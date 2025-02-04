A 10 legjobb ingyenes (és fizetős) Gantt-diagram készítő szoftver 2025-ben

Az építési projektekben sok mozgó alkatrész van, a vállalkozók ütemtervének kezelésétől kezdve a kulcsfontosságú anyagok építési helyszínre történő szállításának nyomon követéséig.

A legjobb építési projektmenedzsment szoftver segít minden projektmenedzsernek kezelni az összes változó tényezőt. A Gantt-diagramok pedig ideális funkciók, amelyeket érdemes keresni az ilyen projektmenedzsment eszközökben.

Ezek a diagramok vizuális áttekintést nyújtanak a projektről, így egy pillanat alatt láthatja, hogyan halad az építési projektje, hol merülhetnek fel potenciális problémák, és hogy tartja-e a határidőket. A legtöbb projektmenedzsment alkalmazás valamilyen formában támogatja a Gantt-diagramokat, de nem mindegyik egyforma. Ebben a cikkben áttekintjük a 2024-es év legjobb lehetőségeit.

Mi az a Gantt-diagram-készítő szoftver?

A Gantt-diagram egy építési projekt ütemtervét könnyen érthető vizuális formában ábrázolja. A projekt előrehaladásának egy pillanat alatt áttekinthető ábrázolása lehetővé teszi a felügyelő vállalkozók számára, hogy hatékonyabban végezzék munkájukat, mivel a komplex projektekben a konkrét feladatok könnyebben megtalálhatók és nyomon követhetők.

Ezért sok projektmenedzsment szoftver integrált támogatást nyújt a Gantt-diagramokhoz és más vizualizációs technikákhoz a funkciókészletében. A legjobb Gantt-diagram szoftver segítségével csapata könnyedén létrehozhat Gantt-diagramokat korlátlan számú projekt nyomon követéséhez, és átfogó eszközkészletet biztosít további projektmenedzsment funkciókhoz.

Mit kell keresni a Gantt-diagramok készítésére szolgáló szoftverekben?

A választott Gantt-diagram szoftver jelentősen befolyásolhatja az építési munkafolyamatot. A hatékony projektmenedzsmenthez olyan megoldást kell találnia, amely megfelel az Ön igényeinek. Vannak egyszerű igényeket kielégítő alapvető eszközök, és vannak összetettebb platformok nagy projektek kezeléséhez. A megfelelő megtalálásához tudnia kell, mit kell keresnie.

Íme néhány dolog, amit érdemes szem előtt tartani, amikor a Gantt-diagram szoftverek lehetőségeit vizsgálja:

Felhasználóbarát felület: A legjobb Gantt-diagram szoftver egyszerűen és intuitív módon használható, zökkenőmentesen illeszkedik a meglévő munkafolyamatokba és folyamatokba.

Világos Gantt-diagram nézet: Önnek és csapatának átfogó Gantt-diagram nézetre van szüksége, hogy könnyen láthassa a projekt feladatait és mérföldköveit.

Robusztus feladatkezelési funkciók: A feladatok hozzáadása, ütemezése és a függőségek kezelése egyszerűnek kell lennie, biztosítva a projektek jól szervezett és kezelt lebonyolítását.

Skálázhatóság: Ha nagy építőipari vállalat, akkor korlátlan számú projekt és felhasználó támogatására lesz szüksége. Ha kisebb vállalat, akkor válasszon olyan Gantt-diagram eszközt, amely támogatja jelenlegi és jövőbeli igényeit, így lesz helye a növekedésnek.

Időkövetés: A projektmenedzsment könnyebb, ha rendelkezésre áll időkövetési funkció, amely segít jobban elemezni a projekthez fordított időt.

Egyszerű értékelés: A Gantt-diagram szoftverek, amelyek ingyenes csomagot vagy próbaidőszakot kínálnak, lehetővé teszik, hogy értékelje a szoftvert, és megnézze, hogyan illeszkedik a munkafolyamatokba, mielőtt pénzt fektetne bele.

A 10 legjobb Gantt-diagram készítő szoftvertermék

Az alábbiakban bemutatott opciók mindegyike a piacon jelenleg elérhető legjobb Gantt-diagram szoftverek közé tartozik, és mind ingyenes, mind fizetős Gantt-diagram szoftvereket tartalmaz.

Tervezze és készítse el Gantt-diagramjait a ClickUp egyszerű és intuitív online projektmenedzsment eszközeivel.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment megoldás, amely Gantt-diagram nézetet kínál, valamint számos más hasznos adatnézetet.

Kezdje a ClickUp Construction szoftverrel, amely az építőipar számára speciális funkciókat kínál. Ez magában foglalja az építőipar számára kifejlesztett speciális projektmenedzsment sablonokat, amelyek könnyen használható Gantt-diagram projekt sablonokat tartalmaznak, így csapata gyorsan elsajátíthatja a szoftver használatát.

All-in-one megoldásként a ClickUp számos más funkcióval is rendelkezik, amelyek hasznosak lehetnek az építőcsapat számára. Például könnyedén létrehozhat és megoszthat dokumentumokat ügyfeleivel, így központi tárolóhelyet biztosítva a kommunikációhoz. Eközben az együttműködési eszközök lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy az építési projekt különböző területein együtt dolgozzanak, és naprakészek legyenek a projekt tervével kapcsolatban.

A ClickUp legjobb funkciói

Átfogó Gantt-diagram nézetek a projekt ütemtervének vizualizálásához és kezeléséhez

Egy hatékony projektmenedzsment eszköz segítségével feladatokat rendelhet hozzá, prioritásokat állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást.

Drag-and-drop funkció az intuitív feladatkezeléshez és a Gantt-diagramok módosításához

Időkövetési funkciók, amelyek biztosítják, hogy a projekt feladatok határideje betartásra kerüljön

Erőforrás-kezelés a több projekt igényeinek hatékony egyensúlyba hozása érdekében

Projekttervező eszközök, beleértve a Gantt-diagram sablonokat, a projektütemények létrehozásához és kezeléséhez

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára a tanulási görbe meredek lehet.

A mobilalkalmazásból hiányzik a desktop verzió néhány funkciója.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Microsoft Project

A Microsofton keresztül

A Microsoft Project egy népszerű projektmenedzsment szoftver, amely a projektmenedzserek számára biztosítja a projektek hatékony kezeléséhez szükséges eszközöket. A felhasználók könnyedén létrehozhatnak Gantt-diagramokat, kezelhetik az erőforrásokat és nyomon követhetik a projekt előrehaladását. Számos iparág használja a Microsoft Projectet átfogó projektmenedzsment funkciói miatt. Gantt-diagram funkciói segíthetnek konkrét feladatok vagy egy egész projekt kezelésében.

A Microsoft Project legjobb funkciói

Gantt-diagramok létrehozása és testreszabása a projekt ütemtervének vizuális ábrázolásához

Projektmenedzsment funkciók, beleértve a feladatkezelést és a projekttervezést

A projekt előrehaladásának nyomon követése, hogy mindenki naprakész legyen és javuljon a tervezés

Feladatok függőségének kezelése a feladatok zökkenőmentes elvégzésének biztosítása érdekében

Integráció más Microsoft 365 alkalmazásokkal a funkcionalitás bővítése érdekében

A Microsoft Project korlátai

A komplexitás meredek tanulási görbével jár

Korlátozott integrációs lehetőségek a Microsoft erőforrásain kívüli eszközök esetében

Az árak és a csomagok lehetnek zavarosak.

A Microsoft Project árai

1. csomag: 10 USD/hó felhasználónként

3. csomag: 30 USD/hó felhasználónként

5. terv: 55 USD/hó felhasználónként

Microsoft Project értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1500 értékelés)

Nézze meg ezeket a Microsoft Project alternatívákat!

3. Toggl Plan

Via Toggl

A Toggl Plan egy egyszerű, sokoldalú és felhasználóbarát projektmenedzsment eszköz, amelynek célja, hogy a projektmenedzsment mindenki számára elérhetővé váljon. Gantt-diagramjai segítségével könnyen áttekinthetővé válnak a projekt időtartamai, részletes időkövetési funkciói pedig pontos időmérésre adnak lehetőséget.

A Toggl Plan segítségével könnyen létrehozhat Gantt-diagramot, kezelheti a csapat munkaterhelését és nyomon követheti a projekt mérföldköveit. Egyszerű projektmenedzsment megoldást kínál, amelynek elsajátítása nem igényel nagy erőfeszítést.

A Toggl Plan legjobb funkciói

Egyszerű drag-and-drop funkció a Gantt-diagramok könnyű létrehozásához és szerkesztéséhez

Gantt-diagramok a projekt ütemtervének vizualizálásához és az előrehaladás nyomon követéséhez

A csapat tagjai könnyedén hozzárendelhetnek feladatokat és beállíthatják a feladatok függőségét.

Projektmenedzsment, amelynek középpontjában az egyszerűség és az intuitív felhasználói felület áll

Időkövetési funkció a pontos számlázás és projektmenedzsment biztosításához

A Toggl Plan korlátai

Az alapcsapat-tervből hiányoznak a felhasználók által igényelt fejlett funkciók.

A felület néha zavaros lehet.

Toggl Plan árak

Csapat: 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Toggl Plan értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (37 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

4. GanttPRO

Via GanttPRO

A legjobb Gantt-diagram szoftverek listáján szereplő sok más lehetőséghez hasonlóan ez a népszerű projektmenedzsment platform is kifejezetten a Gantt-diagramokra összpontosít. Mint speciális Gantt-diagram szoftver, lehetővé teszi a felhasználók számára dinamikus Gantt-diagramok létrehozását a projektmenedzsment megkönnyítése érdekében.

Ahogyan az várható, a GanttPRO számos Gantt-diagram szoftver funkcióval rendelkezik. Kezelni tudja a feladatok és a csapatok menedzsmentjét, valamint az erőforrások elosztását, ami egy robusztus Gantt-diagram készítővé teszi.

A GanttPRO legjobb funkciói

Drag-and-drop funkció a projektmenedzsmenthez

Gantt-diagram és projekt sablonok a gyors tervezéshez és ütemezéshez

Feladatfüggőségek funkció a projektfeladatok hatékony kezeléséhez

Könnyű haladáskövetés a projekt ütemtervének betartása érdekében

Csapatának lehetősége az együttműködésre, a feladatok kiosztására és a feladat előrehaladásának frissítésére

A GanttPRO korlátai

Az ingyenes próbaidőszak túl rövid ahhoz, hogy megfelelő betekintést nyerjen.

Korlátozott integráció harmadik féltől származó eszközökkel

Egyes felhasználók átfogóbb projektáttekintési funkciókat szeretnének.

GanttPRO árak

Alap: 7,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 12,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

GanttPRO értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (450+ értékelés)

5. Monday.com

A Monday.com egy népszerű projektmenedzsment platform, amely számos funkciót kínál a munkafolyamatok kezeléséhez és a csapatok közötti együttműködéshez. Ez a funkciókészlet lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén Gantt-diagramokat hozzanak létre a projekt előrehaladásának kényelmes vizualizálása érdekében.

A Monday.com további projektmenedzsment és munkafolyamat-felülvizsgálati funkciókat tartalmaz mind nagy, mind kis szervezetek számára, ami az egyik legjobb Gantt-diagram szoftverré teszi.

Monday.com legjobb funkciói

Gantt-diagram nézet a projekt átfogó idővonalának megjelenítéséhez

Egy projektmenedzsment platform, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy hatékonyan együttműködjenek és kezeljék a projekteket.

Feladatkezelő eszközök a projekt ütemezett végrehajtásához és a csapat tagjainak felelősségre vonásához

Időkövetési funkció a feladatok időbeni elvégzésének biztosításához

Projektmenedzsment eszközök a feladatok függőségeinek és a kritikus út elemzésének kezeléséhez

Monday.com korlátai

Ára más termelékenységi eszközökhöz képest meglehetősen magas.

A beállítási folyamat bonyolult és időigényes lehet.

A kezdeti tanulási görbe ijesztő lehet.

Monday.com árak

Ingyenes

Alap: 8 USD/hó négy felhasználói helyért

Standard: 10 USD/hó három felhasználói helyért

Pro: 16 USD/hó három felhasználói helyért

Vállalati: az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

6. Wrike

Via Wrike

Ez a projektmenedzsment szoftver átfogó funkciókat kínál a projektek tervezéséhez, kezeléséhez és végrehajtásához. A Wrike intuitív Gantt-diagram eszközével csapata Gantt-diagramokat hozhat létre és vizualizálhatja a projekt előrehaladását.

Ennek a projektmenedzsment eszköznek a fejlett funkciói további lehetőségeket nyújtanak a Gantt-diagramokhoz. Például a drágább csomagok tartalmaznak eszközöket a projektköltségvetés kezeléséhez. Eközben a Wrike felhasználóbarát felülete lehetővé teszi, hogy csapata azonnal elkezdje használni a szoftvert.

A Wrike legjobb funkciói

Gantt-diagram nézetek a részletes projekttervezéshez és a projekt ütemtervének vizualizálásához

Projektmenedzsment funkciók a projekt előrehaladásának egyszerű nyomon követéséhez

Feladatok hozzárendelésének és a feladatok függőségének beállításának lehetősége a könnyebb kezelés érdekében

A csapatával való valós idejű együttműködés, kommunikáció és a haladás nyomon követésének lehetősége

Időkövetés a pontos számlázás és a hatékony időgazdálkodás biztosítása érdekében

A Wrike korlátai

A felhasználói szerepkörök beállításának részletessége korlátozott.

A költségvetési funkciók csak a drágább csomagokban érhetők el.

Az árképzés összetettsége megnehezíti a megfelelő opció kiválasztását.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 9,80 USD/hó

Üzleti: 24,80 USD/hó

Vállalati: az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2000+ értékelés)

7. Smartsheet

A Smartsheet segítségével

A Smartsheet abban különbözik más projektmenedzsment eszközöktől, hogy egyedi megközelítést alkalmaz az adatok táblázatos formátumban való ábrázolásához. A táblázatok azonban nem az egyetlen lehetőség. A szoftver beépített Gantt-diagramkészítővel rendelkezik, és Gantt-diagram alternatívákat is kínál, például Kanban- és Naptár-nézeteket. A Gantt-diagram dinamikus, automatikusan frissül, ha változás történik az egyes feladatok dátumaiban.

A Smartsheet legjobb funkciói

Gantt-diagram eszközök a könnyű projektmenedzsmenthez és a projekt ütemtervének vizualizálásához

Erőforrás-kezelési funkciók az erőforrások meghatározásához és elosztásához ott, ahol a legnagyobb szükség van rájuk

Projektmenedzsment funkciók a feladatok függőségeinek és a kritikus út elemzésének kezeléséhez

A projekt előrehaladásának nyomon követése, hogy projektmenedzsere zökkenőmentesen tudjon dolgozni

A csapat tagjai számára lehetőség nyílik az együttműködésre, a feladatok kiosztására és a feladat előrehaladásának frissítésére.

Fejlett funkciók a komplex projektek ellenőrzése érdekében

A Smartsheet korlátai

A felület zavaró lehet azoknak a felhasználóknak, akik nem ismerik a táblázatkezelő programokat.

A nagyobb csapatok számára az árak drágák.

Smartsheet árak

Ingyenes

Pro: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 14 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

8. TeamGantt

Via TeamGantt

A TeamGantt egy másik speciális Gantt-diagram szoftver a listán. Kifejezetten projektmenedzsmenthez készült Gantt-diagramok létrehozására szolgál, azonban a szoftver átfogó projektmenedzsment eszközként is működik. A TeamGantt diagramjainak vizuálisan vonzó kialakítása megkönnyíti több projekt egyidejű kezelését.

A TeamGantt legjobb funkciói

Gantt-diagramok készítése drag-and-drop funkcióval a projektmenedzsmenthez

Ingyenes sablonok a projekttervezés egyszerű megkezdéséhez

A feladatok függőségének beállítása a lehető legproduktívabb munkafolyamat biztosítása érdekében

Egy könnyen olvasható irányítópult több projekt kezeléséhez

Vizuális felület, amely lehetővé teszi a projektmenedzserek számára a projekt előrehaladásának egyszerű nyomon követését.

A TeamGantt korlátai

Korlátozott számlázási és számlázási funkciók

Nem olyan sok együttműködési funkcióval rendelkezik, mint egyes felhasználók szeretnék

Az ár menedzserenként értendő, vagyis a többi felhasználó funkciói korlátozottak.

TeamGantt árak

Ingyenes

Lite: 19 USD/hó menedzserenként

Pro: 49 USD/hó menedzserenként

Vállalati: 99 USD/hó menedzserenként

TeamGantt értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (200 értékelés)

9. Instagantt

Az Instagantt segítségével

Az Instagantt egy robusztus online Gantt-diagram szoftver, amely részletes és testreszabható Gantt-diagramokat kínál a projektmenedzsmenthez. Feladatütemezés és munkaterhelés-kezelési funkciókat biztosít. Csapata Gantt-diagramokat hozhat létre, amelyeket megoszthat és közösen szerkeszthet.

A szoftver önálló Gantt-diagramkészítőként is működik, de igazán akkor mutatja meg erejét, ha az Asana alkalmazással együtt használja, így egy teljes körű projektmenedzsment alkalmazássá válik.

Az Instagantt legjobb funkciói

Zökkenőmentes integráció az Asana projektmenedzsment eszközével

Robusztus Gantt-diagram funkciók részletes ütemtervek, függőségek és mérföldkövek létrehozásához

Drag-and-drop funkció a Gantt-diagram elemeinek egyszerű vezérléséhez

Munkafolyamat-kezelő eszközök a teljes csapat hatékony kihasználásának biztosításához

Eszközök feladatok és alfeladatok kezeléséhez

Együttműködési funkciók, amelyek lehetővé teszik, hogy csapata és az érdekelt felek mindig ugyanazon az oldalon álljanak

Az Instagantt korlátai

Korlátozott harmadik féltől származó integrációs lehetőségek

A szoftverben a felhasználók számára nem állnak rendelkezésre megfelelő együttműködési eszközök

A Gantt-funkciókon túlmutató korlátozott funkciók

Instagantt árak

Egy felhasználó: 7 USD/hó

Több felhasználó: 5 USD/hó felhasználónként

Instagantt értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (19 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

10. Paymo

Via Paymo

A Paymo egy projektmenedzsment szoftver, amely funkciói között Gantt-diagram modult is kínál. A Gantt-diagramok létrehozása mellett a Paymo képes időkövetésre, számlázásra és feladatkezelésre is. A szoftver jól skálázható, így kis és nagy csapatok számára egyaránt alkalmas. Az ingyenes Gantt-diagram sablonok segítségével csapata azonnal megkezdheti a munkát.

A Paymo legjobb funkciói

Kiváló időkövetési funkciók a pontos számlázás és a termelékenység elemzése érdekében

Feladatok és azok függőségeinek létrehozása és kezelése közvetlenül a Gantt-nézetből

Bármely projekt kritikus útjának egyszerű vizualizálása

Egyszerű alapvonal beállítás a projekt ütemtervétől való eltérések megtekintéséhez és azokhoz való alkalmazkodáshoz

Mérföldkövek létrehozása a közelgő határidők és események egyértelmű vizuális jelöléséhez

Egyszerű drag-and-drop vezérlők a feladatok időtartamának és egyéb idővonal-funkciók beállításához

A Paymo korlátai

A Gantt-diagramok csak a drágább csomagokban érhetők el.

Projektmenedzsment funkciói elmaradnak a versenytársaitól.

Paymo árak

Ingyenes

Kezdő csomag: 4,95 USD/hó felhasználónként

Kis irodák: 9,95 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 20,79 USD/hó felhasználónként

Paymo értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Fedezze fel a Gantt-diagramok előnyeit a ClickUp-ban

Most már láthatta a 2024-es év legjobb Gantt-diagram szoftvereinek széles választékát. A felsorolt opciók közül néhány speciális megközelítést alkalmaz, amely hasznos lehet építésvezetők számára, míg mindegyikük kiterjesztett projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik, amelyek bármely iparágban tökéletesen alkalmazhatók.

A legmegbízhatóbb megoldáshoz próbálja ki a ClickUp szoftvert. A ClickUp nem csak beépített online Gantt-diagramkészítőt és számos ingyenes sablont tartalmaz, hanem a legátfogóbb projekt- és feladatkezelő szoftver is, amit találhat. Próbálja ki még ma a ClickUp szoftvert, és tapasztalja meg, hogyan segítheti építési projektjeinek és általános üzleti tevékenységeinek zökkenőmentesebb lebonyolítását.