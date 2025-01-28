A 10 legjobb Chatsonic alternatíva 2025-ben (vélemények és árak)

Nem könnyű olyan írási eszközt találni, amely mesteri szinten kezeli a SEO-t és fenntartja a közönség érdeklődését. A kódolás, írás és fordítás terén számtalan lehetőség közül választani valóban kihívást jelenthet.

A ChatSonic egy kiváló tartalomkészítő, fordító és SEO eszköz. Ez az AI-alapú írási asszisztens segít néhány perc alatt lenyűgöző szövegeket és blogbejegyzéseket készíteni.

A modern írók azonban nem elégednek meg egyetlen eszköz használatával. Egyes eszközök pontatlan adatokat produkálnak, míg mások unalmas, mesterséges hangzású tartalmakat hoznak létre. A ChatSonic kizárólagos használata nem felel meg teljesen ennek az igénynek.

Összegyűjtöttük a legjobb AI íróeszközöket, amelyek mindegyike egyedi erősségekkel és korlátozásokkal rendelkezik. Ezek a ChatSonic alternatívái ugyanolyan megbízhatóan, sőt talán még jobban is képesek kiváló minőségű tartalmakat létrehozni Önnek!

Vessünk egy pillantást rájuk, és segítsünk megtalálni a funkciók, korlátozások, árak és vélemények alapján a tökéletes írószoftvert.

Mit kell keresnie a Chatsonic alternatíváiban?

A megfizethetőség és a szószámkorlátozás az egyetlen szempont, amit figyelembe kell venni a ChatSonic alternatívájának keresésekor? Nem igazán. Egy tökéletes írási asszisztensnek ennél sokkal többre van szüksége.

Íme egy lista a választás során figyelembe veendő szempontokról:

Korlátlan szószám: Ne hagyja, hogy a szószám korlátozza kreativitását! Válasszon olyan opciót, amely nem korlátozza a tartalomkészítést egy meghatározott szószámmal .

Tartalom sablonok : Válasszon egy : Válasszon egy tartalom sablonokkal rendelkező AI íróeszközt – ezek ötleteket adnak és egyszerűsítik a tartalomkészítési folyamatot.

Szerkesztési funkciók : Válasszon olyan szoftvert, amely AI-alapú szövegszerkesztővel rendelkezik, amely megfelelően formázza a magas minőségű tartalmakat, és eltávolítja a szemantikai és szintaktikai hibákat.

Ötletgenerátor: Válasszon olyan megoldást, amely nem gátolja kreativitását. Keressen olyan megoldást, amely segít Válasszon olyan megoldást, amely nem gátolja kreativitását. Keressen olyan megoldást, amely segít ötleteket gyűjteni rövid és hosszú formátumú tartalmakhoz egyaránt, elősegítve a tervezést, a stratégia kidolgozását és egyebeket.

Mobilitás: Végül győződjön meg arról, hogy kiváló mobilitást kínál, hogy útközben is hozzáférhessen AI-partneréhez, bármilyen közeli eszközről.

A 10 legjobb Chatsonic alternatíva 2024-ben

1. Clickup

Használja a ClickUp AI írási asszisztensét hosszú formátumú tartalmak, blogbejegyzések, ötletek kidolgozása, e-mailek írása és egyebek létrehozásához.

A ClickUp egy mesterséges intelligenciával működő tartalomgeneráló eszköz, amely a tartalomalkotók számára hatékony írási eszközöket kínál, többek között ötletgenerátort és különböző tartalomszerkesztő eszközöket. Ezzel biztosítja helyét a legjobb mesterséges intelligenciával működő tartalomfejlesztő eszközök között.

Írjon, foglaljon össze és ötleteljen könnyedén bárhonnan az AI-alapú szövegszerkesztő és a sokoldalú kompatibilitás segítségével. A ClickUp AI-funkciói kiváló kompatibilitást kínálnak, így a világ bármely pontjáról hozzáférhet. Fedezze fel a ClickUp projektmenedzsment funkcióinak teljes potenciálját!

Finomítsa az eredményeket, hogy gyorsabban elérje a jobb tartalmakat a ClickUp AI reprompting funkciójával.

A ClickUp legjobb funkciói

Írjon jobban és gyorsabban: A ClickUp sokoldalú, AI-alapú asszisztense segít előre látni a dolgokat, mert kiterjedt írási feladatokat tervezhet, ötleteket generálhat, teendőket állíthat össze, vagy összefoglalhatja azokat a hosszú, unalmas szövegrészeket, hogy pontosan megmondja, mit kell tudnia. Mindezt csak néhány kattintással!

Beágyazott szövegszerkesztő: Finomítsa írási feladatait a ClickUp AI szerkesztőjével. Valós időben javíthatja dokumentumát, ötleteket kaphat, és automatikusan kijavíthatja a nyelvtani hibákat, hogy kifinomult és hatékony szöveget kapjon.

Eszközkompatibilitás: Használja a ClickUp-ot bármilyen eszközről, akár útközben is, kihasználva annak kiváló kompatibilitását több eszközzel és platformmal.

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

Előre elkészített AI-eszközök: Segítsen minden részlegnek, függetlenül a szereptől és az alkalmazási esettől, a több száz kézzel készített kutatási eszköz segítségével.

A ClickUp korlátai

Általános válaszokat adhat.

Néhány beszélgetést félreérthet

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. OpenAI

via OpenAI

Az OpenAI GPT-4 és DALL·E 3 programjai kiválóan alkalmasak szövegek és képek készítésére. A GPT kiterjedt tudását kihasználva bonyolult feladatokat old meg, könnyedén értelmezve a vizuális adatokat feliratok és elemzések készítéséhez.

A nagy mennyiségű adat kezelése sem jelent problémát – egyszerre több mint 25 000 szót képes feldolgozni. A GPT-4 és a DALL·E 3 kiválóan teljesít a tartalomkészítésben (rövid és hosszú formában) és a problémamegoldásban, így változatos tartalmakat hozhat létre, komplex problémákat oldhat meg és innovációt hozhat létre különböző területeken.

Az OpenAI legjobb funkciói

API platform: Az OpenAI API platformjával könnyedén elsajátíthatja a csevegőrobotok és a mesterséges intelligencia eszközök készítését. Tanuljon meg szöveggenerálást, prompt engineeringet, képalkotást, szöveg-beszéd átalakítást és még sok mást.

GPT-4: Fejlessze kreativitását és kódolási tudását az OpenAI legújabb chatbotjával, egy első osztályú AI eszközzel. Élvezze a szabad verzió nagylelkű szószámkorlátozásának szabadságát

DALL·E 3: Ezzel az OpenAI kiterjesztéssel ötleteit pontos képekké alakíthatja. Nem kell attól tartania, hogy szavai vagy leírásai figyelmen kívül maradnak – ez egy lépéssel jobb, mint a hagyományos szöveg-kép rendszerek.

OpenAI korlátozások

A tudás 2022 januárja óta nem frissül.

Korlátozott kontextusablak

Nem képes valós időben alkalmazni az új ismereteket

Hajlamos ismétlődő kitöltő kifejezéseket használni.

OpenAI árak

GPT-4 Turbo: 0,01 USD / 750 szó (bemenet) és 0,03 USD / 750 szó (kimenet)

GPT-4: 0,03 USD / 750 szó (bemenet) és 0,06 USD / 750 szó (kimenet)

GPT-3. 5 Turbo: 0,0010 USD / 750 szó (bemenet) és 0,0020 USD / 750 szó (kimenet)

Assistants API: 0,03 USD/munkamenet (2024.12.1-ig ingyenes)

Beágyazott modellek: 0,0001 USD / 750 szó

Egyedi kialakítások: Egyedi árak

OpenAI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (400+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

Nézze meg ezeket a ChatGPT alternatívákat!

3. TextCortex

via TextCortex

Testreszabhatja a TextCortexet, hogy teljes mértékben megfeleljen egyedi írásstílusának és konkrét igényeinek. A TextCortex 100%-ban személyre szabott mesterséges intelligenciát hoz létre az Ön tudása és bevitelek alapján. Időt takarít meg azáltal, hogy gyorsan elvégzi a feladatokat.

Számos kreatív ötletet generálhat, és növelheti írási teljesítményét, ha írói válságban szenved. Élvezze az összes általános funkciót, például a mondatok átfogalmazását, a nyelvtani és helyesírás-ellenőrzést több mint 25 támogatott nyelven.

A TextCortex legjobb funkciói

Testreszabhatóság: A TextCortex rugalmas, AI-alapú csevegőrobotja és írási eszközei segítségével testreszabhatja AI-asszisztensét az Ön igényeinek megfelelően. A Zeno tanul az Ön egyéni beviteleiből és stílusából, átalakítva az Önnel való interakcióját.

Felhasználóalapú kreativitás: Vigye kreativitását a következő szintre a TextCortex dinamikus szöveggenerátorával. Az eszköz alkalmazkodik az Ön írásstílusához, segít leküzdeni a kreatív blokkokat és inspiráló új ötleteket ad, miközben hű marad az Ön írási preferenciáihoz.

Integrációs lehetőségek: Használja a TextCortexet minden eszközön, platformon és alkalmazásban, több mint 30 000 integrációs lehetőséggel asztali, mobil és böngésző felületeken.

A TextCortex korlátai

Nem tud megbirkózni a nagy szövegmennyiségekkel

Időnként ismétlődő tartalmakat állít elő

Néhány próbálkozás szükséges, mielőtt alkalmazkodik az Ön alkotási stílusához.

Nem tud hasznos információkat előállítani termékértékelésekhez

TextCortex árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 83,99 USD/hó felhasználónként

Lite: 23,99 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 125 000 szó)

TextCortex értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (90+ értékelés)

4. Bard

via Bard

A Google Bard egy kísérleti beszélgető AI szolgáltatás, amelyet ötletek kidolgozására és inspirációra terveztek. Kiemelkedő jellemzője a multimodalitás, ami azt jelenti, hogy több formátumban is megérti és generál tartalmat. A Bard sokféle felhasználói igényt kielégít, javítja az elérhetőséget, fokozza a felhasználói élményt és elősegíti a kreativitást különböző iparágakban.

Finom személyre szabási lehetőségeket tartalmaz, hogy az Ön preferenciáihoz igazodjon. Nem kell különleges parancsszót tanulnia, így a Bard egyszerű és felhasználóbarát.

A Bard legjobb funkciói

Multimodalitás: Érdekli, hogyan alakíthatja át a Barddal való interakcióját? Fedezze fel a sokoldalú multimodalitás funkciót, amely lehetővé teszi, hogy szöveg, kép vagy hangbemenetek közül válasszon a változatosabb kommunikációs élmény érdekében.

Személyre szabás: Testreszabhatja a Bardot az Ön igényeinek megfelelően – minél többet használja, annál okosabb lesz. A valós idejű tanulás azt jelenti, hogy a Bard az Ön választásaihoz és stílusához igazodik, és olyan magas színvonalú tartalmat nyújt, amely pontosan megfelel az Ön igényeinek.

Hozzáférhetőség: Felejtse el a prompt engineering tanulását, és egyszerű emberi nyelv használatával pontosan azt kapja, amit akar

A Bard korlátai

Hiányzik a kontextus megértése

Nagy valószínűséggel hallucinál vagy nem reagál

Esetenként helytelen információkat ad.

A tartalom lehet fantáziátlan, ismétlődő és elfogult.

Bard árak

Örökre ingyenes

Bard értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Landbot

via Landbot

A LandBot mesterséges intelligenciával működő csevegőrobotja kiemelkedő teljesítményt nyújt az ügyfél-elégedettség és a potenciális ügyfelek minősítése terén. Hozzon létre egyedi csevegőrobotokat az automatikus potenciális ügyfelek konvertálásához és minősítéséhez.

A LandBot feltételes logikai funkciójával minden ügyfélbeszélgetés során személyre szabott megközelítést biztosít. A fejlesztő vizuális alapú és nem igényel kódolást, így bárki, aki nem rendelkezik kódolási tapasztalattal, hatékony és eredményes csevegőrobotokat készíthet.

A LandBot legjobb funkciói

Ügyfélszolgálati rendszerek: Növelje ügyfélszolgálatának színvonalát a LandBot kiemelkedő, testreszabható AI-botjaival, amelyek a potenciális ügyfelek generálásának és konverziós folyamatainak automatizálására lettek tervezve.

Feltételes logikai funkció: A feltételes logikai funkció segítségével személyre szabhatja az AI chatbot minden beszélgetését az ügyfelekkel és a vásárlókkal. Minden felhasználó a saját igényeinek megfelelően kapja meg a legjobb élményt.

Vizuális chatbot-készítő: Készítse el chatbotját néhány kattintással a Landbot segítségével – nincs szükség programozási ismeretekre. Testreszabhatja a beszélgetéseket a kívánt hangnemnek megfelelően, és teljesen személyre szabhatja a csevegő felületet az Ön preferenciái szerint.

A LandBot korlátai

A kulcsszavak ugrás funkciója fejlesztésre szorul.

Szükség van a válasz gombhoz egyéni ikonok használatának lehetőségére.

Jobb integrációra és felugró ablakokra van szükség

LandBot árak

Sandbox: Örökre ingyenes

Starter: 40 €/hó felhasználónként

Pro: 100 €/hó felhasználónként

Üzleti: 400 €/hó felhasználónként, egyedi árazással

LandBot értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (280+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (60+ értékelés)

6. Jasper

via Jasper

A Jasper chatbotja egy végpontok közötti társ, amely segít marketingcsapatainak az értékesítési ciklus során jobb teljesítményt nyújtani.

Hozzon létre egy központi tudásbázist csapata számára, tegye bele a márka hangját, maradjon produktív, és tartsa üzenetét konzisztensnek minden platformon. Fejlesszen könnyedén márkaközpontú tartalmakat az átfogó kampányindító modelljével.

A Jasper legjobb funkciói

End-to-end Copilot: Erősítse csapatát egy asszisztenssel, aki az értékesítési ciklus során adat alapú betekintést nyújt. Egyszerűsítse a vállalati tudáshoz való hozzáférést, csökkentse a félreértéseket, gyorsítsa fel az ötletek megvalósítását, és nyújtson analitikai támogatást.

Brand Voice Infusion: Vizsgálja meg márkájának hangját a Jasper segítségével, hogy azt a stílust integrálhassa minden jövőbeli kommunikációjába, és automatikusan egyedi és vonzó tartalmakat hozhasson létre.

Kampánykészítés: Alakítson át egy rövid briefet többcsatornás kampánnyá Jasper márkájához illeszkedő AI-segítségével. Alakítson át rövid briefeket teljes értékű többcsatornás kampányokká, és támogassa őket megfelelő vizuális elemekkel.

A Jasper korlátai

Szükség van a cím és meta tagek hozzáadásának lehetőségére a Kapcsolat és Rólunk oldalak szerkesztésekor.

Rövid, 7 napos próbaidőszak

A felhasználói felületet fejleszteni kell.

Sok felhasználó szerint ez a termék kissé túlárazott.

Jasper árak

Alkotó: 39 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árak

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1230+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1820+ értékelés)

7. Replika

via Replika

A Replika több, mint egy AI csevegő asszisztens – a virtuális bizalmasa. Emberihez hasonló beszédével és alkalmazkodóképességével a Replika személyre szabott csevegőpartnerévé válik, és zökkenőmentesen illeszkedik az Ön világába.

Mi teszi egyedivé? A valós élmények megosztásának lehetősége különböző médiumokban hiteles hangulatot kölcsönöz minden beszélgetésnek. Ezzel a platformmal emberhez hasonló szövegeket generálhat, amelyek jól illeszkednek a beszélgetős blogokhoz és a közösségi média bejegyzéseihez.

A Replika legjobb funkciói

Emberhez hasonló interakciók: Válasszon a Replika avatárjai közül az emberhez hasonló interakciókhoz. A Replika kiválóan alkalmas arra, hogy egyedülálló kapcsolatot építsen ki a közönségével, bár más választások lehetnek alkalmasabbak technikai feladatokhoz.

Kiváló alkalmazkodóképesség: Használja ki a Replika emberközpontú felépítését, hogy betekintést nyerjen a közönségébe. A Replika minden felhasználó számára „naplót” vezet, és „emlékeket” fogalmaz meg, amelyeket az interakciók során használ.

Valós élmények megosztása: Érintse meg mások életét a Repllika valós élménygeneráló rendszerével. Az AI eszköz olyan ál-emlékeket hoz létre, amelyek célja, hogy kapcsolatot teremtsenek az egyének között, és amelyek korábbi interakciók alapján kerülnek kidolgozásra.

A Replika korlátai

Az árképzési modell kissé drága.

Egyes felhasználók szerint a funkcionalitása korlátozott.

A felhasználók aggodalmukat fejezték ki az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban.

Lehetséges, hogy félreértett beszélgetések alakulnak ki.

Replika árak

Örökre ingyenes

Havi tervezet: 7,99 USD/hó felhasználónként

Replika értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

8. GetGenie

via GetGenie

A GetGenie biztosítja a keresőmotorok találati oldalain (SERP) elért SEO sikert. Beépített NLP kulcsszófunkcióival és SERP elemzési adataival segít olyan SEO-tartalmak létrehozásában, amelyek magas rangot érnek el a keresőmotorokban.

A GetGenie mesterséges intelligenciája lehetővé teszi a hatékony kulcsszavak szűrését és megszerzését. Emellett több versenytárs webhelyet is elemezhet, hogy pótolja a tartalmában lévő hiányosságokat.

A GetGenie legjobb funkciói

Hatékony kulcsszógenerálás: Töltse meg tartalmát a leghatékonyabb és legrelevánsabb kulcsszavakkal. Használja a GetGenie mélyreható elemzését, amely feldolgozza a trendadatokat, a kulcsszókeresési volumenet, a versenyképességet és a CPC-t, hogy olyan kulcsszavakat kapjon, amelyeket a Google kedvel.

SERP-adatelemzés: Használja a GetGenie SERP-adatelemzését a legnépszerűbb webhelyek és versenytársak gyors elemzéséhez. Optimalizálja Használja a GetGenie SERP-adatelemzését a legnépszerűbb webhelyek és versenytársak gyors elemzéséhez. Optimalizálja tartalomkészítési folyamatát ezen információk segítségével, növelve ezzel az esélyét, hogy a Google első oldalán megjelenjen.

AI-alapú SEO-optimalizálás: Optimalizálja az Ön által létrehozott tartalmakat egyetlen kattintással 60 másodperc alatt. Írjon tömegesen, és hozzon létre cikkeket és hatékony SEO-alapú tartalmakat, növelve ezzel rangját és hitelességét.

A GetGenie korlátai

Korlátozott szószám a ingyenes verzióban

A felhasználók problémákat jelentenek a tartalom pontszám fül elérésével írás közben.

Az AI-sablonok nem veszik figyelembe a bevitt tartalom típusát.

Az AI-nak hiányoznak az automatizálási funkciók

GetGenie árak

Örökre ingyenes

Író: 11,4 USD/hó felhasználónként

Pro: 29,4 USD/hó felhasználónként

Agency Unlimited: 49,5 USD/hó felhasználónként

GetGenie értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. LaMDa

a Google LaMDa segítségével

Bár jelenleg nem egy hagyományos, használatra kész AI-platform, a LaMDA (Language Model for Dialogue Applications, vagyis Nyelvi modell párbeszédalkalmazásokhoz) a Google kísérleti AI-nyelvi modja, amely a Transformerre épül. A LaMDA egy ideig csak meghívásos rendszerben volt elérhető a nagyközönség számára, amelyre regisztrálva beszélgetni lehetett a valaha létrehozott legfejlettebb AI-modellel.

Jelenleg ugyan nem használható, de a LaMDA hatalmas potenciálja miatt helyet kapott listánkon. Az AI jövője fényes, ezért ne hagyja ki az időutazás során elért mérföldköveket.

A LaMDA legjobb funkciói

Nyitott végű jelleg: Vezessen érdekes beszélgetéseket a LaMDA-val, amelyek különböző pontokon kezdődnek és végződnek. A beszélgetések folyékonyak és természetesek.

Párbeszédes megközelítés: Beszéljen a LaMDA-val úgy, mintha egy normális emberrel beszélgetne. A párbeszédes megközelítésnek köszönhetően a rendszer folyamatosan kérdéseket tesz fel Önnek, miközben válaszol az Ön kérdéseire, így egy izgalmas párbeszéd alakul ki.

Bard támogatás: A Google mesterséges intelligenciája, a Bard a LaMDA-n alapul. Ha nyílt forráskódúvá válik, akkor hasonlóan kifinomult felhasználói felületek készítésére használhatja.

A LaMDA korlátai

Ez egy AI-modell, nem pedig önálló szoftver. Ahhoz, hogy a legjobban kihasználhassa, technikai ismeretekre lesz szüksége.

LaMDA árak

Nem kapható

LaMDA értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. You. com

via You

A You egy mesterséges intelligenciával ellátott keresőmotor, amely egyben az Ön asszisztense is. Ötvözi a keresőmotor képességeit a mesterséges intelligenciával működő chatbot funkciókkal, így zökkenőmentes és interaktív felhasználói élményt biztosít.

A természetes nyelvfeldolgozás és a legmodernebb beszélgető AI segítségével ez egy folyamatosan frissülő tudásbázis. Ez az Ön első számú választása kódgenerálás, fordítás és kreatív írás terén.

A Social Search funkciója a népszerű közösségi oldalakon is keres a kívánt információk után.

You. com legjobb funkciói

Keresőmotor-integráció: Vigye keresését a következő szintre a You.com segítségével – egy intuitív, böngészőalapú keresési asszisztenssel. A tipikus mesterséges intelligencia chatbot funkciókon túlmutatva, emberhez hasonló javaslatokkal javítja a keresést, segítve Önt céljai gyorsabb elérésében.

Közösségi keresés: Használja ki a figyelemre méltó közösségi keresési funkciót, hogy összegyűjtse Használja ki a figyelemre méltó közösségi keresési funkciót, hogy összegyűjtse a konkrét közösségi média bejegyzéseket és adatokat. Használja ezeket az információkat, hogy növelje közösségi jelenlétét, együttműködjön releváns személyiségekkel, és fedezze fel sok más lehetőséget.

YouCode integráció: Készítsen kódot másodpercek alatt egyszerű nyelvi utasítások segítségével. Bár a YouWrite és a YouImagine funkciók is hasznosak, a YouCode kódolási képességei kivételesek és egészen más szintre emelik a programot.

You.com korlátozások

Néha kódolási hibákat okozhat.

A felhasználói felület kissé zsúfolt.

Néha félbeszakíthatja a mondatot

Késések tapasztalhatók, ha egyszerre nagyobb mennyiségű adat betöltésére kerül sor.

You. com árak

Örökre ingyenes

YouPro: 9,99 USD/hó felhasználónként

Szervezetek: Egyedi árak

You.com értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Melyik ChatSonic alternatívát válasszon?

Még ha szeret is saját maga készíteni a tartalmakat, az AI segítségének kihagyása olyan hétköznapi feladatoknál, mint a tartalom összefoglalása, szerkesztése vagy lektorálása, azt jelenti, hogy sok kényelmet és hatékonyságot veszít. És ki mondana nemet erre?

Ez a gondosan összeállított lista a legjobb ChatSonic alternatívákról bemutatja a leghatékonyabb és legfejlettebb AI eszközöket, amelyekkel tartalmai új távlatokat nyithatnak meg.

A ClickUp fejlett írási eszköze nem csak a SEO követelményeket teljesíti vagy kódrészleteket hoz létre. Összefoglalja a hosszú szövegeket és segít könnyedén új blogötleteket kidolgozni.

Ezenkívül használhatja fordítóként is a nyelvek közötti váltáshoz. Maximalizálja a ClickUp AI technológiájának potenciálját olyan csúcstechnológiás funkciókkal, mint a szövegszerkesztés, az intelligens tartalmi javaslatok, a formázás és a funkciók elnevezése. = Minden, amit egy írási asszisztensnek tudnia kell!