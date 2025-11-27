Nejlepší alternativy Sage Intacct pro moderní finanční týmy

Máte někdy pocit, že váš život ovládají tabulky, e-mailové konverzace a schvalovací procesy roztříštěné mezi různé nástroje? Pokud Sage Intacct začíná být přetížen potřebami více subjektů, pokročilými požadavky na reporting nebo novými integracemi, je čas prozkoumat alternativy.
Cílem není přes noc nahradit vaše stávající nástroje. Cílem je najít ERP systém, který bude v souladu s přísnými audity, kontrolami finančního řízení a realitou týmů pracujících v různých odvětvích.
Tento průvodce porovnává spolehlivé účetní softwary pro konsolidaci, projektové účetnictví a pracovní postupy s vysokými nároky na dodržování předpisů. Dozvíte se o jejich silných stránkách, kompromisech a o tom, co můžete očekávat při migraci.
Uvidíte také, jak ClickUp může fungovat jako finanční operační vrstva vedle vaší účetní knihy – centralizuje úkoly, schvalování, kontrolní seznamy a dashboardy.
⭐️ Vybraná šablona
Zkraťte dobu uzávěrky a zajistěte konzistentnost kontrol pomocí šablony ClickUp pro kontrolu uzávěrky na konci měsíce, což je opakovatelný seznam úkolů s vlastníky, termíny a kroky kontroly.
10 alternativ Sage Intacct v kostce
Zde je stručné srovnání nejlepších alternativ k Sage Intacct, které vám pomůže vybrat tu správnou na základě klíčových funkcí, cen a hodnocení uživatelů.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|Hodnocení
|ClickUp
|Týmy všech velikostí, které se zabývají finančními operacemi vedle svého ERP
|Schvalování a automatizace, uzavírání kontrolních seznamů s úkoly a podúkoly, vlastní pole a vlastní stavy, dokumenty a SOP s historií verzí, chat a přiřazené komentáře, dashboardy pro BvA, hotovost a stárnutí pohledávek.
|K dispozici je bezplatný tarif; přizpůsobení pro podniky
|G2: 4,7/5 (10 500+) Capterra: 4,6/5 (4 500+)
|NetSuite (Oracle NetSuite)
|Velké týmy hledající globální ERP s hloubkou pro více entit
|Konsolidace více dceřiných společností a více měn, uznávání výnosů podle ASC 606, inventář a plnění, projektové účetnictví, dashboardy SuiteAnalytics, integrace SuiteApps
|Ceny na míru
|G2: 4,1/5 (4 300+) Capterra: 4,2/5 (1 700+)
|Acumatica
|Střední a velké týmy, které potřebují flexibilní ERP se silným projektovým účetnictvím
|Projektové účetnictví s rozpočty a WIP, edice pro distribuci a stavebnictví, více společností a konsolidace, dashboardy založené na rolích a pokročilé reportování, otevřené API a integrace tržiště.
|Ceny na míru
|G2: 4,4/5 (1 500+) Capterra: 4,5/5 (300+)
|Certinia (FinancialForce)
|Služby pro organizace na Salesforce
|PSA a projektové účetnictví, fakturace předplatného a milníků podle ASC 606, více entit a více měn, nativní analytika Salesforce, integrace AppExchange
|Ceny na míru
|G2: 4,1/5 (1 100+) Capterra: 4,0/5 (50+)
|SAP S/4HANA Cloud
|Podniky standardizující na SAP
|Globální účetnictví a dodržování předpisů, integrovaná analýza v reálném čase, rozšíření SAP BTP, účetnictví majetku a kalkulace nákladů na produkty, pracovní prostory a schvalování na základě rolí
|Ceny na míru
|G2: 4,0/5 (830+) Capterra: 4,4/5 (350+)
|Microsoft Dynamics 365 (Business Central / Finance)
|Týmy zaměřené na Microsoft ve velkých organizacích
|Sjednocené GL/AP/AR a projekty, reportování Power BI, schvalování Power Automate a Copilot, nativní integrace Microsoft 365, konsolidace více společností a základní konsolidace
|Placené tarify od 70 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,0/5 (870+) Capterra: 4,1/5 (190+)
|Odoo
|Středně velké týmy, které hledají modulární ERP s účinnou kontrolou nákladů
|Integrované účetnictví, skladové zásoby a MRP, nákup a projekty, přizpůsobitelné pracovní postupy, e-commerce a platby, integrace třetích stran
|Placené tarify od 31,01 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,2/5 (310+) Capterra: 4,1/5 (1 270+)
|QuickBooks (Online / Enterprise)
|Malé a střední týmy, které přecházejí z jednoduchého účetnictví
|Fakturace, AP/AR, bankovní kanály, sledování času a projekty, základní správa zásob, doplňky pro mzdy a platby
|Placené tarify od 19 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,0/5 (3 550+) Capterra: 4,3/5 (8 170+)
|Gravity Software
|Podniky, které hledají účetnictví pro více entit na platformě Microsoft Power Platform
|Centralizovaná hlavní účetní kniha pro více subjektů s mezipodnikovým vykazováním, dimenzionálním reportováním, rozšířeními ekosystému Microsoft, schvalováním a auditními stopami.
|Placené tarify od 210 $/měsíc
|G2: 4,2/5 (30+) Capterra: Nedostatek recenzí
|Xledger
|Cloudové finanční týmy s mezinárodními subjekty
|Automatizované AP a bankovní odsouhlasení, konsolidace více společností a více měn, dashboardy pro rozpočtování a prognózy, integrované pracovní postupy a kontroly
|Ceny na míru
|G2: 4,3/5 (50+) Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Jak zefektivnit koordinaci pracovních postupů pro větší efektivitu
Co byste měli hledat v alternativách Sage Intacct?
Přechod na nový finanční systém není jen hledáním nových funkcí. Potřebujete kontrolu, na kterou se můžete dnes spolehnout, a navíc prostor pro růst s rozšiřováním entit, měn a požadavků na reporting.
Pomocí tohoto rychlého kontrolního seznamu, který je vhodný pro finanční ředitele, vyberte ideální alternativu Sage Intacct pro vaši organizaci. Měla by splňovat následující požadavky:
- Zvládněte konsolidace více entit, mezipodnikové transakce a záznamy v různých měnách bez nutnosti používat náhradní řešení.
- Prosazujte schvalování připravené k auditu, přístup založený na rolích a kompletní protokoly změn.
- Zajišťujte reportování v reálném čase pomocí flexibilních dashboardů.
- Ponořte se do projektového účetnictví, služeb a výroby, abyste nemuseli používat samostatné nástroje.
- Hladká integrace s mzdovým účetnictvím/HCM, CRM, bankovními kanály, výdaji, daněmi a platbami
- Vyvažte implementační úsilí, celkové náklady a dlouhodobou podporu dodavatele.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje ERP pro plánování zdrojů
Nejlepší alternativy Sage Intacct pro finanční týmy
Sage Intacct funguje dobře pro mnoho týmů, ale ne vždy je tou správnou volbou – zejména když se začnou hromadit potřeby více entit, pokročilé reportování nebo nové integrace. Zde jsou nejsilnější alternativy, které stojí za zvážení, a jejich srovnání z hlediska kontroly, škálovatelnosti a celkových nákladů.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro zpracování finančních operací společně s vaším ERP)
Mnoho firem pociťuje zátěž rozptýlené práce – úkoly, schvalování, soubory a důkazy roztroušené po e-mailech, tabulkách, chatu a bodových obchodních aplikacích.
Přidejte k tomu rozšiřování umělé inteligence a každodenní procesy se stanou pomalými a nákladnými.
Týmy nakonec spoléhají na samostatné systémy pro přijímání žádostí, schvalování, řízení pracovní síly a spolupráci.
ClickUp pro finanční týmy tyto problémy eliminuje tím, že sdružuje schvalování, kontrolní seznamy, dokumentaci a dashboardy v reálném čase vedle vaší účetní knihy. To pomáhá finančním týmům standardizovat procesy, automatizovat předávání a sledovat pokrok bez nutnosti přepínat mezi nástroji.
Zde je stručný přehled toho, jak můžete využívat různé funkce ClickUp:
Flexibilní, automatizované schvalování, které ovládáte pomocí ClickUp Automations
Zabraňte zpožděním na konci měsíce způsobeným zahlcením e-mailů pomocí automatizací ClickUp, kde se práce pohybuje sama. Nastavte jednou jednoduché spouštěče a akce a úkoly budou pokračovat bez neustálého pobízení.
📌Příklad. Faktura nad 10 000 dolarů se předá oddělení FP&A a kontrolorovi. Pokud je označena jako urgentní, termín splatnosti se posune na dnešní den a v týmovém chatu se objeví upozornění. Po připojení požadovaných dokladů se stav změní na „Připraveno k zaúčtování“ a všichni jsou o tom informováni.
Přehlednost a odpovědnost při uzavírání úkolů s ClickUp Tasks
Aby byla příprava a kontrola přehledná, ClickUp Tasks přiřadí každému kroku vlastníka a termín splnění, přičemž přehledné rozhraní zobrazuje, co je třeba splnit dnes a co zítra.
- Rozdělte velké úkoly, jako jsou bankovní záznamy, časové rozlišení a analýza toků, pomocí kontrolních seznamů a dílčích úkolů.
- Přidejte kontext k práci pomocí vlastních polí a přehlednost pomocí jasných stavů.
- Zvládněte opakované úkoly pomocí šablon a opakujících se plánů
- Sledujte pokrok pomocí zobrazení seznamu nebo tabule a filtrujte podle entity nebo oddělení pro lepší přehlednost.
Protože tyto úkoly jsou součástí vašeho ERP a dalších obchodních aplikací, působí to jako jeden systém, nikoli jako další série tabulek.
Aktualizace, které nenarušují pracovní tok díky ClickUp Chat a Docs
Udržujte týmy na stejné vlně díky centralizaci komunikace.
Zahajte vlákno v příslušném úkolu pomocí ClickUp Chat, aby všichni měli kontext. Propojte své SOP v ClickUp Docs s historií verzí, aby všichni pracovali z jednoho zdroje pravdivých informací.
Připojte přílohy, @přiřaďte komentář správnému recenzentovi, přidejte sledující pro větší přehlednost a v případě potřeby pozvěte hosty s omezenými oprávněními. Auditoři mohou tiše sledovat stopu a zůstat informováni bez dalších schůzek.
Díky tomu mohou týmy s více entitami spolupracovat napříč časovými pásmy.
Recenze a reportování, které podporují změny pomocí dashboardů ClickUp
Od stárnutí po rozpočet vs. skutečná čísla, sledujte to, co zajímá finance, pomocí přizpůsobitelných dashboardů ClickUp. Každý widget načítá živá data z úkolů a vlastních polí, takže se nikdy nedíváte na zastaralá čísla.
Na jedné obrazovce uvidíte stav dokončení úkolů, zpožděná schvalování a urgentní překážky. Pokud něco vypadá podezřele, stačí jedno kliknutí a můžete přejít k danému úkolu a opravit ho.
Sdílejte živý odkaz s vedením, aby viděli realitu v reálném čase. Není třeba exportovat tabulky ani vytvářet prezentace.
💡 Tip pro profesionály: Urychlete uzavření pomocí ClickUp Brain. Požádejte Brain, aby na základě kontextu úkolu vypracoval analýzy toků, popisy JE a kontrolní seznamy roll-forward, a poté použijte funkci Talk to Text v ClickUp Brain MAX k zaznamenání poznámek k postupu přímo na místě.
Využijte AI agenty k oslovení schvalovatelů, aktualizaci stavů po připojení důkazů a zveřejnění přehledného souhrnu pro vedení – to vše bez dalších nástrojů.
ClickUp Brain a ClickUp Brain MAX společně pomáhají finančním týmům ušetřit každý týden několik hodin tím, že omezují časově náročnou práci spojenou s přípravou návrhů a vyhledáváním, takže se můžete soustředit na analýzu, prognózy hotovosti a uzavírání účetních knih namísto přepisování aktualizací.
Nejlepší funkce ClickUp
- Schvalování a předávání úkolů pomocí automatizací ClickUp
- Sledujte BvA, hotovost, stáří pohledávek a pokrok při uzavírání na panelech ClickUp.
- Standardizujte kroky uzávěrky a auditu pomocí úkolů, vlastních polí, stavů a dokumentů.
- Shromažďujte žádosti o nákup a standardizujte přijímání dodavatelů pomocí formulářů ClickUp s auditními stopami.
- Spolupracujte na jednom místě pomocí komentářů k úkolům, chatu a verzovaných dokumentů.
- Organizujte finanční práci podle subjektu nebo oddělení a podávejte zprávy v reálném čase.
Omezení ClickUp
- Šíře funkcí může zpomalit zapracování, ale bezplatné kurzy na ClickUp University mohou pomoci.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 600 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Recenzent G2 řekl:
Standardizovali jsme naše měsíční uzávěrky v ClickUp. Vlastníci a termíny jsou jasné a dashboardy ukazují, co zbývá, aniž byste museli sledovat aktualizace.
Standardizovali jsme naše měsíční uzávěrky v ClickUp. Vlastníci a termíny jsou jasné a dashboardy ukazují, co zbývá, aniž byste museli sledovat aktualizace.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší příklady ERP systémů
2. Oracle NetSuite (nejlepší pro globální ERP s více entitami)
Když se podniky rozšiřují napříč entitami, měnami a daňovými režimy, obecné nastavení účetního softwaru začíná skřípat. NetSuite je cloudový ERP systém vytvořený pro konsolidaci více dceřiných společností, uznávání výnosů a detailní kontrolu napříč různými odvětvími.
Díky tomuto softwaru získávají finanční týmy jediný zdroj informací o objednávkách, fakturaci, projektech a finančním řízení, a navíc SuiteAnalytics pro zobrazení podle rolí a KPI.
Největší výhodou je škálovatelnost. Eliminace více entit, přecenění více měn a lokalizace jsou nativní, takže nemusíte spojovat samostatné systémy dohromady.
Můžete buď přidat software CRM a PSA (automatizace profesionálních služeb), abyste snížili náklady na integraci, nebo zachovat své stávající systémy a propojit je prostřednictvím SuiteTalk a SuiteApps.
Nejlepší funkce NetSuite
- Konsolidujte více entit, více dceřiných společností a více měn pomocí automatizovaných eliminací.
- Uznávejte výnosy v souladu s ASC 606 a pomocí plánů připravených pro audit.
- Spravujte zásoby a plnění pomocí plánování poptávky a sledování nákladů na dopravu.
- Sledujte projektové účetnictví s časem, výdaji, rozpracovanými zakázkami a ziskovostí.
- Vytvářejte přehledy pro vedoucí pracovníky a kontrolory pomocí sešitů a dashboardů SuiteAnalytics.
- Rozšiřte platformu pomocí SuiteApps a integrací pro daně, platby a elektronický obchod.
Omezení NetSuite
- Může být složitý pro menší týmy, které mají pouze základní účetní potřeby.
- Bez zkušených partnerů může být implementace a přizpůsobení velmi náročné.
- Pokročilé moduly zvyšují celkové náklady a vyžadují jasné vlastnictví, aby bylo možné je udržovat.
Ceny NetSuite
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze NetSuite
- G2: 4,1/5 (více než 4 300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1 700 recenzí)
Co říkají uživatelé o NetSuite
Recenzent G2 řekl:
Velmi oceňuji, jak NetSuite zjednodušuje práci na více trzích. Díky lokalizačním funkcím a integracím je mnohem snazší koordinovat globální projekty a snížit manuální úsilí. Přehlednost, kterou poskytuje jak v oblasti financí, tak pracovních postupů, je také velkou výhodou pro udržení projektů na správné cestě.
Velmi oceňuji, jak NetSuite zjednodušuje práci na více trzích. Díky lokalizačním funkcím a integracím je mnohem snazší koordinovat globální projekty a snížit manuální úsilí. Přehlednost, kterou poskytuje jak v oblasti financí, tak pracovních postupů, je také velkou výhodou pro udržení projektů na správné cestě.
3. Acumatica (nejlepší pro flexibilní ERP pro střední podniky se silným projektovým účetnictvím)
Když rostoucí firma potřebuje pokročilejší funkce pro projektové účetnictví, distribuci a stavebnictví, vyniká Acumatica. Jedná se o cloudový ERP systém vytvořený pro středně velké týmy, které chtějí široké možnosti, aniž by musely propojovat samostatné systémy.
Finanční vedoucí získávají kontrolu nad finančním řízením, příjmy a náklady, zatímco provozní oddělení spravuje zásoby, objednávky a terénní služby na jednom místě.
Acumatica je atraktivní díky své flexibilitě. Můžete přidávat moduly podle toho, jak vaše firma roste, přiřazovat schvalování k vašim kontrolám a vytvářet reporty podle entit, projektů nebo produktových řad. Otevřené API usnadňují integraci s jinými systémy, takže vaše technologie zůstávají propojené.
Nejlepší funkce Acumatica
- Provádějte komplexní projektové účetnictví s rozpočty, rozpracovanými zakázkami, časem a výdaji, změnami objednávek a ziskovostí.
- Spravujte distribuci pomocí řízení objednávek, nákupů a zásob, plus edice pro stavebnictví a výrobu.
- Podpora více společností, více měn a konsolidace s schváleními připravenými k auditu.
- Vytvářejte dashboardy a KPI založené na rolích pro kontrolory, FP&A a provoz s pokročilým reportováním.
- Propojte se s CRM, e-commerce, daněmi a platbami prostřednictvím otevřeného API a integrací třetích stran na trhu.
Omezení Acumatica
- Široké možnosti mohou vyžadovat implementaci vedenou partnerem, aby bylo možné je správně přizpůsobit.
- K řízení modulů a využití je nutné plánování, aby náklady odpovídaly návratnosti investic.
- Týmy, které s plnohodnotným ERP začínají, mohou potřebovat čas na zaučení, aby si osvojily pracovní postupy.
Ceny Acumatica
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Acumatica
- G2: 4,4/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají uživatelé o Acumatica
Recenzent G2 řekl:
Na Acumatice se mi nejvíc líbí flexibilita a uživatelská přívětivost systému. Jakmile si zvyknete na obrazovky, je velmi snadné přecházet mezi různými moduly, jako jsou Projekty, Distribuce a Výroba.
Na Acumatice se mi nejvíc líbí flexibilita a uživatelská přívětivost systému. Jakmile si zvyknete na obrazovky, je velmi snadné přecházet mezi různými moduly, jako jsou Projekty, Distribuce a Výroba.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší ERP software pro výrobu (recenze a ceny)
4. Certinia (dříve FinancialForce) (nejlepší pro servisní organizace na Salesforce)
Certinia je určena pro týmy zaměřené na služby, které již používají Salesforce. Spojuje finanční řízení, projektové účetnictví a PSA na jedné platformě, takže finance, dodávky a prodej pracují se stejnými CRM daty. Fakturace, výnosy a využití jsou sladěny, což snižuje množství přepracování pro kontrolory a PMO a pomáhá chránit marže.
Protože je nativní pro Salesforce, hodí se k pracovním postupům, které již používáte: schvalování, objekty a řídicí panely. Navíc získáte fakturaci předplatného, uznávání výnosů podle ASC 606 a konsolidace více entit.
Správa zdrojů a prognózy poskytují vedoucím pracovníkům jasný přehled o kapacitách a ziscích podle projektu nebo praxe.
Nejlepší funkce Certinia
- Provádějte PSA a projektové účetnictví s časovým, výdajovým, WIP a maržovým sledováním.
- Automatizujte fakturaci předplatného a milníků pomocí uznávání výnosů podle ASC 606.
- Spravujte konsolidace více entit a více měn pomocí schválení připravených k auditu.
- Využijte nativní analytické nástroje Salesforce pro reportování na základě rolí v oblasti prodeje, dodávek a financí.
- Rozšiřte pomocí AppExchange a integrace do platebních, daňových a dalších systémů.
Omezení Certinia
- Vyžaduje znalosti Salesforce Foundation a administrátorské dovednosti, což může zvýšit náročnost implementace.
- Výroba a hloubka zásob jsou menší než u sad vytvořených pro tato odvětví.
- Licence a doplňky mohou zvýšit celkové náklady pro menší týmy.
Ceny Certinia
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Certinia
- G2: 4,1/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají uživatelé o Certinii
Recenzent G2 řekl:
Na Certinia Financial Management Cloud se mi nejvíce líbí snadná integrace se Salesforce a centralizace finančních dat, díky čemuž je reporting a sledování mnohem jednodušší.
Na Certinia Financial Management Cloud se mi nejvíce líbí snadná integrace se Salesforce a centralizace finančních dat, díky čemuž je reporting a sledování mnohem jednodušší.
📖 Přečtěte si také: Skutečné příklady řízení projektů pro váš tým
5. SAP S/4HANA Cloud (nejlepší pro podniky standardizující na SAP)
Pokud vaše finanční oddělení působí v několika zemích, SAP S/4HANA Cloud vám pomůže standardizovat základní účetnictví. Získáte globální účtovou osnovu s místními daňovými a zákonnými reporty, stejně jako funkce pro práci s více měnami a lokalizaci, které snižují množství práce na konci období.
Ovládací prvky jsou integrovány. Přístup založený na rolích, schvalování pracovních postupů a kontroly oddělení povinností zanechávají jasnou auditní stopu, zatímco procesy od objednávky po platbu a od nákupu po platbu se řídí definovanými kroky, takže každá pobočka funguje stejným způsobem.
Výrobní a regulované týmy získávají v rámci jednoho systému informace o nákladech na produkty, sledovatelnost šarží nebo sérií, řízení kvality a účetnictví aktiv.
Reporting je integrován, s dashboardy zobrazujícími rozpočty, odchylky a stárnutí bez exportů, a můžete se dostat od KPI až ke zdrojové transakci. Vedoucí pracovníci vidí konzistentní přehledy podle entity, závodu nebo regionu.
Nejlepší funkce SAP S/4HANA Cloud
- Standardizujte účetnictví pro více subjektů a více měn pomocí lokalizací a automatizovaného zajištění souladu s předpisy.
- Využijte integrovanou analytiku pro reportování v reálném čase a přehledy o uzavření období.
- Rozšiřte procesy pomocí SAP BTP a předem připravených integrací do systémů pro mzdy, daně a dalších systémů.
- Podpora pokročilých scénářů pro účtování aktiv, kalkulaci nákladů na produkty a dodavatelský řetězec
- Škálujte pomocí pracovních prostorů založených na rolích a schvalovacích pracovních postupů pro kontrolory a sdílené služby.
Omezení SAP S/4HANA Cloud
- Široký rozsah může pro týmy bez zkušeností se SAP znamenat složitost.
- Implementační programy vyžadují silnou podporu partnerů a interní odpovědnost.
- Přizpůsobení a doplňky mohou zvýšit celkové náklady.
Ceny SAP S/4HANA Cloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAP S/4HANA Cloud
- G2: 4/5 (830+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
Co říkají uživatelé o SAP S/4HANA Cloud
Recenze G2 říká:
Moc se mi líbí, jak rychle vše běží – transakce a reporty jsou super rychlé. Například když vyvolám data o zásobách, aktualizují se v reálném čase, což mi velmi pomáhá při rozhodování.
Moc se mi líbí, jak rychle vše běží – transakce a reporty jsou super rychlé. Například když vyvolám data o zásobách, aktualizují se v reálném čase, což mi velmi pomáhá při rozhodování.
📮ClickUp Insight: Pro 34 % respondentů našeho průzkumu jsou zdrojem zpoždění při rozhodování čekání na schválení ze strany managementu, což z jednoduchých schvalovacích procesů dělá překážky. Čím déle se čeká, tím déle čekáte i vy.
⏳Díky automatizovaným schvalovacím pracovním postupům ClickUp mohou být úkoly automaticky směrovány ke správnému schvalovateli a okamžitě posunuty vpřed. Už žádné chatové zprávy, žádné prohledávání doručené pošty – jen plynulý postup bez nutnosti zásahu. ✅
📖 Přečtěte si také: ERP software pro správu zásob a efektivitu skladového hospodářství
6. Microsoft Dynamics 365 (nejlepší pro týmy zaměřené na Microsoft)
Dynamics 365 se snadno implementuje, pokud váš tým již pracuje v Microsoft 365 a Power BI. Jednotné přihlášení, integrace Outlooku a Teams a známé rozhraní usnadňují zprovoznění.
Business Central je vhodný pro středně velké společnosti s hlavními účetními, skladovými a lehkými výrobními procesy. Projekty, čas a jednoduchá schvalování jsou integrovány a bankovní kanály umožňují rychlé odsouhlasení. Jakmile se vaše potřeby zvýší, přidejte rozšíření z AppSource.
Dynamics 365 Finance je určen pro větší organizace. Získáte silnější kontrolu, konsolidaci více společností a plánování rozpočtu s podrobnějšími pravidly pro hotovost, úvěry a daně. Lokalizace podporují dodržování předpisů v různých regionech.
Automatizace vše propojuje: Power Automate směruje schvalování a předávání, Power Apps zpracovává požadavky dodavatelů nebo kontrolu výdajů, Power BI vytváří živé dashboardy, doplňky Excel urychlují reporting a zabezpečení rolí spolu s historií auditů poskytují finančnímu oddělení potřebnou kontrolu.
Nejlepší funkce Dynamics 365
- Sladění GL, AP/AR, projektů a dlouhodobého majetku v rámci jednoho ERP
- Vytvářejte reporty v téměř reálném čase pomocí Excelu a Power BI.
- Zefektivněte schvalování a předávání pomocí Power Automate a Copilot.
- Propojte prodej a služby prostřednictvím nativní integrace Microsoftu.
- Podpora více společností, více měn a základních konsolidací
Omezení Dynamics 365
- Výběr modulů a licencí vyžaduje plánování, aby bylo možné řídit náklady.
- Pokročilá výroba nebo globální konsolidace mohou vyžadovat doplňky.
- Implementace se liší podle partnera, což má vliv na časový harmonogram a výsledky.
Ceny Dynamics 365
- Business Central: 70 $/měsíc na uživatele
- Finance: 210 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Dynamics 365
- G2: 4,0/5 (více než 870 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 190 recenzí)
Co říkají uživatelé o Dynamics 365
Recenze Capterra uvádí:
Moje celková zkušenost s Dynamics 365 je pozitivní díky jeho robustní integraci s nástroji Microsoft, flexibilitě přizpůsobení a výkonným automatizačním funkcím, i když je někdy brzděna strmou křivkou učení a složitými konfiguracemi.
Moje celková zkušenost s Dynamics 365 je pozitivní díky jeho robustní integraci s nástroji Microsoft, flexibilitě přizpůsobení a výkonným automatizačním funkcím, i když je někdy brzděna strmou křivkou učení a složitými konfiguracemi.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší příklady ERP systémů
7. Odoo (nejlepší pro modulární ERP se silnou kontrolou nákladů)
Odoo usnadňuje začátek. Většina týmů začíná s účetnictvím a podle potřeby přidává prodej, skladové zásoby, projekty nebo CRM. Protože vše je uloženo v jedné databázi, vaše čísla zůstávají synchronizovaná.
Tento software vám pomůže odesílat faktury, porovnávat bankovní výpisy a sledovat daně. Pokud prodáváte produkty, propojte prodej a skladové zásoby, aby byly nabídky, objednávky a skladové zásoby v souladu. Pokud poskytujete služby, přidejte projekty, abyste mohli sledovat čas, výdaje a dodávky.
Odoo se přizpůsobí vašemu růstu. Přidejte schvalování, kontrolní seznamy a vlastní pole, aby odpovídaly vašemu způsobu práce, a upravte obrazovky pomocí Studio. Jakmile začnete expandovat, zapněte funkci pro více společností a více měn.
Můžete připojit platby, daně nebo e-commerce z tržiště, zapnout pouze aplikace, které potřebujete, a zachovat konzistentní názvy a šablony, aby reporting zůstal přehledný.
Nejlepší funkce Odoo
- Používejte integrovaný účetní software s fakturací, bankovními výpisy a daněmi.
- Přidejte správu zásob, MRP, nákup a dodávku projektů do stejné sady.
- Přizpůsobte si obrazovky a pracovní postupy a zachovejte konzistentní reporting.
- Propojte se s e-commerce a platbami pomocí integrací třetích stran na trhu.
- Ovládejte celkové náklady tím, že povolíte pouze aplikace, které potřebujete.
Omezení Odoo
- Pokročilé konsolidace a hloubka více entit mohou vyžadovat přizpůsobení.
- Výběr aplikací a rozšíření vyžaduje správu, aby se zabránilo fragmentaci.
- Větší týmy mohou některé pokročilé funkce přestat využívat.
Ceny Odoo
- Zdarma (open source)
- Standard: 31 $/měsíc na uživatele
- Vlastní: 47 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Odoo
- G2: 4,2/5 (více než 310 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 270 recenzí)
Co říkají uživatelé o Odoo
Recenze G2 říká:
Implementace byla velmi detailní. Odoo nám poskytlo kvalitní projektový tým, který pečlivě naslouchal našim potřebám a také navrhoval způsoby, jak zlepšit naše pracovní postupy.
Implementace byla velmi detailní. Odoo nám poskytlo kvalitní projektový tým, který pečlivě naslouchal našim potřebám a také navrhoval způsoby, jak zlepšit naše pracovní postupy.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro strategické plánování
8. QuickBooks (nejlepší pro týmy přecházející z jednoduchého účetnictví)
QuickBooks je účetní software pro malé podniky a rostoucí týmy, které chtějí, aby fungovaly základní funkce: fakturace, výdaje, AP/AR a základní reporting. Bankovní feedy urychlují odsouhlasení a opakované faktury s zachycením účtenek udržují rutinní úkoly v chodu.
Týmy ocení známé prostředí. Můžete začít ještě týž den, sledovat jednoduché projekty a čas a rozdělit reporty podle tříd nebo lokalit. QuickBooks Online se připojuje k mzdám a platbám přes obchod s aplikacemi a rychlý export do Excelu usnadňuje sdílení čísel.
Pokud potřebujete větší kontrolu, QuickBooks přidává podrobnější reportování, role a oprávnění, základní inventář – položky, zásobníky, body pro objednávky – a navíc vlastní pole a uložená reporty pro měsíční a hotovostní kontroly.
QuickBooks Enterprise nabízí více možností pro týmy, které již překročily základní úroveň. Jakmile se rozrostete, propojte nástroje CRM, platby faktur a výdajů a udržujte názvy a účtovou osnovu v pořádku, aby byly aktualizace plynulejší.
Nejlepší funkce QuickBooks
- Snadno spravujte AP/AR, faktury, bankovní výpisy a základní reportování.
- Přidejte sledování času, projekty a základní správu zásob.
- Propojte aplikace pro mzdy, platby a CRM a rozšířte tak své možnosti.
- Udržujte náklady předvídatelné pro týmy se základními účetními potřebami
Omezení QuickBooks
- Konsolidace více entit a pokročilé ovládací prvky jsou omezené.
- Moduly pro jednotlivá odvětví jsou lehčí než kompletní sady ERP systémů.
- Rostoucí složitost vás může přimět k hledání alternativ nebo větších balíčků.
Ceny QuickBooks
- Jednoduchý start: 19 $/měsíc na uživatele
- Základní funkce: 37,50 $/měsíc na uživatele
- Plus: 57,50 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 137,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze QuickBooks
- G2: 4,0/5 (více než 3 550 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 8 170 recenzí)
Co říkají uživatelé o QuickBooks
Tato recenze G2 ukazuje, jak QuickBooks pomáhá:
QuickBooks Online výrazně usnadňuje a organizuje správu účtů.
QuickBooks Online výrazně usnadňuje a organizuje správu účtů.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší šablony obchodních nabídek
9. Gravity Software (nejlepší pro účetnictví více subjektů na platformě Microsoft Power Platform)
Gravity Software je navržen pro účetnictví více entit na platformě Microsoft, takže je známý týmům, které používají produkty Microsoft. Kontroloři získají jednu databázi pro každou entitu, místo aby museli pracovat s několika samostatnými soubory.
Vnitropodnikové transakce jsou jednoduché: položky „due-to/due-from“ se zadávají několika kliknutími, pravidla eliminace zajišťují plynulý průběh konsolidace při uzávěrce a sdílený účtový rozvrh s dimenzemi pro entitu, oddělení nebo projekt udržuje strukturu pevnou.
Reporting zůstává přehledný díky zobrazením podle rolí a podrobným analýzám od konsolidovaných čísel až po jednotlivé záznamy. Excel a Power BI zvládají rozdělení dat bez nutnosti přebudovávat reporty, zatímco schvalování a auditní stopy putují spolu se záznamem.
Každý den jsou oprávnění jasně přiřazena k odpovědnostem a pracovní postupy zajišťují konzistentní kontroly, což z Gravity činí praktickou alternativu k Sage, aniž byste museli přecházet na kompletní podnikové ERP.
Nejlepší funkce Gravity Software
- Centralizujte hlavní účetní knihu pro více subjektů s mezipodnikovými transakcemi a eliminacemi.
- Pomocí dimenzionálního reportingu provádějte analýzy podle subjektu, oddělení nebo projektu.
- Rozšiřte své možnosti díky integraci do ekosystému Microsoft a tržiště.
- Automatizujte schvalování a udržujte přísné auditní stopy pro zajištění souladu s předpisy.
- Rozšiřte své možnosti bez nutnosti měnit systémy
Omezení softwaru Gravity
- Specializované zaměření může vyžadovat doplňky pro výrobu nebo provoz v terénu.
- Větší globální konsolidace mohou vyžadovat další nástroje.
- Kvalita implementace závisí na zkušenostech partnera
Ceny softwaru Gravity
- Starter: 375 $/měsíc pro prvního uživatele
- Uživatel Power Apps: 355 $/měsíc pro prvního uživatele
- Neziskové organizace: 210 $/měsíc pro prvního uživatele
Hodnocení a recenze Gravity Software
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Gravity Software
Recenzent G2 řekl:
Gravity je ideální pro firmy, které mají více subjektů (a pracují s více měnami), stejně jako pro rodinné nebo soukromé kanceláře. Líbí se mi, že transakce mezi společnostmi nevyžadují žádnou další práci a že vaše účetní zápisy jsou vytvářeny za vás v back-endu. Už žádné dvojité zadávání!
Gravity je ideální pro firmy, které mají více subjektů (a pracují s více měnami), stejně jako pro rodinné nebo soukromé kanceláře. Líbí se mi, že transakce mezi společnostmi nevyžadují žádnou další práci a že vaše účetní zápisy jsou vytvářeny za vás v back-endu. Už žádné dvojité zadávání!
10. Xledger (nejlepší pro cloudové finanční týmy s mezinárodními subjekty)
Xledger je cloudová platforma pro finanční řízení více společností. Automatizuje zadávání faktur, směruje schvalování a porovnává bankovní položky, zatímco onboardování dodavatelů zůstává přehledné díky kontrole duplicit.
Konsolidace jsou hlavním lákadlem. Můžete konsolidovat více entit a měn podle plánu, nastavit pravidla eliminace jednou a znovu je použít, udržovat konzistentní přecenění deviz a provádět drilldown od součtů skupiny až po zdrojový záznam. Propojuje se s CRM, mzdami a daněmi a API vám umožňuje přesouvat data dovnitř i ven.
Dashboardy se aktualizují v reálném čase a reporting hotovosti, pohledávek a odchylek je snadný. Role a auditní stopy zajišťují přísnou kontrolu. Tento nástroj je ideální pro distribuované týmy, které chtějí rychlé mobilní schvalování a systém, který je škálovatelný napříč regiony.
Nejlepší funkce Xledger
- Automatizujte zadávání faktur, schvalování a bankovní rekonsiliaci.
- Konsolidujte účetnictví více subjektů a více měn s podrobným rozpisem transakcí.
- Vytvářejte modely rozpočtů a prognóz pomocí sdílených dashboardů.
- Využijte integrované pracovní postupy a role pro silnou finanční kontrolu.
- Integrujte CRM, mzdové a daňové nástroje podle toho, jak se rozšiřují vaše procesy.
Omezení Xledger
- Menší ekosystém doplňků než u jiných alternativ Sage Intacct
- Pokročilé průmyslové toky mohou vyžadovat služby nebo přizpůsobení.
- Ceny a balíčky jsou méně transparentní než u nástrojů pro malé a střední podniky.
Ceny Xledger
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Xledger
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Xledger
Recenze G2 říká:
1. Je velmi uživatelsky přívětivý, protože všechny potřebné možnosti jsou snadno dostupné na domovské obrazovce. 2. Včasné aktualizace jsou poskytovány a instalovány v backendu bez dopadu na práci. 3. Automatizace určitých úkolů, jako je bankovní rekonciliace, pomohla ušetřit spoustu času.
1. Je velmi uživatelsky přívětivý, protože všechny potřebné možnosti jsou snadno dostupné na domovské obrazovce. 2. Včasné aktualizace jsou poskytovány a instalovány v backendu bez dopadu na práci. 3. Automatizace určitých úkolů, jako je bankovní rekonciliace, pomohla ušetřit spoustu času.
📖 Přečtěte si také: Software ERP pro správu zásob pro kontrolu skladových zásob a efektivitu
Co můžete očekávat během a po migraci ze Sage Intacct
Přechod od Sage Intacct je jako refaktorizace vaší finanční páteře. Naplánujte si cestu, otestujte data a dejte týmům čas na osvojení nových pracovních postupů.
Přehled migračního procesu
Krok 1 → Zkontrolujte a vyberte si svou cestuVyhodnoťte rozsah, entity a zprávy, které je nutné zachovat, abyste definovali požadavky a vybrali alternativy k Sage Intacct.
Krok 2 → Mapujte data a ovládací prvkySladěte CoA, entity, schvalování a struktury reportingu s novou platformou.
Krok 3 → Testování v sandboxuProveďte kompletní simulace počátečních zůstatků, zkušebních rozvah a testovacího uzavření s ukázkovými daty.
Krok 4→ Přechod s jistotouZmrazte transakce, proveďte závěrečné kontroly, proveďte migraci a poté otevřete nové období.
Krok 5 → Stabilizujte a vylepšujteSledujte problémy, školte koncové uživatele a standardizujte procesy pomocí kontrolních seznamů a SOP.
💡 Tip pro profesionály: Použijte AI agenta v ClickUp k automatickému načítání finančních dat z vašich nástrojů (jako QuickBooks, Xero nebo Excel), jejich konsolidaci a generování reportů nebo dashboardů v reálném čase. Ušetříte tak hodiny ruční práce, snížíte počet chyb a poskytnete finančním týmům okamžité informace pro lepší rozhodování.
Zde je krátké video, které vysvětluje, jak můžete začít:
Další užitečné nástroje
Pokud stále hledáte další možnosti kromě těch, které jsme již zmínili, zde jsou tři finanční nástroje, které si získávají popularitu pro specializované pracovní postupy:
- BlackLine : Automatizuje odsouhlasení, párování transakcí a správu úkolů souvisejících s uzávěrkou, čímž snižuje manuální práci.
- Tipalti : Zefektivňuje globální AP, onboardování dodavatelů, daňovou compliance a přeshraniční platby ve velkém měřítku.
- FloQast : Koordinuje finanční uzávěrku pomocí kontrolních seznamů, certifikátů a dokumentace připravené k auditu.
Sage ztrácí, ClickUp získává
Přechod na jiný ERP systém je velkým rozhodnutím, ale také příležitostí ke zjednodušení každodenních finančních operací. Ať už si vyberete jakýkoli nástroj, cíl je stejný: přehledné ovládání, jasná viditelnost a méně času stráveného e-maily a tabulkami.
Při výběru softwaru pro váš finanční tým upřednostněte přehledné uživatelské rozhraní, spolehlivé auditní stopy, těsné propojení s řízením pracovní síly a to, jak dobře se platforma integruje s vašimi stávajícími obchodními aplikacemi a nástroji AI.
Pro mezinárodní společnosti expandující do zahraničí porovnejte, jak každý dodavatel zpracovává konsolidace, lokalizace a kontroly. Porovnejte možnosti s vaším plánem růstu a požadavky na škálovatelnost, abyste se vyhnuli pozdějším úpravám.
Nejlepší alternativa je ta, která vyhovuje vašim současným procesům a podporuje budoucnost, kterou budujete.
Právě v tomto ohledu ClickUp doplňuje váš ERP systém. Centralizuje schvalování, dokumentaci, dashboardy a spolupráci, takže měsíční uzávěrky, audity a plánování probíhají rychleji, aniž byste museli přidávat další systém.
Pokud jste připraveni zefektivnit finanční práci s jakýmkoli ERP systémem, který používáte, vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a získejte kontrolu, kontext a dynamiku na jednom místě.
Často kladené otázky (FAQ)
QuickBooks Online a Odoo nabízejí nižší vstupní ceny pro týmy se základními účetními potřebami, zatímco Gravity Software poskytuje hloubku pro více entit za střední tržní cenu. Pokud nejste připraveni na změnu platformy, propojte svou aktuální účetní knihu s ClickUp jako vrstvou finančních operací, abyste centralizovali schvalování, uzavírání kontrolních seznamů a reportování (často nejnákladověji efektivní krátkodobý krok). Vždy zohledněte celkové náklady nad rámec licencí, včetně implementace, integrace a řízení změn.
SAP S/4HANA Cloud a Microsoft Dynamics 365 nabízejí výkonné nativní workflow enginy a modulární aplikace Odoo umožňují flexibilní automatizaci. K koordinaci práce napříč systémy použijte ClickUp. Jeho automatizace a umělá inteligence mohou směrovat schvalování, přiřazovat úkoly, zasílat připomenutí a publikovat souhrny spolu s jakýmkoli ERP, takže vaše procesy běží od začátku do konce, aniž by byly závislé na pracovních postupech pouze v ERP.
Ano, ale připravte se na implementaci a řízení změn. Menší týmy často začínají s QuickBooks nebo Odoo a poté přecházejí na NetSuite nebo Acumatica, jak podnik roste a zvyšuje se složitost více entit.
ClickUp centralizuje kontrolní seznamy, schvalování a dokumentaci a nabízí přehledy pro sledování pokroku v reálném čase. Doplňuje vaše účetnictví a ERP systémy tím, že omezuje rozptýlení práce a standardizuje pracovní postupy.
Zaměřte se na mzdy nebo řízení lidského kapitálu, CRM, bankovní kanály, výdaje, daně a pokročilé analytické nástroje. Ověřte integraci třetích stran pro více měn, konsolidace a synchronizaci dat, aby finanční nebo provozní data zůstala konzistentní.