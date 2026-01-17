Co je to hloubkové vyhledávání? Průvodce podnikovým vyhledáváním založeným na umělé inteligenci

Týmy se topí v informacích. Průměrný znalostní pracovník přepíná mezi aplikacemi téměř 1 200krát denně.
To znamená, že každý den stráví téměř 50 minut až 1,8 hodiny hledáním odpovědí v dokumentech, chatech a databázích.
Vidíte ten problém? Důležité znalosti jsou roztříštěné napříč systémy, které spolu nekomunikují. Tradiční vyhledávání nedokáže propojit jednotlivé body. Hledá shodné výrazy a vrací seznam odkazů.
Zadejte: Hloubkové vyhledávání. Rozumí záměru vaší otázky, propojuje související pojmy ve vaší práci a poskytuje jasné, praktické odpovědi.
Níže vám ukážeme, co je to hloubkové vyhledávání, jak mění způsob, kterým týmy vyhledávají informace, a jak vám pomáhá trávit méně času vyhledáváním a více času posouváním práce vpřed.
Co je to hloubkové vyhledávání?
Hluboké vyhledávání je přístup k podnikovému vyhledávání založený na umělé inteligenci, který využívá pokročilé vyhledávače LLM a velké jazykové modely k pochopení významu a záměru otázky.
Nejedná se pouze o izolované porovnávání klíčových slov. Díky umělé inteligenci rozumí kontextu, vztahům a pojmům. Poté z propojených zdrojů dat, jako jsou rozsáhlé sbírky dokumentů, vytáhne relevantní informace a klíčové poznatky.
Abychom pochopili, proč je to důležité, je užitečné porovnat hloubkové vyhledávání s tradičním vyhledáváním založeným na klíčových slovech. Zde jsou rozdíly mezi nimi:
|Funkce
|Tradiční vyhledávání klíčových slov
|Hluboké vyhledávání založené na umělé inteligenci
|Metoda vyhledávání
|Vyhledává přesná klíčová slova a fráze
|Rozumí záměru vyhledávání, kontextu a sémantice
|Výsledky
|Seznam odkazů/souborů, ve kterých se klíčová slova vyskytují
|Sestaví odpověď s citovanými zdroji
|Porozumění kontextu
|Nízká. Vyhledávání jsou zpracovávána izolovaně.
|Vysoká. Rozumí projektu, osobě a kontextu konverzace.
|Zpracování nejednoznačností
|Špatné. „Apple“ může být ovoce nebo společnost.
|Silný. Odvozuje význam z role uživatele a jeho nedávné aktivity.
|Složitost dotazů
|Nejlepší pro jednoduché vyhledávání faktů
|Skvělé pro složité, vícedílné otázky
|Učení
|Vrací stejné výsledky pro stejný dotaz
|Zlepšuje se s používáním a zpětnou vazbou
Vyhledávání podle klíčových slov funguje dobře, pokud přesně víte, co hledáte, ale hloubkové vyhledávání funguje, když to nevíte. Tento rozdíl existuje, protože většina pracovních otázek není jasná ani izolovaná. Zní například takto:
- „Co bylo rozhodnuto ohledně tohoto projektu?“
- „Proč jsme změnili časový plán?“
- „Co brání splnění tohoto úkolu?“
- „Vyřešil už někdo tento problém?“
Odpovědi na tyto otázky vyžadují kontext, historii a interpretaci – inteligentní vyhledávání. Sémantické porozumění umožňuje hloubkové vyhledávání propojit související diskuse, rozhodnutí a dokumenty, i když nepoužívají přesně stejná slova.
To je to, co ho činí „hlubokým“.
Tento rozdíl se projeví v momentě, kdy položíte skutečnou pracovní otázku. Když se tedy zeptáte „Jaký je stav spuštění Atlasu?“, hloubkové vyhledávání použije rozsáhlé jazykové modely, aby pochopilo, že:
- „Atlas“ je název projektu, nikoli kniha map.
- „Stav“ pravděpodobně znamená aktuální fázi, překážky a další milník.
- Odpověď se nachází v různých úkolech, časových osách, nedávných komentářích a dokumentech s cíli.
Místo toho, abyste museli prohledávat celou řadu nástrojů, hloubkové vyhledávání propojí tyto signály do jedné použitelné odpovědi pomocí pokročilé umělé inteligence.
Jak funguje hloubkové vyhledávání
Hluboké vyhledávání rozumí tomu, jak jsou úkoly, dokumenty, konverzace a rozhodnutí vzájemně propojeny. V praxi to znamená:
Rozložte složité otázky
Většina pracovních otázek je vícevrstvá. Obsahují více cílů, předpokladů a skrytých navazujících otázek.
Když se zeptáte například: „Shrňte zpětnou vazbu z beta testování a to, co je pro V2 prioritou“, hloubkové vyhledávání to nebere jako jediné vyhledávání.
Rozloží otázku na její základní složky, najde relevantní zdroje a pomocí pokročilé umělé inteligence extrahuje nejvýznamnější informace:
- Najděte všechny relevantní dokumenty s připomínkami, výsledky průzkumů a komentáře označené jako „beta“.
- Identifikujte společná témata, názory a navrhovaná vylepšení.
- Porovnejte s plánem vývoje produktu V2 a sprintovými plány.
- Spojte tyto dvě části do souhrnu „co jsme slyšeli“ a „co děláme“.
Ušetříte tak čas, který byste strávili ručním vyhledáváním, i když máte zavedený organizovaný pracovní postup pro správu dokumentů.
💡 Tip pro profesionály: Buďte při vyhledávání konkrétní. Místo „aktualizace projektu“ zadejte „jaké překážky nahlásil tým designérů tento týden?“ Čím více kontextu zadáte, tím lepší výsledky získáte.
📮 To, co zpomaluje týmy, není práce, ale nekonečné vyhledávání
Zaměstnanci tráví téměř 30 % svého pracovního dne vyhledáváním v různých nástrojích. Podívejte se, jak ClickUp BrainGPT Enterprise Search shromažďuje informace z úkolů, dokumentů, komentářů a aplikací na jednom místě, aby týmy mohly pracovat rychleji.
Shromážděte odpovědi z různých zdrojů
Pracovní kontext se málokdy nachází na jednom místě. Jediné rozhodnutí může být rozděleno mezi dokument, komentář k úkolu, shrnutí schůzky a následnou zprávu v chatu.
Tradiční vyhledávání najde každý kousek zvlášť a nechá na vás, abyste si je spojili dohromady.
Hloubkové vyhledávání to za vás udělá. Načte relevantní informace ze všech připojených zdrojů: dokumentů, úkolů, chatů, e-mailů a dokonce i propojených souborů Google Drive nebo OneDrive.
A nejde jen o pouhý výčet těchto zdrojů. Vyhledávač je čte, identifikuje nejdůležitější body a spojuje je do jediné soudržné odpovědi napsané srozumitelným jazykem, s odkazy na původní obsah pro ověření. Podívejte se zde na propojený pracovní postup v akci. 👇🏼
🔔 Přátelské připomenutí: Hloubkové vyhledávání funguje pouze tak dobře, jak dobré jsou vaše data. Zastaralé dokumenty, duplikáty a neuspořádaná organizace vedou k neuspořádaným výsledkům. Pravidelné kontroly obsahu a správně nakonfigurovaný software pro správu znalostí zajišťují užitečnost vyhledávání.
K čemu můžete hloubkové vyhledávání použít
Nástroje pro hloubkové vyhledávání, jako je Enterprise AI Search, fungují nejlépe, když požadovaná odpověď není v jediném souboru, ale je propojena s celou strukturou práce vašeho týmu.
Mezi příklady použití hloubkového vyhledávání patří 👇
1. Zaškolování nových zaměstnanců
První týdny v nové pozici často připomínají informační lavinu. Nemusíte novým zaměstnancům dávat dlouhý seznam odkazů a doufat, že si sami domyslí souvislosti.
Mohou klást jednoduché výzkumné otázky.
📌 Příklad: Jaké jsou naše osvědčené postupy pro pořádání úvodní schůzky s klientem?
Hloubkové vyhledávání konsoliduje schválenou šablonu schůzky, zdůrazňuje nedávné úspěšné příklady zahájení a přináší do popředí rady z minulých diskusí o tom, co se osvědčilo.
🏅 Výsledek? Noví členové týmu se rychleji zapracují, protože se učí z reálných výsledků, nikoli z zastaralých složek nebo vysvětlení z druhé ruky.
👀 Věděli jste? Když jsou znalosti uloženy především v konverzacích namísto v dokumentaci, organizace mají tendenci opakovat stejná rozhodnutí každých 12 až 18 měsíců, jak se mění složení týmů.
2. Příprava na recenze
Hodnocení výkonu se někdy může proměnit v test paměti. Manažeři se snaží rekonstruovat měsíce práce z roztříštěných poznámek, polozapomenutých úspěchů a jakékoli dokumentace, která je zrovna po ruce.
Hluboké vyhledávání to mění. Manažer může klást otázky jako:
- Jaké byly klíčové příspěvky této osoby v minulém čtvrtletí?
- Které projekty vedli nebo odblokovali?
- Jakou zpětnou vazbu dostali v rámci úkolů a diskusí?
Systém syntetizuje signály z úkolů, komentářů, aktualizací projektů a dokumentace a prezentuje fundované shrnutí dopadů.
🏅 Výsledek: Recenze se stanou spravedlivějšími, více založenými na důkazech a mnohem méně závislými na zaujatosti vůči novým informacím.
👀 Věděli jste? Vědecký výzkum v oblasti vyhledávání informací ukazuje, že lidé několikrát přeformulovávají stejný vyhledávací dotaz, protože nevědí, jak jej „správně“ zadat. Systémy, které interpretují záměr, tento proces zkracují.
3. Audity projektů
Řekněme, že šest měsíců po uvedení produktu na trh připravujete komplexní zprávu. Problémem je, že si nikdo nepamatuje, proč byla přijata klíčová rozhodnutí.
Pokud se audity spoléhají na paměť, mohou se objevit mezery. Hloubkové vyhledávání tyto mezery vyplňuje tím, že rekonstruuje rozhodovací proces projektu napříč časovými osami, závislostmi a konverzacemi.
Auditoři a vedoucí projektů mohou klást otázky jako:
- Kde došlo ke změně rozsahu a kdo ji schválil?
- Které závislosti způsobily zpoždění nebo nutnost přepracování?
- Jaká rizika byla identifikována, ale nikdy nebyla zmírněna?
Hloubkové vyhledávání čerpá důkazy z historie úkolů, změn stavu, komentářů a podpůrných dokumentů, aby ukázalo, jak se projekt skutečně vyvíjel, a ne pouze jeho shrnutí.
🏅 Výsledek: Audity projektů se posouvají od vysvětlení zpětně k poznatkům podloženým důkazy, které týmy mohou využít ke zlepšení budoucích výsledků.
💟 Bonus: Pokud chcete prozkoumat další podnikové vyhledávací softwary, udělali jsme za vás průzkum 👇
4. Vyhledávání minulých rozhodnutí a kontextu
Týmy si často pamatují, co bylo rozhodnuto, ale zapomínají proč. Když se otázky objeví znovu o několik měsíců později, kontext je pohřben v poznámkách ze schůzek, komentářích a vedlejších rozhovorech.
Díky hloubkovému vyhledávání můžete klást otázky:
- Proč jsme zvolili tento přístup?
- Jaké alternativy byly diskutovány?
- Kdo podepsal konečné rozhodnutí?
Získáte tak ucelený přehled o rozhodovacím procesu.
🏅 Výsledek: Týmy a analytici mohou s jistotou postupovat vpřed díky aktuálním informacím.
👀 Věděli jste? Studie společnosti Forrester zjistila, že zaměstnanci tráví až 30 % svého pracovního týdne pouhým vyhledáváním informací. Hloubkové vyhledávání přímo řeší tento problém snižující produktivitu.
Hloubkové vyhledávání vs. hloubkový výzkum
Hluboké vyhledávání je často zaměňováno s hlubokým výzkumem.
Oba systémy sice využívají umělou inteligenci, ale řeší velmi odlišné problémy. Klíčové rozdíly jsou 👇
|Aspekt
|Hloubkové vyhledávání
|Hloubkový výzkum
|Cíl
|Získejte informace z připojených aplikací a dokumentů a získejte jasný přehled o tom, co již víte.
|Prozkoumejte dané téma do hloubky a vytvořte nové nápady, strategie nebo plány na základě svých dat i vnějšího kontextu.
|Hlavní otázka
|„Jaké informace o X již máme?“
|„Co bychom měli udělat s X?“ nebo „Jaké jsou důsledky X?“
|Myšlení uživatelů
|Chcete konkrétní odpověď nebo shrnutí vašich známých dat
|Chcete si vytvořit názor, naplánovat další kroky nebo vymyslet nové přístupy.
|Příklad
|„Jaké byly podle našich zpráv tři hlavní důvody odchodu zákazníků v minulém čtvrtletí?“
|„Na základě tržních trendů a našich údajů o odchodu zákazníků, jaké nové strategie udržení zákazníků bychom měli vyzkoušet v příštím čtvrtletí?“
|Výstup
|Přímá odpověď, která odkazuje na konkrétní dokumenty, poznámky nebo zprávy a přesně ukazuje, odkud informace pocházejí.
|Písemné shrnutí, seznam nápadů nebo plán, který kombinuje interní data s vnějším kontextem a navrhuje další kroky.
|Rozsah informací
|Omezeno na váš pracovní prostor a propojené aplikace, jako je Salesforce.
|Využívá vaše interní data, širší znalosti umělé inteligence a veřejné informace k navrhování nových možností.
|Používá se pro
|Zrychlení práce na projektu Vyhledání zdokumentovaných procesů Shromáždění důkazů pro zprávy Odpověď na faktickou otázku týkající se minulé práce
|Brainstorming nápadů pro kampaně Návrh částí strategického plánu Vytváření hypotéz pro testování Hledání nových příležitostí na trhu
Stručně řečeno, hloubkové vyhledávání vám poskytne to, co již víte, takže neztrácíte čas hledáním faktů. Hloubkový výzkum vám pomůže zjistit, co dělat dál, a to pomocí jak vašich dat, tak online zdrojů.
📮 ClickUp Insight: Více než polovina respondentů denně zadává údaje do tří nebo více nástrojů a potýká se s „ rozptýlením aplikací ” a roztříštěnými pracovními postupy.
I když se to může jevit jako produktivní a rušné, váš kontext se prostě ztrácí v různých aplikacích, nemluvě o energii, kterou vás stojí psaní.
BrainGPT vše spojuje dohromady: stačí jednou promluvit a vaše aktualizace, úkoly a poznámky se dostanou přesně tam, kam patří, do ClickUp. Už žádné přepínání, žádný chaos – jen plynulá, centralizovaná produktivita.
Jak používat hloubkové vyhledávání v ClickUp
Nyní, když víte, co dokáže hloubkové vyhledávání, je další otázkou: jak jej využít ve svém pracovním postupu?
Nelze ji jen tak zapnout a vypnout. Nejlépe funguje, když je součástí nástrojů, které váš tým již používá. Tam, kde se spojují projekty, dokumenty, konverzace a cíle.
Představujeme: ClickUp, první konvergované AI pracovní prostředí na světě.
Umístí vyhledávání pomocí umělé inteligence do všech oblastí práce a pomůže vám najít odpovědi a jednat na jejich základě, aniž byste museli opustit pracovní prostor. Eliminuje zbytečné rozptýlení práce tím, že sjednotí veškerou vaši práci na jedné platformě.
Níže vám ukážeme, jak na to 👀
Prohledávejte každý kout práce
Podnikové vyhledávání ClickUp je navrženo tak, aby nacházelo odpovědi ve všem, s čím váš tým pracuje.
Vyhledává v:
- Aktiva a objekty ClickUp, včetně úkolů, dokumentů, tabulek, dashboardů, chatu, prostorů, složek, seznamů a příloh
- Objekty integrace třetích stran, jako jsou dokumenty, webové zdroje, tabulky, prezentace, soubory PDF a složky z připojených nástrojů, které používáte v každodenním životě.
To, co je indexováno, závisí na přístupu. Pokud uživatel, který nastavuje připojení, může vidět data v připojeném nástroji a jedná se o podporovaný typ objektu, stává se tento objekt vyhledatelným. Tím je zajištěno, že výsledky zůstanou přesné, relevantní a budou respektovat oprávnění.
Zde je návod, jak vám to usnadní život. 😎
Protože veškerá vaše práce již probíhá v ClickUp, Enterprise Search poskytuje hloubkové vyhledávání a přehled v reálném čase v celém vašem pracovním prostoru.
Zde je návod, jak jej používat 👇
- V panelu nástrojů ClickUp otevřete ClickUp AI.
- V části Vyhledávání modelu vyberte možnost Hluboké vyhledávání.
- Zadejte svou složitou otázku v přirozeném jazyce a stiskněte klávesu Enter.
Dále můžete provést také následující akce 👇
- Kopírování: Zkopírujte text a vložte jej ručně na jiné místo. Můžete také ručně zkopírovat libovolnou část vygenerovaného textu.
- Vytvoření úkolu: Vytvořte úkol na základě odpovědi.
- Vytvořit dokument: Vytvořte dokument Doc nebo PDF z odpovědi.
- Zkuste to znovu: Tento výběr generuje mírně odlišnou odpověď.
- Líbí se mi nebo nelíbí se mi: Hlasujte pro nebo proti odpovědi, abyste nám pomohli vylepšit ClickUp AI.
Získejte kontextově bohaté odpovědi na své otázky
ClickUp Brain byl vytvořen s cílem eliminovat rozptýlené AI tím, že inteligence je přímo zabudována do vašich pracovních postupů.
Tato kontextová umělá inteligence rozumí vaší práci, nástrojům, podnikovým datům a vašemu kontextu.
Když se tedy zeptáte BrainGPT: „Co brzdí tento projekt?“, získáte překážky spojené s reálnými úkoly, relevantními daty, závislostmi a vlastníky.
Analyzujte komplexní data z více zdrojů
Brain sjednocuje více externích modelů AI a zdrojů dat a funguje jako koordinační vrstva.
Nemusíte přeskakovat mezi ChatGPT, Claude, Gemini a různými disky, abyste získali přístup k různým funkcím. Vybere ten správný model pro daný úkol a každou odpověď zakládá na datech ve vašem pracovním prostoru.
Provádějte vyhledávání pomocí hlasu
Psaní není vždy nejrychlejší způsob vyhledávání, zejména když vás napadne něco uprostřed schůzky nebo při kontrole práce.
Funkce Talk to Text od ClickUp vám umožňuje provádět vyhledávání a klást otázky pomocí hlasu, aniž byste museli přerušit svou práci.
Můžete mluvit přirozeně a BrainGPT převede váš vstup na kontextově orientovaný dotaz, který prohledává úkoly, dokumenty, konverzace a propojená data.
💡 Tip pro profesionály: Povzbuzujte týmy, aby vyhledávání považovaly za sdílenou paměť. Naučte je přidávat tagy, aktualizovat názvy a přispívat do sekce často kladených dotazů, aby se systém neustále zlepšoval. Vyhledávání je tak chytré, jak chytří jsou lidé, kteří do něj vkládají informace.
🚀 Výhoda ClickUp: Super agenti ClickUp posouvají hloubkové vyhledávání o krok dál – od hledání odpovědí až po přijetí opatření.
Super agenti mohou:
- Průběžně monitorujte svůj pracovní prostor
- Detekujte vzorce, rizika nebo chybějící informace
- Spouštějte vícestupňové akce na základě toho, co najdou.
Příklad: Super Agent může sledovat zastavené projekty, chybějící schválení nebo nevyřešené překážky a poté je automaticky vyhledat nebo provést předem definované akce.
Podívejte se na toto video a dozvíte se více o Super Agents 👇
Osvědčené postupy pro hloubkové vyhledávání pro týmy
Chcete-li z podnikového vyhledávání AI vytěžit maximum, řiďte se těmito osvědčenými postupy ⭐
1. Zaměřte se na správné otázky
Hloubkové vyhledávání je nejúčinnější ve velkých pracovních prostorech s velkým množstvím dat a při složitých vícestupňových vyhledáváních. Pokud potřebujete jeden soubor nebo máte jednoduchou otázku týkající se konkrétního umístění, bude rychlejší použít standardní výzvu AI nebo filtr umístění.
Pamatujte, že hloubkové vyhledávání funguje nejlépe, když jsou rozhodnutí, aktualizace a výsledky dokumentovány tam, kde se skutečně pracuje. Čím jasnější je váš systém záznamů, tím přesnější budou vaše odpovědi.
2. Klást přirozené otázky
Formulujte své vyhledávání tak, jako byste se ptali kolegy, který danou práci zná.
❌ Zadání „rozpočet Q3“
✅ Vyzkoušejte „Jaké byly tři důvody pro přerozdělení rozpočtu marketingového týmu ve třetím čtvrtletí?“
Čím více kontextu poskytnete, tím lepší bude odpověď.
3. Sledujte následné kroky
Když vám hloubkové vyhledávání navrhne doplňující otázky, využijte je. Pomohou vám upřesnit vyhledávání, aniž byste museli začínat od začátku, takže můžete jít hlouběji a získat ucelený obraz.
4. Ověřte a jednejte
Zkontrolujte zdroje, které vyhledávání Deep Search najde, abyste se ujistili, že jsou relevantní a přesné. Poté na základě těchto poznatků vytvořte úkol, dokument nebo poznámku.
5. Určete výjimky
Pokud jsou některé informace pro vás zbytečné, řekněte Deep Search, aby je ignoroval.
📌 Příklad: „Vyloučit marketingové úkoly“ nebo „Zdrojová data z let 2023 až 2025“ zajistí, že výsledky vyhledávání budou relevantní.
6. Uveďte výstupní formát
Pokud potřebujete seznam, shrnutí nebo pořadí podle priority, požádejte o něj. Může to být například: „Uveďte pět nejvyšších rizik projektu seřazených podle závažnosti.“ Ušetříte tak čas a usnadníte si práci s výsledky vyhledávání.
7. Shrňte dlouhý obsah
Pokud výsledky obsahují dlouhé dokumenty nebo vlákna, požádejte ClickUp BrainGPT, aby je shrnul. Ušetříte tak čas, zajistíte, že vám neuniknou žádné důležité detaily, a budete se moci soustředit na svou práci, místo abyste vše četli sami.
🔔 Přátelské připomenutí: Ne vždy potřebujete provádět úplné a hloubkové vyhledávání v celém pracovním prostoru.
ClickUp vám umožňuje používat AI odkudkoli – přímo v rámci úkolu, dokumentu, komentáře nebo prostoru – pokud se vaše otázka týká konkrétní práce. Tato lokalizační AI automaticky zaměří otázku na položku, kterou právě prohlížíte, takže odpovědi zůstávají zaměřené a rychlejší.
Použijte tuto funkci, když:
- Prohlížíte si úkol a chcete znát jeho historii nebo překážky.
- Jste v dokumentu a potřebujete vysvětlení nebo shrnutí
- Chcete informace týkající se jednoho projektu, ne celého pracovního prostoru.
Hloubkové vyhledávání pomáhá s objevováním napříč pracovními prostory. Umělá inteligence založená na poloze je lepší, když je kontext již jasný a vy potřebujete pouze odpovědi.
Omezení hloubkového vyhledávání, která je třeba zvážit
Zde je několik omezení hloubkového vyhledávání, kterých byste si měli být vědomi:
1. Správná přístupová oprávnění
ClickUp Enterprise AI Search vidí pouze to, k čemu má oprávnění. Soukromé složky, prostory nebo připojené aplikace se nezobrazí, pokud jim neudělíte přístup. Tím jsou vaše data v bezpečí, ale některé odpovědi se nemusí zobrazit, pokud se nacházejí v omezených oblastech.
2. Kvalita dat
Hloubkové vyhledávání funguje pouze u souborů a složek, které jsou uspořádané. To znamená, že nedokáže číst tichá data, tedy informace v nespojených nástrojích, lokálních souborech nebo konverzacích. Úkoly bez názvu, nejasné dokumenty nebo rozhodnutí skrytá v chatu také ztěžují hloubkovému vyhledávání propojení jednotlivých bodů.
3. Vyžaduje lidský úsudek
Hloubkové vyhledávání provádí vyhledávání v znalostní bázi, zobrazuje zdroje a navrhuje souvislosti, ale nerozhoduje. Vy a váš tým jste stále zodpovědní za interpretaci výsledků a jednání na jejich základě.
4. Rozsah dotazu a výkon
Složité dotazy mohou trvat déle, protože hloubkové vyhledávání provádí důkladné skenování. Shrnutí všeho o identitě vaší značky bude trvat déle než kontrola priorit jednoho týmu na tento týden. Pro rychlé vyhledávání může být rychlejší volbou standardní vyhledávání nebo chat s umělou inteligencí.
5. Ověření zdroje
AI může někdy generovat věrohodné, ale nesprávné informace. ClickUp Deep Search snižuje toto riziko tím, že zakládá odpovědi na vašem pracovním prostoru a zobrazuje odkazy na zdroje. Vždy však tyto zdroje ověřujte, abyste se ujistili, že informace jsou přesné.
Budoucnost hloubkového vyhledávání
Hloubkové vyhledávání již mění způsob, jakým týmy získávají informace, ale to je teprve začátek. Kam směřuje?
1. Buďte prozíravější a vnímejte kontext
Hloubkové vyhledávání porozumí vaší roli, úkolům, kalendáři a fázi projektu. Najde relevantní dokumenty, připomene vám minulá rozhodnutí a upozorní na potenciální konflikty, než se stanou problémem.
2. Automatizujte hledání odpovědí a vytváření reportů
Můžete automaticky generovat stručný popis projektu na základě podobných předchozích prací nebo získat týdenní zprávu o stavu projektu na základě aktualizací úkolů, sentimentu v chatu a změn v dokumentech, a to vše pomocí jediného příkazu.
3. Spouštějte akce, ne jen odpovědi
Hloubkové vyhledávání by mohlo začít navrhovat akce, nejen zobrazovat nejrelevantnější výsledky. Mohlo by například upozornit na zpožděné schválení klienta, nabídnout zaslání upomínky, upravit časový plán a informovat tým jediným kliknutím.
4. Přizpůsobte znalosti pro každou roli
Namísto obecného vyhledávacího pole se hloubkové vyhledávání naučí vzorce vás a vašeho týmu, aby vám poskytlo informace, které jsou důležité právě pro vás. Pokud jste například marketingový pracovník, může vám upozornit na nové údaje o výkonu kampaně.
5. Propojte práci napříč platformami a týmy
Hloubkové vyhledávání bude fungovat napříč několika platformami a autorizovanými pracovními prostory, což usnadní nalezení správných informací bez ohledu na to, kde se nacházejí.
Najděte odpovědi skryté ve vaší práci pomocí ClickUp Deep Search
Hledání informací v práci vás nemusí zpomalovat.
Ztráta produktivity a zpožděná rozhodnutí jsou vedlejším produktem informací uvězněných v silách a roztříštěného kontextu.
Podnikové vyhledávání ClickUp rozumí kontextu, složitým úkolům a tomu, jak znalosti proudí v reálné práci. Namísto toho, aby týmy musely prohledávat složky, chaty a dashboardy, vyhledává odpovědi založené na úkolech, dokumentech, konverzacích a propojených nástrojích.
Podnikové vyhledávání ClickUp rozumí kontextu, složitým úkolům a tomu, jak znalosti proudí v reálné práci. Namísto toho, aby týmy musely prohledávat složky, chaty a dashboardy, vyhledává odpovědi založené na úkolech, dokumentech, konverzacích a propojených nástrojích.