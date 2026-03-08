Jak AI zlepšuje zapojení partnerů: praktické příklady použití

Udělali jste vše pro to, aby vaši partneři měli ten nejlepší start:
Přiřadili jste kontaktní osobu, zaslali uvítací balíčky a podepsali smlouvy. Provedli jste živá školení, abyste vysvětlili svůj produkt, vydali certifikáty a sdíleli své nejlepší prodejní prezentace.
Na papíře jsou vaši partneři připraveni na úspěch.
Přesto se obchodní jednání zadrhávají a předpokládané tržby zůstávají pouhým snem.
Je přirozené se ptát: Vybrali jsme si špatné partnery? Pravděpodobně ne. Možná jste je dostatečně nezapojili.
Zapojení partnerů pomocí umělé inteligence zajistí, že vaši prodejci, distributoři a přidružení partneři budou mít jak znalosti, tak motivaci prodávat váš produkt – aniž byste je museli pronásledovat.
Níže vám ukážeme, jak AI pomáhá s udržováním zájmu partnerů, a také kroky k její implementaci👇
Co je zapojení partnerů?
Zapojení partnerů je nepřetržitý proces budování a udržování vztahů s vašimi partnery, aby zůstali aktivní, sladění a motivovaní k důslednému prodeji vašeho produktu.
Takto to vypadá v praxi:
- Pravidelné kontroly: Naplánujte si týdenní hovory, abyste společně zkontrolovali probíhající obchody, vyřešili problémy a naplánovali další kroky.
- Personalizovaná komunikace: Zasílání cílených newsletterů s aktualizacemi produktů, tipy pro trh, příběhy o úspěchu, dalšími zdroji atd., aby se partneři cítili silnější.
- Sledování výkonu: Monitorování metrik, jako jsou obchody na partnera, generované potenciální zákazníky, účast na webinářích a skóre zdraví partnerů.
- Programy uznání: Nabídka bonusů, ocenění a exkluzivního obsahu pro motivaci nejlepších pracovníků
Snažit se to vše spravovat ručně není dlouhodobě udržitelné.
1️⃣ Za prvé, nemáte kapacitu na to, abyste se osobně věnovali každému partnerovi. Přirozeně se tedy soustředíte na ty, kteří již přinášejí příjmy, zatímco ostatní s obrovským potenciálem zůstávají měsíce bez významného kontaktu.
2️⃣ Za druhé, aktivity partnerů jsou skryté v e-mailech, CRM softwaru a chatových zprávách. Než tato data vytáhnete a analyzujete, jsou již zastaralá.
V tomto případě vám pomůže využití umělé inteligence.
⚖️ Poznejte rozdíl: Podpora partnerů vs. zapojení partnerů
Nezaměňujte tyto fáze – jedná se o odlišné fáze v životním cyklu partnera:
- Podpora partnerů: Počáteční fáze, ve které novým partnerům poskytnete školení, certifikace a příručky, které potřebují k rozvoji svých dovedností.
- Zapojení partnerů: Fáze po zapojení, ve které budujete vztahy prostřednictvím sledování, pobídek a motivace k dlouhodobé loajalitě.
Co je to zapojení partnerů řízené umělou inteligencí?
Zapojení partnerů pomocí umělé inteligence využívá strojové učení, automatizaci a prediktivní analytiku k personalizaci a škálování interakcí s partnery. Díky tomu zůstáváte v kontaktu se všemi partnery ve svém ekosystému (nejen s těmi nejvýznamnějšími), aniž byste museli přidávat další manažery kanálů.
Takto různé technologie umělé inteligence spolupracují na automatizaci zapojení partnerů:
- Strojové učení (ML): Modely ML vynikají v analýze obrovského množství dat během několika sekund. To znamená, že můžete analyzovat chování partnerů, výkonnost kampaní a stav potenciálních zákazníků v reálném čase, abyste mohli odhalit vzorce zapojení v okamžiku, kdy se změní.
- Prediktivní analytika: Tyto modely využívají data v reálném čase a historická data k předpovídání budoucích trendů. Mohou předpovídat pokles zapojení partnerů, předpokládané tržby, příležitosti k upsellu, zastavené obchody a další.
- Zpracování přirozeného jazyka (NLP): NLP pomáhá modelům AI rozumět lidskému jazyku a generovat jej. Takto AI čte e-maily, odpovídá na otázky partnerů, detekuje jejich náladu a interpretuje zpětnou vazbu.
- Generativní AI: Nástroje generativní AI, jako jsou ChatGPT, Gemini a Claude, vám pomohou vytvářet obsah na míru – od školicích materiálů pro partnery a informačních zpráv až po zpravodaje a články v znalostní databázi.
🚀 Výhoda ClickUp: Získejte okamžitý přístup k prémiovým modelům, jako jsou GPT, Claude Sonnet a Gemini, na jednom místě s ClickUp Brain. Není třeba žádné samostatné předplatné ani přihlášení.
Jak používat různé modely umělé inteligence pro zapojení partnerů:
- Gemini: Nejlepší pro analýzu dat z různých typů souborů, jako jsou přepisy hovorů, dlouhé e-mailové konverzace a obrázky.
- ChatGPT: Ideální pro každodenní tvorbu obsahu a rutinní komunikaci s partnery
- Claude: Ideální pro hloubkové uvažování a komplexní analýzu partnerských dat
🧠 Zajímavost: Na konci 40. let 20. století podnikatelka Brownie Wise z Miami proměnila Tupperware v známou značku díky svým ikonickým „Tupperware party“. Místo toho, aby se spoléhala na obchody, najala ženy, které pořádaly společenská setkání, na nichž předváděly a prodávaly produkty. Tento přístup měl obrovský úspěch. V roce 1949 poptávka tak vzrostla, že jeden prodejce údajně prodal za jediný týden více než 56 misek Wonder Bowl!
Výhody používání AI pro zapojení partnerů
Používání nástrojů založených na umělé inteligenci ve vašich partnerských programech nabízí několik klíčových výhod:
- Automatizujte opakující se úkoly: Vyhněte se rutinní práci. AI automaticky odesílá následné e-maily, připomíná partnerům aktualizaci obchodů, informuje je o změnách produktů, generuje zprávy a vede záznamy.
- Dynamické segmentování partnerů: Místo toho, aby se partneři jednou za čtvrtletí seskupovali podle regionu nebo velikosti, AI je segmentuje v reálném čase na základě jejich chování. Pokud menší partner náhle zdvojnásobí objem svých potenciálních zákazníků, AI ho okamžitě přesune do segmentu s vysokým růstem.
- Vytvářejte hyperpersonalizované partnerské cesty: AI sleduje každý kontaktní bod – od přihlášení do portálu po stahování aktiv – a vytváří tak pro každého partnera individuální cestu. Takto může jeden partner dostávat tipy týkající se konkrétních obchodů, zatímco druhý dostává týdenní připomenutí, aby zůstal aktivní.
- Předpovídejte chování a preference partnerů: Díky neustálé analýze signálů zapojení partnerů, jako je míra otevření e-mailů nebo aktivita na portálu, může AI předpovědět, kteří partneři ztrácejí zájem. Můžete také identifikovat jejich preferované pobídky a komunikační kanály, abyste je mohli efektivně znovu zapojit.
- Nabídněte podporu v reálném čase: Chatboty poháněné umělou inteligencí poskytují okamžité a přesné odpovědi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, na základě vaší znalostní báze a dat z pracovního prostoru. To udržuje dynamiku partnera během prodejního cyklu, aniž by docházelo k přerušení práce vašeho týmu.
- Získejte doporučení na míru pro školení: Místo zasílání stejných školicích materiálů všem partnerům identifikuje AI konkrétní mezery ve výkonu a doporučí pro každého z nich vhodné moduly nebo certifikace.
⚠️ Upozornění: AI poskytuje poznatky a automatizaci potřebné pro škálování. Nemůže však nahradit rozhovory budující důvěru, číst jemné náznaky nebo přidat lidský rozměr. Použijte ji tedy nejprve k informování o své strategii a poté využijte své odborné znalosti a dovednosti v oblasti řízení vztahů s partnery (PRM) k budování vztahů.
Co AI nahrazuje a co nenahrazuje v zapojení partnerů
AI nenahrazuje budování vztahů, strategii kanálů ani rozhovory založené na důvěře s vašimi nejdůležitějšími partnery. Neodstraňuje potřebu partner manažerů ani lidského úsudku. Pomáhá vašemu týmu škálovat provozní stránku zapojení tím, že dříve odhaluje rizika, rychleji personalizuje oslovování, vyhledává správné zdroje a automatizuje opakující se následné práce, které se obvykle opomíjejí.
Jak AI pomáhá partnerským týmům: klíčové příklady použití
Nyní se podívejme na to, jak AI pomáhá manažerům partnerů pracovat efektivněji a budovat silnější vztahy.
⭐ Bonus: Podělíme se také o praktické příklady toho, jak ClickUp Brain, náš kontextový AI asistent, pomáhá v každé oblasti.
1. Zapojení partnerů
AI zefektivňuje zapojování partnerů automatizací opakujících se úkolů a poskytováním pokynů v reálném čase. Může automaticky segmentovat nové partnery, generovat personalizované kontrolní seznamy pro zapojení a sdílet vhodné školicí moduly na základě profilu partnera.
Týmy také nasazují chatboty s umělou inteligencí, které odpovídají na běžné otázky týkající se zapojení a v případě potřeby eskalují složité problémy správnému manažerovi.
📌 Příklad: Když se k vašemu programu připojí nový partner, můžete požádat Brain, aby vytvořil uvítací e-mail, který bude obsahovat konkrétní kroky pro zapojení, školicí zdroje a klíčové kontakty, aby byla zkušenost partnera od prvního dne personalizovaná.
📚 Číst více: Nejlepší nástroje AI CRM, které stojí za vyzkoušení
2. Inteligentní hodnocení partnerů
AI čerpá data z vašeho CRM, marketingových platforem a vzdělávacích systémů, aby vyhodnotila partnery na základě kvality obchodů, příspěvku do pipeline a zapojení. Každému partnerovi přiřadí dynamické skóre, které se automaticky aktualizuje podle změn v jeho aktivitě.
📌 Příklad: Stačí požádat Brain, aby vám ukázal, kolik obchodů každý partner uzavřel v minulém čtvrtletí, přiřadil skóre na základě tržeb nebo účasti a vyzdvihl vaše tři nejlepší partnery. Umělá inteligence může také označit partnery s klesající aktivitou a navrhnout, kde je třeba provést následné kroky.
3. Automatizované sekvence zapojení
Na rozdíl od tradičních nástrojů, které posílají všem stejný e-mail, AI analyzuje signály v reálném čase – například když si partner stáhne průvodce – a na základě toho spustí další relevantní krok. Například je pobídne k podpisu smluv nebo registraci nových obchodů.
Umělou inteligenci můžete také využít k optimalizaci načasování a kanálu těchto zpráv. To znamená, že můžete zkontrolovat, zda partner spíše odpoví na zprávu na LinkedIn nebo na e-mail a v jakou denní dobu.
📌 Příklad: Předpokládejme, že chcete partnerům představit nové funkce produktu. Místo toho, abyste psali e-maily jeden po druhém, požádejte Brain, aby vygeneroval kompletní sérii e-mailů, z nichž každý se zaměří na jinou výhodu nebo případ použití.
Během několika minut budete mít připravené strukturované návrhy s předmětem, personalizovaným pozdravem a jasným sdělením, které můžete před odesláním doladit.
4. Podpora partnerů + školení
Pokročilé platformy PRM založené na umělé inteligenci mohou přizpůsobit lekce na základě role, výkonu a úrovně odborných znalostí partnera. Automaticky doporučují nejlepší moduly, navrhují další kroky po certifikaci a dokonce poskytují mikrolekce při spuštění nové funkce.
A co víc: AI lze také použít k nácviku prodejních scénářů, aby si partneři mohli procvičit své prodejní argumenty nebo vyřešit pochybnosti během školení.
📌 Příklad: Místo toho, abyste začínali od nuly, použijte Brain k vytvoření kompletního školicího manuálu na základě vašich požadavků. Jakmile je návrh hotový, můžete z něj vytáhnout klíčové body do krátkého shrnutí, které si partneři mohou prohlédnout, než se ponoří do celého průvodce.
5. Podpora při uzavírání obchodů a pomoc při společném prodeji
Když partneři aktivně prodávají, často potřebují rychlé odpovědi – ať už se jedná o ceny, positioning nebo interní procesy. Poskytování neustálé manuální podpory je však časově náročné a často nemožné.
Právě v tom vynikají nástroje AI.
Ať už partner připravuje nabídku, neví, jak stanovit cenu, nebo si není jistý, jak prezentovat určitou funkci, AI mu okamžitě pomůže. Vyhledá podrobnosti o produktu v databázi znalostí, navrhne cenovou strukturu, vygeneruje návrh nabídky a poskytne tipy pro komunikaci – v podstatě jako váš osobní obchodní asistent!
V případě složitějších dotazů AI inteligentně přesměruje dotaz na správného odborníka s úplným kontextem, čímž šetří drahocenný čas na odpověď.
📌 Příklad: Když partner potřebuje pomoc s přípravou obchodu, promluvte si s Brainem, který vám doporučí nejrelevantnější zdroje, jako jsou cenové pokyny, šablony nabídek nebo požadavky na registraci obchodu. Namísto prohledávání několika systémů získáte přímé odkazy na správné dokumenty spolu s dalšími zdroji, které vám pomohou obchod urychlit.
6. Předpovídání rizik a zasílání upozornění
Místo čekání na čtvrtletní hodnocení, aby si uvědomili, že partner přestal přinášet obchody, AI neustále sleduje tiché varovné signály, jako je náhlý pokles přihlášení do portálu, zpožděné reakce na potenciální zákazníky nebo vypršené certifikace.
Spojuje tyto body v reálném čase a upozorní vás, dokud je vztah s partnerem ještě zachránitelný. To vám umožní přesunout zdroje nebo zavést nové pobídky několik týdnů předtím, než dojde k odchodu.
📌 Příklad: Požádejte Brain, aby identifikoval rizikové partnery. Může analyzovat nedávnou aktivitu, zvýraznit vzorce, jako je nižší počet registrací obchodů, a ukázat klíčové faktory přispívající k riziku, abyste přesně věděli, komu je třeba věnovat pozornost a proč.
7. Podpora znalostní báze
Pokud vám hledání informací ve vaší znalostní bázi připadá jako honba za pokladem, řešením je umělá inteligence.
Znalostní báze založené na umělé inteligenci využívají vyhledávání v přirozeném jazyce k získání přesných odpovědí z produktových příruček, často kladených otázek, postupů pro řešení problémů a informací o shodě. Umělá inteligence se postupem času učí z vzorců používání, aby zlepšila doporučení a dokonce automaticky aktualizovala znalostní bázi o nové informace získané z žádostí o podporu nebo vydání produktů.
📌 Příklad: Čtení dlouhých školicích materiálů a firemních wiki stránek zabere spoustu času. Aby partneři získali okamžité a správné informace z databáze znalostí, mohou použít ClickUp Enterprise Search. Kontextový asistent AI automaticky prohledá vaši databázi znalostí a shromáždí nejrelevantnější a nejaktuálnější informace.
8. Správa a sledování dodržování předpisů
Jeden z nejvíce podceňovaných aspektů správy partnerů? Dodržování předpisů.
Nezáleží na tom, jak dobře partner prodává, pokud ignoruje průmyslové standardy nebo regulační požadavky.
Modely umělé inteligence monitorují potenciální porušení pravidel ze strany partnerů, jako je neschválené společné značení nebo regionální nesoulad s předpisy. V okamžiku, kdy je problém nahlášen, obdržíte okamžité upozornění s podrobnou zprávou a návrhem dalších kroků.
📌 Příklad: Místo toho, abyste procházeli certifikační záznamy jeden po druhém, požádejte Brain, aby vám ukázal, kteří partneři mají neúplné nebo prošlé certifikace. Získáte přehledný rozpis s uvedením, kdy byla každá certifikace doporučena a kdy vypršela, což vám nakonec umožní provést cílené následné kroky.
Jak začít s AI pro zapojení partnerů
Na trhu existuje spousta nástrojů AI pro automatizaci zapojení partnerů. Ale pouhé mít AI ve svém portfoliu nestačí.
Potřebujete asistenta, který je hluboce zakotven ve vašem pracovním prostředí, dokonale zná vaše procesy a integruje se s celou vaší technologií.
ClickUp, konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, vám přijde na pomoc.
Podívejme se tedy, jak používat ClickUp pro správu partnerství a zvýšení zapojení:
Krok 1: Navrhněte pracovní postupy přizpůsobené vašim vlastním procesům
Každé partnerství je jiné. Fáze, kontaktní body a předávání se mohou lišit v závislosti na vašem obchodním modelu. Chcete-li dosáhnout hlubšího zapojení, musíte nejprve vytvořit pracovní postupy, které skutečně odpovídají vašim jedinečným prodejním kanálům.
ClickUp usnadňuje brainstorming, návrh a implementaci těchto pracovních postupů:
Vizuálně mapujte fáze partnerství pomocí tabulek ClickUp Whiteboards.
ClickUp Whiteboards vám poskytuje neomezenou plochu pro načrtnutí partnerských pipeline pomocí editoru drag-and-drop.
Pomocí tvarů znázorněte jednotlivé fáze vašeho prodejního procesu (například „vyhledávání“, „zapojení“, „podpora“, „společný prodej“ a „obnovení“). Nakreslete spojovací prvky, které znázorňují předávání nebo závislosti, a přidejte poznámky pro další kontext.
Navíc můžete pozvat další členy týmu, aby společně navrhovali pracovní postupy pro partnerství v reálném čase – všichni mohou společně přidávat, přesouvat nebo komentovat jednotlivé prvky.
Proměňte fáze pracovního postupu v praktické kroky pomocí ClickUp Tasks
Jakmile zmapujete svůj proces, použijte ClickUp Tasks, abyste jej uvedli do života.
Převedete každou fázi nebo prvek z vaší tabule na úkol, přidáte partnery a manažery kanálů jako pověřené osoby, nastavíte termíny, označíte úrovně priority, přidáte podrobné popisy atd.
Dále použijte ClickUp Dependencies k uspořádání práce. Například „Školení“ nemůže začít, dokud není „Zapojení“ označeno jako Hotovo. Kromě toho můžete také připojovat soubory, zanechávat komentáře a sledovat čas strávený na úkolech.
Standardizujte a škálujte procesy pomocí šablon ClickUp
Šablony vám umožňují uložit vaše nejlepší pracovní postupy a znovu je použít pro každého nového partnera.
Vezměte si například šablonu partnerské smlouvy ClickUp. Poskytuje předem připravenou strukturu pro vytváření partnerských smluv, stanovení podmínek a předem vymezené očekávání.
S touto šablonou můžete:
- Zajistěte, aby všechny vaše partnerské smlouvy byly konzistentní, v souladu s předpisy a úplné.
- Nastavte snadno přizpůsobitelné klauzule a vlastní pole pro sledování pokroku.
- Nastíňte povinnosti, abyste předešli budoucím sporům
- Vysvětlete, jak budou rozděleny zisky a ztráty mezi jednotlivé strany.
- Poskytněte právní ochranu v případě neshod nebo změn
ClickUp také nabízí hotové šablony pro vaše obchodní partnery, kteří chtějí posílit své marketingové aktivity.
Mohou použít šablonu marketingového plánu pro partnery ClickUp Channel Partners k definování cílových zákazníků, sepsání účinných strategií, šíření povědomí o značce a měření výkonu.
Tato šablona vám umožní:
- Vytvořte strukturovaný rámec pro plánování a realizaci marketingových aktivit
- Identifikujte a zacílte na konkrétní segmenty zákazníků
- Sladění partnerů v distribučním kanálu s dodavateli při sledování marketingových cílů
- Posilte komunikaci mezi oběma stranami
- Vybavte partnery v distribučním kanálu nástroji pro měření úspěchu jejich marketingových iniciativ.
Vizualizujte si partnerské pipeline podle svých představ pomocí ClickUp Views.
Jakmile jsou vaše pracovní postupy spuštěny, můžete vizualizovat programy a úkoly zapojení partnerů více než 15 způsoby pomocí ClickUp Views. Mezi ně patří například:
- Tabule: Zobrazení ve stylu Kanban – ideální pro sledování partnerů v každé fázi
- Seznam: Zobrazte všechny úkoly správy partnerů ve formě přizpůsobitelné tabulky.
- Pracovní vytížení: Zkontrolujte dostupnost partnerů, jejich pracovní vytížení a kapacitu.
- Časová osa: Ideální pro zobrazení překrývajících se partnerských iniciativ a plánů
Každý pohled čerpá živá data z vašeho pracovního prostoru, která můžete filtrovat podle řady atributů, jako je typ partnera, segment, úroveň zapojení, odborné znalosti o produktech atd.
📚 Číst více: Nejlepší nástroje pro vzdálenou spolupráci
Krok 2: Využijte AI pro hlubokou inteligenci a personalizaci
ClickUp Brain funguje jako nativní AI asistent vašeho pracovního prostoru a sdružuje úkoly, dokumenty, chaty a data partnerů do jednoho soudržného systému. Jinými slovy, každá součást vašeho pracovního prostoru je poháněna AI, takže ji nemusíte připojovat ke svému technologickému stacku samostatně.
Tím se přímo eliminuje rozptýlení AI, tj. již není nutné přeskakovat mezi různými nástroji AI pro zvýšení produktivity. Zpracování přirozeného jazyka + kontextové vyhledávání činí ClickUp Brain chytřejším.
Zde je návod:
- Okamžité segmentování partnerů: Stačí požádat Brain, aby seskupil partnery podle regionu, velikosti obchodu, fáze zapojení nebo jakéhokoli vlastního pole, které sledujete. Není třeba vytvářet složité zprávy ani používat filtry. Brain rozumí vašemu pracovnímu prostoru a během několika sekund vám poskytne segmentaci, kterou potřebujete.
- Vytvářejte relevantní obsah na požádání: Ať už potřebujete personalizovaný návrh e-mailu pro nového partnera, školicí příručku nebo článek do znalostní databáze, Brain to za vás napíše. Stačí popsat, co chcete (např. „Návrh uvítacího e-mailu pro nového technologického partnera“), a Brain vybere správný kontext a tón pro personalizovaný zážitek.
- Shrňte komunikaci s partnery: Pomocí Brain můžete okamžitě shrnout dlouhé e-mailové konverzace, historii chatů nebo aktualizace projektů. Tímto způsobem se můžete rychle seznámit s nejnovějšími událostmi, aniž byste museli prohledávat nekonečné množství zpráv.
- Využijte překlady v reálném čase: Pokud spolupracujete s globálními partnery, Brain dokáže okamžitě překládat komunikaci, dokumenty nebo dokonce poznámky z jednání.
- Brainstorming nápadů: Zasekli jste se na partnerské kampani nebo potřebujete nápady na nový motivační program? Popovídejte si s ClickUp Brain. Popište svůj problém a on vám navrhne kreativní řešení nebo dokonce vypracuje kompletní projektový plán.
- Přímá podpora partnerů: Brain může odpovídat na dotazy partnerů pomocí informací z znalostní báze vašeho pracovního prostoru.
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, vláken ve Slacku a roztroušených souborů.
Inteligentní asistent AI zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit.
Seznamte se s ClickUp Brain. Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů – takže můžete přestat hledat a začít pracovat.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
Krok 3: Centralizujte data a komunikaci s partnery
Vaše pracovní postupy jsou zavedeny a fungují. Také jste položili základy pro AI.
Nyní je čas konsolidovat všechna data a propojit vše dohromady pro komunikaci, zapojení a analýzu partnerů v reálném čase.
Zde je návod, jak toho dosáhnout v ClickUp:
Propojte všechny své partnerské nástroje s integracemi ClickUp.
ClickUp nabízí více než 1 000 nativních integrací, které jediným kliknutím přenesou relevantní data do vašich pracovních postupů. Například propojte CRM systémy jako HubSpot nebo Salesforce pro aktualizace obchodů, Google Workspace pro sdílené dokumenty a kalendáře, Zoom pro schůzky atd.
Ještě lepší je, že pomocí API ClickUp můžete vytvářet vlastní integrace a synchronizovat proprietární nebo starší systémy bez náročného programování.
Slaďte týmy a partnery v reálném čase pomocí ClickUp Chats
ClickUp Chat uchovává všechny konverzace s partnery v jednom vlákně, přímo vedle vašich úkolů a dokumentů. Vytvořte speciální kanály pro každý partnerský účet nebo diskuse v rámci celého programu, aby se nic neztratilo v e-mailové schránce.
Můžete také @zmínit partnery, abyste zapojili správné osoby, a zahájit vláknové konverzace, abyste se mohli věnovat specializovaným tématům, aniž byste zaplnili hlavní chat.
👀 Věděli jste? S funkcí ClickUp Assign Comments můžete jakoukoli zprávu proměnit ve sledovatelnou akci. Vložte komentář k úkolu, dokumentu nebo tabuli a poté jej @přiřaďte členovi týmu nebo zástupci partnera s termínem splnění. Stane se z něj podúkol, který musí splnit.
Zaznamenávejte a přepisujte schůzky pomocí AI Meeting Notetaker
Přestaňte se starat o pořizování poznámek během hovorů s partnery.
AI Meeting Notetaker od ClickUp zaznamenává vaše relace Zoom nebo Microsoft Teams a automaticky generuje prohledávatelný přepis spolu se shrnutím klíčových bodů. Extrahuje akční položky a vlastníky, takže můžete svou konverzaci proměnit v projektový plán ihned po skončení hovoru.
Rychlé objasnění složitých témat pomocí ClickUp Clips
ClickUp Clips vám umožňuje nahrávat a sdílet krátká videa přímo ve vašem pracovním prostoru.
Toto je revoluční změna v oblasti podpory partnerů: Pokud má partner potíže s onboardováním, potřebuje pomoc s dashboardem nebo chce vidět, jak funguje určitá funkce produktu, můžete natočit krátké video a přímo mu ho poslat.
Například místo psaní dlouhého e-mailu s vysvětlením, jak podat registraci obchodu, jim jednoduše ukažte, jak na to, v 30sekundovém videu.
Krok 4: Vytvořte si znalostní databázi
Když je vaše znalostní báze odpojená od nástroje PRM, situace se velmi rychle zkomplikuje.
Ztrácíte čas hledáním správných zdrojů a pravděpodobně máte několik verzí stejného souboru. Ještě horší je, že můžete omylem poslat partnerovi zastaralou landing page, což povede k tomu, že bude prezentovat nesprávné údaje.
Jak ClickUp mění tuto situaci? Toto instruktážní video je vaším mini průvodcem:
Vytvářejte a sdílejte partnerské zdroje pomocí ClickUp Docs
ClickUp Docs je váš komplexní nástroj pro budování robustní znalostní báze – od průvodců pro zapojení nových zaměstnanců až po marketingové materiály.
- Bohaté formátování: Přidejte nadpisy, tabulky, kontrolní seznamy, obrázky a videa, aby byl váš obsah vizuálně poutavý.
- Strukturovaná hierarchie: Používejte vnořené stránky, abyste měli vše přehledně uspořádané. Například dokument „Partner Enablement“ (Podpora partnerů) může mít podstránky pro zapojení, školení a podporu.
- Spolupráce v reálném čase: Více lidí může současně upravovat dokument, zanechávat komentáře a okamžitě reagovat na zpětnou vazbu.
- Proměňte obsah v úkoly: Zvýrazněte libovolný text a okamžitě vytvořte a přiřaďte úkol. Pokud například aktualizujete kontrolní seznam pro zapojení partnerů a zjistíte, že je potřeba nový zdroj, můžete jej přiřadit na místě.
- Oprávnění: Sdílejte dokumenty interně nebo externě s právy pouze pro prohlížení nebo úpravy.
- Historie verzí: Každá změna je zaznamenána, takže můžete vidět, kdo co aktualizoval, a jedním kliknutím se vrátit k předchozí verzi.
Díky ClickUp Brain integrovanému přímo do Docs můžete pomocí AI vytvářet nové obsahy, přepisovat je pro větší srozumitelnost nebo překládat materiály. Pokud například potřebujete průvodce „Jak generativní AI pomáhá při prezentaci produktů“, stačí zadat pokyn Brain a ten vygeneruje první návrh na základě kontextu vašeho pracovního prostoru.
⭐ Bonus: Docs Hub je vaše velitelské centrum pro vše, co se týká dokumentace. Poskytuje vám přehled o všech dokumentech ve vašem pracovním prostoru – seřazených podle vlastníka, umístění, poslední aktualizace a dalších kritérií. Můžete vyhledávat, filtrovat a označovat dokumenty jako oblíbené, což usnadňuje hledání toho, co potřebujete (i když se vaše znalostní báze rozrůstá).
Najděte cokoli okamžitě pomocí ClickUp Enterprise AI Search
ClickUp Enterprise AI Search usnadňuje vyhledávání nejen souborů, ale doslova jakýchkoli informací – úkolů, chatů, dokumentů, komentářů, obrázků – čehokoli.
A teď ta zábavná část: nemusíte si pamatovat přesné názvy souborů ani složky, ve kterých jsou uloženy. Stačí popsat, co hledáte, v přirozeném jazyce (např. „Ukaž mi nejnovější kontrolní seznam pro zapojení partnerů“) a Brain vám to najde.
Vyhledávací lišta založená na umělé inteligenci rozumí kontextu a záměru, takže rychle získáte relevantní výsledky, i když si nejste jisti umístěním.
👀 Věděli jste? Enterprise Search také načítá výsledky z integrovaných systémů, jako je Google Drive, Slack a nástroje pro udržení zákazníků, takže vaše znalostní báze skutečně pokrývá vše.
Krok 5: Automatizujte nudné úkoly a nastavte upozornění
Jakmile je vše nastaveno – pracovní postupy, AI, komunikační kanály a znalostní báze – automatizujte je, abyste snížili manuální administrativní práci téměř na nulu.
ClickUp vám nabízí neomezenou flexibilitu pro automatizaci vašich procesů, aniž byste museli napsat jediný řádek kódu:
Eliminujte rutinní práci pomocí automatizace ClickUp
Automatizace ClickUp jsou založeny na pravidlech, což znamená, že nastavíte jednoduchou logiku „pokud toto, pak tamto“ pro zpracování opakujících se úkolů.
Každá automatizace se skládá ze tří komponent:
- Spouštěče: Co spouští automatizaci
- Podmínky: Volitelné filtry pro zúžení automatizace při jejím spuštění
- Akce: Co se stane dál
📌 Například: „Když se úkol partnera přesune do stavu „Připraveno ke kontrole“, přiřaďte jej manažerovi partnerů a odešlete upozornění přes Slack.“
ClickUp nabízí dva způsoby, jak tyto automatizace vytvořit:
- Nástroj pro automatizaci typu drag-and-drop: Vyberte si z knihovny předem připravených spouštěčů, podmínek a akcí. Stačí tyto komponenty přetáhnout, umístit a propojit a vytvořit tak svou automatizaci.
- Nástroj pro automatizaci AI: Popište požadovanou automatizaci jednoduchou angličtinou a Brain ji za vás nastaví.
📌 Další příklady automatizace zapojení partnerů:
- Automatické přiřazování žádostí nových partnerů členům týmu na základě regionu
- Posílejte si každý týden souhrn otevřených partnerských záležitostí do své e-mailové schránky.
- Nastavte si opakující se připomenutí pro čtvrtletní obchodní přehledy (QBR) s nejvhodnějšími partnery.
Přeneste kompletní pracovní postupy na agenty ClickUp AI.
AI Super Agents od ClickUp jsou první agenti na světě na úrovni člověka, kteří disponují skutečnou pamětí, schopností samoučení, pokročilým uvažováním a vnímáním okolí.
Můžete s nimi komunikovat jako se skutečnými členy týmu: posílat jim e-maily, přidělovat jim úkoly nebo je @zmínit v chatu. Mohou také spolupracovat v rámci multiagentního nastavení, sdílet znalosti s ostatními agenty a přizpůsobovat své chování na základě vaší zpětné vazby.
📌 Například když se partner zaregistruje, agent AI může vytvořit přizpůsobený kontrolní seznam pro zapojení, naplánovat úvodní hovor a zasílat týdenní aktualizace o pokroku – to vše na pozadí.
Ideální pro manažery partnerů – tito agenti řídí vaše pracovní postupy od začátku do konce bez neustálého dohledu, takže se můžete soustředit na strategickou práci, která skutečně zvyšuje spokojenost zákazníků.
📌 Několik příkladů předem připravených super agentů, které můžete vyzkoušet:
- Agent pro obnovení smlouvy: Sleduje termíny smluv, zasílá připomenutí partnerům a vašemu týmu a připravuje dokumenty pro obnovení.
- Agent pro přípravu a sledování plánů: Vytváří agendy pro hovory s partnery, zaznamenává poznámky z jednání, přiděluje úkoly pro sledování a automaticky odesílá e-maily s rekapitulací.
- Status Reporter: Zveřejňuje týdenní nebo měsíční aktualizace o stavu partnerů, klíčových metrikách a otevřených otázkách – všichni tak mají přehled o aktuálním dění.
Krok 6: Získejte přehled o výkonu partnerů v reálném čase
Nakonec je čas změřit prodejní výkonnost a úspěch partnerů, abyste mohli vylepšit svou strategii zapojení.
Pro udržení zájmu partnerů byste měli sledovat klíčové metriky, jako jsou:
- Počet aktivních partnerů podle fáze (zapojení, aktivace, společný prodej atd.)
- Hodnota pipeline a uzavřené obchody na partnera
- Aktivita partnerů (hovory, schůzky, předložené potenciální zákazníky)
- Otevřít žádosti o podporu
- Průměrná doba vyřízení požadavků partnerů
S ClickUpem se tato analýza stává zcela automatickou. Zde je návod, jak na to:
Vizualizujte výkon partnerů pomocí dashboardů ClickUp.
Dashboardy ClickUp shromažďují data v reálném čase z úkolů, vlastních polí, cílů a integrovaných nástrojů pro spolupráci do jednoho přehledu. Tyto dashboardy můžete vytvářet jednoduchým přetahováním více než 20 widgetů – například grafů, tabulek, kalkulaček, nástrojů pro sledování cílů a dalších.
Ale to není vše. Můžete dokonce vytvářet dashboardy založené na rolích. Například dashboard partner manažera zobrazuje průběh onboardingu a otevřené úkoly, zatímco dashboard výkonného manažera sleduje tržby, pipeline a nejvýkonnější partnery.
Díky filtrům na řídicím panelu můžete okamžitě zobrazit podrobné informace o výkonu podle regionu, úrovně partnera nebo dokonce jednotlivých účtů.
🚀 Výhoda ClickUp: Pracujte ještě rychleji díky funkci Talk-to-Text od ClickUp. Namísto psaní stačí mluvit nahlas a ClickUp okamžitě převede váš hlas na text (a zároveň vylepší vaši řeč a opraví gramatiku).
Můžete například jednoduše diktovat poznámky z jednání, následné e-maily, chatové zprávy a výzvy AI na cestách – bez nutnosti používat klávesnici. Ve skutečnosti můžete také použít funkci Talk-to-Text k vytváření a přiřazování úkolů bez použití rukou!
Zní to zajímavě, že? Podívejte se na toto video a dozvíte se více 👇
Získejte hlubší vhledy s kartami ClickUp AI Cards.
AI karty analyzují data z vašich dashboardů v reálném čase a poskytují k nim praktické informace. Nemusíte ani na vteřinu ztrácet čas interpretací svých dashboardů – AI karty nabízejí okamžité informace pro okamžitou akci.
Některé způsoby využití AI karet v zapojení partnerů:
- Shrnutí stavu partnerů: „3 partneři v ohrožení, 2 noví nejlepší partneři tohoto měsíce“
- Navrhované akce: „Kontaktujte partnera X – nepřihlásil se již 2 týdny.“
- Podívejte se na prediktivní informace: „Na základě aktuálních trendů je pravděpodobné, že partner Y nesplní svůj cíl pro třetí čtvrtletí.“
Karty AI můžete umístit kamkoli na dashboardy, kdykoli je aktualizovat a dokonce si oblíbené karty připnout pro rychlý přístup.
Vytvářejte vysoce zapojující partnerské programy s ClickUp
Využití AI v zapojení partnerů je jen jedním z dílků skládačky.
Skutečná síla spočívá v přijetí AI v každé fázi: nábor partnerů, zapojení, podpora, sledování výkonu a dokonce i odchod.
ClickUp vám umožňuje vytvořit od základu plně automatizované partnerské programy založené na umělé inteligenci. Vizuálně mapujte své pipeline, centralizujte komunikaci, nastavujte pokročilé automatizace a analyzujte poznatky – vše na jedné platformě.
A to nejlepší? Nativní kontextový asistent AI řídí každou jednotlivou funkci, takže AI není jen doplňkem vašich nástrojů, ale tvoří samotný základ vašeho pracovního postupu.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma. ✅