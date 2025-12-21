Jak používat výzvy Galaxy AI pro kreativitu a produktivitu

Galaxy AI není jen sbírka chytrých funkcí, ale kreativní pomocník zabudovaný přímo do vašeho zařízení Samsung. Se správnými výzvami můžete navrhovat nápady, organizovat myšlenky a přeměňovat hrubé poznámky na propracovaný obsah.
Galaxy AI prompts vynikají, když potřebujete jiskru kreativity. Nevíte, jak napsat titulek? Během několika sekund vám vygeneruje deset možností. Potřebujete inspiraci pro design? Může nakreslit různé varianty nebo navrhnout nové úhly pohledu.
Pomocí jediného dobře sestaveného promptu můžete dokonce plánovat rozvrhy nebo itineráře cest.
Tento průvodce vás krok za krokem provede tím, jak přesně používat výzvy Galaxy AI k dosažení všech těchto cílů. Dozvíte se, které výzvy fungují nejlépe, jak je formulovat a jak odemknout kreativní a produktivní potenciál zabudovaný ve vašem zařízení Galaxy.
🧠 Věděli jste, že... První program, který byl široce uznáván jako „skutečná AI“, Logic Theorist, byl napsán v roce 1956 a podařilo se mu dokázat desítky matematických vět, které předtím řešili pouze lidští matematici.
Co je Galaxy AI?
Galaxy AI je sada funkcí umělé inteligence od společnosti Samsung, které jsou integrovány do jejích telefonů, tabletů a notebooků a fungují na zařízení i v cloudu. Nabízí nástroje pro psaní, generování obrázků, podporu videa a každodenní úkoly související s obsahem.
Marketingový nástroj AI obsahuje sadu generátorů a asistentů, které můžete kombinovat pro různé úkoly, včetně:
- Živý překlad: Překládá hovory v reálném čase, takže můžete mluvit přirozeně v různých jazycích.
- Chatová asistence: Přepíše vaše zprávy v různých tónech pro jasnější komunikaci.
- Interpreter: Poskytuje obousměrný překlad na rozdělené obrazovce pro osobní konverzace.
- Pomocník pro poznámky: Automaticky shrne poznámky, vytvoří šablony a naformátuje text.
- Pomoc s přepisem: Převádí hlasové nahrávky na čisté přepisy a shrnutí.
- Kruh pro vyhledávání: Umožňuje vám zakroužkovat cokoli na obrazovce a okamžitě to vyhledat.
- Generativní úprava: Odstraňuje objekty nebo rozšiřuje pozadí pomocí generování obrázků pomocí AI.
- Fotoasistent: Vylepšuje obrázky a navrhuje úpravy jedním klepnutím.
- Sketch to image: Převádí jednoduché náčrtky na realistické obrázky.
- Asistent klávesnice AI: Navrhuje jasnější a propracovanější text během psaní.
- Shrnutí AI: Zkracuje dlouhé články nebo dokumenty na rychlá a čitelná shrnutí.
- Hybridní AI: Kombinuje rychlé zpracování na zařízení s pokročilou cloudovou inteligencí.
🧠 Zajímavost: Jedním z prvních robotů, který kombinoval vnímání, uvažování a akci, byl robot Shakey. Shakey, vyvinutý na konci 60. let, dokázal plánovat, pohybovat se a „uvažovat“ o úkolech předtím, než je skutečně provedl, což byl obrovský milník v oblasti robotiky AI.
Jak fungují výzvy Galaxy AI?
Galaxy AI prompts fungují jako pokyny, které systému sdělují, co chcete, aby vytvořil, vytvaroval nebo vylepšil.
Když zadáte výzvu, platforma ji použije k pochopení formátu, tónu, délky a účelu výstupu, který chcete dosáhnout. To platí pro psaní, shrnutí, plánování a generování obrázků.
Jasný podnět k psaní pomáhá Galaxy AI identifikovat hlavní úkol, ať už potřebujete strukturovaný nástin, krátké shrnutí, vyleštěný návrh nebo vizuální koncept. Systém pak vytvoří výsledek na základě detailů, které poskytnete, takže čím blíže je váš podnět k vašemu cíli, tím přesnější a užitečnější bude výstup.
🎥 Podívejte se: AI už není jen pro technicky zdatné uživatele – je to váš nový osobní asistent. V tomto videu vám ukážeme, jak přesně využít AI k řízení opakujících se úkolů, generování nových nápadů a udržování projektů na správné cestě.
Proč jsou výzvy Galaxy AI užitečné
Šablony výzev Galaxy AI zlepšují kvalitu a zaměření toho, co platforma vytváří, což je činí cennými pro kreativní i pracovní úkoly. Pomáhají s:
- Nastavení požadovaného tónu, struktury a formátu písemného výstupu
- Přeměna doplňujících informací na přehledné shrnutí nebo osnovy
- Návody pro koncepci kampaní a směřování obsahu
- Přidání detailů pro silnější generování obrázků
- Zkrácení času stráveného vylepšováním nebo přepracováváním návrhů
- Podpora rychlejšího pokroku v různých rolích a projektech
🔍 Věděli jste? Podle průzkumu ClickUp AI Sprawl jsou pracovníci s plně integrovanou AI 2,78krát více nakloněni používat AI během celého dne.
Typy výzev Galaxy AI
Zde je 25 výzev Galaxy AI seřazených podle případů použití. 📝
Výzvy pro tvorbu obsahu
- Napište 900 slov dlouhý blogový příspěvek o etickém používání AI ve třídách. Zahrňte nadpisy H2 a H3, příklady z reálného života ze škol K-12, potenciální obavy učitelů a krátké úvodní a závěrečné části.
- Přepište tento návrh, aby byl srozumitelnější a plynulejší. Zachovejte původní význam, ale zkraťte dlouhé věty, opravte nevhodné přechody, vylepšete strukturu odstavců a zajistěte jednotný tón v celém textu.
- Vytvořte pět úvodů k e-mailovým zpravodajům (každý o délce 70–90 slov) o nových trendech v oblasti digitální kreativity. Změňte tón: jeden inspirativní, jeden založený na datech, jeden konverzační, jeden provokativní a jeden zaměřený na vyprávění příběhů.
- Napište 5minutový scénář pro YouTube, ve kterém vysvětlíte, jak převést dlouhý obsah na krátké klipy. Zahrňte časové značky pro úpravy fotografií, návrhy na úvodních 10 sekund a tři praktické tipy.
- Vymyslete 10 nápadů na příspěvky na LinkedIn pro tvůrce, který učí základy osobního brandingu. Kombinujte formáty: tři vzdělávací vlákna, tři rychlé tipy, dva příspěvky vyvracející mýty a dva pohledy do zákulisí.
🎥 Objevte nejlepší AI agenty pro tvorbu obsahu:
Marketingové a sociální mediální výzvy
- Vytvořte 30denní kalendář obsahu pro Instagram pro wellness značku, která uvádí na trh novou řadu doplňků stravy. Zahrňte týdenní témata, kombinaci Reels/karuselů/příběhů, rámce pro popisky a optimální časy pro zveřejňování příspěvků pro publikum se zájmem o zdraví.
- Napište pět variant reklam na Facebooku pro aplikaci na výuku jazyků zaměřenou na zaneprázdněné profesionály. Vytvořte jednu reklamu pro zvýšení povědomí, dvě reklamy zdůrazňující funkce a dvě reklamy zaměřené na konverzi s časově omezenými nabídkami. Každá reklama by měla mít méně než 125 znaků.
- Vytvořte 12 poutavých TikTok háčků pro videa s tipy na produktivitu. Každý z nich by měl mít méně než 10 slov, používejte přerušení vzorců a zahrňte možnosti pro textové překryvy i mluvené úvody.
- Vytvořte průvodce hlasem značky pro prémiovou službu předplatného kávy. Definujte 4–5 základních hlasových vlastností, uveďte pro každou z nich, co dělat a co nedělat, přidejte 8–10 ukázkových frází a porovnejte je s příklady hlasů konkurence.
- Napište sedm popisků (100–150 znaků) pro Instagram k uvedení udržitelné letní kolekce plážového oblečení. Zaměřte se na ekologické materiály, uveďte jasné výzvy k akci, přidejte 2–3 relevantní hashtagy a měňte úroveň energie.
Podněty pro vzdělávání a učení
- Proměňte tyto roztroušené poznámky z přednášek ve strukturovaného studijního průvodce. Uspořádejte je pomocí jasných nadpisů, převedete odstavce na odrážky, zvýrazněte klíčové pojmy a na konec přidejte rychlý pětibodový kontrolní seznam.
- Vysvětlete fotosyntézu žákům 7. třídy pomocí konverzačního jazyka. Rozdělte ji na 4–5 jednoduchých kroků, použijte srozumitelnou analogii, vyhněte se vědeckému žargonu a přidejte jednoznačné shrnutí, které si budou moci zapamatovat.
- Vytvořte 45minutový plán výuky o digitálním soukromí pro studenty středních škol. Zahrňte do něj cíle výuky, 10minutový úvod do diskuse, dvě praktické aktivity, otázky k zamyšlení a domácí úkol.
- Shrňte tuto 12stránkovou výzkumnou práci o klimatických změnách do 150 slov pro studenty prvního ročníku vysoké školy. Vytáhněte tři klíčová zjištění, stručně vysvětlete metodiku a přidejte kontext, proč je tento výzkum důležitý.
- Vytvořte 10 otázek s výběrem odpovědí o druhé světové válce, které se týkají dat, klíčových osobností a významných událostí. Zahrňte tři snadné, čtyři středně obtížné a tři náročné otázky se správnými odpověďmi a stručnými vysvětleními.
🔍 Věděli jste? Více než 80 % lidí po celém světě si přeje přísnější právní ochranu v oblasti AI a soukromí, což signalizuje, že široká veřejná poptávka po přísnější regulaci se pevně etablovala v hlavním proudu.
Výzvy pro produktivitu a pracovní postupy
- Převést tyto poznámky z jednání do propracovaného projektu. Strukturovat s jasnými sekcemi: cíle projektu, rozsah, třífázový časový plán, klíčové výstupy se specifikacemi, zúčastněné strany, rozpočtové rozpětí a nevyřešené otázky.
- Navrhněte šablonu týdenního plánování pro nezávislého designéra, který spravuje 4–6 aktivních klientů. Zahrňte sekce pro úkoly projektu, termíny klientů, administrativní práci, připomenutí a systém hodnocení priorit.
- Napište šestikrokový proces pro správu požadavků klientů na revize v několika kolech zpětné vazby. Učiňte jej proveditelným pomocí šablon pro každý krok, přidejte tipy pro kontrolu verzí a přidejte rozhodovací strom pro rozsah změn.
- Shrňte tento 45minutový zápis z jednání do přehledného akčního dokumentu. Vyberte přijatá rozhodnutí, sepište další kroky s přidělenými odpovědnými osobami, identifikujte překážky vyžadující zásah vedení a poznamenejte si všechny odložené body.
- Vytvořte tři profesionální verze životopisu o délce 50, 100 a 150 slov pro marketingového konzultanta. Použijte sebevědomý, ale přístupný tón, zdůrazněte oblasti odbornosti, uveďte významné výsledky a používejte výstižný jazyk.
🧠 Zajímavost: Podle starověkých mýtů si lidé vymysleli inteligentní stroje: v řeckých legendách, jako je například Hefaistova kovárna, bohové vytvořili „živoucí“ kovové služebníky; v podstatě se jednalo o rané sci-fi roboty z bronzu.
Výzvy pro generování obrázků
- Vytvořte ilustrovaný pohled na město při západu slunce s siluetami mrakodrapů. Použijte styl digitální malby, teplé oranžové a fialové přechody na obloze, jemný atmosférický opar a klidnou, ale energickou náladu.
- Vytvořte produktovou fotografii luxusní lahvičky parfému na minimalistickém bílém povrchu. Přidejte jemné stíny, směrové osvětlení z levé strany, jemné odrazy skla, zlatý akcent na víčku a elegantní serifovou typografii na etiketě.
- Navrhněte ilustraci postavy mladého vynálezce: 12letý chlapec s zvídavým výrazem, rozcuchanými vlasy, ochrannými brýlemi na čele, džínovou bundou s nášivkami, batohem plným nářadí, v teplých zemitých tónech, v čistém vektorovém stylu vhodném pro animaci.
- Vygenerujte klidnou tapetu lesa v rozlišení 4K. Zahrňte vysoké borovice, měkké ranní sluneční světlo prosvítající skrz větve, lehkou mlhu u země, bohatou paletu zelených barev, malou hloubku ostrosti a zaměření na popředí.
- Vytvořte futuristickou scénu pracovního prostoru s profesionálem pracujícím u minimalistického plovoucího stolu. Přidejte průsvitné holografické displeje zobrazující vizualizace dat, modrobílé ambientní osvětlení, elegantní technologii, rostliny pro teplo, pocit soustředění a inovace.
🔍 Věděli jste? 88 % organizací uvádí, že pravidelně používá AI alespoň v jedné obchodní funkci, ale většina podniků zůstává ve fázi experimentování nebo pilotního provozu a pouze asi třetina z nich uvádí, že jejich iniciativy v oblasti AI dosáhly skutečného rozsahu.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI v content marketingu
Tipy pro optimalizaci Galaxy AI Prompts
Pro dosažení nejlepších výsledků s Galaxy AI je nutné promyšlené navrhování promptů.
Zde jsou klíčové strategie pro maximalizaci kvality výstupu:
- Uveďte omezení na začátku: Počet slov, požadavky na formát a specifikace tónu uveďte na začátku výzvy. Galaxy AI upřednostňuje rané pokyny a poskytuje přesnější výsledky, když jsou omezení uvedena na prvním místě.
- Použijte techniku „špatného příkladu“: Ukažte Galaxy AI, co nechcete, spolu s tím, co chcete. „Vyhněte se firemnímu žargonu, jako je synergie“ vede k lepšímu výsledku než vágní požadavky jako „neformální tón“.
- Přidejte kontrolu kvality: Složité výzvy zakončete větou „Než odpovíte, identifikujte tři nejdůležitější prvky tohoto požadavku.“ Galaxy AI lépe stanoví priority a odhalí nedorozumění ještě před generováním výstupu.
- Vrstvěte složité výzvy: Nejprve požádejte o nástin, zkontrolujte jej a poté požádejte o rozšíření. Tím se včas odhalí strukturální problémy a dosáhnete lepších konečných výsledků.
- Nejprve otestujte extrémní případy: Před rutinními úkoly spusťte náročné scénáře (technická náročnost, neobvyklé formáty). Pokud systém zvládne složitější úkoly, bude vynikat i při jednodušších požadavcích.
📮ClickUp Insight: 31 % respondentů se domnívá, že snížení množství psaní o 40 % by umožnilo rychlejší komunikaci a lepší dokumentaci.
Představte si, co byste mohli dělat s tímto ušetřeným časem. Funkce Talk-to-Text od Brain MAX vám umožní zachytit každý detail, každý nápad a každý úkol čtyřikrát rychleji než při psaní na klávesnici. Už nikdy nebudete muset obětovat důležité detaily nebo srozumitelnost.
💡 Tip pro profesionály: Používejte negativní AI výzvy. „Napište to bez firemního žargonu“ nebo „vysvětlete to, ale nepoužívejte technické termíny“ vám pomůže vyhnout se obecné AI slop.
Časté chyby, kterým je třeba se vyvarovat
Galaxy AI funguje dobře s jasnými pokyny, ale určité návyky vedou k nesprávným výsledkům. Zde je několik věcí, kterým byste se měli vyhnout.
|Chyba ❌
|Co se může pokazit 🚩
|Udělejte raději toto ✅
|Prompty, které se čtou jako myšlenky, ne jako úkoly
|AI sbírá fragmenty a produkuje chaotický, nezaostřený výstup.
|Napište požadavek jako jasný pokyn, ne jako výplod vaší mysli.
|Změna cílů uprostřed výzvy
|Výstup kombinuje nesouvisející záměry (např. shrnutí + skript + titulek).
|Zaměřte se na jeden účel na výzvu, aby výsledky byly přehledné.
|Žádáte o tón, ale nedáváte žádné pokyny
|AI má jako výchozí nastavení nevýrazný střední hlas.
|Uveďte náladu, tempo nebo osobnost, kterou chcete
|Poskytování klíčových slov bez hierarchie
|AI klade přílišný důraz na náhodná slova a ignoruje priority.
|Ujasněte si, co je nejdůležitější, a co jsou volitelné detaily.
|Požadavky na formáty, které si navzájem odporují
|Protichůdné pokyny vedou k nekonzistentní struktuře
|Sladěte formát a cíl (např. osnova vs. odstavec)
|Překonávání omezení při kreativních úkolech
|Výstupy v podobě obrázků a textů jsou nejasné nebo příliš doslovné.
|Přidejte omezení: styl, úhel, rámování, délka nebo zaostření
|Používání výplňových slov, která matou záměr
|AI nesprávně interpretuje nejednoznačné výrazy („možná“, „tak nějak“, „něco jako“).
|Pište jasné a rozhodné pokyny
|Poskytování zpětné vazby bez nového směru
|AI opakuje stejný vzorec s drobnými úpravami.
|Uveďte, co je třeba změnit a co zachovat.
🔍 Věděli jste? 66 % lidí uvádí, že AI používá pravidelně, a 83 % věří, že AI přinese široké výhody. Pouze 46 % však AI systémům důvěřuje.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI v reklamě (případy použití a nástroje)
Omezení Galaxy AI
Galaxy AI je spolehlivým nástrojem pro každodenní kreativní a produktivní úkoly, ale stále má své limity, které ovlivňují výsledek, který získáte. Například:
- Některé funkce Galaxy AI spotřebovávají kredity a nástroje pro práci s obrázky spotřebovávají mnoho kreditů najednou. Často není jasné, kolik bude úkol stát, dokud jej nespustíte.
- Některé generátory (jako například asistent pro psaní dlouhých textů) fungují dobře, zatímco jiné působí nedotaženě nebo produkují povrchní a repetitivní výstupy.
- Slabé komplexní uvažování; vícefázové úkoly (strategie, rámce, víceúrovňové pokyny) se často zjednodušují na povrchní seznamy.
- Galaxy AI není hluboce integrováno s nástroji pro produktivitu nebo publikování, takže pro skutečné provádění pracovních postupů stále potřebujete externí aplikace.
📖 Přečtěte si také: Jak používat podněty řetězce myšlenek (s příklady)
Jak ClickUp Brain řeší omezení Galaxy AI
Galaxy AI vám pomáhá generovat nápady, ale nezůstává propojená s vaší prací. Odpovídá na otázky, aniž by rozuměla vašim úkolům, projektům, dokumentům nebo rozhodnutím, která již váš tým učinil. Tato mezera vás nutí dávat si věci dohromady sami, což vás zpomaluje.
ClickUp to řeší jako první kontextový AI pracovní prostor na světě. Nemusíte přepínat nástroje ani znovu vytvářet pozadí pokaždé, když zadáte příkaz.
Zůstanete v jednom pracovním prostoru a ClickUp Brain pochopí vaši práci v okamžiku, kdy o ni požádáte. Tím se také eliminuje rozptýlení AI, protože nepracujete s více asistenty v různých aplikacích. Poskytuje 100% kontext a jediné místo, kde mohou lidé a agenti spolupracovat.
Podívejme se, jak podporuje vaše každodenní pracovní postupy. 🔄
Získejte odpovědi založené na vaší skutečné práci
ClickUp Brain je součástí vašich úkolů, dokumentů, kontrolních seznamů a projektových struktur. Když položíte otázku, čerpá z aktuální práce vašeho týmu, jako jsou požadavky, poznámky, aktualizace a propojené zdroje.
Galaxy AI to nedokáže, protože nemá přístup k vašemu provoznímu kontextu. A tak jste uvězněni v bludném kruhu rozptýlené práce, kdy přecházíte ze zařízení Galaxy AI na notebook, abyste vyhledali soubor.
S Brainem je to jiné.
Řekněme, že koordinujete expanzní projekt zahrnující více týmů. Požádáte ClickUp Brain, aby shrnul aktuální stav v oblasti inženýrství, financí a provozu. Prohlédne si aktivitu ve vašem pracovním prostoru a poskytne vám přesný přehled o pokroku, zpožděních a dalších krocích. Nyní to můžete použít k informování vedení, úpravě časových harmonogramů a přiřazení následných úkolů.
ClickUp Brain také nabízí svým uživatelům přístup k několika prémiovým modelům LLM, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, přímo z ClickUp. Můžete si tak vybrat styl uvažování, který potřebujete, aniž byste museli otevírat samostatný nástroj.
📌 Vyzkoušejte tento prompt: Projděte tento projekt a shrňte hlavní rizika, vlastníky a nevyřešená rozhodnutí. Navrhněte následné kroky pro příští revizi.
Zde jsou různé způsoby, jak můžete použít ClickUp Brain pro tolik potřebnou produktivitu:
- Marketing: Proměňte chaotický plán kampaně v ClickUp Doc na strukturovaný brief, který čerpá poznatky z propojených výzkumných úkolů a poznámek o minulých výkonech.
- Inženýrství: Požádejte ClickUp Brain, aby prohledal zprávy o chybách ve vašem sprintu a zvýraznil vzorce napříč platformami nebo zařízeními, aby váš tým mohl rychleji odstranit příčiny problémů.
- HR a personální oddělení: Převádějte dlouhé diskuse o výkonu na přehledný plán růstu v dokumentu, který odráží cíle uložené ve vašich úkolech ClickUp.
- Zákaznická podpora: Shrňte nejčastější problémy z více žádostí o podporu souvisejících s určitou funkcí, aby váš produktový tým viděl skutečný trend.
- Finance: Projděte si projekt prognózy a požádejte ClickUp Brain, aby před měsíčním uzavřením vypracoval přehled rizik, čekajících akcí vlastníka a blížících se termínů.
💡 Tip pro profesionály: Funguje trik „opačného přístupu“. Pokud je něco příliš formální, požádejte, aby to bylo „jako bych psal zprávu kamarádovi“. Příliš neformální? „Jak bych to řekl svému šéfovi?“ Rychle se to přizpůsobí.
Spravujte svou práci pomocí jednoduchých příkazů v BrainGPT.
BrainGPT posouvá možnosti ClickUp Brain ještě dále tím, že týmům poskytuje přístup k nejvýkonnějším LLM a nejvyšší úrovni výkonu pro komplexní práci.
Zatímco Galaxy AI vám pomáhá generovat nápady, shrnutí a kreativní výstupy na vašem zařízení, BrainGPT je super aplikace AI pro stolní počítače, která zasáhne, když potřebujete hlubší uvažování, náročnější analýzu nebo generování obsahu ve velkém měřítku ve vašem pracovním prostoru.
Poskytuje rychlejší odezvy, výstupy vyšší kvality a spolehlivější zpracování dlouhých dokumentů. Jedná se o dokonalého desktopového AI společníka pro situace, kdy se váš pracovní postup přesouvá od mobilní kreativity k plnohodnotnému provedení. BrainGPT se brzy stane vaší jedinou AI vrstvou pro vše od výzkumu po akci.
💡 Tip pro profesionály: Stejně jako Brain, i BrainGPT obsahuje několik LLM. Díky tomu můžete každý AI nástroj využít pro jeho super schopnosti a přizpůsobit je podle svého použití, například:
- Strategické příběhy plynulejší díky Claude
- Psaní pro klienty se díky ChatGPT pěkně zpřísňuje.
- Výzkum a technické rozbory jsou díky Gemini přehlednější.
- Vysoká úroveň syntézy funguje spolehlivě díky DeepSeek.
- Generování obrázků a úkoly, které vyžadují 100% pracovní kontext prostřednictvím ClickUp Brain
Pracujte chytřeji s úkoly, soubory a webovými zdroji
V BrainGPT můžete použít ClickUp Enterprise Search k načtení dat z připojených nástrojů, jako jsou GitHub, Google Drive a SharePoint, a zobrazit výsledky přímo vedle úkolů vašeho projektu. Pomůže vám to zacházet s vaším digitálním pracovním prostorem jako s jednotnou znalostní bází.
Například plánujete audit shody. Zeptáte se BrainGPT: „Uveďte všechny dokumenty související s dodržováním GDPR z Google Drive, SharePoint a minulých auditních úkolů.“ BrainGPT vrátí konsolidovaný seznam, takže je můžete připojit přímo k vašemu úkolu shody.
📖 Přečtěte si také: Psaní podnětů, které změní váš tvůrčí proces v práci
Proměňte vyslovené myšlenky v konkrétní úkoly
Brain MAX zahrnuje funkci ClickUp Talk to Text – vy mluvíte a aplikace píše a formátuje, což vám pomáhá pracovat o 400 % rychleji. Stačí stisknout klávesovou zkratku a ve spodní části obrazovky se zobrazí plovoucí lišta. Vy mluvíte a ClickUp Brain MAX převede vaši řeč na text.
Předpokládejme, že provádíte revizi procesu a chcete vymyslet formulace pro novou část SOP. Stisknete klávesovou zkratku, namluvíte návrh odstavce, počkáte, až Brain MAX text přepíše, a vložíte jej přímo do dokumentu. Myslíte nahlas a zachytíte vypilovaný text, aniž byste přerušili tok myšlenek.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI k psaní e-mailů (s výzvami)
Uvolněte svůj tvůrčí potenciál automatizací úkolů pomocí agentů.
ClickUp AI Agents jsou navrženy tak, aby vám ulehčily od opakujících se a časově náročných úkolů, abyste se mohli soustředit na kreativní a strategickou práci.
Na rozdíl od manuálních pracovních postupů nebo samostatných nástrojů tyto agenty fungují „vždy v kontextu, vždy zapnuté“, naslouchají otázkám, poskytují informace, generují zprávy a automaticky spravují pracovní postupy.
Zatímco Galaxy AI vám poskytuje kreativitu přímo na zařízení (výzvy k psaní, obrázky, přepisování textu a tvorba nápadů), ClickUp AI Agents vezme to, co vytvoříte, a promění to v praktickou, organizovanou práci. Pomáhají vytvářet úkoly, spravovat termíny, shrnout rozhodnutí a udržovat vše synchronizované – překlenují tak propast mezi inspirací a realizací.
Seznamte se s ClickUp: Produktivní galaxie
Nové nápady jsou vždy skvělé, zejména když přijdou v okamžiku, kdy vaše práce potřebuje nový impuls.
Galaxy AI prompts vám pomohou utvářet dynamiku, udržet vaše myšlenky v pohybu a usnadnit každodenní úkoly. Jakmile se naučíte, jak řídit své prompts, vaše kreativita a produktivita začnou být předvídatelnější a méně chaotické.
ClickUp vám dává prostor k dalšímu rozvíjení těchto nápadů.
Vše plánujete, píšete, vytváříte a organizujete na jednom místě a ClickUp Brain + Brain MAX zůstává ve spojení s vaší skutečnou prací. Čtou vaše úkoly, čerpají z vašich dokumentů, rozumějí vašim časovým plánům a pomáhají vám jednat rychleji, aniž byste ztratili kontext. Právě tam se vyplatí veškeré vaše úsilí vynaložené na výzvy.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅