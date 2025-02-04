A 10 legjobb ingyenes (és fizetős) Gantt-diagram készítő szoftver 2025-ben

Az építési projektekben sok mozgó alkatrész van, a vállalkozók ütemtervének kezelésétől kezdve a kulcsfontosságú anyagok építési helyszínre történő szállításának nyomon követéséig.
A legjobb építési projektmenedzsment szoftver segít minden projektmenedzsernek kezelni az összes változó tényezőt. A Gantt-diagramok pedig ideális funkciók, amelyeket érdemes keresni az ilyen projektmenedzsment eszközökben.
Ezek a diagramok vizuális áttekintést nyújtanak a projektről, így egy pillanat alatt láthatja, hogyan halad az építési projektje, hol merülhetnek fel potenciális problémák, és hogy tartja-e a határidőket. A legtöbb projektmenedzsment alkalmazás valamilyen formában támogatja a Gantt-diagramokat, de nem mindegyik egyforma. Ebben a cikkben áttekintjük a 2024-es év legjobb lehetőségeit.
Mi az a Gantt-diagram-készítő szoftver?
A Gantt-diagram egy építési projekt ütemtervét könnyen érthető vizuális formában ábrázolja. A projekt előrehaladásának egy pillanat alatt áttekinthető ábrázolása lehetővé teszi a felügyelő vállalkozók számára, hogy hatékonyabban végezzék munkájukat, mivel a komplex projektekben a konkrét feladatok könnyebben megtalálhatók és nyomon követhetők.
Ezért sok projektmenedzsment szoftver integrált támogatást nyújt a Gantt-diagramokhoz és más vizualizációs technikákhoz a funkciókészletében. A legjobb Gantt-diagram szoftver segítségével csapata könnyedén létrehozhat Gantt-diagramokat korlátlan számú projekt nyomon követéséhez, és átfogó eszközkészletet biztosít további projektmenedzsment funkciókhoz.
Mit kell keresni a Gantt-diagramok készítésére szolgáló szoftverekben?
A választott Gantt-diagram szoftver jelentősen befolyásolhatja az építési munkafolyamatot. A hatékony projektmenedzsmenthez olyan megoldást kell találnia, amely megfelel az Ön igényeinek. Vannak egyszerű igényeket kielégítő alapvető eszközök, és vannak összetettebb platformok nagy projektek kezeléséhez. A megfelelő megtalálásához tudnia kell, mit kell keresnie.
Íme néhány dolog, amit érdemes szem előtt tartani, amikor a Gantt-diagram szoftverek lehetőségeit vizsgálja:
- Felhasználóbarát felület: A legjobb Gantt-diagram szoftver egyszerűen és intuitív módon használható, zökkenőmentesen illeszkedik a meglévő munkafolyamatokba és folyamatokba.
- Világos Gantt-diagram nézet: Önnek és csapatának átfogó Gantt-diagram nézetre van szüksége, hogy könnyen láthassa a projekt feladatait és mérföldköveit.
- Robusztus feladatkezelési funkciók: A feladatok hozzáadása, ütemezése és a függőségek kezelése egyszerűnek kell lennie, biztosítva a projektek jól szervezett és kezelt lebonyolítását.
- Skálázhatóság: Ha nagy építőipari vállalat, akkor korlátlan számú projekt és felhasználó támogatására lesz szüksége. Ha kisebb vállalat, akkor válasszon olyan Gantt-diagram eszközt, amely támogatja jelenlegi és jövőbeli igényeit, így lesz helye a növekedésnek.
- Időkövetés: A projektmenedzsment könnyebb, ha rendelkezésre áll időkövetési funkció, amely segít jobban elemezni a projekthez fordított időt.
- Egyszerű értékelés: A Gantt-diagram szoftverek, amelyek ingyenes csomagot vagy próbaidőszakot kínálnak, lehetővé teszik, hogy értékelje a szoftvert, és megnézze, hogyan illeszkedik a munkafolyamatokba, mielőtt pénzt fektetne bele.
A 10 legjobb Gantt-diagram készítő szoftvertermék
Az alábbiakban bemutatott opciók mindegyike a piacon jelenleg elérhető legjobb Gantt-diagram szoftverek közé tartozik, és mind ingyenes, mind fizetős Gantt-diagram szoftvereket tartalmaz.
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment megoldás, amely Gantt-diagram nézetet kínál, valamint számos más hasznos adatnézetet.
Kezdje a ClickUp Construction szoftverrel, amely az építőipar számára speciális funkciókat kínál. Ez magában foglalja az építőipar számára kifejlesztett speciális projektmenedzsment sablonokat, amelyek könnyen használható Gantt-diagram projekt sablonokat tartalmaznak, így csapata gyorsan elsajátíthatja a szoftver használatát.
All-in-one megoldásként a ClickUp számos más funkcióval is rendelkezik, amelyek hasznosak lehetnek az építőcsapat számára. Például könnyedén létrehozhat és megoszthat dokumentumokat ügyfeleivel, így központi tárolóhelyet biztosítva a kommunikációhoz. Eközben az együttműködési eszközök lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy az építési projekt különböző területein együtt dolgozzanak, és naprakészek legyenek a projekt tervével kapcsolatban.
A ClickUp legjobb funkciói
- Átfogó Gantt-diagram nézetek a projekt ütemtervének vizualizálásához és kezeléséhez
- Egy hatékony projektmenedzsment eszköz segítségével feladatokat rendelhet hozzá, prioritásokat állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást.
- Drag-and-drop funkció az intuitív feladatkezeléshez és a Gantt-diagramok módosításához
- Időkövetési funkciók, amelyek biztosítják, hogy a projekt feladatok határideje betartásra kerüljön
- Erőforrás-kezelés a több projekt igényeinek hatékony egyensúlyba hozása érdekében
- Projekttervező eszközök, beleértve a Gantt-diagram sablonokat, a projektütemények létrehozásához és kezeléséhez
A ClickUp korlátai
- Az új felhasználók számára a tanulási görbe meredek lehet.
- A mobilalkalmazásból hiányzik a desktop verzió néhány funkciója.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. Microsoft Project
A Microsoft Project egy népszerű projektmenedzsment szoftver, amely a projektmenedzserek számára biztosítja a projektek hatékony kezeléséhez szükséges eszközöket. A felhasználók könnyedén létrehozhatnak Gantt-diagramokat, kezelhetik az erőforrásokat és nyomon követhetik a projekt előrehaladását. Számos iparág használja a Microsoft Projectet átfogó projektmenedzsment funkciói miatt. Gantt-diagram funkciói segíthetnek konkrét feladatok vagy egy egész projekt kezelésében.
A Microsoft Project legjobb funkciói
- Gantt-diagramok létrehozása és testreszabása a projekt ütemtervének vizuális ábrázolásához
- Projektmenedzsment funkciók, beleértve a feladatkezelést és a projekttervezést
- A projekt előrehaladásának nyomon követése, hogy mindenki naprakész legyen és javuljon a tervezés
- Feladatok függőségének kezelése a feladatok zökkenőmentes elvégzésének biztosítása érdekében
- Integráció más Microsoft 365 alkalmazásokkal a funkcionalitás bővítése érdekében
A Microsoft Project korlátai
- A komplexitás meredek tanulási görbével jár
- Korlátozott integrációs lehetőségek a Microsoft erőforrásain kívüli eszközök esetében
- Az árak és a csomagok lehetnek zavarosak.
A Microsoft Project árai
- 1. csomag: 10 USD/hó felhasználónként
- 3. csomag: 30 USD/hó felhasználónként
- 5. terv: 55 USD/hó felhasználónként
Microsoft Project értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 1500 értékelés)
Nézze meg ezeket a Microsoft Project alternatívákat!
3. Toggl Plan
A Toggl Plan egy egyszerű, sokoldalú és felhasználóbarát projektmenedzsment eszköz, amelynek célja, hogy a projektmenedzsment mindenki számára elérhetővé váljon. Gantt-diagramjai segítségével könnyen áttekinthetővé válnak a projekt időtartamai, részletes időkövetési funkciói pedig pontos időmérésre adnak lehetőséget.
A Toggl Plan segítségével könnyen létrehozhat Gantt-diagramot, kezelheti a csapat munkaterhelését és nyomon követheti a projekt mérföldköveit. Egyszerű projektmenedzsment megoldást kínál, amelynek elsajátítása nem igényel nagy erőfeszítést.
A Toggl Plan legjobb funkciói
- Egyszerű drag-and-drop funkció a Gantt-diagramok könnyű létrehozásához és szerkesztéséhez
- Gantt-diagramok a projekt ütemtervének vizualizálásához és az előrehaladás nyomon követéséhez
- A csapat tagjai könnyedén hozzárendelhetnek feladatokat és beállíthatják a feladatok függőségét.
- Projektmenedzsment, amelynek középpontjában az egyszerűség és az intuitív felhasználói felület áll
- Időkövetési funkció a pontos számlázás és projektmenedzsment biztosításához
A Toggl Plan korlátai
- Az alapcsapat-tervből hiányoznak a felhasználók által igényelt fejlett funkciók.
- A felület néha zavaros lehet.
Toggl Plan árak
- Csapat: 9 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként
Toggl Plan értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (37 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
4. GanttPRO
A legjobb Gantt-diagram szoftverek listáján szereplő sok más lehetőséghez hasonlóan ez a népszerű projektmenedzsment platform is kifejezetten a Gantt-diagramokra összpontosít. Mint speciális Gantt-diagram szoftver, lehetővé teszi a felhasználók számára dinamikus Gantt-diagramok létrehozását a projektmenedzsment megkönnyítése érdekében.
Ahogyan az várható, a GanttPRO számos Gantt-diagram szoftver funkcióval rendelkezik. Kezelni tudja a feladatok és a csapatok menedzsmentjét, valamint az erőforrások elosztását, ami egy robusztus Gantt-diagram készítővé teszi.
A GanttPRO legjobb funkciói
- Drag-and-drop funkció a projektmenedzsmenthez
- Gantt-diagram és projekt sablonok a gyors tervezéshez és ütemezéshez
- Feladatfüggőségek funkció a projektfeladatok hatékony kezeléséhez
- Könnyű haladáskövetés a projekt ütemtervének betartása érdekében
- Csapatának lehetősége az együttműködésre, a feladatok kiosztására és a feladat előrehaladásának frissítésére
A GanttPRO korlátai
- Az ingyenes próbaidőszak túl rövid ahhoz, hogy megfelelő betekintést nyerjen.
- Korlátozott integráció harmadik féltől származó eszközökkel
- Egyes felhasználók átfogóbb projektáttekintési funkciókat szeretnének.
GanttPRO árak
- Alap: 7,99 USD/hó felhasználónként
- Pro: 12,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 19,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
GanttPRO értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (450+ értékelés)
5. Monday.com
A Monday.com egy népszerű projektmenedzsment platform, amely számos funkciót kínál a munkafolyamatok kezeléséhez és a csapatok közötti együttműködéshez. Ez a funkciókészlet lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén Gantt-diagramokat hozzanak létre a projekt előrehaladásának kényelmes vizualizálása érdekében.
A Monday.com további projektmenedzsment és munkafolyamat-felülvizsgálati funkciókat tartalmaz mind nagy, mind kis szervezetek számára, ami az egyik legjobb Gantt-diagram szoftverré teszi.
Monday.com legjobb funkciói
- Gantt-diagram nézet a projekt átfogó idővonalának megjelenítéséhez
- Egy projektmenedzsment platform, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy hatékonyan együttműködjenek és kezeljék a projekteket.
- Feladatkezelő eszközök a projekt ütemezett végrehajtásához és a csapat tagjainak felelősségre vonásához
- Időkövetési funkció a feladatok időbeni elvégzésének biztosításához
- Projektmenedzsment eszközök a feladatok függőségeinek és a kritikus út elemzésének kezeléséhez
Monday.com korlátai
- Ára más termelékenységi eszközökhöz képest meglehetősen magas.
- A beállítási folyamat bonyolult és időigényes lehet.
- A kezdeti tanulási görbe ijesztő lehet.
Monday.com árak
- Ingyenes
- Alap: 8 USD/hó négy felhasználói helyért
- Standard: 10 USD/hó három felhasználói helyért
- Pro: 16 USD/hó három felhasználói helyért
- Vállalati: az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Monday.com értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
6. Wrike
Ez a projektmenedzsment szoftver átfogó funkciókat kínál a projektek tervezéséhez, kezeléséhez és végrehajtásához. A Wrike intuitív Gantt-diagram eszközével csapata Gantt-diagramokat hozhat létre és vizualizálhatja a projekt előrehaladását.
Ennek a projektmenedzsment eszköznek a fejlett funkciói további lehetőségeket nyújtanak a Gantt-diagramokhoz. Például a drágább csomagok tartalmaznak eszközöket a projektköltségvetés kezeléséhez. Eközben a Wrike felhasználóbarát felülete lehetővé teszi, hogy csapata azonnal elkezdje használni a szoftvert.
A Wrike legjobb funkciói
- Gantt-diagram nézetek a részletes projekttervezéshez és a projekt ütemtervének vizualizálásához
- Projektmenedzsment funkciók a projekt előrehaladásának egyszerű nyomon követéséhez
- Feladatok hozzárendelésének és a feladatok függőségének beállításának lehetősége a könnyebb kezelés érdekében
- A csapatával való valós idejű együttműködés, kommunikáció és a haladás nyomon követésének lehetősége
- Időkövetés a pontos számlázás és a hatékony időgazdálkodás biztosítása érdekében
A Wrike korlátai
- A felhasználói szerepkörök beállításának részletessége korlátozott.
- A költségvetési funkciók csak a drágább csomagokban érhetők el.
- Az árképzés összetettsége megnehezíti a megfelelő opció kiválasztását.
Wrike árak
- Ingyenes
- Csapat: 9,80 USD/hó
- Üzleti: 24,80 USD/hó
- Vállalati: az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Wrike értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 3000 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (2000+ értékelés)
7. Smartsheet
A Smartsheet abban különbözik más projektmenedzsment eszközöktől, hogy egyedi megközelítést alkalmaz az adatok táblázatos formátumban való ábrázolásához. A táblázatok azonban nem az egyetlen lehetőség. A szoftver beépített Gantt-diagramkészítővel rendelkezik, és Gantt-diagram alternatívákat is kínál, például Kanban- és Naptár-nézeteket. A Gantt-diagram dinamikus, automatikusan frissül, ha változás történik az egyes feladatok dátumaiban.
A Smartsheet legjobb funkciói
- Gantt-diagram eszközök a könnyű projektmenedzsmenthez és a projekt ütemtervének vizualizálásához
- Erőforrás-kezelési funkciók az erőforrások meghatározásához és elosztásához ott, ahol a legnagyobb szükség van rájuk
- Projektmenedzsment funkciók a feladatok függőségeinek és a kritikus út elemzésének kezeléséhez
- A projekt előrehaladásának nyomon követése, hogy projektmenedzsere zökkenőmentesen tudjon dolgozni
- A csapat tagjai számára lehetőség nyílik az együttműködésre, a feladatok kiosztására és a feladat előrehaladásának frissítésére.
- Fejlett funkciók a komplex projektek ellenőrzése érdekében
A Smartsheet korlátai
- A felület zavaró lehet azoknak a felhasználóknak, akik nem ismerik a táblázatkezelő programokat.
- A nagyobb csapatok számára az árak drágák.
Smartsheet árak
- Ingyenes
- Pro: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Smartsheet értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 14 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)
8. TeamGantt
A TeamGantt egy másik speciális Gantt-diagram szoftver a listán. Kifejezetten projektmenedzsmenthez készült Gantt-diagramok létrehozására szolgál, azonban a szoftver átfogó projektmenedzsment eszközként is működik. A TeamGantt diagramjainak vizuálisan vonzó kialakítása megkönnyíti több projekt egyidejű kezelését.
A TeamGantt legjobb funkciói
- Gantt-diagramok készítése drag-and-drop funkcióval a projektmenedzsmenthez
- Ingyenes sablonok a projekttervezés egyszerű megkezdéséhez
- A feladatok függőségének beállítása a lehető legproduktívabb munkafolyamat biztosítása érdekében
- Egy könnyen olvasható irányítópult több projekt kezeléséhez
- Vizuális felület, amely lehetővé teszi a projektmenedzserek számára a projekt előrehaladásának egyszerű nyomon követését.
A TeamGantt korlátai
- Korlátozott számlázási és számlázási funkciók
- Nem olyan sok együttműködési funkcióval rendelkezik, mint egyes felhasználók szeretnék
- Az ár menedzserenként értendő, vagyis a többi felhasználó funkciói korlátozottak.
TeamGantt árak
- Ingyenes
- Lite: 19 USD/hó menedzserenként
- Pro: 49 USD/hó menedzserenként
- Vállalati: 99 USD/hó menedzserenként
TeamGantt értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (200 értékelés)
9. Instagantt
Az Instagantt egy robusztus online Gantt-diagram szoftver, amely részletes és testreszabható Gantt-diagramokat kínál a projektmenedzsmenthez. Feladatütemezés és munkaterhelés-kezelési funkciókat biztosít. Csapata Gantt-diagramokat hozhat létre, amelyeket megoszthat és közösen szerkeszthet.
A szoftver önálló Gantt-diagramkészítőként is működik, de igazán akkor mutatja meg erejét, ha az Asana alkalmazással együtt használja, így egy teljes körű projektmenedzsment alkalmazássá válik.
Az Instagantt legjobb funkciói
- Zökkenőmentes integráció az Asana projektmenedzsment eszközével
- Robusztus Gantt-diagram funkciók részletes ütemtervek, függőségek és mérföldkövek létrehozásához
- Drag-and-drop funkció a Gantt-diagram elemeinek egyszerű vezérléséhez
- Munkafolyamat-kezelő eszközök a teljes csapat hatékony kihasználásának biztosításához
- Eszközök feladatok és alfeladatok kezeléséhez
- Együttműködési funkciók, amelyek lehetővé teszik, hogy csapata és az érdekelt felek mindig ugyanazon az oldalon álljanak
Az Instagantt korlátai
- Korlátozott harmadik féltől származó integrációs lehetőségek
- A szoftverben a felhasználók számára nem állnak rendelkezésre megfelelő együttműködési eszközök
- A Gantt-funkciókon túlmutató korlátozott funkciók
Instagantt árak
- Egy felhasználó: 7 USD/hó
- Több felhasználó: 5 USD/hó felhasználónként
Instagantt értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (19 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)
10. Paymo
A Paymo egy projektmenedzsment szoftver, amely funkciói között Gantt-diagram modult is kínál. A Gantt-diagramok létrehozása mellett a Paymo képes időkövetésre, számlázásra és feladatkezelésre is. A szoftver jól skálázható, így kis és nagy csapatok számára egyaránt alkalmas. Az ingyenes Gantt-diagram sablonok segítségével csapata azonnal megkezdheti a munkát.
A Paymo legjobb funkciói
- Kiváló időkövetési funkciók a pontos számlázás és a termelékenység elemzése érdekében
- Feladatok és azok függőségeinek létrehozása és kezelése közvetlenül a Gantt-nézetből
- Bármely projekt kritikus útjának egyszerű vizualizálása
- Egyszerű alapvonal beállítás a projekt ütemtervétől való eltérések megtekintéséhez és azokhoz való alkalmazkodáshoz
- Mérföldkövek létrehozása a közelgő határidők és események egyértelmű vizuális jelöléséhez
- Egyszerű drag-and-drop vezérlők a feladatok időtartamának és egyéb idővonal-funkciók beállításához
A Paymo korlátai
- A Gantt-diagramok csak a drágább csomagokban érhetők el.
- Projektmenedzsment funkciói elmaradnak a versenytársaitól.
Paymo árak
- Ingyenes
- Kezdő csomag: 4,95 USD/hó felhasználónként
- Kis irodák: 9,95 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 20,79 USD/hó felhasználónként
Paymo értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
Fedezze fel a Gantt-diagramok előnyeit a ClickUp-ban
Most már láthatta a 2024-es év legjobb Gantt-diagram szoftvereinek széles választékát. A felsorolt opciók közül néhány speciális megközelítést alkalmaz, amely hasznos lehet építésvezetők számára, míg mindegyikük kiterjesztett projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik, amelyek bármely iparágban tökéletesen alkalmazhatók.
A legmegbízhatóbb megoldáshoz próbálja ki a ClickUp szoftvert. A ClickUp nem csak beépített online Gantt-diagramkészítőt és számos ingyenes sablont tartalmaz, hanem a legátfogóbb projekt- és feladatkezelő szoftver is, amit találhat. Próbálja ki még ma a ClickUp szoftvert, és tapasztalja meg, hogyan segítheti építési projektjeinek és általános üzleti tevékenységeinek zökkenőmentesebb lebonyolítását.