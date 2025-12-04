Zoom vs. ClickUp SyncUp: Který z nich nejlépe vyhovuje vašemu týmu?

Je 9:55 ráno. Váš tým se připojuje k hovoru na Zoomu. Rozhodnutí jsou učiněna. Akční položky létají. O třicet minut později kopírujete poznámky do tabulek úkolů a přeposíláte odkazy, aby vám nic neuniklo.
Zde se cesty rozcházejí. Zoom je přední platforma pro videokonference určená pro videohovory a spolehlivé sdílení obrazovky. ClickUp SyncUp je blíže k práci. Můžete plánovat schůzky, pořizovat poznámky ze schůzek a spouštět automatické vytváření úkolů propojených s úkoly a vlastníky.
Tato funkce je důležitá z určitého důvodu. Index pracovních trendů společnosti Microsoft ukazuje, že průměrný zaměstnanec tráví 57 % svého času na schůzkách, e-mailech a chatu. To je spousta řečí, které je třeba rychle proměnit v činy.
Tento průvodce porovnává Zoom a ClickUp SyncUp, aby si vzdálené týmy mohly vybrat to, co vyhovuje jejich každodenním činnostem, ať už chtějí nejlepší volání ve své třídě nebo schůzky, které plynule navazují na práci.
Zoom vs. ClickUp SyncUp v kostce
Když porovnáváte Zoom a ClickUp SyncUp, ve skutečnosti si vybíráte mezi samostatnou platformou pro videokonference a vrstvou pro schůzky, která je součástí vašeho pracovního prostoru pro správu projektů.
Zde je přehled jejich klíčových funkcí, možností vytváření úkolů a dalších pokročilých funkcí:
|Funkce
|ClickUp SyncUp
|Zoom Meetings
|Hlavní zaměření
|Integrovaný do ClickUp jako součást konvergovaného AI pracovního prostoru pro řízení projektů a komunikaci v týmu.
|Samostatná platforma pro videokonference pro pořádání a účast na online schůzkách a webinářích
|Každodenní standupy a aktualizace projektů
|Spusťte SyncUps ze seznamů, zobrazení nebo úkolů, aby týmy mohly na jednom místě prohlížet tabule, aktualizovat úkoly a komunikovat.
|Provádějte videohovory v HD kvalitě se sdílením obrazovky a chatem, ale tabule a trackery jsou obvykle umístěny v samostatném projektovém nástroji.
|Správa úkolů a projektů
|Kompletní hierarchie úkolů a projektů s vlastníky, termíny, závislostmi, dashboardy a automatickým vytvářením úkolů z jednání
|Žádné nativní řízení projektů; úkoly ze schůzek Zoom musí být vytvářeny v externích nástrojích.
|Zápisy z jednání a automatizované úkoly
|ClickUp Brain a AI Notetaker vytvářejí souhrny, prohledávatelné přepisy a úkoly, které odkazují přímo na dokumenty a zobrazení.
|Zoom AI Companion generuje souhrny a navrhuje akce, které je ještě třeba zadat do projektových nástrojů.
|Sdílení obrazovky a nahrávání obrazovky
|Sdílejte svou obrazovku v SyncUps a ukládejte SyncUps a Clips v Clips Hub s přepisy a komentáři spojenými s úkoly.
|Sdílejte obrazovky v rámci schůzek Zoom a nahrávejte relace do lokálního nebo cloudového úložiště, poté sdílejte odkazy samostatně.
|Plánování a integrace
|Naplánujte schůzky, na kterých budete řídit práci, a pomocí integrace ClickUp–Zoom spusťte schůzky Zoom z úkolů.
|Plánujte schůzky Zoom z aplikace Zoom nebo integrace kalendáře a přidávejte odkazy Zoom do událostí Google nebo Outlook.
|Reporting a přehlednost po schůzkách
|Dashboardy ukazují, jak změny vyplývající z jednání ovlivňují pracovní zátěž, burndown a dodávky v reálném čase.
|Analýzy se zaměřují na využití a kvalitu schůzek, nikoli na výsledky projektů nebo stav sprintů.
|Nejlepší pro
|Týmy, které chtějí funkce SyncUp, poznámky z jednání a automatické vytváření úkolů spojené s řízením projektů v jednom pracovním prostoru.
|Týmy, které potřebují známou alternativu k osobním schůzkám a rychlým videohovorům napříč zařízeními
Co je ClickUp?
ClickUp je konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, který sdružuje úkoly, dokumenty, chat, schůzky a umělou inteligenci na jednom místě, takže týmy mohou plánovat, provádět a podávat zprávy, aniž by musely přecházet mezi různými nástroji.
Představte si vedoucího oddělení, který řídí mezifunkční zavádění.
Aktualizace se zobrazují v chatu Zoom, následné kroky jsou uloženy v doručené poště a nejnovější změny rozsahu jsou schované v osobních poznámkách někoho jiného. Každá změna stojí soustředění a ztěžuje přehled o tom, co se skutečně posunulo vpřed.
ClickUp je navržen tak, aby omezil tuto roztříštěnost práce tím, že vše spojuje do jednoho pracovního prostoru.
S ClickUp SyncUp a ClickUp Meetings mohou týmy zahájit rychlé videohovory ze stejných seznamů a úkolů, které již používají, zaznamenávat poznámky z jednání v kontextu a přímo propojovat rozhodnutí s vlastníky a termíny.
ClickUp AI Notetaker a ClickUp Brain pak tyto konverzace převedou na souhrny a akční položky, takže „mluvili jsme o tom“ se automaticky změní na „je to v systému“.
Pokud stále používáte Zoom pro větší briefingy nebo externí hovory, integrace ClickUp–Zoom vám umožní spouštět nebo se připojovat k Zoom schůzkám z ClickUp Tasks, Docs a Chat a uchovávat odkaz pro připojení a nahrávku připojenou k práci.
Jeden uživatel to vyjádřil jednoduše:
Možnost vytvářet vlastní zobrazení, panely a pole je úžasná. Také se mi líbí široká škála funkcí, které nabízí, od správy úkolů a sledování času až po spolupráci na dokumentech a stanovování cílů. Je to opravdu všestranný pracovní prostor.
Hodnocení a recenze zákazníků:
- G2: 4,7/5 (více než 10 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Funkce ClickUp
Zde je ukázka, jak funkce ClickUp pomáhají vzdáleným týmům nahradit „volání, kopírování poznámek a pozdější aktualizaci tabule“ schůzkami, které probíhají přímo v rámci jejich pracovních postupů pro řízení projektů.
Funkce č. 1: ClickUp Chat
ClickUp Chat kombinuje zasílání zpráv v reálném čase a správu práce, takže konverzace nikdy neodbočí od úkolů, kterých se týkají.
Týmy mohou chatovat v kanálech nebo přímých zprávách, sdílet soubory a jedním kliknutím přeměnit jakoukoli zprávu na úkol v ClickUp Tasks. Tím je zajištěno, že rozhodnutí, soubory a úkoly zůstávají ve stejném pracovním prostoru, což usnadňuje jejich sledování a vyhledávání.
Umělá inteligence ClickUp dokáže také shrnout dlouhé vlákna a navrhnout úkoly z konverzace, což je obzvláště užitečné po náročném dni plném vzájemné komunikace. Namísto procházení chatových záznamů Zoomu nebo roztroušených přímých zpráv získáte přehledné shrnutí a konkrétní úkoly přímo v ClickUp Chatu.
📌 Příklad: Produktový tým diskutuje o chybě v kanálu ClickUp Chat, připojí screenshoty a dohodne se na opravě. Projektový manažer převede zprávu na úkol v ClickUp, přidělí ho inženýrovi a stanoví termín dokončení. Po dokončení opravy zobrazí stav úkolu, komentáře a přílohy celý průběh. Už se nemusíte spoléhat na staré chatové vlákna.
Funkce č. 2: ClickUp SyncUp (a integrace Zoom)
ClickUp SyncUp přináší lehké videohovory přímo do vašeho pracovního prostoru ClickUp.
SyncUp můžete spustit ze seznamu, úkolu nebo chatu a během hovoru pokračovat v práci ve svém pracovním prostoru ClickUp.
Sdílení obrazovky, komentáře a odkazy na úkoly jsou všechny na jednom místě, což usnadňuje provádění aktualizací stavu a rychlé stand-upy a jejich sledování. Protože SyncUps jsou součástí ClickUp Chat, nepotřebujete samostatnou aplikaci pro schůzky pro interní kontroly.
Pokud však potřebujete plnohodnotnou schůzku Zoom (například pro externí demo nebo webinář), můžete spustit schůzky Zoom z ClickUp Tasks, Docs a Chat pomocí integrace Zoom.
Odkaz pro připojení se automaticky přidá jako komentář k úkolu, přičemž pověření uživatelé a sledující jsou informováni o zahájení schůzky a odkazy na záznamy lze připojit ke stejnému úkolu pro snadnou orientaci.
📌 Příklad: Vzdálený tým inženýrů pořádá každý den SyncUp ze svého sprintového seznamu. Otevřou tabuli, zkontrolují překážky a během hovoru vytvoří nové úkoly. Pro měsíční webinář pro zákazníky spustí CSM schůzku Zoom z úkolu ClickUp, prezentuje odtud a později vloží odkaz na záznam Zoom do stejného úkolu, aby prodejní a podpůrný tým mohl hovor znovu přehrát, aniž by musel znovu žádat o odkaz.
💡 Zajímavost: Výzkumy naznačují, že až třetina schůzek je zbytečná a neefektivní schůzky jsou hlavní překážkou produktivity. Nástroje, které propojují diskusi s úkoly, pomáhají tento neefektivní odpad omezit.
Funkce č. 3: ClickUp Brain a AI Notetaker
ClickUp Brain a ClickUp AI Notetaker uzavírají smyčku mezi „mluvili jsme o tom“ a „je to v systému“.
AI Notetaker se může automaticky připojit k vašim schůzkám, zaznamenávat poznámky ze schůzek, zvýrazňovat klíčová rozhodnutí a přeměnit akční položky na úkoly ClickUp Tasks ihned po skončení schůzky (ať už jste použili ClickUp SyncUp nebo Zoom).
Na základě toho může ClickUp Brain shrnout dlouhé diskuse, navrhnout vlastníky a termíny a zajistit soulad dokumentů a úkolů.
S ClickUp Brain MAX mohou týmy používat funkci Talk to Text, aby aktualizace namísto psaní diktovaly.
V průměru uživatelé ClickUp Brain MAX uvádějí úsporu 1,1 dne týdně, čtyřnásobně rychlejší práci než při psaní na klávesnici a snížení nákladů na nástroje až o 88 % díky kombinaci několika AI pomocníků do jednoho pracovního prostoru.
ClickUp Brain MAX také běží na prémiových modelech AI, jako jsou Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek a Claude. Jak mluvíte, upravuje text z hlediska srozumitelnosti a tónu a poté dodává vyleštěný text pro dokumenty a aktualizace úkolů.
📌 Příklad: Po mezifunkčním plánovacím hovoru AI Notetaker vygeneruje shrnutí s rozhodnutími a akčními položkami a poté vytvoří úkoly pro návrh, inženýrství a analytiku ve správných seznamech. Projektový manažer rychle zkontroluje shrnutí, upraví dva termíny a je hotovo. Není třeba kopírovat odrážky ze shrnutí Zoom do samostatného nástroje pro správu projektů.
💡 Tip pro profesionály: Chcete mít pokaždé jednotný formát rekapitulace? Začněte s šablonami pro pořizování poznámek, aby předávání úkolů bylo přehledné a snadno vyhledatelné.
Zde je perfektní průvodce, jak ClickUp Brain učiní vaše psaní poznámek hračkou:
Ceny ClickUp
📮 ClickUp Insight: V našem průzkumu 88 % týmů již používá AI k urychlení každodenní práce. Spojte ClickUp Brain se SyncUp, abyste zkrátili dobu schůzek, získali okamžité shrnutí schůzek a proměnili rozhodnutí v automatické vytváření úkolů – takže další kroky se dostanou do úkolů ClickUp bez ručního zadávání dat.
Co je Zoom?
Zoom je přední platforma pro videokonference, která pomáhá týmům, zákazníkům a partnerům rychle se spojit pomocí spolehlivého videa, zvuku a sdílení obrazovky.
Zoom Meetings je jádrem Zoom Workplace a nabízí HD video, chat během schůzky, reakce a nahrávání všeho od denních standupů po globální webináře.
V běžném dni může projektový manažer spustit odkaz na schůzku Zoom z Kalendáře Google a sdílet svou obrazovku, aby provedl účastníky plánem. Uživatelé pak mohou přistupovat k chatu schůzky, kde najdou rychlé odkazy, a později si díky cloudovým nahrávkám prohlédnout část schůzky.
Kromě toho může Zoom AI Companion generovat souhrny schůzek, akční položky a výzvy k následným krokům.
Zoom se také integruje s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Microsoft Teams a Google Workspace, takže můžete plánovat schůzky v Zoomu, sdílet nahrávky a zajistit plynulé základní sledování prostřednictvím aplikací, které váš tým již používá.
Hodnocení a recenze zákazníků:
- G2: 4,5/5 (54 000+)
- Capterra: 4,6 (14 000+)
Funkce Zoom
Zoom se zaměřuje na plynulé videohovory a pomáhá týmům zůstat v kontaktu i po skončení hovoru díky souhrnům, nahrávkám a chatu s využitím umělé inteligence.
Funkce č. 1: AI Companion pro poznámky a úkoly
AI Companion od Zoomu poslouchá během schůzek Zoom a po skončení hovoru vytvoří strukturovaný souhrn schůzky s kapitolami, klíčovými body a navrhovanými akcemi.
Hostitelé mohou tyto souhrny prohlížet a upravovat na stránce Souhrny v aplikaci Zoom, sdílet je s účastníky a používat jejich obsah k přípravě následných e-mailů nebo interních aktualizací.
📌 Příklad: Manažer zákaznické podpory pořádá čtvrtletní hodnocení podnikání. Po hovoru AI Companion vygeneruje shrnutí s rozhodnutími a dalšími kroky. Manažer upraví několik řádků, odešle je zákazníkovi a poté předá klíčové úkoly do svého nástroje pro řízení projektů, aby mohl sledovat jejich plnění.
💡 Tip pro profesionály: Pokud potřebujete specializovaný nástroj pro zaznamenávání, AI poznámkové bloky pro Zoom mohou automaticky označovat mluvčí a témata pro sdílené souhrny.
Funkce č. 2: Kalendář a plánování
Zoom usnadňuje plánování schůzek z nástrojů, které již používáte. S nástrojem Zoom Scheduler a doplňky kalendáře můžete několika kliknutími zveřejnit svou dostupnost, sdílet odkazy na rezervace a přidat odkazy na schůzky Zoom do událostí v Google Kalendáři nebo Microsoft 365.
Účastníci si vyberou termín, obdrží automatické připomenutí a připojí se přímo z pozvánky v kalendáři.
📌 Příklad: Partner manažer pošle odkaz na plánovač podnikovým klientům. Ti si vyberou čas schůzky, událost se objeví v obou kalendářích s připojeným odkazem na Zoom a automaticky se odešlou e-mailová připomenutí – bez nutnosti potvrzovat dostupnost.
💡 Zajímavost: Index pracovních trendů společnosti Microsoft ukazuje, že zaměstnanci jsou kontaktováni přibližně každé dvě minuty, což představuje zhruba 275 přerušení denně v rámci schůzek, e-mailů a chatů.
Funkce č. 3: Týmový chat a spolupráce při hovorech
Zoom Team Chat nabízí kanály a přímé zprávy, kde mohou týmy mezi schůzkami pokračovat v konverzacích, sdílet soubory a připínat důležité vlákna.
Během schůzek Zoom mohou účastníci využívat chat, tabule a poznámky během hovoru a sdílení obrazovky, aby mohli v reálném čase upřesňovat rozhodnutí. Cloudové nahrávky pak zaznamenávají průběh schůzky, takže každý, kdo ji zmeškal, si může později prohlédnout, co se dělo.
📌 Příklad: Rozptýlený produktový tým prochází prototypem během hovoru na Zoomu a zároveň si dělá rychlé poznámky a ukládá odkazy do chatu schůzky. Poté připnou rekapitulační vlákno do týmového chatu a připojí cloudovou nahrávku, aby se noví účastníci mohli rychle zorientovat, aniž by museli plánovat další hovor.
💡 Tip pro profesionály: Pro hladší prezentaci a řešení problémů obsahuje tento průvodce softwarem pro sdílení obrazovky tipy pro nastavení a osvědčené postupy.
Ceny Zoom
- Základní: zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 21,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Zoom vs. ClickUp SyncUp: Porovnání funkcí
Nyní se podívejme na funkce Zoom vs. ClickUp SyncUp a zjistěte, který nástroj pro schůzky nejlépe vyhovuje vaší každodenní práci.
Funkce č. 1: Každodenní standupy a aktualizace projektů
ClickUp
S ClickUp SyncUp můžete zahájit videohovory přímo ze seznamů, zobrazení nebo úkolů. Vaše sprintová tabule, backlog nebo roadmapa jsou již otevřené, když schůzka začíná, takže můžete aktualizovat stavy, přidávat přiřazené osoby a upravovat termíny v reálném čase.
Protože SyncUps funguje přímo v ClickUp, komunikace týmu, řízení projektů a standupy probíhají ve stejném pracovním prostoru, namísto rozptýlených záložek.
Zoom
Zoom je primárně určen pro živé videohovory. Týmy mohou pořádat schůzky Zoom s HD videem, sdílením obrazovky, breakout rooms a chatem, což se hodí pro vzdálené standupy a rychlé kontroly.
Vaše tabule a trackery však obvykle fungují v jiném nástroji, takže stále přepínáte mezi Zoomem a vaším systémem pro správu projektů, abyste viděli úkoly, vlastníky a časové osy.
🏆 Vítěz: ClickUp vítězí v oblasti opakujících se standupů a interních aktualizací, kde chcete mít videohovory a aktualizace projektů na jednom místě.
Funkce č. 2: Od poznámek z jednání po automatické vytváření úkolů
ClickUp
ClickUp Brain a AI Notetaker vám pomohou přejít od poznámek z jednání k akci bez další administrativní práce. AI Notetaker se může připojit k jednáním Zoom nebo SyncUp, pořizovat chytré souhrny a vytvářet dokumenty s poznámkami z jednání s akčními položkami, které odkazují přímo na úkoly ClickUp.
Odtud můžete pomocí automatického vytváření úkolů přiřazovat vlastníky, nastavovat termíny a uchovávat poznámky z jednání a následné kroky ve stejném pracovním prostoru.
Zoom
AI Companion od Zoom dokáže generovat shrnutí schůzek, zvýraznit klíčové body diskuse a navrhnout následné úkoly po skončení schůzky na Zoom.
Tyto nástroje jsou užitečné pro zapamatování si toho, co bylo řečeno, ale stále je nutné je přesunout do vašeho nástroje pro správu projektů, a to buď prostřednictvím integrace, nebo ručního kopírování a vkládání. To přidává další krok mezi „rozhodli jsme se“ a „toto je nyní sledovaný úkol s vlastníkem“.
🏆 Vítěz: ClickUp vítězí díky automatickému vytváření úkolů a uchovávání poznámek z jednání, shrnutí a úkolů na jednom místě namísto v samostatných aplikacích.
Funkce č. 3: Komunikace v týmu a asynchronní spolupráce
ClickUp
ClickUp kombinuje SyncUps, ClickUp Chat, Docs a Whiteboards v jednom pracovním prostoru. Týmy mohou uspořádat rychlý SyncUp, sledovat vlákna v ClickUp Chat a převést zprávy nebo komentáře na úkoly jediným kliknutím.
Pro asynchronní spolupráci můžete sdílet nahrávky obrazovky pomocí ClickUp Clips a nechat Brain shrnout dlouhé aktualizace. To může lidem pomoci dohnat zpoždění ve svém volném čase, aniž by byli závislí na další schůzce.
Zoom
Zoom nabízí silnou spolupráci během hovoru: chat během schůzky, reakce, ankety a tabule zvyšují interaktivitu živých relací. Zoom Team Chat udržuje konverzaci mezi hovory pomocí kanálů a přímých zpráv.
Rozhodnutí a odkazy však stále musí být přeneseny do vašich nástrojů pro správu projektů a dokumentaci, což znamená, že po skončení schůzky může dojít ke ztrátě kontextu.
🏆 Vítěz: ClickUp vyhrává díky tomu, že udržuje týmovou komunikaci, asynchronní aktualizace a správu projektů na jednom místě.
Funkce č. 4: Sdílení obrazovky a sdílení nahrávek obrazovky
ClickUp
V SyncUp můžete sdílet svou obrazovku přímo z ClickUp a procházet úkoly, dashboardy nebo dokumenty. Pokud potřebujete asynchronní vysvětlení, ClickUp Clips vám umožní nahrávat krátká videa z obrazovky nebo hlasová videa a sdílet je v rámci úkolů, dokumentů nebo chatu.
Všechny klipy a SyncUps jsou uloženy v Clips Hub spolu s přepisy a komentáři, takže záznamy obrazovky zůstávají připojeny k práci, kterou vysvětlují.
Zoom
Zoom je vynikající pro sdílení obrazovky v reálném čase a dlouhé nahrávky. Schůzky v Zoomu můžete nahrávat do lokálního nebo cloudového úložiště a odkaz poslat účastníkům nebo zainteresovaným stranám. Díky tomu je ideální pro demonstrace, školení a schůzky s klienty.
Tyto odkazy na záznamy se však obvykle nacházejí v e-mailech, chatu nebo úložných nástrojích, nikoli v úkolech nebo plánech projektů, kde by byly později potřeba.
🏆 Vítěz: Remíza. Zoom je silný v oblasti dlouhých živých relací a webinářů, zatímco ClickUp je lepší pro sdílení nahrávek obrazovky přímo v rámci úkolů a dokumentů.
Funkce č. 5: Plánování schůzek a práce s kalendáři
ClickUp
ClickUp vám umožňuje plánovat schůzky, na kterých spravujete svou práci. Pomocí zobrazení kalendáře můžete zobrazit úkoly a události najednou a poté pomocí integrace ClickUp–Zoom spustit schůzky Zoom z úkolů nebo vložit odkazy Zoom do komentářů k úkolům, když hovor začne.
Takto můžete plánovat schůzky, připojovat odkazy pro připojení a sledovat následné kroky v rámci stejného nástroje pro správu projektů, místo abyste museli pracovat s několika kalendáři najednou.
Zoom
Zoom se integruje s Google Kalendářem, Outlookem a dalšími nástroji pro plánování, takže můžete přidat odkazy Zoom k událostem jediným kliknutím.
Zoom Scheduler a odkazy pro rezervace usnadňují sdílení dostupnosti s klienty nebo partnery a automaticky zaznamenávají schůzky do kalendáře všech účastníků. Pro externí hovory a schůzky se zákazníky je tento postup známý a efektivní.
🏆 Vítěz: Remíza. Zoom vítězí v oblasti externího plánování a rezervací, zatímco ClickUp je lepší, pokud chcete plánovat schůzky přímo ze stejného místa, kde spravujete úkoly.
Funkce č. 6: Přehled o práci po schůzkách
ClickUp
Dashboardy ClickUp poskytují vedoucím pracovníkům přehled v reálném čase o tom, co se děje po schůzkách. Můžete sledovat pracovní vytížení, burndown grafy, rychlost a vlastní KPI na základě úkolů vytvořených nebo aktualizovaných v SyncUps a poznámkách AI Notetaker.
Protože reportování probíhá na základě živých úkolů v ClickUp, je snadné zjistit, zda schůzky skutečně posouvají projekty vpřed, nebo jen zaplňují kalendář.
Zoom
Zoom poskytuje analytické údaje o schůzkách, jako je počet účastníků, kvalita hovoru a využití funkcí. To je velmi užitečné pro IT a provozní týmy.
Bez samostatného reportovacího systému však tyto datové body nespojuje s výsledky projektů, stavem sprintů nebo termíny dodání. K pochopení dopadu schůzek Zoom na skutečnou práci stále potřebujete další nástroj.
🏆 Vítěz: ClickUp jasně vítězí v oblasti viditelnosti po schůzích, protože změny vyplývající ze schůzek přímo propojuje s prací a kapacitou.
ClickUp vs. Zoom na Redditu
Uživatelé Redditu tvrdí, že tyto nástroje slouží k různým účelům. Zoom rychle spojuje lidi, zatímco ClickUp mění rozhodnutí v práci, kterou můžete sledovat.
U ClickUp mnoho uživatelů oceňuje pracovní postupy od schůzky k akci:
Vytvoří dokument v ClickUp s přehledem, klíčovými body, dalšími kroky a klíčovými tématy... vše pěkně formátované a snadno čitelné.
U Zoomu uživatelé Redditu zdůrazňují spolehlivost a známost, zejména u externích uživatelů:
Při jednání s externími partnery je Zoom nejbezpečnější volbou... téměř každý zná Zoom a jeho uživatelské rozhraní je velmi jednoduché.
Ostatní však upozorňují , že shrnutí vytvořená umělou inteligencí mohou opomíjet některé detaily a je třeba je zkontrolovat:
Zoom AI Companion funguje dobře… ale nepřesnosti a zobecnění mohou změnit význam toho, co se stalo.
ClickUp dokonale synchronizuje vaši práci
Zoom usnadňuje a zpříjemňuje setkávání lidí. Pro rychlé kontroly, klientské ukázky a velké webináře nabízí spolehlivé video, jednoduché připojení a přehledný průběh následných kroků.
ClickUp vám naopak pomáhá spravovat veškerou komunikaci a spolupráci v jediném pracovním prostoru využívajícím umělou inteligenci, který zajišťuje, že vy i váš tým budete vždy na stejné vlně.
Pomáhá vám sledovat průběh projektu, umožňuje sdílení souborů a automatizuje opakující se úkoly. Můžete začít s bezplatným tarifem a snadno spravovat více projektů pomocí centralizované správy úkolů a více než 1000 integrací ClickUp. Máte seznam úkolů, které je třeba provést? ClickUp vám pomůže je dokončit díky sledování projektů a automatizovaným pracovním postupům pro vytváření úkolů.
Oba nástroje mají své silné stránky, ale pokud hledáte nástroj, který vám pomůže s přístupem k schůzkám, správou projektových workflow a prioritizací sledování úkolů, ClickUp je pro vás ideální volbou.
Vyzkoušejte, jaké to je mít vše na jednom místě, a zaregistrujte se do ClickUp zdarma! Žádný nepořádek. Žádné přepínání mezi záložkami pro správu projektů. Prostě nástroj, který pracuje s vámi, ne proti vám.