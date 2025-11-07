Nejlepší šablony dashboardu Smartsheet pro sledování práce

Americký herec a spisovatel Steven Wright jednou řekl: „Pokud se zdá, že vše jde dobře, zjevně nevíte, co se děje. ”
Může to znít cynicky, ale projektoví manažeři vědí, jak snadno se mohou časové plány, rozpočty a aktualizace stavu projektu zhroutit, pokud nemají jasný přehled o projektu.
Právě v tom může šablona dashboardu Smartsheet znamenat velký rozdíl. Tyto šablony slouží jako jediný zdroj pravdivých informací a konsolidují informace o projektech, metriky a aktualizace v reálném čase jak pro interní týmy, tak pro externí zainteresované strany.
Díky integrovaným rozvržením pro sledování klíčových ukazatelů výkonnosti, rozpočtů, časových plánů a zdrojů nabízejí dashboardy Smartsheet efektivní přístup k rychlému vytváření dashboardů, takže již není nutné vytvářet šablonu dashboardu pro správu projektů od základu.
Níže najdete seznam nejlepších šablon dashboardů Smartsheet, které vám pomohou začít.
Přehled šablon dashboardů Smartsheet
Zde je stručné shrnutí:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Ideální pro
|Vizuální formát
|Šablona projektového dashboardu Smartsheet
|Stáhnout šablonu
|Automaticky aktualizované grafy, sledování úkolů/priorit/časových harmonogramů, sdílení v reálném čase
|Projektoví manažeři, kteří potřebují přehled o projektech v reálném čase
|Smartsheet Dashboard
|Šablona Smartsheet Executive Dashboard
|Stáhnout šablonu
|KPI pro finance/prodej/provoz, QTD vs. cíl, přehledy oddělení
|Vedení, majitelé firem, kteří potřebují KPI na vysoké úrovni
|Smartsheet Dashboard
|Šablona dashboardu Smartsheet pro sledování výkonnosti KPI
|Stáhnout šablonu
|Měsíční/YTD trendy, čárové/sloupcové/kruhové grafy, zvýraznění odchylek
|Týmy sledující trendy výkonu v čase
|Smartsheet Dashboard, Google Sheets
|Šablona dashboardu KPI Smartsheet
|Stáhnout šablonu
|Úroveň efektivity, sledování příjmů/výdajů/meziročního vývoje, aktualizace v reálném čase
|Manažeři měřící výkonnost vs. cíle
|Smartsheet Dashboard, Google Sheets
|Šablona finančního dashboardu Smartsheet
|Stáhnout šablonu
|Rozdíly v příjmech/výdajích/meziroční změny, filtry podle produktu/regionu, živé grafy
|Finanční týmy, vedoucí pracovníci
|Smartsheet Dashboard
|Šablona dashboardu pro správu prodeje Smartsheet
|Stáhnout šablonu
|Pipeline/míra úspěšnosti/rezervace, trendy v segmentech, sdílení v reálném čase
|Obchodní příležitosti, account manažeři
|Smartsheet Dashboard
|Šablona přehledového panelu pro správu projektového portfolia Smartsheet
|Stáhnout šablonu
|Souhrnný přehled stavu/rozpočtu/rizik, porovnání priorit/pokroku
|Vedení, správci portfolia
|Smartsheet Dashboard
|Šablona řídicího panelu pro správu projektů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Filtry aktivní/po splatnosti/kapacita, přiřazený/značka/sprint, grafy
|Projektoví manažeři, kteří potřebují přehled o postupu projektu a překážkách v reálném čase
|ClickUp Dashboard
|Šablona analytické zprávy ClickUp pro dashboard
|Získejte šablonu zdarma
|Grafy/trendy, srovnání období, sdílení pouze pro čtení
|Týmy přeměňují surová data na přehledné vizuální informace
|ClickUp Dashboard
|Šablona dashboardu pro digitální marketingové zprávy ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|KPI kanálů, CTR/CPA/ROAS, exporty připravené pro klienty
|Marketingové týmy konsolidující data kampaní
|ClickUp Dashboard
|Šablona dashboardu ClickUp IT Roadmap
|Získejte šablonu zdarma
|Iniciativy/závislosti/časové plány, připravenost k zavedení
|IT týmy spravující složité závislosti
|ClickUp Dashboard
|Šablona marketingového reportu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Výdaje/dosah/zapojení, segmentace kanálů, automatické obnovování
|Marketéři, kteří potřebují jasné vizuální informace o kampaních
|ClickUp Dashboard
|Šablona zprávy o projektu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Rozsah/milníky/rizika, zaznamenávání změn, sledování stavu
|Vedoucí projektů odhalují rizika a sledují dodávky
|ClickUp Dashboard
|Šablona KPI ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Centralizované KPI, cíle/prahové hodnoty, frekvence kontrol
|Manažeři/vedoucí týmů sledující klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)
|ClickUp Dashboard
|Šablona prodejní zprávy ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Rezervace/pipeline/rychlost, konverze podle fáze, sledování kvót
|Obchodní manažeři/zástupci, kteří potřebují přehled o výkonu v reálném čase
|ClickUp Dashboard
Co jsou šablony dashboardů Smartsheet?
Při řízení složitých projektů mají informace tendenci se rozptylovat: aktualizace v e-mailech, termíny v tabulkách a rozpočty v samostatných nástrojích. Tato fragmentace v řízení práce zpomaluje rozhodování a ztěžuje přehled o aktuálním stavu věcí.
Proto se mnoho týmů obrací na dashboardy Smartsheet. Shromažďují aktualizace v reálném čase, stav úkolů a údaje o výkonu a slouží jako jediný nástroj pro vizualizaci dat, takže projektoví manažeři a zúčastněné strany mohou mít přehled o celé situaci na první pohled.
Šablona dashboardu Smartsheet je předem připravené, přizpůsobitelné rozvržení, které vám pomůže přesně to udělat, a navíc nabízí následující funkce:
- Zobrazuje klíčové metriky pomocí tabulek, grafů a widgetů, které se aktualizují v reálném čase.
- Centralizuje všechny informace o vašich projektech, takže jsou přístupné na jednom místě.
- Sdílejte je s členy týmu nebo vedením pro lepší přehlednost a koordinaci.
- Přizpůsobte rozvržení, barvy a komponenty tak, aby vyhovovaly vašemu týmu nebo oddělení.
- Automaticky odráží změny ve vašich datech Smartsheet v reálném čase.
💡 Tip pro profesionály: Máte potíže s orientací v nepřehledných tabulkách? Naučte se, jak přeměnit surová data na přehledné vizuální prvky, pomocí podrobného průvodce v článku Jak vytvořit dashboard v Excelu? A začněte činit chytřejší a rychlejší rozhodnutí. Zde je videonávod, který vám pomůže to udělat lépe:
Co dělá šablonu dashboardu Smartsheet dobrou?
Funkční dashboard může zobrazovat data, ale dobrá šablona dashboardu Smartsheet přemění surové informace o projektu na přehledné údaje, které lze snadno interpretovat, prioritizovat a podle nich jednat.
Pro projektové manažery, analytiky a obchodní týmy může tento rozdíl znamenat zachycení zpoždění dříve, než naruší časové plány, nebo identifikaci rozpočtového rizika dříve, než se vyhrotí.
Jak rozpoznat kvalitní šablonu dashboardu:
✅ Upřednostňuje klíčové metriky tím, že je umisťuje nahoru nebo do středu pro okamžitou viditelnost.
✅ Používá jasné, konzistentní popisky, které uživatelům pomáhají porozumět datům bez zmatků.
✅ Používá vizuální hierarchii – seskupování, barvy a velikost písma – k zvýraznění klíčových ukazatelů výkonnosti.
✅ Obsahuje efektivní tabulky a grafy, které prezentují komplexní data ve srozumitelném formátu.
✅ Zajišťuje intuitivní design, aby uživatelé mohli rychle navigovat a získávat hodnotné informace.
Šablony dashboardů Smartsheet zdarma
Zde je 7 bezplatných šablon dashboardu Smartsheet, které vám pomohou zvládat marketingové kampaně, dohlížet na rozpočty nebo spravovat mezifunkční zdroje.
1. Šablona projektového dashboardu Smartsheet
Sledování více úkolů, priorit a termínů v rámci jednoho projektu není nikdy jednoduché, zejména pokud aktualizace přicházejí od různých lidí a z různých míst.
Tato šablona projektového dashboardu Smartsheet vám poskytuje přehled o všem důležitém v reálném čase. Používá barevně odlišené vizuální prvky, jako jsou výsečové grafy a časová osa úkolů, aby na první pohled zobrazila stav úkolů, rozdělení priorit a klíčové časové osy projektu.
Ať už spravujete projekt onboardingu klientů, koordinujete zavádění napříč týmy nebo provádíte týdenní marketingový sprint, stačí zadat data a grafy se automaticky aktualizují.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Sledujte stav úkolů, priority a časové plány pomocí automaticky aktualizovaných grafů, takže pokrok je přehledný na první pohled.
- Zobrazte v reálném čase položky po termínu a překážky, aby se standupy mohly soustředit na rozhodování, nikoli na hledání dat.
- Sdílejte jediný živý náhled se zainteresovanými stranami, aby aktualizace nahradily stavové přehledy.
✨ Ideální pro: Projektové manažery, kteří potřebují přehled o úkolech, prioritách a časových plánech v rychle se měnících projektech v reálném čase.
🧠 Věděli jste, že: Zatímco 53 % firem si myslí, že jejich klienti jsou spokojeni se samoobslužnými službami, skutečná úspěšnost je pouze 14 %. Článek Jak vytvořit klientský dashboard (+ příklady) vám ukáže, jak tento problém vyřešit pomocí dashboardů, které skutečně řeší problémy klientů.
2. Šablona Smartsheet Executive Dashboard
Podle zprávy NerdWallet pracuje průměrný majitel malé firmy v USA téměř 60 hodin týdně. S takovým rozvrhem je poslední věc, kterou chcete dělat, prohledávat tabulky, abyste našli to, co je důležité.
Tato šablona Smartsheet Executive Dashboard shromažďuje vaše nejdůležitější klíčové ukazatele výkonnosti do jednoho přehledného zobrazení. Je navržena pro vysokou úroveň přehlednosti a pomáhá vedoucím týmům sledovat finanční data, tržby a výkonnost oddělení v reálném čase.
Ať už se připravujete na zasedání představenstva, kontrolujete čtvrtletní cíle nebo sledujete projekty v rámci celé společnosti, tento výkonný dashboard zajistí, že se všichni budou soustředit na metriky, které ovlivňují rozhodování.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Seskupte KPI pro finance, prodej a provoz na jedné obrazovce, aby vedení vidělo nejdůležitější informace na první pohled.
- Porovnejte čtvrtletní výsledky s cíli, abyste včas odhalili případné problémy s tempem.
- Prohlédněte si přehledy podle oddělení, abyste mohli rychleji a cíleněji provádět následné kontroly.
✨ Ideální pro: Vedoucí pracovníky a majitele firem, kteří chtějí mít rychlý přístup k důležitým KPI, aniž by museli prohledávat tabulky.
3. Šablona dashboardu Smartsheet pro sledování výkonnosti KPI
Bez jasného přehledu o výkonu v čase je těžké zjistit, zda se váš tým zlepšuje, nebo zaostává. Ruční porovnávání měsíčního nebo meziročního pokroku však může být časově náročné a náchylné k chybám.
Tato šablona dashboardu Smartsheet KPI Performance obsahuje integrované sloupcové grafy, spojnicové grafy a prstencové grafy, které usnadňují sledování trendů a vizualizaci klíčových ukazatelů výkonnosti v reálném čase.
Získáte jasný přehled o měsíčních výsledcích, dosavadním pokroku a historických srovnáních. Šablona je navíc předem vyplněna marketingovými a provozními údaji, ale je plně přizpůsobitelná pro jakékoli oddělení, tým nebo službu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Vizualizujte měsíční a celoroční trendy pomocí čárových, sloupcových a prstencových grafů, aby byly výkonnostní vzorce jasně viditelné.
- Přepínejte mezi metrikami podle týmu nebo iniciativy, aby recenze zůstaly relevantní pro dané publikum.
- Zvýrazněte odchylky oproti předchozímu období, aby byly oblasti pro zlepšení okamžitě patrné.
✨ Ideální pro: Týmy, které potřebují sledovat trendy výkonu v čase a prezentovat pokrok pomocí jasných, přizpůsobitelných vizuálních prvků.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony dashboardů v Excelu pro lepší vizualizaci dat
4. Šablona dashboardu KPI Smartsheet
Pokud se soustředíte na výstupy spíše než na vynaložené úsilí, potřebujete způsob, jak rychle zjistit, zda váš tým splňuje očekávání, nebo zda plýtvá časem a zdroji.
Šablona dashboardu pro KPI efektivity vám pomůže přesně to sledovat. Obsahuje jedinečné pole „Úroveň efektivity“, které vypočítává výkonnost ve srovnání se stanovenými měsíčními cíli a poskytuje vám procentuální skóre v reálném čase na základě skutečných výsledků.
Tato šablona je předem vyplněna prodejními údaji a lze ji snadno přizpůsobit pro jakýkoli tým nebo oddělení, od vývoje produktů až po zákaznický servis.
Stačí zadat metriky projektu nebo služby a pracovní dashboard se automaticky aktualizuje, aby ukázal, kde je výkon silný a kde je prostor pro zlepšení!
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Sledujte příjmy, výdaje a meziroční rozdíly v jednom přehledu, abyste měli přehled o hotovosti a trendech růstu.
- Filtrujte podle produktu nebo regionu, aby se při prognózování používaly stejné údaje.
- Stačí provést jednu aktualizaci v zdrojovém listu a všechny grafy budou odrážet čísla v reálném čase.
✨ Ideální pro: Manažery, kteří chtějí měřit efektivitu týmu a porovnávat skutečné výsledky s měsíčními výkonnostními cíli.
💡 Tip pro profesionály: Jste unaveni z hádání, zda jsou vaše cíle na dobré cestě? Blog Jak vytvořit dashboard OKR (se šablonami) vám ukáže, jak proměnit vágní cíle v jasné, sledovatelné výsledky, aby váš tým vždy věděl, kam směřuje.
5. Šablona finančního dashboardu Smartsheet
Abychom pochopili, jak si naše firma vede finančně, nemusíme se prohrabovat nekonečnými tabulkami nebo statickými zprávami.
Šablona finančního dashboardu Smartsheet vám poskytuje přehledné vizuální shrnutí vašich nejdůležitějších finančních údajů: od tržeb a výdajových trendů až po meziroční srovnání. Pomáhá vám sledovat růst podniku a odhadovat budoucí výkonnost na základě aktuálních výsledků.
Stačí zadat čísla a dashboard se automaticky aktualizuje grafy, které odrážejí finanční výkonnost v reálném čase.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Sledujte příjmy, výdaje a meziroční rozdíly v jednom přehledu, abyste měli přehled o hotovosti a trendech růstu.
- Filtrujte podle produktu nebo regionu, aby se při prognózování používaly stejné údaje.
- Stačí provést jednu aktualizaci v zdrojovém listu a všechny grafy budou odrážet čísla v reálném čase.
✨ Ideální pro: Finanční týmy a vedoucí pracovníky, kteří chtějí jednoduchý vizuální přehled o finančních výsledcích a růstu.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro dashboardy (recenze, funkce a ceny)
6. Šablona dashboardu pro správu prodeje Smartsheet
Když jsou výsledky uloženy na více platformách, může být sledování prodejních aktivit napříč produkty, regiony a segmenty zákazníků velmi náročné.
Šablona Smartsheet Sales Management Dashboard shromažďuje všechny informace do jednoho vizuálního pracovního prostoru. Sledujte prodejní výkonnost podle produktu, regionu nebo typu zákazníka a získejte okamžitý přehled o tom, které oblasti plní cíle a které vyžadují pozornost.
Díky integrovaným grafům a strukturovaným polím pomáhá tato šablona obchodním zástupcům a account manažerům soustředit se na výkon, odhalovat trendy a zajistit odpovědnost týmů.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Sledujte pipeline, míru úspěšnosti a rezervace podle produktu nebo regionu, aby byla dynamika transparentní.
- Zjistěte trendy napříč segmenty, aby coaching a změny rozpočtu byly založeny na datech.
- Sdílejte živé přehledy výkonnosti se zástupci, aby cíle zůstaly v popředí.
✨ Ideální pro: Obchodní zástupce a account manažery, kteří sledují výkonnost napříč produkty, regiony a segmenty zákazníků, jak toto řešení nabízí.
7. Šablona přehledového panelu pro správu projektového portfolia Smartsheet
Pokud máte na starosti více projektů, nejde jen o sledování individuálního pokroku, ale také o pochopení toho, jak všechny projekty spolupracují na dosažení obchodních cílů.
Šablona řídicího panelu pro správu projektového portfolia Smartsheet vám poskytne ucelený přehled. Shromažďuje data z každého projektu. Data, jako je stav, rozpočet, rizika a pokrok, jsou převedena do přehledných vizuálních řídicích panelů a souhrnů.
Tato aplikace pomáhá vedoucím pracovníkům a správcům portfolia identifikovat oblasti, kam alokovat zdroje, určit projekty, které zaostávají, a posoudit celkovou výkonnost portfolia. Je obzvláště užitečná při čtvrtletních revizích a strategickém plánování.
Díky vizuálním grafům a souhrnným přehledům zobrazuje tento dashboard projektového portfolia klíčové podrobnosti, jako je stav, priorita, rozpočet vs. skutečné hodnoty a celkový pokrok, takže můžete činit lepší rozhodnutí na úrovni portfolia.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Seskupte stav projektu, rozpočet a rizika, abyste měli přehled o stavu portfolia během několika minut.
- Porovnávejte priority a pokrok napříč programy, aby se zdroje přesouvaly tam, kde mají největší dopad.
- Sledujte rozpočet vs. skutečné výsledky podle projektu, aby se včas provedly korekce kurzu.
✨ Ideální pro: Vedoucí pracovníky a portfolio manažery, kteří potřebují sledovat více projektů a přijímat strategická rozhodnutí o zdrojích, která vyžadují včasnou reakci.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro vizualizaci dat pro projekty
Omezení panelu Smartsheet
Uživatelé komunity Smartsheet poukázali na několik omezení, která mohou mít vliv na škálovatelnost a flexibilitu, zejména u větších týmů nebo projektů s velkým objemem dat.
Tato omezení se většinou týkají limitů widgetů, limitů zobrazení dat a kapacity listů:
- Plány Pro omezují počet widgetů na dashboardu na 10. Pokus o přidání dalších spouštěčů, výzva k upgradu a omezení množství informací o projektu, které můžete vizualizovat najednou.
- Widgety reportů mají omezení zobrazení na 500 řádků. Pokud váš report obsahuje seskupená data, může být tento limit dosažen dříve, než očekáváte, což může mít vliv na množství dat, které můžete zobrazit ve své šabloně dashboardu.
- Každý list Smartsheet podporuje až 20 000 řádků, 400 sloupců a 500 000 buněk. Importované soubory nesmí přesáhnout 50 MB, což může být omezující pro větší projekty nebo reporting napříč více odděleními.
- Na úrovni systému existují omezení týkající se odkazů na buňky, používání API a protokolů aktivit. Tato omezení mohou ovlivnit způsob, jakým týmy vytvářejí automatizace nebo kontrolují historické změny.
- Mnoho uživatelů také poukazuje na nedostatek skutečné funkce drill-down v panelech nebo přehledech, což ztěžuje prozkoumávání klíčových metrik nebo podrobné zkoumání podkladových dat v reálném čase.
💡 Tip pro profesionály: Stále sledujete metriky HR pomocí několika nástrojů? Článek Jak zefektivnit procesy pomocí dashboardu HR vám ukáže, jak řídit týmy chytřeji, a to díky jedinému přehledu všech vašich dat v reálném čase.
Alternativní šablony Smartsheet
Ačkoli Smartsheet nabízí užitečné nástroje, uživatelé často narážejí na omezení, jako jsou limity řádků, omezení widgetů a omezené podrobné analýzy.
ClickUp pomáhá řešit tyto výzvy pomocí přizpůsobitelných dashboardů, které podporují neomezený počet widgetů, hlubší datové vrstvy a aktualizace v reálném čase napříč projekty, týmy a odděleními, aniž by narážely na tvrdé limity.
Zde je osm šablon ClickUp dashboardu, které můžete použít ke sledování projektů a udržení přehledu.
1. Šablona řídicího panelu pro správu projektů ClickUp
Když se časové plány zpožďují, málokdy je to kvůli jedné velké překážce. Jsou to malé překážky, které se nepozorovaně hromadí.
Šablona ClickUp Project Management Dashboard vám pomůže včas odhalit případná zpoždění. Nabízí vizuální přehled vašich úkolů, termínů a kapacit týmu v reálném čase, takže můžete vyřešit problémy dříve, než zpomalí práci.
Tento dashboard, navržený pro projektové manažery vedoucí mezifunkční iniciativy, zdůrazňuje aktivní práci, položky po termínu a klíčové výstupy, takže budete vždy o krok napřed.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Zobrazte aktivní práci, úkoly po termínu a kapacitu, abyste viděli překážky dříve, než se stanou problémem.
- Filtrujte podle přidělené osoby, značky nebo sprintu, aby každý tým přesně věděl, co má jako dalšího řešit.
- Kombinujte seznamy, grafy a burndowny, abyste mohli plánovat, sledovat a reportovat najednou.
✨ Ideální pro: Manažery dohlížející na rychle se měnící projekty, kteří potřebují přehled o potenciálních překážkách a postupu v reálném čase.
📖 Přečtěte si také: Průvodce dashboardy v ClickUp pro začátečníky
2. Šablona analytické zprávy ClickUp
Řekněme, že jste v minulém čtvrtletí spustili tři kampaně, návštěvnost webu prudce vzrostla a míra odchodu zákazníků klesla. Vysvětlit důvody těchto změn je však obtížné, když jsou všechna vaše data uložena v samostatných tabulkách.
Šablona analytické zprávy ClickUp Analytics Report Dashboard Template spojuje vše dohromady pomocí přizpůsobitelných grafů a vizuálních souhrnů, které vám pomohou pochopit, co se pokazilo.
Máte přístup k vzorcům, trendům a klíčovým ukazatelům výkonnosti v kontextu. Namísto prohledávání řádků čísel můžete okamžitě identifikovat, co funguje a kde je třeba provést změny.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Převádějte surová data do grafů a trendových čar, aby byly informace jasné i bez tabulek.
- Porovnávejte období a kampaně vedle sebe, abyste mohli snadno vysvětlit úspěchy a propady.
- Sdílejte zobrazení pouze pro čtení, aby zainteresované strany mohly zkontrolovat nejnovější čísla.
✨ Ideální pro: Týmy, které potřebují přeměnit surová data na přehledné vizuální informace a přijímat rozhodnutí založená na trendech, nikoli na domněnkách.
👀 Zajímavost: Termín „dashboard“ (palubní deska) se datuje do 40. let 19. století, kdy doslovně znamenal „deska, která odráží bláto“. Kočáry neměly čelní skla, takže tato dřevěná deska byla nejlepší ochranou před rozstřikujícím se blátem!
3. Šablona digitálního marketingového reportu ClickUp
Pokud provozujete kampaně prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí a placených kanálů, již víte, že nejtěžší částí není spuštění, ale shromáždění výsledků tak, aby dávaly smysl.
Šablona ClickUp Digital Marketing Report Dashboard vám pomůže vyhnout se roztříštěným exportům a ručnímu sledování. Poskytuje vám jedno místo, kde můžete zobrazit klíčové ukazatele výkonnosti, porovnat výkonnost kanálů a sdílet aktualizace v reálném čase se svým týmem nebo klienty.
Místo ručního sestavování metrik každý týden mohou marketingové týmy rychle zjistit, co funguje, optimalizovat rozdělení rozpočtu a jasně prezentovat výsledky zainteresovaným stranám.
Navíc databáze bez nutnosti programování usnadňuje organizaci a filtrování dat napříč několika kampaněmi.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Sloučte KPI kanálů na jednom místě, aby změny rozpočtu byly informované, nikoli odhadované.
- Sledujte CTR, CPA, ROAS a konverze podle kampaní, abyste mohli provádět precizní optimalizace.
- Exportujte snímky připravené pro klienty, takže aktualizace zabere jen pár minut, nikoli celé dopoledne.
✨ Ideální pro: Marketingové týmy, které potřebují konsolidovat data z kampaní a převést je do přehledných a praktických reportů.
🚧 Naučte se, jak snadno vytvořit zprávu o projektu:
4. Šablona dashboardu ClickUp IT Roadmap
V oblasti IT může jedna chybějící závislost zmařit celé spuštění. Pokud jste například naplánovali zavedení systému, ale jedna integrace API není připravena, celé spuštění se posune o dva týdny.
Tento scénář se vyskytuje častěji, než by měl.
Šablona ClickUp IT Roadmap Dashboard pomáhá předcházet těmto zpožděním tím, že zobrazuje všechny projekty, závislosti a časové plány v jednom vizuálním přehledu. Ať už migrujete infrastrukturu, nastavujete nová zařízení nebo spravujete interní nástroje, můžete prioritizovat práci na základě dopadu, přiřazovat termíny a sledovat průběh dodávek napříč týmy.
Je to obzvláště užitečné pro předcházení překážkám, informování vedení a zajištění toho, že váš plán skutečně odpovídá realitě.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Zmapujte iniciativy, závislosti a časové plány, aby se rizika dodávky projevila včas.
- Upřednostňujte podle dopadu a úsilí, aby pořadí odpovídalo kapacitě.
- Sledujte připravenost jednotlivých týmů na zavedení, aby se spuštění uskutečnilo v plánovaném termínu.
✨ Ideální pro: IT týmy, které potřebují spravovat složité závislosti a zajistit hladký a včasný průběh projektů.
📮 ClickUp Insight: 33 % lidí stále věří, že multitasking je synonymem efektivity. Ve skutečnosti však multitasking pouze zvyšuje náklady na přepínání mezi úkoly. Když váš mozek přeskakuje mezi záložkami, chaty a seznamy úkolů, nejvíce tím trpí vaše schopnost soustředit se.
ClickUp vám pomůže soustředit se na jednu úlohu tím, že shromáždí vše, co potřebujete, na jednom místě! Pracujete na úkolu, ale potřebujete něco vyhledat na internetu? Stačí použít hlas a požádat ClickUp Brain MAX, aby provedl vyhledávání na webu ze stejného okna. Chcete si popovídat s Claudem a vylepšit návrh, na kterém pracujete? To můžete udělat také, aniž byste opustili své pracovní prostory!
Vše, co potřebujete – chat, dokumenty, úkoly, dashboardy, více LLM, vyhledávání na webu a další – najdete v jednom sjednoceném pracovním prostoru s umělou inteligencí, který je připraven k použití!
5. Šablona marketingového reportu ClickUp
Právě jste dokončili měsíční kampaň, ale teď přichází ta těžší část: převést všechna data o výkonu do zprávy, kterou váš tým skutečně využije.
Šablona ClickUp Marketing Report Dashboard vám pomůže přejít od roztříštěných metrik ke strukturovanému reportingu založenému na příbězích. Spojuje KPI, výkonnost kampaní a vizuální dashboardy, abyste mohli vysvětlit, co fungovalo, co nefungovalo a na co se zaměřit v budoucnu.
Ať už sledujete zapojení, přidělování rozpočtu nebo výkonnost kanálů, tato šablona vám pomůže vytvořit přehledné a kvalitní zprávy, které zajistí soulad mezi vaším týmem a zainteresovanými stranami.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Zkombinujte výdaje, dosah a zapojení, aby se narativ a čísla shodovaly.
- Segmentujte podle kanálu, publika nebo aktiv, abyste mohli získané poznatky využít v praxi.
- Automatizujte aktualizace z živých úkolů, aby zprávy nikdy nezastaraly.
✨ Ideální pro: Marketéry, kteří chtějí ušetřit čas při vytváření reportů a zároveň poskytovat jasné vizuální přehledy, které podporují chytřejší rozhodnutí v rámci kampaní.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit dashboard KPI v Excelu
6. Šablona zprávy o projektu ClickUp
V polovině sprintu zjistíte, že klíčový výstup uvízl – a v poslední aktualizaci nebyl nijak označen. Zní vám to povědomě?
Pouze jeden z 200 IT projektů přináší zamýšlené výhody včas a v rámci rozpočtu, takže k tomuto druhu selhání dochází častěji, než by si kdokoli přál.
Šablona ClickUp Project Report vám pomůže odhalit tyto problémy včas tím, že shromáždí všechny informace o projektu – úkoly, časové plány a aktualizace – do jednoho přehledného zobrazení. Usnadňuje odhalování překážek, měření pokroku a sdílení konzistentních aktualizací s vaším týmem a zainteresovanými stranami.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Seskupte rozsah, milníky a rizika do jednoho dashboardu, aby byl stav jednoznačný.
- Zvýrazněte chyby a jejich vlastníky, aby bylo možné okamžitě a konkrétně přijmout následná opatření.
- Zaznamenávejte změny a rozhodnutí, aby byla historie auditovatelná bez dalších dokumentů.
✨ Ideální pro: Vedoucí projektů, kteří chtějí včas odhalit rizika a udržet dodávky na správné cestě pomocí jasných a spolehlivých zpráv o postupu prací.
💡 Tip pro profesionály: Nestíháte termíny, protože informace o projektu jsou roztříštěné? Příklady a šablony dashboardů pro řízení projektů vám ukážou, jak mít vše na jednom místě, abyste mohli včas odhalit rizika a držet se plánu.
7. Šablona KPI ClickUp
Většina týmů definuje své KPI, ale problém nastává při jejich důsledném sledování. Bez pravidelných kontrol ztrácejí cíle na relevanci a pokrok se zastaví.
Šablona ClickUp KPI to řeší tím, že vám poskytuje jedno místo pro sledování, vizualizaci a kontrolu vašich nejdůležitějších klíčových ukazatelů výkonnosti.
Od příjmů a fluktuace až po dokončení úkolů a zapojení zaměstnanců – můžete sledovat výkon v reálném čase a zajistit, aby všichni pracovali na stejné vlně.
Je určena pro týmy, které chtějí odpovědnost bez zbytečných nákladů na reporting: pouze jasné metriky, jednoduchá vizuální prezentace a sdílené cíle, které zůstávají v popředí.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Centralizujte KPI týmu, aby se pozornost nerozptylovala mezi schůzkami.
- Nastavte cíle a prahové hodnoty, aby byly úspěchy a varování vizuálně zřejmé.
- Naplánujte si pravidelné kontroly, abyste měli přehled o pokroku každý týden.
✨ Ideální pro: Manažery a vedoucí týmů, kteří se chtějí soustředit na klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a zajistit jejich plnění.
👀 Zajímavost: Palubní deska automobilu stále ovlivňuje design. I dnes si nástroje BI vypůjčují designové principy z palubních desek automobilů: barevně odlišené výstrahy, widgety připomínající rychloměr a prsteny znázorňující průběh podobné ukazateli paliva jsou všechny odkazy uživatelského rozhraní na jejich automobilové předky.
8. Šablona prodejní zprávy ClickUp
Mnoho prodejních týmů sleduje výkonnost, ale problém je v tom, že se často zastaví u povrchních čísel. Bez hlubšího vhledu do trendů a chování se růst stává hádankou.
Šablona ClickUp Sales Report pomáhá prodejním týmům jít nad rámec základních metrik tím, že vizualizuje celý prodejní cyklus na jednom místě. Propojuje údaje o výkonu, trendy zákazníků a aktivity týmu do reportu, který je skutečně užitečný.
- Sledujte prodejní výkonnost napříč produkty, obchodními zástupci nebo regiony.
- Vizualizujte trendy a odhalte vysoce výkonné strategie a oblasti růstu.
- Porozumějte chování kupujících a identifikujte možnosti zlepšení procesů.
- Udržujte svůj tým soustředěný na kvóty, pipeline a skutečné výsledky.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Sledujte rezervace, pipeline a rychlost podle zástupce nebo regionu, aby bylo koučování cílené.
- Vizualizujte konverzi podle fází, aby byly jasné překážky.
- Sladěte dashboardy s kvótami, aby všichni viděli cestu k cíli v reálném čase.
✨ Ideální pro: Obchodní manažery a zástupce, kteří chtějí mít přehled o výkonu týmu a příležitostech v reálném čase.
Překonávejte výsledky díky lepším dashboardům v ClickUp
Šablony dashboardů jsou více než jen vizuální pomůcky; jsou to skutečné nástroje pro rozhodování.
Pro projektové manažery, analytiky a vedoucí oddělení může mít jednotný přehled o klíčových metrikách, stavu projektu a aktualizacích v reálném čase zásadní význam pro udržení náskoku před konkurencí.
Šablony dashboardů Smartsheet sice představují dobrý výchozí bod, ale jejich omezení mohou týmy brzdit právě v okamžiku, kdy nejvíce potřebují přehlednost.
Na druhou stranu, díky flexibilním dashboardům, neomezenému počtu widgetů a pokročilejším možnostem přizpůsobení umožňuje ClickUp týmům sledovat pokrok, odhalovat překážky a efektivněji koordinovat práci napříč odděleními.
A nejde jen o teorii – společnost Hawke Media zaznamenala 70% snížení zpoždění projektů během prvního roku používání ClickUp pro výkonné reportování.
Stručně řečeno, pokud chcete vytvářet dashboardy, které skutečně podněcují k akci, zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!