A 9 legjobb hangulatlap-szoftver eszköz a tervezési ötletek koherens szervezéséhez

A művészek bármely területen – legyen az írás, festészet vagy tervezés – gyakran küszködnek azzal, hogy hatékonyan közvetítsék tervezési koncepcióikat az ügyfeleknek. Mintha ez még nem lenne elég, a helyzet csak rosszabbá válik, amikor kreatív projektjeik során akadályba ütköznek, és fogalmuk sincs, milyen esztétikát válasszanak! 😅

Itt jön játékba a mood board szoftver átalakító ereje! Tiszta, rendezett digitális felületet kínál az absztrakt ötletek bemutatásához és rendszerezéséhez, valamint bármilyen kreatív folyamat strukturálásához.

Ha nehezen tudja megfogalmazni elképzeléseit, elege van a kiszámíthatatlan AI-eszközökből a művészet létrehozásához, vagy csak inspirációt keres következő projektjéhez, mi segítünk! Ebben a könnyen követhető útmutatóban feltárjuk a minőségi hangulat táblák bonyolultságait, és bemutatjuk a kilenc legjobb szoftvereszközt a feladathoz.

Olvassa el!

Mi az a hangulatlap-szoftver?

A magazinokból kivágott képek és a rendetlenséget okozó ragasztók használatával járó DIY hangulatlapok ideje már rég elmúlt! ✂️

A digitális hangulat táblák manapság nagyon népszerűek, mert karaktert adnak a homályos tervezési koncepcióknak. Az művészi kollázsokhoz hasonlóan ezek az eszközök ügyesen összeállíthatják a grafikákat, szövegeket, színmintákat, anyagokat és különböző elemeket, hogy megragadják a végső terv lényegét.

3 nap alatt elkészülő hangulat táblák <<< 3 óra alatt elkészülő hangulat táblák #termelékenység #marketing #hangulat tábla #időmegtakarítási tippek

♬ eredeti hang – YourMarketingFriend

Digitális inspirációs táblák, ötlet táblák vagy téma táblák néven is ismert, sokoldalú eszközök, amelyeket kreatív tevékenységek széles skáláján használnak. A márka identitásának kialakításától a termék esztétikájának formálásán át a weboldal elrendezésének finomhangolásáig, valamint az esztétikai és stíluskoncepciók ápolásáig, ezek az eszközök elengedhetetlenek lettek minden tervezési projektben.

Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével.

A hangulatlap-eszközök általában grafikusokat, belsőépítészeket, animátorokat, illusztrátorokat, filmkészítőket és divattervezőket támogatnak. Két fő típusú digitális hangulatlap-alkalmazás vagy szoftver létezik:

Digitális hangulatlap-kollázsok: A leggyakoribb és legfelhasználóbarátabb típusú hangulatlap, amely képek és szövegek összeállítását tartalmazza, és kezdőknek is alkalmas. 3D-s renderelés: Emeli a egyszerű kollázs hangulat táblát azáltal, hogy integrálja a tervezési elemeket egy 3D-s környezetbe.

Mit kell keresnie a hangulatlap-szoftverben?

A hangulatlap készítésére szolgáló szoftverbe való befektetés előtt néhány tényezőt érdemes figyelembe venni. Nézze meg néhány alapvető tulajdonságot, amelyeket elvárhat:

Testreszabás: Lehetővé teszi a színsémák, háttérképek és betűtípusok testreszabását, hogy azok illeszkedjenek a projekt lényegéhez, miközben vizuálisan is vonzóak maradnak. Drag-and-drop felület: Lehetővé teszi, hogy könnyedén hozzáadjon tervezési elemeket, például képeket, szövegeket, alakzatokat és egyebeket, valamint átméretezze és áthelyezze az elemeket. Különböző sablonok: A hangulatlap-sablonok elérhetősége remek kiindulási pont, ha professzionális tervezéssel és témákkal foglalkozik, például bútorokkal és weboldal-elrendezéssel. Mobil kompatibilitás: Biztosítja, hogy bárhol, bármikor dolgozhasson a hangulat tábláján. Integrációs lehetőségek: Az integrációk segítségével összekapcsolhatja hangulat tábláját kedvenc tervező és képalkalmazásaival, és gyorsan hozzáférhet kiváló minőségű vizuális elemekhez. Élő együttműködési eszközök: megkönnyítik a közös szerkesztést és visszajelzéseket, ha csapatban dolgozol.

9 szép hangulatlap-szoftver, amellyel menő tervezési témákat hozhatsz létre

Lássunk munkához – kilenc kiváló hangulatlap-szoftver listánk segít kiválasztani a projektjéhez leginkább megfelelő megoldást!

A kezdőknek megfelelő, felhasználóbarát alkalmazásoktól a professzionálisok számára készült, kifinomultabb tervezőeszközökig mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet. ✏️

Használja a sokoldalú ClickUp Whiteboards szoftvert fantasztikus hangulat táblák létrehozásához – rendeljen hozzá feladatokat, jelölje meg a felelősöket, és tegyen meg mindent, ami szükséges a következő együttműködés elindításához.

Akár következő projektjét tervezi, akár egy központi helyet keres több projekt esztétikai kezeléséhez, a ClickUp mindenre kiterjedő támogatást nyújt! Alapvetően egy projektmenedzsment megoldásról van szó, de a vizuális együttműködéshez nyújtott nagylelkű funkciói miatt tökéletesen alkalmas hangulatlapok tervezéséhez!

Ugorj a ClickUp Whiteboards-ra, és hozd létre pillanatok alatt hangulat táblákat egy sima, drag-and-drop felületen. Végtelen vászon áll rendelkezésedre, hogy kiterjedt tervezési témákat térképezhess fel. Használd a beépített eszközöket, mint a kiemelők, tollak és öntapadós jegyzetek, hogy életre keltsd koncepció térképeidet.

Kísérletezhet többféle kollázs elrendezéssel, és fotókat, illusztrációkat és egyéb tervezési elemeket adhat hozzá a táblájához!

A kreativitáshoz figyelmet kell fordítani olyan bonyolult elemekre, mint a betűtípusok, a felhasználói elvárások és az általános esztétika, hogy a hangulatellenőrzésen átmenjen. Azokon a napokon, amikor a kreativitás nem jön, támaszkodjon a ClickUp hangulatlap-sablonra.

Gyűjtsd össze az inspirációkat és ötleteket egy színes helyen

Ez a sablon egy közös felületet biztosít Önnek és csapatának, ahol valós időben ötleteket gyűjthetnek, és különböző ikonokkal, illusztrációkkal, színsémákkal és tipográfiákkal kísérletezhetnek.

A ClickUp több mint 1000 további sablonnal rendelkezik mindenféle témához és forgatókönyvhöz. Tervezőcsapata imádni fogja a ClickUp Design Board sablont, míg a videóprodukciós iparban dolgozók a ClickUp Storyboard sablont fogják rendkívül hasznosnak találni!

A ClickUp a fehér táblákon túl számos együttműködési eszközt kínál a projektek gyorsított megvalósításához. Például a ClickUp Chat nézet és a Proofing funkció segítségével megbeszélheted a munkafolyamatokat és megoszthatod visszajelzéseidet.

Ossza meg a dokumentumokat a feladatban részt vevő csapattagokkal, és gyűjtsön visszajelzéseket a tervezési eszközökről anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást.

Miután a tervezés befejeződött, egyszerűen jelöld meg együttműködőidet, és indítsd el a jóváhagyási folyamatot.

A ClickUp több mint 15 nézetével nagy segítséget nyújthat az UI/UX szakembereknek és a termékfejlesztő csapatoknak, akik szűk határidőkön belül szeretnék racionalizálni munkafolyamataikat.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az újoncok számára a tanulási görbe meredek lehet.

Több automatizálási lehetőség is hasznos lehet (jelenleg több mint 100 van).

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. GoMoodboard

A felhasználóbarát felületéről ismert GoMoodboard szilárd hírnévnek örvend, mint az egyik legnépszerűbb digitális hangulatlap-alkalmazás a listánkon.

Ez a sokoldalú eszköz számos hangulatlap-sablont kínál lenyűgöző vizuális kollázsok készítéséhez. Választhat egy üres vásznat is, hogy a semmiből alakítsa ki saját hangulatlapját.

A drag-and-drop funkcióval könnyedén mozgathatja az elemeket a vásznon. A GoMoodboard lehetővé teszi, hogy minden kép alá megjegyzéseket fűzzön, így könnyebben elérheti kommunikációs céljait ügyfeleivel vagy kollégáival.

A legjobb az egészben, hogy teljesen ingyenes, és egyetlen link segítségével könnyedén megoszthatja tábláit. Ha elkészült, csak mentse el és tegye közzé! 🎉

A GoMoodboard legjobb funkciói

A hangulatlap létrehozásához nem szükséges fiók.

Drag-and-drop funkció a képek mozgatásához a hangulatlap-alkalmazásban

Kommentár funkció az együttműködéshez

Gyors közzététel

Több hangulatlap-sablon közül választhat

A GoMoodboard korlátai

Nincs kiterjedt támogatás a valós idejű együttműködéshez

A gazdag tervezési lehetőségeket kereső csapatok számára ez nem feltétlenül lesz hasznos.

GoMoodboard árak

Ingyenes

GoMoodboard értékelések és vélemények

Még nincs vélemény

3. Pinterest

A Pinterest 2010-es indulása óta kultikus kedvenc, és kiemelkedő népszerűségnek örvend az inspirációt kereső kreatív szakemberek körében. A platform a könnyű és egyszerű használatot helyezi előtérbe, így kiváló forrásként szolgál több projekt mood boardjainak elkészítéséhez, anélkül, hogy bonyolult szerkesztésre lenne szükség.

A Pinterest filmek, televízió, fotózás, életmód, receptek és belsőépítészet területén széles körű eszközöket kínál, és gyakorlatilag bármilyen kreatív vállalkozáshoz kincsesbányát jelentő hangulatlap-referenciákat biztosít!

Minden egyes elem, az úgynevezett „pin”, egy weboldalhoz kapcsolódik, így könnyedén letöltheti, megoszthatja vagy feltöltheti azokat. Ha ezeket a vizuális elemeket a táblájára tűzi, könnyebben összeállíthatja azokat az ötleteket, amelyek leginkább megfelelnek az elképzeléseinek.

Ezen remek funkciók mellett a Pinterest azzal is elnyeri a szívünket, hogy teljesen ingyenes és mindenki számára elérhető! 🥰

A Pinterest legjobb funkciói

Kezdőknek is könnyen kezelhető hangulatlap-tervező

Megtartja az előrehaladásodat

Kiterjedt médiaeszközök

Hatékony keresési szűrők a saját hangulat tábládhoz vagy másokéhoz

Böngészőbővítményeket kínál, amelyek segítségével linkeket menthet tábláira.

A Pinterest korlátai

A hirdetések időnként zavarhatják a felhasználói élményt.

Bizonyos eszközökön hibásan működhet.

Pinterest árak

Örökre ingyenes

Pinterest értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 240 értékelés)

4. Canva

A Canva eredetileg sokoldalú kreatív platformként lett kifejlesztve, és gazdag hangulatlap-sablonok gyűjteményét kínálja, ami miatt mind a tervezés, mind a storyboard készítés terén előnyös választás.

A kész sablonok mellett saját egyedi terveket is készíthet. Használja ki a drag-and-drop eszközöket, hogy zökkenőmentesen integrálja a különböző elemeket, és megalkossa azt a hangulat táblát, amely tökéletesen tükrözi elképzeléseit!

Storyboardokat készít? Ez a sokoldalú szoftver hozzáférést biztosít egy kiterjedt betűtípus-, tervezési elem- és stock fotó-könyvtárhoz, így biztosítva, hogy ambiciózus ötleteit megvalósíthassa.

A Canva felhasználóbarát felülete mind a kezdő, mind a tapasztalt tervezőket üdvözli, egyszerűsítve a kreatív folyamatot mind a számítógépen, mind a mobil eszközön.

A Canva legjobb funkciói

Felhasználóbarát felület

Drag-and-drop funkció

Könnyű megosztás és exportálás

A képjavító szoftver javítja a vizuális megjelenést

Hatalmas betűtípus-, tervezési elem- és képkollekciót kínál.

Rengeteg hangulatlap-sablon opció

A Canva korlátai

A fájlméret korlátai miatt nem feltétlenül alkalmas kiváló minőségű grafikákhoz.

A webes verzió újratöltése időbe telhet.

Canva árak

Canva Free

Canva Pro: 119,99 USD/év felhasználónként (éves számlázás)

Canva for Teams: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Canva értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 11 500 értékelés)

5. InVision

Az InVision célja a csapat hatékonyságának és a valós idejű együttműködésnek a javítása. Bár ez egy elsőrangú munkafolyamat-kezelő eszköz tervezők számára, stílusos és felhasználóbarát hangulatlap funkciót is kínál.

Ez a funkció lehetővé teszi a tartalom egyszerű szervezését, biztosítva a vizuálisan vonzó és intuitív folyamatot.

A drag-and-drop funkciónak és a többféle sablonnak köszönhetően a tervezőknek meglehetősen könnyű itt táblákat készíteni. Az InVision különlegessége a sokoldalúságában rejlik – nem korlátozódik egyetlen platformra.

Akár mobil eszközön, akár számítógépen használja, ez a hangulatlap-alkalmazás különböző fájltípusokat támogat, így zökkenőmentes élményt biztosít.

Az InVision legjobb funkciói

Csapatközpontú eszközök a közös munkához

Felhasználóbarát felületet kínál drag and drop funkcióval.

Támogatja a szövegdobozokat

Számos sablon közül választhat, amelyek neves sablonkészítők munkái.

Integrálható olyan eszközökkel, mint a Microsoft Teams és a Slack.

Az InVision korlátai

Néha lassú lehet a betöltése.

Androidon nem elérhető

InVision árak

Örökre ingyenes

InVision értékelések és vélemények

Capterra : 4,6/5 (730+ értékelés)

iOS App Store: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

6. StudioBinder

A StudioBinder testreszabott sablonokat kínál kép- és videotartalom-készítőknek. Ez a sokoldalú platform lehetővé teszi, hogy hatékonyan szervezze projektjeit olyan funkciók segítségével, mint a Shot Lists és a Storyboards. Akár másodpercek alatt módosíthatja a képkocka méretét, elrendezését és a kép specifikációit.

Ez a hangulatlap-szoftver eszköz külön szekciókat biztosít olyan elemekhez, mint a helyszínek, karakterek, jelmezek, kellékek és még sok más, mindezt elegáns és hatékony kialakítással.

A StudioBinder egyszerűsíti a munkafolyamatot, mivel lehetővé teszi a forgatókönyvek egyszerű feltöltését, valamint a jelenetek és beállítások gyors áthelyezését drag-and-drop műveletekkel. Ha hosszú produkciós ütemtervekhez készít hangulat táblát, adjon hozzá szüneteket és fontos megjegyzéseket, valamint rendeljen hozzá forgatási helyszíneket.

Ezen felül az eszköz verziókövetési funkcióval is rendelkezik, hogy projektje szervezett és terv szerint haladjon.

A StudioBinder legjobb funkciói

Nyomtatás és megosztás lehetséges

Gyors együttműködés és visszajelzés

Rugalmas elrendezés-testreszabás a keretméretek tekintetében

Átfogó felvételi lista és storyboard-készítő a kreatív folyamatok javításához

A StudioBinder korlátai

A visszavonás funkció hiánya egyes felhasználók számára kellemetlen lehet.

A felhasználói felület kezdők számára zavaros lehet.

StudioBinder árak

Starter : 25 USD/hó

Indie : 42 USD/hó

Professzionális: 85 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

StudioBinder értékelések és vélemények

G2 : 3,7/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (10 értékelés alapján)

7. Mural

A Mural több, mint egy digitális hangulatlap-eszköz; egy átfogó vizuális együttműködési szoftver, amely egyszerűsíti a munkafolyamatokat. A Mural kép- és jegyzetfunkcióinak segítségével megbeszélheti és könnyedén megoszthatja tervezési ötleteit a csapatával.

A drag-and-drop funkciótól a bonyolult hangulat táblák elkészítéséig, a Mural kiváló hely a brainstorming technikák alkalmazására és dinamikus, interaktív élmények létrehozására a csapatával. Akár szavazásokat is beépíthet, így még több interakciót hozva a kreatív folyamatba.

A Mural túlmutat a hagyományos jegyzetelésen, lehetővé téve ötletek és teendők hozzáadását testreszabható jegyzetlapok és szövegdobozok segítségével. Növelje az áttekinthetőséget színek megváltoztatásával és információk csoportosításával, hogy azonosítsa a mintákat és új megoldásokat találjon.

A Mural nem csak a vizuális elemeknél áll meg; zökkenőmentesen integrálódik a Noun Project, a GIPHY és az Unsplash programokkal, lehetővé téve komplex ötletek vizuális kifejezését.

A Mural legjobb funkciói

Tökéletes csapatmunkához

Intuitív drag-and-drop felület

Számos sablon

Készülékek közötti hozzáférhetőség

A Mural korlátai

Az árak viszonylag magasabbak lehetnek.

A felhasználói felülete nem feltétlenül felel meg minden tervező igényeinek.

A Mural árai

Ingyenes

Team+: 9,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 17,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Mural értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 1350 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (115+ értékelés)

8. Moodzer

A Moodzer, egy felhasználóbarát és ingyenes hangulatlap-eszköz, intuitív kialakításával egyszerűsíti a kreatív folyamatot. Sokoldalú funkciói lehetővé teszik, hogy hangulatlapként és kollázseszközként egyaránt használja.

A Moodzer sokoldalúsága kiterjed a szöveg beépítésére is, amelynek segítségével a szöveget a kép bármely pontjára elhelyezheti. Testreszabhatja a színpalettákat és a betűtípusokat, valamint beállíthatja a képek közötti távolságot is. Így egy átfogó eszközkészletet kap, amellyel lenyűgöző hangulat táblákat készíthet.

A méretváltoztatás, a szűrők, a színbeállítások és az átfedő elemek segítségével a tervezők kihozhatják a kívánt vizuális hatást. A Moodzer segítségével könnyedén és pontosan megvalósíthatja kreatív ötleteit.

A Moodzer legjobb funkciói

Képek szervezése strukturált rácsrendszerben

Szűrők és színbeállítások

Felhasználóbarát platform kezdőknek és profiknak egyaránt

Beépített képszerkesztő

A Moodzer korlátai

A sablonok hiánya nem feltétlenül vonzó

A ingyenes csomagban megjelenő hirdetések zavaróak lehetnek.

Moodzer árak

Próbaverzió: Örökre ingyenes

Standard: 5 USD/hó felhasználónként

Moodzer értékelések és vélemények

Még nincs értékelés

9. Evernote

Az Evernote sokoldalú hangulatlap-szoftverként tűnik ki, amely gyors megoldást kínál a tervezési ötletek megrajzolásához. Személyre szabhatja a felhasználói élményt projekt-specifikus jegyzetfüzetek létrehozásával, és zökkenőmentesen integrálhat képeket ezekbe a jegyzetfüzetekbe, hogy személyre szabott hangulatlapokat készítsen. Az összes jegyzetet offline is elmentheti.

Könnyedén együttműködhetsz a csapatokkal, és élvezheted a kreatív folyamatodhoz igazodó számos testreszabási lehetőséget. Az Evernote segítségével könnyedén húzhatod és hozzáadhatod a képeket, így telefonodon, táblagépeden vagy böngésződön keresztül is hozzáférhető vászon áll rendelkezésedre, amely segít fejleszteni vizuális projektmenedzsmentedet.

Az eszköztár segítségével megváltoztathatja a betűszín, méret vagy stílus beállításait. Könnyedén hozzáadhat képeket, táblázatokat és szöveget a jegyzetekhez, hogy szabadjára engedje kreativitását. Ez az alkalmazás különösen alkalmas filmkészítők és ügynökségek számára, akik jobb ötletelési technikákat keresnek.

Az Evernote legjobb funkciói

Projektspecifikus jegyzetfüzetek

Átfogó keresési funkció

Minden jegyzetet offline állapotban ment

Alkalmas filmkészítőknek

Az Evernote korlátai

A felhasználók az ingyenes csomagban offline állapotban nem férhetnek hozzá a jegyzetekhez.

Macbookon néha hibásan működhet.

Evernote árak

Örökre ingyenes

Személyes: 10,83 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 14,17 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Evernote értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

Tegye hangulatosabbá hangulat tábláit a ClickUp segítségével!

Amikor a szavak nem elegendőek, a hangulat táblák lépnek be a képbe, mint vizuálisan vonzó és bonyolult kommunikációs és kifejezési mód, amely könnyedén megfogalmazza az ötleteket és az esztétikát.

Emelje magasabb szintre projektjét a ClickUp tábláival és sablonjaival, amelyek a koncepciótól a megvalósításig végigkísérik Önt. Ez az ideális kiindulópont kreatív törekvéseihez, amely segít Önnek bárhonnan elindítani projektjeit! Kezdje még ma ingyenes fiókjának létrehozásával! 🎨