A 10 legjobb Logseq alternatíva és versenytárs 2025-ben

A tudásmenedzsment tartja mozgásban a világot. Ha saját projekteket irányít, jegyzetekre és vázlatkészítő eszközökre van szüksége, hogy gondolatai rendezettek maradjanak. Ez különösen fontos, ha csapatban dolgozik, mivel a robusztus jegyzetelési funkciók segítenek abban, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon a projektekben és azok között.

Itt jön képbe a Logseq sok egyéni és üzleti felhasználó számára. Ha a Logseq nem felel meg gondolkodási folyamatainak vagy üzleti tevékenységének, itt az ideje, hogy felfedezze a legjobb Logseq alternatívákat 2024-ben. Ez a cikk tíz nagy teljesítményű Logseq alternatívát sorol fel, amelyek közül választhat.

Mi az a Logseq?

A Logseq egy nyílt forráskódú tudáskezelő platform, amely segít a felhasználóknak jegyzeteket készíteni és tárolni, különböző típusú információkat tárolni és azokat rendszerezni.

A platform különböző bővítményekkel integrálható, így illeszkedhet a munkafolyamataidhoz vagy a vállalat technológiai rendszeréhez, és feladatkezelő eszközként és tudáskezelő eszközként egyaránt jól működik.

A felhasználók imádják a Logseq-et, mert ingyenes és prioritásként kezeli a felhasználók adatainak védelmét. A Logseqnek azonban komoly korlátai vannak. Nincs mobilalkalmazása, így azok a felhasználók, akik útközben szeretnének jegyzeteket készíteni, pechük van. A felhasználók nem tudnak együttműködni a Logseq-ben, így nehéz vele dolgozni, ha ötleteket kell megosztani egy csapattal vagy szervezet-szintű tudásbázist kell felépíteni.

Bár nyílt forráskódú felépítése népszerűvé tette a tudásmenedzsment területén, a mai Logseq alternatívák sokkal többet kínálnak a kollaboratív eszközök, a mobil felhasználási lehetőségek és a könnyű használat terén.

Mit kell keresnie a Logseq alternatíváiban?

A Logseq számos olyan előnnyel rendelkezik, amelyet nem érdemes kihagyni, ezért keressen olyan Logseq alternatívákat, amelyek ugyanazokat a képességeket kínálják. Ugyanakkor érdemes foglalkozni a platform legfőbb gyengeségeivel is, mint például a jól ismert teljesítményproblémák, valamint a korlátozott együttműködési és mobil funkcionalitás. Ezeket a nélkülözhetetlen funkciókat helyezze előtérbe, amikor új jegyzetelési vagy tudáskezelési alkalmazást keres:

Könnyű használat: Mindenekelőtt válasszon egy könnyen használható jegyzetelési alkalmazást. A kulcsfontosságú tényezők a egyszerű felület, a különböző ötletelési módszerekhez használható sokoldalú eszközök és az egyszerű szervezési struktúrák.

Feladatkezelés: A professzionális és személyes felhasználók akkor dolgoznak a leghatékonyabban, ha feljegyzik a teendőiket. Keressen olyan szoftvert, amely lehetővé teszi a pontok feladatokká alakítását.

Mesterséges intelligencia (AI) képességek : Az AI megkönnyíti a jegyzetelést azáltal, hogy segít az ötletelésben, intuitív struktúrák létrehozásában és kapcsolatok ajánlásában. Fedezze fel, hogyan használják a különböző eszközök az AI-t a tudásmenedzsment fejlesztésére.

Írási lehetőségek: Ha szeret jegyzeteket készíteni, válasszon olyan jegyzetkészítő eszközöket, amelyek könnyedén és pontosan képesek kézírást szöveggé alakítani.

Együttműködési lehetőségek: Váltson olyan jegyzetelési eszközökre, amelyek megkönnyítik a csoportmunkát, a kommunikációt és az ötletek megosztását. Az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy tudása egy elszigetelt programban maradjon.

A 10 legjobb Logseq alternatíva

A jegyzetek és folyamatok egyik programból a másikba való áthelyezése nagy feladat. Összefoglaltuk a legnépszerűbb Logseq alternatívák erősségeit és gyengeségeit, hogy kiválaszthassa a kedvencét, és csak egyszer kelljen áthelyeznie.

Készíts jegyzeteket, rendszerezd őket, és rendelj hozzájuk különböző feladatokat a ClickUp segítségével.

A ClickUp egy all-in-one tudás-, feladat- és projektmenedzsment platform. Jegyzeteket készíthet jegyzetkészítő sablonok segítségével, jegyzeteket átrendezhet koherens vázlatokká és tervekké, és megoszthatja ötleteit másokkal.

Kezdjük a ClickUp Docs-szal, ahol dokumentumokat és wikiket hozhat létre beágyazott oldalakkal. Emellett rövid ütemterveket is készíthet, elmélyülhet speciális ismeretekben, és felhalmozott tudásából termékeket alkothat.

Az ötleteléshez az intuitív AI eszközök felgyorsítják a gondolatok papírra vetésének folyamatát. Ezután finomítsa és rendezze a jegyzeteket egy robusztus tudásközpontba a ClickUp tudásbázis-szoftverével és sablonjaival, hogy rendszerezze ötleteit.

A ClickUp feladatkezelő eszközei lehetővé teszik, hogy ötleteit megvalósítsa. Létrehozhat teendőlistákat, egyetlen kattintással Gantt-diagramokká alakíthatja őket, és feladatokat rendelhet magához vagy csapattársaihoz. Emellett egyszerű idővonalak, megjegyzések és időnaplózó eszközök segítségével munka közben is nyomon követheti a munkafolyamat-kezelést.

Akár író, marketinges vagy menedzser, az intuitív tudáskezelő szoftver megkönnyíti az ötletek kommunikálását és a feladatok elvégzését. A ClickUp nem csak egyszerűen tárolja a tudást, hanem értékes erőforrássá alakítja azt a jövőbeli projektek és munkafolyamatok számára.

A ClickUp legjobb funkciói

Több tucat különböző sablon és nézet, amelyekkel néhány kattintással rendszerezheti gondolatait, összekapcsolhatja jegyzeteket, és felépítheti tudásbázisát vagy wikijeit.

AI-alapú jegyzetelési és feladatkezelési funkciók a produktívabb alkotásért

Együttműködési eszközök megjegyzések megosztásához, dokumentumok címkézéséhez és írási feladatok kiosztásához

Több ezer integráció, hogy a lehető legtöbbet hozza ki tudásbázisából

A ClickUp korlátai

A számos funkció és vezérlőelem tanulási görbét jelent az új felhasználók számára.

Egyes nézetek még nem érhetők el a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatársonként és belső vendégenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Obsidian

Az Obsidian segítségével

Az Obsidian egy robusztus jegyzetelő alkalmazás, sokoldalú tudáskezelési és szervezési funkciókkal. Az alkalmazás támogat néhány bővítményt, és különböző felhasználói felület (UI) témák közül lehet választani.

A felhasználók összekapcsolhatják jegyzeteiket egy ötletek, tények és folyamatok hálózatává, amely kétirányú gondolkodást és könnyű tudásmegosztást tesz lehetővé az alkalmazások között. Az Obsidian egy népszerű eszköz, amelyet második agy alkalmazásként ismernek, és több mint 50 000 tagú Discord közössége örömmel vitatja meg a különböző stratégiákat és alkalmazásokat.

Az Obsidian legjobb funkciói

Markdown támogatás

Külső szinkronizálás biztonsági mentés és ellenőrzés céljából

Hivatalosan gyártott és közösség által készített pluginok széles választéka jegyzetek készítéséhez

Az Obsidian korlátai

A tanulási görbe meredek lehet.

Az alkalmazás sok korlátozással rendelkezik, mint más markdown írási alkalmazások.

Obsidian árak

Személyes: Ingyenes

Kereskedelmi: 50 USD/év felhasználói licencenként

Obsidian értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (21 értékelés)

3. Notion

A Notion segítségével

A Notion egy népszerű második agy alkalmazás, sokoldalú, szabad formájú tervezési lehetőségei miatt. Az alkalmazás szervezési sémája adatbázisokat vagy beágyazott mezőket és információs blokkokat tartalmaz. A felhasználók megváltoztathatják az adatbázis nézetét, különböző kontextusokban használhatják őket, és bármely mezőt vagy részletet kétirányú linkkel összekapcsolhatnak.

A Notion több ezer sablont kínál különböző felhasználási esetekhez és gondolkodásmódokhoz, és különböző típusú médiákat, például szövegeket, videókat és teendőket is tárolhat.

A Notion legjobb funkciói

Egyszerű, de hatékony felhasználói felület

Kétirányú visszautalások az egyszerű felépítés és keresés érdekében

Notion AI, egy hatékony írási asszisztens

A Notion korlátai

A kód nélküli felépítés nagyon meredek tanulási görbét eredményez.

Az alkalmazás kezdők számára túl bonyolult lehet.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (4800+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1900+ értékelés)

4. Standard Notes

A Standard Notes segítségével

A Standard Notes egy nyílt forráskódú jegyzetelési alkalmazás. A Logseq-hez hasonlóan az alkalmazás is kiemelten kezeli az adatvédelmet, és átfogó titkosítást és kétfaktoros hitelesítést használ. A felhasználók funkciókban gazdag jegyzeteket és egyszerű szöveges markdown fájlokat hozhatnak létre, offline módon is hozzáférhetnek a jegyzetekhez, és exportálhatják az adataikat. A különböző csomagok robusztusabb jegyzetelési formátumokat és funkciókat kínálnak.

A Standard Notes legjobb funkciói

XChaCha20-Poly1305 titkosítás az érzékeny jegyzetek védelmére

Valós idejű szinkronizálás több eszközön a projektek kezeléséhez

A jegyzetek egyszerű szöveges fájlokban való mentésének lehetősége

Címkézés, csillagozás és rögzítés funkciók az ingyenes csomagban

A Standard Notes korlátai

Egyes jegyzetelési funkciók csak a fizetős csomagokban érhetők el.

A felületen való navigáláshoz sok kattintás szükséges.

Standard Notes árak

Standard: Ingyenes

Termelékenység: 90 USD/év

Professzionális: 120 USD/év

Standard Notes értékelések és vélemények:

G2: 3,9/5 (12 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (11 értékelés)

5. Roam

Via Roam

A Roam Research egy második agy alkalmazás, amely kétirányú kapcsolattal összeköti az információkat, megkönnyítve a keresést és a rendszerezést.

Az alkalmazás, sok Logseq alternatívához hasonlóan, támogatja a Markdown formátumot, és a Markdown jegyzetek hasonló eszközökkel és funkciókkal rendelkeznek. A Roam elsősorban személyes tudásbázisként működik, nem pedig csapatok vagy szervezetek számára készült eszközként. A felhasználók testreszabhatják a témáikat és feladatokkal egészíthetik ki a jegyzeteket, az információkat pedig a felhő tárolja.

A Roam legjobb funkciói

Egyszerű kétirányú linkek az egymással összefüggő gondolatok és ötletek összekapcsolásához

Hierarchia alapú jegyzetek szervezése az egyszerű átszervezés és átalakítás érdekében

Nagyon egyszerű felület

A Roam korlátai

Az együttműködési lehetőségek minimálisak.

Az integrációs lehetőségek korlátozottak.

A támogatási terv drága és ötéves elkötelezettséget igényel.

Roam árak

Pro: 15 USD/hó vagy 165 USD/év

Believer: 500 USD/5 év

Roam értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,4/5 (17 értékelés)

6. Evernote

Az Evernote segítségével

Az Evernote egy népszerű jegyzetelő alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára szöveges jegyzetek, képek és egyéb médiafájlok mentését. Ez a szabad formátumú alkalmazás kézírási funkciókat, jegyzetfüzet-szerű szervezést és webes kivágási eszközöket tartalmaz az információk mentéséhez és szervezéséhez.

Az Evernote évek óta népszerű jegyzetelő alkalmazás, különösen a személyes felhasználók körében. Feladatlistákat, projekteket és ötlet táblákat hozhat létre, sőt hangjegyzeteket is rögzíthet. Az alkalmazás könnyen átkutatható, keresőeszköze pedig felismeri a képekben, mellékletekben és kézírásban szereplő szavakat, így könnyen összevonhatja a releváns információkat.

Az Evernote legjobb funkciói

Lehetőség információk tárolására és keresésére képekben, szövegben, hangjegyzetekben, kézírásban és egyebekben.

Offline hozzáférhetőség

Könnyen használható digitális jegyzetek készítéséhez és a jegyzetek rendszerezéséhez

Lehetőség a saját szövegszerkesztő eszközként és teendőlista-alkalmazásként való használatra

Az Evernote korlátai

A jegyzetek megosztása az Evernote-on kívül bonyolult

Az alkalmazás kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a hasonló eszközök, különösen az ingyenes verzióban.

Evernote árak

Ingyenes

Személyes: 14,99 USD/hó

Professzionális: 17,99 USD/hó

Evernote Teams: 24,99 USD/felhasználó/hónap

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (8100+ értékelés)

7. Workflowy

A Workflowy segítségével

A Workflowy egy népszerű projektmenedzsment eszköz csapatok és vállalkozások számára, amelyeknek meg kell osztaniuk és megvalósítaniuk az ötleteiket. Az információkat vázlatokban és fa szerkezetű struktúrákban tárolhatja, és az eszköz fizetős csomagjaiban korlátlan számú beágyazott lista tárolható, valamint könnyen használható kiemelési, szűrési és keresési funkciókkal rendelkezik. A felhasználók biztonsági másolatokat is exportálhatnak a Dropboxba, és Windows, Mac és Linux rendszereken is hozzáférhetnek a Workflowyhoz.

A Workflowy legjobb funkciói

Egyszerű vázlatkészítő és beágyazó eszközök a hatékony jegyzeteléshez

A Workflowy használata egyszerű feladatkezelő eszközként

A szoftver részét képező együttműködési eszközök

Minimalista felület a zavaró tényezőktől mentes munkavégzéshez

A Workflowy korlátai

A jegyzetek új helyre történő áthelyezése nehéz lehet.

A formázási és tervezési lehetőségek korlátozottak.

A havi pontkorlát megkerüléséhez ajánlásokra van szükség.

Workflowy árak

Alap: Ingyenes

Workflowy Pro: 4,99 USD/hó

Workflowy értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (22 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (12 értékelés)

8. Joplin

A Joplin segítségével

A Joplin egy egyszerű jegyzetelő alkalmazás, amely könnyen kezelhető a kezdők számára, és összetettebb funkciókat kínál a tapasztalt digitális jegyzetelőknek. A nyílt forráskódú program több tucat plugin-nal kompatibilis, amelyek megkönnyítik a jegyzetek megosztását és integrálását különböző eszközök között, aktív közösséggel rendelkezik, és végpontok közötti titkosítást kínál a jegyzetek biztonsága érdekében.

A Joplin legjobb funkciói

Robusztus jegyzetbiztonság

Könnyű Microsoft OneNote és Evernote importálás a Joplinba

Kollaboratív jegyzetmegosztó eszközök

Webes kivágási eszközök a könnyű jegyzeteléshez

Zavarmentes írási környezet

A Joplin korlátai

Az ingyenes csomag méretkorlátai szigorúak

Az alkalmazás kevesebb funkcióval rendelkezik, mint más jegyzetelési eszközök.

Joplin árak

Alap: 2,99 €/hó

Pro: 5,99 €/hó

Csapatok: 7,99 €/hó

Joplin értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Supernotes

A Supernotes segítségével

A Supernotes egy egyedülálló jegyzetelési alkalmazás, amely a jegyzeteket fájlok vagy mappák helyett egyszerű jegyzetkártyákként tárolja az információk áttekintése és rendszerezése érdekében. A felület felhasználóbarát, és a kártyák átszervezése és címkézése különböző projektekhez vagy vizsgafelkészülési jegyzetekhez egyszerű.

A felhasználók megoszthatják a kártyákat, meghívhatnak más felhasználókat a jegyzetkártyáikra, és offline is dolgozhatnak a jegyzetekkel. Az alkalmazás olyan funkciókat tartalmaz, amelyek más eszközökkel nem elérhetők, például egy hőtérkép-naptárt a munkaszokások nyomon követéséhez, egy Gondolatok gyűjteményt a sietős, útközben készült jegyzetekhez, valamint vizuális kétirányú linkelést. A Supernotes kiválóan alkalmas azoknak a felhasználóknak, akik nem szeretik a többi népszerű jegyzetkészítő eszközt.

A Supernotes legjobb funkciói

Többféle szervezési eszköz és formátum, például többszintű beágyazás, naptárak és broadsheet jegyzetnézetek

Több eszközön történő szinkronizálás és offline hozzáférés

Könnyen használható feladatkezelő eszközök

A Supernotes korlátai

A fejlesztés és a funkciók kiadásának ütemezése lassú.

Az ingyenes verzió csak 100 kártyát engedélyez.

Supernotes árak

Starter: Ingyenes

Korlátlan: 8 font/hónap

Supernotes értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: N/A

10. Foam

Via Foam

A Foam egy ingyenes, nyílt forráskódú személyes tudáskezelő alkalmazás, amely a Visual Studio és a GitHub segítségével teszi közzé a jegyzeteket. A felhasználók létrehozhatnak egy Foam munkaterületet, és kidolgozhatnak egy sor Markdown dokumentumot, amelyek mindegyike egy-egy témát fed le.

A platform grafikus ábrázolásokat tartalmaz a visszalinkeléshez és a témák összekapcsolásához. A Roam Research inspirálta a Foamot, ezért várhatóan lesznek bizonyos hasonlóságok. Megoszthatja a tartalmakat, különböző eszközökön hozzáférhet hozzájuk, és közzéteheti őket a GitHub Pages oldalon.

A Foam legjobb funkciói

Jegyzetek, amelyek összekapcsolódnak, hogy egy második agy stílusú szervezési sémát hozzanak létre

A jegyzetek automatikus kiegészítése Wikilinks segítségével

Együttműködési eszközök

Hab korlátai

A Foam használatához GitHub-fiókra és a platform ismeretére van szükség.

Az alkalmazás nem felhasználóbarát azoknak a személyes és professzionális felhasználóknak, akik egyszerű felületet keresnek.

Hab árak

Ingyenes és fejlesztés alatt álló

Hab értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

Készíts jobb jegyzeteket, vázlatokat és tudásbázisokat a ClickUp segítségével

Ne hagyatkozzon csak az agyára – építsen ki egy második agyat a funkciókban gazdag jegyzetelési és tudáskezelési alkalmazásokkal. A mai jegyzetelési alkalmazások sokoldalúak, így jegyzeteket írhat, információkat tárolhat és részleteket idézhet fel bármilyen módon, amely megfelel a gondolkodási folyamatainak.

A ClickUp segítségével pedig többet tehet, mint csak papírra vetni a gondolatait. Kezdje el a brainstormingot sablonokkal és AI eszközökkel, rekonstruálja a jegyzeteket kártyákkal és kétirányú linkekkel, és tárolja a szervezet tudását egy élő adatbázisban, amelyet mindenki használhat. Alakítsa át a jegyzeteket feladatokká, projektötletekké és tartalmakká egy ingyenes ClickUp fiókkal még ma, és nézze meg, hová vezetik Önt a gondolatait.