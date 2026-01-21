jak nahradit hromadné kontroly v Zoomu pomocí ClickUp Syncup

Podle našeho průzkumu efektivity schůzek 12 % respondentů považuje schůzky za přeplněné, 17 % říká, že trvají příliš dlouho, a 10 % se domnívá, že jsou většinou zbytečné.
A můžete jim to mít za zlé, když téměř 50 % schůzek trvá hodinu nebo déle?
Ale musí být tak dlouhé? Nemůžeme tyto dlouhé a často neproduktivní schůzky nahradit rychlými, cílenými „schůzkami“ SyncUps?
Krátká odpověď: Ano, můžeme.
Dlouhá odpověď nebo návod? O tom je tento blogový příspěvek!
Níže vám ukážeme, jak nahradit hromadné přihlašování na Zoomu pomocí ClickUp SyncUp.
Problém s tradičními schůzkami všech zaměstnanců
Než se pustíme do debaty o nahrazení schůzek všech zaměstnanců, pojďme si nejprve vysvětlit, proč schůzky na Zoomu již nedokážou zajistit konzistentní sladění týmu.
Problémy s plánováním a konflikty časových pásem
Podle průzkumu Microsoft Work Trend se meziročně zvýšil počet schůzek naplánovaných po 20:00 o 16 % u zaměstnanců pracujících v různých časových pásmech po celém světě.
Zatímco spolupráce na pracovišti je nyní snazší než kdykoli předtím, správa schůzek v Zoomu napříč časovými pásmy se stala exponenciálně obtížnější. Někdo z vašeho týmu vždy obětuje svou pracovní dobu, aby se mohl zúčastnit schůzek všech zaměstnanců.
Pasivní účast
Téměř 67 % zaměstnanců je během virtuálních schůzek rozptýleno. Buď kontrolují e-maily v telefonu, posílají SMS, sní, surfují na internetu nebo vykonávají domácí práce.
Většina schůzek všech zaměstnanců není interaktivní, ale nakonec ji ovládají ti nejhlasitější. Malá skupina mluví, několik lidí reaguje a zbytek mlčí.
Omezená viditelnost po schůzce
Jaké jsou podobnosti mezi nejméně produktivními schůzkami?
- Žádné následné poznámky, shrnutí nebo úkoly sdílené po schůzce.
- Na schůzce chybí důležití účastníci a v důsledku toho se rozhodnutí zpožďují.
- Žádný program ani materiály k předčtení nejsou poskytovány předem.
Podle Calendly jsou konzistentní jak pro interní, tak pro externí schůzky.
Jinými slovy, po schůzce v Zoomu musí někdo ručně zadat úkoly, přidělit odpovědnosti, stanovit termíny a přidat kontext do nástroje pro správu projektů.
Toto kopírování a vkládání a přepínání kontextu vede k tomu, co rádi nazýváme „rozptýlenou prací“, kdy jsou nápady, úkoly a následné kroky roztroušeny po celé řadě nástrojů – a to nakonec stojí týmy více než čtyři hodiny na zaměstnance týdně!
📮 ClickUp Insight: Výsledky našeho průzkumu efektivity schůzek ukazují, že 42 % týmů používá pro asynchronní práci nahrané klipy (21 %) nebo nástroje pro řízení projektů (21 %).
Tyto nástroje však často vyžadují další nástroje, samostatná předplatná, přihlášení a čas na osvojení.
Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, ClickUp usnadňuje asynchronní komunikaci. Získejte přístup k videoklipům, hlasovým zprávám, pracovním postupům projektů, dokumentům pro spolupráci a vestavěnému AI zápisníku – to vše v jediném pracovním prostoru.
Proč spravovat více předplatných a roztříštěné informace, když jedno řešení může zefektivnit celý váš pracovní postup?
💫 Skutečné výsledky: Týmy, které používají funkce ClickUp pro správu schůzek, hlásí až 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek!
Promarněné příležitosti k sladění
Ne každý se může zúčastnit živě. A i když se zúčastní, ne každý se cítí pohodlně, když má promluvit.
Důležité aktualizace se sdílejí jednou, v jediném časově ohraničeném okamžiku. Kdokoli zmešká schůzku, musí se spolehnout na souhrny z druhé ruky nebo neúplné záznamy. Otázky se pak objevují v soukromých chatech, vedlejších vláknech nebo následných hovorech.
Jednosměrné aktualizace
Většina vzdálených schůzek všech zaměstnanců funguje jako vysílání. Vedení sdílí čtvrtletní výsledky, oznámení o produktech nebo změny politiky, zatímco všichni ostatní poslouchají.
Tento formát nutí lidi přerušit soustředěnou práci, aby si prohlédli informace, které by mohly být zkontrolovány asynchronně. Prezentace, nahraná aktualizace nebo krátký písemný briefing by doručily stejnou zprávu, aniž by narušily denní program.
Tato ztráta času nezahrnuje cenu za přepínání kontextu. Výzkumy ukazují, že znovu se soustředit na úkol může trvat až 23 minut, jakmile jste vyrušeni z hluboké práce.
👀 Věděli jste? Zdánlivě neškodná schůzka na Zoomu způsobuje pět různých typů únavy ze schůzek: obecné, vizuální, sociální, motivační a emocionální. Škála únavy a vyčerpání ze Zoomu (ZEF Scale), vyvinutá výzkumníky ze Stanfordu, tento jev vědecky měří.
Jaké je tedy řešení únavy ze Zoomu?
Níže vám ukážeme, jak hostit asynchronní kontrolu všech zaměstnanců.
Co je ClickUp SyncUp a proč funguje pro všechny zaměstnance
ClickUp SyncUp je nástroj pro schůzky a spolupráci založený na umělé inteligenci, který vám umožňuje zahájit okamžité audio a video hovory s vaším týmem v rámci vašeho pracovního prostoru ClickUp.
Spouštějte individuální a skupinové hovory se svým týmem, abyste rychle vyřešili dotazy a překážky.
SyncUps jsou součástí ClickUp Chat a jsou k dispozici ve všech tarifech, včetně tarifu zdarma. SyncUp můžete spustit z jakékoli soukromé zprávy nebo kanálu ClickUp Chat. Můžete také nahrávat diskusi a přepsat ji pomocí ClickUp AI Notetaker.
Každý záznam zůstává propojený s příslušným chatem, úkolem ClickUp nebo projektem. Proměňte diskuse ve sledovatelné výsledky, aby se neztratily nebo nezapomněly.
Takto to pomáhá jasnější komunikaci při vašich schůzkách všech zaměstnanců:
Integrovaný kontext
Nejlepší na SyncUps je jejich integrace s vaší skutečnou prací. SyncUp můžete spustit v konkrétním chatovém kanálu nebo přímé zprávě a udržet tak své konverzace na jednom místě.
Můžete také sdílet soubory a referenční dokumenty během hovoru SyncUp a připojit konkrétní úkoly související s diskusí.
📌 Příklad: IT tým zavádí nové požadavky na dvoufaktorové ověřování. Během hovoru SyncUp se všemi zaměstnanci předvedou proces nastavení sdílením své obrazovky a procházením běžných problémů, s nimiž se zaměstnanci mohou setkat.
Po skončení hovoru se odkaz na záznam SyncUp přidá k úkolu IT bezpečnosti a vloží se přímo do dokumentu ClickUp Doc, který slouží jako oficiální průvodce zaváděním. Dokument obsahuje podrobné pokyny, screenshoty a často kladené otázky, vše na jednom místě.
Jakmile přijdou aktualizace, dokument se reviduje, místo aby se zahajovaly nové konverzace. Zaměstnanci přesně vědí, kde najdou nejnovější pokyny. IT tým se vyhne opakovaným dotazům nebo následným schůzkám. Výsledkem je jediný samoobslužný zdroj pravdivých informací, který zůstává propojený s prací související s nasazením.
I členové týmu, kteří se hovoru nezúčastnili, si mohou prohlédnout záznam a vyhledat přesný dokument, na který se vedení odkazovalo.
📮 ClickUp Insight: Znalostní pracovníci posílají v průměru 25 zpráv denně, ve kterých hledají informace a souvislosti. To naznačuje, že značné množství času ztrácejí procházením, vyhledáváním a rozklíčováním fragmentovaných konverzací v e-mailech a chatech. 😱
Kéž byste měli chytrou platformu, která spojuje správu úkolů, projekty, chat a e-maily (plus AI!) na jednom místě. Ale vy ji máte: Vyzkoušejte ClickUp!
Shrnutí a přepisy založené na umělé inteligenci
Nejlepší na SyncUps je, že všichni vidí stejný SyncUp, aniž by museli být online ve stejnou dobu.
Účastníci si mohou prohlédnout záznam, přepis nebo shrnutí, aby získali kontext.
Vše, včetně aktualizací, pokroku a překážek, je přístupné ve vašich úkolech, dokumentech a chatu ClickUp.
⭐ Bonus: S ClickUp Enterprise AI Search můžete během několika sekund vyhledat informace ze svých poznámek v pracovním prostoru ClickUp, a to pomocí přirozených jazykových příkazů.
Pokud jste například byli týden mimo kancelář, můžete požádat asistenta AI, aby vám poskytl podrobnosti o schůzkách a akčních položkách z minulého týdne v SyncUp.
Nativní akční položky propojené s úkoly
Jakmile skončí váš hovor v aplikaci Zoom, zodpovědnost zmizí. Ale s ClickUp SyncUps lze diskuse rychle propojit se sledovatelnými úkoly, protože vše se odehrává ve stejném pracovním prostoru.
Pokud například shrnutí schůzky obsahuje úkol, můžete požádat ClickUp Brain, nativní AI asistenta ClickUp, aby vytvořil příslušný úkol pomocí kontextu Workspace.
👀 Věděli jste? Po sobě jdoucí videokonference mohou způsobit kumulativní stres ve vašem mozku. Podle neurovědecké laboratoře společnosti Microsoft, která využívá technologii EEG, stačí pouhých 10 minutová přestávka mezi schůzkami, aby se úroveň stresu vrátila na původní úroveň. Tradiční schůzky všech zaměstnanců připravují váš tým o tyto důležité období duševní regenerace.
Vytváření asynchronních video aktualizací pomocí ClickUp SyncUps
Ne každá aktualizace vyžaduje, aby se všichni zaměstnanci společnosti zúčastnili schůzky.
📌 Příklad: Místo plánování opakujících se schůzek k revizi návrhů zaznamená vedoucí designér krátké video SyncUp přímo v kanálu Design Team Chat.
Co se stane:
- Návrhář nahrává 4minutové video SyncUp, ve kterém prochází aktualizované obrazovky Figma.
- Vysvětlují, co se změnilo, proč se to změnilo a kde je potřeba zpětná vazba.
- SyncUp je zveřejněn v chatovém kanálu pro všechny zaměstnance, který je propojen s příslušným návrhovým úkolem.
Jak tým reaguje:
- Projektoví manažeři a inženýři sledují video asynchronně.
- Zpětná vazba přichází ve formě komentářů spojených s videem.
- Konkrétní zpětná vazba se převádí na následné úkoly, jako například „Aktualizovat prázdný stav“ nebo „Prozkoumat alternativní barvu CTA“.
- Žádný kontext se neztratí, protože videa, komentáře a úkoly jsou uloženy na jednom místě.
Proč to funguje pro designérské týmy:
- Designéři nemusí opakovat stejný postup několikrát.
- Časová pásma již nebrání spolupráci.
- Rozhodnutí a důvody návrhu jsou automaticky dokumentovány.
Kdokoli v organizaci může otevřít záznam, aby si prohlédl přepis nebo vygeneroval shrnutí. Mohou dokonce vkládat otázky přímo do chatového vlákna.
Neustálé zapojení
Co dělají zaměstnanci, když mají při sledování nahraných SyncUpů nějaké obavy?
Mohou zanechat komentář s časovým razítkem na videu a přiřadit jej osobě, která může konkrétně vyřešit daný dotaz. Tyto komentáře zůstávají viditelné v sekci Clips Activity, kde si je může prohlédnout každý.
Všechny zaznamenané SyncUps však zůstávají v Clips Hub jako ClickUp Clips.
Takto pomáhají klipy posunout asynchronní komunikaci vpřed:
👀 Věděli jste, že... 66 % schůzek se stává neproduktivními v momentě, kdy zaměstnanci přestanou sdílet své nápady. A stačí k tomu opravdu málo – stačí jednou během schůzky všech zaměstnanců zamítnout něčí návrh a ten člověk už v dalších pěti schůzkách neřekne ani slovo. Jediné odrazení má dominový efekt a všechny vaše schůzky se stanou neproduktivními.
📚 Další informace: Aktivity pro zvýšení morálky a zapojení zaměstnanců
Jak hostovat asynchronní hromadné kontroly pomocí ClickUp SyncUp
Zde je návod, jak můžete pomocí ClickUp SyncUp sdílet aktualizace pro celou společnost, aniž byste museli vyžadovat přítomnost všech na schůzích všech zaměstnanců.
Krok 1: Stanovte jasné pokyny pro komunikaci všech zaměstnanců
Aby byla asynchronní komunikace úspěšná, stanovte jasné komunikační pokyny.
Vytvořte strukturovaný dokument ClickUp Doc s jasnými pokyny pro komunikaci. Objasněte:
- Které typy schůzek jsou povinné a vyžadují osobní účast a které jsou volitelné (nahrávku si můžete prohlédnout později)?
- Jak dlouho předem by měly být naplánovány SyncUps pro globální týmy?
- Měli by se zaměstnanci účastnit živých hovorů mimo pracovní dobu, nebo je přijatelné sledovat záznam?
- Jak by členové týmu měli potvrdit, že viděli zprávu nebo aktualizaci
- Jak rychle by měly být řešeny komentáře k nahrávkám SyncUp pro všechny zaměstnance?
- Kde se ukládá veškerý archivovaný obsah pro všechny zaměstnance a jak vyhledávat minulé aktualizace
- Lhůty pro odpovědi na zprávy (vysoká priorita do 4 hodin, standardní aktualizace do 24 hodin)
Jakmile to zdokumentujete, naplánujte, které komunikační strategie (Clips, SyncUp, chatové zprávy) se hodí pro různé scénáře. Zde je rámec:
|Typ aktualizace
|Formát
|Jak je to efektivní?
|Čtvrtletní výsledky, strategické změny
|Klipy a dokumenty
|Dává lidem čas na analýzu čísel a promyšlení důsledků, než začnou klást otázky.
|Ukázky produktů, průvodce funkcemi
|Klipy se sdílením obrazovky
|Týmy mohou pozastavit, přehrát složité kroky a při implementaci se odvolávat na přesný pracovní postup.
|Organizační restrukturalizace, změny ve vedení
|Live SyncUp (krátké) + následný klip
|Otázky a odpovědi v reálném čase okamžitě řeší problémy, Clip poskytuje trvalý odkaz pro ty, kteří to zmeškali.
|Týdenní úspěchy a milníky
|Chatová zpráva nebo živý SyncUp
|V závislosti na struktuře vašeho týmu a jeho preferencích – rychlé asynchronní aktualizace fungují pro rozptýlené týmy, živé oslavy se hodí pro semknuté skupiny.
|Naléhavé změny zásad
|Volitelná synchronizace všech zaměstnanců s nahrávkami
|Časově citlivá rozhodnutí vyžadují okamžité vyjasnění a sladění v rámci celé organizace.
Krok 2: Sdílejte program před schůzkou
Sdílejte jasný program schůzky s členy svého týmu nejméně 48–72 hodin předem prostřednictvím e-mailu a chatových kanálů.
Váš program by měl zahrnovat:
- O čem se bude diskutovat na schůzce všech zaměstnanců a proč se koná právě teď
- Připojte dokumenty ClickUp Docs nebo zprávy, které by členové týmu měli před schůzkou prostudovat.
- Rozdělení času pro každý segment, aby lidé věděli, kdy je potřeba jejich příspěvek.
- Předem zaslané otázky, na které zaměstnanci chtějí odpovědi – zvláště užitečné pro lidi, kteří se nemohou zúčastnit v reálném čase, ale chtějí, aby jejich připomínky byly zahrnuty do záznamu.
- Klíčová rozhodnutí, která je třeba učinit, a kdo je za ně zodpovědný
- Očekávané výsledky schůzky
⭐ Bonus: Neztrácejte své skvělé nápady na lepících papírcích a hlasových nahrávkách. Nadiktujte program schůzky pomocí ClickUp Talk to Text a nechte jej okamžitě přepsat a naformátovat v ClickUp Doc.
Krok 3: Spusťte a nahrajte svůj SyncUp
Spusťte SyncUp přímo z:
- Kanál
- DM
- Zobrazení v místě, ke kterému je přiřazen chatovací kanál
Chcete-li zaznamenat svou relaci, klikněte na ikonu nahrávání.
Účastníky můžete přidat sdílením odkazu SyncUp nebo jejich pozváním.
✏️ Poznámka: Pokud pořádáte schůzku pro více než 200 lidí, můžete místo toho použít integraci ClickUp Zoom k naplánování schůzky v Zoomu.
Stačí zadat /Zoom do kanálu ClickUp Chat a vygeneruje se odkaz na schůzku, který se integruje do vašeho pracovního prostoru.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony pro řízení všech typů projektů
Krok 4: Shrňte výsledky pomocí ClickUp Brain
Po zaznamenání SyncUp jej otevřete v Clips Hub a klikněte na Summarize , aby ClickUp Brain nebo BrainGPT vygenerovaly stručné shrnutí diskuse.
Použijte ClickUp Brain k:
- Shrňte klíčová oznámení, rozhodnutí a aktualizace ze SyncUp.
- Extrahujte akční položky a převádějte je na úkoly s vlastníky a termíny splnění.
- Zvýrazněte rizika, závislosti nebo následné kroky zmíněné během hovoru.
- Vytvořte krátké shrnutí „co potřebujete vědět“ pro lidi, kteří se nemohli zúčastnit.
💡 Tip pro profesionály: Využijte Super Agents, týmové kolegy ClickUp poháněné umělou inteligencí, abyste ušetřili čas, zvýšili produktivitu a přizpůsobili se svému pracovnímu prostoru díky inteligenci a interakcím podobným lidským.
Super agenti vynikají v pracovních postupech správy schůzek, jako jsou tyto:
- Kreativní briefy: Vytvářejte kreativní briefy na základě kontextu úkolu nebo chatu, včetně praktických vylepšení pro standardizaci přijímání a urychlení schvalování.
- Stručný popis funkcí: Převádění požadavků na funkce do strukturovaných briefů, což agilním týmům umožňuje sladit rozsah, efektivně odhadovat čas a omezit přepracování.
- Následné e-maily: Převádějte poznámky z jednání AI Notetaker do stručných, klientům připravených následných e-mailů, zachycujících rozhodnutí, vlastníky a termíny pro jasné další kroky.
Podívejte se na další podobné nástroje pro schůzky pro váš tým:
Výhody přechodu všech zaměstnanců na ClickUp SyncUp
Zde je několik důvodů, proč je ClickUp SyncUp nejlepší alternativou k Zoom:
- Žádné přepínání mezi aplikacemi: Integrujte práci a komunikaci do jediného nástroje, který vám umožní spouštět plně kontextové schůzky bez přepínání mezi aplikacemi. V době, kdy jsou týmy zahlceny AI Sprawl, je to významná úspora času.
- Integrovaná odpovědnost: Požádejte Brain, aby vytvořil a přidělil úkoly na základě diskusí v SyncUp, takže každá konverzace bude mít praktický výsledek. Proměňte vaše schůzky všech zaměstnanců v produktivní a neopakující se diskuse.
- Konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí: Propojte nástroje, soubory a pracovní postupy na jednotné platformě s ClickUp. Veškeré znalosti vaší společnosti jsou uloženy na jednom místě, indexovány a snadno vyhledatelné.
- Nákladová efektivita: SyncUps jsou přístupné z mobilních zařízení a dostupné i v rámci bezplatných tarifů, což umožňuje i těm nejmenším týmům pořádat virtuální schůzky bez dalších nákladů.
- Automatizace pracovních postupů: Ušetřete si ruční přepisování a nesourodé poznámky ze schůzek.
- Asynchronní přístup: Urychlete asynchronní komunikaci pomocí audio/video klipů, automatických přepisů, shrnutí generovaných umělou inteligencí a komentářů s časovým razítkem pro otázky nebo zpětnou vazbu.
⚡ Archiv šablon: Šablony organizačních schémat v PPT, Word a ClickUp
👀 Věděli jste to? Lidé, kteří přikyvují před kamerou, nemusí nutně souhlasit – často se jedná o konformitu. Výzkumy ukazují, že během profesionálních online schůzek se lidé přizpůsobují většinovým názorům, pokud mají zapnuté kamery. Zdá se, že únava ze Zoomu se výrazně zesiluje, když jsou zaměstnanci nuceni mít zapnuté kamery.
Příklady použití asynchronních schůzek všech zaměstnanců v praxi
Asynchronní komunikace je praktická a přední společnosti po celém světě zavedly asynchronní přístupy k poskytování aktualizací v rámci celé společnosti:
GitLab
GitLab je známý svým komunikačním modelem „handbook-first, async-by-default“ (příručka na prvním místě, asynchronní komunikace jako výchozí nastavení), který obsahuje jasné pokyny, jak by měly být sdíleny a využívány informace v rámci celé společnosti. Mezi klíčové principy patří:
- Dokumentace před diskusíAktualizace, rozhodnutí a procesy společnosti jsou zaznamenány v příručce GitLab, takže všichni mají asynchronní přístup ke stejnému zdroji informací.
- Asynchronní komunikace namísto živých schůzekAktualizace jsou navrženy tak, aby je bylo možné využívat napříč časovými pásmy, což snižuje závislost na schůzkách v reálném čase, kdykoli je to možné.
- Zaznamenané a písemné aktualizace pro širokou viditelnostDůležité schůzky nebo oznámení jsou často zaznamenávány a/nebo shrnovány písemně, aby se členové týmu mohli seznámit s novinkami podle svého vlastního harmonogramu.
- Jasná očekávání od schůzekKaždá schůzka vyžaduje předem sdílený program („bez programu žádná účast“), často s využitím živého dokumentu, aby se lidé mohli asynchronně zapojit nebo schůzku úplně vynechat, pokud není potřeba.
- Nástroje podporují transparentnost, nikoli izolovanostAktualizace práce, plánování a diskuse o kapacitách se obvykle sledují v dokumentovaných záležitostech, stránkách nebo projektech, nikoli v soukromých konverzacích nebo nedokumentovaných tabulkách.
Zapier
Zapier je plně vzdálená, distribuovaná společnost s dlouholetou kulturou asynchronní komunikace, která je navržena tak, aby podporovala týmy napříč časovými pásmy. Mezi jejich komunikační postupy patří:
- Důraz na asynchronní spolupráci před naplánováním živých schůzek, aby diskuse a přípravné práce byly dokončeny předem.
- Pomocí nástrojů jako Async (jejich interní platforma ve stylu blogu) a Slack sdílejte aktualizace, kontext a informace o společnosti, které týmy mohou číst a na které mohou odpovídat ve svém volném čase.
- Podporujte asynchronní přípravu (včetně nahrávání obrazovky nebo nahraných návodů), abyste snížili počet zbytečných živých schůzek; živé relace se používají, když interakce v reálném čase přináší větší přidanou hodnotu než asynchronní komunikace.
- Fungujeme jako 100% distribuovaná, vzdálená pracovní síla, což zásadním způsobem ovlivňuje způsob komunikace a předávání aktualizací v rámci celé společnosti.
📚 Číst více: Nejlepší software OKR pro týmy
Osvědčené postupy pro asynchronní kontroly v rámci celé společnosti
Asynchronní komunikace osvobozuje váš tým od nutnosti být neustále online.
To znamená, že jsme nejlepší postupy převedli do kontrolního seznamu – použijte jej, když asynchronně sdílíte aktualizace v rámci celé společnosti:
🤝 Stanovte jasná očekávání
- Určete, které schůzky vyžadují živou účast a které lze sledovat později.
- Nastavte časové rámce pro odpovědi (např. urgentní aktualizace do 4 hodin, standardní aktualizace do 24 hodin).
- Vyjasněte, jak by zaměstnanci měli potvrzovat aktualizace (komentář, reakce, dokončení úkolu).
🧠 Centralizujte aktualizace v rámci celé společnosti
- Používejte speciální kanál ClickUp Chat pro celou společnost.
- Ukládejte programy, nahrávky, klipy, shrnutí a následné kroky na jednom místě.
- Vyhněte se rozptýlení aktualizací mezi e-maily, Slackem a DM.
📆 Standardizujte opakující se aktualizace
- Vytvořte šablony ClickUp Doc pro čtvrtletní a měsíční schůzky všech zaměstnanců.
- Používejte pevné sekce pro metriky, priority, rizika a otázky a odpovědi.
- Zkraťte dobu přípravy a pomozte zaměstnancům vědět, co mohou pokaždé očekávat.
💬 Přizpůsobte formát zprávě
- Klipy pro ukázky produktů a návody
- Chatovací vlákna pro rychlé úspěchy a oznámení
- SyncUps pro strategické aktualizace nebo citlivé diskuse
✅ Automatizujte následné kroky
- Vytvářejte připomenutí pro sledování záznamů nebo odpovídání na vlákna.
- Automaticky archivujte vyřešené úkoly
Díky ClickUp SyncUps budou schůzky všech zaměstnanců skutečně inkluzivní.
Tradiční schůzky všech zaměstnanců jsou ze své podstaty exkluzivní. Kdo se nemůže zúčastnit v daném časovém úseku, má smůlu.
S prací na dálku a geograficky rozptýlenými týmy se asynchronní komunikace stala stejně důležitou.
Společnosti prosperují, když vyvažují synchronní konverzace s asynchronními pracovními postupy přizpůsobenými každé situaci.
ClickUp SyncUps vám umožní získat to nejlepší z obou světů. Jste připraveni nahradit schůzky všech zaměstnanců v Zoomu službou SyncUps? Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a můžete začít.