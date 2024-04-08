Airtable vagy Notion – melyik szoftver a legjobb 2025-ben?

A csapatmunka elengedhetetlen a projekt sikeréhez, de a csapat irányítása nem könnyű feladat. Szerencsére a megfelelő projektmenedzsment eszközök döntő szerepet játszhatnak a projekt sikere vagy kudarca szempontjából – feltéve, hogy a megfelelő eszközt választja.

Az Airtable és a Notion népszerű választás azoknak a elfoglalt csapatoknak, akiknek feladataik nyomon követésére, csapatok irányítására és adatok tárolására van szükségük. Bár ezek a projektmenedzsment megoldások néhány funkcióban megegyeznek, nem teljesen azonosak.

Ebben az útmutatóban összehasonlítjuk az Airtable és a Notion közötti különbségeket, hogy segítsünk megtalálni a vállalkozásod számára legjobb megoldást. Sőt, még egy bónusz versenyzőt is bevetünk, amely projektmenedzsment funkcióival messze felülmúlja az Airtable-t és a Notion-t. 🤩

Mi az Airtable?

Az Airtable ötvözi az Excel és a Google Sheets táblázatok egyszerűségét a relációs adatbázisok fejlett funkcióival. Ez a kódolás nélküli platform az adatbázis-kezelést a kezdő felhasználók kezébe adja, így tökéletes eszközzé teszi a feladatkezeléstől az egyedi alkalmazások fejlesztéséig mindenhez.

Az Airtable funkciói

Az Airtable lehetővé teszi, hogy szervezetének adatait cselekvésre kész tervekké, feladatokká, tapasztalatokká és egyebekké alakítsa. A legjobb az egészben, hogy a projektmenedzsment eszköz kódolás nélkül is használható, így nem szükségesek technikai ismeretek a platform használatához.

Ezért az Airtable alkalmas a marketing, termékfejlesztés, üzemeltetés és más területeken dolgozó, nem technikai háttérrel rendelkező szakemberek számára.

1. AI és munkafolyamat-automatizálás

Az Airtable-en keresztül

A mesterséges intelligencia jelenleg nagy divat. Még béta verzióban van, de az Airtable egy új AI eszközt tesztel a következő célokra:

Marketing briefek készítése

Tartalomnaptárak automatikus ütemezése

Az ügyfelek visszajelzéseinek kategorizálása

Termékleírások létrehozása

Munkaköri leírások készítése

Az Airtable mesterséges intelligenciája úgy lett kialakítva, hogy kódolás és technikai bonyodalmak nélkül is működjön, így könnyen megközelíthetővé teszi a mesterséges intelligenciát.

Ha nem kedveli az AI-t, az Airtable hagyományosabb, drag-and-drop alapú automatizálási lehetőségeket kínál. Ez a vizuális építő segítségével egyszerű vagy összetettebb, több lépésből álló munkafolyamatokat hozhat létre, így a projektek kezelése során nem kell manuális munkát végeznie.

A legjobb az egészben, hogy az automatizálások integrálhatók a Google Workspace, a Slack és a Facebook szolgáltatásokkal, így egyszerre automatizálhatja a munkafolyamatát.

2. Felülettervező és több nézet

Az Airtable-en keresztül

Személyre szabottabb megjelenésre és kezelhetőségre van szüksége? Az Airtable lehetővé teszi, hogy kódolás nélkül, az Interface Designer segítségével személyre szabott felületet hozzon létre a csapatának. Gondoljon rá úgy, mint egy adatbázis-sablonra, amely lehetővé teszi, hogy az Airtable-t saját igényei szerint alakítsa.

A legjobb az egészben, hogy az Airtable-t minden felhasználó számára testre szabhatja. A sokoldalú eszköz robusztus jogosultságkezelési funkciókkal rendelkezik, amelyek hozzáférést biztosítanak az adattáblákhoz, így az érzékeny információk biztonságban vannak.

Az Airtable többféle nézetet is kínál, többek között:

Lista

Idővonal

Kanban

Gantt-diagram

Naptár

Rács

Galéria

Űrlap

3. Funkciók

Az Apps funkció csak az Enterprise csomagokban érhető el, de hatalmas időmegtakarítást jelent. Az Apps az Airtable által projektkezelés céljából előre konfigurált felhasználói felületek és munkafolyamatok.

Csak mondd el az Airtable-nek, hogy mire szeretnéd használni, és az alkalmazás létrehoz egy neked megfelelő alkalmazást. Ha például azt mondod, hogy marketinges vagy, és egy termék bevezetését tervezed, az Airtable elindít egy alkalmazást marketingkampányok tervezéséhez, költségvetés kezeléséhez és bevezetési események ütemezéséhez.

4. Jelentések

Az Airtable interaktív, valós idejű jelentéseket készít a relációs adatbázisából. Tartalmaz kiterjesztéseket is diagramok, grafikonok és egyéb elemek létrehozásához egy 100%-ban testreszabható irányítópulton.

Egyébként az Airtable hozzáférést biztosít az API-khoz fejlesztési célokra. Ez remek lehetőség, ha tudsz programozni és több testreszabott Airtable-jelentésre van szükséged.

Airtable árak

Ingyenes

Csapat: 20 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 45 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati méret: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Mi az a Notion?

Jegyzetelés a Notionban

A Notion egy all-in-one termelékenységi eszközként hirdeti magát. Kezdetben egy egyszerű jegyzetelő alkalmazás volt, ma azonban a Notion képes kezelni a tudásmenedzsment wikiket, a feladatkezelést, az együttműködést és még sok mást.

Ez egy robusztus megoldás, amely egy helyen egyesíti a belső tudást, a közös dokumentumokat és a projektkövetést.

A Notion funkciói

A Notion egy egyszerű jegyzetelő alkalmazásként indult, de meglepően robusztus megoldásnak bizonyult mindenféle feladat kezelésére, az intézményi tudástól a napi teendőlistáig.

1. Wikik

Via Notion

Minden vállalkozásnak megvan a maga módszere. Az Airtable és a Notion közül azonban az utóbbi nem kényszeríti Önt arra, hogy folyamatokat és ötleteket az alkalmazottak e-mail fiókjaiban tárolja, hogy mindent a Notion wiki-ben építsen fel. Ez egy intranetszerű tér, ahol minden belső tudás, például az SOP-k és a képzési kézikönyvek tárolhatók. 🧠

A Notion wikik szintén kódolás nélkül működnek, így a nem technikai csapatok is imádni fogják ezt a projektmenedzsment eszközt. A wikik zökkenőmentesen integrálódnak a Slack, a Figma és a Jira alkalmazásokkal, így minden más eszközét egy helyen összekapcsolhatja.

Itt nem kell a dokumentum legújabb verzióját keresgélni. A Notion minden wikiben feltünteti az ellenőrzés dátumát, így mindig tudni fogod, melyik verzió a helyes.

2. Projektmenedzsment

Via Notion

Csapatot vezet? Kövesse nyomon a projekteket, az embereket, a feladatokat, a költségvetéseket és egyebeket a Notion Project segítségével. Tekintse meg projektjeit idővonal, táblázat, naptár, adatbázis vagy táblázat nézetben, hogy gyorsan átláthassa munkafolyamatait.

A Notion prioritási címkékkel, állapotjelölőkkel és fejlett szűrőkkel rendelkezik, így csak a legfontosabb feladatokat láthatja. Hozzon létre alfeladatokat és függőségeket, hogy tisztázza csapata következő lépéseit, vagy vizualizálja azok előrehaladását a Notion valós idejű előrehaladási sávjaival.

3. Dokumentumok

A jegyzetek és a dokumentumok a Notion alapvető elemei. De itt nem csak szövegről van szó. A Notion multimédiás elemeket, például képeket és videókat ágyaz be a dokumentumaiba, hogy kontextust nyújtson anélkül, hogy külső webhelyekre kellene hivatkozni.

Lehetőséget kínál intelligens formázás hozzáadására is, például tartalomjegyzékek, összecsukható szakaszok vagy kódrészletek formájában, hogy mindenki figyelmét a megfelelő helyekre irányítsa.

Nyugodtan együttműködhetsz csapatoddal valós időben egy dokumentumon belül. A Notion segítségével könnyedén rendszerezheted dokumentumaidat, és a fejlett keresési funkcióval könnyedén megtalálhatod őket.

Ha kevesebb időt szeretne a projekt beállításával tölteni, és inkább a tényleges munkájára szeretne koncentrálni, használja a Notion sablonjait. Több mint 800 dokumentum-sablont és 900 projekt-sablont tartalmaz, amelyeket néhány kattintással másolhat és testreszabhat.

4. Notion AI

Via Notion

A ChatGPT használatához nem kell kilépnie a Notion-fiókjából: a mesterséges intelligencia asszisztens már be van építve a fiókjába. A Notion AI képes:

Összefoglalja a találkozó jegyzeteket

Helyezze el a teendőket vagy készítsen dokumentumösszefoglalókat

Javítsd íráskészségedet

Fordítsa le a szöveget

Készíts stratégiákat marketingkampányokhoz

Az egyetlen bökkenő, hogy a Notion AI 8 dolláros kiegészítő a fizetős csomagokhoz és 10 dolláros kiegészítő az ingyenes csomagokhoz. Ez még mindig olcsóbb, mint például a ChatGPT premium (20 dollár), de érdemes figyelembe venni, amikor számolgatod a költségeket. 💲

Egyébként a Notion is rendelkezik drag-and-drop automatizálási funkcióval, ha ez jobban megfelel Önnek. Használja ezt a funkciót az állapotok megváltoztatásához, feladatok kiosztásához és még sok máshoz, manuális erőfeszítés nélkül.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 8 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Airtable és Notion: funkciók összehasonlítása

Mint látható, az Airtable és a Notion funkciókban gazdag platformok, amelyek sok mindent kínálnak. Hasonlítsuk össze, hogyan viszonyulnak egymáshoz ezeknek a platformoknak a funkciói.

AI és automatizálás

Mind a Notion, mind az Airtable integrálja az AI-t a platformjába. A hátránya, hogy az Airtable AI csak a meglévő felhasználók számára elérhető béta verzióban, így ha most regisztrál, akkor nem fog hozzáférni.

A Notion AI mindenki számára elérhető – természetesen, ha kifizeted a kiegészítő díjat. Az AI-asszisztensek minősége meglehetősen hasonló, de az elérhetőség nagyobb problémát jelent, ha új Airtable-felhasználó vagy.

Ha nem rajong a robotok használatáért, akkor mind az Airtable, mind a Notion drag-and-drop automatizálási eszközöket kínál. A Notion szekvenciái azonban nem annyira felhasználóbarátak, így ha igazán érdekel az automatizálás, akkor jobb, ha az Airtable egyszerűbb felhasználói felületét választod.

Győztes: Notion az AI terén; Airtable az automatizálás terén

Adatbázisok

Az adatbázisokat szabadon létrehozhatja akár a Notion, akár az Airtable segítségével, de az Airtable inkább az adatlapokra összpontosít. Végül is a neve is tartalmazza a „táblázat” szót.

Az Airtable adatbázisai kifinomultabbak és könnyebben követhetők. Ez a platform alapjaiban adatbázis-megoldásként lett kialakítva, így ideális választás minden olyan csapat számára, amely nagy mértékben támaszkodik a táblázatokra.

A Notion azonban inkább projektmenedzsment szoftver, mint az Airtable. Ha több projektmenedzsment vagy tudásmenedzsment funkcióra van szüksége, kiegészítve egy adatbázis-eszközzel, akkor a Notion lehet a sokoldalúbb választás.

Győztes: Airtable

Integrációk

Bármelyik platformot is választja, több tucat natív integrációt élvezhet olyan eszközökkel, amelyeket valószínűleg már használ. A Notion azonban több eszközzel integrálható, többek között a Calendly, a ClickUp (ahem), a Figma, az IFTTT és a Zoom alkalmazásokkal. Az Airtable is rendelkezik néhány remek integrációval, de ezek nem olyan sokfélék és specializáltak, mint a Notionéi.

Lehet, hogy egy kis tanulási folyamatra is szükség lesz.

Győztes: Notion

Árkalkuláció

Nos, az Airtable egyértelműen a drágább választás. Csapat tagsága 20 dollár/hó felhasználónként, éves számlázással, míg a Notion Plus 8 dollár/hó felhasználónként, éves számlázással.

Ha azonban kifizeted a Notion AI-ért a 8–10 dolláros felárat, akkor a két platform ára az első fizetős szintjén közelebb kerül egymáshoz. A Notion továbbra is az olcsóbb választás, ha összehasonlítjuk a továbbfejlesztett Business szintjeiket.

Győztes: Notion

Notion vagy Airtable a Redditen

A Notion és az Airtable közötti küzdelemben nincs egyértelmű győztes. Valójában az Ön vállalkozásának, csapatának és igényeinek függvénye. A Reddit felhasználóival konzultáltunk, hogy tisztább képet kapjunk arról, ki profitálhat leginkább az egyes platformokból.

Egy felhasználó egyszerűen így fogalmazott: „Az Airtable egy kódolás nélküli relációs adatbázis. A Notion jegyzetek készítésére és dokumentációra szolgál.”

Egy másik felhasználó hozzátette, hogy mind a Notiont, mind az Airtable-t használja, de különböző feladatokhoz: „Az Airtable-ben könnyebb kezelni az adatokat, a Notionban pedig könnyebb hozzáadni harmadik féltől származó komponenseket. Vagyis: néha szükségem van egy adatkészletre, és meg kell magyaráznom, mi az és miért fontos.

A Notionban létrehozhatok egy wikit az összes releváns információval, és könnyen vizualizálhatom, mit szeretnék elérni. Ezután a csapat tagjai valós időben szerkeszthetik a dokumentumot, miközben az egyes elemek automatikusan szinkronizálódnak.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb alternatívát az Airtable és a Notion között.

Húzza át a feladatokat a ClickUp táblázati nézetére az egyszerű szervezés érdekében.

A Notion és az Airtable néhány vonzó projektmenedzsment eszköz – ezt el kell ismernünk. De még így is, ezek a platformok nem mindent csinálnak jól.

Még mindig különböző platformok és más eszközök között kell váltogatnia a munkája elvégzéséhez, és mi ebben a szórakoztató? 👀

A ClickUp viszont egy valóban all-in-one munkaplatform, amely a dokumentumokat (beleértve a wikiket), a relációs adatbázisokat és az AI-eszközöket egyetlen koherens élményben ötvözi.

Valós időben együttműködhet a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs lehetővé teszi a gazdag formázást és a slash parancsok hatékonyabb használatát.

A ClickUp Docs lehetővé teszi csapatának, hogy valós időben együttműködjön nagy ötleteken. Kérjen szerkesztéseket, hagyjon megjegyzéseket, és jelölje meg más felhasználókat, hogy rekordidő alatt tökéletesítse ötleteit. A Docs beágyazható táblázatokkal, multimédiás tartalmakkal és könyvjelzőkkel is rendelkezik, így csapata néhány kattintással megspórolhatja az időt.

Jó, ugye?

Ne aggódjon, mi mindent megszervezünk Önnek, és egy hatékony keresőmezőt is biztosítunk, hogy pontosan megtalálja, amit keres.

Ha nagyon siet (vagy csak azt szeretné, hogy a profik végezzék el a munkát helyette), használjon egy ClickUp sablont, hogy megkönnyítse a munkáját.

Hagyja, hogy a ClickUp AI végezze el a nehéz munkát!

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mailes válaszait és egyebeket.

A ClickUp AI a világ első munkakörspecifikus AI asszisztense. Az AI-t úgy fejlesztettük ki, hogy több száz, a szerepedhez és felhasználási esetedhez igazodó, kézzel készített eszközt kínáljon.

Például, ha marketinggel foglalkozik, kérje meg az AI-t, hogy írjon e-maileket, készítsen tartalmi összefoglalókat vagy dolgozzon ki kampánystratégiákat.

A ClickUp AI a ClickUp univerzumban él, így nem kell váltogatnia a munkája és az AI eszköz között. Minden valóban egy helyen található, így jobban tud koncentrálni és hatékonyabban tud dolgozni.

Építsen robusztus adatbázist a ClickUp segítségével

Váltson a sokoldalú ClickUp 3. 0 táblázatos nézet és naptár nézet között, hogy a lehető legjobban láthassa az összes munkáját.

Természetesen mind az Airtable, mind a Notion rendelkezik adatbázis funkciókkal, de ezek nem vehetik fel a versenyt a ClickUp táblázatos nézetével. Váltson erre a nézetre, hogy gyorsan létrehozhasson táblázatokat és adatbázisokat mindenféle adat kezeléséhez, beleértve:

Ügyfélkapcsolatok (CRM)

Költségvetések

Projektállapotok

Kódolás nélküli adatbázisunk könnyedén helyettesíti az Airtable-t, a Google Sheets-et és az Excel-t. Lehetővé teszi akár feladatok, dokumentumok és függőségek összekapcsolását is az adataival, így kontextusban gazdag adatbázist kap, amely támogatja a minőségi munkavégzést.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

Kombinálja tudásbázisát az adatkezeléssel a ClickUp segítségével

Az Airtable és a Notion közötti versenyben mindkét platformnak megvannak a maga erősségei és gyengeségei. Nyomja meg az egyszerű gombot, és kerülje el a platformok közötti ötpercenkénti váltogatás okozta gondokat – válassza a ClickUp-ot. 🙌

Sokoldalú munkaplatformunk a dokumentumokat, adatbázisokat és AI-eszközöket egy zökkenőmentes élménybe integrálja, amely egyszerűsíti a munkafolyamatot és elősegíti a csapatmunkát. Miért ne szeretné?

Próbáld ki magad: hozd létre most ingyenes ClickUp munkaterületedet.