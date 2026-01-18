Přesně v 10 hodin ráno se všichni členové vašeho týmu zastaví, aby se připojili k hovoru na Zoomu. Jsou přijata rozhodnutí a sepsány úkoly. O dvacet minut později ručně kopírujete poznámky do tabulek úkolů a nástroje pro správu projektů, aby vám nic neuniklo.
To je denní standup schůzka na Zoomu pro vás.
Zoom sice funguje dobře pro živé diskuse, ale v denních standupech existuje propast mezi mluvením o práci a jejím sledováním tam, kde k ní dochází.
ClickUp SyncUps se naopak více blíží samotné práci.
Spusťte SyncUp z ClickUp Chat, zaznamenejte diskusi a sledujte její průběh v souvislosti s vlastníky, termíny a úkoly, aniž byste museli znovu vytvářet kontext v jiném nástroji.
Tato změna je nyní důležitější než kdy jindy, protože moderní týmy pracují napříč časovými pásmy, chrání si čas na soustředěnou práci a potřebují zodpovědnost, aby mohli fungovat v rámci svého systému provádění úkolů.
A ne, k tomu nepotřebujete další každodenní schůzky.
Níže vám ukážeme, jak nahradit denní porady na Zoomu pomocí ClickUp SyncUp.
Proč denní schůzky na Zoomu ztrácejí na významu
Zde je důvod, proč tyto 15minutové standup schůzky na Zoomu ztrácejí na účinnosti:
Odpojení od skutečné práce
Porady vás odvádějí od práce, abyste mohli mluvit o práci. Váš tým tráví den v nástrojích pro správu projektů a na tabulkách úkolů, kde se skutečně odehrává pokrok. Poté se zastaví, aby slovně popsali to, co je již v těchto systémech viditelné.
Aktualizace sdílené na schůzkách v Zoomu se nesynchronizují se stavem vašich úkolů. Uvedené překážky nejsou propojeny se skutečnými závislostmi úkolů a termíny. V podstatě tak získáváte paralelní systém aktualizací, který vyžaduje ruční údržbu.
📚 Další informace: Zoom vs. ClickUp SyncUps, který z nich je pro váš tým vhodnější
📮ClickUp Insight: 27 % respondentů našeho průzkumu se domnívá, že týdenní aktualizace by mohly být nahrazeny asynchronními alternativami, zatímco 25 % říká totéž o denních standupech. Pokud tato změna donutí týmy používat více nástrojů, může to vést k roztříštěnosti informací a zbytečným nákladům.
ClickUp revolučním způsobem mění týmovou práci tím, že centralizuje diskuse prostřednictvím komentářových vláken, umožňuje rychlé zaznamenávání aktualizací prostřednictvím ClickUp Clips a mnoho dalšího – to vše na jedné platformě.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako Trinetrix snížily počet zbytečných schůzek o 50 % díky ClickUp!
Nedostatek odpovědnosti
Ústní závazky učiněné během denních standupů nejsou nejúčinnějším způsobem, jak dokumentovat důležité informace a klíčová rozhodnutí nebo jak zajistit, aby je lidé dodržovali. Otázky a úkoly ze standupů je obtížné důsledně zaznamenávat.
👀 Věděli jste? Podle indexu Work Trend Index společnosti Microsoft jsou neefektivní schůzky hlavním faktorem narušujícím produktivitu. Zjistilo se také, že 57 % lidí má potíže dohnat zpoždění, pokud se připojí pozdě, 55 % říká, že další kroky nejsou jasné, a 56 % říká, že je těžké shrnout, co se děje.
ClickUp SyncUps tuto mezeru zmenší, když zaznamenáte hovor a vygenerujete přepis a shrnutí z Clips Hub.
📚 Další informace: Nejlepší nástroje AI pro schůzky a asistenty schůzek
Pokud zvažujete využití AI agentů pro schůzky, podívejte se na toto video, abyste se mohli informovaně rozhodnout:
Režie spojená s přepínáním kontextu
Vaše mozek pracuje při videohovorech intenzivněji. To, co se vám může jevit jako přátelské, neformální standupy, může být pro některé členy týmu psychicky náročné. Pro takové členy týmu se denní check-iny stávají překážkou.
Kromě toho standup schůzky vytvářejí kognitivní zátěž, která ztěžuje návrat k hluboké práci. Po hovoru může trvat 45 minut až několik hodin, než se vám podaří znovu nasměrovat svou produktivní energii.
👀 Věděli jste? Syndrom zotavení po schůzce je čas a duševní energie, kterou váš mozek potřebuje k zotavení po schůzkách, než se může vrátit k produktivní práci. Výzkum schůzek uvádí, že návrat k úkolům může v některých případech trvat až 45 minut.
Dodržujte přísný harmonogram
Pokud máte geograficky rozptýlený tým, je pro některé členy týmu ranní porada časem na shrnutí pro ostatní.
Má smysl odpovídat na otázku „Co budu dnes dělat?“, když se chystáte ukončit práci?
Pokud váš tým pracuje v různých časových pásmech nebo má rozložený pracovní čas, je asynchronní aktualizace obvykle realističtější než pevně stanovené živé hovory.
Nutit všechny účastníky hovoru a ignorovat jejich přirozený rytmus produktivity vytváří falešný pocit soudržnosti, nemluvě o únavě ze Zoomu.
👀 Věděli jste? Zdánlivě neškodné schůzky na Zoomu způsobují pět různých typů únavy z jednání: obecné, vizuální, sociální, motivační a emocionální. Škála únavy a vyčerpání ze Zoomu (ZEF Scale), vyvinutá výzkumníky ze Stanfordu, tento jev vědecky měří.
Dlouhé neefektivní standupy
Standupové schůzky jsou koncipovány tak, aby trvaly 15 minut. Pokud však některý člen týmu nadnese překážku nebo problém (což se stává téměř každý den), může se rychlý standup proměnit v 45minutovou schůzku věnovanou řešení problémů.
Celý váš tým musí vysedávat u rozhovorů, které vyžadují pouze 2–3 osoby. Tyto přidané minuty standupů se během týdnů nasčítají do hodin promarněného času.
📮 ClickUp Insight: ClickUp zjistil, že 47 % schůzek trvá hodinu nebo déle. Ale je opravdu nutné trávit tolik času schůzkami? Proč jsme skeptičtí? Pouze 12 % respondentů hodnotí své schůzky jako vysoce efektivní.
Sledování metrik, jako jsou generované akční položky, míra dokončení a výsledky, může odhalit, zda delší schůzky skutečně přinášejí hodnotu.
Nástroje pro správu schůzek ClickUp vám v tom mohou pomoci! Použijte ClickUp AI k shrnutí zaznamenaných schůzek a převedení těchto poznámek do dokumentů. Sdílejte dokumenty s ostatními nebo je propojte se sledovatelnými úkoly – vše v jednom jednotném pracovním prostoru. Zjistěte, které schůzky skutečně přinášejí výsledky a které jen kradou čas vašemu týmu!
Pokles zapojení
Standupy byly navrženy tak, aby koordinovaly práci a zlepšovaly spolupráci. Přesto 55 % zaměstnanců přiznává, že během standup meetingů kontroluje e-maily. Nelze jim to však zazlívat.
Standup schůzky ztrácejí svou účinnost, když se každý den objevují stejné překážky a problémy bez zjevného řešení. Tato infografika od Zippia ukazuje, že schůzky jsou málokdy 100% produktivní (nebo dokonce jen z poloviny).
Znamená to, že byste měli standupy úplně zrušit? Ne tak docela. Existují však způsoby, jak je zefektivnit.
Jak na to? Ukážeme vám to níže.
Co je ClickUp SyncUp a jak funguje pro týmy?
ClickUp SyncUp je nástroj pro schůzky a spolupráci založený na umělé inteligenci, který vám umožní spustit okamžité audio a video hovory ve vašem pracovním prostoru ClickUp.
SyncUp můžete spustit z chatovacího kanálu ClickUp nebo z DM, včetně příkazu /SyncUp.
🚀 Výhoda ClickUp: Pomocí funkce Talk-to-Text mohou členové týmu hovořit o pokroku, překážkách nebo dalších krocích. ClickUp BrainGPT převádí řeč na použitelný text v rámci vašeho pracovního postupu, což snižuje náročnost psaní aktualizací.
ClickUp BrainGPT tvrdí, že pracuje rychleji než psaní na klávesnici a šetří čas každý týden. Pokud použijete tato čísla, zachovejte formulace „v průměru“ a odkaz na produktovou stránku ClickUp.
Jak ClickUp SyncUp nahrazuje denní porady
Pro týmy, které hledají únik z každodenních schůzek na Zoomu a denních standupů, nabízí SyncUp perfektní kompromis.
Zde je důvod, proč je to nejlepší alternativa k Zoomu pro schůzky a videokonference 👇
1. Přepisy a shrnutí pomocí umělé inteligence, které nabízejí rekapitulaci schůzky
Na rozdíl od denních standupů na Zoomu zůstávají zaznamenané SyncUpy přístupné i dlouho po skončení hovoru, včetně všech poznámek, videí a klíčových rozhodnutí. Vše zůstává ve stejném pracovním prostoru, kde se nacházejí vaše projekty.
Z Clips Hub můžete přistupovat k přepisu a shrnutí svých nahraných SyncUpů.
K dispozici máte také ClickUp Brain, který může fungovat jako AI nástroj pro shrnování přepisu a poskytovat vám odpovědi v kontextu pracovního prostoru.
Členové týmu, kteří se nemohli zúčastnit schůzky, mohou získat rychlý přehled, aniž by museli sledovat celou nahrávku.
⭐ Bonus: S ClickUp Enterprise Search můžete pomocí přirozených jazykových příkazů vyhledávat informace během několika sekund.
Pokud jste například byli týden mimo kancelář, můžete požádat AI asistenta, aby vám poskytl podrobnosti o schůzkách a akčních položkách z minulého týdne v SyncUp.
📚 Číst více: Jak používat AI pro videohovory
2. Integrovaná odpovědnost a transparentnost
SyncUp můžete spustit z jakékoli přímé zprávy nebo kanálu v ClickUp Chat a mít tak schůzky, diskuse, projekty a úkoly na jednom místě.
Všichni, kdo sledují tento kanál, mají k dispozici kompletní kontext. Neztrácíte čas hledáním informací v různých nástrojích.
V chatu můžete:
- Organizujte diskuse podle témat nebo projektů pomocí vláknových konverzací a usnadněte sledování zpětné vazby a následných úkolů.
- Označte členy týmu pomocí @mention v každém novém úkolu, abyste je informovali.
- Chatujte soukromě pomocí přímých zpráv (pro individuální synchronizace) nebo vytvořte speciální kanály pro diskuse o projektech.
Pokud jde o asynchronní aktualizace, můžete nahrát ClickUp Clip. To se hodí pro předkládání nápadů, sdílení zpětné vazby a asynchronní kontroly.
Kdokoli může komentovat video, přidávat poznámky s časovým razítkem a pokračovat v konverzaci asynchronně. Klip můžete dokonce sdílet v Docs, Chat nebo Comments.
Vaši kolegové si mohou zpětnou vazbu prohlédnout ve svém volném čase.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak můžete k nahrávkám SyncUp přidat komentář s časovým razítkem:
SyncUps řeší základní problém standupů v Zoomu: ústní aktualizace se snadno zapomínají a je těžké je propojit s měřitelnou prací. SyncUps udržují konverzaci v souvislosti s úkoly a jejich plněním.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony pro pořizování poznámek pro lepší organizaci
3. Flexibilní pro hybridní a globální týmy
Denní porady předpokládají, že se všichni mohou dostavit ve stejný čas. To však nefunguje u hybridních a globálních týmů rozptýlených napříč časovými pásmy a pracovními rozvrhy.
ClickUp SyncUp toto omezení odstraňuje. Někteří členové týmu se mohou připojit živě, když to dává smysl. Ostatní mohou přispívat asynchronně prostřednictvím nahraných aktualizací, hlasových poznámek nebo klipů.
Všichni se stále účastní, aniž by museli být online ve stejný čas. `
Členové týmu si také mohou prohlédnout záznam, přepisy nebo shrnutí, aby získali kontext.
Aktualizace, rozhodnutí a překážky zůstávají přístupné v rámci úkolů, dokumentů a chatu – připravené, když každý člen týmu začíná svůj den.
Kroky k přechodu ze standupů v Zoomu na ClickUp SyncUp
Nejprve musíte používat ClickUp, abyste mohli využívat výhody ClickUp SyncUp.
ClickUp, první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, spojuje veškerou vaši práci, aplikace, data a pracovní postupy.
Zde je návod, jak přejít ze standupů v Zoomu na ClickUp SyncUp.
1. Proveďte audit současných postupů standupů a problémových míst.
Proveďte průzkum mezi členy týmu a zkontrolujte standupy podle následujících parametrů:
|Auditní aspekt
|Co je třeba zvážit
|Čas
|Průměrná délka standupu, čas potřebný na shromáždění aktualizací a zda časový slot funguje napříč časovými pásmy
|Zapojení
|Trendy v docházce, kdo se účastní a kdo zůstává pasivní a zda je multitasking běžný
|Praktické výsledky
|Opakující se překážky, míra plnění akčních položek a zda se závazky stávají úkoly
|Kvalita diskuse
|Ať už formát zůstane ve formě „statusů“ nebo se posune k řešení problémů, které vyžaduje pouze část lidí
|Přepínání kontextu
|Ať už formát zůstane ve formě „statusů“ nebo se posune k řešení problémů, které vyžaduje pouze část lidí
Na konci tohoto auditu byste měli mít konkrétní odpovědi na tyto 4 parametry:
- Jsou pravidelné standupy nutné, nebo bude pro váš tým výhodnější několikrát týdně pořádat tematické schůzky?
- Nabízí synchronní standup na zavolání hodnotu, kterou asynchronní statusová schůzka nemůže nabídnout?
- Které konkrétní aspekty – řešení problémů, odstraňování překážek, slaďování pokroku, rozhodování – skutečně vyžadují konverzaci v reálném čase?
- Pomáhají standupy koordinaci, nebo se staly rituálem, který váš tým bez otázek dodržuje?
📚 Další informace: Nejlepší aplikace typu „vše v jednom“ pro obchodní komunikaci
2. Definujte nový protokol standupů
Jakmile pochopíte, co se musí na standupu odehrát, definujte protokol, který to podpoří.
Některé týmy zachovávají tradiční strukturu standupů, ale přesouvají je do asynchronního režimu.
Jiní volí hybridní formu komunikace na pracovišti: asynchronní aktualizace jako výchozí nastavení, živé SyncUps pouze v případě, že je potřeba diskutovat nebo přijmout rozhodnutí.
Zde se spojují ClickUp Chat a SyncUp. Chat se stává prostorem pro průběžnou spolupráci a následné kroky, zatímco SyncUps se stará o strukturované kontroly, záznamy, shrnutí a akční položky – aniž by všichni museli chodit na denní schůzky na Zoomu.
⭐ Bonus: Stanovte pravidla pro komunikaci během standupů pro celý tým. Může to být tak jednoduché, jako 👇
Asynchronní aktualizace použijte, když:
- Sdílení pokroku nebo stavu
- Upozorňování na nenaléhavé překážky
- Poskytování rutinních aktualizací
SyncUp použijte, když:
- Blokující faktor vyžaduje okamžité řešení
- Rozhodnutí vyžaduje diskusi v reálném čase
- Více zainteresovaných stran potřebuje sladění
Clips použijte, když:
- Kontext je důležitý, ale načasování není
- Potřebujete něco vysvětlit vizuálně nebo verbálně
- Živá účast není možná
Tematické SyncUps použijte pro:
- Soustředěné sezení zaměřené na řešení problémů
- Týdenní plánování
- Retrospektivy
📚 Další informace: Nejlepší chatovací platformy pro asynchronní komunikaci
3. Nastavte si svůj první SyncUp
SyncUp můžete spustit přímo z:
- Kanál
- DM
- Jakékoli místo s povoleným ClickUp Chat
Chcete-li zaznamenat svou relaci, klikněte na ikonu nahrávání.
Účastníky můžete přidat sdílením odkazu SyncUp nebo jejich pozváním.
4. Proškolte členy týmu v používání ClickUp SyncUp
Ujistěte se, že váš tým ví, jak používat SyncUps:
- Jak zahájit a připojit se k SyncUp: Napište/SyncUp v libovolném kanálu nebo DM, nebo klikněte na ikonu hovoru.
- Jak nahrávat SyncUp: Na začátku hovoru povolte nahrávání, abyste poté získali automatický přepis a shrnutí vytvořené umělou inteligencí.
- Jak propojit úkoly se SyncUp: Klikněte na ikonu tří teček ve zprávě SyncUp a vyberte možnost „Přidat vztah“, abyste propojili relevantní práci. K sledování pokroku použijte vlastní stavy a vlastní pole.
- Jak sdílet obrazovku v SyncUp: Během hovoru použijte sdílení obrazovky, abyste společně zkontrolovali dokumenty nebo vyřešili problémy.
- Jak přistupovat k nahrávkám a přidávat komentáře: Nahrávky jsou uloženy v Clips Hub. Otevřete libovolnou nahrávku a zobrazte přepis, vygenerujte souhrny pomocí AI nebo zanechte komentáře s časovým razítkem.
Ujistěte se, že má váš tým správně nastavená oznámení, aby nezmeškal hovory, když je potřeba koordinace.
📚 Další informace: Nejlepší software pro sdílení obrazovky pro vzdálené schůzky
💡 Tip pro profesionály: Využijte Super Agents, týmové kolegy ClickUp poháněné umělou inteligencí. Jsou navrženi tak, aby šetřili čas, zvyšovali produktivitu a přizpůsobovali se vašemu pracovnímu prostoru díky inteligenci a interakcím podobným lidským.
Super agenti vynikají v pracovních postupech, jako jsou tyto:
- Kreativní briefy: Vypracování kreativních briefů s využitím kontextu úkolu nebo chatu, včetně praktických vylepšení pro standardizaci přijímání a urychlení schvalování.
- Stručný popis funkcí: Převádění požadavků na funkce do strukturovaných briefů, což agilním týmům umožňuje sladit rozsah, efektivně odhadovat čas a omezit přepracování.
- Následné e-maily: Převádějte poznámky z jednání AI Notetaker do stručných, klientům připravených následných e-mailů, zachycujících rozhodnutí, vlastníky a termíny pro jasné další kroky.
Přepínání mezi hovory Zoom a ClickUp SyncUp
Možná ještě nejste připraveni úplně opustit Zoom. Pokud váš tým stále využívá Zoom pro externí hovory nebo velké webináře, integrace ClickUp Zoom vám pomůže omezit přepínání mezi aplikacemi.
Můžete také nahrávat audio a video hovory v Zoomu. Abyste však mohli po každém hovoru odesílat přepisy zpět do ClickUp, potřebujete placený účet Zoom Professional.
Pro interní standupy jsou SyncUps často praktičtější. Nahrajte svůj SyncUp, přistupte k přepisu v Clips Hub a použijte ClickUp AI k shrnutí schůzky.
Přenoste shrnutí do dokumentu jedním kliknutím a poté přeměňte text dokumentu na úkoly, aby vám neunikly žádné akce.
🧠 Zajímavost: Guinnessův světový rekord v počtu účastníků Zoom schůzky byl stanoven v červenci 2024, kdy se více než 20 000 účastníků připojilo k jedné online schůzce.
📚 Další informace: Jak automaticky pořizovat poznámky v Zoom Meetings?
Výhody používání ClickUp SyncUp oproti Zoom
Potřebujete rychlé shrnutí, proč jsou SyncUps lepší než schůzky Zoom pro denní standupy? 👇
- Integrovaná odpovědnost při vytváření úkolů: Použijte ClickUp Brain nebo aplikaci BrainGPT k převedení bodů diskuse na přiřazené úkoly s termíny, čímž se každý závazek stane sledovatelnou pracovní položkou.
- Snižuje náklady na přepínání kontextu: Spouštějte hovory přímo z pracovního prostoru, kde se nacházejí vaše úkoly a projekty, a eliminujte tak pokles produktivity způsobený přepínáním mezi Zoomem a vaším nástrojem pro správu projektů.
- Prohledávatelná historie schůzek spojená s prací: Nahrávky jsou uloženy v Clips Hub pro rychlý přístup, s přepisy a shrnutími pro rychlou referenci.
- Žádné náklady na plánování: SyncUps vám umožňuje okamžitě koordinovat problémy, které vyžadují rychlé řešení, aniž byste museli přepínat mezi nástroji nebo plánovat schůzky
- Sledování výkonu: Sledování úkolů v ClickUp vám poskytuje přímý přehled o tom, jak tým plní své závazky.
📚 Další informace: Jak zlepšit spolupráci na pracovišti
Příklad: Marketingový tým používá ClickUp SyncUp namísto Zoomu
Abychom viděli, jak to funguje v praxi, podívejme se na příklad z reálného života.
Marketingový tým realizuje rychle se měnící vánoční kampaň a nahrazuje denní standupy na Zoomu aplikací ClickUp SyncUp.
Sdílejte aktualizace kampaní, aniž byste zpomalili jejich realizaci.
Během vánoční kampaně se práce pohybuje rychlým tempem. Obsahové kalendáře, reklamní kreativy, vstupní stránky a e-mailové toky jsou v pohybu najednou.
Místo toho, aby se všichni účastnili denních standupů na Zoomu, každý člen týmu sdílí aktualizace v příslušném dokumentu nebo úkolu. Když je potřeba synchronizace, tým může přejít na SyncUp, aniž by opustil ClickUp, a zkontrolovat aktualizace v reálném čase.
Recenze návrhů a schválení kopií se zveřejňují přímo u příslušných úkolů.
Zobrazte automaticky shrnutý průběh kampaně a překážky
Jakmile přijdou nové informace, tým je pomocí ClickUp Brain zpracuje do přehledných kampaní.
Marketingový manažer nemusí procházet zprávy ani účastnit se hovorů, aby pochopil, co se děje. Může si prohlédnout souhrny jako „Kalendář SEO obsahu dokončen“, „Vánoční reklamní kreativy v procesu schvalování“ nebo „Text e-mailu čeká na finální schválení“.
Projděte si celou kampaň na jednom místě
Marketingový manažer sleduje průběh kampaně na jednom místě – v ClickUp.
Všechny aktualizace, rozhodnutí a překážky jsou uloženy v ClickUp. Pokud něco vyžaduje pozornost, manažer se může přímo pustit do úkolu nebo spustit SyncUp pouze s relevantními zúčastněnými stranami.
Zbytek týmu pokračuje v práci bez zbytečných schůzek.
Okamžitě dožeňte zmeškané informace, pokud během rušného týdne spuštění projektu vynecháte jeden den.
Pokud je váš marketingový manažer celý den pryč nebo má jednu schůzku za druhou, nezůstane pozadu.
Požádejte ClickUp Brain, aby zobrazil všechny aktualizace, které vám unikly. Během několika sekund získáte stručný přehled o tom, co bylo dodáno, co je blokováno a co vyžaduje rozhodnutí. To vše bez nutnosti sledovat záznamy nebo shánět lidi kvůli aktualizacím.
Přehodnoťte denní porady pomocí ClickUp SyncUp
Komunikace by měla usnadňovat koordinaci, nikoli ji narušovat.
Pokud váš tým stále každý den diskutuje o stejných překážkách nebo recituje aktualizace jako povinnost, je to známka toho, že vaše standupy potřebují změnu.
S ClickUp SyncUp získáte komunikační nástroj, který funguje přímo ve vašem pracovním prostoru. Nemusíte přepínat mezi nástroji, vytvářet kontext ani se starat o převádění verbálních závazků do sledovatelných úkolů. Díky plně propojenému pracovnímu prostoru ClickUp se koordinace a provádění úkolů stávají jedním plynulým procesem.
Chcete nahradit standupy v Zoomu SyncUps? Vyzkoušejte ClickUp SyncUps hned teď.
Často kladené otázky
SyncUp je integrován přímo do vašeho pracovního prostoru ClickUp, kde již máte uložené úkoly, dokumenty a projekty. Zde můžete spouštět hovory, aniž byste museli přepínat mezi nástroji nebo znovu vytvářet kontext. Loom naopak nabízí jednosměrné nahrávání videa oddělené od vaší skutečné práce. Slackové vlákna jsou součástí širší nabídky komunikačních nástrojů Slacku.
SyncUps jsou k dispozici ve všech tarifech, jakmile je aktivován ClickUp Chat. Dostupnost a limity se mohou v průběhu času lišit podle tarifu.
Asynchronní standupy umožňují členům týmu v různých časových pásmech přispívat, aniž by byli všichni nuceni přizpůsobovat se stejnému harmonogramu. Lidé mohou sdílet novinky během svých produktivních hodin, aniž by přerušovali soustředěnou práci, a vše, co se během hovoru projedná, je zaznamenáno písemně.
ClickUp AI dokáže generovat přepisy a shrnutí nahraných SyncUpů z Clips Hub a poté vám pomůže vytáhnout klíčová rozhodnutí a akční položky, aniž byste museli sledovat celou nahrávku.
SyncUp je přímo součástí vašeho pracovního prostoru ClickUp. Můžete spouštět hovory z jakéhokoli kanálu nebo DM a propojit relevantní úkoly a dokumenty, aby diskuse probíhaly souběžně s aktuální prací. Každý SyncUp se automaticky propojí s akčními úkoly a promění verbální závazky na sledovatelné úkoly.
V mnoha týmech ano. SyncUps a asynchronní aktualizace mohou snížit potřebu opakujících se schůzek, zejména pokud jsou aktualizace a rozhodnutí vázána na úkoly a viditelná na jednom místě. Používejte živé SyncUps, když je potřeba diskuse v reálném čase.