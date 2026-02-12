Nejlepší aplikace pro blokování času pomocí umělé inteligence v roce [rok]

Cíl časového blokování je jednoduchý: strukturovat váš den a omezit neustálé přepínání mezi úkoly.
Problémem je, že ruční blokování času málokdy přežije skutečný pracovní den. Většina nástrojů předpokládá, že jakmile se rozhodnete, co budete dělat, můžete to jednoduše splnit.
Nástroje založené na umělé inteligenci se naopak přizpůsobují, když se něco změní. Pokud se schůzka přesune nebo úkol trvá déle, než se očekávalo, umělá inteligence přeskupí zbývající bloky, aby váš den zůstal realistický a vyvážený.
Dále prozkoumáme nejlepší aplikace pro blokování času pomocí umělé inteligence a podíváme se, jak se chovají, když den nejde podle plánu, kde má každá z nich potíže a jaký pracovní rytmus každá z nich vytváří.
Co byste měli hledat v aplikaci pro blokování času pomocí umělé inteligence?
Zde je několik tipů, na co se zaměřit při hodnocení aplikací pro blokování času pomocí umělé inteligence.
- Stupeň autonomie: Pokud chcete, aby aplikace aktivně plánovala váš den, hledejte jazyk a funkce, které popisují automatické plánování a přeplánování pomocí AI plánovače, nikoli pouze návrhy a podněty.
- Citlivost na změny: Pokud se vaše práce mění každou hodinu a mění se priority, věnujte pozornost tomu, zda produkt hovoří o „dynamickém přetečení“, „úpravách v reálném čase“ nebo „adaptivních plánech“, protože statické plánovače selhávají v případě volatility.
- Zdroj pravdy: Pokud chcete mít jeden autoritativní přehled o svém dni, všimněte si, zda se platforma prezentuje jako inteligentní plánovací kalendář pro všechny vaše úkoly.
- Mentální zátěž: Pokud je vaším cílem méně přemýšlet o plánování, podívejte se, kolik konfigurace a nastavení pravidel nástroj vyžaduje, protože platformy, které se spoléhají na náročnou konfiguraci, vyměňují automatizaci za kognitivní úsilí, místo aby nabízely skutečně uživatelsky přívětivé rozhraní.
- Věrnost pracovního modelu: Pokud vaše práce zahrnuje fáze, závislosti nebo výsledky, hledejte známky toho, že aplikace rozumí projektům a sekvencím, nejen izolovaným časovým blokům nebo fragmentovaným dlouhým úkolům.
- Selhání: Pokud má být tento nástroj ústředním bodem vašeho fungování, podívejte se, jak zvládá přetížení, zmeškané úkoly nebo konflikty.
- Zohlednění kontextu úkolů: Zjistěte, zda aplikace využívá podrobnosti úkolů, jako je odhadovaná náročnost, priorita, závislosti a termíny, k rozhodnutí, kdy a na jak dlouho blokovat čas.
👀 Věděli jste, že... V roce 1890 začala americká vláda sledovat pracovní dobu zaměstnanců. Průměrný pracovní týden zaměstnanců ve výrobě na plný úvazek činil neuvěřitelných 100 hodin.
⚡ Archiv šablon: Šablony grafů pro správu času zdarma (kalendáře a plány)
Přehled nejlepších aplikací pro blokování času pomocí umělé inteligence
Zde je přehled nejlepších aplikací pro blokování času s umělou inteligencí na trhu a toho, co každá z nich nabízí:
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Blokování času pomocí AI uvnitř systému, kde již práce existuje
|Kontextové plánování pomocí umělé inteligence, super agenti, synchronizace kalendáře, sledování času, automatizace, denní plánovač a šablony pro blokování času.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Clockwise
|Týmy, které potřebují chráněný čas na soustředění ve sdílených kalendářích
|Automatické vytváření času na soustředění, optimalizace schůzek, vyvažování kalendáře
|Bezplatný tarif; týmy od 7,75 $ za uživatele a měsíc.
|TimeHero
|Lidé, kteří chtějí plně automatické plánování úkolů do kalendáře
|Automatické plánování úkolů, průběžné přeplánování, opakující se rutiny
|7denní bezplatná zkušební verze; placené tarify od 5 $ za uživatele a měsíc
|Trevor AI
|Pro jednotlivce, kteří chtějí jednoduché blokování času mezi úkoly a kalendářem
|Blokování pomocí drag-and-drop, asistované plánování, synchronizace kalendáře
|Bezplatný tarif; Pro za 6 $ měsíčně
|FlowSavvy
|Uživatelé, kteří potřebují automatické plánování s rychlým přeskupováním
|Automatické plánování, přepočítání jedním kliknutím, rozdělení úkolů, barvy podle naléhavosti
|Bezplatný tarif; Pro za 7 $ měsíčně
|SkedPal
|Plánovače řízené pravidly, které spravují kapacitu pomocí časových map
|Časové mapy, automatizace pravidel, sdružování úkolů, barevně označená okna priorit
|Placené tarify od 14,95 $ měsíčně.
|Reclaim
|Uživatelé, kteří vyvažují osobní závazky s dostupností týmu
|Plánování podle priorit, ochrana návyků, inteligentní odkazy pro rezervace
|Bezplatný tarif; placené tarify od 12 $ za uživatele a měsíc
|Motion
|Týmy, které chtějí komplexní AI řešení pro schůzky a úkoly
|Automatické plánování, AI poznámkový blok, AI zaměstnanci, logika závislostí
|Placené tarify od 29 $ za uživatele a měsíc
|Sunsama
|Lidé, kteří chtějí každý den stanovovat cíle a časové rámce
|Denní plánování, import úkolů, Pomodoro, přehledové panely
|14denní bezplatná zkušební verze; placené tarify od 20 $ měsíčně
|Notion Calendar
|Uživatelé, kteří chtějí sjednotit úkoly a události napříč projekty
|Obousměrná synchronizace s Notion, plánování časové osy, podpora více kalendářů
|Zdarma pro všechny uživatele Notion
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší aplikace pro blokování času pomocí umělé inteligence
Zde jsou nejlepší aplikace pro blokování času pomocí umělé inteligence, které stojí za vaši pozornost 👇
1. ClickUp (plánování a správa úkolů pomocí umělé inteligence)
Většina aplikací pro blokování času pomocí umělé inteligence začíná s vaším kalendářem a snaží se do něj vměstnat úkoly. ClickUp funguje opačně.
ClickUp, první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, funguje jinak.
Vkládají blokování času pomocí umělé inteligence přímo do vašeho pracovního systému, kde již jsou uloženy úkoly, závislosti, vlastníci a termíny.
Co tedy dělá ClickUp nejlepší aplikací pro blokování času pomocí umělé inteligence?
Kontextová AI, která rozumí vaší práci
ClickUp Brain rozumí vaší práci, nástrojům, kontextu a podnikovým datům. Tato kontextová AI zná vaše úkoly, projekty, priority, termíny, závislosti a konverzace.
Protože fungují ve stejném systému, ve kterém se plánuje a provádí práce, jsou rozhodnutí o plánování prováděna s plným kontextem.
AI má přístup k vašim datům v ClickUp a může s nimi pracovat – včetně úkolů, dokumentů, chatů a propojených aplikací. Dokáže dokonce odpovídat na otázky, automatizovat akce, jako je plánování hovorů a projektů, a poskytovat informace na základě vašeho aktuálního kontextu.
V kombinaci s kalendářem ClickUp se možnosti aplikace ClickUp Brain znásobí a umožní vám:
- Spravujte svůj plán vytvářením a aktualizací událostí v Kalendáři Google.
- Shrňte schůzky a úkoly
- Generujte aktualizace projektů
- Automatizujte vícefázové pracovní postupy
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Google Kalendáři, které stojí za vyzkoušení
Sledování času, které přispívá k chytřejším plánům
S aplikací ClickUp Project Time Tracking se časová data zaznamenávají přímo tam, kde se práce odehrává – u úkolů, podúkolů a projektů.
Výsledkem je, že rozhodnutí o plánování se provádějí na základě odhadovaného času a historie provedení.
Pokud úkoly trvají déle nebo kratší dobu, než se očekávalo, mohou tyto informace posloužit pro budoucí plánování, rozhodování o kapacitách a vyvážení pracovní zátěže.
Protože sledování času je spojeno s úkoly, prioritami a vlastnictvím, můžete:
- Zjistěte, kam vlastně mizí čas v rámci projektů a u jednotlivých lidí.
- Včas odhalte přetížení, místo abyste reagovali až po uplynutí termínů.
- Pochopte, které typy práce neustále narušují plány
Navíc pomocí funkce Time Estimates (Odhady času) v ClickUp můžete před zahájením práce definovat očekávané úsilí, čímž získáte realistický výchozí bod pro plánování namísto spoléhání se na odhady.
Nechte těžkou práci na Super Agents
S ClickUp Super Agents získáte autonomní asistenty, kteří provádějí vícestupňovou logiku na základě vašich priorit a kontextu. Místo ručního vytváření úkolů, úprav kalendáře a následných kroků mohou Super Agents za vás zvládnout složité pracovní vzorce.
Umí:
- Automaticky vytvářejte, aktualizujte a plánujte úkoly na základě výzev nebo spouštěčů.
- Vyrovnejte pracovní zátěž napříč projekty bez ručního zásahu.
- Předvídejte překážky a navrhujte proaktivní úpravy.
- Provádějte opakovatelné pracovní postupy s konzistentními výsledky.
Naplánujte si den s jasnými bloky dostupnosti
Šablona ClickUp Schedule Blocking Template vám pomůže zorganizovat pracovní a osobní čas tím, že přiřadí úkoly ke konkrétním stavům dostupnosti namísto neurčitých časových úseků v kalendáři.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Plánování podle dostupnosti: Označte čas jako Volný, Částečně zaneprázdněný nebo Zaneprázdněný, aby ostatní (a vy) věděli, kdy jste skutečně k dispozici.
- Oddělte pracovní a osobní bloky: Plánujte osobní pochůzky a pracovní úkoly vedle sebe, aniž by se překrývaly.
- Integrované signály priority: Podívejte se, co vyžaduje nejvyšší pozornost, díky prioritám úkolů vázaným na každý časový blok.
- Jasné časy zahájení a ukončení: Zobrazte si přesně, kdy úkoly začínají a končí, abyste se vyhnuli přeplnění.
Naplánujte si své dny tak, abyste dosáhli maximální produktivity.
Šablona ClickUp Daily Time Blocking Template promění úkoly ve viditelné časové závazky. Včas odhalte přetížení a proveďte úpravy, než vám den uteče.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vizuální plán hodinu po hodině: Zobrazte si celý den na časové ose, od ranních rutin až po soustředěnou práci a schůzky.
- Postranní panel neplánovaných úkolů: Udržujte úkoly s nižší prioritou viditelné, aniž byste je museli vkládat do již plného dne.
- Rozvržení vhodné pro reflexi: Zhodnoťte, jak váš den skutečně proběhl, a vylepšete plán na zítra, aniž byste museli začínat od nuly.
- Sledování pokroku podle stavu: Okamžitě uvidíte, co je v procesu, co bylo zrušeno nebo co ještě zbývá udělat.
⭐ Pokud žonglujete s více kalendáři, zde je návod, jak to zvládnout bez ztráty rozumu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Naplánujte si den přímo na základě úkolů a priorit. ClickUp Planner vám pomůže rozhodnout, co se hodí na dnešek, než se práce přenese na zítřek.
- Přepínejte mezi více než 15 přizpůsobenými zobrazeními, jako jsou kalendář, seznam a časová osa, a plánujte si čas podle svých potřeb. Můžete si přiblížit jeden den nebo se vrátit zpět a podívat se, jak je práce rozložena v průběhu týdne.
- Snižte manuální plánování automatickou aktualizací stavu úkolů, priorit a přiřazení v průběhu práce pomocí ClickUp Automations. Když se plány změní, systém se přizpůsobí bez neustálého zásahu.
- Synchronizujte úkoly a schůzky v reálném čase pomocí integrace ClickUp s Google Kalendářem. Aktualizace probíhají oběma směry, takže váš kalendář a ClickUp jsou vždy synchronizované.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí může někdy vést k náročnějšímu osvojování.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 850 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
ClickUp sdružuje všechny naše úkoly, dokumenty, cíle a sledování času do jednoho jednotného pracovního prostoru. Používáme jej od roku 2018 a je neuvěřitelně flexibilní pro správu interních pracovních postupů i projektů klientů. Přizpůsobitelné zobrazení (seznam, tabule, kalendář atd.) a podrobné možnosti automatizace nám každý týden ušetří hodiny práce. Navíc časté aktualizace funkcí ukazují, že se vážně snaží platformu vylepšovat.
ClickUp sdružuje všechny naše úkoly, dokumenty, cíle a sledování času do jednoho jednotného pracovního prostoru. Používáme jej od roku 2018 a je neuvěřitelně flexibilní pro správu interních pracovních postupů i projektů klientů. Přizpůsobitelné zobrazení (seznam, tabule, kalendář atd.) a podrobné možnosti automatizace nám každý týden ušetří hodiny práce. Navíc časté aktualizace funkcí ukazují, že se vážně snaží platformu vylepšovat.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp Brain MAX je více než jen AI asistent – je to výkonný nástroj pro zvládnutí time managementu.
Zde je několik příkladů, jak vám Brain MAX může pomoci efektivněji spravovat váš čas:
- Získejte přístup k několika předním LLM, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, pro různé úkoly, a to vše z jednoho místa.
- Diktujte úkoly, připomenutí a poznámky okamžitě pomocí funkce Talk-to-Text, abyste nikdy nezmeškali žádný důležitý detail – ani na cestách.
- Rychlé vyhledávání informací pomocí ClickUp Enterprise Search, který prohledává ClickUp a připojené aplikace, čímž eliminuje zbytečné ztráty času při hledání souborů, termínů nebo aktualizací projektů.
- Snadno vytvářejte a organizujte úkoly pomocí hlasových příkazů nebo rychlých výzev, které vám umožní nastavit termíny a upřednostnit práci během několika sekund.
- Omezte přepínání mezi kontexty centralizací svého pracovního postupu, abyste se mohli soustředit na to nejdůležitější, aniž byste museli přeskakovat mezi nástroji.
- Zaznamenávejte nápady a efektivně plánujte svůj den, aby byly zaznamenány a realizovatelné všechny myšlenky a úkoly.
2. Clockwise (nejlepší pro ochranu času na soustředění ve sdílených kalendářích)
Clockwise je kalendářový nástroj s umělou inteligencí, který je postaven na jedné základní funkci: automaticky vytváří a chrání čas pro soustředěnou práci a zároveň udržuje schůzky v realistických mezích. Funguje nejlépe v týmovém prostředí, kde váš kalendář neustále mění ostatní lidé.
Místo toho, abyste každý týden ručně blokovali čas, Clockwise reorganizuje flexibilní schůzky tak, aby se uvolnily větší bloky pro soustředěnou práci, a omezuje roztříštěné dny. To je obzvláště užitečné, když váš plán závisí na sdílených kalendářích a opakujících se týmových schůzkách.
Nejlepší funkce aplikace Clockwise
- Chrání čas na soustředěnou práci tím, že flexibilní schůzky inteligentně přesouvá do vhodnějších časových úseků.
- Funguje dobře pro týmy, které koordinují své činnosti prostřednictvím sdílených kalendářů a opakujících se schůzek.
- Pomáhá snížit roztříštěnost kalendáře tím, že konsoliduje schůzky, kde je to možné.
Omezení aplikace Clockwise
- Nejvhodnější pro týmy, které intenzivně využívají Google Kalendář (méně ideální, pokud používáte pouze ekosystémy iCloud).
- Největší užitek z nich budete mít, když se vaše organizace dohodne, které schůzky jsou „flexibilní“ a které pevně dané.
Ceny Clockwise
Bezplatný tarifTýmy: 7,75 $/uživatel/měsíc Podnikání: 11,50 $/uživatel/měsíc (roční fakturace)
Hodnocení a recenze Clockwise
G2: 4,7/5 (70+ recenzí) Capterra: 4,7/5 (50+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Clockwise?
Recenzent G2 říká:
Clockwise mi v podstatě ulehčuje od části zátěže spojené se správou mého vlastního rozvrhu. Chrání můj čas na soustředění a já pak stačí poskytnout odkaz na schůzku a Clockwise se postará o ochranu důležitých částí mého rozvrhu.
Clockwise mi v podstatě ulehčuje od části zátěže spojené se správou mého vlastního rozvrhu. Chrání můj čas na soustředění a já pak stačí poskytnout odkaz na schůzku a Clockwise se postará o ochranu důležitých částí mého rozvrhu.
3. TimeHero (nejlepší pro automatické plánování úkolů do vašeho dne)
TimeHero se blíží spíše „plánovači s umělou inteligencí“ než „hezkému kalendáři“. Zadáte mu úkoly, termíny a opakující se práce a on automaticky naplánuje úkoly do časové osy a poté je přeskupí, když se den nevyvíjí podle plánu.
To je správná volba, pokud vaším největším problémem při blokování času není vytvoření plánu. Je to udržování plánu v aktuálním stavu, když se schůzky přesouvají, úkoly se prodlužují nebo se uprostřed dne mění priority.
Nejlepší funkce TimeHero
- Automaticky plánuje úkoly na základě termínů a dostupnosti.
- Replans, když se práce zpozdí, takže váš den zůstane soudržný
- Podporuje opakované plánování, takže rutiny nezávisí na každodenní ruční práci.
Omezení aplikace TimeHero
- Méně ideální, pokud chcete super minimalistický, lehký plánovač bez jakékoli struktury.
- Týmy se možná budou muset dohodnout na tom, jak se úkoly zadávají (jinak klesá kvalita plánu).
Ceny TimeHero
Bezplatná zkušební verze na 7 dní Základní: 5 $/uživatel/měsíc Profesionální: 12 $/uživatel/měsíc Prémiová: 27 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze TimeHero
G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí) Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
📮 ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce pomocí AI organizovat svůj život prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci.
K tomu musí umělá inteligence být schopna: porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy.
Většina nástrojů má jeden nebo dva z těchto kroků vyřešené. ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat až 5+ aplikací pomocí naší platformy! Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným místům v kalendáři na základě úrovní priority. Můžete také nastavit vlastní automatizační pravidla prostřednictvím ClickUp Brain pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony pracovních plánů v Excelu a ClickUp
4. Trevor AI (nejlepší pro jednoduché blokování času mezi úkoly a kalendářem)
Trevor AI je jednodušší „mostový“ nástroj: pomáhá vám převést seznam úkolů na naplánovaný den bez složitých pravidel a map, které najdete v komplexnějších plánovačích.
Hodí se pro lidi, kteří mají rádi časové blokování, ale nechtějí nástroj, který připomíná konfiguraci letového řídicího systému jen proto, aby naplánovali úterý.
Nejlepší funkce Trevor AI
- Úkoly můžete přetahovat přímo do kalendáře.
- Nabízí pomoc s plánováním, která vám pomůže rozvrhnout práci do dostupných časových bloků.
- Dobrý „denní řidič“ pro jednotlivce, kteří plánují vizuálně.
Omezení Trevor AI
- Nejsou vytvořeny pro hlubokou logiku závislosti projektů tak, jak jsou vytvořeny kompletní sady PM.
- Nejvhodnější pro osobní plánování spíše než pro komplexní vyvažování pracovní zátěže mezi týmy.
Ceny Trevor AI
Bezplatný tarif Pro: 6 $/měsíc
Hodnocení a recenze Trevor AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
⭐ Bonus: Než se pustíte do hledání nového nástroje, zde je několik tipů pro správu času, které nevyžadují žádné aplikace 👇
- Naplánujte si zítřek před odhlášením: Rozhodněte se den předem o svých 3 nejdůležitějších prioritách. Ráno je čas na realizaci, ne na rozhodování.
- Pracujte v pevně stanovených časových oknech: Nastavte si čas zahájení a ukončení pracovní doby, místo abyste čekali, až budete mít pocit, že jste hotovi.
- Seskupte podobné úkoly: Seskupte hovory, administrativu nebo psaní, abyste omezili přepínání mezi různými úkoly.
- Vyhraďte si každý den jeden blok pro soustředěnou práci: I 60–90 minut nepřerušované práce může být základem pro zbytek vašeho dne.
- Nechte záměrné mezery: Nevyplňujte každou hodinu. Prázdné místo absorbuje zpoždění a zabraňuje kolapsu plánu.
5. FlowSavvy (nejlepší pro automatické plánování pomocí umělé inteligence a vizualizaci pracovní zátěže)
FlowSavvy je lehká aplikace pro plánování s umělou inteligencí, která zohledňuje všechny vaše priority a termíny a poté naplánuje úkoly přímo do vašeho stávajícího kalendáře.
Funkce 1-Click Recalculate (přepočítání jedním kliknutím) je neocenitelná. Pokud se zpozdíte nebo se schůzka protáhne, přeorganizuje vše, co zbývá, aby den zůstal soudržný.
A pokud se čtyřhodinový úkol nevejde do jedné mezery, nástroj automaticky rozdělí dlouhé úkoly na menší části. Úkoly jsou barevně označeny podle naléhavosti, což usnadňuje rozhodování o tom, čemu je třeba věnovat větší pozornost.
Nejlepší funkce FlowSavvy
- Úkoly můžete kdykoli přetáhnout a zamknout je do svého denního plánu.
- Seskupte úkoly do seznamů a získejte k nim okamžitý přístup.
- Rozhodněte se, kdy může aplikace vytvářet rozvrh za vás, s přizpůsobenými okny pro práci a osobní čas.
Omezení FlowSavvy
- Platforma postrádá nativní podporu pro závislosti úkolů a vícefázové pracovní postupy, což způsobuje potíže, jakmile se plány přesunou mimo plánování pro jednoho uživatele.
Ceny Flowsavvy
- Základní: Zdarma
- Výhoda: 7 $/měsíc
Hodnocení a recenze Flowsavvy
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o FlowSavvy?
Uživatel ProductHunt říká:
Je to malý, ale významný nápad, který lidem pomáhá blokovat si čas a být produktivní. Vždy jsem uvažoval o tom, že vyzkouším blokování času, abych stihl všechny úkoly, ale nikdy jsem se k tomu nedostal. Vyzkoušel jsem aplikaci Flowsavvy a funguje dobře při blokování času a přeplánování, když je to potřeba. Pomáhá také barevné kódování. Začlenění a interaktivní proces byly snadné a jasné. Za to palec nahoru.
Je to malý, ale významný nápad, který lidem pomáhá blokovat si čas a být produktivní. Vždy jsem uvažoval o tom, že vyzkouším blokování času, abych stihl všechny úkoly, ale nikdy jsem se k tomu nedostal. Vyzkoušel jsem aplikaci Flowsavvy a funguje dobře při blokování času a přeplánování, když je to potřeba. Pomáhá také barevné kódování. Začlenění a interaktivní proces byly snadné a jasné. Za to palec nahoru.
👀 Věděli jste? Technika řízení času Kanban, neboli billboard, se stala populární v Japonsku ve 40. letech 20. století poté, co společnost Toyota vytvořila nový systém výroby založený na papírových pokynech.
6. SkedPal (nejlepší pro řízení osobních kapacit na základě pravidel)
SkedPal je asistent pro plánování s umělou inteligencí, který automaticky přemění váš seznam úkolů na dynamický plán s časovými bloky.
Funkce Time Maps vám umožňuje definovat, kdy by se měly provádět různé druhy práce. Stačí jednou nastavit pravidla pro opakující se úkoly a AI přizpůsobí váš denní plán podle nich.
Každou mapu můžete označit barevným kódem. Zelená barva označuje vaše preferované časové úseky, například intenzivní práci od 9 do 11 hodin. Žlutá a červená barva slouží jako záložní varianty. SkedPal zablokuje čas v červených polích pouze v případě, že hrozí riziko nedodržení termínu.
Mají také funkci Bundling, která seskupuje drobné administrativní úkoly do jednoho většího bloku, aby váš kalendář nebyl roztříštěný.
Nejlepší funkce SkedPal
- Seskupte úkoly do prioritních zón a nastavte pro každý z nich týdenní časové limity.
- Získejte zpětnou vazbu o tom, co je hotové, co zaostává a zda je váš způsob plánování realistický.
- Synchronizujte je s Googlem, iCloudem a Office 365, aby se úkoly přizpůsobily stávajícím schůzkám.
Omezení SkedPal
- Rozhraní nabízí mnoho možností, což může být kognitivně náročné pro uživatele, kteří preferují intuitivní rozhraní.
Ceny Skedpal
- Základní verze: 14,95 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 21,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Skedpal
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 165 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Skedpalu?
Uživatel Capterra říká:
Díky snadnému použití a rychlému osvojení jsem se mohl rychle zapojit a rychle vše nastavit, čímž jsem v krátké době změnil způsob, jakým pracuji na úkolech. Poplatek za předplatné je přiměřený a podpora od vývojářů je perfektní. Aplikace se dobře integruje s jinými platformami (Google a Outlook) a vše spojuje dohromady.
Díky snadnému použití a rychlému osvojení jsem se mohl rychle zapojit a rychle vše nastavit, čímž jsem v krátké době změnil způsob, jakým pracuji na úkolech. Poplatek za předplatné je přiměřený a podpora od vývojářů je perfektní. Aplikace se dobře integruje s jinými platformami (Google a Outlook) a vše spojuje dohromady.
7. Reclaim (nejlepší pro automatické plánování a plánování podle priorit)
Reclaim je aplikace s umělou inteligencí, která vyvažuje vaše osobní závazky s dostupností týmu.
Definujte pracovní dobu, zablokujte dny bez schůzek a rozhodněte, kdy jsou schůzky vůbec povoleny. Jakmile jsou tato pravidla nastavena, Reclaim je automaticky aplikuje, takže lidé nemohou rezervovat schůzky mimo hranice, které jste nastavili.
Reclaim vám také poskytuje vestavěné odkazy pro rezervace, podobně jako Calendly. Rozdíl spočívá v tom, že tyto odkazy se řídí tím, co jste již vložili do svého kalendáře: návyky, čas na soustředění, rezervy a priority.
Když si někdo rezervuje termín, Reclaim se přizpůsobí stávajícím závazkům, místo aby vás nutil ručně přeskupovat svůj den.
Získejte zpět nejlepší funkce
- Najděte nejlepší čas pro opakující se schůzky napříč několika kalendáři, automaticky řešte konflikty a přizpůsobte se, když účastníci čerpají dovolenou nebo se mění priority.
- Analyzujte svou rutinu, abyste zjistili, kdy jste nejproduktivnější, kolik času máte na úkoly a jak trávíte týden na schůzkách.
- Automaticky vkládají rezervy na přestávky a čas na cestování kolem událostí, takže přípravy, následné činnosti a dojíždění jsou zahrnuty do vašeho denního plánu.
Zbavte se omezení
- Chybí jim nativní integrace s kalendářem iCloud, což vyžaduje několik kroků k obejití tohoto problému prostřednictvím synchronizace s Googlem nebo Outlookem.
Ceny Reclaim
- Lite: Zdarma
- Začátečník: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Získejte zpět hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Reclaim?
Uživatel G2 říká:
Líbí se mi funkce plánování. Umožňuje mi používat různé formáty plánů pro různé skupiny. Mám dvě organizace, pro které musím vést oddělené plány schůzek. Velmi oceňuji sekci návyků, která mi velmi pomáhá. Navíc mi dobře vyhovuje funkce priorit.
Líbí se mi funkce plánování. Umožňuje mi používat různé formáty plánů pro různé skupiny. Mám dvě organizace, pro které musím vést oddělené plány schůzek. Velmi oceňuji sekci návyků, která mi velmi pomáhá. Navíc mi dobře funguje funkce priorit.
🧠 Zajímavost: Techniku Pomodoro vynalezl na konci 80. let Francesco Cirillo, student univerzity, který poté napsal 160stránkovou knihu na stejné téma.
8. Motion (nejlepší pro komplexní provádění AI v operačních týmech)
Použijte aplikaci pro správu času Motion k naplánování svých dnů na základě termínů, priorit, závislostí a dostupnosti.
Například AI Meeting Notetaker se připojí k vašim hovorům v Zoom/Teams, zaznamená je a extrahuje akční položky, které jsou poté převedeny na úkoly a umístěny přímo do vašeho rozvrhu.
Nástroj také obsahuje vestavěnou znalostní bázi pro ukládání SOP a interních procesů. AI může tyto dokumenty číst, aby mohla úkoly plánovat inteligentněji.
Motion vám umožňuje nasadit AI zaměstnance ve vašem pracovním prostoru. Tito agenti zvládají opakující se logické úkony. Například agent Project Manager Agent dokáže automaticky plánovat úkoly v kalendářích týmu, předpovídat termíny dodání a upozorňovat na rizika s kapacitou, čímž pomáhá vašemu týmu vyvážit práci dříve, než dojde k prodlení s termíny.
Nejlepší funkce Motion
- Vytvořte vlastní pole úkolů a zobrazení, abyste mohli filtrovat a třídit úkoly podle štítků, překážek, priority nebo závislostí.
- Vložte rezervační kalendář Motion a zveřejněte kontrolovanou sadu rezervovatelných časových slotů na jakékoli webové stránce nebo stránce.
- Nastavte denní limity schůzek, které automaticky zabrání dalším rezervacím, jakmile je limit dosažen.
Omezení pohybu
- Začlenění je náročné na integraci a časově náročné, s omezenými pokyny pro nastavení složitých pracovních postupů.
Ceny za pohyb
- Pro AI: 29 $/měsíc na uživatele
- Business AI: 49 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze pohybu
- G2: 4,1/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Motion?
Uživatel G2 říká:
Miluji to, že mi prostě řeknou, co mám dělat. To znamená, že i když všechny moje úkoly na mě křičí, abych je splnila najednou, mohu je splnit bez stresu, protože VÍM, že na každý z nich bude vyhrazený čas. A to je rozdíl mezi přetížením a klidem.
Miluji to, že mi prostě řeknou, co mám dělat. To znamená, že i když všechny moje úkoly na mě křičí, abych je splnila najednou, mohu je splnit bez stresu, protože VÍM, že na každý z nich bude vyhrazený čas. A to je rozdíl mezi přetížením a klidem.
Podívejte se na toto video, kde najdete stručný přehled aplikací ClickUp a Motion 👇
📚 Přečtěte si také: Motion vs. ClickUp, který nástroj pro plánování s umělou inteligencí je nejlepší
9. Sunsama (nejlepší pro kombinaci správy úkolů s časovým blokováním a plánováním kalendáře)
Hledáte pracovní prostor, který vám pomůže udržet si přehled o tom, jak trávíte svůj čas? Sunsama je denní plánovač navržený právě pro tento účel.
Místo toho, abyste začínali s prázdným kalendářem, začnete každý den tím, že načtete úkoly z nástrojů jako Notion, Jira, Asana, e-mail nebo Slack a rozhodnete se, co je dnes opravdu důležité. Poté můžete tuto práci přímo zařadit do svého rozvrhu, takže každý závazek má své viditelné místo.
Sunsama vám umožňuje ztlumit aplikace, abyste se mohli soustředit na práci. Tyto časové úseky můžete také přidat do Slacku a Microsoft Teams, aby všichni viděli, na čem pracujete. Nástroj také poskytuje automatické připomenutí, které vám pomůže dělat přestávky a udržet si energii.
Nejlepší funkce Sunsama
- Synchronizujte svůj kalendář s Googlem, Outlookem a Apple Calendar, abyste měli celý den na jednom místě.
- Převádějte zprávy z doručené pošty a chatu na úkoly přetažením e-mailů nebo transformací zpráv ze Slacku a Teams.
- Spouštějte Pomodoro relace u jakéhokoli úkolu, sledujte, jak dlouho práce trvá, a zamyslete se nad svými denními a týdenními vzorci.
Omezení Sunsama
- Někdy se během živého společného plánování mohou stránky neočekávaně znovu načíst a aktualizace se nemusí synchronizovat, což naruší sdílené agendy a dlouhotrvající schůzky.
Ceny Sunsama
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Základní tarif Pro: 20 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Power Pro Plan: 50 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Sunsama
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 25 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sunsama?
Uživatel Capterra říká:
Integrace kalendáře je velmi robustní a možnost vidět všechny vaše úkoly shromážděné ze všech míst (úkoly v Notion, problémy v GitHub, konverzace ve Slacku a e-maily a mnoho dalšího) je v této kvalitě jedinečná pro Sunsama.
Integrace kalendáře je velmi robustní a možnost vidět všechny vaše úkoly shromážděné ze všech míst (úkoly v Notion, problémy v GitHub, konverzace ve Slacku a e-maily a mnoho dalšího) je v této kvalitě jedinečná pro Sunsama.
10. Notion Calendar (nejlepší pro sjednocení pracovního kontextu a času)
Notion Calendar je kalendářová aplikace, která se synchronizuje s více účty Google Calendar, což umožňuje, aby události, úkoly a záznamy o projektech existovaly společně a mohly být upravovány na stejné časové ose.
Místo kopírování úkolů z jednoho nástroje do druhého pracujete v jediném cyklu: diskutujete, rozhodujete, dokumentujete, plánujete.
Můžete například požádat Notion AI, aby shrnul revizi návrhu, identifikoval otevřené otázky nebo vypsal další kroky. Odtud přejdete přímo do kalendáře Notion, kde tuto práci zařadíte do svého týdne. Shrnutí schůzky se stane úkolem. Úkol se stane naplánovaným blokem.
Notion Calendar funguje jako obousměrná plocha, která vám pomůže ušetřit čas. Přetáhněte položku databáze přímo do kalendáře, abyste změnili její termín splnění, přesuňte schůzku, abyste aktualizovali základní záznam projektu, nebo zablokujte čas v kalendáři a nechte jej znovu zobrazit v Notion.
Nejlepší funkce kalendáře Notion
- Zobrazte termíny projektů a položky databáze přímo ve svém kalendáři, aby úkoly, milníky a schůzky sdílely stejnou časovou osu.
- Připojte se ke schůzkám přímo z lišty nabídek nebo karty události díky nativní integraci Zoom, Google Meet a Apple Calendar.
- Pošlete odkaz na svou dostupnost a plánování, aby si ostatní mohli rezervovat čas s vámi.
Omezení kalendáře Notion
- Platforma automaticky neumisťuje úkoly do volných časových slotů, takže uživatelé musí ručně přetahovat položky, aby si strukturovali každý den.
Ceny kalendáře Notion
- Zcela zdarma pro všechny uživatele Notion a funguje jako samostatný nástroj integrovaný do hlavního ekosystému.
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,6/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 650 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Uživatel G2 říká:
Používám Notion k organizaci všeho, včetně jeho využití jako nástroje pro řízení projektů k organizaci všech svých úkolů, k plánování obsahu pomocí kalendáře a asistenta psaní s umělou inteligencí, ke sledování KPI a používám umělou inteligenci k zaznamenávání a pořizování poznámek ze schůzek. Líbí se mi, že Notion řeší problém nutnosti používat více platforem a nesouvislého toku informací tím, že mi umožňuje mít vše na jednom místě.
Používám Notion k organizaci všeho, včetně jeho využití jako nástroje pro řízení projektů k organizaci všech svých úkolů, k plánování obsahu pomocí kalendáře a asistenta psaní s umělou inteligencí, ke sledování KPI a používám umělou inteligenci k zaznamenávání a pořizování poznámek ze schůzek. Líbí se mi, že Notion řeší problém nutnosti používat více platforem a nesouvislého toku informací tím, že mi umožňuje mít vše na jednom místě.
⚡ Archiv šablon: Šablony pro zaznamenávání volného času, které vám pomohou převzít kontrolu nad vaším dnem
Vyzkoušejte aplikaci pro blokování času pomocí umělé inteligence, jako je ClickUp, která funguje.
Většina aplikací pro blokování času pomocí umělé inteligence se nachází mimo vaši práci. Konvergovaný pracovní prostor ClickUp s umělou inteligencí se nachází uvnitř ní.
ClickUp propojuje časové blokování se systémem, ve kterém se nachází práce – úkoly, priority, závislosti, schůzky a historie provedení. Když se plány změní, plány se přizpůsobí kontextu, místo aby se porušily.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma. Vytvořte si plán, který přežije realizaci.
Často kladené otázky
Aplikace pro blokování času pomocí umělé inteligence automaticky naplánuje vaše úkoly do bloků v kalendáři na základě vstupních údajů, jako jsou priority, termíny, odhady a dostupnost. Na rozdíl od ručního blokování času se dokáže přizpůsobit změnám ve vašem dni – přesouvat bloky, rozdělovat úkoly nebo vyvažovat váš plán. Cílem je omezit neustálé přeplánování a chránit čas na soustředění, přičemž váš plán zůstane realistický i při změnách v práci.
Mnohé z nich to dělají, ale míra autonomie se liší. Některé aplikace pouze navrhují lepší bloky, zatímco jiné automaticky přeplánují, když se přesouvají schůzky, úkoly se protáhnou nebo se změní priority. Hledejte výrazy jako „automatické plánování“, „dynamické přeskupování“, „přepočítání“ nebo „adaptivní plánování“. Zkontrolujte také, zda aplikace řeší konflikty (přetížení, zmeškané úkoly) přehodnocením priorit, rozdělením práce nebo automatickým posunutím úkolů.
Nejlepší volbou pro týmy je obvykle ta, která propojuje plánování se sdílenou prací: úkoly s vlastníky, termíny, závislostmi a viditelností pro tým. Pokud váš tým potřebuje plán AI, který odráží skutečný kontext projektu, vyberte platformu, která považuje úkoly za zdroj pravdy a podporuje vyvažování pracovní zátěže, sdílené kalendáře a automatizaci. Nástroje pouze s kalendářem mohou fungovat, ale často mají potíže s prováděním napříč týmy.