Nejvýznamnější trendy v oblasti AI, které ovládly rok 2025: přehled roku

V roce 2025 se svět konečně přestal používat ChatGPT jako synonymum pro AI.
Jak jsme experimentovali se všemi druhy nástrojů AI – od AI spisovatelů a generátorů obrázků po detekci finančních podvodů a automobilové aplikace AI, umělá inteligence se pomalu stala oporou našeho (pracovního) života.
Přibližně 78 % společností po celém světě začalo využívat AI alespoň v jedné části své práce, od zákaznického servisu po analýzu dat – před několika lety to bylo pouze 55 %.
Podniky, které ve své práci využívaly AI, zaznamenaly skutečné výsledky, včetně rychlejších výstupů a lepší kvality rutinních úkolů. Díky chytřejším nástrojům mnoho z nich hlásí úsporu alespoň 40–60 minut denně.
Samozřejmě ne všechny AI jsou stejné a jejich pouhé zavedení nestačí k zaručení těchto výsledků. Proto tento článek rozebírá hlavní trendy v oblasti AI, které ovládly rok 2025 – od systémů, které jednají vaším jménem, až po způsoby, jakými týmy přeměňují roztříštěné znalosti na vyhledatelné informace.
Také vám prozradíme, jak můžete tyto změny hned teď aplikovat v práci svého týmu.
Začněme těmi největšími a nejvýznamnějšími změnami.
1. Agentická AI a generativní AI
V roce 2025 se díky rychlému tempu změn AI přestala být pouze pasivním pomocníkem. Stala se aktivním spolupracovníkem. To znamená zásadní posun od AI, která pouze reaguje na příkazy, k AI, která aktivně plní cíle.
Generativní AI
Generativní AI je typ umělé inteligence, který generuje originální obsah. Patří sem text, obrázky, kód a shrnutí, vše na základě vzorců, které se naučila z obrovského množství trénovacích dat. V tomto roce se velké jazykové modely (LLM) (které pohánějí generativní AI nástroje a chatboty, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini) výrazně zlepšily v porozumění kontextu, generování přesnějšího obsahu a práci s více typy dat najednou.
Generativní trendy v oblasti AI, které ovládly rok 2025
Mezi klíčové vývojové trendy v oblasti generativní AI v tomto roce patřily:
- Multimodální generování: AI nyní zpracovává text, obrázky a videa v jednotných pracovních postupech, což vám umožňuje generovat projektový brief a koncepční obrázek ze stejného zadání.
- Výstupy s ohledem na kontext: Modely rozumějí historii vašeho projektu a preferencím týmu a přizpůsobují odpovědi vašim konkrétním potřebám.
- Spolupráce v reálném čase: Generativní nástroje nyní fungují společně s lidskou editací, což vám a vaší AI umožňuje plynule spoluvytvářet dokumenty.
- Snížení halucinací: Vylepšené techniky uzemnění, jako je generování s podporou vyhledávání (RAG), zvyšují spolehlivost a faktickou přesnost výstupů AI.
🧠 Zajímavost: Největší úspěchy AI v roce 2025 zaznamenaly týmy, které AI začlenily přímo do svých každodenních pracovních postupů, místo aby ji považovaly za vedlejší projekt. S ClickUp Brain, nejkontextovější AI na světě, zabudovanou přímo do ClickUp, získáte podporu pro textové a multimodální výstupy přímo ve svém pracovním prostoru.
Využívá kontext vašich úkolů a dokumentů k přizpůsobení odpovědí, spolupracuje s lidskou editací a zakládá odpovědi na datech z pracovního prostoru, aby se snížilo riziko halucinací. Výsledkem je AI, která funguje napříč formáty a pracovními postupy, aniž by týmy musely měnit nástroje nebo opakovat kontext.
Můžete to dokonce zmínit v komentáři k úkolu zadáním @brain – stejně jako byste to udělali u kolegy – a získat tak pomoc s vaší prací.
Agentická AI
Agentická AI označuje systémy AI, které mohou samostatně plánovat, provádět vícestupňové úkoly a přijímat rozhodnutí k dosažení cíle bez neustálého lidského podněcování. Zatímco generativní AI vytváří obsah na požádání, agentická AI přebírá iniciativu. Rozdělí vaše cíle na menší kroky a sama dokončí celé pracovní postupy.
Mezi charakteristiky agentické AI patří:
- Orientace na cíle: Rozumí vašim vysokým cílům a pracuje zpětně, aby vytvořila konkrétní akční plán.
- Vícefázové provádění: Dokáže dokončit složité pracovní postupy, jako je například přijetí nového klienta, bez nutnosti podrobných pokynů.
- Integrace nástrojů: Propojuje se s jinými systémy, aby shromažďovala informace a prováděla akce, jako je například načítání dat z tabulky pro aktualizaci projektového dashboardu.
- Autokorekce: Dokáže identifikovat, kdy selže některý krok v plánu, a autonomně upravit svůj přístup, aby i tak dosáhla cíle.
Trendy v oblasti agentické AI, které ovládly rok 2025
V roce 2025 začaly agentická AI prakticky využívat jak začínající startupy, tak velké technologické společnosti:
- V kohortě Y Combinator na jaře 2025 bylo asi 70 startupů zaměřených na agentické systémy, což podtrhuje silnou víru investorů v autonomní pracovní postupy.
- Startupy zaměřené na konkrétní odvětví: Niche hráči v oblasti zdravotnictví, financí a automatizace podpory (např. Cognition AI, Hippocratic AI, Penciled, Regal. ai) prokázali autonomii na úrovni agentů napříč odvětvími.
- Široká platforma inovací: Velké společnosti jako AWS, Google, Microsoft a Salesforce prosadily agentické funkce do podnikových nástrojů, od automatizované koordinace pracovních postupů až po asistenty citlivé na kontext.
- Akvizice startupů v oblasti AI: Ve světě pracovního softwaru se tento trend projevil v akvizicích zaměřených na překlenutí propasti mezi plánováním a realizací. V prosinci 2025 společnost ClickUp koupila startup Codegen zabývající se AI kódováním. Cíl byl jasný: urychlit vývoj ClickUp Super Agents. Tito agenti jsou navrženi tak, aby fungovali jako lidští kolegové. Mohou vytvářet software, posouvat práci vpřed a podnikat kroky na základě kontextu z úkolů, dokumentů a konverzací uživatelů v ClickUp, nejen na základě izolovaných pokynů.
Super agenti nejen automatizují. Rozumějí, pamatují si a jednají v kontextu.
🧠 Zajímavost: Super agenti v ClickUp se mohou pochlubit více než 500 lidskými dovednostmi!
Můžete jim přidělovat práci, @zmínit je v komentáři nebo je nechat aktualizovat úkoly a souhrny bez neustálého řízení. Díky tomu se opakovaná koordinace stává prací na pozadí, což vašemu týmu umožňuje soustředit se na rozhodnutí s vyšší přidanou hodnotou.
To je možné pouze v konvergovaném pracovním prostoru, kde má agent AI plný kontext, což eliminuje fragmentaci, která snižuje účinnost samostatných nástrojů AI.
🎥 Podívejte se na toto video a dozvíte se více:
Generativní vs. agentická AI v kostce
|Aspekt
|Generativní AI
|Agentická AI
|Základní role
|Vytváří obsah na požádání
|Podniká kroky k dosažení cíle
|Jak to funguje
|Reaguje na podněty
|Plánuje a provádí kroky samostatně
|Úroveň iniciativy
|Reaktivní
|Proaktivní
|Typické výstupy
|Text, obrázky, kód, shrnutí
|Dokončené pracovní postupy a aktualizace úkolů
|Zapojení člověka
|Potřebné pro každý podnět
|Potřebná hlavně pro vedení nebo dohled
|Nejlepší pro
|Psaní, brainstorming, shrnování
|Koordinace, automatizace, důslednost
2. AI v robotice, zdravotnictví a inteligentních vozidlech
V tomto roce se AI zhmotnila a přesáhla rámec softwaru do fyzického světa. Roboti začali přijímat verbální pokyny. Nositelná elektronika začala poskytovat živá data pro rozhodování v oblasti péče. Auta začala více rozhodovat sama.
Jak se AI stala fyzickou realitou, nejtěžší problémy se přesunuly z otázky „Dokáže to model?“ na otázku „Dokážou týmy zvládnout vše kolem toho?“ V důsledku toho jsme také viděli, jak se objevuje stále více nástrojů pro řízení projektů založených na AI pro týmy ve zdravotnictví, technologiích a automobilovém průmyslu.
🤖 Robotika a automatizace
Tovární haly a sklady se letos staly mnohem chytřejšími díky nástupu humanoidních robotů a kolaborativních robotů (cobotů), kteří pracují po boku lidských týmů:
- V Japonsku se společnost Seven-Eleven spojila s Telexistence, aby vyvinula humanoidní roboty zaměřené na řešení nedostatku pracovních sil v maloobchodu a logistice.
- V průmyslovém prostředí začaly společnosti jako Accenture a Schaeffler testovat flotily univerzálních humanoidních robotů v digitálních dvojčatech továren, což naznačuje pilotní projekty, v nichž roboti pomáhají s kontrolou, pohybem a rutinními úkoly v továrnách a skladech.
Díky konvergenci generativní AI a robotiky můžete nyní ovládat složité stroje pomocí jednoduchých příkazů v přirozeném jazyce.
Klíčovým průlomem ve výzkumu robotiky v roce 2025 byl vzestup modelů Vision-Language-Action (VLA), jako jsou Helix a Gemini Robotics. Tyto modely kombinují vizuální vnímání s porozuměním jazyku, což robotům umožňuje interpretovat příkazy v přirozeném jazyce a jednat podle nich koordinovanými pohyby.
💡 Tip pro profesionály: Pro provozní a produktové týmy, které spravují tyto hardwarové a softwarové iniciativy, může být koordinace mezi inženýrstvím, výrobou a logistikou noční můrou. Nedodržení termínů a nedorozumění vedou k nákladným zpožděním.
Spravujte složité projekty od začátku do konce pomocí ClickUp. Sledujte hardwarové specifikace, spravujte schvalování jednotlivých fází a shrňte obsáhlou technickou dokumentaci pro netechnické zainteresované strany pomocí ClickUp pro produktové týmy!
⌚️ Zdravotnictví a nositelná elektronika
Ve zdravotnictví AI urychlila vše od objevování léků až po personalizované léčebné plány. Nositelná zařízení a monitorovací přístroje začaly generovat nepřetržitý proud dat o pacientech, zatímco modely AI pomáhaly upozorňovat na rizika, navrhovat léčbu nebo urychlovat výzkumné pracovní postupy. Cílem nebylo nahradit klinické lékaře. Cílem bylo podporovat lepší a rychlejší rozhodování.
- Chytrá nositelná zařízení se nyní kombinují s pokročilými algoritmy pro včasnou detekci nemocí. Vědci prokázali, že modely AI trénované na datech z nositelných zařízení (jako jsou EKG z Apple Watch) mohou s vysokou přesností screeningovat strukturální srdeční onemocnění.
- Výrobci nositelných zařízení představili zařízení, jako je chytrý prsten Evie, s chatbotem AI trénovaným na více než 100 000 zdrojích z lékařských časopisů. Jeho cílem je poskytovat zdravotní poradenství založené na recenzovaných datech, nikoli na obecných výstupech.
💡 Tip pro profesionály: Týmy zabývající se technologiemi ve zdravotnictví čelí obtížnému úkolu: musí rychle inovovat a zároveň dodržovat přísné předpisy, jako je HIPAA. Tradiční projektové nástroje často postrádají bezpečnost a flexibilitu potřebnou pro tuto citlivou práci.
Udržujte přehledné záznamy o tom, kdo a kdy k čemu přistupoval, a spravujte projekty bezpečně pomocí pokročilých nástrojů pro řízení oprávnění a auditních stop ClickUp. Získejte dokumentaci potřebnou pro dodržování předpisů pomocí auditních protokolů ClickUp, které poskytují podrobné údaje o událostech a sledují vše od přihlášení uživatelů až po změny v uživatelských polích.
Autonomní vozidla
Autonomní a poloautonomní vozidla se v roce 2025 dále zdokonalovala, zejména v kontrolovaných prostředích, jako jsou dálnice a městské pilotní zóny.
- Waymo společnosti Alphabet pokračovalo v rozšiřování robotických taxi, rozšířilo svou flotilu na přibližně 2 500 vozidel a každý týden absolvovalo stovky tisíc placených jízd v městech jako San Francisco, Phoenix a Los Angeles. Do konce roku uskutečnilo více než 14 milionů jízd, což je více než trojnásobek celkového počtu jízd v roce 2024.
- Menší hráči jako Zoox a Avride také rozšířili své služby ve vybraných městech, což naznačuje, že nejde jen o příběh Waymo, ale o širší posun směrem k autonomním sítím přepravních služeb.
- Společnost Tesla zahájila provoz své služby Robotaxi v Austinu v Texasu, kde testuje plně bezřidičové jízdy na veřejných komunikacích.
V pozadí se tyto systémy opírají o spolupráci několika vrstev AI. Vnímají svět, předpovídají chování, plánují akce a provádějí rozhodnutí v reálném čase.
3. Vzestup nestrukturovaných datových stacků
🧠 Zajímavost: Odhaduje se, že 90 % světových dat bylo vygenerováno pouze za poslední dva roky. Jen v roce 2025 se očekává, že svět vygeneruje 181 zettabytů dat. Jeden zettabyte = 1000 exabytů, miliarda terabytů nebo bilion gigabytů!
Lze s jistotou říci, že většina společností v roce 2025 neměla nedostatek dat. Ve skutečnosti jich měla až příliš. Problémem bylo, kde se tato data nacházela. Naprostá většina podnikových informací byla roztroušena v dokumentech, e-mailech, chatových vláknech, zápisech z jednání a nahrávkách. Nebyly uspořádány do přehledných řádků a sloupců. A nebyly na jednom místě.
To se stalo skutečným problémem, když se týmy pokusily použít AI v práci. Nástroje AI mohou generovat odpovědi rychle, ale bez přístupu k těmto chaotickým, nestrukturovaným informacím těmto odpovědím často chybí kontext nebo přesnost. Můžete dostat nějakou odpověď, ale ne tu správnou.
Zároveň týmy začaly investovat do technologií, které umožňují využití tohoto druhu dat. Nástroje umožňující sémantické vyhledávání a vyhledávání na základě významu zaznamenaly nejrychlejší růst mezi technologiemi infrastruktury AI. Cíl se posunul od ukládání informací k jejich skutečnému vyhledávání a využívání v případě potřeby. V roce 2025 AI konečně umožnila vyhledávání a využití všech těchto informací ve velkém měřítku.
Technologie, které to umožňují, zahrnují:
- Vektorové databáze: Tyto specializované databáze ukládají informace jako matematické reprezentace, což umožňuje vyhledávání na základě významu a kontextu, nikoli pouze klíčových slov – trh se do roku 2030 rozroste na 7,34 miliardy USD.
- Vkládací modely: Tyto modely převádějí váš text, obrázky a zvuk do prohledávatelných vektorů, kterým databáze rozumí.
- Znalostní grafy: Mapují vztahy mezi různými pojmy a entitami a pomáhají AI pochopit, jak vaše práce souvisí.
- Generování rozšířené o vyhledávání (RAG): Tato technika kombinuje vyhledávání s generováním AI, aby poskytovala přesné a podložené odpovědi na základě vašich skutečných dokumentů.
Problém rozšiřování práce
Tento trend odhalil větší problém: rozptýlení práce. Znalosti byly rozptýleny mezi příliš mnoho nesouvislých nástrojů, což lidem i AI ztěžovalo získat ucelený přehled.
Proto se mnoho týmů začalo přiklánět k více konvergovaným pracovním platformám založeným na AI, jako je ClickUp. Jedná se o místa, kde jsou úkoly, dokumenty, chaty a soubory uloženy společně a lze je prohledávat jako jeden celek. Když jsou informace propojené, AI se stává užitečnější, odpovědi jsou spolehlivější a týmy tráví méně času hledáním a více času prací.
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, vláken Slacku a roztroušených souborů. Inteligentní asistent AI zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit. Představujeme ClickUp Brain. Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů – takže můžete přestat hledat a začít pracovat. 💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily pomocí ClickUp více než 5 hodin týdně – to je více než 250 hodin ročně na osobu – díky eliminaci zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
💡 Tip pro profesionály: S pomocí AI Enterprise Search od ClickUp najdete cokoli a kdekoli. Sjednoťte vyhledávání ve všech svých obsazích ClickUp – včetně ClickUp Docs, komentářů, úkolů a chatů – a dokonce můžete načíst výsledky z připojených aplikací, jako jsou Figma a GitHub.
4. Syntetická data
Syntetická data jsou uměle generované informace, které napodobují vzorce reálných dat, aniž by obsahovaly jakékoli skutečné citlivé nebo soukromé údaje. Jedná se o výkonné řešení pro trénování modelů AI, když jsou reálná data vzácná nebo chráněna předpisy na ochranu soukromí, jako je GDPR.
- V roce 2025 se kvalita syntetických dat dramaticky zlepšila, což vedlo k širšímu přijetí v kritických případech použití, od generování scénářů okrajových případů pro autonomní vozidla až po rozšiřování datových sad lékařského zobrazování bez ohrožení soukromí pacientů.
- Tento posun odrážejí i signály trhu. V roce 2025 byl globální trh se syntetickými daty oceněn na přibližně 486 milionů dolarů, přičemž v následujících letech se očekává silný růst.
5. Hardware a infrastruktura AI
Neuvěřitelný pokrok v oblasti AI v roce 2025 byl poháněn revolucí v hardwaru.
- Trh s čipy pro AI – včetně GPU, NPU a zakázkových křemíkových čipů – rychle rostl a podle odhadů dosáhl v roce 2025 hodnoty přibližně 203 miliard dolarů, protože poptávka po úlohách pro AI prudce vzrostla.
- Společnost NVIDIA představila nové architektury GPU navržené pro zrychlení trénování modelů a inferencí v datových centrech. Současně společnost AMD představila systémy AI v rackovém provedení, které jsou navrženy pro vyšší šířku pásma paměti a snadnější škálování ve velkých nasazeních.
Velkou roli sehráli také poskytovatelé cloudových služeb.
- Na konferenci re:Invent 2025 oznámila společnost AWS nové vlastní čipy a nástroje, které pomáhají firmám efektivněji provozovat velké modely AI.
- Společnost Tsavorite Scalable Intelligence oznámila předobjednávky v hodnotě přes 100 milionů dolarů na flexibilní čipy AI, které jsou navrženy tak, aby podporovaly širokou škálu pracovních úloh.
Díky těmto pokrokům se větší a rychlejší modely AI staly dostupnějšími a praktičtějšími a pohánějí vše od autonomních systémů po každodenní podnikovou analytiku.
6. Správa, etika a regulace AI
S rostoucí výkonností AI se stala naléhavou potřeba její regulace a správy. V tomto roce došlo k zavedení významných rámců, jako je zákon EU o AI ( s ustanoveními platnými od února 2025 ) a nová pravidla v USA, která se všechna zaměřují na zajištění odpovědného vývoje a nasazení AI.
Mezi klíčové oblasti správy AI patří:
- Klasifikace rizik: Kategorizace systémů AI na základě jejich potenciální úrovně škodlivosti
- Požadavky na transparentnost: Dokumentování toho, jak systémy AI dospívají ke svým rozhodnutím
- Kontrola zaujatosti: Aktivní testování výstupů AI, aby se zajistilo, že nevedou k nespravedlivým nebo diskriminačním výsledkům.
- Lidský dohled: Udržování přiměřené úrovně lidské kontroly nad důležitými rozhodnutími AI
Pro týmy, které nasazují AI, představuje tato nová situace významné výzvy. Nyní čelíte rostoucím požadavkům na dodržování předpisů a nejasné odpovědnosti. Kdo je zodpovědný, když AI udělá chybu? Jak dokumentujete rozhodovací proces AI pro auditory?
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si pracovní postupy pro správu AI přímo v ClickUp, abyste zefektivnili dodržování předpisů a řízení rizik. Vytvořte centrální inventář všech systémů AI, sledujte úkoly související s dodržováním předpisů, spravujte hodnocení rizik a udržujte kompletní auditní stopu – to vše v ClickUp. Zajistěte, aby k citlivým modelům nebo datům AI měli přístup pouze oprávnění pracovníci, a to pomocí ovládacích prvků pro oprávnění v ClickUp. Získejte úplnou transparentnost ohledně toho, k jakým informacím má vaše AI přístup, protože ClickUp Brain pracuje s vašimi daty ve vašem zabezpečeném pracovním prostoru.
7. AI a kybernetická bezpečnost
V oblasti kybernetické bezpečnosti se AI v roce 2025 ukázala jako dvojsečný meč. Na jedné straně posílila obranu díky rychlejšímu detekování hrozeb a automatizované reakci na incidenty. Na druhé straně poskytla útočníkům nové způsoby, jak škody znásobit.
- Phishingové e-maily generované AI se staly těžšími k odhalení
- Deepfakes se staly přesvědčivějšími
- Útoky, jejichž plánování dříve trvalo dny, lze nyní spustit během několika minut.
Organizace samozřejmě reagovaly. Průmyslová studie z roku 2025 zjistila, že 68 % společností investovalo do ochrany založené na AI, jako jsou automatizované systémy detekce a reakce na phishing, aby těmto hrozbám čelily.
💡 Tip pro profesionály: Vyrovnejte podmínky pro svůj tým bezpečnostních operací pomocí ClickUp. Spravujte celý pracovní postup reakce na incidenty na jednom místě a okamžitě spouštějte reakční scénáře, když je pomocí ClickUp Automations detekována hrozba. Sledujte klíčové metriky hrozeb v reálném čase a pomozte analytikům rychle shrnout zprávy o incidentech a informace o hrozbách pomocí ClickUp Dashboards a ClickUp Brain.
Jak využít trendy v oblasti AI ve svém pracovním postupu
Většina týmů ví, že AI je důležitá. Těžší je vědět, jak ji integrovat do své práce, aniž by se přitom ztrácel čas a peníze. Přijetí AI bez plánu často vede k zmatkům, přetížení nástrojů a neuspokojivým výsledkům.
Klíčem k úspěšné transformaci AI je začít v malém a postupně nabrat na obrátkách. Místo toho, abyste se pokoušeli o nemožné, zaměřte se na případy použití s velkým dopadem a nízkým rizikem, které přinášejí okamžitou hodnotu. Konsolidujte svou práci do méně početných, propojenějších platforem, abyste své AI poskytli kontext, který potřebuje, aby byla skutečně užitečná.
Zde je několik praktických kroků, které můžete podniknout ještě dnes:
- Proveďte audit svých nástrojů: Zjistěte, kde nesouvislé nástroje vytvářejí informační sila.
- Konsolidujte kontext: Přesuňte svou práci na jedinou konvergovanou platformu, kde vaše AI uvidí celý obraz.
- Začněte s přehledy: Použití AI k shrnutí dlouhých dokumentů nebo zápisů z jednání je nízkorizikový a vysoce hodnotný výchozí bod.
- Zaznamenávejte využití AI: Vedejte jednoduchý záznam o tom, kde a jak váš tým využívá AI, abyste byli připraveni na budoucí potřeby v oblasti správy.
Tyto kroky pomáhají týmům budovat důvěru v AI a zároveň se vyhnout zbytečné složitosti.
Proč se v roce 2025 stal problémem nekontrolovaný rozvoj AI
S rostoucí popularitou AI se mnoho společností zaměřilo spíše na šířku než na hloubku. Nové nástroje byly přidávány rychle, často bez jasného vlastnictví nebo strategie. Výsledkem byl AI Sprawl: rostoucí sbírka nesouvislých AI nástrojů, modelů a platforem rozptýlených napříč týmy.
Zpočátku to působilo inovativně. Postupem času se to však stalo vyčerpávajícím.
Průzkum ClickUp z roku 2025, do kterého se zapojilo více než 1 000 znalostních pracovníků, zjistil, že ačkoli společnosti investovaly do desítek nástrojů AI, většina zaměstnanců pravidelně používala pouze jeden až čtyři. Téměř polovina týmů opustila nástroje AI, které přijaly v uplynulém roce. Mnoho respondentů uvedlo, že by jim bylo lhostejné – nebo by dokonce pocítili úlevu – kdyby bylo několik nástrojů odstraněno.
Závěr byl jasný: více AI automaticky neznamenalo lepší práci.
Přechod od rozmachu AI ke konsolidaci AI
Tyto zkušenosti přiměly týmy přehodnotit svůj přístup. Místo hromadění dalších nástrojů začaly mnoho organizací konsolidovat AI do platforem, kde již probíhá práce. Kontextová AI se stala severní hvězdou.
Tato změna znamenala posun směrem ke konvergovaným pracovním prostorům AI: prostředí, kde úkoly, dokumenty, konverzace a data existují společně a AI je přímo zabudována do každodenních pracovních postupů, namísto toho, aby byla vrstvena navrch.
A ClickUp ztělesňuje tuto změnu.
Místo toho, aby byla AI nabízena jako samostatný doplněk, je přímo integrována do pracovního prostoru, kde týmy plánují, spolupracují a realizují své projekty.
|Výzva
|Tradiční přístup
|Konvergované pracovní prostředí AI (ClickUp)
|Generování obsahu
|Samostatný nástroj pro psaní AI
|ClickUp Brain generuje v kontextu
|Poznámky ze schůzky
|Samostatná aplikace pro přepis
|AI Notetaker automaticky vytváří úkoly
|Vyhledávání znalostí
|Vyhledávání pomocí více nástrojů
|Podniková AI Vyhledávání ve všech pracovních úkolech
|Automatizace úkolů
|Ruční nastavení napříč nástroji
|Automatizace přirozeného jazyka + super agenti na jednom místě
S ClickUp mají týmy přístup k generativní i agentické AI na jednom místě.
- ClickUp Brain generuje obsah, shrnuje práci a odpovídá na otázky, zatímco Super Agents automatizují akce napříč úkoly a projekty.
- Enterprise AI Search vyhledává informace z dokumentů, úkolů, komentářů a integrovaných nástrojů, jako jsou Google Drive a Figma, zatímco ovládací prvky na podnikové úrovni podporují bezpečnost a správu.
Tento přístup se zásadně liší od kombinování samostatných nástrojů AI. Poskytuje AI kontext, který potřebuje, aby byla skutečně užitečná, a týmům ušetří správu většího počtu systémů.
S ClickUp získáte kompletní systém produktivity založený na AI na jednom místě, s funkcemi jako AI Notetaker pro schůzky, ClickUp Talk to Text pro hlasové příkazy a přístup k několika velkým jazykovým modelům, včetně nejnovějších modelů od Claude, Gemini a ChatGPT.
Co to znamená pro budoucnost práce
Budoucnost práce nespočívá v nahrazení lidí AI. Spočívá v rozšíření lidských schopností a automatizaci nudné práce, která brání inovacím.
Týmy, které přijímají konvergované pracovní prostory AI, kde lidé a agenti AI spolupracují v plném kontextu, dramaticky předstihnou ty, které stále žonglují s tuctem nesouvislých nástrojů.
Takto týmy překonávají rozptýlenou práci, rozptýlený kontext a rozptýlenou AI a začínají získávat skutečnou hodnotu z AI.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a přesvědčte se sami.
Často kladené otázky (FAQ)
Generativní AI vytváří nový obsah, jako je text nebo obrázky, když o to požádáte, zatímco agentická AI může autonomně plánovat a provádět vícefázové úkoly, aby sama dosáhla cíle.
Pro projektové manažery jsou nejvýznamnějšími trendy agentická AI pro automatizaci koordinačních úkolů, vyhledávání nestrukturovaných dat pro rychlé nalezení informací a nástroje pro správu AI zajišťující její odpovědné používání.
Můžete začít používáním funkcí AI, které jsou již zabudovány do nástrojů, které používáte každý den, jako je ClickUp Brain. Zaměřte se na bezplatné nebo zahrnuté funkce pro úkoly, jako je shrnování dokumentů, než investujete do specializovaných samostatných nástrojů AI.
Do budoucna lze očekávat, že agentická AI bude ještě výkonnější, více AI zpracování se bude odehrávat na okrajových zařízeních namísto v cloudu a budou se dále formovat nové regulační rámce.