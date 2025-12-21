Bezplatné šablony pro sledování nálady, které vám pomohou zlepšit sebeuvědomění

Pokud se vaše dny mění od „slunečných s nádechem espressa“ po „částečně zatažené s nečekanými schůzkami“, jste prostě normální člověk. Právě kvůli těmto každodenním emocionálním výkyvům je důležité mít způsob, jak své emoce sledovat.
Šablona pro sledování nálady poskytuje vizuální způsob, jak sledovat své nálady, přidávat poznámky o spouštěčích a barevně označovat vzorce, které se často ztrácejí v každodenním shonu.
Jsou ideální pro jednotlivce, kteří chtějí rozvíjet sebeuvědomění, terapeuty sledující pokrok a wellness kouče podporující zdravější emoční návyky.
V tomto průvodci objevíte bezplatné šablony pro sledování nálady, které vám pomohou zlepšit všímavost a podpoří dlouhodobé duševní zdraví.
🧠 Věděli jste, že: Výzkumy ukazují, že lidé, kteří pravidelně zapisují své pocity – podobně jako v deníku nálad – často zaznamenávají znatelné zlepšení svého duševního zdraví.
Upozornění: Tento článek poskytuje obecné informace o sledování nálady, vedení deníku a emočním pohodě. Není určen k nahrazení odborné lékařské péče, diagnostiky nebo léčby deprese, úzkosti, ADHD nebo jakéhokoli jiného duševního onemocnění. Pokud máte obavy o svou náladu nebo duševní zdraví, poraďte se s licencovaným terapeutem, poradcem nebo zdravotnickým pracovníkem.
12 nejlepších šablon pro sledování nálady v přehledu
Zde je souhrnná tabulka všech šablon ClickUp a dalších šablon pro sledování nálady:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona plánu péče o sebe ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Jednotlivci, terapeuti a wellness koučové, kteří chtějí opakovatelné rutiny péče o sebe sama.
|Zobrazení seznamu a kalendáře; přehledné stavy (splněno, neúspěch, mimo plán, pozastaveno); vlastní pole pro poznámky/typ péče o sebe; průvodce pro začátečníky; souhrny ClickUp Brain.
|Seznam, kalendář, dokument
|Šablona pro sledování osobních návyků ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Pro všechny, kteří chtějí jednoduchý a poctivý nástroj pro sledování návyků.
|Zobrazení tabulky a seznamu; stavy (Otevřeno, Dokončeno); priority, štítky, podúkoly, automatizace; týdenní přehledy ClickUp Brain.
|Seznam, tabulka
|Šablona plánu osobního rozvoje ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Profesionálové a studenti mapující cíle a recenze
|Zobrazení čtvrtletí/pokroku/akcí; bohatá nabídka vlastních polí; sledování času; opakované kontroly; návrhy dalších kroků od ClickUp Brain.
|Seznam, kalendář
|Šablona denního plánovače ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Jednotlivci a profesionálové, kteří proměňují priority v denní plán
|Všechny úkoly a kalendářové zobrazení; priority a kategorie; vlastní pole; denní plán ClickUp Brain a časový kontrolní seznam
|Seznam, kalendář
|Šablona denních poznámek ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Zaneprázdnění profesionálové zaznamenávají nápady a dotahují je do konce
|Denní poznámky a seznam poznámek; stavy (k provedení, zkontrolováno, dokončeno); sledování času a značky; souhrn dne ClickUp Brain a extrakce úkolů.
|Seznam, dokument
|Šablona pro sledování pocitů od Freepik
|Stáhnout šablonu
|Pro všechny, kteří chtějí flexibilní tisknutelné/digitální rozvržení
|Možnosti kalendáře, kolečka, emodži a deníku; jednoduchá legenda; upravitelné a tisknutelné soubory; rychlý start
|Tisknutelné (PDF/JPG), upravitelné
|Šablona pro sledování nálady od Template.Net
|Stáhnout šablonu
|Uživatelé, kteří chtějí stránky připravené k okamžitému použití s minimálním nastavením
|Měsíční kalendář/kolo pocitů/emoji tabulka; rychlá barevná legenda; editovatelné soubory a JPG soubory
|Tisknutelné, upravitelné
|Šablona pro sledování nálady ve formátu PDF od Craft
|Stáhnout šablonu
|Pro uživatele, kteří preferují papír a tužku a mají rádi přehlednou měsíční tabulku.
|Barevné kódování; intenzita 1–5; pole pro rychlé poznámky; měsíc na jedné stránce
|PDF, tisknutelné
|Barevná šablona pro sledování nálady od InkPx
|Stáhnout šablonu
|Pro všechny, kteří preferují jasné a přitažlivé vizuální prvky.
|Duhové palety; možnosti kalendáře/sloupců/emoji; více nálad za den; rychlá kontextová řádka
|Tisknutelné (PDF/JPG)
|Šablona pro sledování nálady od La La Land
|Stáhnout šablonu
|Uživatelé, kteří chtějí uklidňující ilustrované vzory
|Jemné barevné palety; kalendář/kolečko/minimalistická mřížka; intenzita 1–5; prostor pro poznámky
|Tisknutelné
|Tabulka Jednoduchý denní graf nálady od Therapist Aid
|Stáhnout šablonu
|Jednotlivci a terapeuti, kteří preferují tabulky
|Stupnice 1–10; ranní/odpolední kontroly; stručné poznámky; snadné týdenní srovnání; export/tisk
|Tabulka
|Šablona PDF pro sledování nálady od McGill University
|Stáhnout šablonu
|Jednotlivci/terapeuti, kteří potřebují tracker v klinickém stylu
|Denní hodnocení; intenzita; poznámky; pole ráno/večer; rychlý měsíční přehled
|PDF, tisknutelné
Co jsou šablony pro sledování nálady?
Šablona pro sledování nálady je hotový graf nebo stránka deníku, která vám pomůže zaznamenávat vaši denní náladu konzistentním způsobem. Standardizuje to, co zaznamenáváte, jako je datum, denní doba, hodnocení nálady, intenzita a krátká poznámka, takže každý záznam je srovnatelný s předchozím.
Tyto šablony mohou mít formu tisknutelných stránek, tabulek, zobrazení v aplikaci nebo bullet journalu pro sledování nálady, který používá emodži nebo barevné kódy.
Použití šablony pro sledování nálady eliminuje nutnost nastavování: můžete si přímo vybrat stupnici (například 1–5 nebo několik různých označení nálady), definovat barvy a každé ráno nebo večer jednoduše vyplnit políčka.
V průběhu času tak vznikne deník nálad, ve kterém můžete sledovat své nálady, analyzovat vzorce spánku, denní rutiny nebo události a v případě potřeby předložit terapeutovi nebo lékaři přehledný záznam.
👀 Zajímavost: Ukázalo se, že vyjádření pocitů slovy („Cítím se úzkostně a zmateně“) snižuje aktivitu amygdaly a zvyšuje aktivitu prefrontální kůry související s kontrolou. To je jeden z důvodů, proč jednoduché popisky v deníku nálad mohou v daném okamžiku působit uklidňujícím dojmem.
Co dělá šablonu pro sledování nálady dobrou?
Dobrá šablona pro sledování nálady umožňuje rychlé a snadné zaznamenávání a porovnávání jednotlivých dnů. Poskytuje jasnou strukturu a ukazuje trendy bez nutnosti další analýzy.
Klíčové prvky, které byste měli hledat v šabloně pro sledování nálady:
- Jednoduchá stupnice nálady (čísla, emodži nebo slova) s možností zaznamenat více nálad, pokud je to potřeba.
- Pevně dané místo pro datum a čas, aby se vaše denní záznamy o náladě seřadily podle týdnů.
- Prostor pro zaznamenání intenzity a krátkou poznámku o spánku, událostech nebo spouštěčích
- Jasná legenda barevných kódů, kterou nastavíte jednou a můžete ji opakovaně používat, takže záznamy zůstanou konzistentní.
- Přehledný kalendář, graf nebo tabulka, které vám pomohou rychle rozpoznat vzorce.
- Formát, který odpovídá vaší rutině: bullet journal, tisknutelný PDF, tabulka nebo aplikace pro sledování denní nálady.
- Dostatek prostoru pro přidávání poznámek, ale ne tolik, aby se každodenní zaznamenávání stalo povinností.
👀 Zajímavost: Vaše nálada je předvídatelnější, než si myslíte. Většina lidí prochází opakovatelnými emocionálními cykly každých 7–10 dní a sledování nálady tyto vzorce jednoduše zviditelňuje.
12 nejlepších bezplatných šablon pro sledování nálady
Pokud zaznamenáváte náladu v náhodných poznámkových aplikacích, roztroušených deníkových zápisech nebo na lepících papírcích, je těžké si tento zvyk udržet nebo z něj získat smysluplné poznatky o tom, co ovlivňuje vaši duševní pohodu.
Jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě spojuje ClickUp všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy. Ačkoli se ClickUp obvykle používá pro řízení projektů, díky své flexibilitě je také výkonným nástrojem pro sledování osobního pohody.
Vaše záznamy o náladě, deník vděčnosti, sledování návyků a cíle v oblasti wellness můžete ukládat do jednoho přizpůsobitelného pracovního prostoru. Umělá inteligence ClickUp vám navíc pomůže identifikovat vzorce a nastavit připomenutí, abyste zůstali konzistentní.
Pojďme si společně prohlédnout některé šablony pro sledování nálady:
1. Šablona plánu péče o sebe ClickUp
Když se péče o sebe sama odehrává na lepících papírcích a v samostatném deníku nálad, je těžké určit, co skutečně pomáhá. Šablona plánu péče o sebe sama ClickUp pomáhá sjednotit cíle péče o sebe sama a úkoly související s náladou do jednoho seznamu a kalendáře, abyste mohli sledovat, jak často je plníte a jak se poté cítíte.
Tato šablona seznamu používá vlastní stavy, jako jsou „Dosaženo“, „Zklamání“, „Mimo plán“, „Pozastaveno“ a „Nezahájeno“, spolu s vlastními poli pro typ péče o sebe, typ wellness, cíle a poznámky.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Uspořádejte si rutiny, reflexe a záznamy o náladách v jednom pracovním prostoru, který můžete skutečně udržovat.
- Sledujte své návyky v souvislosti s denní náladou, spánkem a energií, abyste odhalili rané vzorce a mohli se přizpůsobit.
- Přepínejte mezi zobrazeními, abyste mohli plánovat týden, sledovat pokrok a udržovat souvislosti s prací.
- Používejte jasné stavy a vlastní pole, abyste mohli provádět rychlé a upřímné hodnocení.
- Spolupracujte s koučem nebo terapeutem a uchovávejte zpětnou vazbu tam, kde se práce odehrává.
✨ Ideální pro: Jednotlivce, terapeuty a wellness kouče, kteří chtějí strukturovaný denní tracker nálady, který kombinuje zaznamenávání nálady s budováním návyků a jasnými přehledy.
💡 Tip pro profesionály: Zaznamenávání nálady funguje, pokud je reflexe rychlá a opakovatelná. Použijte ClickUp Brain k shrnutí denních poznámek do krátkého přehledu nálady, zdůrazněte opakující se spouštěče zmíněné v jednotlivých záznamech (spánek, kofein, společenské aktivity) a navrhněte jeden malý zvyk, který můžete zítra vyzkoušet.
Protože ClickUp Brain se učí z kontextu vašeho pracovního prostoru, každá týdenní revize je přesnější, takže můžete věnovat více času zlepšování svých rutin.
2. Šablona pro sledování osobních návyků ClickUp
Pokud jsou vaše návyky uloženy v jiných aplikacích než deník nálad, je těžké rozpoznat, které rutiny vás povzbuzují a které naopak vyčerpávají. Šablona ClickUp Personal Habit Tracker Template nabízí tabulkové a seznamové zobrazení, kde každý návyk představuje úkol s jednoduchým stavem Otevřeno nebo Dokončeno.
Zvyky můžete seskupit podle tématu, přidat vlastní pole pro frekvenci nebo cílový počet a pomocí priorit, značek a podúkolů rozdělit velké cíle na malé kroky.
ClickUp Automations pak zpracovává opakující se úkoly a připomenutí, zatímco ClickUp Brain může shrnout, jak často plníte své denní návyky.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Zaznamenávejte všechny návyky na jednom místě a aktualizujte je během několika sekund.
- Proměňte vágní cíle v denní úkoly, které můžete skutečně měřit.
- Přepínejte mezi zobrazeními, abyste mohli plánovat, provádět a kontrolovat, aniž byste ztratili tempo.
- Pomocí priorit a dílčích úkolů se dostanete od malých úspěchů k větším rutinám.
- Zaznamenávejte si stručné poznámky o tom, co vám pomohlo nebo naopak bránilo, abyste se příští týden mohli zlepšit.
✨ Ideální pro: Všechny, kteří chtějí jednoduchý a poctivý nástroj pro sledování návyků, který promění cíle v každodenní činnosti a usnadní týdenní hodnocení.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace pro sledování návyků
📮 ClickUp Insight: Zdraví a kondice jsou hlavními osobními cíli respondentů našeho průzkumu, ale 38 % z nich přiznává, že své pokroky nesleduje důsledně. 🤦To je velký rozdíl mezi záměrem a činem! ClickUp vám může pomoci zlepšit vaši kondici díky speciálním šablonám pro sledování návyků a opakujících se úkolů. Představte si, jak snadno si vytvoříte rutiny, zaznamenáte každý trénink a udržíte si silnou meditační sérii. 💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp hlásí dvojnásobné zvýšení produktivity – protože udržení se na správné cestě začíná tím, že ji skutečně vidíte.
3. Šablona plánu osobního rozvoje ClickUp
Velké cíle mohou působit odtrženě od vaší každodenní nálady a motivace, pokud jsou zaznamenány v samostatných dokumentech. Šablona osobního rozvojového plánu ClickUp shromažďuje čtvrtletní cíle a reflexe do jednoho seznamu, takže můžete sledovat, jak pokrok ve vašem rozvojovém plánu koresponduje s tím, jak se cítíte v průběhu týdne.
Tato šablona ve formě seznamu obsahuje vlastní stavy, jako jsou „Cíl splněn“, „Na dobré cestě“, „Mimo plán“, „Pozastaveno“ a „Nezahájeno“, a také 11 vlastních polí. Kromě toho můžete využít funkce ClickUp Views, jako je sledování času a značky.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Proměňte velké ambice v čtvrtletní milníky a týdenní úkoly, které můžete splnit.
- Na první pohled uvidíte trendy ve vývoji a zjistíte, kde vaše úsilí nepřináší výsledky.
- Uchovávejte zdroje, poznámky a časové osy na jednom místě, abyste je mohli snadněji prohlížet.
- Blokujte si čas přímo z úkolů, aby se záměr proměnil v kalendářové závazky.
- Zamyslete se nad úspěchy a získanými zkušenostmi, abyste mohli v každém cyklu vylepšit svůj plán.
✨ Ideální pro: Profesionály a studenty, kteří chtějí strukturovaný plán pro zdokonalování svých dovedností, sledování výsledků a provádění jednoduchých týdenních hodnocení.
💡 Užitečná rada: Vytvořte si v ClickUp Docs speciální složku „Deník“, abyste měli všechny své záznamy, podněty a úvahy pohromadě na jednom místě. Díky tomu budete moci snadno vyhledávat, odkazovat se a vracet se k minulým záznamům, kdykoli budete potřebovat.
📖 Přečtěte si také: Jak si stanovit osobní rozvojové cíle pro život a práci
4. Šablona denního plánovače ClickUp
Náročné dny budou snazší, když budete mít všechny úkoly a priority v jednom jednoduchém plánu, který můžete skutečně dodržovat. Šablona denního plánovače ClickUp vám nabízí všechny pohledy na úkoly a kalendář, kde můžete jednoduchý seznam úkolů proměnit v realistický plán, který odpovídá vašim pocitům.
Úkoly můžete rozdělit do kategorií, jako jsou Osobní, Práce nebo Cíle, a použít vlastní pole pro odhad času nebo bloky soustředění. Poté můžete pomocí vlastních stavů úkolů (Otevřeno, Dokončeno) sledovat, co se změnilo.
Chcete porovnat svůj plán s emocionálním stavem? Přidejte jednoduché pole pro denní náladu nebo připojte seznam pro sledování nálady, abyste mohli snadno sledovat své nálady v porovnání s denním rozvrhem.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Organizujte úkoly podle kategorie a naléhavosti, aby bylo jasné, jaký je další správný krok.
- Přetáhněte úkoly do kalendáře, abyste si zajistili čas na soustředění a omezili přeplnění diáře.
- Přepínejte mezi zobrazeními, abyste si mohli naplánovat ráno, sledovat průběh dne a večer si vše zrekapitulovat.
- Přidávejte rychlé poznámky a dílčí úkoly, abyste měli přehled o práci, místo abyste si vše pamatovali.
- Pomocí přehledných vizuálních prvků můžete sledovat, co již máte hotovo a čemu je ještě třeba věnovat pozornost.
✨ Ideální pro: Jednotlivce a profesionály, kteří chtějí praktický denní plánovač, který promění priority v rozvrh a udržuje viditelný pokrok.
💡 Rychlý tip: Chcete automatizovat sledování své nálady? Nastavte si v ClickUp Reminders opakující se úkoly nebo upozornění, která vás budou každý den nebo týden vyzývat k zápisu do deníku.
Díky pravidelným připomenutím si vytvoříte udržitelný zvyk vést deník a nikdy nezmeškáte žádné záznamy. Postupem času se tato rutina stane přirozenou součástí vašeho dne.
📖 Přečtěte si také: Jednoduché každodenní návyky pro maximalizaci produktivity
5. Šablona denních poznámek ClickUp
Pokud si zapisujete myšlenky do náhodných dokumentů a poloprázdných deníků, je téměř nemožné zhodnotit vaši denní náladu a úspěchy. Šablona ClickUp Daily Notes slouží jako centrální stránka pro nápady, úkoly a rychlé reflexe.
Vše od „co se podařilo“ po „jak jsem se dnes cítil“ tak najdete na jednom přehledném místě. Tato šablona seznamu vhodná pro začátečníky obsahuje zobrazení denních poznámek pro rychlé zadávání a zobrazení seznamu poznámek pro delší vlákna, se stavy „Úkol“, „Zkontrolováno“ a „Dokončeno“ pro převedení poznámek do akce.
Záznamy můžete také označovat podle typu (např. schůzka, osobní kontrola) a přidávat k nim krátké komentáře, abyste mohli sledovat denní milníky.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Uchovávejte všechny denní poznámky, nápady a úkoly na jednom strukturovaném místě namísto v několika aplikacích.
- Pomocí zobrazení Denní poznámky a Seznam poznámek oddělte rychlé záznamy od delších vláken.
- Uspořádejte si poznámky podle stavů „K provedení“, „Zkontrolováno“ a „Dokončeno“, abyste měli přehled o tom, co je třeba dokončit.
- Přidejte krátké komentáře nebo značky, abyste mohli sledovat milníky nebo osobní reflexe v kontextu.
- Každý záznam doplňte jednoduchou čarou nálady, abyste později mohli spojit pocity s tím, co se skutečně stalo.
✨ Ideální pro: Zaneprázdněné profesionály, kteří chtějí rychle zaznamenávat denní poznámky s integrovaným sledováním a jemným kontrolním dotazem, jak se cítili během dne.
📖 Přečtěte si také: Jak zvýšit produktivitu pomocí bullet journalingu
💡 Tip pro profesionály: ClickUp BrainGPT je desktopový AI pomocník, který usnadňuje udržování konzistentních návyků při sledování a porozumění tomu, co ovlivňuje váš emocionální stav na základě všech zaznamenaných dat.
Postupujte takto:
- Zaznamenávejte nálady okamžitě pomocí hlasu: Pomocí funkce Talk to Text můžete zaznamenat, jak se cítíte, aniž byste museli psát. Stačí vyslovit svou náladu, úroveň energie nebo to, co vás emocionálně ovlivňuje, a aplikace to převede na zaznamenaný záznam.
- Ptejte se na své emocionální vzorce: Zeptejte se například: „Které dny v týdnu se cítím nejvíce úzkostlivý?“ nebo „Jak se změnila moje nálada od té doby, co jsem začal cvičit?“ Aplikace analyzuje zaznamenaná data a odhalí trendy, které byste při ručním prohlížení záznamů mohli přehlédnout.
- Prohledávejte minulé záznamy podle pocitu nebo události: Najděte konkrétní záznamy o náladách vyhledáváním emocí, spouštěčů nebo životních událostí ve všech svých záznamech.
- Vyberte si AI, která vyhovuje vašim potřebám: Máte přístup k několika LLM, včetně Claude, GPT a Gemini. Používejte různé modely pro různé potřeby – ať už chcete empatické reakce pro zpracování emocí, analytické poznatky o vzorcích nálad nebo kreativní podněty pro psaní deníku.
6. Šablona pro sledování pocitů od Freepik
Pro mladší uživatele nebo kohokoli, kdo dává přednost vyprávění příběhů před přísnými grafy, může rozvržení storyboardu učinit sledování nálady méně zastrašujícím. Vektorová šablona „My feelings storyboard“ na Freepik vám nabízí stránku ve stylu komiksu, kterou můžete vytisknout nebo upravit a poté vyplnit kresbami nebo poznámkami o tom, co jste cítili a co se toho dne stalo.
Grafiku můžete přizpůsobit v editoru Wepik nebo Freepik, exportovat jako tisknutelný obrázek a vložit do pořadače nebo bullet journalu. Každý rámeček se stane mini scénou ve vašem deníku nálad, což je obzvláště užitečné pro děti, kterým je snazší vyjádřit emoce prostřednictvím kreseb než pomocí stupnic nebo čísel.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Prohlédněte si různé styly sledování nálady a vyberte si ten, který odpovídá vašemu vkusu a pozornosti.
- Vytiskněte si čisté stránky pro bullet journal nebo použijte digitální verze, pokud vám to pomůže udržet si konzistenci.
- Pomocí jednoduchých legend můžete rychle sledovat své nálady a na první pohled rozpoznat vzorce.
- Začněte s kalendářem, přejděte na kolečko pocitů a opakujte, dokud se vám to neosvojí.
- Vedejte si záznamy na jednom místě, aby vaše denní nálady zůstaly soudržné.
✨ Ideální pro: Všechny, kteří chtějí flexibilní, tisknutelné sledovače nálad s možností rychlého přizpůsobení a mnoha stylovými možnostmi.
👀 Zajímavost: Náladové prsteny, které se staly populární v 70. letech, mění barvu v závislosti na teplotě, nikoli na emocích, ale pomohly popularizovat myšlenku, že náladu lze „vidět“ prostřednictvím barvy, což je nyní základní myšlenka mnoha barevně kódovaných nástrojů pro sledování nálady.
📖 Přečtěte si také: Produktivní věci, které můžete dělat ve volném čase
7. Šablona pro sledování nálady od Template. Net
Pokud chcete šablonu pro sledování nálady do bullet journalu, aniž byste ji museli navrhovat od základu, je bezplatná šablona pro sledování nálady do bullet journalu od Template.net dobrým výchozím bodem. V editoru můžete použít vlastní barevný kód a začít sledovat emoční pohodu pomocí měsíční mřížky, která se vejde přímo do vašeho diáře.
Šablonu lze upravovat a stáhnout v několika formátech (včetně Google Docs, Google Sheets, PDF a designových souborů), takže ji můžete použít jako tisknutelnou stránku nebo ji uchovat v digitální podobě.
Pro každý den můžete využít prostor pro zaznamenání stručné nálady a krátké poznámky, poté si můžete prohlédnout celý měsíc a rozpoznat vzorce ve spánku, rutinách nebo společenském životě.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Prohlédněte si různé styly sledování nálady a vyberte si ten, který budete skutečně vyplňovat.
- Vytiskněte si stránky pro bullet journal nebo je uložte v digitální podobě, abyste je mohli snadno aktualizovat.
- Pomocí jednoduché legendy můžete rychle sledovat své nálady a na první pohled rozpoznat vzorce.
- Změňte rozložení, jakmile zjistíte, co vám pomáhá získat přehled a zůstat konzistentní.
- Uchovávejte vše na jednom místě, aby vaše emocionální historie zůstala v průběhu času srovnatelná.
✨ Ideální pro: Každého, kdo chce tisknutelnou nebo editovatelnou šablonu pro sledování nálady v bullet journalu, která funguje okamžitě a vyžaduje jen minimální nastavení.
Chcete ve svém životě skutečný směr, jasnost a cíl, aniž byste upadli do běžných pastí, které způsobují selhání většiny životních plánů? V tomto videu vás provedeme vytvořením životního plánu v pěti snadných a proveditelných krocích.
📖 Přečtěte si také: Šablony pro stanovení cílů zdarma, které vám pomohou plánovat, sledovat a dosahovat vašich cílů
8. Šablona pro sledování nálady ve formátu PDF od Craft
Pokud máte rádi strukturované kontroly během dne, šablona Mood Tracker od Craft vám nabízí jednoduchou tabulku v aplikaci ve stylu dokumentu. Rozděluje každý den na segmenty ráno, odpoledne a večer, s prostorem pro zaznamenání vaší nálady a krátkého komentáře v každém časovém úseku.
Měsíční přehled vám umožňuje procházet nebo vytisknout jednu stránku a sledovat, jak se váš emocionální stav měnil v průběhu času. Díky jednoduchému rozložení v podobě mřížky funguje šablona jak jako digitální dokument, tak jako tisknutelný deník nálad, do kterého můžete ručně vkládat poznámky nebo zvýrazňovat důležité informace.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Využijte časové úseky ráno, odpoledne a večer k zaznamenání různých nálad v průběhu dne.
- Sledujte náladu po celý měsíc na jedné stránce, abyste snadno odhalili vzorce.
- Přizpůsobte si popisky a slova popisující náladu, aby sledování odpovídalo vašemu jazyku.
- Stránku si můžete vytisknout nebo uložit v aplikaci Craft, podle toho, jaké máte zvyky.
- Kombinujte barevné kódy s krátkými poznámkami, abyste propojili pocity s událostmi.
✨ Ideální pro: Všechny, kteří preferují tisknutelný deník nálad s přehledným měsíčním rozvržením a možností rychlých poznámek.
🛠️ Můžete také vyzkoušet: Sledování nálady, máte pocit, že vám na seznamu chybí ještě „jedna věc“? Použijte tento bezplatný online Pomodoro Timer a nastavte si 5minutové bloky soustředění, stiskněte tlačítko Start, rychle ohodnoťte svou náladu, přidejte krátkou poznámku a uložte. Jemný zvukový signál vás podpoří v důslednosti, aniž byste museli příliš přemýšlet, a většina časovačů se automaticky opakuje, takže si tento zvyk snadno osvojíte.
9. Barevná šablona pro sledování nálady od InkPx
Šablona pro sledování nálady Colorful Mood Tracker Template od InkPx nabízí jasné palety barev a přehledné mřížky, díky nimž je zaznamenávání nálady příjemné. Před tiskem můžete upravit písma a barvy, přidat nebo odebrat text a vybrat si mezi formáty A4 a US Letter.
Některé šablony používají mřížky ve stylu kalendáře, jiné tabulky a některé vám umožňují zaznamenat více nálad za den pomocí barevných kódů a krátkých poznámek. Výsledkem je barevná stránka deníku nálad, kterou můžete vložit do pořadače nebo osobního diáře.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Vyberte si z palety barev duhy, díky které bude aktualizace rychlá a uspokojivá.
- Pomocí jednoduché legendy zajistíte konzistentnost a srovnatelnost záznamů v průběhu času.
- Sledujte jednu náladu nebo kombinujte pocity, abyste zachytili nuance svého emocionálního stavu.
- Spojte barevné tečky s krátkými poznámkami, abyste propojili spouštěče, jako je spánek, rutiny nebo události.
- Sledujte vývoj trendů v průběhu týdnů a získejte poznatky, na základě kterých můžete jednat.
✨ Ideální pro: Každého, kdo chce veselou šablonu pro sledování nálady, kterou si může vytisknout a která podporuje pravidelné zaznamenávání a jasné reflexe.
10. Šablona pro sledování nálady od La La Land
Pokud chcete, aby váš deník nálad působil příjemně a povzbudivě namísto klinicky, bezplatná šablona pro sledování nálady od La La Land je barevným místem, kde můžete začít. Stránku si můžete vytisknout a vložit do svého diáře nebo zápisníku a poté ji používat jako jednoduchý deník nálad, který vám pomůže sledovat, jak se skutečně cítíte v průběhu měsíce.
Design je převzat z jednoho z ilustrovaných deníků La La Land, takže získáte vizuálně uklidňující rozvržení, které kombinuje prostor pro zaznamenávání denní nálady s místem pro malé reflexe. Šablonu si také můžete stáhnout ve formátu JPG z jejich blogu, uložit ji, vytisknout a přidat vlastní barevný kód nebo symboly pro popis svých nálad.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Vyberte si uklidňující, umělecké rozvržení, které vám umožní rychle a snadno zaznamenávat změny nálady.
- Používejte jednoduchou legendu, aby záznamy byly konzistentní a snadno čitelné.
- Sledujte jednu náladu nebo kombinujte pocity, abyste zachytili různé nálady v průběhu dne.
- Přidejte stručné kontextové řádky, abyste získali přehled o spouštěčích a podpůrných faktorech.
- Uchovávejte stránky pohromadě, aby vaše historie zůstala srovnatelná a užitečná.
✨ Ideální pro: Všechny, kteří chtějí uklidňující, tisknutelný rozvrh nálad, který podporuje pravidelné zaznamenávání a jemnou reflexi.
💡 Přátelská rada: Nastavte si panely ClickUp, abyste mohli vizualizovat vzorce nálad, frekvenci psaní deníku a osobní růst v průběhu času. Dynamické grafy a widgety vám pomohou sledovat vaši cestu a identifikovat trendy nebo oblasti, které je třeba zlepšit. Vizuální zobrazení vašeho pokroku může být motivující a poskytnout vám cennou zpětnou vazbu o vašem vývoji.
📖 Přečtěte si také: Šablony pro plán péče o sebe zdarma
11. Tabulka pro zaznamenávání denní nálady od Therapist Aid
Pokud dáváte přednost přehledné struktuře a číslům, pracovní list Daily Mood Chart (Denní graf nálady) od Therapist Aid nabízí tabulkový způsob, jak sledovat své pocity v průběhu dne.
Můžete ji použít společně s kognitivně behaviorální terapií (KBT) nebo jinou terapií, abyste zjistili, jak vaše prostředí a emoce souvisí, místo abyste se snažili si vše pamatovat. S touto šablonou můžete zaznamenávat své emoce každých pár hodin do tabulky, která pokrývá celý den.
Poté můžete vybrat štítky, jako je šťastný, smutný, naštvaný, unavený, nadšený, úzkostný nebo jiné, a ohodnotit intenzitu na stupnici 1–10. K dispozici je také sloupec pro poznámky, kde můžete stručně popsat, co se v danou chvíli dělo, aby byl záznam přehlednější.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Zaznamenávejte jedno skóre za každé přihlášení a přidávejte stručné poznámky bez zbytečného nepořádku.
- Porovnávejte týdny na první pohled a rozpoznávejte vzorce emocí a pocitů.
- Používejte jednoduchou legendu pro barevné kódy nebo značky, abyste snadno rozpoznali těžké dny.
- Sledujte intenzitu spolu s událostmi, abyste získali přehled o příčinách a důsledcích.
- Exportujte nebo vytiskněte si záznamy o náladách, když budete chtít mít přehled pro zpětnou kontrolu.
✨ Ideální pro: Jednotlivce a terapeuty, kteří preferují přehledný tabulkový tracker pro důsledné zaznamenávání denní nálady a sledování pokroku během sezení.
12. Šablona PDF pro sledování nálady od McGill University
Šablona pro sledování nálady McGill University je pracovní list v klinickém stylu používaný v programech kognitivně-behaviorální terapie a léčby poruch nálady. Obsahuje tabulku, do které můžete zaznamenávat svou denní náladu (rozzlobený, zcela klidný nebo unavený) a přidávat poznámky o spánku nebo událostech, které mohly ovlivnit váš emocionální stav.
Protože je list určen pro léčebné účely, má jednotné sloupce a formulace, takže je snadné porovnávat skóre za jednotlivé týdny nebo je sdílet s terapeutem či lékařem. Můžete si vytisknout kopie do pořadače nebo je nalepit do deníku a pak si na schůzku přinést kompletní měsíční záznam nálad k posouzení.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Vytvořte si jednoduchý tracker, který si můžete vytisknout a který umožňuje rychlé denní aktualizace.
- K hodnocení nálady přidejte krátké poznámky, aby se neztratil kontext.
- Prohlédněte si řádky a sledujte změny trendů, aniž byste museli vytvářet samostatný graf.
- Využijte pole pro ráno a večer k zaznamenání různých nálad v průběhu dne.
- Přineste si na sezení stručný záznam a získejte rychlejší přehled.
✨ Ideální pro: Jednotlivce a terapeuty, kteří chtějí strukturovanou šablonu pro sledování nálady v klinickém stylu pro konzistentní denní monitorování a stručné hodnocení sezení.
Sledování nálady snadno s ClickUp
Dobré dny málokdy přicházejí náhodou; obvykle jsou výsledkem malých rozhodnutí, která opakujete a kterých si všímáte. Ať už zaznamenáváte jednu denní náladu nebo své osobní preference, správná šablona pro sledování nálady vám pomůže identifikovat vzorce a udržet tok vašich reflexí.
Pokud chcete mít jedno místo, kde budou propojeny vaše denní záznamy o náladě, poznámky a přehledy návyků, ClickUp funguje jako perfektní zápisník, který uchovává všechny vaše informace. 📕
V ClickUp můžete vedle úkolů vést seznam nálad, naplánovat jemná připomenutí v kalendáři a požádat ClickUp Brain, aby shrnul trendy a navrhl další kroky.
Všechny tyto funkce jsou k dispozici, aniž byste museli používat samostatné nástroje pro sledování návyků a nálady. Pomáhá vám to udržovat pořádek a podporuje váš pokrok v sebepoznání a sebereflexi.
Jste připraveni na inspiraci? Zaregistrujte se na ClickUp a objevte perfektní způsob, jak dokumentovat svou cestu za duševní pohodou.