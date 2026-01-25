Jak používat AI You.com pro výzkum a analýzu

Většina týmů považuje nástroje AI pro výzkum a své systémy pro řízení projektů za dva oddělené světy. Shromažďujete poznatky na jednom místě, poté je ručně kopírujete, vkládáte a modlíte se, aby se při převodu nic neztratilo. Výsledkem je to, co mnoho organizací dnes nazývá „rozptýlením kontextu“ – frustrující cyklus otevírání desítek záložek, prohledávání každé stránky za účelem nalezení relevantních informací a ručního skládání souvislých odpovědí.
Tato příručka vás provede používáním You.com AI pro výzkum a ukáže vám, jak propojit tyto výsledky přímo s prací vašeho týmu pomocí konvergovaného pracovního prostoru AI, jako je ClickUp.
You. com AI vs. ClickUp: Výzkum vs. provedení
Pokud si zapamatujete jen jednu věc, ať je to tato: You. com AI vám pomáhá rychle najít a ověřit poznatky. ClickUp vám pomáhá tyto poznatky proměnit ve vlastní, sledovatelné úkoly.
|You. com AI (výzkum)
|ClickUp (provedení)
|Syntetizuje odpovědi z více zdrojů
|Ukládá výsledky výzkumu tam, kde tým již pracuje.
|Poskytuje citace, abyste mohli ověřit tvrzení.
|Proměňte poznatky v úkoly pomocí Docs-to-Tasks
|Skvělé pro srovnání a shrnutí trendů.
|Přidává strukturu pomocí vlastních polí (důvěryhodnost, kategorie, závěr).
|Výstupy většinou zůstávají jako text uvnitř rozhraní.
|Automatizujte následné kroky pomocí automatizací.
|Není možné nativně propojit výsledky s projektovým plánem.
|Udržuje výzkum propojený s dodávkou prostřednictvím dokumentů, úkolů a dashboardů.
Co je You.com AI a jak funguje pro výzkum?
Složité výzkumné otázky mění tradiční vyhledávání na webu v zeď modrých odkazů. Trávíte hodiny přeskakováním mezi zdroji, ztrácíte nit a obáváte se, že ten jeden důležitý detail, který potřebujete, je pohřben na čtvrté stránce výsledků. Tento jev přímo přispívá ke ztrátám produktivity v týmech v důsledku přepínání kontextu.
You. com AI je vyhledávač založený na umělé inteligenci, který byl navržen právě pro řešení tohoto problému. Namísto toho, aby vám pouze poskytl seznam odkazů, funguje jako váš osobní výzkumný asistent. Zpracuje vaši otázku, aktivně prochází více webových stránek najednou a poskytne syntetizovanou odpověď doplněnou o citace. Tím se vaše role posune od ručního prohledávání zdrojů k prohlížení syntetizovaných odpovědí.
Technologie, která stojí za touto funkcí, se nazývá retrieval-augmented generation (RAG). Na rozdíl od tradičních modelů AI, které se spoléhají výhradně na trénovací data, RAG provádí živé vyhledávání na webu a zakládá své odpovědi na aktuálních, ověřitelných zdrojích.
Systém funguje na základě tří kroků: načte relevantní a aktuální informace z celého webu; odstraní duplicity tím, že identifikuje a odstraní překrývající se informace z různých zdrojů, aby se zabránilo redundanci; a vygeneruje nový, soudržný souhrn s odkazem na zdroje a klikatelnými odkazy na zdroje, abyste mohli snadno ověřit každé tvrzení.
Jak používat You.com AI pro výzkum v 5 krocích
Jakmile pochopíte základní pracovní postup, bude pro vás snadné využít AI You.com pro vaše výzkumné projekty na maximum. Klíčem je přejít od obecné otázky k sadě ověřených, prakticky použitelných výsledků.
Krok 1: Přejděte na You. com a vyberte režim Výzkum.
Nejprve přejděte na web You.com. Uvidíte, že jsou k dispozici různé režimy, jako například Smart, Genius a Research.
Pro hloubkovou analýzu vyberte režim Výzkum.
Tento režim je optimalizován výslovně pro syntézu z více zdrojů. Zatímco jiné režimy vám mohou poskytnout rychlou odpověď z jednoho zdroje, režim Výzkum je navržen tak, aby se ponořil hlouběji, čerpal z širšího spektra zdrojů a poskytoval komplexnější přehled o daném tématu.
Krok 2. Vytvořte konkrétní dotaz bohatý na kontext
Nejdůležitějším faktorem pro dosažení dobrých výsledků je kvalita vašeho zadání. Nejasné otázky vedou k nejasným odpovědím. Vaše zadání by mělo AI poskytnout co nejvíce kontextu, včetně požadovaného formátu a případných omezení. To je základ dobrého zadávání.
|Typ výzvy
|Příklad
|Slabý podnět
|„Povězte mi něco o projektovém řízení“
|Silný podnět
|„Porovnejte agilní a vodopádové metodiky řízení projektů pro týmy vývoje softwaru se zaměřením na flexibilitu časového harmonogramu a komunikaci se zainteresovanými stranami.“
Silný podnět je lepší, protože specifikuje srovnání, cílovou skupinu a klíčové body zájmu.
Krok 3. Zkontrolujte zdroje a ověřte tvrzení
Jakmile obdržíte odpověď, pečlivě zkontrolujte zdroje. 🕵️
Pomocí zobrazení citací můžete zobrazit všechny původní zdroje, které AI použila. Najeďte kurzorem na jednotlivé tvrzení v souhrnu a podívejte se, který zdroj daný bod podporuje. U každého výzkumu s vysokou důležitostí byste měli namátkově zkontrolovat nejdůležitější fakta kliknutím na původní články, abyste ověřili jejich správnost.
Krok 4. Použijte následné výzvy k hlubšímu prozkoumání
Váš první dotaz je pouze výchozím bodem. You.com AI zachovává kontext vaší konverzace, takže můžete klást následné otázky a prozkoumat nuance. Toto opakované kladení otázek je jako konverzace s výzkumným asistentem, který si pamatuje vše, o čem jste již diskutovali.
Můžete jej například požádat o:
- Porovnejte dva body z předchozí odpovědi.
- Uveďte konkrétní příklady zmíněného konceptu.
- Rozveďte konkrétní část jeho shrnutí.
Krok 5. Exportujte nebo zdokumentujte své výsledky
Posledním krokem je přenesení výsledků výzkumu z You.com do vašeho pracovního postupu. Text můžete zkopírovat přímo z rozhraní nebo uložit do svých poznámek. Jedná se však o ruční proces. You.com AI nemá vestavěné funkce, které by vaše výsledky přeměnily na úkoly nebo projektové plány, takže budete muset informace přenést do svých vlastních nástrojů.
Právě v tomto bodě často dochází k selhání výzkumného procesu. Shromažďování informací je jedna věc, ale jejich organizování a převedení do podoby, která je použitelná v praxi, je zcela jiná výzva.
💡 Tip pro profesionály: Při vytváření pokynů pro konkurenční výzkum zahrňte konkrétní parametry, jako jsou časové rámce, geografické regiony a metriky, které vás zajímají. Čím více kontextu poskytnete, tím cílenější a užitečnější budou vaše výsledky.
Nejlepší příklady použití You.com AI Research
Je důležité vědět, kdy je You.com AI tím správným nástrojem a kdy je lepší použít jednoduché vyhledávání. Vyniká v situacích, kdy je hlavním cílem syntetizovat informace z více zdrojů. 📚
Zde je několik nejlepších příkladů použití:
Konkurenční zpravodajství : Místo ručního vyhledávání informací o tom, co dělají vaši konkurenti, můžete získat rychlý přehled.
📌 Příklad zadání: „Analyzujte klíčové rozdíly mezi Asana a Monday.com pro řízení podnikových projektů na základě nejnovějších recenzí a oznámení o funkcích.“
Průzkum trhu : Získejte souhrnné informace o tržních trendech, náladách spotřebitelů nebo analýzách odvětví, aniž byste museli číst desítky samostatných zpráv.
📌 Příklad zadání: „Shrňte klíčové trendy na globálním trhu SaaS pro rok 2024 se zaměřením na integraci AI a cenové modely.“
Literární rešerše : Rychle sestavte akademické a odborné pohledy na dané téma. To je skvělé pro získání kontextu, než se pustíte do čtení primárních zdrojů.
📌 Příklad zadání: „Poskytněte přehled literatury o psychologických účincích práce na dálku na produktivitu a pohodu zaměstnanců.“
Technická due diligence: Při hodnocení nové technologie nebo dodavatele můžete současně čerpat informace z dokumentace, recenzí a případových studií.
📌 Příklad dotazu: „Jaké jsou hlavní bezpečnostní zranitelnosti spojené s používáním open-source knihoven v podnikovém softwaru a jaké jsou osvědčené postupy pro jejich zmírnění?“
Analýza politik: Porozumějte složitému regulačnímu prostředí syntetizováním informací z vládních webových stránek, právních komentářů a odvětvových pokynů.
📌 Příklad zadání: „Shrňte klíčové požadavky zákona EU o umělé inteligenci pro společnosti vyvíjející vysoce rizikové systémy umělé inteligence.“
Porovnání dodavatelů : Vyhodnoťte různé nástroje nebo služby shromážděním jejich funkcí, cen a uživatelských recenzí z celého webu v jediném dotazu.
📌 Příklad výzvy: „Porovnejte funkce, ceny a ideální profil zákazníků pro HubSpot vs. Salesforce“
🔍 Věděli jste? Společnost Gartner předpovídá, že v roce 2026 bude 40 % podnikových aplikací vybaveno úkolově specifickými AI agenty, což je nárůst z méně než 5 % v roce 2025. Toto rychlé přijetí signalizuje zásadní změnu v tom, jak týmy budou provádět výzkum a realizovat pracovní postupy.
Omezení You.com AI pro výzkum
Pokud používáte jakýkoli nástroj AI, aniž byste rozuměli jeho slabým stránkám, riskujete, že vaše práce bude nepřesná nebo neúplná. Pokud důvěřujete výsledku, který je založen na nespolehlivém zdroji, riskujete, že učiníte špatná rozhodnutí. Znalost omezení vám pomůže používat nástroj efektivněji. 👀
- Spolehlivost zdrojů se liší: AI čerpá informace z otevřeného webu a ne všechny zdroje jsou stejně spolehlivé. Může citovat náhodný blogový příspěvek se stejnou váhou jako recenzovanou studii, takže stále musíte ověřovat kvalitu zdrojů.
- Mezery v obsahu za paywallem: AI nemůže překonat paywallem. To znamená, že ve vašem výzkumu budou chybět poznatky z akademických časopisů, prémiových zpravodajských publikací a jiného obsahu za paywallem, což může být velká mezera pro hloubkový výzkum.
- Omezení aktuálnosti: Ačkoli vyhledávání probíhá v reálném čase, nejnovější obsah na webu nemusí být okamžitě indexován a vyhledatelný. Pro nejnovější zprávy možná budete muset stále přejít přímo na stránky zpravodajských agentur.
- Citlivost dotazu: Kvalita výstupu závisí do značné míry na kvalitě vašeho vstupu. Špatně formulovaný dotaz téměř vždy vede k obecné, nepoužitelné odpovědi, což vyžaduje více času na opakované vyhledávání. 74 % pracovníků uvádí negativní důsledky nekvalitních výstupů AI.
- Žádná integrace pracovního postupu: To je velká nevýhoda. Vaše výsledky výzkumu zůstávají uvězněny v rozhraní You.com. Neexistuje žádný nativní způsob, jak výzkum proměnit v praktické poznatky, přiřadit následné úkoly členům týmu nebo propojit vaše výsledky s probíhajícím projektem.
- Problémy s reprodukovatelností: Pokud zadáte stejný dotaz ve dvou různých časech, můžete získat dvě různé odpovědi. Důvodem je to, že webový obsah, ze kterého čerpá, se neustále mění, což může být problém pro výzkum, který vyžaduje stabilní a reprodukovatelné výsledky.
Největší výzvou pro týmy je proměnit výzkum v akci. Samostatné výzkumné nástroje v tomto ohledu často selhávají.
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených po chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Kde AI výzkum selhává (a jak to ClickUp napravuje)
You. com AI vám pomůže rychleji najít odpovědi. Většina týmů však stále ztrácí čas po sepsání shrnutí, kdy je třeba přesunout poznatky do úkolů, přiřadit je vlastníkům a naplánovat časový harmonogram. Tato tabulka rozebírá nejčastější body selhání „od výzkumu k realizaci“ a přesně popisuje, jak ClickUp tuto mezeru vyplňuje.
|Kde výzkum selhává
|Jak to ClickUp řeší
|Výsledky jsou uloženy v samostatném nástroji.
|Uložte je do ClickUp Docs vedle projektu.
|Kopírování/vkládání vede ke ztrátě kontextu a zdrojů.
|Použijte funkci Docs-to-Tasks, aby se úkoly propojily zpět s dokumentem.
|Všechno se zdá stejně důležité
|Přidejte vlastní pole, jako je úroveň spolehlivosti, kategorie
|Následné kroky se zapomínají
|Spouštějte automatizace pro přiřazování, aktualizaci stavu, oznamování
|Týmy nevidí, co se v průzkumu změnilo.
|Sledujte pokrok v Dashboards
Jak začlenit výzkum pomocí umělé inteligence You.com do svého pracovního postupu s ClickUp
Provedli jste výzkum a máte blok syntetizovaného textu. Rozdíl mezi výzkumem a provedením je místo, kde dochází ke ztrátě produktivity kvůli roztříštěnosti kontextu – když se informace rozptýlí mezi nespojenými nástroji a týmy jsou nuceny ztrácet hodiny hledáním toho, co potřebují. Vaše výsledky jsou na jednom místě, vaše úkoly na jiném a váš tým neví, co má dělat dál.
Překlenujte propast mezi výzkumem a realizací pomocí konvergovaného pracovního prostoru, jako je ClickUp. Umožní vám to, aby se výsledky You.com AI přímo promítly do každodenní práce vašeho týmu.
Vytvořte živé úložiště výzkumu s ClickUp Docs
Udržujte svůj výzkum organizovaný a přístupný tím, že výsledky přenesete přímo do ClickUp Docs. Vytvoříte tak živé úložiště výzkumu, které existuje přímo vedle projektů, které informuje.
📹 Chcete-li vidět dokumentaci založenou na AI v akci, podívejte se na tento krátký návod, který ukazuje, jak AI může zefektivnit váš dokumentační pracovní postup a zlepšit spolupráci.
S ClickUp Docs můžete:
- Uspořádejte si vše: Vnořujte stránky, přidávejte obrázky na obálku a používejte bohaté formátování, abyste svůj výzkum uspořádali tak, aby dával smysl.
- Zůstaňte ve spojení: Přidejte svůj dokument do konkrétního prostoru, složky nebo seznamu ve své hierarchii pracovního prostoru, aby váš tým mohl rychle najít důležité informace.
- Spolupracujte v reálném čase: Označujte členy týmu, zanechávejte komentáře a spolupracujte na stejném dokumentu, aniž byste museli opustit ClickUp.
Převádějte poznatky na úkoly pomocí ClickUp Docs-to-Tasks.
Nejfrustrující částí výzkumu je ruční převádění výsledků do seznamu úkolů. Zkopírujete poznatek, přepnete se do nástroje pro správu pracovních postupů, vytvoříte nový úkol, vložíte text a pak se snažíte vzpomenout si na původní kontext.
ClickUp eliminuje tuto překážku díky funkci Docs-to-Tasks. Stačí zvýraznit jakýkoli text v dokumentu ClickUp – klíčový nález, otázku nebo následnou položku – a pomocí panelu nástrojů jej okamžitě převést na úkol. Nový úkol je automaticky propojen se zdrojovým dokumentem, takže „důvod“ dané práce se nikdy neztratí.
Přidejte strukturu pomocí vlastních polí ClickUp
Přestaňte zacházet se všemi výzkumy stejně. Vlastní pole ClickUp vám umožňují kategorizovat vaše nálezy a snadno je filtrovat, čímž vnášíte strukturu do toho, co by se jinak mohlo stát nepřehlednou sbírkou informací.
- Rozbalovací pole „Úroveň spolehlivosti“ s možnostmi jako Vysoká, Střední a Vyžaduje ověření.
- Pole Štítek pro „Kategorie tématu“ k označení výzkumu podle tématu, například konkurenční informace nebo tržní trendy.
- Textové pole pro „Klíčové poznatky“ k shrnutí nejdůležitějších bodů každého zjištění.
Automatizujte pracovní postupy výzkumu pomocí ClickUp Automations
Ušetřete čas a eliminujte opakující se administrativní práci pomocí automatizací ClickUp. S rostoucím objemem výzkumu se ruční správa úkolů stává neudržitelnou. Automatizace zajišťuje, že informace proudí ke správným lidem ve správný čas, aniž by bylo nutné neustálé dohled.
Automatizace se skládá z triggeru, volitelné podmínky a akce. Můžete například nastavit automatizaci, která říká: „Když je úkol vytvořen v našem seznamu „Research Inbox“ (trigger) a vlastní pole „Confidence Level“ je nastaveno na „High“ (podmínka), změňte stav na „Ready for Review“ a přiřaďte jej vedoucímu týmu (akce).“
Díky tomuto inteligentnímu směrování se cenné poznatky nikdy neztratí v zásobníku. Nejdůležitější výzkum je automaticky upřednostněn, zatímco méně spolehlivé výsledky mohou být zařazeny do fronty k ověření. Týmy, které využívají automatizaci projektového řízení, hlásí významnou úsporu času při administrativních úkolech, což jim uvolňuje kapacitu pro analýzy s vyšší přidanou hodnotou.
✨ Skutečné výsledky: Týmy ušetří díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok.
S rostoucím objemem výzkumu Super Agents zajišťují proaktivní dohled. Namísto spoléhání se na to, že někdo zjistí, že klíčový poznatek nebyl zpracován, mohou Super Agents monitorovat pracovní postupy založené na výzkumu, odhalovat zpožděné následné kroky a automaticky eskalovat nálezy s vysokou prioritou, aby důležitá práce nezmizela po sepsání shrnutí.
S rostoucím objemem výzkumu Super Agents zajišťují proaktivní dohled. Namísto spoléhání se na to, že někdo zjistí, že klíčový poznatek nebyl realizován, mohou Super Agents monitorovat pracovní postupy založené na výzkumu, odhalovat zpožděné následné kroky a automaticky eskalovat nálezy s vysokou prioritou, aby důležitá práce nezmizela po sepsání shrnutí.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI pro průzkum trhu
Použijte ClickUp Brain k rozšíření svého výzkumu
Propojte externí výzkum s vašimi interními znalostmi pomocí ClickUp Brain. Jedná se o AI asistenta, který je součástí vašeho pracovního prostoru a rozumí kontextu práce vašeho týmu. Poté, co vložíte své nálezy z You.com do ClickUp Doc, můžete @zmínit Brain v komentáři a položit mu otázky jako:
- „Na základě tohoto výzkumu shrňte všechny související projekty, na kterých jsme v uplynulém roce pracovali.“
- „Najděte všechny interní dokumenty, které zmiňují našeho hlavního konkurenta, společnost Acme Corp.“
- „Na základě těchto zjištění vytvořte seznam akčních položek pro produktový tým.“
Tato kombinace externího AI výzkumu a interního AI asistenta eliminuje tření mezi objevováním a konáním. Vaše poznatky se neztrácejí v překladu, ale stávají se palivem pro chytřejší a rychlejší práci.
S ClickUp BrainGPT mohou týmy také zachytit poznatky z výzkumu v okamžiku, kdy se objeví. Pomocí funkce Talk-to-Text na počítači můžete nahlas vyslovit závěr nebo rozhodnutí a okamžitě jej převést na strukturované poznámky nebo akční položky ve svém pracovním prostoru, aniž byste ztratili tempo nebo museli přepínat mezi nástroji.
S ClickUp BrainGPT mohou týmy také zachytit poznatky z výzkumu v okamžiku, kdy se objeví. Pomocí funkce Talk-to-Text na počítači můžete nahlas vyslovit závěr nebo rozhodnutí a okamžitě jej převést na strukturované poznámky nebo akční položky ve svém pracovním prostoru, aniž byste ztratili tempo nebo museli přepínat mezi nástroji.
Prohledávejte celý svůj ekosystém pomocí Enterprise Search.
Výzkum málokdy existuje izolovaně. Poznatky, které získáte z You.com AI, možná bude třeba kombinovat s daty z vašeho CRM, dokumenty z Google Drive nebo konverzacemi ze Slacku. Funkce Enterprise Search od ClickUp vám umožňuje provádět dotazy napříč všemi integrovanými nástroji z jediného rozhraní.
Místo otevírání více karet a provádění samostatných vyhledávání v každém systému, Enterprise Search vše spojuje dohromady. Zadejte dotaz v přirozeném jazyce a ClickUp zobrazí relevantní výsledky z celého vašeho pracovního ekosystému. Tento jednotný přístup přímo řeší rozptýlení AI, ke kterému dochází, když týmy používají více nespojených nástrojů, z nichž každý má vlastní vyhledávací funkci a kontextové okno.
Praktický dopad je významný. Při přípravě na schůzku s klientem můžete jedním dotazem vyhledat všechny relevantní výzkumy, minulou komunikaci a projektové dokumenty. Při přijímání nového člena týmu můžete vyhledat všechny institucionální znalosti související s jeho oblastí zaměření. Pouhé odstranění fragmentace vyhledávání může ušetřit několik hodin týdně.
Vizualizujte dopad výzkumu pomocí ClickUp Dashboards.
Abychom pochopili, jak se výzkum promítá do obchodních výsledků, potřebujeme přehled o celém pracovním postupu. Dashboardy ClickUp poskytují vizualizaci vašeho výzkumného procesu v reálném čase, od počátečních zjištění až po dokončené úkoly.
Proměňte výzkum ve výsledky
You. com AI mění zdlouhavý proces výzkumu na cílenou a efektivní syntézu. Filtruje otevřený web a poskytuje jasné, citované odpovědi, takže strávíte méně času hledáním a více času přemýšlením.
Shromažďování poznatků má však smysl pouze tehdy, pokud vede k akci.
Trvalým problémem samostatných výzkumných nástrojů není jejich schopnost, ale jejich izolovanost. Výzkum provedený v jednom systému musí být ručně přenesen do jiného systému, aby mohl být proveden. Tato mezera vytváří příležitosti pro ztrátu, nesprávnou interpretaci nebo jednoduše zapomenutí poznatků. Týmy, které tuto mezeru překlenují propojením výzkumu přímo s prováděním pracovních postupů, dosahují trvale lepších výsledků než týmy, které výzkum považují za samostatnou činnost.
Pro týmy, které jsou připraveny překlenout propast mezi výzkumem a výsledky, poskytuje ClickUp jednotný pracovní prostor, kde se externí výzkum založený na umělé inteligenci hladce propojuje s interními znalostmi, správou úkolů a týmovou spoluprací. Už žádné kopírování a vkládání mezi systémy. Už žádné ztráty kontextu při překladu. Jen přímá cesta od poznatku k výsledku.
Začněte s ClickUp zdarma a vytvořte si pracovní prostor, kde váš výzkum přinese skutečné výsledky.
Často kladené otázky
You.com nabízí několik úrovní, které poskytují přístup k jeho funkcím vyhledávání a výzkumu založeným na umělé inteligenci, přičemž prémiové plány odemykají pokročilé funkce. Pro pokročilejší funkce, jako jsou neomezené dotazy s prémiovými modely umělé inteligence, jsou k dispozici další možnosti plánů.
Jak se You.com AI liší od Googlu, pokud jde o výzkum? Hlavní rozdíl spočívá ve výstupu. Google vám poskytne seznam odkazů, které musíte sami zkontrolovat a syntetizovat, zatímco You.com AI provede syntézu za vás a poskytne vám přímou odpověď s citacemi z více zdrojů.
You. com AI nemá nativní funkci exportu, ale můžete snadno zkopírovat syntetizovaný text a vložit jej do jakékoli jiné aplikace. Pro týmy je nejlepší praxí vložit jej do společného pracovního prostoru, jako je ClickUp Docs, aby výsledky zůstaly propojeny s akčními úkoly.