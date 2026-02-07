Průvodce funnel grafy: typy, příklady a použití

Zjistit z tabulky, proč se proces zastavil, je zdlouhavé.
Ruční výpočet poklesů mezi jednotlivými fázemi je zdlouhavý a často skrývá skutečný stav v moři čísel. Tyto dohady vedou ke ztrátě času a zdrojů, protože se můžete pokusit opravit nesprávnou část pracovního postupu.
Většina týmů ví, že jejich procesy někde selhávají, ale určit přesnou fázi, ve které se věci pokazí, je téměř nemožné, když se topíte v surových číslech.
V tomto blogu vás provedeme funnel grafy: co to je, kdy je použít a jak je správně číst. Naučíte se také, jak vytvářet živé, automatizované verze přímo v ClickUp, aniž byste se dotkli jediného tabulkového procesoru.
Co je to trychtýřový graf?
Trychtýřový graf je nástroj pro vizualizaci dat, který tento problém řeší.
Zobrazuje hodnoty v jednotlivých fázích procesu, přičemž každá fáze je reprezentována postupně se zužujícím segmentem. Samotný tvar je diagramem trychtýře, který na první pohled znázorňuje konverzi – širší části představují vysoký objem, zatímco užší části okamžitě odhalují, kde dochází k poklesu počtu lidí nebo úkolů.
Tím se abstraktní data rozdělená do jednotlivých fází promění v přehledný vizuál, který vám umožní odhalit úzká místa, aniž byste museli prohledávat řady čísel.
Je to nepostradatelný nástroj pro prodejní týmy sledující metriky pipeline, marketéry analyzující konverze kampaní a projektové manažery monitorující postup úkolů.
📖 Další informace: Základy sledování projektů: Cesta k efektivnímu řízení
Kdy použít trychtýřový graf
Výběr správného grafu pro vizualizaci dat může být složitý. Sloupcový graf nezobrazuje tok a výsečový graf poskytuje pouze statický snímek celkového obrazu.
Použití nesprávného grafu může být zavádějící více než nepoužití grafu vůbec, což může vést k nesprávné interpretaci dat a špatnému rozhodování.
Funnel grafy jsou speciálně navrženy pro sledování lineárních procesů řízení pracovních postupů s jasnou sekvencí od začátku do konce, kde se očekává změna objemu v každém kroku. Vynikají v zobrazování stavu sekvenčního pracovního postupu.
Funnel chart použijte v následujících scénářích:
- Prodejní kanály: Vizualizace počtu potenciálních zákazníků, kteří přecházejí od prvního kontaktu k uzavření obchodu.
- Marketingové kampaně: Sledování cesty od návštěvníka webových stránek k platícímu zákazníkovi
- Náborové pracovní postupy: Sledování uchazečů během výběrového řízení, pohovorů a nabídek
- Zaškolení zákazníků: Zjistěte, kde noví uživatelé opouštějí systém, než se plně aktivují.
- Průběh projektových úkolů: Identifikace fází, ve kterých dochází k zablokování nebo zpoždění pracovních položek
Jsou nejúčinnější, když máte samostatné, uspořádané fáze a chcete zdůraznit proporcionální pokles mezi nimi. Jsou však méně užitečné pro cyklické procesy nebo pracovní postupy, kde se fáze mohou vyskytovat v libovolném pořadí.
Jak fungují trychtýřové grafy
Funnel chart v reportu vypadá na první pohled jednoduše. Pokud však nerozumíte tomu, co jednotlivé tvary ve skutečnosti znamenají, můžete snadno dojít k nesprávným závěrům nebo přehlédnout skutečný problém skrytý v datech.
Zjednodušeně řečeno, trychtýřový graf vizualizuje, jak se skupina položek, lidí nebo akcí pohybuje v řadě kroků a kde během toho procesu dochází k úbytkům.
Každý horizontální segment v trychtýřovém grafu představuje jednu fázi vašeho procesu. Šířka tohoto segmentu je úměrná objemu v dané fázi, ať už se jedná o uživatele, potenciální zákazníky, obchody, aplikace nebo úkoly. Jak se trychtýř zužuje, vizuálně znázorňuje úbytek.
Zde je základní anatomie trychtýřového grafu a co vám jednotlivé části skutečně sdělují:
Fáze
Jedná se o označené kroky ve vašem procesu, seřazené shora dolů v pořadí, v jakém se vyskytují. V prodejním trychtýři to může být „Potenciální zákazníci → Kvalifikovaní → Demo → Uzavřeno“. V produktovém trychtýři to může být „Zaregistrováno → Aktivováno → Udrženo“. Pořadí je důležité, protože trychtýřové grafy předpokládají směrový tok. Vždy čtete pohyb vpřed, ne tam a zpět.
Šířka segmentu
Šířka každého segmentu představuje absolutní hodnotu v dané fázi. Širší segmenty znamenají větší objem, užší segmenty znamenají menší počet položek, které prošly. Díky tomu jsou trychtýřové grafy obzvláště účinné pro rychlé vizuální srovnání mezi fázemi, aniž byste museli číst přesná čísla.
Mezery v poklesu
Vizuální rozdíl v šířce mezi dvěma sousedními segmenty je nejdůležitějším poznatkem v trychtýřovém grafu. Tato mezera představuje ztrátu: uživatele, kteří neprovedli konverzi, zakázky, které se zastavily, nebo úkoly, které nikdy nepokročily. Velké, náhlé poklesy fungují jako okamžité varovné signály, které vám přesně ukazují, kde dochází ke ztrátě dynamiky.
Chcete-li správně číst trychtýřový graf, začněte v nejširším bodě, obvykle nahoře, a postupujte směrem dolů po jednotlivých fázích. Při každém přechodu si položte dvě otázky:
- Jak velký objem se zde ztrácí?
- Je tento pokles očekávaný nebo abnormální ve srovnání s jinými fázemi?
Postupné zužování často naznačuje přirozený úbytek. Prudké zužování obvykle signalizuje tření, nesoulad nebo poruchu v procesu, kterou je třeba prošetřit.
Při správném použití funnel grafy nezobrazují pouze výkonnost. Ukazují, kde bude mít největší dopad pozornost, experimentování nebo opravy.
💡Tip pro profesionály: Trychtýřové grafy fungují pouze tehdy, pokud jsou data ve všech fázích konzistentní. Smíchání hrubých počtů s procenty, změna časových oken mezi fázemi nebo zahrnutí fází, které se nevztahují na stejnou kohortu, zkreslí vizuální prvek a povede k nesprávným závěrům. Trychtýř by měl vždy sledovat stejnou populaci, která prochází stejnou sekvencí.
Typy trychtýřových grafů (a kdy je použít)
Ne všechny funnel grafy sdělují informace stejným způsobem. Ve skutečnosti může výběr nesprávného stylu buď ztížit vašemu publiku porovnání hodnot, nebo oslabit hlavní myšlenku „funnel“ příběhu, který se snažíte sdělit.
Klíčový kompromis je jednoduchý: Chcete zdůraznit vizuální vyprávění poklesu, nebo přesnost samotných čísel?
Existují dva hlavní styly trychtýřových grafů, z nichž každý slouží k jinému účelu.
Standardní trychtýřové grafy
Standardní trychtýřový graf používá klasický zúžený tvar, který většina lidí zná. Každá fáze se zobrazuje jako lichoběžník naskládaný svisle, nejširší v horní části a postupně se zužující směrem dolů.
Tento design odráží reálnou představu trychtýře: nahoře vstupuje mnoho vstupů a méně výstupů prochází každou následující fází. Vizuální prvek okamžitě sděluje ztrátu, filtrování a konverzi, aniž by vyžadoval vysvětlení.
Standardní trychtýřové grafy jsou nejvhodnější v následujících případech:
- Vyprávíte příběh na vysoké úrovni o konverzi nebo úbytku
- Publikum musí rychle pochopit, kde dochází k poklesu.
- Přesná čísla jsou méně důležitá než relativní měřítko.
Díky tomu jsou obzvláště účinné pro prodejní kanály, marketingové trychtýře a výkonné řídicí panely, kde je cílem spíše rychlé pochopení než podrobná analýza. Metafora udělá práci za vás.
Nevýhodou je přesnost. Protože diváci porovnávají oblasti, nikoli přímky, je obtížnější přesně posoudit malé rozdíly mezi jednotlivými fázemi.
Sloupcové grafy
Sloupkový graf zcela odstraňuje zúžený tvar. Místo toho je každá fáze zobrazena jako vodorovný sloupec, seřazený od největšího k nejmenšímu. Délka každého sloupce představuje hodnotu v dané fázi.
Tento formát sice ztrácí doslovnou metaforu trychtýře, ale získává analytickou přehlednost. Lidé jsou mnohem lepší v porovnávání délek než ploch, což usnadňuje rozpoznání přesných rozdílů mezi jednotlivými fázemi.
Sloupcové grafy jsou nejvhodnější v následujících případech:
- Přesné srovnání je důležitější než vizuální vyprávění
- Potřebujete jasné popisky, poznámky nebo číselné popisky.
- Graf je součástí podrobné analýzy nebo provozní zprávy.
Tento styl se hodí pro hodnocení výkonu, diagnostiku a optimalizaci, kde otázka nezní „Kde ztrácíme lidi?“, ale „Jak velká je přesně tato ztráta a jak se liší v jednotlivých fázích?“
Stručně řečeno, standardní trychtýře upřednostňují intuici. Trychtýře ve formě sloupců upřednostňují přesnost. Správná volba závisí na tom, zda vaše publikum potřebuje příběh, který může okamžitě vstřebat, nebo čísla, která může podrobně analyzovat.
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, vláken ve Slacku a roztroušených souborů.
Inteligentní asistent AI zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit. Představujeme ClickUp Brain.
Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů – takže můžete přestat hledat a začít pracovat.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
Příklady trychtýřových grafů
Už jsme si tedy ověřili, že zobrazení dat v trychtýřových grafech může pomoci rychleji pochopit daný koncept.
Pokud si nedokážete představit, jak to uplatnit ve své práci, přicházíte o mocný nástroj pro odhalování neefektivnosti. Bez konkrétních příkladů zůstává tato myšlenka abstraktní a nepoužitelná.
Zde je několik příkladů, jak je využívají různé týmy:
Funnel prodejního procesu
Proces prodejního týmu je často chaotickou tabulkou obchodů, což ztěžuje zjištění, kde dochází ke zpožděním. Dashboard prodejního trychtýře transformuje tato data do přehledného příběhu.
Představte si trychtýř s těmito fázemi: Potenciální zákazník → Kvalifikovaný → Odeslaná nabídka → Jednání → Uzavřeno a vyhráno.
Pokud graf ukazuje velký pokles mezi „Kvalifikováno“ a „Nabídka odeslána“, obchodní manažer okamžitě ví, že existuje úzké místo.
Podle benchmarků konverze potenciálních zákazníků společnosti Salesforce pouze 20–25 % potenciálních zákazníků postoupí přes kvalifikaci, zatímco 80–90 % příležitostí v jednání se skutečně uzavře.
Říká jim, aby prozkoumali, proč se návrhy neposílají, místo aby jen křičeli „získejte více potenciálních zákazníků!“
Marketingový konverzní trychtýř
Marketéři jsou často zavaleni analytickými údaji a sledují konečná čísla konverzí, aniž by věděli, kde v procesu ztrácejí zákazníky. Grafický marketingový trychtýř přesně ukazuje úniky.
Zvažte tyto fáze: Návštěvníci webových stránek → Zobrazení vstupní stránky → Odeslání formuláře → Zákazníci.
Prudký pokles mezi zobrazeními a odesláními je významným varovným signálem.
Marketingovému týmu sdělí, že problémem je samotná vstupní stránka – možná je text nejasný nebo formulář příliš dlouhý – a ušetří jim tak zbytečné výdaje na zvyšování návštěvnosti nefunkční stránky.
⚡️ Archiv šablon: Šablony marketingových kampaní zdarma
Trychtýř pracovního postupu projektu
Projektoví manažeři se potýkají s problémy, když se hromadí úkoly, ale není vždy jasné proč. Trychtýř pracovního postupu projektového řízení pomáhá diagnostikovat, kde se práce zasekává.
Díky fázím jako Úkoly vytvořené → Probíhající → V revizi → Dokončené může manažer zjistit, že fáze „V revizi“ je výrazně naddimenzovaná. T
To ukazuje, že úzkým místem je samotný proces kontroly, nikoli produktivita týmu. Je to jasný signál, že pracovní postup kontroly vyžaduje více zdrojů nebo jasnější pokyny – což je přímý výsledek efektivní analýzy procesů –, aby projekty opět plynule fungovaly.
🎥 Podívejte se na tento podrobný návod, ve kterém se dozvíte, jak v ClickUp vytvořit dashboard pro správu projektů, který v reálném čase zobrazuje data z vašeho funnelu a další klíčové metriky.
Osvědčené postupy pro funnel grafy
Funnel chart by měl na první pohled vyprávět příběh.
Když je příběh nepřehledný nebo nekonzistentní, ztrácí na síle – a stejně tak i jeho poselství.
Využijte níže uvedené osvědčené postupy, aby vaše funnel grafy zůstaly přehledné, důvěryhodné a použitelné. ✨
|Osvědčené postupy
|Co dělat
|Proč je to důležité
|Co se stane, když to neuděláte
|Omezte fáze na to, co je důležité
|Zahrňte pouze hlavní kroky, při kterých dochází k reálnému rozhodnutí, konverzi nebo předání. Odstraňte drobné kroky, které nemají podstatný vliv na výsledek.
|Méně fází usnadňuje přehlednost trychtýře a pomáhá divákům soustředit se na významné poklesy namísto šumu.
|Graf se stává vysokým a nepřehledným, což zakrývá skutečná úzká místa za nevýznamnými kroky.
|Logické uspořádání fází objednávky
|Uspořádejte fáze postupně od první interakce po konečný výsledek podle skutečného průběhu procesu.
|Logické řazení posiluje metaforu trychtýře a usnadňuje interpretaci poklesů.
|Nesprávně uspořádaný trychtýř vypadá vizuálně „špatně“ a mate diváky ohledně toho, kde ve skutečnosti dochází ke ztrátám.
|Používejte konzistentní datové jednotky
|Používejte stejnou jednotku ve všech fázích (např. hrubé počty, procenta nebo tržby).
|Konzistentní jednotky zajišťují, že šířky segmentů přesně odrážejí relativní velikost a ztráty.
|Míchání jednotek zkresluje proporce a vytváří zavádějící vizuály, které mohou vést k nesprávným rozhodnutím.
|Jasně označujte fáze
|Zobrazte název fáze a její hodnotu přímo na každém segmentu nebo vedle něj.
|Jasné popisky odstraňují kognitivní zátěž a umožňují divákům porozumět grafu bez dalších vysvětlení.
|Publikum je nuceno hádat, co každý segment představuje, nebo hledat legendu.
|Přidejte kontext pomocí benchmarků
|Pokud je to možné, zahrňte cíle, historické průměry nebo srovnávací rozsahy.
|Benchmarky proměňují pozorování v poznatky tím, že ukazují, zda je výkon nad nebo pod očekáváním.
|Diváci vidí poklesy, ale nedokážou rozpoznat, zda jsou normální, znepokojivé nebo výjimečné.
|Vybírejte barvy záměrně
|Použijte jeden barevný přechod nebo omezenou, konzistentní paletu barev ve všech fázích.
|Promyšlená volba barev vede oko a posiluje postup v rámci funnelu.
|Duhová paleta odvádí pozornost od dat a odklání pozornost od skutečného příběhu.
Časté chyby v funnel grafech, kterým je třeba se vyhnout
Funnel grafy mohou neúmyslně svést týmy k přijímání sporných rozhodnutí nebo dokonce k paralýze analýzy.
Jednání na základě chybných údajů může být horší než nemít žádné údaje vůbec, protože vede k plýtvání zdroji na nesprávné iniciativy.
Zde je několik častých chyb, které mohou narušit integritu vašeho grafu. 👀
❗️Zahrnutí příliš mnoha fází: Napěchování každého malého kroku do trychtýře ho činí nečitelným. Slučte menší kroky do širších, smysluplnějších kategorií.
❗️Kombinování datových typů: Nikdy nekombinujte procenta s hrubými čísly ve stejném trychtýři. Vytváří to falešná srovnání a zkresluje vizuální proporce jednotlivých fází.
❗️Ignorování časových rámců: Trychtýř zobrazující data za „celou dobu“ je pro konkrétní akci prakticky k ničemu. Segmentujte data podle týdnů, měsíců nebo čtvrtletí, abyste odhalili nejnovější trendy a aktuální problémy.
❗️Zapomínání na publikum: Funnel pro vedoucí pracovníky by měl být na vysoké úrovni a jednoduchý. Funnel pro analytiky může být podrobnější. Přizpůsobte složitost tomu, kdo jej bude číst.
❗️Příliš komplikovaný design: 3D efekty, stíny a jiné efektní ozdoby znesnadňují čtení funnelů, místo aby je vylepšovaly. Udržujte design jednoduchý a přehledný, aby data mohla mluvit sama za sebe.
❗️Předpoklad příčinné souvislosti: Trychtýřový graf ukazuje co se děje, ne proč. Pokles mezi fázemi je korelace, ne příčina. Použijte jej jako výchozí bod pro vyšetřování, ne jako konečnou odpověď.
Jak sledovat data z funnelu (s ClickUp)
Většina funnel grafů selhává z jednoduchého důvodu: jsou vytvářeny až po dokončení práce.
Data se exportují z půl tuctu nástrojů, vyčistí se v tabulkovém procesoru a zpracují do grafu, který vypadá elegantně, ale už patří minulosti.
Než to někdo zkontroluje, situace se změní a informace ztratí platnost.
Jako konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí přistupuje ClickUp k funnelům z opačného směru. Namísto toho, aby funnel považoval za artefakt pro reporting, považuje jej za přirozený odraz toho, jak práce postupuje.
Začněte s jednotkou práce
Každý funnel začíná něčím konkrétním: potenciálním zákazníkem, obchodem, požadavkem, příležitostí.
V ClickUp je každý z nich uložen jako úkol ClickUp . Nejedná se o řádek v reportu, ale o aktivní objekt, který obsahuje vlastnictví, historii, soubory, komentáře a rozhodnutí. V průběhu úkolu se nic znovu nezadává ani neupravuje. Kontext zůstává připojený k práci.
To je základ, který zajišťuje spolehlivé sledování trychtýře. Pokud je úkol skutečný, je skutečný i trychtýř.
Nechte pokrok vycházet z pracovního postupu, nikoli z logiky reportování.
V průběhu práce procházejí úkoly vlastními stavy, které odrážejí skutečné fáze vašeho procesu. Kvalifikace se změní na vyjednávání. Kontrola se změní na schválení. Zkušební verze se změní na uzavřenou.
Protože jsou stavy seřazeny a časově orientované, ClickUp vám může sdělit nejen to, kde se práce nachází, ale také jak dlouho tam již je. V tomto bodě přestávají být trychtýře popisné a začínají být diagnostické.
Místo otázky „Kolik obchodů je zde?“ se ptáte „Proč se zde zastavují?“
Dejte pohybu smysl
Funnel založený pouze na počtech je povrchní. Skutečná rozhodnutí vyžadují kontext. Vlastní pole v ClickUp vám umožňují přidávat význam ke každému úkolu, jak se posouvá:
- Velikost obchodu mění způsob, jakým interpretujete poklesy
- Zdroj potenciálních zákazníků vysvětluje, proč se konverze liší
- Úroveň rizika mění význam pojmu „zastavený“.
Protože tyto informace jsou součástí samotného úkolu, zůstávají nezměněny i v průběhu jeho plnění. Neztratíte žádné nuance, když se něco změní, a nepotřebujete samostatné zprávy, které by vysvětlovaly význam čísel.
Vizualizujte, co se již děje
Jakmile jsou práce, fáze a kontext na místě, ClickUp Dashboards jednoduše odhalí, co je již skutečností. Místo exportování dat sledujete živé chování trychtýře:
- Jak se objem postupně snižuje
- Kde se hodnota koncentruje nebo vypařuje
- Kteří vlastníci nebo zdroje se chovají odlišně
A protože grafy na řídicím panelu odkazují zpět na základní úkoly, lze prozkoumat každý poznatek. Můžete přejít od vzorce k příčině, aniž byste museli přepínat mezi nástroji nebo žádat o následnou zprávu.
Dalším krokem je pochopení proč. Protože data z vašeho trychtýře jsou uložena v pracovním prostoru, můžete ClickUp Brain položit přímé otázky, jako například:
- „Kde se tento měsíc zadrhávají obchody?“
- „Která fáze má nejvyšší pokles?“
- „Co se změnilo v trychtýři ve srovnání s minulým čtvrtletím?“
Brain čte vaše živá data o úkolech, stavech a polích, aby okamžitě odhalil vzorce, aniž by bylo nutné vytvářet nové zprávy nebo cokoli exportovat.
Proměňte poznatky ve skutečné výsledky
Samotná viditelnost práci neposune vpřed. Vědět, kde váš trychtýř uniká, má smysl pouze v případě, že se v důsledku toho něco stane.
Právě zde automatizace a agenti pohánění umělou inteligencí uzavírají smyčku mezi poznatkem a akcí.
Na základní úrovni ClickUp Automations zpracovává mechanické reakce. Když úkol překročí definovanou hranici, například když zůstane příliš dlouho v jedné fázi, změní se jeho priorita nebo přejde do kritického stavu, ClickUp může okamžitě reagovat.
Jsou přiřazovány následné úkoly, informovány zainteresované strany a spouštěny eskalační cesty, aniž by někdo musel sledovat dashboard nebo spouštět report. Systém reaguje v okamžiku, kdy se riziko objeví, a ne až o několik dní později na kontrolní schůzce.
Kromě toho super agenti přidávají interpretaci, nejen provedení. Místo prohlížení grafů a hádání, co je důležité, mohou týmy klást přímé otázky, jako například co brzdí proces, co se změnilo od minulého týdne nebo které obchody vyžadují nejvyšší pozornost. Agent čte živá data úkolů, historii stavu a změny v poli, aby odhalil vzorce, které nejsou na první pohled zřejmé.
Automatizace společně zpracovává předvídatelné odpovědi, zatímco agenti pomáhají týmům rozhodovat, kde zasáhnout. Výsledkem je trychtýř, který nejenže ukazuje výkonnost až po skutečnosti, ale aktivně posouvá práci vpřed, dokud je ještě čas změnit výsledek.
Výsledek: Najednou už není váš funnel něco, co kontrolujete na konci měsíce. Je to něco, s čím pracujete každý den. Práce se posouvá. Data se aktualizují. Objevují se nové poznatky. A další krok už čeká.
Alternativní grafy k funnel grafům
Funnel grafy nejsou vhodným nástrojem pro každou vizualizaci. Pokud se však pokusíte vizualizovat složitou, rozvětvenou uživatelskou cestu pomocí jednoduchého lineárního funnel grafu, nebude to fungovat. Vynucení použití nesprávného typu grafu pro vaše data je matoucí a vede k nesprávným závěrům.
Funnel chart není vždy tím správným nástrojem pro danou úlohu. Znalost alternativ vám pomůže správně interpretovat vaše data.
|Typ vizualizace
|Když funguje lépe než trychtýřový graf
|Proč je funnel chart nedostatečný
|Sloupcové grafy
|Použijte sloupcové grafy, když potřebujete porovnat hodnoty napříč kategoriemi, které nejsou sekvenční, jako je výkonnost podle kanálu, regionu nebo kampaně.
|Trychtýře implikují postup a pokles. Pokud na pořadí nebo toku nezáleží, metafora trychtýře přidává zbytečné zkreslení.
|Sankeyovy diagramy
|Pomocí Sankeyových diagramů vizualizujte vícecestné cesty s odbočkami, smyčkami nebo paralelními toky, například uživatele, kteří volí různé cesty při zapojování.
|Funnel grafy předpokládají jedinou lineární cestu. Nemohou znázornit divergenci nebo konvergenci, aniž by příliš zjednodušovaly realitu.
|Výsečové grafy
|Pomocí výsečových grafů můžete znázornit složení jednoho celku, například zdroje potenciálních zákazníků v horní části trychtýře.
|Trychtýře zobrazují pohyb mezi jednotlivými fázemi. Výsečové grafy zobrazují poměry v daném časovém okamžiku, nikoli postup.
|Čárové grafy
|Pomocí čárových grafů sledujte, jak se metrika mění v čase, například týdenní konverzní poměry nebo měsíční objem pipeline.
|Funnel grafy jsou statické snímky. Nezobrazují trendy, dynamiku ani sezónnost.
|Grafy pipeline (Kanban tabule)
|Pomocí pipeline grafů (Kanban tabulek) můžete spravovat jednotlivé položky v jednotlivých fázích, sledovat jejich vlastnictví a další akce.
|Kanban vizualizuje kde se práce nachází, nikoli souhrnné míry poklesu nebo efektivitu konverze mezi jednotlivými fázemi.
Vytvářejte efektivní trychtýře s ClickUp
Pokud nevidíte, kde váš proces ztrácí dynamiku, nemůžete to opravit. Funnel grafy zviditelňují neviditelné a ukazují vám přesně, kde se věci vymykají kontrole.
Umožňuje týmům odhalit úzká místa, stanovit priority oprav a sledovat pokrok, aniž by se ztrácely v tabulkách.
Vzhledem k tomu, že pracovní postupy jsou stále složitější, pomáhá týmům jasný přehled o tom, jak práce probíhá, v reálném čase přijímat rychlejší a lepší rozhodnutí.
Jste připraveni vytvářet přehledy přímo z dat vašeho projektu? Začněte zdarma s ClickUp.
Často kladené otázky o funnel grafech
Trychtýřový graf zobrazuje tok přes postupné fáze, zatímco pyramidový graf zobrazuje hierarchické úrovně, kde velikost představuje poměr, nikoli postup.
Pro přehlednost se zaměřte na tři až sedm fází. Méně než tři fáze nevyžadují trychtýř a více než sedm fází je nepřehledných a obtížně čitelných.
Ne, trychtýřové grafy jsou určeny pro jednosměrné toky. Pro procesy s větvemi nebo smyčkami je mnohem lepší volbou Sankeyův diagram.
Využijte centralizovanou platformu, kde všechny týmy konzistentně zaznamenávají data. Dashboardy ClickUp mohou načítat data z více seznamů a složek, což vám poskytuje přehled o všech funkcích na jednom místě.