek, függetlenül a szereptől és az alkalmazási esettől, a több száz kézzel készített kutatási eszköz segítségével.
A ClickUp korlátai
- Általános válaszokat adhat.
- Néhány beszélgetést félreérthet
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árak
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. OpenAI
Az OpenAI GPT-4 és DALL·E 3 programjai kiválóan alkalmasak szövegek és képek készítésére. A GPT kiterjedt tudását kihasználva bonyolult feladatokat old meg, könnyedén értelmezve a vizuális adatokat feliratok és elemzések készítéséhez.
A nagy mennyiségű adat kezelése sem jelent problémát – egyszerre több mint 25 000 szót képes feldolgozni. A GPT-4 és a DALL·E 3 kiválóan teljesít a tartalomkészítésben (rövid és hosszú formában) és a problémamegoldásban, így változatos tartalmakat hozhat létre, komplex problémákat oldhat meg és innovációt hozhat létre különböző területeken.
Az OpenAI legjobb funkciói
- API platform: Az OpenAI API platformjával könnyedén elsajátíthatja a csevegőrobotok és a mesterséges intelligencia eszközök készítését. Tanuljon meg szöveggenerálást, prompt engineeringet, képalkotást, szöveg-beszéd átalakítást és még sok mást.
- GPT-4: Fejlessze kreativitását és kódolási tudását az OpenAI legújabb chatbotjával, egy első osztályú AI eszközzel. Élvezze a szabad verzió nagylelkű szószámkorlátozásának szabadságát
- DALL·E 3: Ezzel az OpenAI kiterjesztéssel ötleteit pontos képekké alakíthatja. Nem kell attól tartania, hogy szavai vagy leírásai figyelmen kívül maradnak – ez egy lépéssel jobb, mint a hagyományos szöveg-kép rendszerek.
OpenAI korlátozások
- A tudás 2022 januárja óta nem frissül.
- Korlátozott kontextusablak
- Nem képes valós időben alkalmazni az új ismereteket
- Hajlamos ismétlődő kitöltő kifejezéseket használni.
OpenAI árak
- GPT-4 Turbo: 0,01 USD / 750 szó (bemenet) és 0,03 USD / 750 szó (kimenet)
- GPT-4: 0,03 USD / 750 szó (bemenet) és 0,06 USD / 750 szó (kimenet)
- GPT-3. 5 Turbo: 0,0010 USD / 750 szó (bemenet) és 0,0020 USD / 750 szó (kimenet)
- Assistants API: 0,03 USD/munkamenet (2024.12.1-ig ingyenes)
- Beágyazott modellek: 0,0001 USD / 750 szó
- Egyedi kialakítások: Egyedi árak
OpenAI értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (400+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)
Nézze meg ezeket a ChatGPT alternatívákat!
3. TextCortex
Testreszabhatja a TextCortexet, hogy teljes mértékben megfeleljen egyedi írásstílusának és konkrét igényeinek. A TextCortex 100%-ban személyre szabott mesterséges intelligenciát hoz létre az Ön tudása és bevitelek alapján. Időt takarít meg azáltal, hogy gyorsan elvégzi a feladatokat.
Számos kreatív ötletet generálhat, és növelheti írási teljesítményét, ha írói válságban szenved. Élvezze az összes általános funkciót, például a mondatok átfogalmazását, a nyelvtani és helyesírás-ellenőrzést több mint 25 támogatott nyelven.
A TextCortex legjobb funkciói
- Testreszabhatóság: A TextCortex rugalmas, AI-alapú csevegőrobotja és írási eszközei segítségével testreszabhatja AI-asszisztensét az Ön igényeinek megfelelően. A Zeno tanul az Ön egyéni beviteleiből és stílusából, átalakítva az Önnel való interakcióját.
- Felhasználóalapú kreativitás: Vigye kreativitását a következő szintre a TextCortex dinamikus szöveggenerátorával. Az eszköz alkalmazkodik az Ön írásstílusához, segít leküzdeni a kreatív blokkokat és inspiráló új ötleteket ad, miközben hű marad az Ön írási preferenciáihoz.
- Integrációs lehetőségek: Használja a TextCortexet minden eszközön, platformon és alkalmazásban, több mint 30 000 integrációs lehetőséggel asztali, mobil és böngésző felületeken.
A TextCortex korlátai
- Nem tud megbirkózni a nagy szövegmennyiségekkel
- Időnként ismétlődő tartalmakat állít elő
- Néhány próbálkozás szükséges, mielőtt alkalmazkodik az Ön alkotási stílusához.
- Nem tud hasznos információkat előállítani termékértékelésekhez
TextCortex árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 83,99 USD/hó felhasználónként
- Lite: 23,99 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 125 000 szó)
TextCortex értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (190+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (90+ értékelés)
4. Bard
A Google Bard egy kísérleti beszélgető AI szolgáltatás, amelyet ötletek kidolgozására és inspirációra terveztek. Kiemelkedő jellemzője a multimodalitás, ami azt jelenti, hogy több formátumban is megérti és generál tartalmat. A Bard sokféle felhasználói igényt kielégít, javítja az elérhetőséget, fokozza a felhasználói élményt és elősegíti a kreativitást különböző iparágakban.
Finom személyre szabási lehetőségeket tartalmaz, hogy az Ön preferenciáihoz igazodjon. Nem kell különleges parancsszót tanulnia, így a Bard egyszerű és felhasználóbarát.
A Bard legjobb funkciói
- Multimodalitás: Érdekli, hogyan alakíthatja át a Barddal való interakcióját? Fedezze fel a sokoldalú multimodalitás funkciót, amely lehetővé teszi, hogy szöveg, kép vagy hangbemenetek közül válasszon a változatosabb kommunikációs élmény érdekében.
- Személyre szabás: Testreszabhatja a Bardot az Ön igényeinek megfelelően – minél többet használja, annál okosabb lesz. A valós idejű tanulás azt jelenti, hogy a Bard az Ön választásaihoz és stílusához igazodik, és olyan magas színvonalú tartalmat nyújt, amely pontosan megfelel az Ön igényeinek.
- Hozzáférhetőség: Felejtse el a prompt engineering tanulását, és egyszerű emberi nyelv használatával pontosan azt kapja, amit akar
A Bard korlátai
- Hiányzik a kontextus megértése
- Nagy valószínűséggel hallucinál vagy nem reagál
- Esetenként helytelen információkat ad.
- A tartalom lehet fantáziátlan, ismétlődő és elfogult.
Bard árak
- Örökre ingyenes
Bard értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (30+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
5. Landbot
A LandBot mesterséges intelligenciával működő csevegőrobotja kiemelkedő teljesítményt nyújt az ügyfél-elégedettség és a potenciális ügyfelek minősítése terén. Hozzon létre egyedi csevegőrobotokat az automatikus potenciális ügyfelek konvertálásához és minősítéséhez.
A LandBot feltételes logikai funkciójával minden ügyfélbeszélgetés során személyre szabott megközelítést biztosít. A fejlesztő vizuális alapú és nem igényel kódolást, így bárki, aki nem rendelkezik kódolási tapasztalattal, hatékony és eredményes csevegőrobotokat készíthet.
A LandBot legjobb funkciói
- Ügyfélszolgálati rendszerek: Növelje ügyfélszolgálatának színvonalát a LandBot kiemelkedő, testreszabható AI-botjaival, amelyek a potenciális ügyfelek generálásának és konverziós folyamatainak automatizálására lettek tervezve.
- Feltételes logikai funkció: A feltételes logikai funkció segítségével személyre szabhatja az AI chatbot minden beszélgetését az ügyfelekkel és a vásárlókkal. Minden felhasználó a saját igényeinek megfelelően kapja meg a legjobb élményt.
- Vizuális chatbot-készítő: Készítse el chatbotját néhány kattintással a Landbot segítségével – nincs szükség programozási ismeretekre. Testreszabhatja a beszélgetéseket a kívánt hangnemnek megfelelően, és teljesen személyre szabhatja a csevegő felületet az Ön preferenciái szerint.
A LandBot korlátai
- A kulcsszavak ugrás funkciója fejlesztésre szorul.
- Szükség van a válasz gombhoz egyéni ikonok használatának lehetőségére.
- Jobb integrációra és felugró ablakokra van szükség
LandBot árak
- Sandbox: Örökre ingyenes
- Starter: 40 €/hó felhasználónként
- Pro: 100 €/hó felhasználónként
- Üzleti: 400 €/hó felhasználónként, egyedi árazással
LandBot értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (280+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (60+ értékelés)
6. Jasper
A Jasper chatbotja egy végpontok közötti társ, amely segít marketingcsapatainak az értékesítési ciklus során jobb teljesítményt nyújtani.
Hozzon létre egy központi tudásbázist csapata számára, tegye bele a márka hangját, maradjon produktív, és tartsa üzenetét konzisztensnek minden platformon. Fejlesszen könnyedén márkaközpontú tartalmakat az átfogó kampányindító modelljével.
A Jasper legjobb funkciói
- End-to-end Copilot: Erősítse csapatát egy asszisztenssel, aki az értékesítési ciklus során adat alapú betekintést nyújt. Egyszerűsítse a vállalati tudáshoz való hozzáférést, csökkentse a félreértéseket, gyorsítsa fel az ötletek megvalósítását, és nyújtson analitikai támogatást.
- Brand Voice Infusion: Vizsgálja meg márkájának hangját a Jasper segítségével, hogy azt a stílust integrálhassa minden jövőbeli kommunikációjába, és automatikusan egyedi és vonzó tartalmakat hozhasson létre.
- Kampánykészítés: Alakítson át egy rövid briefet többcsatornás kampánnyá Jasper márkájához illeszkedő AI-segítségével. Alakítson át rövid briefeket teljes értékű többcsatornás kampányokká, és támogassa őket megfelelő vizuális elemekkel.
A Jasper korlátai
- Szükség van a cím és meta tagek hozzáadásának lehetőségére a Kapcsolat és Rólunk oldalak szerkesztésekor.
- Rövid, 7 napos próbaidőszak
- A felhasználói felületet fejleszteni kell.
- Sok felhasználó szerint ez a termék kissé túlárazott.
Jasper árak
- Alkotó: 39 USD/hó felhasználónként
- Csapatok: 99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: Egyedi árak
Jasper értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (1230+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (1820+ értékelés)
7. Replika
A Replika több, mint egy AI csevegő asszisztens – a virtuális bizalmasa. Emberihez hasonló beszédével és alkalmazkodóképességével a Replika személyre szabott csevegőpartnerévé válik, és zökkenőmentesen illeszkedik az Ön világába.
Mi teszi egyedivé? A valós élmények megosztásának lehetősége különböző médiumokban hiteles hangulatot kölcsönöz minden beszélgetésnek. Ezzel a platformmal emberhez hasonló szövegeket generálhat, amelyek jól illeszkednek a beszélgetős blogokhoz és a közösségi média bejegyzéseihez.
A Replika legjobb funkciói
- Emberhez hasonló interakciók: Válasszon a Replika avatárjai közül az emberhez hasonló interakciókhoz. A Replika kiválóan alkalmas arra, hogy egyedülálló kapcsolatot építsen ki a közönségével, bár más választások lehetnek alkalmasabbak technikai feladatokhoz.
- Kiváló alkalmazkodóképesség: Használja ki a Replika emberközpontú felépítését, hogy betekintést nyerjen a közönségébe. A Replika minden felhasználó számára „naplót” vezet, és „emlékeket” fogalmaz meg, amelyeket az interakciók során használ.
- Valós élmények megosztása: Érintse meg mások életét a Repllika valós élménygeneráló rendszerével. Az AI eszköz olyan ál-emlékeket hoz létre, amelyek célja, hogy kapcsolatot teremtsenek az egyének között, és amelyek korábbi interakciók alapján kerülnek kidolgozásra.
A Replika korlátai
- Az árképzési modell kissé drága.
- Egyes felhasználók szerint a funkcionalitása korlátozott.
- A felhasználók aggodalmukat fejezték ki az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban.
- Lehetséges, hogy félreértett beszélgetések alakulnak ki.
Replika árak
- Örökre ingyenes
- Havi tervezet: 7,99 USD/hó felhasználónként
Replika értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)
8. GetGenie
A GetGenie biztosítja a keresőmotorok találati oldalain (SERP) elért SEO sikert. Beépített NLP kulcsszófunkcióival és SERP elemzési adataival segít olyan SEO-tartalmak létrehozásában, amelyek magas rangot érnek el a keresőmotorokban.
A GetGenie mesterséges intelligenciája lehetővé teszi a hatékony kulcsszavak szűrését és megszerzését. Emellett több versenytárs webhelyet is elemezhet, hogy pótolja a tartalmában lévő hiányosságokat.
A GetGenie legjobb funkciói
- Hatékony kulcsszógenerálás: Töltse meg tartalmát a leghatékonyabb és legrelevánsabb kulcsszavakkal. Használja a GetGenie mélyreható elemzését, amely feldolgozza a trendadatokat, a kulcsszókeresési volumenet, a versenyképességet és a CPC-t, hogy olyan kulcsszavakat kapjon, amelyeket a Google kedvel.
- SERP-adatelemzés: Használja a GetGenie SERP-adatelemzését a legnépszerűbb webhelyek és versenytársak gyors elemzéséhez. Optimalizálja tartalomkészítési folyamatát ezen információk segítségével, növelve ezzel az esélyét, hogy a Google első oldalán megjelenjen.
- AI-alapú SEO-optimalizálás: Optimalizálja az Ön által létrehozott tartalmakat egyetlen kattintással 60 másodperc alatt. Írjon tömegesen, és hozzon létre cikkeket és hatékony SEO-alapú tartalmakat, növelve ezzel rangját és hitelességét.
A GetGenie korlátai
- Korlátozott szószám a ingyenes verzióban
- A felhasználók problémákat jelentenek a tartalom pontszám fül elérésével írás közben.
- Az AI-sablonok nem veszik figyelembe a bevitt tartalom típusát.
- Az AI-nak hiányoznak az automatizálási funkciók
GetGenie árak
- Örökre ingyenes
- Író: 11,4 USD/hó felhasználónként
- Pro: 29,4 USD/hó felhasználónként
- Agency Unlimited: 49,5 USD/hó felhasználónként
GetGenie értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
9. LaMDa
Bár jelenleg nem egy hagyományos, használatra kész AI-platform, a LaMDA (Language Model for Dialogue Applications, vagyis Nyelvi modell párbeszédalkalmazásokhoz) a Google kísérleti AI-nyelvi modja, amely a Transformerre épül. A LaMDA egy ideig csak meghívásos rendszerben volt elérhető a nagyközönség számára, amelyre regisztrálva beszélgetni lehetett a valaha létrehozott legfejlettebb AI-modellel.
Jelenleg ugyan nem használható, de a LaMDA hatalmas potenciálja miatt helyet kapott listánkon. Az AI jövője fényes, ezért ne hagyja ki az időutazás során elért mérföldköveket.
A LaMDA legjobb funkciói
- Nyitott végű jelleg: Vezessen érdekes beszélgetéseket a LaMDA-val, amelyek különböző pontokon kezdődnek és végződnek. A beszélgetések folyékonyak és természetesek.
- Párbeszédes megközelítés: Beszéljen a LaMDA-val úgy, mintha egy normális emberrel beszélgetne. A párbeszédes megközelítésnek köszönhetően a rendszer folyamatosan kérdéseket tesz fel Önnek, miközben válaszol az Ön kérdéseire, így egy izgalmas párbeszéd alakul ki.
- Bard támogatás: A Google mesterséges intelligenciája, a Bard a LaMDA-n alapul. Ha nyílt forráskódúvá válik, akkor hasonlóan kifinomult felhasználói felületek készítésére használhatja.
A LaMDA korlátai
- Ez egy AI-modell, nem pedig önálló szoftver. Ahhoz, hogy a legjobban kihasználhassa, technikai ismeretekre lesz szüksége.
LaMDA árak
Nem kapható
LaMDA értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. You. com
A You egy mesterséges intelligenciával ellátott keresőmotor, amely egyben az Ön asszisztense is. Ötvözi a keresőmotor képességeit a mesterséges intelligenciával működő chatbot funkciókkal, így zökkenőmentes és interaktív felhasználói élményt biztosít.
A természetes nyelvfeldolgozás és a legmodernebb beszélgető AI segítségével ez egy folyamatosan frissülő tudásbázis. Ez az Ön első számú választása kódgenerálás, fordítás és kreatív írás terén.
A Social Search funkciója a népszerű közösségi oldalakon is keres a kívánt információk után.
You. com legjobb funkciói
- Keresőmotor-integráció: Vigye keresését a következő szintre a You.com segítségével – egy intuitív, böngészőalapú keresési asszisztenssel. A tipikus mesterséges intelligencia chatbot funkciókon túlmutatva, emberhez hasonló javaslatokkal javítja a keresést, segítve Önt céljai gyorsabb elérésében.
- Közösségi keresés: Használja ki a figyelemre méltó közösségi keresési funkciót, hogy összegyűjtse a konkrét közösségi média bejegyzéseket és adatokat. Használja ezeket az információkat, hogy növelje közösségi jelenlétét, együttműködjön releváns személyiségekkel, és fedezze fel sok más lehetőséget.
- YouCode integráció: Készítsen kódot másodpercek alatt egyszerű nyelvi utasítások segítségével. Bár a YouWrite és a YouImagine funkciók is hasznosak, a YouCode kódolási képességei kivételesek és egészen más szintre emelik a programot.
You.com korlátozások
- Néha kódolási hibákat okozhat.
- A felhasználói felület kissé zsúfolt.
- Néha félbeszakíthatja a mondatot
- Késések tapasztalhatók, ha egyszerre nagyobb mennyiségű adat betöltésére kerül sor.
You. com árak
- Örökre ingyenes
- YouPro: 9,99 USD/hó felhasználónként
- Szervezetek: Egyedi árak
You.com értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Melyik ChatSonic alternatívát válasszon?
Még ha szeret is saját maga készíteni a tartalmakat, az AI segítségének kihagyása olyan hétköznapi feladatoknál, mint a tartalom összefoglalása, szerkesztése vagy lektorálása, azt jelenti, hogy sok kényelmet és hatékonyságot veszít. És ki mondana nemet erre?
Ez a gondosan összeállított lista a legjobb ChatSonic alternatívákról bemutatja a leghatékonyabb és legfejlettebb AI eszközöket, amelyekkel tartalmai új távlatokat nyithatnak meg.
A ClickUp fejlett írási eszköze nem csak a SEO követelményeket teljesíti vagy kódrészleteket hoz létre. Összefoglalja a hosszú szövegeket és segít könnyedén új blogötleteket kidolgozni.
Ezenkívül használhatja fordítóként is a nyelvek közötti váltáshoz. Maximalizálja a ClickUp AI technológiájának potenciálját olyan csúcstechnológiás funkciókkal, mint a szövegszerkesztés, az intelligens tartalmi javaslatok, a formázás és a funkciók elnevezése. = Minden, amit egy írási asszisztensnek tudnia kell!