5 nejlepších prohlížečů s umělou inteligencí v roce 2025

Jste unaveni z nekonečného procházení výsledků vyhledávání, abyste našli potřebné informace? Prohlížeče s umělou inteligencí mohou změnit váš online zážitek tím, že vám poskytnou inteligentní, personalizovaná doporučení a informace.
Na rozdíl od běžných prohlížečů AI prohlížeče předvídají vaše potřeby a rychleji navrhují relevantní a aktuální informace. Poskytují personalizované informace tím, že se učí o vašich zájmech a preferencích analýzou vašeho chování při procházení webu.
Ne všechny prohlížeče jsou však stejné. Některé mohou vyžadovat nastavení vlastní URL (CU), což může být pro mnoho uživatelů nepříjemné. V tomto příspěvku se podělím o své nejoblíbenější AI prohlížeče, které nevyžadují CU. Tyto prohlížeče nabízejí výkonné funkce bez zbytečné složitosti, díky čemuž jsou přístupné všem.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Prohlížeče s umělou inteligencí mohou změnit způsob, jakým procházíte internet, díky personalizovaným informacím, automatizaci a chytřejším doporučením. Zde je 5 prohlížečů s umělou inteligencí:
- Arc Max
- Wavebox
- Brave
- Microsoft Edge
- Opera
- ClickUp Brain, poháněný umělou inteligencí, zefektivňuje pracovní postupy, zlepšuje spolupráci a maximalizuje produktivitu – to vše v jedné chytré a plynulé platformě.
Co byste měli hledat v prohlížečích s umělou inteligencí?
Při testování dnes dostupných AI prohlížečů jsem si uvědomil, že mezi jednotlivými možnostmi existují velké rozdíly. Některé jsou velmi přizpůsobitelné, zatímco jiné nenabízejí tolik možností nebo podrobných odpovědí. Na základě mého výzkumu jsou zde faktory, které podle mého názoru dělají AI prohlížeč skvělým.
- Možnosti personalizace: Hledejte prohlížeče, které se přizpůsobí vašim preferencím a zvykům. Patří sem funkce jako personalizovaná doporučení, prediktivní vyhledávací dotazy a přizpůsobitelná rozhraní.
- Nástroje pro efektivitu a produktivitu: Důležité jsou funkce AI, které zlepšují procházení, spravují informace a zvyšují produktivitu. Vyberte si prohlížeč s inovativními nástroji pro shrnování, integrací AI chatu a automatizací prohlížeče.
- Bezpečnostní funkce: Vylepšená bezpečnostní opatření založená na umělé inteligenci jsou zásadní. Mohou zahrnovat pokročilou detekci hrozeb, ochranu soukromí a bezpečné režimy prohlížení.
- Možnosti spolupráce: Pokud pracujete na týmových projektech, zvažte prohlížeče určené pro sdílení a spolupráci. Funkce jako společné prohlížení, sdílené poznámky a integrované komunikační nástroje mohou být velmi užitečné.
- Integrace s jinými nástroji: Ujistěte se, že se prohlížeč hladce integruje s jinými nástroji a platformami, které používáte, jako je software pro správu projektů, e-mailoví klienti a cloudové úložiště.
- Uživatelské rozhraní a uživatelská zkušenost: Uživatelsky přívětivé rozhraní, které je intuitivní a snadno ovladatelné, může výrazně ovlivnit vaši zkušenost s prohlížením webu. Hledejte prohlížeče, které využívají nejmodernější technologie a nabízejí čistý design a snadný přístup k funkcím AI.
Při zkoumání nejlepších AI nástrojů pro prohlížení webu se podívejme, jak mění naši interakci s webem.
5 nejlepších AI prohlížečů, které můžete použít
Zde je pět AI prohlížečů, které letos vynikly. Každý z nich má jedinečné funkce, které revolučním způsobem mění prohlížení webu a pomáhají zvýšit produktivitu různými způsoby.
1. Arc Max
Arc Max se díky svému AI asistentovi Maxovi může stát vaším nepostradatelným pomocníkem při každodenních úkolech. Jeho funkce 5sekundového náhledu vám umožní rychle posoudit obsah odkazů bez nutnosti klikání, což vám ušetří čas a pomůže vám vyhnout se irelevantním stránkám.
Umožňuje také interakce založené na umělé inteligenci přímo v rozhraní prohlížeče.
Funkce „Ask on Page“ vám umožňuje klást otázky týkající se obsahu, který čtete, a poskytuje okamžité vysvětlení, aniž byste museli opustit webovou stránku. Tato metoda integrace asistence AI nabízí okamžitější a kontextovější podporu.
Nejlepší funkce Arc Max
- Využijte funkci živých snímků obrazovky s možnostmi přizpůsobení.
- Aktivujte vestavěný blokovač reklam a sledovacích nástrojů pro větší soukromí.
- Pro rychlou navigaci a vlastní zkratky použijte příkazový řádek.
- Snadno přepínejte mezi profily pomocí funkce „Spaces“
Omezení Arc Max
- Někteří uživatelé mohou mít potíže s osvojením si tohoto jedinečného rozhraní.
- Mobilní verze (Arc Search) postrádá některé funkce desktopové verze.
Ceny Arc Max
- Zdarma
Hodnocení a recenze Arc Max
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
2. Wavebox
Wavebox má jedinečný přístup k organizaci online práce. Rozděluje každodenní aplikace a webové stránky do samostatných prostorů, což vám pomáhá spravovat různé projekty a klienty.
Asistent AI prohlížeče má kontextové povědomí. Je k dispozici na každé stránce a nabízí relevantní pomoc na základě aktuální aplikace nebo karty. Můžete jej použít k shrnutí webových stránek, generování e-mailových odpovědí a ladění úryvků kódu bez přepínání kontextů.
Navíc navigace zaměřená na aplikace ve Waveboxu výrazně snižuje nepořádek v záložkách tím, že zajišťuje, že nemáte otevřeno příliš mnoho záložek. Seskupení aplikací v postranním panelu zefektivňuje přepínání mezi úkoly, zejména při práci s více účty stejné služby.
Nejlepší funkce prohlížeče Wavebox
- Využijte kontejnery souborů cookie pro bezpečné sandboxování aplikací
- Plynulá multitaskingová práce díky podpoře rozdělené obrazovky
- Rychlá navigace v prohlížeči pomocí vlastních klávesových zkratek
- Vyberte si z více než 2 500 integrací vlastních aplikací.
Omezení prohlížeče Wavebox
- Počáteční nastavení je trochu časově náročné.
- Dokumentace musí být uživatelsky přívětivější pro uživatele bez technických znalostí.
Ceny prohlížeče Wavebox
- Základní: Zdarma
- Wavebox Pro: 8,33 $/měsíc (platba ročně)
- Týmy: 12,50 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze prohlížeče Wavebox
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
3. Brave
Výjimečnou vlastností tohoto prohlížeče je jeho politika ochrany soukromí. Když používáte modely hostované Brave, vaše chaty zmizí, jakmile skončíte – nemusíte se bát, že by po nich zůstaly nějaké údaje.
Tento přístup, který klade důraz na ochranu soukromí, se vztahuje i na Brave's CodeLLM. Pokud potřebujete pomoc s programováním, může být velmi užitečné mít k dispozici nástroj AI, který dokáže odpovědět na programovací otázky přímo v prohlížeči.
Brave vám také umožňuje vybrat si, který model AI chcete použít, přičemž každý z nich obsahuje jasné informace o ochraně osobních údajů. Máte tak plnou kontrolu nad svými interakcemi s AI, což u jiných prohlížečů není vždy samozřejmostí.
Nejlepší funkce prohlížeče Brave
- Využijte „AI Summarizer“ pro rychlý přehled výsledků vyhledávání na webu.
- Využijte vestavěnou funkci blokování reklam a sledovacích nástrojů pro plynulé prohlížení webu.
- Přístup k originálním webovým stránkám s funkcí De-AMP
- Vyberte si z několika možností modelů AI (Mixtral 8x7B, Claude Instant, Llama 2).
Omezení prohlížeče Brave
- Některé funkce AI mají v bezplatné verzi omezení použití.
- Pro přístup k určitým modelům AI je vyžadováno prémiové předplatné.
Ceny Brave
- Bezplatné použití
- Leo Premium: 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Brave
- G2: 4,6/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
4. Microsoft Edge
Virtuální asistent Copilot s podporou AI v prohlížeči Microsoft Edge je dokonalým příkladem toho, jak propojená AI může vylepšit každodenní prohlížení webu.
Můžete jej požádat o změnu nastavení nebo vyvolání historie prohlížení, což je intuitivnější než procházení nabídkami.
Toto hlasové ovládání se vztahuje i na vzhled prohlížeče. Pomocí generátoru motivů AI můžete vytvářet vlastní designy tím, že popíšete, co chcete, díky čemuž bude procházení webu osobnější a efektivnější.
Nejlepší funkce Microsoft Edge
- Využijte integraci vyhledávání Bing založeného na umělé inteligenci.
- Shrňte webové stránky a soubory PDF pomocí AI
- Seskupujte karty pomocí AI pro lepší organizaci
- Pořizujte snímky obrazovky a webový obsah pomocí integrovaných nástrojů
Omezení prohlížeče Microsoft Edge
- Někteří uživatelé si na funkce Copilotu zvykají déle.
Ceny Microsoft Edge
- Zdarma
- Copilot Pro: 20 $/měsíc
- Copilot pro Microsoft 365: 30 $/měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Edge
- G2: 4,2/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 450 recenzí)
5. Opera
AI asistentka Opery, Aria, má několik charakteristických funkcí. V režimu „Compose“ můžete Ariu naučit psát ve vašem osobním stylu. Díky tomu bude psaní e-mailů a příspěvků na sociálních sítích v prohlížeči Opera přirozenější a přizpůsobené vašemu stylu.
Další vynikající funkcí je rozhraní příkazového řádku pro Aria (Cmd/Ctrl + /). Umožňuje vám rychlý přístup k pomoci AI bez přepínání na postranní panel, takže váš pracovní postup zůstává plynulý a nepřerušovaný.
Nejlepší funkce Opery
- Chraňte své soukromí pomocí integrované VPN
- Integrujte přímo s aplikacemi pro zasílání zpráv, jako jsou WhatsApp a Telegram.
- Shrňte webové stránky pomocí AI pomocí tlačítka „Zkrátit“.
- Přizpůsobte si postranní panel pro snadný přístup k často používaným službám.
- Snadné přepínání mezi pracovním a osobním režimem
- Šetřete baterii notebooků pomocí režimu úspory baterie
Omezení Opery
- Omezené funkce AI ve srovnání s některými konkurenty
- Některé funkce AI fungují pouze v případě, že máte účet Opera.
Ceny Opery
- Zdarma
Hodnocení a recenze Opery
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
Další nástroje AI
Zatímco jsme prozkoumali prohlížeče vylepšené umělou inteligencí, jedním z nástrojů, jehož funkce umělé inteligence mě zaujaly, je ClickUp. Ačkoli se jedná o nástroj pro správu projektů, nabízí více funkcí založených na umělé inteligenci, které zjednodušují váš pracovní postup, generují obsah, zlepšují spolupráci a zvyšují celkovou produktivitu.
Díky AI asistentovi ClickUp Brain je ClickUp skutečně aplikací, která zvládne vše, co potřebujete pro práci!
ClickUp Brain nabízí několik funkcí založených na umělé inteligenci, které mohou konkurovat specializovaným prohlížečům s umělou inteligencí. Zde je několik z nich:
- Správce znalostí AI:
- Prohledávatelná znalostní báze: Ukládá a organizuje znalosti vašeho týmu, takže jsou snadno přístupné.
- Kontextové porozumění: Rozumí kontextu vašich dotazů a poskytuje relevantní informace.
- Zpracování přirozeného jazyka: Umožňuje klást otázky v běžném jazyce.
- Projektový manažer s umělou inteligencí:
- Automatizace úkolů: Automatizuje opakující se úkoly, šetří čas a snižuje počet chyb.
- Shrnutí generovaná umělou inteligencí: Generuje shrnutí diskusí o projektech, schůzek a dokumentů.
- Inteligentní doporučení: Navrhuje úkoly, priority a termíny na základě údajů o projektu.
- AI Writer for Work:
- Tvorba obsahu: Pomáhá při psaní e-mailů, zpráv a dokumentů.
- Návrhy stylu a tónu: Nabízí návrhy ke zlepšení vašeho stylu psaní a tónu.
- Kontrola gramatiky a pravopisu: Pomáhá identifikovat a opravit chyby.
- Integrace s dalšími nástroji AI:
- Integrace OpenAI: Hladce spolupracuje s jazykovým modelem GPT-3 od OpenAI pro pokročilé funkce AI.
- Integrace třetích stran: Lze integrovat s jinými nástroji AI pro vylepšení funkčnosti.
ClickUp Brain, který se zaměřuje na řízení projektů a spolupráci, je cenným nástrojem pro týmy, které se snaží zefektivnit své pracovní postupy a zvýšit produktivitu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Uspořádejte si své znalosti do složek a značek
- Sdílejte znalosti s členy týmu a externími spolupracovníky
- Integrujte je s dalšími funkcemi ClickUp, jako jsou úkoly a projekty.
- Exportujte znalosti do různých formátů, jako je PDF nebo CSV.
- Nastavte si připomenutí, abyste mohli sledovat důležité informace.
- Sledujte využití a analytické údaje, abyste mohli měřit dopad své znalostní báze.
Omezení ClickUp
- Žádné možnosti gamifikace pro ty, kteří ji mají rádi
- Možnost sledování času může být vylepšena.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za uživatele pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Zvyšte svou produktivitu pomocí AI
Při experimentování s těmito AI prohlížeči a nástroji jsem si uvědomil, že nejde o to vyměnit starý prohlížeč za nový, ale o to objevit nástroje, které přidávají kontext a vylepšují vaši práci způsoby, které jste možná dosud nezvažovali.
Ačkoli ClickUp Brain není prohlížeč, ukázal mi, jak lze AI začlenit do každodenních úkolů, díky čemuž se věci jako psaní a řízení projektů zdají být snadné.
Moje rada: Při výběru nástrojů AI, které vám pomohou zlepšit způsob práce, zvažte, jak mohou doplnit to, co již děláte. Nejužitečnější z nich nejen řeší problémy nebo odpovídají na otázky, ale otevírají nové, efektivnější a účinnější způsoby práce.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a uvidíte, jak to změní vaši práci!