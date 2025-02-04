ClickUp blog
A 10 legjobb ingyenes (és fizetős) Gantt-diagram készítő szoftver 2025-ben

A 10 legjobb ingyenes (és fizetős) Gantt-diagram készítő szoftver 2025-ben

Engineering Team
Engineering Team
2025. február 4.

Az építési projektekben sok mozgó alkatrész van, a vállalkozók ütemtervének kezelésétől kezdve a kulcsfontosságú anyagok építési helyszínre történő szállításának nyomon követéséig.

A legjobb építési projektmenedzsment szoftver segít minden projektmenedzsernek kezelni az összes változó tényezőt. A Gantt-diagramok pedig ideális funkciók, amelyeket érdemes keresni az ilyen projektmenedzsment eszközökben.

Ezek a diagramok vizuális áttekintést nyújtanak a projektről, így egy pillanat alatt láthatja, hogyan halad az építési projektje, hol merülhetnek fel potenciális problémák, és hogy tartja-e a határidőket. A legtöbb projektmenedzsment alkalmazás valamilyen formában támogatja a Gantt-diagramokat, de nem mindegyik egyforma. Ebben a cikkben áttekintjük a 2024-es év legjobb lehetőségeit.

Mi az a Gantt-diagram-készítő szoftver?

A Gantt-diagram egy építési projekt ütemtervét könnyen érthető vizuális formában ábrázolja. A projekt előrehaladásának egy pillanat alatt áttekinthető ábrázolása lehetővé teszi a felügyelő vállalkozók számára, hogy hatékonyabban végezzék munkájukat, mivel a komplex projektekben a konkrét feladatok könnyebben megtalálhatók és nyomon követhetők.

Ezért sok projektmenedzsment szoftver integrált támogatást nyújt a Gantt-diagramokhoz és más vizualizációs technikákhoz a funkciókészletében. A legjobb Gantt-diagram szoftver segítségével csapata könnyedén létrehozhat Gantt-diagramokat korlátlan számú projekt nyomon követéséhez, és átfogó eszközkészletet biztosít további projektmenedzsment funkciókhoz.

Mit kell keresni a Gantt-diagramok készítésére szolgáló szoftverekben?

A választott Gantt-diagram szoftver jelentősen befolyásolhatja az építési munkafolyamatot. A hatékony projektmenedzsmenthez olyan megoldást kell találnia, amely megfelel az Ön igényeinek. Vannak egyszerű igényeket kielégítő alapvető eszközök, és vannak összetettebb platformok nagy projektek kezeléséhez. A megfelelő megtalálásához tudnia kell, mit kell keresnie.

Íme néhány dolog, amit érdemes szem előtt tartani, amikor a Gantt-diagram szoftverek lehetőségeit vizsgálja:

  • Felhasználóbarát felület: A legjobb Gantt-diagram szoftver egyszerűen és intuitív módon használható, zökkenőmentesen illeszkedik a meglévő munkafolyamatokba és folyamatokba.
  • Világos Gantt-diagram nézet: Önnek és csapatának átfogó Gantt-diagram nézetre van szüksége, hogy könnyen láthassa a projekt feladatait és mérföldköveit.
  • Robusztus feladatkezelési funkciók: A feladatok hozzáadása, ütemezése és a függőségek kezelése egyszerűnek kell lennie, biztosítva a projektek jól szervezett és kezelt lebonyolítását.
  • Skálázhatóság: Ha nagy építőipari vállalat, akkor korlátlan számú projekt és felhasználó támogatására lesz szüksége. Ha kisebb vállalat, akkor válasszon olyan Gantt-diagram eszközt, amely támogatja jelenlegi és jövőbeli igényeit, így lesz helye a növekedésnek.
  • Időkövetés: A projektmenedzsment könnyebb, ha rendelkezésre áll időkövetési funkció, amely segít jobban elemezni a projekthez fordított időt.
  • Egyszerű értékelés: A Gantt-diagram szoftverek, amelyek ingyenes csomagot vagy próbaidőszakot kínálnak, lehetővé teszik, hogy értékelje a szoftvert, és megnézze, hogyan illeszkedik a munkafolyamatokba, mielőtt pénzt fektetne bele.

A 10 legjobb Gantt-diagram készítő szoftvertermék

Az alábbiakban bemutatott opciók mindegyike a piacon jelenleg elérhető legjobb Gantt-diagram szoftverek közé tartozik, és mind ingyenes, mind fizetős Gantt-diagram szoftvereket tartalmaz.

1. ClickUp

ClickUp nézetek
Tervezze és készítse el Gantt-diagramjait a ClickUp egyszerű és intuitív online projektmenedzsment eszközeivel.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment megoldás, amely Gantt-diagram nézetet kínál, valamint számos más hasznos adatnézetet.

Kezdje a ClickUp Construction szoftverrel, amely az építőipar számára speciális funkciókat kínál. Ez magában foglalja az építőipar számára kifejlesztett speciális projektmenedzsment sablonokat, amelyek könnyen használható Gantt-diagram projekt sablonokat tartalmaznak, így csapata gyorsan elsajátíthatja a szoftver használatát.

All-in-one megoldásként a ClickUp számos más funkcióval is rendelkezik, amelyek hasznosak lehetnek az építőcsapat számára. Például könnyedén létrehozhat és megoszthat dokumentumokat ügyfeleivel, így központi tárolóhelyet biztosítva a kommunikációhoz. Eközben az együttműködési eszközök lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy az építési projekt különböző területein együtt dolgozzanak, és naprakészek legyenek a projekt tervével kapcsolatban.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Átfogó Gantt-diagram nézetek a projekt ütemtervének vizualizálásához és kezeléséhez
  • Egy hatékony projektmenedzsment eszköz segítségével feladatokat rendelhet hozzá, prioritásokat állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást.
  • Drag-and-drop funkció az intuitív feladatkezeléshez és a Gantt-diagramok módosításához
  • Időkövetési funkciók, amelyek biztosítják, hogy a projekt feladatok határideje betartásra kerüljön
  • Erőforrás-kezelés a több projekt igényeinek hatékony egyensúlyba hozása érdekében
  • Projekttervező eszközök, beleértve a Gantt-diagram sablonokat, a projektütemények létrehozásához és kezeléséhez

A ClickUp korlátai

  • Az új felhasználók számára a tanulási görbe meredek lehet.
  • A mobilalkalmazásból hiányzik a desktop verzió néhány funkciója.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Microsoft Project

Példa a Gantt-diagram-készítő szoftverek használatára a Microsoft Projectben
A Microsofton keresztül

A Microsoft Project egy népszerű projektmenedzsment szoftver, amely a projektmenedzserek számára biztosítja a projektek hatékony kezeléséhez szükséges eszközöket. A felhasználók könnyedén létrehozhatnak Gantt-diagramokat, kezelhetik az erőforrásokat és nyomon követhetik a projekt előrehaladását. Számos iparág használja a Microsoft Projectet átfogó projektmenedzsment funkciói miatt. Gantt-diagram funkciói segíthetnek konkrét feladatok vagy egy egész projekt kezelésében.

A Microsoft Project legjobb funkciói

  • Gantt-diagramok létrehozása és testreszabása a projekt ütemtervének vizuális ábrázolásához
  • Projektmenedzsment funkciók, beleértve a feladatkezelést és a projekttervezést
  • A projekt előrehaladásának nyomon követése, hogy mindenki naprakész legyen és javuljon a tervezés
  • Feladatok függőségének kezelése a feladatok zökkenőmentes elvégzésének biztosítása érdekében
  • Integráció más Microsoft 365 alkalmazásokkal a funkcionalitás bővítése érdekében

A Microsoft Project korlátai

  • A komplexitás meredek tanulási görbével jár
  • Korlátozott integrációs lehetőségek a Microsoft erőforrásain kívüli eszközök esetében
  • Az árak és a csomagok lehetnek zavarosak.

A Microsoft Project árai

  • 1. csomag: 10 USD/hó felhasználónként
  • 3. csomag: 30 USD/hó felhasználónként
  • 5. terv: 55 USD/hó felhasználónként

Microsoft Project értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (több mint 150 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 1500 értékelés)

Nézze meg ezeket a Microsoft Project alternatívákat!

3. Toggl Plan

Példa egy Toggl Plan programban létrehozott Gantt-diagramra
Via Toggl

A Toggl Plan egy egyszerű, sokoldalú és felhasználóbarát projektmenedzsment eszköz, amelynek célja, hogy a projektmenedzsment mindenki számára elérhetővé váljon. Gantt-diagramjai segítségével könnyen áttekinthetővé válnak a projekt időtartamai, részletes időkövetési funkciói pedig pontos időmérésre adnak lehetőséget.

A Toggl Plan segítségével könnyen létrehozhat Gantt-diagramot, kezelheti a csapat munkaterhelését és nyomon követheti a projekt mérföldköveit. Egyszerű projektmenedzsment megoldást kínál, amelynek elsajátítása nem igényel nagy erőfeszítést.

A Toggl Plan legjobb funkciói

  • Egyszerű drag-and-drop funkció a Gantt-diagramok könnyű létrehozásához és szerkesztéséhez
  • Gantt-diagramok a projekt ütemtervének vizualizálásához és az előrehaladás nyomon követéséhez
  • A csapat tagjai könnyedén hozzárendelhetnek feladatokat és beállíthatják a feladatok függőségét.
  • Projektmenedzsment, amelynek középpontjában az egyszerűség és az intuitív felhasználói felület áll
  • Időkövetési funkció a pontos számlázás és projektmenedzsment biztosításához

A Toggl Plan korlátai

  • Az alapcsapat-tervből hiányoznak a felhasználók által igényelt fejlett funkciók.
  • A felület néha zavaros lehet.

Toggl Plan árak

  • Csapat: 9 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Toggl Plan értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (37 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

4. GanttPRO

Példa egy Gantt-diagramra a GanttPRO-ban
Via GanttPRO

A legjobb Gantt-diagram szoftverek listáján szereplő sok más lehetőséghez hasonlóan ez a népszerű projektmenedzsment platform is kifejezetten a Gantt-diagramokra összpontosít. Mint speciális Gantt-diagram szoftver, lehetővé teszi a felhasználók számára dinamikus Gantt-diagramok létrehozását a projektmenedzsment megkönnyítése érdekében.

Ahogyan az várható, a GanttPRO számos Gantt-diagram szoftver funkcióval rendelkezik. Kezelni tudja a feladatok és a csapatok menedzsmentjét, valamint az erőforrások elosztását, ami egy robusztus Gantt-diagram készítővé teszi.

A GanttPRO legjobb funkciói

  • Drag-and-drop funkció a projektmenedzsmenthez
  • Gantt-diagram és projekt sablonok a gyors tervezéshez és ütemezéshez
  • Feladatfüggőségek funkció a projektfeladatok hatékony kezeléséhez
  • Könnyű haladáskövetés a projekt ütemtervének betartása érdekében
  • Csapatának lehetősége az együttműködésre, a feladatok kiosztására és a feladat előrehaladásának frissítésére

A GanttPRO korlátai

  • Az ingyenes próbaidőszak túl rövid ahhoz, hogy megfelelő betekintést nyerjen.
  • Korlátozott integráció harmadik féltől származó eszközökkel
  • Egyes felhasználók átfogóbb projektáttekintési funkciókat szeretnének.

GanttPRO árak

  • Alap: 7,99 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 12,99 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 19,99 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

GanttPRO értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (450+ értékelés)

5. Monday.com

Példa Gantt-diagramra a Monday.com oldalon
Forrás: Monday.com

A Monday.com egy népszerű projektmenedzsment platform, amely számos funkciót kínál a munkafolyamatok kezeléséhez és a csapatok közötti együttműködéshez. Ez a funkciókészlet lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén Gantt-diagramokat hozzanak létre a projekt előrehaladásának kényelmes vizualizálása érdekében.

A Monday.com további projektmenedzsment és munkafolyamat-felülvizsgálati funkciókat tartalmaz mind nagy, mind kis szervezetek számára, ami az egyik legjobb Gantt-diagram szoftverré teszi.

Monday.com legjobb funkciói

  • Gantt-diagram nézet a projekt átfogó idővonalának megjelenítéséhez
  • Egy projektmenedzsment platform, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy hatékonyan együttműködjenek és kezeljék a projekteket.
  • Feladatkezelő eszközök a projekt ütemezett végrehajtásához és a csapat tagjainak felelősségre vonásához
  • Időkövetési funkció a feladatok időbeni elvégzésének biztosításához
  • Projektmenedzsment eszközök a feladatok függőségeinek és a kritikus út elemzésének kezeléséhez

Monday.com korlátai

  • Ára más termelékenységi eszközökhöz képest meglehetősen magas.
  • A beállítási folyamat bonyolult és időigényes lehet.
  • A kezdeti tanulási görbe ijesztő lehet.

Monday.com árak

  • Ingyenes
  • Alap: 8 USD/hó négy felhasználói helyért
  • Standard: 10 USD/hó három felhasználói helyért
  • Pro: 16 USD/hó három felhasználói helyért
  • Vállalati: az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Monday.com értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

6. Wrike

Példa a Wrike, Gantt-diagram-készítő szoftver használatára egy kreatív projekt kereteinek megtervezéséhez
Via Wrike

Ez a projektmenedzsment szoftver átfogó funkciókat kínál a projektek tervezéséhez, kezeléséhez és végrehajtásához. A Wrike intuitív Gantt-diagram eszközével csapata Gantt-diagramokat hozhat létre és vizualizálhatja a projekt előrehaladását.

Ennek a projektmenedzsment eszköznek a fejlett funkciói további lehetőségeket nyújtanak a Gantt-diagramokhoz. Például a drágább csomagok tartalmaznak eszközöket a projektköltségvetés kezeléséhez. Eközben a Wrike felhasználóbarát felülete lehetővé teszi, hogy csapata azonnal elkezdje használni a szoftvert.

A Wrike legjobb funkciói

  • Gantt-diagram nézetek a részletes projekttervezéshez és a projekt ütemtervének vizualizálásához
  • Projektmenedzsment funkciók a projekt előrehaladásának egyszerű nyomon követéséhez
  • Feladatok hozzárendelésének és a feladatok függőségének beállításának lehetősége a könnyebb kezelés érdekében
  • A csapatával való valós idejű együttműködés, kommunikáció és a haladás nyomon követésének lehetősége
  • Időkövetés a pontos számlázás és a hatékony időgazdálkodás biztosítása érdekében

A Wrike korlátai

  • A felhasználói szerepkörök beállításának részletessége korlátozott.
  • A költségvetési funkciók csak a drágább csomagokban érhetők el.
  • Az árképzés összetettsége megnehezíti a megfelelő opció kiválasztását.

Wrike árak

  • Ingyenes
  • Csapat: 9,80 USD/hó
  • Üzleti: 24,80 USD/hó
  • Vállalati: az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Wrike értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 3000 értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (2000+ értékelés)

7. Smartsheet

Példa egy Smartsheet sablonra, amelyet több függőségű Gantt-diagram létrehozására használnak
A Smartsheet segítségével

A Smartsheet abban különbözik más projektmenedzsment eszközöktől, hogy egyedi megközelítést alkalmaz az adatok táblázatos formátumban való ábrázolásához. A táblázatok azonban nem az egyetlen lehetőség. A szoftver beépített Gantt-diagramkészítővel rendelkezik, és Gantt-diagram alternatívákat is kínál, például Kanban- és Naptár-nézeteket. A Gantt-diagram dinamikus, automatikusan frissül, ha változás történik az egyes feladatok dátumaiban.

A Smartsheet legjobb funkciói

  • Gantt-diagram eszközök a könnyű projektmenedzsmenthez és a projekt ütemtervének vizualizálásához
  • Erőforrás-kezelési funkciók az erőforrások meghatározásához és elosztásához ott, ahol a legnagyobb szükség van rájuk
  • Projektmenedzsment funkciók a feladatok függőségeinek és a kritikus út elemzésének kezeléséhez
  • A projekt előrehaladásának nyomon követése, hogy projektmenedzsere zökkenőmentesen tudjon dolgozni
  • A csapat tagjai számára lehetőség nyílik az együttműködésre, a feladatok kiosztására és a feladat előrehaladásának frissítésére.
  • Fejlett funkciók a komplex projektek ellenőrzése érdekében

A Smartsheet korlátai

  • A felület zavaró lehet azoknak a felhasználóknak, akik nem ismerik a táblázatkezelő programokat.
  • A nagyobb csapatok számára az árak drágák.

Smartsheet árak

  • Ingyenes
  • Pro: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Smartsheet értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 14 000 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

8. TeamGantt

Eseménytervezési sablon a TeamGantt Gantt-diagram-készítő szoftveréhez
Via TeamGantt

A TeamGantt egy másik speciális Gantt-diagram szoftver a listán. Kifejezetten projektmenedzsmenthez készült Gantt-diagramok létrehozására szolgál, azonban a szoftver átfogó projektmenedzsment eszközként is működik. A TeamGantt diagramjainak vizuálisan vonzó kialakítása megkönnyíti több projekt egyidejű kezelését.

A TeamGantt legjobb funkciói

  • Gantt-diagramok készítése drag-and-drop funkcióval a projektmenedzsmenthez
  • Ingyenes sablonok a projekttervezés egyszerű megkezdéséhez
  • A feladatok függőségének beállítása a lehető legproduktívabb munkafolyamat biztosítása érdekében
  • Egy könnyen olvasható irányítópult több projekt kezeléséhez
  • Vizuális felület, amely lehetővé teszi a projektmenedzserek számára a projekt előrehaladásának egyszerű nyomon követését.

A TeamGantt korlátai

  • Korlátozott számlázási és számlázási funkciók
  • Nem olyan sok együttműködési funkcióval rendelkezik, mint egyes felhasználók szeretnék
  • Az ár menedzserenként értendő, vagyis a többi felhasználó funkciói korlátozottak.

TeamGantt árak

  • Ingyenes
  • Lite: 19 USD/hó menedzserenként
  • Pro: 49 USD/hó menedzserenként
  • Vállalati: 99 USD/hó menedzserenként

TeamGantt értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 800 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (200 értékelés)

9. Instagantt

Az Instagantt Gantt-diagramja, amelyet a közösségi média tartalmának tervezéséhez használnak
Az Instagantt segítségével

Az Instagantt egy robusztus online Gantt-diagram szoftver, amely részletes és testreszabható Gantt-diagramokat kínál a projektmenedzsmenthez. Feladatütemezés és munkaterhelés-kezelési funkciókat biztosít. Csapata Gantt-diagramokat hozhat létre, amelyeket megoszthat és közösen szerkeszthet.

A szoftver önálló Gantt-diagramkészítőként is működik, de igazán akkor mutatja meg erejét, ha az Asana alkalmazással együtt használja, így egy teljes körű projektmenedzsment alkalmazássá válik.

Az Instagantt legjobb funkciói

  • Zökkenőmentes integráció az Asana projektmenedzsment eszközével
  • Robusztus Gantt-diagram funkciók részletes ütemtervek, függőségek és mérföldkövek létrehozásához
  • Drag-and-drop funkció a Gantt-diagram elemeinek egyszerű vezérléséhez
  • Munkafolyamat-kezelő eszközök a teljes csapat hatékony kihasználásának biztosításához
  • Eszközök feladatok és alfeladatok kezeléséhez
  • Együttműködési funkciók, amelyek lehetővé teszik, hogy csapata és az érdekelt felek mindig ugyanazon az oldalon álljanak

Az Instagantt korlátai

  • Korlátozott harmadik féltől származó integrációs lehetőségek
  • A szoftverben a felhasználók számára nem állnak rendelkezésre megfelelő együttműködési eszközök
  • A Gantt-funkciókon túlmutató korlátozott funkciók

Instagantt árak

  • Egy felhasználó: 7 USD/hó
  • Több felhasználó: 5 USD/hó felhasználónként

Instagantt értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (19 értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

10. Paymo

Paymo-ban létrehozott termékbevezetési Gantt-diagram
Via Paymo

A Paymo egy projektmenedzsment szoftver, amely funkciói között Gantt-diagram modult is kínál. A Gantt-diagramok létrehozása mellett a Paymo képes időkövetésre, számlázásra és feladatkezelésre is. A szoftver jól skálázható, így kis és nagy csapatok számára egyaránt alkalmas. Az ingyenes Gantt-diagram sablonok segítségével csapata azonnal megkezdheti a munkát.

A Paymo legjobb funkciói

  • Kiváló időkövetési funkciók a pontos számlázás és a termelékenység elemzése érdekében
  • Feladatok és azok függőségeinek létrehozása és kezelése közvetlenül a Gantt-nézetből
  • Bármely projekt kritikus útjának egyszerű vizualizálása
  • Egyszerű alapvonal beállítás a projekt ütemtervétől való eltérések megtekintéséhez és azokhoz való alkalmazkodáshoz
  • Mérföldkövek létrehozása a közelgő határidők és események egyértelmű vizuális jelöléséhez
  • Egyszerű drag-and-drop vezérlők a feladatok időtartamának és egyéb idővonal-funkciók beállításához

A Paymo korlátai

  • A Gantt-diagramok csak a drágább csomagokban érhetők el.
  • Projektmenedzsment funkciói elmaradnak a versenytársaitól.

Paymo árak

  • Ingyenes
  • Kezdő csomag: 4,95 USD/hó felhasználónként
  • Kis irodák: 9,95 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 20,79 USD/hó felhasználónként

Paymo értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (500+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Fedezze fel a Gantt-diagramok előnyeit a ClickUp-ban

Most már láthatta a 2024-es év legjobb Gantt-diagram szoftvereinek széles választékát. A felsorolt opciók közül néhány speciális megközelítést alkalmaz, amely hasznos lehet építésvezetők számára, míg mindegyikük kiterjesztett projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik, amelyek bármely iparágban tökéletesen alkalmazhatók.

A legmegbízhatóbb megoldáshoz próbálja ki a ClickUp szoftvert. A ClickUp nem csak beépített online Gantt-diagramkészítőt és számos ingyenes sablont tartalmaz, hanem a legátfogóbb projekt- és feladatkezelő szoftver is, amit találhat. Próbálja ki még ma a ClickUp szoftvert, és tapasztalja meg, hogyan segítheti építési projektjeinek és általános üzleti tevékenységeinek zökkenőmentesebb lebonyolítását.

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp