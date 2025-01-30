10 nejlepších nástrojů pro automatizaci prohlížečů k automatizaci procesů v roce 2025

Ruční testování webových aplikací může být časově náročná a chybová činnost, a to zejména v případě, že máte co do činění s vrstveným softwarem s bohatými funkcemi.
Právě zde přichází na řadu automatizace prohlížečů. Nástroje pro automatizaci prohlížečů pomáhají vývojářům, ne-vývojářům a odborníkům na zajištění kvality (QA) urychlit a zdokonalit testování aplikací.
Toho dosahují tím, že zpracovávají opakující se, nudné úkoly, jako je vyplňování formulářů, extrahování dat nebo provádění testů uživatelského rozhraní, což vám uvolní čas a umožní vám soustředit se na kreativní, strategickou práci.
Díky inteligentním nástrojům pro automatizaci prohlížečů budou vaše webové aplikace fungovat hladce a spolehlivě. Můžete také zrychlit svůj cyklus vydávání nových verzí a snadno splnit očekávání zákazníků – což je nepopiratelná obchodní výhoda, protože poptávka po zefektivněných pracovních postupech roste.
Pokud hledáte nejlepší nástroje pro automatizaci prohlížeče, zde je 10 alternativ, které můžete letos vyzkoušet.
Co je to nástroj pro automatizaci prohlížeče?
Nástroj pro automatizaci prohlížeče je software, který dokáže ovládat a automatizovat akce webového prohlížeče, jako je návštěva URL adres, vyplňování formulářů, klikání na tlačítka, extrahování dat a provádění opakujících se webových úkolů bez ručního zadávání uživatelem. Využívá automatizační software k napodobování lidských interakcí s webovými stránkami nebo webovými aplikacemi. Cílem je zjednodušit procesy webové automatizace a eliminovat opakující se manuální práci.
Co byste měli hledat v nástrojích pro automatizaci prohlížečů?
Při výběru nástroje pro automatizaci prohlížeče je třeba zohlednit mnoho faktorů, jako je podpora platformy, programovací jazyky a rozpočet. Zde je praktický kontrolní seznam, který vám pomůže se rozhodnout.
- Kompatibilita: Nejprve zkontrolujte, zda váš nástroj podporuje váš operační systém a preferované webové prohlížeče. Váš nástroj musí fungovat ve vašem technologickém prostředí.
- Programovací jazyk: Zkontrolujte, zda nástroj podporuje programovací jazyky, které používáte.
- Efektivita: Vyberte si nástroje, které dokážou držet krok s vašimi časově náročnými úkoly. Efektivita je klíčová. Zde uživatelsky přívětivé rozhraní vítězí nad složitým a neohrabaným softwarem.
- Flexibilita: Ujistěte se, že můžete nástroj přizpůsobit podle svých konkrétních potřeb a případů použití.
- Náklady: Zvažte celkové náklady, včetně licenčních poplatků a případných skrytých výdajů. Váš ideální nástroj by měl nejen vyhovovat vašim potřebám, ale také odpovídat vašemu rozpočtu.
Nyní se podívejme na nástroje pro automatizaci prohlížečů, které v výše uvedených oblastech dosahují dobrých výsledků.
10 nejlepších nástrojů pro automatizaci prohlížečů, které můžete použít
Díky našemu pečlivě sestavenému seznamu nejlepších nástrojů pro automatizaci prohlížečů budete moci automatizovat své pracovní postupy během chvilky a bez stresu.
1. ClickUp
ClickUp je dokonalý multitasker pro všechna pracovní prostředí. Jeho funkce pro automatizaci produktivity a pracovních postupů přímo z vašeho prohlížeče jsou snem každého hackera produktivity.
V ClickUp můžete automatizovat pracovní postupy nastavením závislostí úkolů, vlastních akcí a spouštěčů, automatických připomínek atd. Například když je předchozí úkol označen jako dokončený, můžete spustit následné úkoly.
Automatizační funkce ClickUp, doplněné o upozornění na použití a podrobnou dokumentaci, se postarají o vaši náročnou práci a umožní vám věnovat se smysluplnější práci jako tým nebo samostatný uživatel.
Navíc můžete snadno automatizovat tok dat mezi ClickUp a dalšími nástroji, které používáte. Stačí povolit integraci ClickUp se Zapierem a propojit pracovní postupy ClickUp s více než 1000 dalšími aplikacemi. Rozšíření ClickUp pro Chrome umožňuje vytvářet úkoly přímo z vašeho prohlížeče. Můžete zvýraznit text na webové stránce a vytvořit úkol nebo jej přidat do existujícího seznamu v ClickUp. Můžete také ukládat webové stránky, obrázky, odkazy atd. přímo do úkolů ClickUp pro pozdější použití.
Díky integraci aktivit ve vašem prohlížeči do pracovního postupu správy úkolů zabraňuje ClickUp přepínání kontextu a zvyšuje vaši produktivitu.
📮 ClickUp Insight: 64 % zaměstnanců občas nebo často pracuje mimo svou pracovní dobu, přičemž 24 % z nich pracuje přesčas téměř každý den! To není flexibilita – to je nekonečná práce. 😵💫 ClickUp Tasks vám pomůže rozdělit velké cíle na menší, zvládnutelné kroky, abyste vždy věděli, co je třeba udělat jako další – bez pocitu přetížení. Stačí požádat AI ClickUp, aby vygenerovala podúkoly, přidala kontrolní seznamy a zmapovala závislosti, abyste zůstali organizovaní a měli vše pod kontrolou. Mezitím ClickUp Automations zefektivňuje rutinní práci tím, že zpracovává aktualizace, úkoly a připomenutí – takže můžete trávit méně času rušnou prací a více času tím, na čem záleží. 🚀💫 Skutečné výsledky: Společnost Pigment zlepšila efektivitu týmové komunikace o 20 % díky ClickUp – týmy jsou tak lépe propojené a sladěné.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobte ClickUp tak, aby odpovídal vašim jedinečným pracovním procesům.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí vlastních spouštěčů a akcí.
- Použijte přednastavené šablony automatizace, správu úkolů a organizaci projektů nebo si vytvořte vlastní.
- Automaticky vytvářejte úkoly z e-mailů odeslaných na konkrétní adresu.
- Propojte ClickUp s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Bugsnag, Calendly, Email, GitHub, Twilio a HubSpot, a zajistěte si plynulou správu pracovních postupů.
- Získejte přístup k API pro programové řízení úkolů, seznamů, časových záznamů atd.
Omezení ClickUp
- Méně integrací ve srovnání s některými konkurenty
- Noví uživatelé procházejí fází učení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3900 recenzí)
2. Puppeteer
Puppeteer je knihovna Node.js používaná k automatizaci úkolů v prohlížeči. Její jedinečnou vlastností je, že dokáže velmi nenápadně ovládat prohlížeče v pozadí.
Na rozdíl od jiných špičkových nástrojů pro automatizaci prohlížečů, jako je Selenium, Puppeteer přímo ovládá prohlížeč Chrome, aniž by Chrome spouštěl viditelně na obrazovce. Veškeré interakce s prohlížečem probíhají na pozadí.
To dává Puppeteerovi několik výhod:
- Je velmi rychlý a nenáročný, protože nemusí vykreslovat uživatelské rozhraní prohlížeče, které zabírá zdroje.
- Testy/automatizace nejsou pro pozorovatele viditelné, což umožňuje diskrétní automatizaci.
- Je to spíše jako ovládání skutečného chování uživatele než robota.
Stále však musíte poskytnout jasné pokyny a napsat kód, aby prováděl požadované akce automatizovaným způsobem.
Nejlepší funkce Puppeteer
- Využijte jednoduché a intuitivní API, které zajišťuje snadné osvojení a používání.
- Provozujte flexibilní pracovní postupy díky kompatibilitě s více programovacími jazyky, jako jsou JavaScript, Python a C#.
- Používejte je bez problémů na různých operačních systémech, včetně Windows, Mac a Linux.
Omezení Puppeteer
- Funguje pouze v prohlížečích Chrome nebo Chromium.
- Skripty mohou být pomalé při rozsáhlých interakcích s prohlížečem.
Ceny Puppeteer
- Zdarma
Hodnocení a recenze Puppeteer
- Nedostatečné hodnocení
3. Bardeen
Bardeen je ideálním řešením pro zjednodušení složitých pracovních postupů. Díky intuitivnímu a snadno ovladatelnému uživatelskému rozhraní umožňuje Bardeen AI uživatelům integrovat umělou inteligenci do jejich každodenních pracovních postupů, čímž jim uvolňuje ruce pro strategické úkoly s vysokou přidanou hodnotou.
Pomocí několika řádků pokynů můžete delegovat opakující se úkoly na Bardeen a vytvořit efektivnější a zefektivněné pracoviště.
Nejlepší funkce Bardeen
- Vytvářejte a spravujte pracovní postupy bez znalosti programování.
- Zajistěte bezpečnost svých dat, protože se spouštějí lokálně ve vašem prohlížeči.
- Získejte návrhy, které úkoly automatizovat.
Omezení Bardeen
- Chybí týmové plány a je primárně určen pro individuální použití.
Ceny Bardeen
- Starter: Zdarma
- Profesionální: 10 $ měsíčně
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Bardeen
- G2: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
4. Cypress
Cypress je testovací framework pro front-end vyvinutý pro moderní web. S Cypressem můžete vytvářet, ladit a automaticky spouštět testy v rámci svých buildů pro kontinuální integraci.
Služba Cypress Dashboard poskytuje záznamy testů, snímky obrazovky s chybami a videozáznamy z více zařízení. Disponuje snadno srozumitelným API a umožňuje vám sledovat end-to-end testy a testy komponent v reálném čase při vývoji vašich aplikací.
Jeho debugger umožňující cestování v čase vám umožní vrátit se zpět a přehrát testovací běh, což usnadňuje ladění aplikací. Ladění chyb je ještě jednodušší díky použití vývojářských nástrojů v prohlížeči, které možná již používáte.
Nejlepší funkce Cypressu
- Použijte jednoduché, řetězitelné API pro popis interakcí prohlížeče čitelným způsobem.
- Přestaňte testovat v jakémkoli okamžiku, abyste zkontrolovali, jak aplikace funguje.
- Vyhněte se zbytečné práci, protože všechny knihovny a závislosti již existují.
- Pořizujte snímky obrazovky během provádění testů
Omezení Cypressu
- Cypress nepodporuje více programovacích jazyků, pouze JavaScript.
- Nelze ovládat dva prohlížeče současně.
Ceny Cypress
- Zdarma: Pro malé týmy
- Tým: Od 75 $/měsíc
- Podnikání: Od 300 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Cypress
- G2: 4,8/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
5. Testsigma
Testsigma automatizuje testování webových stránek, mobilních aplikací a API na jedné pohodlné platformě. Nástroj pro automatizaci testování nabízí integrovanou testovací laboratoř s širokou škálou reálných zařízení a prohlížečů na vysoce dostupném cloudu, což umožňuje simultánní testování na více zařízeních.
Testsigma používá inteligentní algoritmus k detekci a opravě prvků stránky, čímž zajišťuje hladký průběh testování i v případě, že jsou testovány změny v aplikaci.
Platforma poskytuje komplexní testovací zprávy s podrobnými informacemi o výsledcích, době provedení, detailech zařízení a dalších důležitých metrikách.
Nejlepší funkce Testsigma
- Upravte prvky stránky pro plynulé testování, i když se aplikace změní.
- Snadno se připojte k běžným nástrojům, jako jsou Jira, Jenkins, GitHub a Slack, a zajistěte si tak lepší týmovou spolupráci a neustálé zlepšování.
- Rychle rozšiřte pokrytí testů pomocí integrovaného testování založeného na datech.
Omezení Testsigma
- Někteří uživatelé považují přidávání kroků v Testsigma za zdlouhavé.
- Identifikace správného HTML prvku může být náročná.
Ceny Testsigma
- Výhoda: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Testsigma
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. QA Wolf
QA Wolf zjednodušuje a zrychluje testování webových aplikací a pomáhá vám dosáhnout automatizovaného komplexního testování během několika týdnů. Díky neomezenému počtu paralelních běhů a záruce Zero Flake Guarantee QA Wolf výrazně snižuje náklady na kontrolu kvality a zároveň zvyšuje pokrytí testováním.
Platforma poskytuje komplexní přehled o výdajích na kontrolu kvality, pokrytí testováním, frekvenci vydávání verzí a vývojové kapacitě.
Funkce Wolf-O-Vision umožňuje paralelní testování, zkracuje cykly kontroly kvality a eliminuje tradiční proces sestavování.
Nejlepší funkce QA-Wolf
- Odstraňte nutnost jakékoli instalace nebo nastavení, což vede k nulovým potížím.
- Získejte svobodu soustředit se na další úkoly bez zátěže testování.
- Umožněte týmům provádět testy prohlížečů souběžně s efektivními a rychlými běhy.
Omezení QA-Wolf
- Někteří uživatelé hlásí drahé automatizované testování.
Ceny QA-Wolf
- Platba za test
Hodnocení a recenze QA-Wolf
- G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
7. Watir
Watir, zkratka pro „Web Application Testing in Ruby“ (vyslovuje se jako „Water“), je open-source, snadno použitelná knihovna vytvořená v jazyce Ruby pro automatizaci webových aplikací.
Watir vám umožňuje pořizovat snímky obrazovky během testování, kdykoli je to nutné, a sleduje průběžný postup testování. Provádí pokyny podobně jako člověk a podporuje různé prohlížeče, včetně Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari a Edge.
Obvykle je nejvíce kompatibilní s testovacími frameworky, jako jsou RSpec a Cucumber.
Nejlepší funkce Watir
- Po dokončení testování automaticky pořizujte snímky obrazovky.
- Snadné měření výkonu stránek
- Využijte podporu aktivní komunity open source, která přidává nové funkce a udržuje integraci s nejnovějšími prohlížeči.
Omezení Watir
- Není kompatibilní s jinými testovacími frameworky než Ruby.
- Chybí optimalizace pro testování na mobilních zařízeních
Ceny Watir
- Zdarma
Hodnocení a recenze Watir
- Nedostatek recenzí
8. Appium
Appium je open-source projekt a samostatný ekosystém souvisejícího softwaru. Pomáhá automatizovat nativní, hybridní a mobilní webové aplikace na platformách iOS, Android a Windows.
Využívá protokol WebDriver k ovládání nativních aplikací tak, jak by to dělal uživatel. Umí klepnout, přejet prstem, zadat text a provádět další interakce, aby zefektivnil automatizaci úkolů uživatelského rozhraní napříč různými platformami aplikací.
Stránka Ecosystem nabízí řadu ovladačů a pluginů, které vám pomohou vylepšit automatizaci prohlížeče. Zaměřuje se spíše na testování černé skříňky z pohledu koncového uživatele než na kvalitu interního kódu.
Appium vám také umožňuje procházet referenční příručku CLI pro použití příkazového řádku a prozkoumat referenční příručku příkazů, kde najdete komplexní seznam příkazů.
Nejlepší funkce Appium
- Integrujte Appium hladce s různými vývojovými a testovacími softwary, včetně Perfecto, Bamboo, Jenkins a dalších.
- Vytvářejte testy pro více mobilních platforem pomocí jednotné kodové základny.
- Pište testy v různých jazycích, jako je Java, Python, JavaScript, C# atd.
Omezení Appium
- Nabízí omezenou podporu pro webové aplikace a desktopové aplikace.
- Nastavení a konfigurace Appium může být komplikovaná.
Ceny Appium
- Zdarma
Hodnocení a recenze Appium
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
9. Katalon
Katalon nabízí uživatelům výkonnou platformu pro automatizaci testování. Plynule integruje pokročilé nástroje AI pro vylepšení regresního testování.
Katalon Studio kombinuje jednoduchost low-code s flexibilitou full-code a usnadňuje rychlé vytváření testů díky funkcím, jako je nahrávání a přehrávání a automatické zachycování testovacích objektů.
Všestrannost platformy zahrnuje testování webových stránek, mobilních zařízení, API a desktopů a představuje moderní přístup k zajištění kvality.
Nejlepší funkce Katalonu
- Provádějte testy bez nutnosti dalších rozšíření.
- Vytvářejte podrobné analýzy pomocí Katalonu prostřednictvím integrovaných reportů, které lze exportovat ve formátech PDF, HTML, Excel nebo CSV.
Omezení Katalonu
- Může být náročné pro osoby, které mají větší sklon k funkčním programovacím jazykům, jako jsou Python a JavaScript.
Ceny Katalonu
- Zdarma: Pro malé týmy
- Premium: 167 $/měsíc
- Ultimate: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Katalonu
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
10. Selenium
Selenium je výkonný nástroj, který automatizuje testování prohlížečů simulací lidského chování, a to buď lokálně, nebo na vzdáleném počítači pomocí serveru Selenium. Uživatelé si jej mohou přizpůsobit svým konkrétním potřebám pomocí tří různých nástrojů.
Selenium WebDriver poskytuje nástroje pro automatizaci API k ovládání operací prohlížeče, jako je navigace, vyhledávání prvků, spouštění Javascriptu atd. Pomáhá vytvářet silné automatizované testy webových stránek, aby bylo zajištěno jejich bezchybné fungování. Můžete jej použít pro funkční, akceptační a regresní testování webových aplikací.
Selenium IDE je k dispozici jako doplněk pro prohlížeče Chrome, Firefox a Edge a umožňuje jednoduché nahrávání a přehrávání interakcí v prohlížeči. Uživatelé mohou nahrávat testy jako sérii kroků/akcí v prohlížeči, které lze exportovat jako skripty.
A konečně, Selenium Grid pomáhá uživatelům škálovat jejich automatizační úsilí distribucí a spouštěním testů na více počítačích. Je užitečný při spouštění velkých testovacích sad v různých prohlížečích, verzích a operačních systémech.
Nejlepší funkce Selenium
- Otestujte funkčnost webových stránek v různých prohlížečích
- Vyvíjejte flexibilní automatizační sady a testy pro aplikace založené na prohlížeči.
- Škálujte a distribuujte skripty v různých prostředích.
Omezení Selenium
- Nejedná se o vhodnou náhradu tradičních nástrojů pro analýzu webových stránek, protože neobsahuje integrované zprávy o výsledcích.
- Skripty jsou náchylné k poruchám, když dojde ke změnám na testované webové stránce.
- Uživatelé hlásili nedostupnost spolehlivé technické podpory.
Ceny Selenium
- Zdarma
Hodnocení a recenze Selenium
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
Orientace v oblasti automatizace prohlížečů
Nástroje pro automatizaci prohlížečů, jako jsou Puppeteer, Watir a Selenium, vám umožňují programově ovládat prohlížeče pro testování, automatizaci a další účely. Každý nástroj má však své výhody a nevýhody, pokud jde o podporu jazyků, funkce a použití.
Automatizace prohlížečů je sice lukrativní a výkonná, ale pokud není implementována opatrně, přináší s sebou určitá rizika. Pomocí technik web scrapingu mohou boti zahlcovat servery požadavky nebo neeticky získávat data. Buďte opatrní a automatizaci používejte uvážlivě, abyste předešli pozastavení účtů vašich aplikací.
Spojte tyto nástroje s platformou, jako je ClickUp, pro automatizaci úkolů a pracovních postupů, abyste maximalizovali výhody automatizace prohlížeče a minimalizovali potíže.
ClickUp vám umožňuje plánovat a koordinovat automatizované akce prohlížeče pro širší správu pracovních postupů. Navíc si jej můžete vyzkoušet zdarma a rozšířit za velmi přijatelnou cenu. Ať už jste vývojář, profesionál v oblasti kontroly kvality nebo nadšenec do efektivity, zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a uvidíte okamžité zvýšení produktivity.